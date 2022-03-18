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В NPM-пакет node-ipc внесено вредоносное изменение, удаляющее файлы на системах в России и Беларуси

18.03.2022 07:30

В NPM-пакете node-ipc выявлено вредоносное изменение (CVE-2022-23812), с вероятностью 25% заменяющее на символ "❤️" содержимое всех файлов, к которым имеется доступ на запись. Вредоносный код активируется только при запуске на системах с IP-адресами из России или Беларуси. Пакет node-ipc насчитывает около миллиона загрузок в неделю и используется в качестве зависимости у 354 пакетов, включая vue-cli. Все проекты, которые имеют в зависимостях node-ipc, также подвержены проблеме.

Вредоносный код был размещён в репозитории NPM в составе выпусков node-ipc 10.1.1 и 10.1.2. В Git-репозитории проекта вредоносное изменение было размещено от имени автора проекта 11 дней назад. Определение страны в коде осуществлялось через обращение к сервису api.ipgeolocation.io. В настоящее время ключ, к которому осуществлялся доступ к API ipgeolocation.io из вредоносной вставки, отозван.

В комментариях к предупреждению о появлении сомнительного кода автор проекта заявил, что изменение сводятся к добавлению файла на рабочий стол, выводящего сообщение с призывом к миру. На деле в коде осуществлялся рекурсивный перебор каталогов с попыткой перезаписи всех встретившихся файлов.

Позднее в репозитории NPM были размещены выпуски node-ipc 11.0.0 и 11.1.0, в которых вместо встроенного вредоносного кода добавлена внешняя зависимость "peacenotwar", контролируемая тем же автором и предлагаемая для подключения сопровождающим пакетов, желающим присоединиться к протесту. Заявляется, что пакет peacenotwar лишь выводит сообщение о мире, но с учётом уже предпринятых автором действий дальнейшее содержимое пакета непредсказуемо и отсутствие деструктивных изменений не гарантируется.

Параллельно было выпущено обновление стабильной ветки node-ipc 9.2.2, которая используется проектом Vue.js. В новом выпуске в число зависимостей, помимо peacenotwar, также был добавлен пакет colors, автор которого в январе интегрировал в код деструктивные изменения. Лицензия на исходные тексты в новом выпуске была изменена с MIT на DBAD.

Так как дальнейшие действия автора непредсказуемы, пользователям node-ipc рекомендуется зафиксировать зависимости на версии 9.2.1. Зафиксировать версии также рекомендуется и для остальных разработок того же автора, который сопровождал 41 пакет. Некоторые из поддерживаемых тем же автором пакетов (js-queue, easy-stack, js-message, event-pubsub) имеют около миллиона загрузок в неделю.

Дополнение: фиксируются и другие попытки добавления в различные открытые пакеты действий, не связанных с прямой функциональностью приложений и привязанных к IP-адресам или системной локали. Наиболее безобидные из подобных изменений (es5-ext, rete, PHP composer, PHPUnit, Redis Desktop Manager, Awesome Prometheus Alerts, verdaccio, filestash) сводятся к выводу призывов к прекращению войны для пользователей из России и Беларуси. При этом выявляются и более опасные проявления, например, в пакеты AWS Terraform modules добавлен шифровальщик и внесены политические ограничения в лицензию. В прошивки Tasmota для устройств ESP8266 и ESP32 встроена закладка, способная блокировать работу устройств. Предполагается, что подобная активность может серьёзно подорвать доверие к открытому ПО.

  1. Главная ссылка к новости (https://snyk.io/blog/peacenotw...)
  2. OpenNews: Разработчик внёс деструктивные изменения в NPM-пакеты colors и faker, применяемые в 20 тысячах проектов
  3. OpenNews: В популярный NPM-модуль внедрено вредоносное ПО, копирующее параметры аутентификации
  4. OpenNews: В NPM-пакеты coa и rc, насчитывающие 9 и 14 млн загрузок в неделю, внедрено вредоносное ПО
  5. OpenNews: В NPM-пакет UAParser.js, насчитывающий 8 млн загрузок в неделю, внедрено вредоносное ПО
  6. OpenNews: В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлены вредоносные изменения
Автор новости: ad3pt
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56870-node-ipc
Ключевые слова: node-ipc, npm, malware
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Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 08:02, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +59 +/
    Хм... Разговоры наших чиновников о необходимости суверенных репозиториев уже не кажутся такими смешными. Не, конечно это не фига не поможет, но деньги теперь точно выделят.
    P.S. Идиоту сознательно гадящему в собственный код, от всей души, желаю частых но внезапных отключений питания, во время работы.
     
     
  • 2.2, Вован (??), 08:06, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Привет!
    https://gitflic.ru
     
     
  • 3.21, Жироватт (ok), 08:39, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    gitea/gogs на локальной машине.
     
  • 3.50, Аноним (50), 08:58, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению письма с подтверждением регистрации не могут прийти на *@yandex.ru. Но получилось с mail.ru.
    Автоматического обнаружения языка программирования нет, выбирается вручную. Доступны только приватные репозитории, остальные по каким-то там подпискам вроде.
    https://habr.com/ru/post/586100/ - утверждается, что они работают от себя, а не от государства.
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:15, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    До конца определятся независимые программисты, и те, кто всегда им притворялся.
     
     
  • 3.24, Жироватт (ok), 08:42, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > До конца сепарируются неполитизированные энтузиасты (костяк, на котором держится все СПО) и те, кто им притворялся ради плюшек open-source-разраба: от "привилегий" до мизерной, вахтерской власти над своей частью коммунити и призрачной - над пользователями.

    Поправил.

     
  • 2.28, vvm13 (?), 08:44, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А наполнять эти суверенные репозитории будет кто и чем?
    Свои аналоги всех этих пакетов кто напишет?
    Или просто скопировать несуверенное к себе? Но кто будет проверять?
     
     
  • 3.46, dullish (ok), 08:54, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это Вы мне оппонируете что-ли? Так я, вроде как, об этом же и написал.
     
  • 3.49, Жироватт (ok), 08:58, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    - Китаю яйцы не помешали заиметь свой гитхаб со всеми аналогами пакетов, часть из которых - взятый и доведенный до ума опенсорц с гитхаба
    - Те, кто и наполняет несуверенные репозитории. Кодом.
    - По китайской модели: скопировать и провести аудит.
     
     
  • 4.53, dullish (ok), 09:04, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Для этого нужно сперва КПК (партию, а не наладонник) завести. Которая даст поручение и проследит за выполнением. Затем жестоко покарает невиновных и щедро наградит непричастных.
    У нас, скорее всего, просто выделят мешок денег, посадят на него Чубайса и будут ждать когда он рассосётся (мешок, а не Чубайс, разумеется).
     
  • 4.82, arzeth (ok), 13:21, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > яйцы

    С каких пор вливание $$$ стало называться наличием яйцев, слово «яйца» это же про храбрость/смелость.
    > Китаю яйцы не помешали заиметь свой гитхаб со всеми аналогами пакетов, часть из которых - взятый и доведенный до ума опенсорц с гитхаба

    Gitee что ли? Если что, пока что в КНР гитхаб в разы популярнее, чем Gitee: https://www.similarweb.com/zh/website/github.com/#overview https://www.similarweb.com/zh/website/gitee.com/#overview (место 110 vs 226).
    > - По китайской модели: скопировать и провести аудит.

    и замедлить скорость загрузки для иностранных конкурентов. Первое же, что они говорят на странице сравнения с GitHub — это скорость: https://gitee.com/contrast?from=homepage
    > провести аудит

    Code quality анализы что ли? Они доступны и на github от сторонних компаний, некоторые бесплатны для опенсорс проектов. И на Gitee кто угодно может создавать репозитории, и делать синхронизацию с GitHub, GitLab и Bitbucket. В ручной аудит китайцами вообще не верю.

     
  • 2.86, arzeth (ok), 13:36, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хм... Разговоры наших чиновников о необходимости суверенных репозиториев уже не кажутся такими смешными.
    > наших

    Почему наших, если это всех людей касается? Неизвестно же, вдруг злокодер ошибся, и всех стран злокод касается. Или сайт-геолактор вдруг кривой (напр. старые БД) — неизвестно. Тут любой забоится использовать такие пакеты, не только из РФ и Беларуси.

    И как смена локации владельца сайта или разрабов сайта спасет-то? Вон, калифорниец в своем отечественном npm удалил свой leftpad.

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:11, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Не новость. Продублирую свой пост:

    А теми временем в попенсорсе кипит нехилая борьба:
    https://github.com/vuejs/vue-cli/issues/7054
    https://github.com/RIAEvangelist/node-ipc/issues/233
    https://github.com/medikoo/es5-ext/commit/28de285ed433b45113

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H3xPB4PgWeFcHjZ7NOPtrcya_Ua4jUolWm-7z9 кому надо больше вкусняшки.

    Обновляйтесь смело, это вам не клятая проприетарь, ага

     
     
  • 2.10, Аноним (4), 08:18, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H3xPB4PgWeFcHjZ7NOPtrcya_Ua4jUolWm-7z9 - поправил ссылку
     
  • 2.15, Аноним (15), 08:24, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Ну-у. Ящик Пандоры открыт. Теперь любой разработчик будет считать себя вправе выражать свой протест против любых неугодных ему явлений таким образом. Новый виток развития СПО (а скорее - конца тех проектов СПО, которые не находятся в ведении фондов и корпораций - конец доверия самостоятельно занятым разработчикам). В корпорации ему вряд ли разрешат такое, еще и засудят, а тут - пожалуйста.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 08:46, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    create-react-app который разрабатывает facebook качает 20000 пакетов, в любом может появится rm -rf
     
  • 3.32, vvm13 (?), 08:46, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Вообще, то, нет. Т.е., этот ящик был не заперт в момент возникновения. Но неверно, что "Теперь любой разработчик будет считать себя вправе выражать свой протест против любых неугодных ему явлений таким образом.". А попросту говоря, это тупая безответственная брехня.
     
     
  • 4.36, Аноним (15), 08:49, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Вообще, то, нет. Т.е.,

    да. Оригинальная манера вести дискуссию.

     
  • 3.72, Admino (ok), 12:59, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Теперь любой разработчик будет считать себя вправе выражать свой протест против любых неугодных ему явлений таким образом.

    Только не ему, а большим дядям с ключами от СМИ.

     

  • 1.5, pashev.ru (?), 08:11, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я всё ещё не понимаю, а Белоруссию-то за что? 😂
     
     
  • 2.6, dullish (ok), 08:15, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Скорее всего автор просто не в курсе, что это отдельная независимая страна, которая в этой милой семейной разборке вообще не при делах. Но где-то слышал, что там страшный диктатор, который всех мускулинно угнетает.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 08:18, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну как не при делах-то коли одобрила на совете ООН операцию, тут к этому типу не придерешься
    другой вопрос что он Эритрею не добавил али КНДР)
     
     
  • 4.17, dullish (ok), 08:28, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Китай ещё нужно было присовокупить, который так хрустит попкорном, что аж уши закладывает. Ну и США с Европой, которые под собственный истеричный визг, энергично заливают пожар бензином. В общем, парень(?), похоже, может похвастаться промытостью мозгов, прям по Оруэллу.
     
  • 2.8, Анон_лукашевичус (?), 08:17, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    За компанию дружище, за компанию :)
     
  • 2.65, Morewind (ok), 11:43, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она предоставляет аэродромы для авиации и дороги для армии. Наступление на Киев и поставки для войск ведутся процентов на 60 с территории Белоруссии.
     
     
  • 3.93, Аноним007 (ok), 14:29, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чо с ростовской и белгородской областей не кошерно?
    Или ты путаешся в направлениях боевых действий?
     
     
  • 4.96, Morewind (ok), 14:53, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Припять, Чернобыль, и дальше на северо-запад от Киева зашли как раз с территории Белоруссии. Авиация прилетает тоже с той же стороны в том числе.
     

  • 1.18, Аноним (18), 08:32, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    дискредитация opensource в чистом виде
     
     
  • 2.52, Жироватт (ok), 09:01, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Она с начала 2010х идет.
     

  • 1.19, Жироватт (ok), 08:38, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Ну в принципе, это было ожидаемо. Все к этому шло уже лет 10, первые открытые звоночки видел еще в 2013м. Скандалы с SWJ и та крупная попытка травли Столлмана были уже прорывом гнойника на раковом метастазе, любовно взрощенного западными корпорастами в СПО.

    Мэтью, прости нас, мы все про**али, этот рак теперь может излечить только полная зачистка. Ты был прав в своем "праве говорить".

     
  • 1.22, th3m3 (ok), 08:40, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    По сути - его нужно судить за вредоносное программное обеспечение.
     
     
  • 2.43, Аноним (4), 08:52, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А фиг знает. В лицухе любой знакомой мне софтины ясно и понятно прописан отказ от гарантий и мало ли что в УК РФ есть статья 273
     
     
  • 3.62, none7 (ok), 11:16, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Договора вообще совершенно не имеют силы при нарушении федерального законодательства. Никому из распространителей троянов ещё не помогла отписка отказа от гарантий, в случае проявления однозначной вредоносной активности. Строго говоря за парнем должно ФБР выехать, но учитывая ситуацию в мире, скорее всего закроют глаза на нарушение федерального закона США.
     
  • 2.59, Fedd (ok), 11:05, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Достаточно будет закенселить все его поделия
     
  • 2.92, ptr (ok), 14:29, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это уже есть. В США в ряде штатов вышеописанное действие называется computer contaminant и преследуется по закону.
     

  • 1.42, Аноним (42), 08:51, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://deno.land/ всем поможет защититься от запуска случайных скриптов из Интернета без ограничения привилегий.
     
  • 1.47, Аноним (31), 08:55, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Надеюсь хотябы в node.js rm -rf не запихнут.
    Год назад весь опенсорс выступал дружно за BLM, а теперь дружно удаляет файлы тем кто в России
     
     
  • 2.75, Admino (ok), 13:11, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ищи логики. Американский опенсорс выступает ровно за то же самое, за что выступает американский телевизор.
     

  • 1.58, Ilya Indigo (ok), 11:01, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сколько и каких ещё нужно инцидентов, чтобы все уже поняли, что nodejs и всё его производное - это помойка, которой НЕ нужно пользоваться вообще!
     
     
  • 2.67, another_one (ok), 12:10, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В списке зловредов далеко не все для node. По твоей логике весь open source помойка...
     
     
  • 3.69, Тинус Лорвальдс (ok), 12:13, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > В списке зловредов далеко не все для node. По твоей логике весь
    > open source помойка...

    Отвечу за него. Не весь, но вэбня на вершине этой помойки.

     
     
  • 4.74, Ilya Indigo (ok), 13:06, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Отвечу за него. Не весь, но вэбня на вершине этой помойки.

    Не всё вебня.
    После появления AJAX и HTML5/CSS3б но до доминирования мобилочек и веяний Material Design-а от гугла web-разработка была шикарна, как и web-сайты того времени.
    Но вот в то время как появились мобилочки и nodejs, точнее производных от nodjs, всё и началось идти куда-то не туда!

     
  • 3.73, Ilya Indigo (ok), 12:59, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В списке зловредов далеко не все для node. По твоей логике весь
    > open source помойка...

    Я не говорил про весь open source!
    В span, pear, pecl в репозиториях openSUSE (за другие дистры не могу говорить) таких зловредов я не встречал, но вот в npn их вагон и постоянно появляются новые.

     

  • 1.66, w201403 (ok), 11:53, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто не знает, postfix тоже туда же? Не грузится сайт
     
     
  • 2.78, Admino (ok), 13:14, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УМВР.

    https://downforeveryoneorjustme.com/postfix.org?proto=http&www=1

     

  • 1.71, Skullnet (ok), 12:30, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это уже какой-то терорризм. За такое нужно по голове давать.
     
  • 1.76, serge.zernov (ok), 13:13, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ашманов давно об этом орёт https://d-russia.ru/otkrytaja-haljava-i-besplatnyj-syr.html
    Пока сами российские корпорации не начнут этим заниматься ничего не изменится
     
  • 1.89, ip1982 (ok), 13:55, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё своё ношу с собою - https://git.pashev.ru
     
  • 1.90, ip1982 (ok), 13:58, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рекомендую:

    # cat /etc/cron.daily/backup-home
    #!/bin/bash

    set -eux

    backupDir="/srv/backup/$(hostname)/home"
    mkdir -p "$backupDir"

    rdiff-backup \
      --exclude '**/*-new.mkv' \
      --exclude '**/*.deb' \
      --exclude '**/*.rpm' \
      --exclude '**/*.swp' \
      --exclude '**/*~' \
      --exclude '**/.cabal*' \
      --exclude '**/.cache' \
      --exclude '**/.cargo' \
      --exclude '**/.ccache' \
      --exclude '**/.ghc' \
      --exclude '**/.npm' \
      --exclude '**/.rustup' \
      --exclude '**/.stack*' \
      --exclude '**/100CANON' \
      --exclude '**/DOWNLOAD' \
      --exclude '**/VIDEO' \
      --exclude '**/VirtualBox VMs' \
      --exclude '**/_topdir' \
      --exclude '**/dist-newstyle' \
      --exclude '**/node_modules' \
      --exclude '**/target' \
      --exclude '**/tmp' \
      /home "$backupDir"

    rdiff-backup --force --remove-older-than 6M "$backupDir"


     
     
  • 2.91, ip1982 (ok), 13:59, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И то же самое раз в неделю на внешний диск. С шифрованием.
     

  • 1.94, ptr (ok), 14:33, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Не плюй в колодец ..."
    Самое веселое будет, если сам автор ненароком поднимет VPN в Россию, получит российский IP адрес и его же код угробит его же файлы.
     
  • 1.95, Михрютка (ok), 14:48, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лол дорвались, партизаны мамкины.

    интересно, что год назад, когда похожую фигню устраивали борцы за blm и прочее lqbtепрстэ, мне тут тожэ доказывали, что это опенсосно и никто никому ничего не должен.

    в этот раз образцово порвался какой-то борец за права человека, который мониторил доступность чего-то изнутри Белоруссии.

    https://snippet.host/kvcb

    бэкапы традиционно йок.

    почему ойтишники выбирают для сопротивления самые ипнутые формы, вроде раскрашивания звездочки на рутрекере в цвета украинского флага? нет, чтоб как москаль мурз, идти в окопы шифрованную связь налаживать.

     



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