Уязвимость в инфраструктуре Tesla позволяла получить контроль над любым автомобилем

2.15 , Аноним ( 15 ), 10:52, 31/08/2020 с другой стороны во время пожаров они удаленно "проапгрейдили" батареи на некоторых моделях.

3.23 , someone ( ?? ), 11:21, 31/08/2020 эт здорово но лучше чтобы такие вещи происходили по явному разрешению владельца и желательно вкл-выкл железным способом типа, ну, переключатель какой, который разрешал бы разовый доступ. а пользователю появлялось бы настойчивое уведомление или типа того..

4.30 , Аноним ( 15 ), 11:47, 31/08/2020 > чтобы такие вещи происходили по явному разрешению владельца и желательно вкл-выкл железным способом типа вокруг тебя леса горят, а ты едешь и ищешь работающую мастерскую чтобы за деньги снять блокировку с дополнительной опции, за которую ты раньше, естественно, не заплатил (а вероятно и не знал. Потому что они запихали батарею больше обещанной, но с программной блокировкой). зачем покупать теслу, такой как ее сделали, и при этом возмущаться тем, что ее сделали именно такой? > переключатель какой, который разрешал бы разовый доступ извини, но слишком долго жрем то, что дают ("умные" и не подконтрольные телевизоры, ассистенты, дома и пр. подключенное к сети) . Производителям уже нет смысла останавливаться. Но если уж сильно хочется, то можно обрезать антенну

5.52 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 12:44, 31/08/2020 > округ тебя леса горят, а ты едешь и... Тебе прилетает обновление из-за которого глохнешь посреди горящего леса. И тут медведь идёт, видит машина стоит, но не горит...

6.71 , Аноним ( 71 ), 13:28, 31/08/2020 >When an update is available, you'll be notified on the center display with an option to install immediately, or schedule... ну, если ты решил обновиться на ходу посреди горящего леса, то кто тебя остановит?

2.19 , тоже Аноним ( ok ), 11:04, 31/08/2020 Это вас такой факт пугает. А у правильных людей от этого факта чешутся звезды на погонах.

3.53 , 123 ( ?? ), 12:45, 31/08/2020 За генерацию "несчастных случаев" погоны не прокачиваются.

4.66 , Аноним ( 89 ), 13:14, 31/08/2020 Прокачиваются, если они происходят с нужными людьми.

4.73 , тоже Аноним ( ok ), 13:33, 31/08/2020 > За генерацию "несчастных случаев" погоны не прокачиваются. [quote]был хорошо законспирирован и даже «федералы» не знали о его дальнейших планах. Поэтому за машинами было установлено скрытое наблюдение – впереди по трассе была развилка с дорогой на Кемерово и Томск. Кортеж сопровождали переодетые в гражданское силовики из обоих городов[/quote]