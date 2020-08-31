Уязвимость в инфраструктуре Tesla позволяла получить контроль над любым автомобилем

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|3.77, annual slayer (?), 13:41, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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там такая цепочка безответственных поступков в плане базовой безопасности инфраструктуры, ЯП вообще последнюю роль играет в подобной ситуации
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|4.88, Аноним (88), 14:20, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тяп ляп и в продакшен. Все эффективно, по-американски
зато они стоят больше других автопроизводителей вместе взятых =)
ПС: тесла без интернета не работает?
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|2.84, Аноним (84), 13:57, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Скоро выражение "взломать машину" окончательно поменяет свой смысл
Будущее из киберпанковых произведений наступает, дойдёт до того, что будут угонять и подстраивать аварии пилотируемых автомобилей, может быть даже с хозяином внутри (а хозяева ли в таком случае, эти хозяева?...), ну и с "умными домами" будут творить всякий шабаш (в одной из серий мистера робота обыгрывают этот момент, показываются не сильно лютые "шалости" при взломе "умного дома"), вот такая это будет эра интернета вещей, особенно с учётом того, какие скриптомакаки сейчас вместо адекватных настоящих системных инженеров прогают этот балаган!
P.S.: Ожидается наплыв скриптомакак-обиженок, по минусам к коменту выясним, сколько альтернативно одарённых этого розлива тусует на опеннете
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|1.2, Q2W (?), 10:16, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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Ничего удивительно. Такое можно было ожидать с того самого момента, когда стали продавать машины, в которые имеют удалённый доступ сотрудники компании.
Это примерно так же, как с телефонами: телефон продали, а командует им не владелец, а производитель, при чём удалённо.
Диктатура производственников какая-то.
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|3.29, ryoken (ok), 11:47, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Те, на которые она не ставится? Да, лучше не трогать, хотя вау-фактор много на кого влияет. Надо признать, что поддерживаемых устройств в последнее время как-то больше не становится...
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|3.33, гугль (?), 11:53, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Теперь помимо меня к твоему телефону имеют доступ еще васяны-"разработчики" lineageos и любой кто их поломает.
Так держать!
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|5.76, гугль (?), 13:41, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем и откуда они возьмутся? В смысле - вот просохатил разработчик линяги свой акаунт - или даже просто перешел на темную сторону. И? Я это не куплю даже за 50 - это ж не мое, зачем мне проблемы? Разработчики тоже не купят, у них нет бабла даже на пиццу (ты ведь не для того качал чтоб им денег прислать?)
Так что примеры с доказательствами могут возникнуть только случайно, тысячегласс и все такое, что уже неоднократно лажалось.
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|1.3, Аноним (3), 10:26, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не удивлбсь если с ракетами тоже самое есть модно удаленно управлять через уязвимости
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|4.59, Ag (ok), 12:58, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он про другое. После потопления "Шеффилд" британцы якобы выдавили из французов коды блокировки для поставленных аргентинцам "Экзосет".
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|5.79, Аноним (13), 13:44, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чушь собачья. После Шеффилда (4 мая), аргентинцы 25 мая двумя последними Экзосетами потопили Атлантик Конвейор.
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|4.70, Аноним (68), 13:24, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попадать-то попадали, но от них требуется кое-что еще. Погуглите "экзосет не взорвался".
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|5.78, Аноним (13), 13:42, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боеприпасы не взрываются сплошь и рядом, никакого вселенского заговора в этом нет.
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|1.4, Аноним (4), 10:26, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Уязвимость в инфраструктуре Neuralink позволяла получить контроль над любым человеком. Для получения доступа требовалось лишь знание ID жертвы.
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|2.12, Аноним (12), 10:45, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да кому нужен этот контроль, а вот рекламы сразу в мозг понапихать богатая идея.
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|2.24, Боб (?), 11:30, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, без разницы можешь хотеть такую машину, можешь не хотеть. Исход-то один.
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|3.35, Аноним (35), 12:00, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Там даже девляпса нет как такового - уже ж с год назад утекали данные от инсайдера как там все организовано, сами разработчики что-то надевляпали на коленке, быстрей-быстрей, а то премии лишат, зато быстроподнятое не считается упавшим.
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|4.82, Аноним (13), 13:49, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это и есть девляпс, как он есть в реальной жизни, а не в презентациях.
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|2.62, Аноним (58), 12:59, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В тексте новости нет ни слова про код, только про инфраструктуру.
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|1.9, Аноним (9), 10:40, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Предположим никаких уязвимостей не будет больше.
Но сам факт, что, пускай не хакер, а компания Tesla может управлять удалённо автомобилем, очень пугает...
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|2.15, Аноним (15), 10:52, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с другой стороны во время пожаров они удаленно "проапгрейдили" батареи на некоторых моделях.
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|3.23, someone (??), 11:21, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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эт здорово но лучше чтобы такие вещи происходили по явному разрешению владельца и желательно вкл-выкл железным способом типа, ну, переключатель какой, который разрешал бы разовый доступ. а пользователю появлялось бы настойчивое уведомление или типа того..
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|4.30, Аноним (15), 11:47, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> чтобы такие вещи происходили по явному разрешению владельца и желательно вкл-выкл железным способом типа
вокруг тебя леса горят, а ты едешь и ищешь работающую мастерскую чтобы за деньги снять блокировку с дополнительной опции, за которую ты раньше, естественно, не заплатил (а вероятно и не знал. Потому что они запихали батарею больше обещанной, но с программной блокировкой).
зачем покупать теслу, такой как ее сделали, и при этом возмущаться тем, что ее сделали именно такой?
> переключатель какой, который разрешал бы разовый доступ
извини, но слишком долго жрем то, что дают ("умные" и не подконтрольные телевизоры, ассистенты, дома и пр. подключенное к сети) . Производителям уже нет смысла останавливаться.
Но если уж сильно хочется, то можно обрезать антенну
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|5.52, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 12:44, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> округ тебя леса горят, а ты едешь и...
Тебе прилетает обновление из-за которого глохнешь посреди горящего леса. И тут медведь идёт, видит машина стоит, но не горит...
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|6.71, Аноним (71), 13:28, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>When an update is available, you'll be notified on the center display with an option to install immediately, or schedule...
ну, если ты решил обновиться на ходу посреди горящего леса, то кто тебя остановит?
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|2.19, тоже Аноним (ok), 11:04, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это вас такой факт пугает. А у правильных людей от этого факта чешутся звезды на погонах.
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|3.53, 123 (??), 12:45, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За генерацию "несчастных случаев" погоны не прокачиваются.
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|4.73, тоже Аноним (ok), 13:33, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> За генерацию "несчастных случаев" погоны не прокачиваются.
[quote]был хорошо законспирирован и даже «федералы» не знали о его дальнейших планах. Поэтому за машинами было установлено скрытое наблюдение – впереди по трассе была развилка с дорогой на Кемерово и Томск. Кортеж сопровождали переодетые в гражданское силовики из обоих городов[/quote]
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|1.11, JL2001 (ok), 10:45, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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1)
> Уязвимость была выявлена в начале 2017 года исследователем безопасности Джейсоном Хьюзом (Jason Hughes), который сразу проинформировал компанию Tesla о проблемах и обнародовал выявленные им сведения только спустя три с половиной года после инцидента.
2)
> Отмечается, что компания Tesla оперативно устранила проблемы и кардинально усилила защиту своей инфраструктуры.
очешуеть оперативность исправления
статья - рекламная чтоль?
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|2.17, Аноним (17), 10:57, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А что именно смущает в первом пункте? Исследователь оповестил теслу, те пофиксили, потом выждали эти несколько лет и обнародовали делати.
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|1.20, Аноним (20), 11:06, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> выплачено вознаграждение, размером 50 тысяч долларов США
Это же просто смешно. Могли бы топовую теслу подарить. А так проще и выгоднее продавать такие уязвимости на чёрном рынки за хотя бы миллион долларов.
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|2.27, Аноним84701 (ok), 11:35, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А так проще и выгоднее продавать такие уязвимости на чёрном рынки за хотя бы миллион долларов.
Сразу 100500 проси, не мелочись! 🙄
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|2.36, Гентушник (ok), 12:02, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы на месте того кто нашёл эти уязвимости уже не захотел бы на такой машине ездить. Если только продать её...
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|2.48, Strannikj (?), 12:31, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот и у меня прикипело! 50 килобаксов за уязвимость, ценою во всю компанию! Тут лям смело давать нужно было! Странно, вроде Маск не жлоб... Или только вроде?
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|3.57, mumu (ok), 12:54, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Маск обиделся, что теперь придётся новую закладку для спецслужб лабать (по принципу интела), а это дополнительные затраты на разработку.
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|2.54, Strannikj (?), 12:46, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помнится как-то в далёком 2013 один хакер нашел некоторую неоднозначную модификацию реализации алгоритма Диффи-Хелмана, вследствии чего теоретически был возможен MITM и компрометация секретных чатов, при условии сговора атакующего с сервером телеги. Т.е. не столько практическая возможность взлома, сколько вред репутации. Так вот, Пашка тогда выплатил 100к баксов.
- 100 к за теоретическую возможность самого Пашки просматривать секретные чаты
- 50 к за рут доступ к любой тесле
Почувствуйте разницу.
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|3.67, пох. (?), 13:20, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так баг-то он исправил? А то за нетеоретическую возможность самому просматривать секретные чаты - можно ж и побольше заплатить.
А Маску за что раскошеливаться, если у него нетеоретическая возможность на ходу выкинуть тебя из машины и так есть?
Ну и труд и квалификация должны же оплачиваться сообразно? Одно дело - штатные инструменты разработчика штатным образом скачать и найти дырочек там где все замки от честных людей, а другое - разбираться в криптографии и мутном коде ее реализующем.
А репутацию - ее на хлеб не намажешь. Продажи теслы вряд ли бы упали хоть на одну штуку, даже опубликуй он нарытое сразу, без регистраций и sms, всем желающим порулить чужой теслой.
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|1.22, Michael Shigorin (ok), 11:08, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> [...] код на языке Python [...] удалось найти учётные
> данные пользователя одного из хостов в поддомене
> "dev.teslamotors.com" [...]
Вот тебе и "Rust".
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|2.85, Fracta1L (ok), 14:02, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не фрик, а гик. Ну и вера в исключительно счастливую случайность достижения успеха характерна для лузеров.
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|1.26, Аноним (9), 11:33, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, а какой процент современных автомобилей, может удаленно контроллироваться компанией-производителем?
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|2.47, YetAnotherOnanym (ok), 12:30, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, а какой процент современных автомобилей, может удаленно контроллироваться
> компанией-производителем?
Какая разница для того, у кого УАЗ 469 (той серии, где серьга передней рессоры под бампером).
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|1.39, wtfbrother (?), 12:12, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это не уязвимость, это всего лишь интерфейс для политических убийств нашли,ну и еще основной пейлоад не откопали ...
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|2.43, имя_ (?), 12:22, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя, поди, дома и ножей-то нету, ими же тоже можно порешить. Будь осторожнее...
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|3.49, wtfbrother (?), 12:38, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты по вене из чужого баяна в вокзальном сортире не прочь пустить . Ну что такого может случится ,бгг
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|3.50, Фин (?), 12:43, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ножом удаленно можно только в физофреническом бреду управлять. А вот твоим новым, напичканном электроникой под завязку авто, уже можно сегодня без особых проблем.
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|4.55, имя_ (?), 12:47, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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то ли дело старое пердящее корыто, которым ну просто невозможно убиться!
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|5.74, пох. (?), 13:34, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вообще-то им сложнее убить злоумышленно - нужно лично лезть внутрь и откручивать ржавую гайку (еще и с риском что ты залез, а гайки и нет давно - открутилась и выпала на дорогу еще вчера, а почему кардан еще за ней следом не полетел - вообще хз, наверное, на грязи висит, и вот чего - чинить теперь на халяву ему? ;)
Кстати, ездивший на тесле знакомец плевался от начинки, типа, за эти деньги качество а-ля советский автопром. Так что что тут еще корыто - вопрос.
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|5.81, Аноним84701 (ok), 13:46, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> то ли дело старое пердящее корыто, которым ну просто невозможно убиться!
Вообще-то ABS/ESC, электровпрыск с бортовым "компуктером" и прочей мелочевкой типа авторегулятора фар, сообщений о нерабочих лампах и незакрытых дверях (пусть все и и на монохромном экране) были, как минимум, доступны в среднем классе еще в 2003 году. Конкретно - та же А4 в далеко не "люксовой" версии. Но из тырнета не управляется и не взламывается от слова "никак".
Т.е. тот, кто рассказал/впарил вам на выбор "Два варианта: или электроначинка для БезопасТности, пусть и придется потерпеть небольшой, хорошо смазанный зонд. Или старое пердящее корыто!" откровенно вас нае^W налукавил. Увы.
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|2.63, Аноним (58), 13:04, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забытые учётные данные — интерфейс для политических убийств? Ты совсем поехавший.
Если же ты имеешь ввиду удалённое управление автомобилем — то это не новость и известно было изначально как и варианты нелегитимного его использования. К этой уязвимости оно никакого отношения не имеет.
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|3.80, wtfbrother (?), 13:45, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да. Пришли к тесловскому девопсу компетентные органы, и склонили к тому, чтобы он "забыл".
Ну вы как маленькие.
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|1.42, Аноним (42), 12:20, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Единственное на чем не акцентируют внимание в этой статье, это то что уязвимость была найдена в 2017 году, пофикшена в течении нескольких часов но раскрыта была спустя только 3 года. Чтобы драгоценные Масковы акции не упали сильно. И это стоило всего $50k. Дешево продался я считаю.
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|2.69, пох. (?), 13:24, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так легальный покупатель-то на этом рыночке всего один.
И да, он ЖЯДНЫЙ.
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|1.45, YetAnotherOnanym (ok), 12:28, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> За выявление уязвимости исследователю было выплачено вознаграждение, размером 50 тысяч долларов США
По-моему, полтинник за такую эпичную россыпь косяков - это вопиюще мало.
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|2.61, Аноним (61), 12:58, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, у нас в россии за это сразу же заяву пишут по 272 статье, а не дай бох бекдор то и 273 плюсуют, так что он легко отделался. ))))
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|1.75, Аноним (75), 13:35, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это всего лишь начало. Настоящее веселье начнётся когда Neuralink в массы выйдет.
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|1.83, user (??), 13:56, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зачем покупать машину, которая мне не подчиняется? Для этого есть общественный транспорт.
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|2.87, Аноним (15), 14:07, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не представляешь, как много тебе не подчиняется из того, чем ты "владеешь".
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