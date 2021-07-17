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Уязвимость в cdnjs, позволившая выполнить код на серверах Cloudflare

17.07.2021 20:13

В предоставляемой компанией Cloudflare сети доставки контента cdnjs, предназначенной для ускорения доставки JavaScript-библиотек, выявлена критическая уязвимость, позволяющая выполнить произвольный код на серверах CDN. Опасность проблемы усугубляется тем, что для загрузки JavaScript-библиотек сервисом пользуется около 12.7% всех сайтов в интернете и компрометация инфраструктуры позволяет подменить библиотеки, отдаваемые любым из этих сайтов.

Сервис cdnjs осуществляет загрузку пакетов из Git или репозитория NPM, после чего даёт возможность любому сайту бесплатно воспользоваться сетью доставки контента Cloudflare для ускорения загрузки JavaScript-библиотек. При изучении кода компонентов cdnjs, опубликованных на GitHub, было выявлено, что для распаковки NPM-пакетов в архивах tgz используется штатный модуль archive/tar на языке Go, которые выдаёт список файлов как есть, без нормализации путей. В случае, когда скрипт распаковывает содержимое на основании выданного списка, наличие в архиве файлов вида "../../../../../../../tmp/test" может привести к перезаписи произвольных файлов в системе, насколько это позволяют права доступа.

Было предположено, что атакующий может подать заявку на добавление свей библиотеки в cdnjs и загрузить в репозиторий NPM специально оформленный архив, содержащий файлы с символами "../" в пути. На серверах cdnjs периодически выполняется операция "autoupdate", в ходе которой обработчик загружает новые версии предложенной библиотеки и распаковывает содержимое. При помощи файлов c путями "../" атакующий может добиться перезаписи файлов со скриптами сервиса и выполнения своего кода на сервере на котором производилась распаковка.

В случае загрузки обновлений из Git было выяснено, что загружающий обновления обработчик не учитывал символические ссылки при копировании файлов из Git. Данная особенность позволяла организовать чтение любых файлов с сервера через добавление в Git символических ссылок.

Эксперименты с демонстрацией взлома cdnjs для получения премии на HackerOne было решено начать с проверки гипотезы относительно чтения файлов. В Git-репозиторий отдаваемой через CDN JavaScript-библитеки была добавлена символическая ссылка test.js, указывающая на файл /proc/self/maps. После публикации новой версии библиотеки обработчик обновлений обработал данный репоизиторий и опубликовал указанный файл в cdnjs (test.js был создан как символическая ссылка и при запросе данного файла выдавалось содержимое /proc/self/maps).

Подставив символическую ссылку на файл /proc/self/environ автор исследования заметил, что внутри отданных данных присутствуют значения переменных окружения GITHUB_REPO_API_KEY и WORKERS_KV_API_TOKEN. В первой переменной хранился ключ к API для доступа с правом записи в репозиторий robocdnjs на GitHub. Во второй переменной хранился токен к хранилищу KV в cdnjs. Воспользовавшись полученными сведениями злоумышленник мог внести изменения в cdnjs и полностью скомпрометировать инфраструктуру.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ryotak.me/post/cd...)
  2. OpenNews: Cloudflare, Tesla многие другие компании скомпрометированы через камеры наблюдения Verkada
  3. OpenNews: Mozilla, Cloudflare и Facebook представили TLS-расширение для делегирования короткоживущих сертификатов
  4. OpenNews: Ошибочный BGP-анонс на 74 минуты нарушил связность сетей Google и Cloudflare
  5. OpenNews: Уязвимость в Cloudflare привела к утечке конфиденциальной информации клиентов
  6. OpenNews: Капча CloudFlare может применяться для деанонимизации пользователей Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55499-cdnjs
Ключевые слова: cdnjs, cloudflare
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:34, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А сколько таких прошло незамеченно?
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 21:47, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дофига. Если кто нанял хипстеров в фирму - он и получает то что получает. Вебня вообще штука весьма дырявая. Хипстеры поди и не знали что так можно было. Хотя этому багу лет 30 если не больше.
     
  • 2.33, Аноним (-), 22:01, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    У меня половина сайтов вообще не открывается. Идет вечная "Проверка браузера". Пробую другие браузеры - то же самое. Галимый клаудфлейр не дает пользоваться интернетом!
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 22:16, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Идет проверка браузера на количество мегахэшей в секунду, не закрывайте вкладку...
     
     
  • 4.37, Аноним (-), 22:17, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сколько она идет? Иногда жду минуту, две, три... И что?
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 22:45, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это браузер TOR, то будете ждать долго.
     

  • 1.2, макпыф (ok), 20:43, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  Воспользовавшись полученными сведениями злоумышленник мог внести изменения в cdnjs и полностью скомпрометировать инфраструктуру.

    А возможно и смог

     
  • 1.3, pashev.me (?), 20:44, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы.
     
  • 1.4, Sw00p aka Jerom (?), 20:46, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    девопсяти на лицо, давайка я втоматизирую.
     
     
  • 2.5, анонимас (?), 20:59, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а как тогда по твоему лучше, по старинке rsync'ом в баш скриптике да по крончику ?
     
     
  • 3.18, Sw00p aka Jerom (?), 21:43, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а баш зачем тут, если можно сразу в крон команду пихнуть? просто CF решил, давайка облегчим труд и так загруженных девопсят. В гитхад не поленился запушил, в нпм не поленился запушил, что в CF лень было пушить? CF просто в последнее время слишком на себя берет, вот и плата. Пусть продолжают в том же духе.
     
  • 3.25, Аноним (-), 21:48, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всяком случае, при этом сайт не окажеся ВНЕЗАПНО взломан, да еще по причине "клаудспайварь взломали".
     
  • 2.20, пох. (?), 21:44, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GITHUB_REPO_API_KEY и WORKERS_KV_API_TOKEN. В первой переменной хранился ключ к API для доступа с правом записи в репозиторий robocdnjs на GitHub. Во второй переменной хранился токен к хранилищу KV в cdnjs.

    Инфраструктурка аз эээ kokokokoде!

     
     
  • 3.26, Аноним (-), 21:49, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом некоторые *даки обижаются когда их тыкают носом что мешать код с данными моветон.
     

  • 1.6, kissmyass (?), 21:02, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    в такие моменты я прям улыбаюсь, когда вспоминаю, как каленым железом выжигал ссылки на CDN и бандлил JS вместе с приложением
     
     
  • 2.16, YetAnotherOnanym (ok), 21:41, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фи, какой ты немодный.
     
     
  • 3.21, Sw00p aka Jerom (?), 21:45, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бармен, смузи этому джентельмену за счет заведения :)
     
     
  • 4.28, Аноним (-), 21:49, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дедлок твоему гироскутеру в фирмварь!
     
     
  • 5.41, InuYasha (??), 22:25, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эфирного масла рафлезии в ваш вейп! )
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:04, 17/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.8, анонимас (?), 21:09, 17/07/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:09, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сейчас представьте, сколько неизвестных уязвимостей эксплуатируется в данный момент... 🤔
     
  • 1.10, th3m3 (ok), 21:14, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    JS - ненужен. Сайты которые не используют js или минимально - летают как ракета по сравнению в остальными. Это деградация веба в чистом виде.
     
     
  • 2.42, нах.. (?), 22:28, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тссссс, тихо, хомяк рогатый хочет только жевать что дали да почавкивать.
     
  • 2.45, Аноним (7), 22:47, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он нужен банкам для нарушения анонимности и определения оборудования, айпи адреса и установления личности, о чем они открыто и пишут. Больше ни за чем жопоскрипт ненужен.
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:17, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    не проходите мимо!!! хе хех е
    кто-нибудь знает, почему у меня часто блокируется учетная запись при блокировке в plasma?? бесконечные круги из 10 минутных блокировок.
    использую gdm, ctrl+alt+Fn, wayland.
    кстати говоря, падает, за счёт виджетов.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 21:18, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    опечатка "при работе в plasma_session"
    пользователи разные а трудность одна и та же.
     
  • 2.13, Аноним (11), 21:20, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кстати говоря, arch.
     
  • 2.31, Аноним (11), 21:57, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот что нарыл

    username : user NOT in sudoers ; PWD=/home/username ; USER=root ; COMMAND=/usr/share/plasma/plasmoids/gr.ictpro.jsalatas.plasma.pstate/contents/code/set_prefs.sh -read-all

    и собственно почему пользователю без sudo предлагают ввести пароль для оного? как это заблокиовать изначально, т.е. до самого запроса мгновенным отказом в вводе оного. sudoers править?

     

  • 1.14, Аноним (14), 21:27, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > выявлена критическая уязвимость
    > осуществляет загрузку пакетов из Git или репозитория NPM

    ЧТД

     
     
  • 2.27, пох. (?), 21:49, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    доступ с production серверов на ЗАПИСЬ в шитхаб и все ключики от всего удобно сложенные кучкой там же - тоже git с npm виноваты?
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 21:51, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если уж хипстер - то во всем.
     

  • 1.15, Аноним (15), 21:41, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обожаю баги использующие работу с символическими ссылками. Это та вещь, которая автоматически создаёт тебе уязвимость, если только ты специально не обработал и не закрыл эту дыру. Т.е. оно уязвимо по-умолчанию и приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы сделать всё секьюрно.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 22:21, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно такая же дыра (с перезаписью файлов вне текущего каталога при распаковке архивов) была лет 10 назад при обработке вакансий в фейсбук. Годы идут, новые поколения подрастают, баги не меняются.
     

  • 1.17, Аноним (15), 21:41, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну хотя б postinstall скрипты не зовут из npm пакетов. И на том спасибо.
     
  • 1.19, YetAnotherOnanym (ok), 21:44, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вспомнить как клаудфлара щёки надувала - мы вас от всего защитим, от взлома, от доса, переходите к нам, бебебебебе...
     
     
  • 2.22, пох. (?), 21:46, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот и защитила - клаудшмару-то ломануть поинтереснее, чем твой васян-сайт. До него, глядишь, дело так и не дойдет вообще.

     
     
  • 3.30, Аноним (-), 21:57, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Благодаря клаудспайвари, вот, и до васян сайтов дошло. Одно дело ломать миллион васянов - и другое всем им с CDN вгрузить им всем крупным оптом.
     
  • 2.24, Аноним (9), 21:47, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Помимо этого у них проблемы со стабильностью. Часто можно просто потерять соединение.
     

  • 1.32, Аноним (-), 22:01, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чё?
     
  • 1.34, Аноним (-), 22:04, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всем по клубничному смузи!
     
  • 1.35, Онаним (?), 22:08, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Муахах, два смузи всем любителям тянуть сотни лефтпадов.
    Остальным - задуматься.
     
  • 1.38, InuYasha (??), 22:19, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Эксперименты с демонстрацией взлома cdnjs для получения премии

    Как я и писал три новости назад, это тот случай когда великая возможность нагнуть корпорацию зла просрана ради возможной денежной подачки и тешения ЧСВ среди нерд..технических специалистов?

     
     
  • 2.44, Аноним (44), 22:46, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тюрьме таких мамкиных революционеров очень любят. Поэтому кто поумнее, тот сразу выбирает деньги. Но ты всегда можешь выбрать приз, в анализ безопасности только научись сначала. И очко разработай.
     

  • 1.40, нах.. (?), 22:24, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пользуется около 12.7% всех сайтов

    ну тут - ахахахахаха, ой, уууухх, ахахаохохохо

     

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