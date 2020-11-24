Продемонстрирована техника удалённого клонирования электронного ключа Tesla Model X

2.9 , MasterSlave ( ? ), 09:55, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – бесят такие господа, которые свои драгоценные ранцы не снимают в общественном транспорте

3.11 , Аноним ( 10 ), 09:57, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Просто не ездите в общественном транспорте, и проблема исчезнет.

4.16 , gogo ( ? ), 10:13, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Наоборот, НЕ ездите по местам, где есть люди. И проблемы не будет )

4.21 , MasterSlave ( ? ), 10:33, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто надо уважать окружающих -- в этом примере попутчиков -- и, внезапно, люди не будут смотреть на вас мягко говоря недовольно.

5.41 , пох. ( ? ), 11:19, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вы "смотрите недовольно" потому что вокруг люди - они даже без рюкзака, ВНЕЗАПНО, вам мешают. Но признать это вы не хотите. Представьте что у меня вместо рюкзака здоровенный чемодан на колесиках, производства уважаемой модными пацанами фирмы samsonite. Я им уже дважды проехался по вашим лаковым туфлям. Потому что, блжад, никак иначе мимо ваших растопырок мне с ним не протиснуться, а самостоятельно убрать их с дороги вы не соображаете (потому что ненавидите людей и надеетесь что я как-нибудь сам рассосусь. Напрасно надеетесь.) Но это ж вам ничем не помешает, это ж не рюкзак проклятый, про который (не ездящие в метро) попугайчики вам все уши прожужжали про "уважение" и прочую чушь. Извините, нет, рюкзак я не сниму - во-первых, я им уе...у тех кто стоит рядом, он тяжелый и для его снятия мне нужно свободного места метров пять, чтоб никого не задеть (и глаз на спине у меня тоже нет), и надевать его тоже так же, во-вторых он у меня не для красоты (у тех он на соседнем сиденьи в тесле лежит, никому не мешает), а именно потому что это в руках носить тяжело и неудобно - особенно в общественном транспорте. Иначе бы, разумеется, я рассовал все это по карманам. Но увы, не влезет.

5.68 , Аноним ( 68 ), 13:07, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот и уважайте окружающих, у которых нет машины а вещи надо перевезти. А то бесят такие.

3.23 , Аноним ( 23 ), 10:48, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > бесят такие господа, которые свои драгоценные ранцы не снимают в общественном транспорте Не такие уж и драгоценные, всего 200$ + стоймость самого рюкзака.

Они после этой новости все на Теслы пересядят, и ты сможешь наконц-то свободно ездить в общественном транспорте

4.62 , Lex ( ?? ), 12:34, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну будут вместо прибытия вовремя, прокатившись на метро, в пробках стоять.. на теслах. Собсно, не жалко )

3.35 , пох. ( ? ), 11:06, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – А тебе совсем не приходит в голову, что если его снять - он, внезапно, никуда не девается, и продолжает тебе "мешать" ? Более того - он начинает внятно мешать еще и своему владельцу, потому что предназначен именно для ношения за спиной, а не держания в руках, как твой клатч. 4.63 , Lex ( ?? ), 12:41, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как сказать:

Пассажир обычно держится за поручень. Если он хотя бы частично снимает рюкзак, который позади него "торчит" еще на одну-полторы ширины пассажира, сделав так, чтоб он не торчал сзади, а, к примеру, "висел" спереди или еще как-то, как раз там, где выше или ниже него все равно у пассажира торчат руки, которыми тот держится за поручни итп.. Крч., место рюкзак занимать практически перестает. В целом же, с рюкзаками норм люди редко в общественном транспорте катаются - обычно берут какие-нибудь сумки, что закидываются на одно плечо( ноутбучная / спортивная / итп ) и вовсе не обязательно именно на спине будут "торчать" габаритами с еще одного пассажира.

2.18 , vitalif ( ok ), 10:15, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Софт надо писать значит руками, а не попой

3.20 , Аноним ( 20 ), 10:30, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это же фсё сииишные дырееениии! :)

2.28 , Аноним ( 27 ), 10:56, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дооооо, анонимы с опеннета боятся за свои тесты - претензия на анекдот года

2.58 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:15, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Google://"candid wueest"+dublin+women's+"mini marathon"

