46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код

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|3.39, Аноним (39), 17:19, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Британским ученым ровно ничего не мешает проводить исследования в Финляндии.
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|1.4, Аноним (4), 14:43, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Использование хэш-функций MD2, MD4, MD5 и SHA1.
Какой бред. Сам факт использования этих функций не является чем-то плохим. А вот если их использовать непосредственно для хеширования паролей/итд, да, тогда уязвимость.
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|2.42, Аноним (42), 17:33, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там больше половины пунктов такой же бред. Их послушать - вообще дышать не надо - для безопасности.
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|3.49, Амоним (?), 18:09, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык пишут же что потенциально. Потенциально и бабушка это дедушка. Потенциально - наоборот.
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|1.5, Гога (?), 14:45, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Python всегда был и останется рассадником мелких и крупных мерзостей...
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|3.35, Аноним (35), 16:58, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самое интересное, позже выяснится, что среди каргокультуристов их будет не меньше.
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|2.33, Аноним (-), 16:50, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Python всегда был и останется рассадником мелких и крупных мерзостей...
Это да. И то ли дело код на труЪ-ЯП!
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55095
> Также были проанализированы 435 коммитов, включающих исправления, отправленные разработчиками из Университета Миннесоты и не связанные с проведением эксперимента по продвижению скрытых уязвимостей.
> 349 коммитов признаны корректными и оставлены без изменений. В 39 коммитах обнаружены проблемы, требующие исправления - данные коммиты отменены и до выпуска ядра 5.13 будут заменены на более корректные исправления. Ошибки в 25 коммитах оказались исправлены в последующих изменениях. 12 коммитов потеряли актуальность,
(39+25)/435*100
14(%)
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|4.41, Аноним (-), 17:25, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так то был саботаж явный с целью оставить бэкдор.
Угу, "можно отметить, обнаружение в каталоге PyPI 8 вредоносных пакетов" загрузили по ошибке.
Ну и помимо Минесоты больше наверняка же никто не задавался целью вставить бэкдор? (риторический вопрос).
Тут ведь основной "прикол" в том, что PyPI - не модерируемая репа, в отличие от.
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|2.9, Онаним (?), 14:55, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще eval давно пора вынести из пыха, пинота, и где он там ещё есть. Можно не вынести, а сделать отключенным по умолчанию, и без плясок с бубном не включаемым - чтобы включал только тот, кто знает, что делает.
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|3.12, заминированный тапок (ok), 15:01, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Вообще eval давно пора вынести из пыха, пинота, и где он там ещё есть.
ещё eval есть в bash, меня устраивает, не надо его никуда выносить
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|3.15, fernandos (ok), 15:21, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В пыхе оно не так часто встречается.
Но да, она губительна.
> If eval() is the answer, you're almost certainly asking the
>
>Rasmus Lerdorf
Отключить её через конфиг не выйдет, ведь это не функция, а языковая конструкция.
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|3.29, Annoynymous (ok), 16:32, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще eval давно пора вынести из пыха, пинота, и где он там
> ещё есть.
В js. Самое большое зло - в js.
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|2.24, Нанобот (ok), 16:02, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> А что-нибудь реальное нашли вообще?
студенты получили зачёт - реальный практический результат
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|1.20, Аноним (20), 15:43, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
По порядку 1 try-except-pass - это нормальное использование обработки исключен... большой текст свёрнут, показать
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|1.23, Нанобот (ok), 16:01, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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уверен, это число 46% может меняться в очень широких пределах (скажем, где-то от 5% до 80%) в зависимости от используемого онализатора безопасносте (в т.ч. от его версии) и не имеет практической пользы
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|2.25, пох. (?), 16:02, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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для кого-то просто летная погода, а студенту финскому - зачёт. (за летнюю практику или что там у них бывает)
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|1.26, Аноним (26), 16:09, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это проблема всех центральных репозиториев. Там будет все, что угодно.
Начиная от троянов и вирусов до красивых багов и шлюзов от всевозможных разведок мира.
Особый привет Rust Package Registry: crates.io.
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|1.32, Аноним (35), 16:45, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Из выявленных 749 тысяч проблем 442 тысячи (41%) помечены как незначительные
Считала ЦИК? ;)
442/749*100 == 59%
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|2.37, commiethebeastie (ok), 17:09, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Машин-лёрнеры, они долю со среднеквадратичной функцией перепутали.
100*(749-442)/749
40.987983978638184
Это феерично, смузихлёбы осуждают смузихлёбов.
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|1.36, Аноним (36), 17:03, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Потому что смузихлёбы.
Значительная часть разрабов, особенно в машобе и академии, очень любит pickle. И PR/issue о них либо закрывает, ибо либо коду доверяешь, либо не юзаешь, лицензию ведь читали, либо просто динамит.
Потому что смузихлёбы.
Есть ещё придурки, использующие system/subprocess для обработки данных через find и grep, хотя вся функциональность доступна через API.
Всем в индустрии пофиг на безопасность. Она не главное. Главное - опередить конкурентов в написании статьи или выкатывании продукта. Ну а то что поломают - да пофиг, на грант новый комп купим взамен взломанного.
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|2.38, Аноним (14), 17:17, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не понимаю, какое отношение сериализация или шелл имеют к безопасности. Сериализация это не зашифрованные данные (лично я шифрую юзерские данные, код шифровать практического смысла нет). Find и grep позволяют быстро получить искомые данные с нужными условиями без необходимости поддерживать свой корявый обход дерева, а, кроме того, внешний find отрабатывает на порядки быстрее питонового scandir (текущего, раньше ещё тормознее было), так что кто тут ещё придурок надо разобраться.
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|3.51, Аноним (36), 18:22, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сериализация это не зашифрованные данные
Pickle - это не сериализация, это сериализация + исполнение произвольного кода. То есть бэкдор. Качаешь модель для pytorch, а с ней приходит код, который хранилище паролей пересылает злоумышленнику, например. И большинство моделей, даже не для питорча, а для sklearn, идут именно замаринованные.
>Find и grep позволяют быстро получить искомые данные с нужными условиями без необходимости поддерживать свой корявый обход дерева
Это у тебя корявый. А питон - язык высокого уровня. А кому нужна простота find, для того есть glob.
>внешний find отрабатывает на порядки быстрее питонового scandir
переписывайте на С++ и цепляйте нативным модулем.
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|4.52, Аноним (36), 18:24, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И большинство моделей, даже не для питорча, а для sklearn, идут именно замаринованные.
Потому что авторы sklearn - тоже смузихлёбы, и другую сериализацию моделей им было лень реализовавать. То же самое с nltk.
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|5.53, Аноним (36), 18:25, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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P.S. Сам смузихлёб. В хорошем смысле. Прямо сейчас хлебаю смузи из малины.
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|4.55, Аноним (55), 18:36, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё можно скачать пакет с пупи и с ней тоже приходит код. А еще можно скачать любой другой скрипт с интернета, прямо как модель. И внезапно окажется что он лезет в интернет. Невероятно! Требую запретить питон.
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|5.57, Аноним (36), 18:43, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А ещё можно скачать пакет с пупи и с ней тоже приходит код.
Пакет - код по определению.
Модель (в смысле машоба) - по определению - данные - структура графа и коэффициенты.
> ещё можно скачать пакет с пупи и с ней тоже приходит код. А еще можно скачать любой другой скрипт с интернета... И внезапно окажется что он лезет в интернет. Невероятно!
Не надо качать и исполнять всякое дерьмо. Скрипты с pickle - сорт дерьма.
>Требую запретить питон.
Запрещаю тебе запрещать.
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|4.74, нах.. (?), 21:46, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>переписывайте на С++ и цепляйте нативным модулем.
Воообще тогда не вижу смысла в вашем пистоне.
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|3.54, Аноним (55), 18:32, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное не логические связи и какие-то там аргументы, главное назвать группу Х (в которой я не состою) смузихлебами. Придираться к отношениям это моветон. Как и требовать от меня читать подобные "исследования" чтобы понять их абсурдность. Давайте без этого. Смузихлебы значит смузихлебы - я на этом языке не пишу и с ним не работаю, мне виднее.
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|3.63, Хан (?), 20:32, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Shell имеет прямое отношение к безопасности из за кривых разрабов не проверяющих входящие данные случается внезапный rm -rf
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|4.68, Аноним (14), 21:18, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Shell имеет прямое отношение к безопасности из за кривых разрабов не проверяющих
> входящие данные случается внезапный rm -rf
Пользовательский ввод нужно проверять всегда. И его нужно экранировать. Мои любимые баги это "кончилось место на диске" и "имя файла с CLRF".
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|4.70, Аноним (70), 21:25, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему вы решили что там подразумевался пользовательский ввод во входящих данных?
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|5.72, Аноним (14), 21:42, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему вы решили что там подразумевался пользовательский ввод во входящих данных?
Любые другие данные у софта доверенные. Если там написано rm -rf, значит, так и задумано. Ещё есть популярный баг с дефисом в имени файла. В основном GNU софт поддерживает двойное тире для индикации, что ключи закончились. Не стоит этой возможностью пренебрегать.
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|2.48, Аноним (48), 18:06, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Смузи тут не при чём. Питон ещё используют как продвинутую замену для bash, из-за более удобных типов данных. Как связана безопасность и разовый скрипт/библиотека — не ясно.
Так же не ясно зачем авторы потом такие proof of concept публикуют в pypi. Возможно это нужно для рецензирования.
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|1.46, Аноним (46), 17:50, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да нормально. Только добавьте анализатору поддержку других языков. Я свой диванный велосипед им проверю.
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|1.47, Volodya (??), 17:59, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Использование жёстко указанных в коде паролей и ключей
А они при своем великом исследовании игнорировали код из попочек tests? Похоже что нет.
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|1.50, Аноним (48), 18:10, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Группа исследователей
А это точно группа исследователей, а не курсач студентов?
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|1.58, YetAnotherOnanym (ok), 19:37, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хмык...
Жаль, что "исследователей из университета" не интересуют не-университетские языки. Мне реально интересно знать, например, насколько безопасен код в каком-нибудь hex.pm.
Да, я знаю, что там нет рецензирования. Именно поэтому мне это и интересно.
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|1.61, Dzen Python (ok), 20:08, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может быть и мне начать проводить подобные исследования простым шелл-скриптом по открытым репо?
"ШОК! Сенсация! Исследователи из Купчинской Шараги Киников, Валио и Трулио, совместно с парой слепоглухонемых тел из Купчинской путяги моды, при поддержке {тело из элтеха, тело из бонча, тело из итмо, тело из фонда кино, иерархия тел из ростелекома} доказали, что все пакеты на С#, включая попенсорцные, есть полное гумно в плане бишапашности. 94% от 21% есть прямо таки полная лажа, ЗУП даю. Поэтому тру гопник-программист просто обязан писать на 1С и YoptaScript!".
Много хайпа соберу ведь
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|2.64, Хан (?), 20:34, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ключевые пакеты C# доступные через nuget очень ладно скроены самой Microsoft
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|3.78, Аноним (76), 22:05, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прогиб засчитан, но если заменть C# на любой другой язык - суть не изменится. Ваш капитан Очевидность.
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|3.77, Аноним (28), 22:02, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Более того, учи матчасть маленький. В C/C++ утечек нет внезапно. В отличии от твоего раста.
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|3.80, СССР (?), 23:11, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если голова из жопы ростот то да. Не используй указатели, или пользуйся исключительно готовые контейнера если в голове картошка..
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|2.81, economist (?), 23:25, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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numpy, pandas, srapy, flask и еще 319+ тыс. либ написаны любителями?
Хороши любители.
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|1.79, СССР (?), 23:09, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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потому что питон изначально полюбился математикам для быстрого наброса формулы, и это было нормально. Далее этот язык полюбился быдлокодерам - и это тоже нормально.
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