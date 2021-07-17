Уязвимость в cdnjs, позволившая выполнить код на серверах Cloudflare

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|2.23, Аноним (-), 21:47, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дофига. Если кто нанял хипстеров в фирму - он и получает то что получает. Вебня вообще штука весьма дырявая. Хипстеры поди и не знали что так можно было. Хотя этому багу лет 30 если не больше.
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|2.33, Аноним (-), 22:01, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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У меня половина сайтов вообще не открывается. Идет вечная "Проверка браузера". Пробую другие браузеры - то же самое. Галимый клаудфлейр не дает пользоваться интернетом!
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|3.36, Аноним (-), 22:16, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Идет проверка браузера на количество мегахэшей в секунду, не закрывайте вкладку...
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|1.2, макпыф (ok), 20:43, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Воспользовавшись полученными сведениями злоумышленник мог внести изменения в cdnjs и полностью скомпрометировать инфраструктуру.
А возможно и смог
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|2.5, анонимас (?), 20:59, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а как тогда по твоему лучше, по старинке rsync'ом в баш скриптике да по крончику ?
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|3.18, Sw00p aka Jerom (?), 21:43, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а баш зачем тут, если можно сразу в крон команду пихнуть? просто CF решил, давайка облегчим труд и так загруженных девопсят. В гитхад не поленился запушил, в нпм не поленился запушил, что в CF лень было пушить? CF просто в последнее время слишком на себя берет, вот и плата. Пусть продолжают в том же духе.
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|3.25, Аноним (-), 21:48, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всяком случае, при этом сайт не окажеся ВНЕЗАПНО взломан, да еще по причине "клаудспайварь взломали".
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|2.20, пох. (?), 21:44, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GITHUB_REPO_API_KEY и WORKERS_KV_API_TOKEN. В первой переменной хранился ключ к API для доступа с правом записи в репозиторий robocdnjs на GitHub. Во второй переменной хранился токен к хранилищу KV в cdnjs.
Инфраструктурка аз эээ kokokokoде!
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|3.26, Аноним (-), 21:49, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом некоторые *даки обижаются когда их тыкают носом что мешать код с данными моветон.
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|1.6, kissmyass (?), 21:02, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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в такие моменты я прям улыбаюсь, когда вспоминаю, как каленым железом выжигал ссылки на CDN и бандлил JS вместе с приложением
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|1.9, Аноним (9), 21:09, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А сейчас представьте, сколько неизвестных уязвимостей эксплуатируется в данный момент... 🤔
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|1.10, th3m3 (ok), 21:14, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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JS - ненужен. Сайты которые не используют js или минимально - летают как ракета по сравнению в остальными. Это деградация веба в чистом виде.
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|2.42, нах.. (?), 22:28, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тссссс, тихо, хомяк рогатый хочет только жевать что дали да почавкивать.
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|2.45, Аноним (7), 22:47, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он нужен банкам для нарушения анонимности и определения оборудования, айпи адреса и установления личности, о чем они открыто и пишут. Больше ни за чем жопоскрипт ненужен.
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|1.11, Аноним (11), 21:17, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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не проходите мимо!!! хе хех е
кто-нибудь знает, почему у меня часто блокируется учетная запись при блокировке в plasma?? бесконечные круги из 10 минутных блокировок.
использую gdm, ctrl+alt+Fn, wayland.
кстати говоря, падает, за счёт виджетов.
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|2.12, Аноним (11), 21:18, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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опечатка "при работе в plasma_session"
пользователи разные а трудность одна и та же.
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|2.31, Аноним (11), 21:57, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот что нарыл
username : user NOT in sudoers ; PWD=/home/username ; USER=root ; COMMAND=/usr/share/plasma/plasmoids/gr.ictpro.jsalatas.plasma.pstate/contents/code/set_prefs.sh -read-all
и собственно почему пользователю без sudo предлагают ввести пароль для оного? как это заблокиовать изначально, т.е. до самого запроса мгновенным отказом в вводе оного. sudoers править?
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|1.14, Аноним (14), 21:27, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> выявлена критическая уязвимость
> осуществляет загрузку пакетов из Git или репозитория NPM
ЧТД
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|2.27, пох. (?), 21:49, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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доступ с production серверов на ЗАПИСЬ в шитхаб и все ключики от всего удобно сложенные кучкой там же - тоже git с npm виноваты?
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|1.15, Аноним (15), 21:41, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обожаю баги использующие работу с символическими ссылками. Это та вещь, которая автоматически создаёт тебе уязвимость, если только ты специально не обработал и не закрыл эту дыру. Т.е. оно уязвимо по-умолчанию и приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы сделать всё секьюрно.
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|2.39, Аноним (39), 22:21, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно такая же дыра (с перезаписью файлов вне текущего каталога при распаковке архивов) была лет 10 назад при обработке вакансий в фейсбук. Годы идут, новые поколения подрастают, баги не меняются.
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|1.17, Аноним (15), 21:41, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну хотя б postinstall скрипты не зовут из npm пакетов. И на том спасибо.
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|1.19, YetAnotherOnanym (ok), 21:44, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вспомнить как клаудфлара щёки надувала - мы вас от всего защитим, от взлома, от доса, переходите к нам, бебебебебе...
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|2.22, пох. (?), 21:46, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну вот и защитила - клаудшмару-то ломануть поинтереснее, чем твой васян-сайт. До него, глядишь, дело так и не дойдет вообще.
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|3.30, Аноним (-), 21:57, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Благодаря клаудспайвари, вот, и до васян сайтов дошло. Одно дело ломать миллион васянов - и другое всем им с CDN вгрузить им всем крупным оптом.
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|2.24, Аноним (9), 21:47, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помимо этого у них проблемы со стабильностью. Часто можно просто потерять соединение.
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|1.35, Онаним (?), 22:08, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Муахах, два смузи всем любителям тянуть сотни лефтпадов.
Остальным - задуматься.
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|1.38, InuYasha (??), 22:19, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Эксперименты с демонстрацией взлома cdnjs для получения премии
Как я и писал три новости назад, это тот случай когда великая возможность нагнуть корпорацию зла просрана ради возможной денежной подачки и тешения ЧСВ среди нерд..технических специалистов?
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|2.44, Аноним (44), 22:46, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В тюрьме таких мамкиных революционеров очень любят. Поэтому кто поумнее, тот сразу выбирает деньги. Но ты всегда можешь выбрать приз, в анализ безопасности только научись сначала. И очко разработай.
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|1.40, нах.. (?), 22:24, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пользуется около 12.7% всех сайтов
ну тут - ахахахахаха, ой, уууухх, ахахаохохохо
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