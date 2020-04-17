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Cloudflare запустил сервис для отслеживания фильтрации некорректных маршрутов BGP

17.04.2020 20:57

Компания Cloudflare ввела в строй сайт isBGPSafeYet.com, призванный привлечь внимание к проблеме с утечкой некорректных BGP-маршрутов и возможности совершения атак по перенаправлению трафика при помощи протокола BGP. Сайт позволяет проверить применение провайдерами технологии фильтрации некорректных маршрутов и оценить внедрение поддержки RPKI.

Многие операторы остаются незащищёнными от поступления BGP-анонсов подсетей с фиктивными сведениями о длине маршрута, направляющими транзитный трафик через сторонних провайдеров. Всё чаще всплывают случаи использования BGP для атак, в ходе которых злоумышленники путём компрометации инфраструктуры провайдеров организуют перенаправление и перехват трафика для подмены конкретных сайтов через организацию MiTM-атаки для замены ответов DNS.

Решением проблемы является внедрение системы авторизации BGP-анонсов на основе RPKI (Resource Public Key Infrastructure), позволяющей определить исходит ли BGP-анонс от владельца сети или нет. При использовании RPKI для автономных систем и IP-адресов строится цепочка доверия от IANA к региональным регистраторам (RIRs), а затем к провайдерам (LIR) и конечным потребителям, которая позволяет третьим лицам удостовериться, что операция с ресурсом была произведена его владельцем. К сожалению, несмотря на проблемы, RPKI пока не применяется большей частью провайдеров. Новый сервис Cloudflare позволяет отследить проблемных операторов и привлечь к ним общественное внимание.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/is...)
  2. OpenNews: Утечка BGP-маршрута в Ростелекоме привела к нарушению связности крупнейших сетей
  3. OpenNews: Утечка BGP-маршрутов привела к массовому нарушению связности в интернете
  4. OpenNews: Ошибочный BGP-анонс на 74 минуты нарушил связность сетей Google и Cloudflare
  5. OpenNews: BGPsec получил статус предложенного стандарта
  6. OpenNews: Зафиксировано перенаправление трафика крупнейших финансовых сервисов через BGP
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52757-bgp
Ключевые слова: bgp, cloudflare, rpki
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:05, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все новое это хорошо забытое старое!

    https://gul-tech.livejournal.com/3349.html

     
  • 1.2, Аноним (2), 21:35, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Удивительно, как этот дремучий небезопасный протокол, держащийся исключительно на "мамой клянусь!", дожил до 2к20 года.
     
  • 1.3, йо ж (?), 21:38, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    rостелеком негодуэ
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:00, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро ркн забанит
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:30, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё, раньше в https everywhere была проверка сертов, но потом её куда-то слили по тихому (вместе с поддержкой тора).

    Я подозрительно часто замечаю левые серты при доступе из стран второго и третьего мира. Есть ли какие-то подводные камни, если запилить проверку через https://www.grc.com/fingerprints.htm ?

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:37, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я подозрительно часто замечаю левые серты при доступе из стран второго и третьего мира.

    Пруфы будут?

     
     
  • 4.7, Аноним (5), 22:44, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лично можешь убедиться. Находишь сайт из списка ркн с хттпс, заблоченный не целиком, переходишь на него, далее либо твой провайдер дропает соединение, либо тебя дропают на том конце, либо твой провайдер подменяет серт, либо магистральный провайдер подменяет серт на левый, либо кто-то в цепочке подменяет на специальный валидный серт, который почему-то отдаётся только для РФ и ни для какой другой страны (проверил тогда больше 5 стран со всего глобуса), в частности несколько раз наблюдал очень странные серты комодо. Всё зависит от провайдера правда, на разных провайдерах происходило по-разному.
     
     
  • 5.9, Аноним (6), 22:58, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > далее либо твой провайдер дропает соединение, либо тебя дропают на том конце,

    это понятно
    > либо твой провайдер подменяет серт, либо магистральный провайдер подменяет серт на левый, либо кто-то в цепочке подменяет на специальный валидный серт, который почему-то отдаётся только для РФ и ни для какой другой страны

    А вот с этого места поподробней.

     

  • 1.10, 000001 (?), 00:26, 18/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    неработающая малварь по ссылке. в печь.
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:31, 18/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При использовании RPKI для автономных систем и IP-адресов строится цепочка доверия от IANA к региональным регистраторам (RIRs), а затем к провайдерам (LIR) и конечным потребителям, которая позволяет третьим лицам удостовериться, что операция с ресурсом была произведена его владельцем.

    Как я понимаю, основная идея состоит в централизации контроля за Интернетом, упрощающим ведение слежки и цензуры.
    Сейчас требования IANA можно относительно безболезненно реагировать, особенно если завтра они скажут "а ну-ка отрубим интернет русским и китайцам, а то они своим коронавирусом травят честных американских людей". Да еще и многие незаинтересованные провайдеры могут поддержать "опальных", просто потому, что нефиг портить связность по надуманным причинам. А значит, и пытаться такое провернуть – бессмысленно.

    А вот когда хотя бы 80% провайдеров будут зависеть от цифровой подписи IANA, тогда можно будет и очебурнетить всяких недостаточно демократичных.

     

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