Утечка BGP-маршрута в Ростелекоме привела к нарушению связности крупнейших сетей

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|1.1, Аноним (1), 12:02, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Мне вот интересно, как вообще можно было умудриться построить ГЛОБАЛЬНУЮ сеть вообще без авторизации?
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|2.2, Аноним (2), 12:03, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Потому что всё держится на протоколах 70-80-х годов, а тогда "глобальная сеть" была вполне себе лабораторной и можно было не особо париться по поводу авторизации.
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|3.5, Имя (?), 12:04, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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потому что только так и можно было в столь сжатые сроки построить глобальную сеть.
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|2.6, Урри (?), 12:06, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Глобальная сеть построенная на авторизации быстро умрет, так как у нее появится уязвимое место - центр авторизации. Охочих убить сеть слишком много.
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|3.11, Crazy Alex (ok), 12:25, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я ни черта не знаток BGP, но что, нельзя организовать авторизацию без одного центра? Ну и страшнее ICANN и доменной системы не будет.
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|4.33, anonymous (??), 13:52, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Атаки на корневые DNS-сервера уронят всю инфраструктуру. Нет труъ децентрализованного решения, всегда что-то где-то критическое завязано на централизованные сервисы.
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|5.49, Crazy Alex (ok), 14:36, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В случае регистрации адресов можно хоть блокчейн сделать если хочется (там скорость реакции на фиг не нужна), но это какая-то дурная избыточность - если под "атакой" подразумевается DoS в любом виде то кэши спасут, а если "взломать и поменят данные" то блок адресов и так можно отобрать.
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|4.42, Viktor (??), 14:24, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никакой электронной подписи в принципе не может быть без удостоверяющего центра или хотя бы авторитетного репозитория публичных ключей, и вот эта точка и будет подвергнута атаке, которая выведет из строя всю маршрутизацию. Сила BGP в том, что этот протокол позволяет за считанные секунды перестроить мршрутизацию и обеспечить связность любой точки, имеющей хотя бы один действующий канал. И, как видите, утечки ананосов исправляются очень быстро.
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|6.56, нах. (?), 14:57, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так у тебя и так есть реестр AS, ничего не добавляется
реестр AS - это просто реестр AS. Чтоб не выдать ненароком один и тот же номерок дважды.
Управляется - людьми, вручную. Число запросов к нему - минимально.
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|2.8, нах. (?), 12:08, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+25 +/–
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Так ее специалисты строили, а не макаки.
Предполагавшие, что управление оборудованием будет в руках других специалистов. А не товарищмайоров в штатском, нихрена не умеющих, зато желающих рулить траффиком.
Собственно, пока они туда не прорвались - все почти всегда и работало. Утечки маршрутов случались, но они не вели в blackhole, они вели к местечковому рукожопу, у которого просто падал канал, куда на огонек заходил "весь интернет", на чем и анонсы прекращались, а рукожопа потом пороли.
А такие как ты построят "глобальную сеть", управляемую торговцем воздухом, который и будет всех авторизовывать. Или не авторизовывать, это уж как захочет. Чтобы изменить маршрутец на свою подсеточку - заполните челобитную в пятнадцати экземплярах, завизируйте в роспотребнадзоре, санэпидемнадзоре и службе охраны короны, потом подайте с поклоном, не забудьте приложить квитанцию об оплате и подождите лет пять, у нас очередь.
Собственно, это на глазах и происходит.
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|3.13, Crazy Alex (ok), 12:28, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот есть вот это "разрешающие приём анонсов только от владельцев сети" проблематично? А чем, собственно? Всё равно ж владельцы регистрируются.
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|4.28, нах. (?), 13:44, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну так может, если ты задаешь такие детские вопросы - тебе рано обсуждать и осуждать, надо бы подучиться, сперва?
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|5.36, Crazy Alex (ok), 13:54, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне на "рано", BGP мне не интересен совершенно - я с сетями "по-крупному" дела не имею и от дел админских давно сбежал и возвращаться в это болото не планирую. А раз уж ты в курсе - вот и объяснил бы, чем предлагаемые подходы плохи/хороши.
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|6.43, нах. (?), 14:29, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извини, я что-то не готов тебе построчно цитировать толстенную книжку Халлаби.
Давай ты ее сам прочитаешь, а потом, уже понимая как работает маршрутизация в интернет хотя бы на уровне начала 2000х (которую он в общем и описывает) - будешь задавать уточняющие вопросы, если они еще возникнут.
Интернет изначально построен на доверии тем, кто обеспечивает его ключевую инфраструктуру. Никакого другого интернета у нас нет и вряд ли он возможен.
А чебурнет - да, во всю строят и скоро достроят.
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|3.16, Ordu (ok), 12:38, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так ее специалисты строили, а не макаки.
> Предполагавшие, что управление оборудованием будет в руках других специалистов. А не товарищмайоров в штатском, нихрена не умеющих, зато желающих рулить траффиком.
То есть всё же макаки: строить сеть и не понимать, что по мере масштабирования сети в ней будет появляться всё больше и больше а) безруких; б) товарищмайоров -- это надо быть наивной чукотской девочкой.
Если специалист строил систему, и система плохо работает, то оправдания типа "мы исходили из других допущений о реальности" не оправдывают, а показывают, что специалист был фиговый.
Но всё же, я думаю, что в данном случае эти оправдания работают, поскольку ARPANET создавался не как глобальная сеть для всех, и в тех условиях для которых оно делалось, оно бы, пожалуй, работало.
> Чтобы изменить маршрутец на свою подсеточку - заполните челобитную в пятнадцати экземплярах, завизируйте в роспотребнадзоре, санэпидемнадзоре и службе охраны короны, потом подайте с поклоном, не забудьте приложить квитанцию об оплате и подождите лет пять, у нас очередь.
Да, бюрократия -- это единственный работающий способ организации больших популяций людей.
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|4.20, Pahanivo (ok), 13:01, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Да, бюрократия -- это единственный работающий способ организации больших популяций людей.
Наша бюрократия сильно отличается от европейской.
Пора у РТК адреса допросишься, можно в райпе свой лир зарегать и адреса получить.
А через 2 месяца позвонить РТК и скажет что "нет технической возможности".
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|4.26, Crazy Alex (ok), 13:19, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может я чего-то не понимаю, но единственная "бюрократия", которая здесь нужна - это то, что в реестре владельцев IP-диапазонов должны быть ещё публичные ключи. Владелец AS знает, через кого он подключен, и может дать подписанный список тех, кто его может маршрутизировать. Его апстрим может такие списочки с подписями агрегировать и отдать своим пирам уже со своей подписью, и так далее. Понятия не имею, совместимо ли это с текущим BGP (который я ни черта не знаю), но на вид схема вполне рабочая.
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|5.32, нах. (?), 13:52, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> BGP (который я ни черта не знаю)
Г..ди... ну тогда, может тебе, малыш, РАНО учить других как строить мировые сети, а?
заметно что ты ничерта не знаешь, да.
Это несовместимо не только "с текущим", а вообще ни с каким вообразимым.
Потому что тебе не приходит в голову, сколько занимает full-view сейчас, и во что обошлось бы проверить все эти миллионы бесполезных подписей хотя бы однократно.
Ну ничего, ничего, в технических комитетах нынче заседают примерно такие же продвинутые и одаренные (поскольку подпускать их к реальным сетям никто не рискнет), так что через несколько лет дождемся минимального требования к маршрутизатору в виде десяточка терабайт диска и пары терабайт оперативы.
А, ну и суперкластера чтобы это все перемолоть в обозримые эпохи.
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|6.40, mumu (ok), 14:14, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А другого на корневом маршрутизаторе и быть не должно. Чай сейчас не 1985-й год. С учётом сколько сейчас стоит оборудование для точек обмена, докинуть туда пару десяток терабайт памяти не повлияет на их цену вообще никак.
А в г. Мухожопинске такое оборудование и не нужно. Им нужен маршрут только до пары ближайших точек обмена/магистральщиков, которые для него измеряются дай бог десятком. И всё.
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|7.41, нах. (?), 14:23, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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бл... новый эксперт в треде, спасу от них нет.
"корневой маршрутизатор" изобрел.
> А в г. Мухожопинске такое оборудование и не нужно.
да, им надо просто обратиться к постовому полиционеру - "где тут маршрут в ютуб?" И немедля отправляться куда скажут, держа руки над головой.
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|6.44, Crazy Alex (ok), 14:30, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем хамить - внятно объяснил бы. Я не админ, а программист, для меня это просто абстрактная задача.
Ну вот глянул - сейчас количество записей в full view что-то около 80000. Ну давай для спокойствия на порядок увеличим. На каждую надо, скажем, по 4к для хранения подписей - три гига. Дискового пространства, потому что одновоременно в памяти все подписи держать не надо - подписи надо проверять при прилёте анонса и всё. В общем, не вижу, где там нагрузка. Хэширование чем-нибудь вроде blake2 - это ерунда в плане нагрузки, там больше 1 GB/s. Проверка подписи - из Бернштейновской статьи (batch-verification): a quad-core 2.4GHz Westmere verifies 71000 signatures per second.
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|9.54, нах. (?), 14:52, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
жаль что крупные bgp-роутеры не в курсе о том что она небольшая , трещат, скрип... текст свёрнут, показать
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|7.51, нах. (?), 14:40, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На каждую надо, скажем, по 4к для хранения подписей - три гига.
тебе надо на каждую хранить все подписи подписей подписей.
Предположим даже что даже чисто технически возможно было бы создать полный и исчерпывающий список всех дочек ростелекома через которые может к тебе приехать данный анонс.
Кстати, кто его такой должен создавать - тоже непонятно. Даже идея фильтрации по базе райпа благополучно умерла, похоже вообще никто из магистралов давно уже этой глупостью не болеет (поскольку ведет к бесконечным проблемам, ест гигабайты, а профита никакого)
> Проверка подписи - из Бернштейновской статьи (batch-verification): a quad-core 2.4GHz Westmere
> verifies 71000 signatures per second.
то есть проверять только первый уровень подписей ты будешь 10 секунд.
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|6.62, PnD (??), 16:11, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"И тут Остапа понесло".
Текущая "картина мира" есть (разбитая на фрагменты, к сожалению) и нескольких RIR'ов. ЧСХ реестры внутри вполне себе авторизуют и изменения принимают не абы от кого.
Есть инструмент bgpq за авторством достаточно известного российского персонажа, позволяющий построить фильтры из опубликованной топологии.
Сложить 1+1 хотя бы у крупных магистралов?
* Когда я в этом ещё варился, старшие коллеги откровенно издевались над РТК. Дескать, у них там студенты лабораторные работы на сети выполняют. Уж и не знаю, изменилось ли что с 200х.
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|2.50, Аноним (50), 14:40, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
От произвола должна защищать иерархия провайдеров, когда маленький оператор плат... большой текст свёрнут, показать
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|3.53, нах. (?), 14:45, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> От произвола должна защищать иерархия провайдеров, когда маленький оператор платит большому,
> чтобы тот анонсировал префиксы всему миру, тот платит провайдеру побольше и
> так вплоть до Tier 1.
и никаких самостоятельны анонсов, правильно, всех упорядочить и всех построить.
И по $10 за каждый анонс.
> Владелец префикса прописывает в whois своего провайдера
> и так через whois можно сформировать цепочку доверия. Если её
и какого размера эта цепочка становится на третьем уже хопе?
> проверять, то невозможно подделать стоимость маршрута. Так же если провайдер которому
только не работает при этом ничего - проверено.
> заплатили за анонс начал отправлять трафик в blackhole, то должен будет
> выплатить компенсацию.
кому должен, ась? Правильно - это не его клиенты, ничего он им не должен.
> Подобные факапы случаются когда префиксы перестают проверять. Например из за того, что
их уже давным давно только местечковые операторы с тремя пирами проверяют. Просто потому что это бесполезно и бессмысленно, а помимо райпа, внезапно, есть куча других registry, которые никаких дурацких баз не ведут.
> вопрос к Level 3 и Cogent. Почему они так сильно доверяют
> Rascom?
потому что по другому не работает.
> Что до цифровых подписей анонсов, то не взлетит как DNSSEC. Маршрутизаторы и
> так по часу реагируют на изменения в сети, им ещё и
а если бы проверяли всю цепочку райповских префиксов - то не по часу, а по нескольку дней - когда перестроятся и перезагрузятся таблицы фильтров.
Поэтому в эту игру все крупные игроки уже отыграли.
> RSA/DSA играться, чтобы интернет реагировал вообще через неделю?
ну а чо такого, ради мира во всем мире?
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|4.59, Аноним (50), 15:40, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Можно и самостоятельно Но кто будет за бесплатно отправлять вам трафик Каждый ... большой текст свёрнут, показать
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|1.3, Урри (?), 12:04, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Да, это была ошибка, трщ майор. Да, все уже в отчете. Да, мы уже можем начинать планировать следующую ошибку, так как еще не все нужные ситуации были промоделированы.
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|2.23, Аноним (23), 13:09, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нас в регионе всё было нормально, но 5 апреля вечером начались странности. Да и ростелеком частная компашка, просто у них макаки с гранатами там управляют.
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|3.38, нах. (?), 14:02, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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да-да, частная-такая пречастная компания - "Крупнейшие акционеры «Ростелекома» — Российская Федерация в лице Росимущества (45,04 % обыкновенных акций) и Внешэкономбанка (3,96 % обыкновенных акций), а также ООО «Мобител» (12,01 % обыкновенных акций), являющаяся дочерней компанией «Ростелекома»
Ни разу, типа, не палятся.
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|2.57, Аноним (57), 15:03, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой майор? Бери выше.
По стечению обстоятельств за три часа до утечки BGP-маршрута в Ростелекоме в процессе обновления программного обеспечения RIPE было случайно удалено 4100 ROA-записей (RPKI Route Origin Authorisation).
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|1.4, InuYasha (?), 12:04, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В топ-10 шуток на 1ое апреля!
PS: Не надо авторизации! Пусть будет хаос! :)
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|2.10, Аноним (10), 12:21, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Многоходовочка: роняешь интернет. Протаскиваешь решение про принудительную авторизацию.
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|3.39, нах. (?), 14:05, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, многоходовочка- когда роняешь интернет ты, а решение протаскивают полезные идиоты, якобы борющиеся с тобой.
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|4.58, Аноним (57), 15:06, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так интернет никто и не ронял, просто продезинфицировали пульт тонким слоем спирта.
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|5.60, Аноним (47), 15:49, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще и про протокол от Huawei была новость. Вот сейчас можно найти в новом протоколе способы избежания таких проблем и ввести всем принудительно хуавейный протокол.
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|6.64, Аноним (57), 16:25, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поздно что-то менять, конец Инторнета близится:
Из-за распространяющихся в социальных сетях конспирологических теорий о связи между развёртыванием сетей 5G и пандемией коронавируса, в Британии неизвестные начали поджигать вышки операторов. Как сообщает BBC, на прошлой неделе поджоги были зафиксированы в Ливерпуле, Ейгбурге, Бирмингеме и селе Меллинг рядом с городом Сефтон, Мерсисайд.
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|1.9, Аноним (10), 12:20, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ко всем напастям 2020 добавилось еще и падение интернета.
Тут еще и новую ICQ выпустили. Н-о-в-у-ю I-C-Q! 2020 год что с тобой не так?
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|2.18, Аноним (18), 12:46, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рабочий трафик емейлов и мессенджеров стал больше, чем трафик порнхаба и ютуба?
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|4.34, нах. (?), 13:53, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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их уже роспохабнадзор слезно попросил снизить максимальное качество - а то государевы депеши в сиcьках и письках застревать начали.
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|2.29, КО (?), 13:47, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Ну так справляйтесь с нагрузкой - вы провайдер или бабка базарная?"
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|2.24, Аноним (23), 13:10, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни они одни. На моей памяти только ТТК не суёт, все остальные провайдеры постоянно.
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|2.55, нах. (?), 14:53, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бесполезные овощи. Только рекламу могут совать в трафик клиентов.
Они полезные овощи. Нет, как видишь, не только.
Ну случился проляпс, недооценили масштаб траффика, невпервой, поправят-расширют, пойдет куда надо в следующий раз.
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|1.27, JL2001 (ok), 13:30, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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вот так надо проводить учения по самлизоляции россии от интернета, а не то, чем они бюджет освоили!
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|2.61, Аноним (47), 15:51, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так если его отключить разными способами можно еще больше денег потратить.
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|2.35, нах. (?), 13:54, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"зачем вам алиэкспресс, если самолеты не летают, и поезда тоже не ходят?!"
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|3.63, Аноним (63), 16:21, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меня больше огорчает, что трафик из России терминируют на том конце. Приходится прикидываться азиатом и докидывать полсекунды к пингу.
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|1.31, Оно им (?), 13:52, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А то сидят всей страной занимаются социальным эксгибиционизмом в сетях.
Совсем крышу снесло. Некоторые уже не вылазят.
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