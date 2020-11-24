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Продемонстрирована техника удалённого клонирования электронного ключа Tesla Model X

24.11.2020 09:23

Исследователи безопасности из Лёвенского университета (Бельгия) выявили две уязвимости в механизме обновления прошивок для электронных ключей к автомобилю Tesla Model X и реализации протокола сопряжения ключей. Используя выявленную уязвимость, исследователи смогли удалённо перепрошить ключ-брелок и извлечь из него сигнатуру, необходимую для проникновения, разблокировки и включения автомобиля. Компания Tesla была уведомлена о проблеме в августе и устранила уязвимость в обновлении прошивки 2020.48, которое планируется распространить на все автомобили в течение ближайших нескольких недель.

Для проведения атаки достаточно оборудования стоимостью около 200 долларов. В частности, для атаки использовалась плата Raspberry Pi ($35), модуль для подключения к автомобильной шине CAN-BUS ($30), аккумулятор LiPo $30) и электронный блок управления (ECU) от автомобиля Tesla с авторазбора, купленный на eBay за 100 долларов. Так как взаимодействие с электронным ключом осуществляется через протокол BLE (Bluetooth Low Energy), для проведения атаки необходимо приблизится к ключу-брелоку на расстояние примерно 5 метров. Компоненты для атаки могут уместиться в небольшом рюкзаке.

Для проведения атаки в купленный БУ электронный блок управления ECU вносятся изменения, благодаря которым электронный ключ-брелок определяет его как блок управления собственным автомобилем и допускает приём обновлений прошивки через Bluetooth. Механизм проверки обновлений не был должным образом защищён, что позволяло загрузить в ключ-брелок модифицированную прошивку и получить полное управление над ним.

Для сопряжение ECU с ключом-брелоком необходимо приблизится к жертве на расстояние до 5 метров, после чего сама атака может производиться на удалении до 30 метров. Перепрошивка занимает примерно 90 секунд. После загрузки своей прошивки в ключ-брелок, атакующий получает возможность обратиться к специализированному чипу, вынесенному в отдельный анклав, для генерации последовательности разблокировки автомобиля.

При помощи указанной последовательности атакующий может открыть автомобиль и подключиться к внутренней шине CAN-BUS через порт диагностики. Подключившись к информационной системе атакующий инициирует процесс привязки нового ключа-брелока, который можно использовать для того, чтобы завести и угнать автомобиль. Для привязки своего ключа используется другая уязвимость в реализации протокола сопряжения ключей. Ключ-брелок содержит уникальный криптографический сертификат для проверки валидности ключа, но блок управления автомобилем на деле не проверял данный сертификат, что позволяло выполнить привязку к любому ключу.

Интересно, что в штатном режиме ключ-брелок становится доступен для внешнего подключения по Bluetooth только на несколько секунд после извлечения и вставки батарейки. Но выяснилось, что данное ограничение можно обойти, так как управляющий блок BCM (body control module) с реализацией системы входа без вставки ключа зажигания, выполняет отправку последовательностей, приводящих к активации Bluetooth. Изучив подобный блок исследователи определили частоту сигнала, отправляемого для активации Bluetooth на брелоке. Для идентификации при установке канала связи с брелоком использовался код доступа, который, как оказалось, совпадает с последними 5 цифрами VIN-номера, размещённого на лобовом стекле автомобиля.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.wired.com/story/te...)
  2. OpenNews: Уязвимость в инфраструктуре Tesla позволяла получить контроль над любым автомобилем
  3. OpenNews: В Pwn2Own 2020 увеличены выплаты за взлом Tesla и возвращена номинация за взлом Ubuntu
  4. OpenNews: Выявлен способ обмана автопилота Tesla для выезда на полосу встречного движения
  5. OpenNews: FreedomEV - открытая надстройка для информационной системы автомобилей Tesla
  6. OpenNews: Энтузиасты подключились к компьютерной системе электромобиля Tesla Model S
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54140-tesla
Ключевые слова: tesla, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, leibniz (ok), 09:37, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    «Угнать за более чем 90 секунд» — переосмысление старого кино Илоном Маском.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:01, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    <Круглый сетчатый предмет со множеством дырочек>! (цензура)
     
     
  • 3.49, n00by (ok), 11:53, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Множество, естественное и бесконечное, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей).
     

  • 1.3, псевдонимус (?), 09:39, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –23 +/
    Когда уже закопает мусорную "инновацию" под громким названием "Тесла"?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:56, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сама по себе железка нормальная.
    Но вот софт писало "поколение next" сплошь из любителей докеров, похоже.
     
     
  • 3.17, vitalif (ok), 10:14, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорсить ее надо)
     
     
  • 4.44, пох. (?), 11:31, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам схему дверных ручечек пять лет назад уже выложили, чего вам еще не хватает-то?
     
     
  • 5.59, Аноним (59), 12:18, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хех, вспомнил тот гениальный PR-ход с "Илон Маск подарил всему миру патенты Tesla". Воистину, Маск новый Джобс.
     
  • 3.34, пох. (?), 11:04, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, ну конечно же, это ведь одна и та же помойная лавка нанимает ну просто чудесных инженеров по железкам, это только софт у них пишут макаки.

    Вы бы хоть почитали отзывы бывших инженеров той теслы - о бредовых фантазиях Маска, увольнениях за малейшие попытки ему объяснить что так не бывает, и о том, как оно сейчас (вопреки тем фантазиям) на самом деле производится.

    Софт вполне соответствует харду - слепили из того что было с дидлайном на вчера.

    Кстати, по поводу качества банальной сборки третьей модели - тоже были отзывы счастливых необладателей, помацавших эту помойку в салоне и решивших что ну ее в пень (внезапно, тесла не является единственным электромобилем на американском рынке, не говоря уже о куда более энергетически разумных и осмысленных в быту гибридах - только вот знают об этом единицы)

    Единственное, что у теслы хорошо получается - это пилить гранты и скидосы на озеленение технологии (два состава зеленой краски уже успешно использованы, шлите еще!)
    Собственно, никто и не сомневался, что именно в этом Маск - профессионал.

     
     
  • 4.48, Аноним (59), 11:51, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Искренне восхищён вашим жопоголизмом. Однако, пейте травяные чаи. Мёд натуральный добавляйте. Волнуюсь за ваши нервишки, сердце...
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:55, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя в деревне на ладах гоняют?
     
  • 2.30, пох. (?), 10:59, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда, американский "эстеблишмент" не поймет-с.

    Разьве что китайцы решат утопить ее, и завалят мир дешевыми одноразовыми помойками на литиевом ходу - по самому китаю таких ездят мильены, только без всякого хайпа и уникальных ручечек.

     
     
  • 3.46, Аноним (46), 11:47, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поймёт-с.

    С развитием добычи сланцевых углеводородов, Америка исполнила свою давнюю мечту и стала сырьевой державой (от ее радости у немцев пердак до сих пор болит). Электромобили в эту мечту как-то не вписываются. Пока сланцы не закончатся, электромобили так и останутся пафосными игрушками.

     

  • 1.4, lockywolf (ok), 09:43, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    То есть если у тебя удалили ключ, его можно потом восстановить?

    Отличная же новость!

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:50, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да, вот только восстановленный ключ будет не у тебя...
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 12:02, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное что его можно восстановить, а ты это сделаешь или какой доброжелатель неважно
     

  • 1.6, ryoken (ok), 09:50, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Отсюда видно, что сети с любыми протоколами по воздуху - дыра по умолчанию.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:49, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ничего не авторизовывать, то внезапно и проводная сеть дыра.
     
     
  • 3.42, пох. (?), 11:24, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, попытки физического подключения к чужой проводной сети хватит, чтоб принять тебя под белы рученьки, еще до того как ты передашь хоть один пакет.

    А "дыра" вполне может прикрываться замком с банальным физическим ключом. Даже примитивным - потому что ковыряться в нем в свое удовольствие у тебя тоже не очень беспалева выйдет.

    В отличие от мимокрокодила с rpi в рюкзаке, который вроде бы и не при делах - я, конечно, очень надеюсь, что скоро таких будут винтить просто потому что у них rpi, ни для чего кроме антиобщественных действий непригодная, но и это сложнее сделать, а пока и вовсе обчество такого насилия не поймет-с.

     
  • 2.50, YetAnotherOnanym (ok), 11:53, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато прогресс.
     
  • 2.61, Lex (??), 12:32, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дело даже не в сетях, а в общем в подходах к железу и разработке ПО.
    Это просто ужасающее количество дыр на всех возможных уровнях вплоть до самого железа( те же процы и всякие IME и его аналоги, повсюду кучи дыр и уязвимостей ), ввиду которых в принципе невозможно создать реально защищенную систему.
    То самое чувство, будто бы "прогресс" пошел совсем не туда, а в сторону какой-то хайтек-антиутопии с нулевой безопасностью и абсолютной дырявостью всех электронных систем.
    п.с: а потом угадай, почему авто на "автопилоте" сбило кого-то конкретного - то ли "случайно", то ли - кто-то "помог".
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:51, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Значит теперь людей с рюкзаками надо бояться, так как вдруг у них там хакерское оборудование?
     
     
  • 2.9, MasterSlave (?), 09:55, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бесят такие господа, которые свои драгоценные ранцы не снимают в общественном транспорте
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 09:57, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто не ездите в общественном транспорте, и проблема исчезнет.
     
     
  • 4.16, gogo (?), 10:13, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наоборот, НЕ ездите по местам, где есть люди. И проблемы не будет )
     
  • 4.21, MasterSlave (?), 10:33, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто надо уважать окружающих -- в этом примере попутчиков -- и, внезапно, люди не будут смотреть на вас мягко говоря недовольно.
     
     
  • 5.41, пох. (?), 11:19, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы "смотрите недовольно" потому что вокруг люди - они даже без рюкзака, ВНЕЗАПНО, вам мешают. Но признать это вы не хотите. Представьте что у меня вместо рюкзака здоровенный чемодан на колесиках, производства уважаемой модными пацанами фирмы samsonite. Я им уже дважды проехался по вашим лаковым туфлям. Потому что, блжад, никак иначе мимо ваших растопырок мне с ним не протиснуться, а самостоятельно убрать их с дороги вы не соображаете (потому что ненавидите людей и надеетесь что я как-нибудь сам рассосусь. Напрасно надеетесь.) Но это ж вам ничем не помешает, это ж не рюкзак проклятый, про который (не ездящие в метро) попугайчики вам все уши прожужжали про "уважение" и прочую чушь.

    Извините, нет, рюкзак я не сниму - во-первых, я им уе...у тех кто стоит рядом, он тяжелый и для его снятия мне нужно свободного места метров пять, чтоб никого не задеть (и глаз на спине у меня тоже нет), и надевать его тоже так же, во-вторых он у меня не для красоты (у тех он на соседнем сиденьи в тесле лежит, никому не мешает), а именно потому что это в руках носить тяжело и неудобно - особенно в общественном транспорте.

    Иначе бы, разумеется, я рассовал все это по карманам. Но увы, не влезет.

     
  • 5.68, Аноним (68), 13:07, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и уважайте окружающих, у которых нет машины а вещи надо перевезти. А то бесят такие.
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:48, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бесят такие господа, которые свои драгоценные ранцы не снимают в общественном транспорте

    Не такие уж и драгоценные, всего 200$ + стоймость самого рюкзака.
    Они после этой новости все на Теслы пересядят, и ты сможешь наконц-то свободно ездить в общественном транспорте

     
     
  • 4.62, Lex (??), 12:34, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну будут вместо прибытия вовремя, прокатившись на метро, в пробках стоять.. на теслах. Собсно, не жалко )
     
  • 3.35, пох. (?), 11:06, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А тебе совсем не приходит в голову, что если его снять - он, внезапно, никуда не девается, и продолжает тебе "мешать" ?

    Более того - он начинает внятно мешать еще и своему владельцу, потому что предназначен именно для ношения за спиной, а не держания в руках, как твой клатч.

     
     
  • 4.63, Lex (??), 12:41, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как сказать:
    Пассажир обычно держится за поручень. Если он хотя бы частично снимает рюкзак, который позади него "торчит" еще на одну-полторы ширины пассажира, сделав так, чтоб он не торчал сзади, а, к примеру, "висел" спереди или еще как-то, как раз там, где выше или ниже него все равно у пассажира торчат руки, которыми тот держится за поручни итп..

    Крч., место рюкзак занимать практически перестает.

    В целом же, с рюкзаками норм люди редко в общественном транспорте катаются - обычно берут какие-нибудь сумки, что закидываются на одно плечо( ноутбучная / спортивная / итп ) и вовсе не обязательно именно на спине будут "торчать" габаритами с еще одного пассажира.

     
  • 2.18, vitalif (ok), 10:15, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Софт надо писать значит руками, а не попой
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:30, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же фсё сииишные дырееениии! :)
     
  • 2.28, Аноним (27), 10:56, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дооооо, анонимы с опеннета боятся за свои тесты - претензия на анекдот года
     
  • 2.58, YetAnotherOnanym (ok), 12:15, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Google://"candid wueest"+dublin+women's+"mini marathon"
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:54, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Закрыют с оновлениям. А как в других автопроизводителей тоже оновлят? возможно в сервисе и то не всегда.
     
     
  • 2.12, leibniz (ok), 09:58, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если бы не грамматические ошибки, вы были бы наверняка нейросетью
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 10:05, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Когда нечего написать, "граматические ошыбки" и да, росийський не родной, в школе не учил, напишу на родном, вы все умные хакеры, но языков других не понимаете.
     
     
  • 4.15, MasterSlave (?), 10:12, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    просто обожаю опеннет за веселый контингент!
     
  • 4.32, Аноним (23), 11:01, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Когда нечего написать, "граматические ошыбки" и да, росийський не родной, в школе не учил, напишу на родном, вы все умные хакеры, но языков других не понимаете.

    Тю, шож ты раньшы малчал!
    Ака’Магош Маг'рах!

     
  • 4.56, Аноним (54), 12:06, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мыкола, тебя уже выпустили из изолятора?
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:59, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > совпадает с последними 5 цифрами VIN-номера, размещённого на лобовом стекле автомобиля

    ааааааа! )))

    Девляпсики, одминчеги и деффлеопперы. Сколько ж вас недоучек из недошкол.

     
     
  • 2.36, Аноним (31), 11:06, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они думали, никто не догадается. Вся современная защита строится на принципе "неизвестный урл".
     
     
  • 3.64, Lex (??), 12:43, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну а почему всея-шифрованию можно строиться на принципе "ну прост вроде никто еще не нашел обратной функции", а всем остальным низзя ?
     

  • 1.19, gogo (?), 10:18, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    наверное, если с блютуз/wifi сканером походить возле ракет Илона Маска, можно  нарыть много интересного )
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 10:33, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только не ходите с Bluetooth/WiFi-сканером возле америкосских ядерных боеголовок!
     
     
  • 3.37, пох. (?), 11:09, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да как бы маскова летающая железная бочка (между прочим - с высокоядовитым и детонационно опасным топливом) на голову - и ядерной ракеты тебе уже можно будет не бояться!

    Надеюсь, что охраняется все это все же прежними "морскими котиками", а не набранными по знакомству девляпсами.

     
     
  • 4.47, Аноним (46), 11:48, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, девляпсы только прошивку для ракет писали.
     
     
  • 5.55, Аноним (55), 12:03, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит срочно нужно спасать морских котиков!
     

  • 1.25, Аноним (25), 10:49, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > допускает приём обновлений прошивки через Bluetooth
    > прошивки через Bluetooth
    > Bluetooth

    Когда мир поймёт, что этот протокол - одна из самых больших ошибок человечества?! Ой всё...

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:02, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы уже разработали и стандартизовали новый? Всё на 20 лет вперёд продумали за всех хакеров?
     
     
  • 3.45, пох. (?), 11:33, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, это ж автор wifi заходил в тредик.

     
     
  • 4.51, Аноним (33), 11:55, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я думал автор нового протокола Apple
     

  • 1.26, vantoo (ok), 10:54, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это не помешало Маску увеличить свое состояние на 100 лярдов за год.
     
     
  • 2.38, Аноним (31), 11:10, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что кормится он не за счёт мафынок, а от спонсоров, типа Steve Jurvetson - a Presidential Ambassador for Global Entrepreneurship. "Частные" компании - они такие частные.
     
     
  • 3.40, пох. (?), 11:10, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего вам с частной компанией не так? Была б общественная компания - кормился бы не он.
     
  • 2.39, пох. (?), 11:10, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это помогло!
     
  • 2.66, Lex (??), 12:52, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну не совсем "состояние", а стоимость активов( "живых" денег у него запросто и на уровне пары миллионов баксов может не найтись ).
    По сути, то "состояние" никак не меняется - просто меняется стоимость акций, которая сегодня одна, завтра другая, послезавтра - третья.
    И меняется число, полученное перемножением количества акций на стоимость одной акции, это  "теоретически" максимальная сумма, которую в теории можно выручить от продажи акций, если сделать это прямо сейчас( т.е абстрактное "состояние" ), но даже это - введение в заблуждение, поскольку продажа большого количества акций приводит к снижению стоимости.

    Оттого и получаются желтушные новости типа "Цукерберг вчера потерял $10 млрд, сегодня - 'получил' $5 млрд", хотя фактическое количество активов у него в принципе не менялось, а речь просто о колебании курса акций и неплохого повода для желтушной новости, если новостей получше нет, а чем-то заполнить "эфир" надо.

     
  • 2.69, anonymous (??), 13:08, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если при этом не нарушал закон, то значит, что отличный предприниматель :)
     

  • 1.29, Аноним (29), 10:59, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да кому тот драндулет нужен? Лучше уже у чувачка, что рядом с ним ошивается, из его рюкзачка тот Raspberry Pi втихаря вытащить.
     
     
  • 2.43, пох. (?), 11:29, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты лох - разбери и продавай по запчастям (тому же чуваку - вишь, охотно покупает) - и у тебя этих rpi будет - самосвал!

     

  • 1.52, Аноним (33), 11:59, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У моего бати москвич замок отверткой открывался. Один алкаш стырил магнитолу, и, как ни странно, принёс к нам, чтобы продать её. Но бати не было дома, а мы были не в курсе, и купили за бутылку.
     
     
  • 2.57, Аноним (55), 12:07, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так новость на опеннете напиши!
    Она уж точно будет интереснее и полезнее 90% остальных.
     

  • 1.53, Аноним (53), 12:01, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ох и доиграемся мы с этой "цифровизацией".
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 12:22, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже телевизор с холодильником за тобой следят 24х7 и сливают всё дяде, а твоё авто целиком и полностью контролируется из интернета. Про телефоны и вспоминать не хочется. Куда уже хуже?
     
     
  • 3.67, Lex (??), 12:55, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    про барахло типа смарт-часов/фитнес-браслетов забыли, щоб еще и шаги с пульсом да состояние здоровья и режимы сна "мерить"
     
  • 2.65, Аноним (-), 12:50, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    закрытые криптосистемы, секретная документация, стандарты безопасности первичных поставщиков/логистики, таинственные прошивки, молодые студенты-вайтхеты таких зубров на завтрак кушают.
     

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