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Уязвимость в репозитории NPM, позволяющая добавить сопровождающего без подтверждения

29.04.2022 13:40

В репозитории пакетов NPM выявлена проблема с безопасностью, позволяющая владельцу пакета добавить в число сопровождающих любого пользователя, без получения от этого пользователя согласия и без информирования о совершённом действии. Проблема усугубляется тем, что после добавления стороннего пользователя в число сопровождающих, изначальный автор пакета мог удалить себя из списка сопровождающих и сторонний пользователь оставался единственным лицом, отвечающим за пакет.

Проблемой могли воспользоваться создатели вредоносных пакетов для добавления в число сопровождающих известных разработчиков или крупных компаний с целью повышения доверия пользователей и создания иллюзии, что заслуженные разработчики отвечают за пакет, хотя на деле не имеют к нему никакого отношения и даже не знают о его существовании. Например, атакующий мог разместить вредоносный пакет, сменить сопровождающего и пригласить пользователей протестировать новую разработку крупной компании. Уязвимость также могла применяться для очернения репутации определённых разработчиков, представляя их как инициаторов сомнительных акций и вредоносных действий.

Компания GitHub была уведомлена о проблеме 10 февраля и устранила её в npmjs.com 26 апреля через введение обязательного подтверждения у пользователей согласия на присоединение к другому проекту. Разработчикам большого числа пакетов NPM рекомендовано проверить, нет ли в списке принадлежащих им пакетов привязок, добавленных без их согласия.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.aquasec.com/npm-p...)
  2. OpenNews: Атака на GitHub, приведшая к утечке приватных репозиториев и доступу к инфраструктуре NPM
  3. OpenNews: В NPM-пакет node-ipc внесено вредоносное изменение, удаляющее файлы на системах в России и Беларуси
  4. OpenNews: В репозитории NPM выявлено 25 вредоносных пакетов
  5. OpenNews: Разработчик внёс деструктивные изменения в NPM-пакеты colors и faker, применяемые в 20 тысячах проектов
  6. OpenNews: Уязвимость в NPM, приводящая к перезаписи файлов в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57108-npm
Ключевые слова: npm
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:24, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Нет, это уязвимость в уязвимости. Иными словами, NPM - это уязвимость в чистом виде.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:03, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раз сумели выделить в чистом виде, значит пора опасность CVE выражать в mili/micro/nanoNPM
     
  • 2.10, achtosluchilos (ok), 15:46, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JavaScript и все что с ним связано - большая уязвимость современного мира.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:37, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вам смешно, а нам приходится с этим работать.
     
     
  • 2.5, другое Имя (?), 14:46, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы лучше сделайте.
     
  • 2.9, Z (??), 15:39, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем ты работаешь с тем, что не приносит удовольствия? Ради денег? – Глупо.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 15:49, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие альтернативы?
     

  • 1.7, Константавр (ok), 15:19, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Погодите-погодите, у меня дежавю, или такое уже делали когда-то (несколько лет назад)?
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 15:52, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда такое было?
     

  • 1.8, Z (??), 15:39, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чем больше людей использует инструмент, тем попсовее он. Npm как и гитхаб давно превратились в помойки.
     
     
  • 2.13, a_kusb (ok), 16:15, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но в Гитхабе по моему меньше уязвимостей.
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:33, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется, количество проблем в мире npm и js превзошло даже непревзойдённый php. Ну что ж, снимаю шляпу
     

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