Утечка BGP-маршрута в Ростелекоме привела к нарушению связности крупнейших сетей

4.20 , Pahanivo ( ok ), 13:01, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Да, бюрократия -- это единственный работающий способ организации больших популяций людей. Наша бюрократия сильно отличается от европейской.

Пора у РТК адреса допросишься, можно в райпе свой лир зарегать и адреса получить.

А через 2 месяца позвонить РТК и скажет что "нет технической возможности".

4.26 , Crazy Alex ( ok ), 13:19, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Может я чего-то не понимаю, но единственная "бюрократия", которая здесь нужна - это то, что в реестре владельцев IP-диапазонов должны быть ещё публичные ключи. Владелец AS знает, через кого он подключен, и может дать подписанный список тех, кто его может маршрутизировать. Его апстрим может такие списочки с подписями агрегировать и отдать своим пирам уже со своей подписью, и так далее. Понятия не имею, совместимо ли это с текущим BGP (который я ни черта не знаю), но на вид схема вполне рабочая.

5.32 , нах. ( ? ), 13:52, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > BGP (который я ни черта не знаю) Г..ди... ну тогда, может тебе, малыш, РАНО учить других как строить мировые сети, а? заметно что ты ничерта не знаешь, да.

Это несовместимо не только "с текущим", а вообще ни с каким вообразимым. Потому что тебе не приходит в голову, сколько занимает full-view сейчас, и во что обошлось бы проверить все эти миллионы бесполезных подписей хотя бы однократно. Ну ничего, ничего, в технических комитетах нынче заседают примерно такие же продвинутые и одаренные (поскольку подпускать их к реальным сетям никто не рискнет), так что через несколько лет дождемся минимального требования к маршрутизатору в виде десяточка терабайт диска и пары терабайт оперативы.

А, ну и суперкластера чтобы это все перемолоть в обозримые эпохи. 6.40 , mumu ( ok ), 14:14, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – А другого на корневом маршрутизаторе и быть не должно. Чай сейчас не 1985-й год. С учётом сколько сейчас стоит оборудование для точек обмена, докинуть туда пару десяток терабайт памяти не повлияет на их цену вообще никак.

А в г. Мухожопинске такое оборудование и не нужно. Им нужен маршрут только до пары ближайших точек обмена/магистральщиков, которые для него измеряются дай бог десятком. И всё.

7.41 , нах. ( ? ), 14:23, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – бл... новый эксперт в треде, спасу от них нет.

"корневой маршрутизатор" изобрел. > А в г. Мухожопинске такое оборудование и не нужно. да, им надо просто обратиться к постовому полиционеру - "где тут маршрут в ютуб?" И немедля отправляться куда скажут, держа руки над головой. 6.44 , Crazy Alex ( ok ), 14:30, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем хамить - внятно объяснил бы. Я не админ, а программист, для меня это просто абстрактная задача. Ну вот глянул - сейчас количество записей в full view что-то около 80000. Ну давай для спокойствия на порядок увеличим. На каждую надо, скажем, по 4к для хранения подписей - три гига. Дискового пространства, потому что одновоременно в памяти все подписи держать не надо - подписи надо проверять при прилёте анонса и всё. В общем, не вижу, где там нагрузка. Хэширование чем-нибудь вроде blake2 - это ерунда в плане нагрузки, там больше 1 GB/s. Проверка подписи - из Бернштейновской статьи (batch-verification): a quad-core 2.4GHz Westmere verifies 71000 signatures per second.

7.47 , Аноним ( 47 ), 14:33, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так и пилят миллионы на пустом месте.

8.52 , Crazy Alex ( ok ), 14:41, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Э где тут пилить-то Это небольшая нагрузка, которую не почесавшись вытянет л... 9.54 , нах. ( ? ), 14:52, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать жаль что крупные bgp-роутеры не в курсе о том что она небольшая , трещат, скрип... 7.51 , нах. ( ? ), 14:40, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > На каждую надо, скажем, по 4к для хранения подписей - три гига. тебе надо на каждую хранить все подписи подписей подписей.

Предположим даже что даже чисто технически возможно было бы создать полный и исчерпывающий список всех дочек ростелекома через которые может к тебе приехать данный анонс.

Кстати, кто его такой должен создавать - тоже непонятно. Даже идея фильтрации по базе райпа благополучно умерла, похоже вообще никто из магистралов давно уже этой глупостью не болеет (поскольку ведет к бесконечным проблемам, ест гигабайты, а профита никакого) > Проверка подписи - из Бернштейновской статьи (batch-verification): a quad-core 2.4GHz Westmere

> verifies 71000 signatures per second. то есть проверять только первый уровень подписей ты будешь 10 секунд. 6.62 , PnD ( ?? ), 16:11, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "И тут Остапа понесло".

Текущая "картина мира" есть (разбитая на фрагменты, к сожалению) и нескольких RIR'ов. ЧСХ реестры внутри вполне себе авторизуют и изменения принимают не абы от кого.

Есть инструмент bgpq за авторством достаточно известного российского персонажа, позволяющий построить фильтры из опубликованной топологии.

Сложить 1+1 хотя бы у крупных магистралов?

* Когда я в этом ещё варился, старшие коллеги откровенно издевались над РТК. Дескать, у них там студенты лабораторные работы на сети выполняют. Уж и не знаю, изменилось ли что с 200х.