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Cloudflare, Tesla многие другие компании скомпрометированы через камеры наблюдения Verkada

10.03.2021 12:48

В результате взлома инфраструктуры компании Verkada, занимающейся поставкой умных камер наблюдения с поддержкой распознавания лиц, злоумышленники получили полный доступ к более 150 тысячам камер, используемым в таких компаниях, как Cloudflare, Tesla, OKTA, Equinox, а также во многих банках, тюрьмах, школах, полицейский участках и больницах.

Участники хакерской группы APT 69420 Arson Cats упомянули о наличии у них root-доступа на устройствах во внутренней сети CloudFlare, Tesla и Okta, привели в качестве доказательства видеозаписи изображений с камер и скриншоты с результатами выполнения типовых команд в shell. Атакующие заявили, что при желании за неделю смогли бы получить контроль над половиной интернета.

Взлом Verkada был осуществлён через незащищённую систему одного из разработчиков, напрямую подключённую к глобальной сети. На данном компьютере были найдены параметры учётной записи администратора, имеющего право доступа ко всем элементам сетевой инфраструктуры. Полученных прав оказалось достаточно для подключения к камерам клиентов и запуску на них shell-команд с правами root.

Представители компании Cloudflare, поддерживающей одну из крупнейших сетей доставки контента, подтвердили, что атакующие смогли получить доступ к камерам наблюдения Verkada, используемым для контроля над коридорами и входными дверями в некоторых офисах, которые были закрыты уже около года. Сразу после выявления несанкционированного доступа компания Cloudflare отключила все проблемные камеры от офисных сетей и провела аудит, который показал, что в ходе атаки не были затронуты данные клиентов и рабочие процессы. Для защиты в Cloudflare применяется модель нулевого доверия (Zero Trust), подразумевающая изоляцию сегментов и гарантирующая, что взлом отдельных систем и поставщиков не приведёт к компрометации всей компании.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Ошибка при настройке BGP привела к 27-минутному сбою в работе Cloudflare
  3. OpenNews: Уязвимость в Cloudflare привела к утечке конфиденциальной информации клиентов
  4. OpenNews: Серия уязвимостей, позволяющих получить контроль над IP-камерами производства Foscam
  5. OpenNews: Уязвимость в инфраструктуре Tesla позволяла получить контроль над любым автомобилем
  6. OpenNews: Продемонстрирована техника удалённого клонирования электронного ключа Tesla Model X
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54733-cloudflare
Ключевые слова: cloudflare, tesla, hack
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  • 1.1, Аноним (1), 12:52, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Главная уязвимость в любой системе - человек.
    Слава роботам! УВЧ!
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:31, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Здесь должна быть картинка с котом и надпись "Dog (87%)"
     
  • 2.35, Аноним (35), 13:34, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не-а. Актив Директори.
     
  • 2.42, Аноним (42), 14:06, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто зажали по 100рэ за точку.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:52, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и когда уже производители IoT всерьёз возьмутся за кекюрити?
     
     
  • 2.4, xtotec (ok), 12:56, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как это должно помочь в случае муделя, подключающего свой ноут напрямую к интернету?
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:14, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Когда уже юзеры поймут, что кекюрити в облаках - это нонсенс?
     
     
  • 3.25, юзер (??), 13:26, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато так удобно настраивать камеры без настроек, с ипхончика.

    И сразу видишь, пашешь ты, васян, на дядю, или в рабочее время по впопеннету шарое=шься.

    А за то что какие-то злые хакеры увидели твой пароль от моего всего - тебя же и выпорю.
    Ладошкой надо было б-ть клавиатуру прикрывать!

     
     
  • 4.28, InuYasha (??), 13:27, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ладошкой надо было б-ть клавиатуру прикрывать!

    У админов-программистов не такие ладошки загребущие чтоб клавиатуру можно было прикрыть.

     
  • 2.26, InuYasha (??), 13:26, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и когда уже люди всерьёз поймут ненужность IoT?
     

  • 1.3, Леголас (ok), 12:53, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Аноним всё-таки мудрый человек: для сохранения анонимности необходимо заклеивать камеры, везде, полностью!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:58, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше высверливать, а микрофоны - отрывать.
     
     
  • 3.17, DIO (?), 13:06, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    микрофоны надо коротит - в обраточку 380В колбасим чтоы все выгорело :)
     
  • 2.8, DIO (?), 12:59, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не забудьте шапочку из фольги, эзернет вынуть, обмотать излентой и заденаить локалхост!
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:04, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    микрософтогугл, плес
     
  • 2.10, ryoken (ok), 13:00, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аноним всё-таки мудрый человек: для сохранения анонимности необходимо заклеивать камеры,
    > везде, полностью!

    Перебор. Главное - вкрутить рубильник, гарантированно работающий.

     
     
  • 3.12, Аноним (15), 13:03, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это ж сколько рубильников понадобится на современные лопаты?
     
     
  • 4.24, ryoken (ok), 13:23, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это ж сколько рубильников понадобится на современные лопаты?

    Микрофон камера вайвай модем - очевидно, 4 :D.

     
  • 2.41, анон (?), 13:53, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это прошлый век, сейчас по помехам на сторожевом питании уже полноценно голос записывать можно
     

  • 1.5, еман (?), 12:58, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    гномик на скриншотах

    по сабжу то нечего удивляться. пермиссивная левацкая культура - способствует расплоду всякого рода логических и самоидентификационных изъянов

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:20, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    гномик на скриншотах, гомик в треде
     
     
  • 3.39, еман (?), 13:49, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гномик на скриншотах, гомик в треде
    >гомик в треде

    никто тебя сюда не звал

     
  • 2.47, DildoZilla (?), 14:42, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Екшоли это рыночная идеология. Правый национал-капитализм американского протестантского толка. Они тупые, у них всегда так.
     

  • 1.9, alltiptop (ok), 13:00, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть у таких секурных контор как Cloudflare камеры на аутсорсе у какой то левой конторы хостятся?
     
     
  • 2.16, КО (?), 13:05, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, спроси у Яндекса, какие у них там отношения с китайским барахлом.
     
     
  • 3.19, InuYasha (??), 13:15, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У таких компаний аутсос на аутсосе аутсосом посасывает.
     
  • 3.33, zzz (??), 13:32, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще в Америке негров линчуют.
     
  • 2.27, Crazy Alex (ok), 13:27, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У всех больших контор куча аутсорса. Оно вообще иначе не работает - натуральное хозяйство невыгодно давным-давно, и то, что торговля товарами сменилась торговлей услугами это никак не изменило.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:01, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ок, мы давно знаем, кто виноват. Но кто-нибудь знает, что делать?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:16, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опять русские хакеры окажутся виноваты?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:50, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наглосаксы же уже объявили согласно либеральным СМИ, что будут атаковать наши госучереждения и прочие.).
     
  • 3.43, Аноним (11), 14:07, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виноваты, очевидно, корпорации, производящие дырявый софт. Новости о дырах в проприетарщине уже оскомину набили. А воз и ныне там.
     

  • 1.13, КО (?), 13:03, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я понимаю там спальни всякие, офисы.
    А на склады и общественные места, где все бывают, смотреть - такое себе.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебя интересуют только камеры в борделях?
     
     
  • 3.30, имя_ (?), 13:29, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же? На дваче были очень даже винрарные треды с подключением к ip-камерам в офисах, кафе и пр.
     
     
  • 4.38, Аноним (40), 13:47, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ютуб тоже имеет такое у себя, я видел как на Украине к камерам подключались и гимн СССР включали во всяких парикмахерских на камере.)
     
  • 2.34, Аноним (40), 13:33, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В спальнях просто устаревшие технологии их и так все знают.)
     
     
  • 3.45, имя_ (?), 14:23, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то порносайты загибаются и закрываются один за одним из-за отсутствия посетителей.
     

  • 1.14, Ivan_83 (ok), 13:04, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Cloudflare применяется модель нулевого доверия (Zero Trust)

    Хорошо им, есть время и деньги на такое.

     
     
  • 2.37, Аноним (40), 13:37, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А может быть как раз и экономят как могут. Наглосаксы только в врут о том, что какают золотом. Зеленый коридор всем кому не лень - дёшево и сердито. Главное только чтобы об этом никто не знал.)
     

  • 1.21, InuYasha (??), 13:17, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Атакующие заявили, что при желании за неделю смогли бы получить контроль над половиной интернета.

    Ну так и получили бы! Что - ссыкотно что-ли? Угробили бы нахрен CF, обрушили им акции, вогнали в /dev/null - и мир бы изменился. Но нет - всё что мы имеем - новость в узких кругах и полтора скриншота. Былинный отказ. :-|

     
     
  • 2.29, агащаз (?), 13:28, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Угробили бы нахрен CF, обрушили им акции, вогнали в /dev/null - и мир бы изменился.

    ага, а мы бы получили по 150 лет неба в клеточку. Нет, чувак - нам тех паролей что уже подсмотрели хватит на тихое и безбедное существование. А подвиги иди сам совершай.

     

  • 1.31, Аноним (40), 13:30, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Умные люди используют ГТК.) Скрин вам в помощь.)))
     
  • 1.36, Аноним (36), 13:37, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А виноваты кто? Ну вы поняли - Русские медведы кодящие на ноутбуке на пеньке глубоко в Сибирских лесах :))))
     
  • 1.44, Аноним (44), 14:17, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро в новостях: Cloudflare, Tesla многие другие компании скомпрометированы через умные унитазы Verkada
     
     
  • 2.46, Минона (ok), 14:41, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это фигня в сравнении с тем, что можно узнать, взломав умную канализацию.
     

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