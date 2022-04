Атака на GitHub, приведшая к утечке приватных репозиториев и доступу к инфраструктуре NPM

2.14 , Аноним ( 14 ), 12:40, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Вот как раз, потому что белый, и забанят. Сейчас такая повесточка.

3.21 , Аноним ( 21 ), 13:05, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Если белый, потребуется предоставить справку, что трансгендер.

4.36 , X86 ( ok ), 16:06, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – И не русский

2.24 , пох. ( ? ), 13:16, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – > Есть божественный https://sourcehut.org/ https://sr.ht/projects

- ну если ты ЭТО собираешься "разрабатывать", то можно считать что есть.

> Зачем эта галимая проприетарщина в лице github, которая завтра тебя забанит, потому что ты не

> белый? затем, небелый, что разработка человечеством ведется почему-то там где для нее есть инструмент. А в твоих скрепах человечество не нуждается, так что если тебя и забанят (что, увы, вряд ли) - ничего не потеряет.



3.33 , Vacu923ek ( ok ), 15:14, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это _платформа_, какая разница, какие там проекты?? Заливай свой и пили! Тем более, что бесплатно.

4.35 , пох. ( ? ), 15:45, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот в непонимании этого момента и все твои проблемы. Свой пилить я бы (и ты бы) могли на локалхосте. "тем более что бесплатно" лично мне нафиг не уперлось.

4.44 , Смузихлёб ( ? ), 17:04, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Свои проекты соло-программисты хранят локально вообще без всяких сторонних костылей типа git'а, просто распихав файлы по директориям. Это быстрее, прозрачнее, понятнее. Git это сугубо для командной разработки, одиночкам оно нафиг не надо, лишь только усложняет и забирает время.

2.26 , Аноним ( 26 ), 13:19, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Давай больше треша и угара https://gitflic.ru/ вот где максимально пробитое дно.

3.31 , пох. ( ? ), 14:55, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Шо не так? Ну кроме https://gitflic.ru/public/project конечно. Скрепно, православно, надежно, никому конечно же нахрен не вперлось.

Чего они не назвали его gitfreak? Постеснялись?

3.39 , Аноним ( 39 ), 16:50, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сервис сервисит, исходники открыты, написан на java. Один фиг это лучше, чем github :)

2.27 , h4Xx0r ( ? ), 13:32, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – выложу исходники за 100 BTC ваш Anonymous

2.32 , Vacu923ek ( ok ), 15:11, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – +сто сердечек за то, что без у6людского JS и.... ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА MERCURIAL!! Wow!

2.40 , Смузихлёб ( ? ), 16:51, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Есть божественный https://rocketgit.com

3.50 , Аноним ( 50 ), 17:42, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда уж radicle.xyz

2.42 , Смузихлёб ( ? ), 16:56, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > завтра тебя забанит Меня забанили за букву Z на аватаре, причем эта стилизованная буква у меня была загружена в 2014 году, задолго до всем известных событий.

3.46 , Аноним ( 46 ), 17:10, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там даже Galaxy Z лишился буквы...