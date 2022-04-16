Атака на GitHub, приведшая к утечке приватных репозиториев и доступу к инфраструктуре NPM

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|2.14, Аноним (14), 12:40, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Вот как раз, потому что белый, и забанят. Сейчас такая повесточка.
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|3.21, Аноним (21), 13:05, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если белый, потребуется предоставить справку, что трансгендер.
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|2.24, пох. (?), 13:16, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Есть божественный https://sourcehut.org/
https://sr.ht/projects
- ну если ты ЭТО собираешься "разрабатывать", то можно считать что есть.
> Зачем эта галимая проприетарщина в лице github, которая завтра тебя забанит, потому что ты не
> белый?
затем, небелый, что разработка человечеством ведется почему-то там где для нее есть инструмент.
А в твоих скрепах человечество не нуждается, так что если тебя и забанят (что, увы, вряд ли) - ничего не потеряет.
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|3.33, Vacu923ek (ok), 15:14, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это _платформа_, какая разница, какие там проекты?? Заливай свой и пили! Тем более, что бесплатно.
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|4.35, пох. (?), 15:45, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот в непонимании этого момента и все твои проблемы.
Свой пилить я бы (и ты бы) могли на локалхосте. "тем более что бесплатно" лично мне нафиг не уперлось.
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|4.44, Смузихлёб (?), 17:04, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Свои проекты соло-программисты хранят локально вообще без всяких сторонних костылей типа git'а, просто распихав файлы по директориям. Это быстрее, прозрачнее, понятнее. Git это сугубо для командной разработки, одиночкам оно нафиг не надо, лишь только усложняет и забирает время.
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|3.39, Аноним (39), 16:50, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сервис сервисит, исходники открыты, написан на java. Один фиг это лучше, чем github :)
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|2.32, Vacu923ek (ok), 15:11, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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+сто сердечек за то, что без у6людского JS и.... ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА MERCURIAL!! Wow!
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|2.42, Смузихлёб (?), 16:56, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> завтра тебя забанит
Меня забанили за букву Z на аватаре, причем эта стилизованная буква у меня была загружена в 2014 году, задолго до всем известных событий.
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|1.16, Аноним (16), 12:45, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Заходишь такой на гитхаб, а он прогружается частями, тормозит... зажабаскриптован?
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|3.30, Аноним (46), 13:52, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Каким образом токены попали в руки атакующих пока не ясно
Раст умеет в детектива?
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|4.38, Аноним (38), 16:40, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них он должен ФСЁ! Даже на балалайке играть и порванные струны перетягивать.
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|5.45, Аноним (46), 17:08, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на балалайке играть
За балалайки забанили местную музыкальную группу в Швеции.
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|1.29, Аноним (46), 13:50, 16/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> GitHub ... утечка приватных репозиториев
В общем, ничего нового и удивительного.
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|2.37, Аноним (37), 16:36, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ИМХО, это не так фатально как утечка паролей. Токен проще и быстрее отозвать без последствий. С паролем сложнее - потребуется либо пароль менять, либо аккаунт лочить/восстанавливать.
На практике возни с токенами больше (с точки зрения софта), но небольшие профиты всё же есть.
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