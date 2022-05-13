Атака на немецкие компании через NPM-пакеты

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|1.1, ИмяХ (?), 10:41, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как же хорошо, что ещё остались люди, которые перед установкой приложений полностью читают их исходные коды, благодаря чему обеспечивают безопасность.
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|1.3, Аноним (3), 10:48, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как можно додуматься отдавать предпочтение внешнему пакету вместо внутреннего? Наверно же не просто так он там лежит. Или у них там нет разделения откуда и что скачивать, лишь бы самое свежее урвать?
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|1.4, Жироватт (ok), 10:48, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Признание виновными во всем и сразу русских хакеров через: 3... 2... 1... признано!
Загрузка сообщений от прикормленных "экспердов" по безопасности - 32% завершено
Создание медийного скандала с привлечением политики - 1% завершено.
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А теперь следует задать серьёзный вопрос: а что, в NPM оказалось действительно возможным смешение репозиториев и пакет public:AAA и local:AAA теперь одно и то же?
Нет, требую пояснительную бригаду в студию, какой в этом практический смысл?
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|2.5, Аноним (5), 10:58, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А теперь следует задать серьёзный вопрос: а что, в NPM оказалось действительно возможным смешение репозиториев и пакет public:AAA и local:AAA теперь одно и то же?
если внимательно подумать, то окажется что все системы управления пакетами так и работают - важно в первую очередь название пакета и его версия, а репозиторий как правило не указывается, хоть обычно и есть такая возможность.
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|3.10, Жироватт (ok), 11:22, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В обслуживаемых специально обученными мейнтейнерами репозиториях, допустим, привязка пакета ААА к репозиторию bb или cc действительно нужна скорее для бэклога - узнать откуда установлен пакет.
Другое дело, что ЕМНИП во всех виденных мной реализациях есть так или иначе механизм приоритета репозиториев и маскировок. Ну т.е.
- при обновлении при одинаковом приоритете bb:AAA v0.1 до cc:AAA v0.2 обычно спрашивается, мол, стоит ли обновлять с заменой репов
- если реп bb стоит по приоритету выше сс, то для обновления нужно специально указывать смену репа
- если реп bb маскирует пересечение с сс, то пакет cc:ААА не будет виден за bb:AAA хоть там на десять мажорок выше версия.
Все равно не понимаю, почему у паблик-помойки нету даже такого?
Ну там хотя бы чтобы внутренние репы маскировали паблик, я не заикаюсь даже про веса приоритетов.
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|1.6, Аноним (6), 10:59, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по всему, это был пентестер, а подстановка была запланированной проверкой:
On Wednesday, just hours before both JFrog and ReversingLabs posted blogs here and here, a penetration testing boutique named Code White took credit for the packages.
“Tnx for your excellent analysis,” the firm said in a tweet that addressed Snyk and cited its blog post from last month. “And don't worry, the ‘malicious actor’ is one of our interns 😎 who was tasked to research dependency confusion as part of our continuous attack simulations for clients. To clarify your questions: we're trying to mimic realistic threat actors for dedicated clients as part of our Security Intelligence Service and we brought our ‘own’ package manager that supports yarn and npm.”
Источник: https://arstechnica.com/information-technology/2022/05/backdoor-in-public-repo
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|2.17, Жироватт (ok), 11:30, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выглядит так, как будто это умышленное прикрытие провального внедрения вредоноса.
С другой стороны, в современном мире сказанное правильными людьми "Это не карманная кража кошелька, это проверка кражестойкости карманов случайного респондента" пойманными за руку, на ура срабатывает.
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|3.19, Аноним (19), 11:40, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выглядит так, как будто это умышленное прикрытие провального внедрения вредоноса.
> С другой стороны, в современном мире сказанное правильными людьми "Это не карманная
> кража кошелька, это проверка кражестойкости карманов случайного респондента" пойманными
> за руку, на ура срабатывает.
С другой стороны, опеннет без сравнения опы с пальцем и додумывания "как оно там все на самом деле" после чтения заголока - не опеннет.
>> In a direct message, Code White CEO David Elze said the company intern created and posted the packages as part of a legitimate penetration-testing exercise [B]explicitly authorized[/B] by the companies affected.
>>
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|4.22, Жироватт (ok), 11:54, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> “We do not disclose the names of our clients but specifically, I can confirm that we're legally contracted by the affected companies and were acting on their behalf to simulate these realistic attack scenarios,” Elze said.
...или просто взял на себя ответственность, чтобы потушить никому не нужный скандал там, где раздувать его не захотели?
Обычно, как замечено выше, в самой новости, такие proof-of помечаются в коде или безобидными заглушками, или специальными комментариями, но никак не обфусцированной малварью.
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|1.9, Ты (?), 11:19, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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конец опенсорцу? кто теперь поверит честному слову? это показывает, кто фирмы вынуждены будут либо делать свои версии нужного ПО, что приведёт к фрагментации, либо должны будут оплачивать аудит каждого нового тарбала. и даже в рамках одной организации может найтись шпион, который всроит бэкдор.
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|2.11, Ты (?), 11:23, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> конец опенсорцу? кто теперь поверит честному слову? это показывает, кто фирмы вынуждены
> будут либо делать свои версии нужного ПО, что приведёт к фрагментации,
> либо должны будут оплачивать аудит каждого нового тарбала. и даже в
> рамках одной организации может найтись шпион, который всроит бэкдор.
и лёгким движением ноги, такие рапы как у питона, ноды, го, Dlang могут быть рассадником довольно просто
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|2.14, Жироватт (ok), 11:24, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее приведет к патовой ситуции хакера и солонки.
Ну и да, расширение круга недоверенных систем с сопутствующими механизмами и накладными расходами
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|2.18, Ты (?), 11:33, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> фирмы вынуждены будут либо делать свои версии нужного ПО
объявляю 10 лет велосипедостроения! скорее всего всё так теперь и будет
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|2.20, test (??), 11:53, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем проблема ?
Либо юзай и проверяй сам, либо плати за саппорт и поддержку.
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|1.21, Аноним (21), 11:53, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ldtzstxwzpntxqn и lznfjbhurpjsqmr
немецкая народная традиция - первой на клавиатуру кидают кошку, что получилось - так и называют пакет
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