Cloudflare, Tesla многие другие компании скомпрометированы через камеры наблюдения Verkada

|
|
|
|2.4, xtotec (ok), 12:56, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И как это должно помочь в случае муделя, подключающего свой ноут напрямую к интернету?
|
|2.18, Аноним (18), 13:14, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Когда уже юзеры поймут, что кекюрити в облаках - это нонсенс?
|
|
|
|3.25, юзер (??), 13:26, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
зато так удобно настраивать камеры без настроек, с ипхончика.
И сразу видишь, пашешь ты, васян, на дядю, или в рабочее время по впопеннету шарое=шься.
А за то что какие-то злые хакеры увидели твой пароль от моего всего - тебя же и выпорю.
Ладошкой надо было б-ть клавиатуру прикрывать!
|
|
|
|4.28, InuYasha (??), 13:27, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ладошкой надо было б-ть клавиатуру прикрывать!
У админов-программистов не такие ладошки загребущие чтоб клавиатуру можно было прикрыть.
|
|1.3, Леголас (ok), 12:53, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Аноним всё-таки мудрый человек: для сохранения анонимности необходимо заклеивать камеры, везде, полностью!
|
|
|
|
|
|3.17, DIO (?), 13:06, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
микрофоны надо коротит - в обраточку 380В колбасим чтоы все выгорело :)
|
|2.8, DIO (?), 12:59, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
не забудьте шапочку из фольги, эзернет вынуть, обмотать излентой и заденаить локалхост!
|
|2.10, ryoken (ok), 13:00, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Аноним всё-таки мудрый человек: для сохранения анонимности необходимо заклеивать камеры,
> везде, полностью!
Перебор. Главное - вкрутить рубильник, гарантированно работающий.
|
|
|
|3.12, Аноним (15), 13:03, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
это ж сколько рубильников понадобится на современные лопаты?
|
|
|
|4.24, ryoken (ok), 13:23, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> это ж сколько рубильников понадобится на современные лопаты?
Микрофон камера вайвай модем - очевидно, 4 :D.
|
|2.41, анон (?), 13:53, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
это прошлый век, сейчас по помехам на сторожевом питании уже полноценно голос записывать можно
|
|1.5, еман (?), 12:58, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
гномик на скриншотах
по сабжу то нечего удивляться. пермиссивная левацкая культура - способствует расплоду всякого рода логических и самоидентификационных изъянов
|
|
|
|
|
|3.39, еман (?), 13:49, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> гномик на скриншотах, гомик в треде
>гомик в треде
никто тебя сюда не звал
|
|2.47, DildoZilla (?), 14:42, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Екшоли это рыночная идеология. Правый национал-капитализм американского протестантского толка. Они тупые, у них всегда так.
|
|1.9, alltiptop (ok), 13:00, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
То есть у таких секурных контор как Cloudflare камеры на аутсорсе у какой то левой конторы хостятся?
|
|
|
|2.16, КО (?), 13:05, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ага, спроси у Яндекса, какие у них там отношения с китайским барахлом.
|
|2.27, Crazy Alex (ok), 13:27, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У всех больших контор куча аутсорса. Оно вообще иначе не работает - натуральное хозяйство невыгодно давным-давно, и то, что торговля товарами сменилась торговлей услугами это никак не изменило.
|
|
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 13:50, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Наглосаксы же уже объявили согласно либеральным СМИ, что будут атаковать наши госучереждения и прочие.).
|
|3.43, Аноним (11), 14:07, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Виноваты, очевидно, корпорации, производящие дырявый софт. Новости о дырах в проприетарщине уже оскомину набили. А воз и ныне там.
|
|1.13, КО (?), 13:03, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Я понимаю там спальни всякие, офисы.
А на склады и общественные места, где все бывают, смотреть - такое себе.
|
|
|
|
|
|3.30, имя_ (?), 13:29, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну почему же? На дваче были очень даже винрарные треды с подключением к ip-камерам в офисах, кафе и пр.
|
|
|
|4.38, Аноним (40), 13:47, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ютуб тоже имеет такое у себя, я видел как на Украине к камерам подключались и гимн СССР включали во всяких парикмахерских на камере.)
|
|
|
|3.45, имя_ (?), 14:23, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То-то порносайты загибаются и закрываются один за одним из-за отсутствия посетителей.
|
|1.14, Ivan_83 (ok), 13:04, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Cloudflare применяется модель нулевого доверия (Zero Trust)
Хорошо им, есть время и деньги на такое.
|
|
|
|2.37, Аноним (40), 13:37, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А может быть как раз и экономят как могут. Наглосаксы только в врут о том, что какают золотом. Зеленый коридор всем кому не лень - дёшево и сердито. Главное только чтобы об этом никто не знал.)
|
|1.21, InuYasha (??), 13:17, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>Атакующие заявили, что при желании за неделю смогли бы получить контроль над половиной интернета.
Ну так и получили бы! Что - ссыкотно что-ли? Угробили бы нахрен CF, обрушили им акции, вогнали в /dev/null - и мир бы изменился. Но нет - всё что мы имеем - новость в узких кругах и полтора скриншота. Былинный отказ. :-|
|
|
|
|2.29, агащаз (?), 13:28, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Угробили бы нахрен CF, обрушили им акции, вогнали в /dev/null - и мир бы изменился.
ага, а мы бы получили по 150 лет неба в клеточку. Нет, чувак - нам тех паролей что уже подсмотрели хватит на тихое и безбедное существование. А подвиги иди сам совершай.
|
|1.36, Аноним (36), 13:37, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А виноваты кто? Ну вы поняли - Русские медведы кодящие на ноутбуке на пеньке глубоко в Сибирских лесах :))))
|
|1.44, Аноним (44), 14:17, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Скоро в новостях: Cloudflare, Tesla многие другие компании скомпрометированы через умные унитазы Verkada
|
|
|
|2.46, Минона (ok), 14:41, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
это фигня в сравнении с тем, что можно узнать, взломав умную канализацию.
|