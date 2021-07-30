46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код

2.38 , Аноним ( 14 ), 17:17, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я не понимаю, какое отношение сериализация или шелл имеют к безопасности. Сериализация это не зашифрованные данные (лично я шифрую юзерские данные, код шифровать практического смысла нет). Find и grep позволяют быстро получить искомые данные с нужными условиями без необходимости поддерживать свой корявый обход дерева, а, кроме того, внешний find отрабатывает на порядки быстрее питонового scandir (текущего, раньше ещё тормознее было), так что кто тут ещё придурок надо разобраться.

3.51 , Аноним ( 36 ), 18:22, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Сериализация это не зашифрованные данные Pickle - это не сериализация, это сериализация + исполнение произвольного кода. То есть бэкдор. Качаешь модель для pytorch, а с ней приходит код, который хранилище паролей пересылает злоумышленнику, например. И большинство моделей, даже не для питорча, а для sklearn, идут именно замаринованные. >Find и grep позволяют быстро получить искомые данные с нужными условиями без необходимости поддерживать свой корявый обход дерева Это у тебя корявый. А питон - язык высокого уровня. А кому нужна простота find, для того есть glob. >внешний find отрабатывает на порядки быстрее питонового scandir переписывайте на С++ и цепляйте нативным модулем. 4.52 , Аноним ( 36 ), 18:24, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И большинство моделей, даже не для питорча, а для sklearn, идут именно замаринованные. Потому что авторы sklearn - тоже смузихлёбы, и другую сериализацию моделей им было лень реализовавать. То же самое с nltk.

5.53 , Аноним ( 36 ), 18:25, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – P.S. Сам смузихлёб. В хорошем смысле. Прямо сейчас хлебаю смузи из малины.

4.55 , Аноним ( 55 ), 18:36, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ещё можно скачать пакет с пупи и с ней тоже приходит код. А еще можно скачать любой другой скрипт с интернета, прямо как модель. И внезапно окажется что он лезет в интернет. Невероятно! Требую запретить питон.

5.57 , Аноним ( 36 ), 18:43, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >А ещё можно скачать пакет с пупи и с ней тоже приходит код. Пакет - код по определению. Модель (в смысле машоба) - по определению - данные - структура графа и коэффициенты. > ещё можно скачать пакет с пупи и с ней тоже приходит код. А еще можно скачать любой другой скрипт с интернета... И внезапно окажется что он лезет в интернет. Невероятно! Не надо качать и исполнять всякое дерьмо. Скрипты с pickle - сорт дерьма. >Требую запретить питон. Запрещаю тебе запрещать.

4.74 , нах.. ( ? ), 21:46, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >переписывайте на С++ и цепляйте нативным модулем. Воообще тогда не вижу смысла в вашем пистоне.

3.54 , Аноним ( 55 ), 18:32, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное не логические связи и какие-то там аргументы, главное назвать группу Х (в которой я не состою) смузихлебами. Придираться к отношениям это моветон. Как и требовать от меня читать подобные "исследования" чтобы понять их абсурдность. Давайте без этого. Смузихлебы значит смузихлебы - я на этом языке не пишу и с ним не работаю, мне виднее.

3.63 , Хан ( ? ), 20:32, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Shell имеет прямое отношение к безопасности из за кривых разрабов не проверяющих входящие данные случается внезапный rm -rf

4.68 , Аноним ( 14 ), 21:18, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Shell имеет прямое отношение к безопасности из за кривых разрабов не проверяющих

> входящие данные случается внезапный rm -rf Пользовательский ввод нужно проверять всегда. И его нужно экранировать. Мои любимые баги это "кончилось место на диске" и "имя файла с CLRF".

4.70 , Аноним ( 70 ), 21:25, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему вы решили что там подразумевался пользовательский ввод во входящих данных?

5.72 , Аноним ( 14 ), 21:42, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему вы решили что там подразумевался пользовательский ввод во входящих данных? Любые другие данные у софта доверенные. Если там написано rm -rf, значит, так и задумано. Ещё есть популярный баг с дефисом в имени файла. В основном GNU софт поддерживает двойное тире для индикации, что ключи закончились. Не стоит этой возможностью пренебрегать.

2.48 , Аноним ( 48 ), 18:06, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Смузи тут не при чём. Питон ещё используют как продвинутую замену для bash, из-за более удобных типов данных. Как связана безопасность и разовый скрипт/библиотека — не ясно. Так же не ясно зачем авторы потом такие proof of concept публикуют в pypi. Возможно это нужно для рецензирования.

