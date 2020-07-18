The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Ошибка при настройке BPG привела к 27-минутному сбою в работе Cloudflare

18.07.2020 09:21

Компания Cloudflare, предоставляющая сеть доставки контента для 27 млн интернет-ресурсов и обслуживающая трафик 13% из 1000 крупнейших сайтов, раскрыла подробности инцидента, в результате которого в течение 27 минут была нарушена работа многих сегментов сети, в том числе отвечающих за доставку трафика в Лондон, Чикаго, Лос-Анджелес, Вашингтон, Амстердам, Париж, Москву и Санкт-Петербург. Проблема была вызвана неверным изменением конфигурации на маршрутизаторе в Атланте. Во время инцидента, который произошёл 17 июля с 21:12 по 21:39 (UTC), общий объём трафика в сети Cloudflare снизился примерно на 50%.

В процессе проведения технических работ, желая снять часть трафика с одного из бэкбонов, инженеры удалили одну строку в блоке настроек, определяющем список принимаемых через бэкбон маршрутов, фильтруемых в соответствии с указанным списком префиксов. Правильным было бы деактивировать весь блок, но по ошибке была лишь удалена строка со списком префиксов. 



   {master}[edit]
   atl01# show | compare 
   [edit policy-options policy-statement 6-BBONE-OUT term 6-SITE-LOCAL from]
   !       inactive: prefix-list 6-SITE-LOCAL { ... }

Содержимое блока:

   from {
       prefix-list 6-SITE-LOCAL;
   }
   then {
       local-preference 200;
       community add SITE-LOCAL-ROUTE;
       community add ATL01;
       community add NORTH-AMERICA;
       accept;
   }

Из-за удаления привязки к списку префиксов оставшаяся часть блока стала распространяться на все префиксы и маршрутизатор стал рассылать все свои BGP-маршруты маршрутизаторам других бэкбонов. По стечению обстоятельств новые маршруты имели более высокий приоритет (local-preference 200) по сравнению с приоритетом (100), выставленным для других маршрутов автоматической системой оптимизации трафика. В итоге вместо удаления маршрутизации с бэкбона произошла утечка более приоритетных BGP-маршрутов, в результате которой трафик, адресованный другим бэкбонам, направился в Атланту, что привело к перегрузке маршрутизатора и коллапсу части сети.

Для того чтобы исключить возникновение подобных инцидентов в будущем в понедельник планируется внести несколько изменений в настройки бэкбонов Cloudflare. Для BGP-сеансов будет добавлено ограничение на максимальное число префиксов (maximum-prefix), которое будет блокировать проблемный бэкбон в случае направления через него слишком большого числа префиксов (если бы данное ограничение было добавлено ранее, то рассматриваемая проблема привела бы к отключение бэкбона в Атланте, но не отразилась на работе всей сети, так как она рассчитана на возможность выхода из строя отдельных бэкбонов). Из уже принятых изменений отмечается пересмотр приоритетов (local-preference) для локальных маршрутов, который не позволит одному маршрутизатору влиять на трафик в других частях сети.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/cl...)
  2. OpenNews: Cloudflare запустил сервис для отслеживания фильтрации некорректных маршрутов BGP
  3. OpenNews: Утечка BGP-маршрута в Ростелекоме привела к нарушению связности крупнейших сетей
  4. OpenNews: Утечка BGP-маршрутов привела к массовому нарушению связности в интернете
  5. OpenNews: Cloudflare представил инструменты для выявления перехвата HTTPS
  6. OpenNews: Ошибочный BGP-анонс на 74 минуты нарушил связность сетей Google и Cloudflare
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53391-cloudflare
Ключевые слова: cloudflare, bgp, route
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру