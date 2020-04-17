Cloudflare запустил сервис для отслеживания фильтрации некорректных маршрутов BGP

|
|1.2, Аноним (2), 21:35, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Удивительно, как этот дремучий небезопасный протокол, держащийся исключительно на "мамой клянусь!", дожил до 2к20 года.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 22:30, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А ещё, раньше в https everywhere была проверка сертов, но потом её куда-то слили по тихому (вместе с поддержкой тора).
Я подозрительно часто замечаю левые серты при доступе из стран второго и третьего мира. Есть ли какие-то подводные камни, если запилить проверку через https://www.grc.com/fingerprints.htm ?
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 22:37, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я подозрительно часто замечаю левые серты при доступе из стран второго и третьего мира.
Пруфы будут?
|
|
|
|4.7, Аноним (5), 22:44, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Лично можешь убедиться. Находишь сайт из списка ркн с хттпс, заблоченный не целиком, переходишь на него, далее либо твой провайдер дропает соединение, либо тебя дропают на том конце, либо твой провайдер подменяет серт, либо магистральный провайдер подменяет серт на левый, либо кто-то в цепочке подменяет на специальный валидный серт, который почему-то отдаётся только для РФ и ни для какой другой страны (проверил тогда больше 5 стран со всего глобуса), в частности несколько раз наблюдал очень странные серты комодо. Всё зависит от провайдера правда, на разных провайдерах происходило по-разному.
|
|
|
|5.9, Аноним (6), 22:58, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> далее либо твой провайдер дропает соединение, либо тебя дропают на том конце,
это понятно
> либо твой провайдер подменяет серт, либо магистральный провайдер подменяет серт на левый, либо кто-то в цепочке подменяет на специальный валидный серт, который почему-то отдаётся только для РФ и ни для какой другой страны
А вот с этого места поподробней.
|
|1.11, Аноним (11), 00:31, 18/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> При использовании RPKI для автономных систем и IP-адресов строится цепочка доверия от IANA к региональным регистраторам (RIRs), а затем к провайдерам (LIR) и конечным потребителям, которая позволяет третьим лицам удостовериться, что операция с ресурсом была произведена его владельцем.
Как я понимаю, основная идея состоит в централизации контроля за Интернетом, упрощающим ведение слежки и цензуры.
Сейчас требования IANA можно относительно безболезненно реагировать, особенно если завтра они скажут "а ну-ка отрубим интернет русским и китайцам, а то они своим коронавирусом травят честных американских людей". Да еще и многие незаинтересованные провайдеры могут поддержать "опальных", просто потому, что нефиг портить связность по надуманным причинам. А значит, и пытаться такое провернуть – бессмысленно.
А вот когда хотя бы 80% провайдеров будут зависеть от цифровой подписи IANA, тогда можно будет и очебурнетить всяких недостаточно демократичных.
|