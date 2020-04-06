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Утечка BGP-маршрута в Ростелекоме привела к нарушению связности крупнейших сетей

06.04.2020 10:01

В результате ошибочного BGP-анонса 8870 чужих сетевых префиксов оказались перенаправлены через сеть Ростелекома, что привело к кратковременному коллапсу маршрутизации, нарушению связности сетей и проблемам с доступом к некоторым сервисам по всему миру. Проблема охватила более 200 автономных систем, принадлежащих крупным интернет-компаниям и сетям доставки контента, включая Akamai, Cloudflare, Digital Ocean, Amazon AWS, Hetzner, Level3, Facebook, Alibaba и Linode.

Ошибочный анонс был произведён Ростелекомом (AS12389) 1 апреля в 22:28 (MSK), затем был подхвачен провайдером Rascom (AS20764) и далее по цепочке распространился в Cogent (AS174) и Level3 (AS3356), поле чего охватил почти всех интернет-провайдеров первого уровня (Tier-1). Сервисы мониторинга BGP оперативно уведомили Ростелеком о проблеме, поэтому инцидент продолжался около 10 минут (по другим данным последствия наблюдались около часа).

Это не первый инцидент, связанный с ошибкой на стороне Ростелекома. В 2017 году в течение 5-7 минут через Ростелеком были перенаправлены сети крупнейших банков и финансовых сервисов, включая Visa и MasterCard. Судя по всему, в обоих инцидентах источником проблемы послужили работы, связанные с управлением трафиком, например, утечка маршрутов могла возникнуть при организации внутреннего мониторинга, приоритезации или зеркалирования проходящего через Ростелеком трафика определённых сервисов и CDN (в связи с ростом нагрузки на сеть из-за массовой работы на дому в конце марта обсуждался вопрос понижения приоритета для трафика зарубежных сервисов в пользу отечественных ресурсов). Например, несколько лет назад предпринятая в Пакистане попытка заворачивания подсетей YouTube на null-интерфейс привела к появлению этих подсетей в BGP анонсах и стеканию всего трафика YouTube в Пакистан.

Интересно, что за день до инцидента с Ростелекомом мелким провайдером "Новая Реальность" (AS50048) из г. Шумерля через Транстелеком было анонсировано 2658 префиксов, затрагивающих Orange, Akamai, Ростелеком и сети ещё более 300 компаний. Утечка маршрутов привела к возникновению нескольких волн перенаправлений трафика, продолжительностью несколько минут. На пике проблема охватывала до 13.5 млн IP-адресов. Заметного глобального сбоя удалось избежать благодаря применению в Транстелекоме органичений маршрутов для каждого клиента.

Подобные инциденты возникают в глобальной Сети регулярно и будут продолжаться, пока повсеместно не будут внедрены методы авторизации BGP-анонсов на основе RPKI (BGP Origin Validation), разрешающие приём анонсов только от владельцев сети. Без применения авторизации любой оператор может анонсировать подсеть с фиктивными сведениями о длине маршрута и инициировать транзит через себя части трафика от других систем, не применяющих фильтрацию анонсов.

При этом, в рассматриваемом инциденте проверка с использованем RPKI-репозитория RIPE оказалась бесполезной. По стечению обстоятельств за три часа до утечки BGP-маршрута в Ростелекоме в процессе обновления программного обеспечения RIPE было случайно удалено 4100 ROA-записей (RPKI Route Origin Authorisation). База была восстановлена только 2 апреля и всё это время для клиентов RIPE проверка находилась в неработоспособном виде (проблема не затронула RPKI-репозитории других регистраторов). Сегодня у RIPE возникли новые проблемы и репозиторий RPKI в течение 7 часов был недоступен.

В качестве решения для блокирования утечек также можно применять фильтрацию на основе реестра IRR (Internet Routing Registry), который определяет автономные системы через которые допустима маршрутизация заданных префиксов. При взаимодействии с небольшими операторами для снижения последствий ошибок персонала можно ограничить максимально допустимое число принимаемых префиксов для сеансов EBGP (настройка maximum-prefix).

В большинстве случаев инциденты являются следствием случайных ошибок персонала, но в последнее время встречаются и целевые атаки, в ходе которых злоумышленники путём компрометации инфраструктуры провайдеров организуют перенаправление и перехват трафика для подмены конкретных сайтов через организацию MiTM-атаки для замены ответов DNS. Для усложнения получения TLS-сертификатов при проведении подобных атак удостоверяющий центр Let's Encrypt недавно перешёл к многопозиционной проверке доменов с использованием разных подсетей. Для обхода данной проверки атакующему потребуется одновременно добиться перенаправления маршрутов для нескольких автономных систем провайдеров с разными аплинками, что значительно сложнее, чем перенаправление единичного маршрута.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Утечка BGP-маршрутов привела к массовому нарушению связности в интернете
  3. OpenNews: Ошибочный BGP-анонс на 74 минуты нарушил связность сетей Google и Cloudflare
  4. OpenNews: Зафиксирована попытка использования BGP для захвата трафика IP 1.1.1.1
  5. OpenNews: BGPsec получил статус предложенного стандарта
  6. OpenNews: BGP достиг рубежа в 512 тысяч маршрутов, что может привести к проблемам в интернете
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52680-bgp
Ключевые слова: bgp, route, as
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (66) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:02, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Мне вот интересно, как вообще можно было умудриться построить ГЛОБАЛЬНУЮ сеть вообще без авторизации?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:03, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Потому что всё держится на протоколах 70-80-х годов, а тогда "глобальная сеть" была вполне себе лабораторной и можно было не особо париться по поводу авторизации.
     
     
  • 3.5, Имя (?), 12:04, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    потому что только так и можно было в столь сжатые сроки построить глобальную сеть.
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 12:08, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    Не костыли, а гибкие решения.
     
     
  • 5.66, Gannet (ok), 16:37, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гибкие сети
     
  • 2.6, Урри (?), 12:06, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Глобальная сеть построенная на авторизации быстро умрет, так как у нее появится уязвимое место - центр авторизации. Охочих убить сеть слишком много.
     
     
  • 3.11, Crazy Alex (ok), 12:25, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я ни черта не знаток BGP, но что, нельзя организовать авторизацию без одного центра? Ну и страшнее ICANN и доменной системы не будет.
     
     
  • 4.33, anonymous (??), 13:52, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Атаки на корневые DNS-сервера уронят всю инфраструктуру. Нет труъ децентрализованного решения, всегда что-то где-то критическое завязано на централизованные сервисы.
     
     
  • 5.49, Crazy Alex (ok), 14:36, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В случае регистрации адресов можно хоть блокчейн сделать если хочется (там скорость реакции на фиг не нужна), но это какая-то дурная избыточность - если под "атакой" подразумевается DoS в любом виде то кэши спасут, а если "взломать и поменят данные" то блок адресов и так можно отобрать.
     
  • 4.42, Viktor (??), 14:24, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой электронной подписи в принципе не может быть без удостоверяющего центра или хотя бы авторитетного репозитория публичных ключей, и вот эта точка и будет подвергнута атаке, которая выведет из строя всю маршрутизацию. Сила BGP в том, что этот протокол позволяет за считанные секунды перестроить мршрутизацию и обеспечить связность любой точки, имеющей хотя бы один действующий канал. И, как видите, утечки ананосов исправляются очень быстро.
     
     
  • 5.46, Crazy Alex (ok), 14:33, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у тебя и так есть реестр AS, ничего не добавляется
     
     
  • 6.56, нах. (?), 14:57, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так у тебя и так есть реестр AS, ничего не добавляется

    реестр AS - это просто реестр AS. Чтоб не выдать ненароком один и тот же номерок дважды.
    Управляется - людьми, вручную. Число запросов к нему - минимально.

     
  • 3.17, pin (??), 12:40, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем именно центр?
     
  • 3.65, Страдивариус (?), 16:29, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блокчейн можно попробовать
     
  • 2.8, нах. (?), 12:08, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +25 +/
    Так ее специалисты строили, а не макаки.

    Предполагавшие, что управление оборудованием будет в руках других специалистов. А не товарищмайоров в штатском, нихрена не умеющих, зато желающих рулить траффиком.

    Собственно, пока они туда не прорвались - все почти всегда и работало. Утечки маршрутов случались, но они не вели в blackhole, они вели к местечковому рукожопу, у которого просто падал канал, куда на огонек заходил "весь интернет", на чем и анонсы прекращались, а рукожопа потом пороли.

    А такие как ты построят "глобальную сеть", управляемую торговцем воздухом, который и будет всех авторизовывать. Или не авторизовывать, это уж как захочет. Чтобы изменить маршрутец на свою подсеточку - заполните челобитную в пятнадцати экземплярах, завизируйте в роспотребнадзоре, санэпидемнадзоре и службе охраны короны, потом подайте с поклоном, не забудьте приложить квитанцию об оплате и подождите лет пять, у нас очередь.

    Собственно, это на глазах и происходит.

     
     
  • 3.13, Crazy Alex (ok), 12:28, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот есть вот это "разрешающие приём анонсов только от владельцев сети" проблематично? А чем, собственно? Всё равно ж владельцы регистрируются.
     
     
  • 4.28, нах. (?), 13:44, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так может, если ты задаешь такие детские вопросы - тебе рано обсуждать и осуждать, надо бы подучиться, сперва?
     
     
  • 5.36, Crazy Alex (ok), 13:54, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне на "рано", BGP мне не интересен совершенно - я с сетями "по-крупному" дела не имею и от дел админских давно сбежал и возвращаться в это болото не планирую. А раз уж ты в курсе - вот и объяснил бы, чем предлагаемые подходы плохи/хороши.
     
     
  • 6.43, нах. (?), 14:29, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извини, я что-то не готов тебе построчно цитировать толстенную книжку Халлаби.
    Давай ты ее сам прочитаешь, а потом, уже понимая как работает маршрутизация в интернет хотя бы на уровне начала 2000х (которую он в общем и описывает) - будешь задавать уточняющие вопросы, если они еще возникнут.

    Интернет изначально построен на доверии тем, кто обеспечивает его ключевую инфраструктуру. Никакого другого интернета у нас нет и вряд ли он возможен.

    А чебурнет - да, во всю строят и скоро достроят.

     
  • 3.16, Ordu (ok), 12:38, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так ее специалисты строили, а не макаки.
    > Предполагавшие, что управление оборудованием будет в руках других специалистов. А не товарищмайоров в штатском, нихрена не умеющих, зато желающих рулить траффиком.

    То есть всё же макаки: строить сеть и не понимать, что по мере масштабирования сети в ней будет появляться всё больше и больше а) безруких; б) товарищмайоров -- это надо быть наивной чукотской девочкой.

    Если специалист строил систему, и система плохо работает, то оправдания типа "мы исходили из других допущений о реальности" не оправдывают, а показывают, что специалист был фиговый.

    Но всё же, я думаю, что в данном случае эти оправдания работают, поскольку ARPANET создавался не как глобальная сеть для всех, и в тех условиях для которых оно делалось, оно бы, пожалуй, работало.

    > Чтобы изменить маршрутец на свою подсеточку - заполните челобитную в пятнадцати экземплярах, завизируйте в роспотребнадзоре, санэпидемнадзоре и службе охраны короны, потом подайте с поклоном, не забудьте приложить квитанцию об оплате и подождите лет пять, у нас очередь.

    Да, бюрократия -- это единственный работающий способ организации больших популяций людей.

     
     
  • 4.20, Pahanivo (ok), 13:01, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да, бюрократия -- это единственный работающий способ организации больших популяций людей.

    Наша бюрократия сильно отличается от европейской.
    Пора у РТК адреса допросишься, можно в райпе свой лир зарегать и адреса получить.
    А через 2 месяца позвонить РТК и скажет что "нет технической возможности".

     
  • 4.26, Crazy Alex (ok), 13:19, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может я чего-то не понимаю, но единственная "бюрократия", которая здесь нужна - это то, что в реестре владельцев IP-диапазонов должны быть ещё публичные ключи. Владелец AS знает, через кого он подключен, и может дать подписанный список тех, кто его может маршрутизировать. Его апстрим может такие списочки с подписями агрегировать и отдать своим пирам уже со своей подписью, и так далее. Понятия не имею, совместимо ли это с текущим BGP (который я ни черта не знаю), но на вид схема вполне рабочая.
     
     
  • 5.32, нах. (?), 13:52, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > BGP (который я ни черта не знаю)

    Г..ди... ну тогда, может тебе, малыш, РАНО учить других как строить мировые сети, а?

    заметно что ты ничерта не знаешь, да.
    Это несовместимо не только "с текущим", а вообще ни с каким вообразимым.

    Потому что тебе не приходит в голову, сколько занимает full-view сейчас, и во что обошлось бы проверить все эти миллионы бесполезных подписей хотя бы однократно.

    Ну ничего, ничего, в технических комитетах нынче заседают примерно такие же продвинутые и одаренные (поскольку подпускать их к реальным сетям никто не рискнет), так что через несколько лет дождемся минимального требования к маршрутизатору в виде десяточка терабайт диска и пары терабайт оперативы.
    А, ну и суперкластера чтобы это все перемолоть в обозримые эпохи.

     
     
  • 6.40, mumu (ok), 14:14, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А другого на корневом маршрутизаторе и быть не должно. Чай сейчас не 1985-й год. С учётом сколько сейчас стоит оборудование для точек обмена, докинуть туда пару десяток терабайт памяти не повлияет на их цену вообще никак.
    А в г. Мухожопинске такое оборудование и не нужно. Им нужен маршрут только до пары ближайших точек обмена/магистральщиков, которые для него измеряются дай бог десятком. И всё.
     
     
  • 7.41, нах. (?), 14:23, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    бл... новый эксперт в треде, спасу от них нет.
    "корневой маршрутизатор" изобрел.

    > А в г. Мухожопинске такое оборудование и не нужно.

    да, им надо просто обратиться к постовому полиционеру - "где тут маршрут в ютуб?" И немедля отправляться куда скажут, держа руки над головой.

     
  • 6.44, Crazy Alex (ok), 14:30, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем хамить - внятно объяснил бы. Я не админ, а программист, для меня это просто абстрактная задача.

    Ну вот глянул - сейчас количество записей в full view что-то около 80000. Ну давай для спокойствия на порядок увеличим. На каждую надо, скажем, по 4к для хранения подписей - три гига. Дискового пространства, потому что одновоременно в памяти все подписи держать не надо - подписи надо проверять при прилёте анонса и всё. В общем, не вижу, где там нагрузка. Хэширование чем-нибудь вроде blake2 - это ерунда в плане нагрузки, там больше 1 GB/s. Проверка подписи - из Бернштейновской статьи (batch-verification): a quad-core 2.4GHz Westmere verifies 71000 signatures per second.

     
     
  • 7.47, Аноним (47), 14:33, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и пилят миллионы на пустом месте.
     
     
  • 8.52, Crazy Alex (ok), 14:41, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э где тут пилить-то Это небольшая нагрузка, которую не почесавшись вытянет л... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.54, нах. (?), 14:52, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль что крупные bgp-роутеры не в курсе о том что она небольшая , трещат, скрип... текст свёрнут, показать
     
  • 7.51, нах. (?), 14:40, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На каждую надо, скажем, по 4к для хранения подписей - три гига.

    тебе надо на каждую хранить все подписи подписей подписей.
    Предположим даже что даже чисто технически возможно было бы создать полный и исчерпывающий список всех дочек ростелекома через которые может к тебе приехать данный анонс.
    Кстати, кто его такой должен создавать - тоже непонятно. Даже идея фильтрации по базе райпа благополучно умерла, похоже вообще никто из магистралов давно уже этой глупостью не болеет (поскольку ведет к бесконечным проблемам, ест гигабайты, а профита никакого)

    > Проверка подписи - из Бернштейновской статьи (batch-verification): a quad-core 2.4GHz Westmere
    > verifies 71000 signatures per second.

    то есть проверять только первый уровень подписей ты будешь 10 секунд.

     
  • 6.62, PnD (??), 16:11, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "И тут Остапа понесло".
    Текущая "картина мира" есть (разбитая на фрагменты, к сожалению) и нескольких RIR'ов. ЧСХ реестры внутри вполне себе авторизуют и изменения принимают не абы от кого.
    Есть инструмент bgpq за авторством достаточно известного российского персонажа, позволяющий построить фильтры из опубликованной топологии.
    Сложить 1+1 хотя бы у крупных магистралов?
    * Когда я в этом ещё варился, старшие коллеги откровенно издевались над РТК. Дескать, у них там студенты лабораторные работы на сети выполняют. Уж и не знаю, изменилось ли что с 200х.
     
  • 3.22, Michael Shigorin (ok), 13:07, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    >> DARPA
    > А не товарищмайоров

    Вы на пять суток не опоздали, не опоздали...

     
  • 2.50, Аноним (50), 14:40, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От произвола должна защищать иерархия провайдеров, когда маленький оператор плат... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.53, нах. (?), 14:45, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От произвола должна защищать иерархия провайдеров, когда маленький оператор платит большому,
    > чтобы тот анонсировал префиксы всему миру, тот платит провайдеру побольше и
    > так вплоть до Tier 1.

    и никаких самостоятельны анонсов, правильно, всех упорядочить и всех построить.
    И по $10 за каждый анонс.

    > Владелец префикса прописывает в whois своего провайдера
    > и так через whois можно сформировать цепочку доверия. Если её

    и какого размера эта цепочка становится на третьем уже хопе?

    > проверять, то невозможно подделать стоимость маршрута. Так же если провайдер которому

    только не работает при этом ничего - проверено.

    > заплатили за анонс начал отправлять трафик в blackhole, то должен будет
    > выплатить компенсацию.

    кому должен, ась? Правильно - это не его клиенты, ничего он им не должен.

    > Подобные факапы случаются когда префиксы перестают проверять. Например из за того, что

    их уже давным давно только местечковые операторы с тремя пирами проверяют. Просто потому что это бесполезно и бессмысленно, а помимо райпа, внезапно, есть куча других registry, которые никаких дурацких баз не ведут.

    > вопрос к Level 3 и Cogent. Почему они так сильно доверяют
    > Rascom?

    потому что по другому не работает.

    > Что до цифровых подписей анонсов, то не взлетит как DNSSEC. Маршрутизаторы и
    > так по часу реагируют на изменения в сети, им ещё и

    а если бы проверяли всю цепочку райповских префиксов - то не по часу, а по нескольку дней - когда перестроятся и перезагрузятся таблицы фильтров.

    Поэтому в эту игру все крупные игроки уже отыграли.

    > RSA/DSA играться, чтобы интернет реагировал вообще через неделю?

    ну а чо такого, ради мира во всем мире?

     
     
  • 4.59, Аноним (50), 15:40, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и самостоятельно Но кто будет за бесплатно отправлять вам трафик Каждый ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Урри (?), 12:04, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да, это была ошибка, трщ майор. Да, все уже в отчете. Да, мы уже можем начинать планировать следующую ошибку, так как еще не все нужные ситуации были промоделированы.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:09, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас в регионе всё было нормально, но 5 апреля вечером начались странности. Да и ростелеком частная компашка, просто у них макаки с гранатами там управляют.
     
     
  • 3.38, нах. (?), 14:02, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да-да, частная-такая пречастная компания - "Крупнейшие акционеры «Ростелекома» — Российская Федерация в лице Росимущества (45,04 % обыкновенных акций) и Внешэкономбанка (3,96 % обыкновенных акций), а также ООО «Мобител» (12,01 % обыкновенных акций), являющаяся дочерней компанией «Ростелекома»

    Ни разу, типа, не палятся.

     
  • 3.45, Аноним (47), 14:31, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ты еще скажи Сбербанк тоже частный.
     
  • 2.57, Аноним (57), 15:03, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой майор? Бери выше.

    По стечению обстоятельств за три часа до утечки BGP-маршрута в Ростелекоме в процессе обновления программного обеспечения RIPE было случайно удалено 4100 ROA-записей (RPKI Route Origin Authorisation).

     

  • 1.4, InuYasha (?), 12:04, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В топ-10 шуток на 1ое апреля!
    PS: Не надо авторизации! Пусть будет хаос! :)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:21, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Многоходовочка: роняешь интернет. Протаскиваешь решение про принудительную авторизацию.
     
     
  • 3.39, нах. (?), 14:05, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, многоходовочка-  когда роняешь интернет ты, а решение протаскивают полезные идиоты, якобы борющиеся с тобой.

     
     
  • 4.58, Аноним (57), 15:06, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так интернет никто и не ронял, просто продезинфицировали пульт тонким слоем спирта.
     
     
  • 5.60, Аноним (47), 15:49, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще и про протокол от Huawei была новость. Вот сейчас можно найти в новом протоколе способы избежания таких проблем и ввести всем принудительно хуавейный протокол.
     
     
  • 6.64, Аноним (57), 16:25, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздно что-то менять, конец Инторнета близится:

    Из-за распространяющихся в социальных сетях конспирологических теорий о связи между развёртыванием сетей 5G и пандемией коронавируса, в Британии неизвестные начали поджигать вышки операторов. Как сообщает BBC, на прошлой неделе поджоги были зафиксированы в Ливерпуле, Ейгбурге, Бирмингеме и селе Меллинг рядом с городом Сефтон, Мерсисайд.

     

  • 1.9, Аноним (10), 12:20, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ко всем напастям 2020 добавилось еще и падение интернета.
    Тут еще и новую ICQ выпустили. Н-о-в-у-ю I-C-Q! 2020 год что с тобой не так?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:31, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боги хаоса требуют жертв.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:36, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > что с тобой не так?

    29 дней в феврале

     

  • 1.12, Агл (?), 12:27, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    «В связи с массовым переходом на удаленный режим работы, нагрузка на наши сети существенно возросла», — сообщила компания.

    https://habr.com/ru/news/t/495288/
    и из комментариев там же
    https://habr.com/ru/company/qrator/blog/495274/

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:46, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рабочий трафик емейлов и мессенджеров стал больше, чем трафик порнхаба и ютуба?
     
     
  • 3.19, Crazy Alex (ok), 12:51, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно подумать, что порнала с ютубом не добавилось
     
     
  • 4.34, нах. (?), 13:53, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    их уже роспохабнадзор слезно попросил снизить максимальное качество - а то государевы депеши в сиcьках и письках застревать начали.

     
     
  • 5.48, Аноним (47), 14:35, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Европе попросили и мы  тоже попросим чем мы хуже?
     
  • 2.29, КО (?), 13:47, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ну так справляйтесь с нагрузкой - вы провайдер или бабка базарная?"
     

  • 1.21, Корец (?), 13:02, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бесполезные овощи. Только рекламу могут совать в трафик клиентов.
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 13:10, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни они одни. На моей памяти только ТТК не суёт, все остальные провайдеры постоянно.
     
  • 2.55, нах. (?), 14:53, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бесполезные овощи. Только рекламу могут совать в трафик клиентов.

    Они полезные овощи. Нет, как видишь, не только.

    Ну случился проляпс, недооценили масштаб траффика, невпервой, поправят-расширют, пойдет куда надо в следующий раз.

     

  • 1.25, Аноним (25), 13:14, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А город подумал — ученья идут...
     
  • 1.27, JL2001 (ok), 13:30, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот так надо проводить учения по самлизоляции россии от интернета, а не то, чем они бюджет освоили!
     
     
  • 2.61, Аноним (47), 15:51, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так если его отключить разными способами можно еще больше денег потратить.
     

  • 1.30, Оно им (?), 13:49, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего страшного. Никому эти фейсбуки и алибабы особо и не нужны.
     
     
  • 2.35, нах. (?), 13:54, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "зачем вам алиэкспресс, если самолеты не летают, и поезда тоже не ходят?!"

     
     
  • 3.63, Аноним (63), 16:21, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня больше огорчает, что трафик из России терминируют на том конце. Приходится прикидываться азиатом и докидывать полсекунды к пингу.
     

  • 1.31, Оно им (?), 13:52, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А то сидят всей страной занимаются социальным эксгибиционизмом в сетях.
    Совсем крышу снесло. Некоторые уже не вылазят.
     
     
  • 2.37, нах. (?), 13:55, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дык эта - вылезешь, полицай отпи-т.
     
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