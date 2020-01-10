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В Pwn2Own 2020 увеличены выплаты за взлом Tesla и возвращена номинация за взлом Ubuntu

10.01.2020 21:50

Организаторы инициативы Zero Day Initiative (ZDI) анонсировали мероприятие Pwn2Own 2020, участникам которого предлагается продемонстрировать рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей. Мероприятие состоится с 18 по 20 марта в рамках конференции CanSecWest в Ванкувере. Общий размер призового фонда в 2020 году составит более 4 млн долларов США, не считая новый автомобиль Tesla Model 3 в качестве приза.

Как и в прошлом году наиболее существенные вознаграждения назначены за взлом информационных систем автомобиля Tesla Model 3. Наивысшая награда в 500 тысяч долларов назначена на создание многоуровневого эксплоита, позволяющего добиться выполнения своего кода сразу на уровне нескольких автомобильных подсистем (начальное проникновение через Wi-Fi, Bluetooth или тюнер с последующей эксплуатацией уязвимости в информационно-развлекальной подсистеме и получением постоянного доступа к VCSEC, шлюзу или автопилоту). Кроме того, назначены дополнительные призы за root-доступ к информационно-развлекальной подсистеме ($50000), контроль за шиной CAN Bus ($100 000) и root-доступ к окружению автопилота ($50 000), которые увеличивают максимальную выплату до 700 тысяч долларов.

За создание эксплоита, обходящего защиту двух подсистем назначены вознаграждения в 250, 300 и 400 тысяч долларов. Также назначены 8 призов размером от 35 до 200 тысяч долларов за получение контроля за шиной CAN Bus, оставление вредоносного ПО активным после перезапуска, проведение атак на модем, тюнер, Wi-Fi, Bluetooth, информационно-развлекательную систему, автопилот и функцию использования смартфона в роли ключа. Суммарный размер призового фонда в категориях, связанных с Tesla составляет 2 миллиона 490 тысяч долларов.

Среди других номинаций в Pwn2Own 2020:

  • Взлом браузеров Chrome, Firefox, Safari и Microsoft Edge (как на базе EDGEHTML, так и с движком Chromium);
  • Взлом систем виртуализации Oracle VirtualBox, VMware Workstation, и Microsoft Hyper-V Client;
  • Взлом Microsoft Office и Adobe Reader;
  • Взлом Microsoft Windows RDP;
  • Создание эксплоита для локального повышения привилегий в Ubuntu и Windows.

Как и в прошлом году в призовые номинации не вошли взломы ядра Linux и большинства открытых проектов (nginx, OpenSSL, Apache httpd), взлом которых в прошлые годы ограничился демонстрацией в 2017 году 0-day уязвимости в ядре Linux, позволяющей локальному пользователю поднять свои привилегии в системе. Тем не менее, возвращена номинация за локальное повышение привилегий в Ubuntu.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Pwnie Awards 2019: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  3. OpenNews: Выявлен способ обмана автопилота Tesla для выезда на полосу встречного движения
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2019 продемонстрированы взломы Firefox, Edge, Safari, VMware и VirtualBox
  5. OpenNews: В Pwn2Own 2019 убраны номинации за взлом Linux, но добавлены за взлом Tesla
  6. OpenNews: Компания Tesla намерена открыть код систем обеспечения безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pwn2own, exploit
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  • 1.1, JL2001 (ok), 22:39, 10/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    > новый автомобиль Tesla Model 3 в качестве приза

    а за что его дают то?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:38, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если кирпичем или монтажкой взломаешь теслу - сразу дадут этот приз
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:52, 10/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    А Ubuntu что? Сложно взломать? )
     
     
  • 2.3, Анонимарчевод (?), 22:54, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто нереально!
     
  • 2.6, заминированный тапок (?), 23:48, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нуу не так сложно, как взломать опенет и оставить анонимный коммент
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:50, 10/01/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Локальное повышение привилегий в убунту это что sudo?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:19, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo su
     

  • 1.9, Аноним (9), 01:19, 11/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Взлом монтажкой по стеклу, выковыриванием мозгов и их перепрошивкой считается?
     

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