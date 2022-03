В NPM-пакет node-ipc внесено вредоносное изменение, удаляющее файлы на системах в России и Беларуси

2.2 , Вован ( ?? ), 08:06, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Привет!

https://gitflic.ru

Жироватт: gitea/gogs на локальной машине.

Аноним: К сожалению письма с подтверждением регистрации не могут прийти на *@yandex.ru. Но получилось с mail.ru.

Автоматического обнаружения языка программирования нет, выбирается вручную. Доступны только приватные репозитории, остальные по каким-то там подпискам вроде.

https://habr.com/ru/post/586100/ - утверждается, что они работают от себя, а не от государства.

Аноним: До конца определятся независимые программисты, и те, кто всегда им притворялся.

Жироватт: > До конца сепарируются неполитизированные энтузиасты (костяк, на котором держится все СПО) и те, кто им притворялся ради плюшек open-source-разраба: от "привилегий" до мизерной, вахтерской власти над своей частью коммунити и призрачной - над пользователями. Поправил.

vvm13: А наполнять эти суверенные репозитории будет кто и чем?

Свои аналоги всех этих пакетов кто напишет?

Или просто скопировать несуверенное к себе? Но кто будет проверять?

dullish: Это Вы мне оппонируете что-ли? Так я, вроде как, об этом же и написал.

Жироватт: - Китаю яйцы не помешали заиметь свой гитхаб со всеми аналогами пакетов, часть из которых - взятый и доведенный до ума опенсорц с гитхаба

- Те, кто и наполняет несуверенные репозитории. Кодом.

- По китайской модели: скопировать и провести аудит.

dullish: Для этого нужно сперва КПК (партию, а не наладонник) завести. Которая даст поручение и проследит за выполнением. Затем жестоко покарает невиновных и щедро наградит непричастных.

У нас, скорее всего, просто выделят мешок денег, посадят на него Чубайса и будут ждать когда он рассосётся (мешок, а не Чубайс, разумеется).

arzeth: > яйцы С каких пор вливание $$$ стало называться наличием яйцев, слово «яйца» это же про храбрость/смелость.

> Китаю яйцы не помешали заиметь свой гитхаб со всеми аналогами пакетов, часть из которых - взятый и доведенный до ума опенсорц с гитхаба Gitee что ли? Если что, пока что в КНР гитхаб в разы популярнее, чем Gitee: https://www.similarweb.com/zh/website/github.com/#overview https://www.similarweb.com/zh/website/gitee.com/#overview (место 110 vs 226).

> - По китайской модели: скопировать и провести аудит. и замедлить скорость загрузки для иностранных конкурентов. Первое же, что они говорят на странице сравнения с GitHub — это скорость: https://gitee.com/contrast?from=homepage

> провести аудит Code quality анализы что ли? Они доступны и на github от сторонних компаний, некоторые бесплатны для опенсорс проектов. И на Gitee кто угодно может создавать репозитории, и делать синхронизацию с GitHub, GitLab и Bitbucket. В ручной аудит китайцами вообще не верю.

arzeth: > Хм... Разговоры наших чиновников о необходимости суверенных репозиториев уже не кажутся такими смешными.

> наших Почему наших, если это всех людей касается? Неизвестно же, вдруг злокодер ошибся, и всех стран злокод касается. Или сайт-геолактор вдруг кривой (напр. старые БД) — неизвестно. Тут любой забоится использовать такие пакеты, не только из РФ и Беларуси. И как смена локации владельца сайта или разрабов сайта спасет-то? Вон, калифорниец в своем отечественном npm удалил свой leftpad.