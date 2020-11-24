Продемонстрирована техника удалённого клонирования электронного ключа Tesla Model X

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|1.2, leibniz (ok), 09:37, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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«Угнать за более чем 90 секунд» — переосмысление старого кино Илоном Маском.
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|3.49, n00by (ok), 11:53, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Множество, естественное и бесконечное, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей).
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|2.10, Аноним (10), 09:56, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сама по себе железка нормальная.
Но вот софт писало "поколение next" сплошь из любителей докеров, похоже.
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|4.44, пох. (?), 11:31, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вам схему дверных ручечек пять лет назад уже выложили, чего вам еще не хватает-то?
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|5.59, Аноним (59), 12:18, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хех, вспомнил тот гениальный PR-ход с "Илон Маск подарил всему миру патенты Tesla". Воистину, Маск новый Джобс.
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|3.34, пох. (?), 11:04, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ой, ну конечно же, это ведь одна и та же помойная лавка нанимает ну просто чудесных инженеров по железкам, это только софт у них пишут макаки.
Вы бы хоть почитали отзывы бывших инженеров той теслы - о бредовых фантазиях Маска, увольнениях за малейшие попытки ему объяснить что так не бывает, и о том, как оно сейчас (вопреки тем фантазиям) на самом деле производится.
Софт вполне соответствует харду - слепили из того что было с дидлайном на вчера.
Кстати, по поводу качества банальной сборки третьей модели - тоже были отзывы счастливых необладателей, помацавших эту помойку в салоне и решивших что ну ее в пень (внезапно, тесла не является единственным электромобилем на американском рынке, не говоря уже о куда более энергетически разумных и осмысленных в быту гибридах - только вот знают об этом единицы)
Единственное, что у теслы хорошо получается - это пилить гранты и скидосы на озеленение технологии (два состава зеленой краски уже успешно использованы, шлите еще!)
Собственно, никто и не сомневался, что именно в этом Маск - профессионал.
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|4.48, Аноним (59), 11:51, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Искренне восхищён вашим жопоголизмом. Однако, пейте травяные чаи. Мёд натуральный добавляйте. Волнуюсь за ваши нервишки, сердце...
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|2.30, пох. (?), 10:59, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никогда, американский "эстеблишмент" не поймет-с.
Разьве что китайцы решат утопить ее, и завалят мир дешевыми одноразовыми помойками на литиевом ходу - по самому китаю таких ездят мильены, только без всякого хайпа и уникальных ручечек.
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|3.46, Аноним (46), 11:47, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поймёт-с.
С развитием добычи сланцевых углеводородов, Америка исполнила свою давнюю мечту и стала сырьевой державой (от ее радости у немцев пердак до сих пор болит). Электромобили в эту мечту как-то не вписываются. Пока сланцы не закончатся, электромобили так и останутся пафосными игрушками.
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|1.4, lockywolf (ok), 09:43, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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То есть если у тебя удалили ключ, его можно потом восстановить?
Отличная же новость!
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|3.54, Аноним (54), 12:02, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное что его можно восстановить, а ты это сделаешь или какой доброжелатель неважно
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|1.6, ryoken (ok), 09:50, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Отсюда видно, что сети с любыми протоколами по воздуху - дыра по умолчанию.
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|2.24, Аноним (24), 10:49, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ничего не авторизовывать, то внезапно и проводная сеть дыра.
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|3.42, пох. (?), 11:24, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внезапно, попытки физического подключения к чужой проводной сети хватит, чтоб принять тебя под белы рученьки, еще до того как ты передашь хоть один пакет.
А "дыра" вполне может прикрываться замком с банальным физическим ключом. Даже примитивным - потому что ковыряться в нем в свое удовольствие у тебя тоже не очень беспалева выйдет.
В отличие от мимокрокодила с rpi в рюкзаке, который вроде бы и не при делах - я, конечно, очень надеюсь, что скоро таких будут винтить просто потому что у них rpi, ни для чего кроме антиобщественных действий непригодная, но и это сложнее сделать, а пока и вовсе обчество такого насилия не поймет-с.
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|2.61, Lex (??), 12:32, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело даже не в сетях, а в общем в подходах к железу и разработке ПО.
Это просто ужасающее количество дыр на всех возможных уровнях вплоть до самого железа( те же процы и всякие IME и его аналоги, повсюду кучи дыр и уязвимостей ), ввиду которых в принципе невозможно создать реально защищенную систему.
То самое чувство, будто бы "прогресс" пошел совсем не туда, а в сторону какой-то хайтек-антиутопии с нулевой безопасностью и абсолютной дырявостью всех электронных систем.
п.с: а потом угадай, почему авто на "автопилоте" сбило кого-то конкретного - то ли "случайно", то ли - кто-то "помог".
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|1.7, Аноним (7), 09:51, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Значит теперь людей с рюкзаками надо бояться, так как вдруг у них там хакерское оборудование?
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|2.9, MasterSlave (?), 09:55, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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бесят такие господа, которые свои драгоценные ранцы не снимают в общественном транспорте
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|3.11, Аноним (10), 09:57, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто не ездите в общественном транспорте, и проблема исчезнет.
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|4.16, gogo (?), 10:13, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наоборот, НЕ ездите по местам, где есть люди. И проблемы не будет )
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|4.21, MasterSlave (?), 10:33, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто надо уважать окружающих -- в этом примере попутчиков -- и, внезапно, люди не будут смотреть на вас мягко говоря недовольно.
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|5.41, пох. (?), 11:19, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы "смотрите недовольно" потому что вокруг люди - они даже без рюкзака, ВНЕЗАПНО, вам мешают. Но признать это вы не хотите. Представьте что у меня вместо рюкзака здоровенный чемодан на колесиках, производства уважаемой модными пацанами фирмы samsonite. Я им уже дважды проехался по вашим лаковым туфлям. Потому что, блжад, никак иначе мимо ваших растопырок мне с ним не протиснуться, а самостоятельно убрать их с дороги вы не соображаете (потому что ненавидите людей и надеетесь что я как-нибудь сам рассосусь. Напрасно надеетесь.) Но это ж вам ничем не помешает, это ж не рюкзак проклятый, про который (не ездящие в метро) попугайчики вам все уши прожужжали про "уважение" и прочую чушь.
Извините, нет, рюкзак я не сниму - во-первых, я им уе...у тех кто стоит рядом, он тяжелый и для его снятия мне нужно свободного места метров пять, чтоб никого не задеть (и глаз на спине у меня тоже нет), и надевать его тоже так же, во-вторых он у меня не для красоты (у тех он на соседнем сиденьи в тесле лежит, никому не мешает), а именно потому что это в руках носить тяжело и неудобно - особенно в общественном транспорте.
Иначе бы, разумеется, я рассовал все это по карманам. Но увы, не влезет.
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|5.68, Аноним (68), 13:07, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот и уважайте окружающих, у которых нет машины а вещи надо перевезти. А то бесят такие.
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|3.23, Аноним (23), 10:48, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> бесят такие господа, которые свои драгоценные ранцы не снимают в общественном транспорте
Не такие уж и драгоценные, всего 200$ + стоймость самого рюкзака.
Они после этой новости все на Теслы пересядят, и ты сможешь наконц-то свободно ездить в общественном транспорте
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|4.62, Lex (??), 12:34, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну будут вместо прибытия вовремя, прокатившись на метро, в пробках стоять.. на теслах. Собсно, не жалко )
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|3.35, пох. (?), 11:06, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А тебе совсем не приходит в голову, что если его снять - он, внезапно, никуда не девается, и продолжает тебе "мешать" ?
Более того - он начинает внятно мешать еще и своему владельцу, потому что предназначен именно для ношения за спиной, а не держания в руках, как твой клатч.
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|4.63, Lex (??), 12:41, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как сказать:
Пассажир обычно держится за поручень. Если он хотя бы частично снимает рюкзак, который позади него "торчит" еще на одну-полторы ширины пассажира, сделав так, чтоб он не торчал сзади, а, к примеру, "висел" спереди или еще как-то, как раз там, где выше или ниже него все равно у пассажира торчат руки, которыми тот держится за поручни итп..
Крч., место рюкзак занимать практически перестает.
В целом же, с рюкзаками норм люди редко в общественном транспорте катаются - обычно берут какие-нибудь сумки, что закидываются на одно плечо( ноутбучная / спортивная / итп ) и вовсе не обязательно именно на спине будут "торчать" габаритами с еще одного пассажира.
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|2.28, Аноним (27), 10:56, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дооооо, анонимы с опеннета боятся за свои тесты - претензия на анекдот года
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|1.8, Аноним (8), 09:54, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Закрыют с оновлениям. А как в других автопроизводителей тоже оновлят? возможно в сервисе и то не всегда.
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|2.12, leibniz (ok), 09:58, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если бы не грамматические ошибки, вы были бы наверняка нейросетью
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|3.14, Аноним (8), 10:05, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Когда нечего написать, "граматические ошыбки" и да, росийський не родной, в школе не учил, напишу на родном, вы все умные хакеры, но языков других не понимаете.
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|4.32, Аноним (23), 11:01, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Когда нечего написать, "граматические ошыбки" и да, росийський не родной, в школе не учил, напишу на родном, вы все умные хакеры, но языков других не понимаете.
Тю, шож ты раньшы малчал!
Ака’Магош Маг'рах!
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|1.13, Аноним (13), 09:59, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> совпадает с последними 5 цифрами VIN-номера, размещённого на лобовом стекле автомобиля
ааааааа! )))
Девляпсики, одминчеги и деффлеопперы. Сколько ж вас недоучек из недошкол.
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|2.36, Аноним (31), 11:06, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они думали, никто не догадается. Вся современная защита строится на принципе "неизвестный урл".
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|3.64, Lex (??), 12:43, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну а почему всея-шифрованию можно строиться на принципе "ну прост вроде никто еще не нашел обратной функции", а всем остальным низзя ?
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|1.19, gogo (?), 10:18, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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наверное, если с блютуз/wifi сканером походить возле ракет Илона Маска, можно нарыть много интересного )
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|2.22, Аноним (20), 10:33, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только не ходите с Bluetooth/WiFi-сканером возле америкосских ядерных боеголовок!
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|3.37, пох. (?), 11:09, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да как бы маскова летающая железная бочка (между прочим - с высокоядовитым и детонационно опасным топливом) на голову - и ядерной ракеты тебе уже можно будет не бояться!
Надеюсь, что охраняется все это все же прежними "морскими котиками", а не набранными по знакомству девляпсами.
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|1.25, Аноним (25), 10:49, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> допускает приём обновлений прошивки через Bluetooth
> прошивки через Bluetooth
> Bluetooth
Когда мир поймёт, что этот протокол - одна из самых больших ошибок человечества?! Ой всё...
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|2.33, Аноним (33), 11:02, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы уже разработали и стандартизовали новый? Всё на 20 лет вперёд продумали за всех хакеров?
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|2.38, Аноним (31), 11:10, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что кормится он не за счёт мафынок, а от спонсоров, типа Steve Jurvetson - a Presidential Ambassador for Global Entrepreneurship. "Частные" компании - они такие частные.
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|3.40, пох. (?), 11:10, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего вам с частной компанией не так? Была б общественная компания - кормился бы не он.
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|2.66, Lex (??), 12:52, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну не совсем "состояние", а стоимость активов( "живых" денег у него запросто и на уровне пары миллионов баксов может не найтись ).
По сути, то "состояние" никак не меняется - просто меняется стоимость акций, которая сегодня одна, завтра другая, послезавтра - третья.
И меняется число, полученное перемножением количества акций на стоимость одной акции, это "теоретически" максимальная сумма, которую в теории можно выручить от продажи акций, если сделать это прямо сейчас( т.е абстрактное "состояние" ), но даже это - введение в заблуждение, поскольку продажа большого количества акций приводит к снижению стоимости.
Оттого и получаются желтушные новости типа "Цукерберг вчера потерял $10 млрд, сегодня - 'получил' $5 млрд", хотя фактическое количество активов у него в принципе не менялось, а речь просто о колебании курса акций и неплохого повода для желтушной новости, если новостей получше нет, а чем-то заполнить "эфир" надо.
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|1.29, Аноним (29), 10:59, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да кому тот драндулет нужен? Лучше уже у чувачка, что рядом с ним ошивается, из его рюкзачка тот Raspberry Pi втихаря вытащить.
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|2.43, пох. (?), 11:29, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ты лох - разбери и продавай по запчастям (тому же чуваку - вишь, охотно покупает) - и у тебя этих rpi будет - самосвал!
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|1.52, Аноним (33), 11:59, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У моего бати москвич замок отверткой открывался. Один алкаш стырил магнитолу, и, как ни странно, принёс к нам, чтобы продать её. Но бати не было дома, а мы были не в курсе, и купили за бутылку.
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|2.57, Аноним (55), 12:07, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так новость на опеннете напиши!
Она уж точно будет интереснее и полезнее 90% остальных.
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|2.60, Аноним (60), 12:22, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так уже телевизор с холодильником за тобой следят 24х7 и сливают всё дяде, а твоё авто целиком и полностью контролируется из интернета. Про телефоны и вспоминать не хочется. Куда уже хуже?
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|3.67, Lex (??), 12:55, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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про барахло типа смарт-часов/фитнес-браслетов забыли, щоб еще и шаги с пульсом да состояние здоровья и режимы сна "мерить"
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|2.65, Аноним (-), 12:50, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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закрытые криптосистемы, секретная документация, стандарты безопасности первичных поставщиков/логистики, таинственные прошивки, молодые студенты-вайтхеты таких зубров на завтрак кушают.
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