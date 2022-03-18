В NPM-пакет node-ipc внесено вредоносное изменение, удаляющее файлы на системах в России и Беларуси

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|1.1, dullish (ok), 08:02, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+59 +/–
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Хм... Разговоры наших чиновников о необходимости суверенных репозиториев уже не кажутся такими смешными. Не, конечно это не фига не поможет, но деньги теперь точно выделят.
P.S. Идиоту сознательно гадящему в собственный код, от всей души, желаю частых но внезапных отключений питания, во время работы.
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|3.50, Аноним (50), 08:58, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению письма с подтверждением регистрации не могут прийти на *@yandex.ru. Но получилось с mail.ru.
Автоматического обнаружения языка программирования нет, выбирается вручную. Доступны только приватные репозитории, остальные по каким-то там подпискам вроде.
https://habr.com/ru/post/586100/ - утверждается, что они работают от себя, а не от государства.
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|2.7, Аноним (7), 08:15, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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До конца определятся независимые программисты, и те, кто всегда им притворялся.
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|3.24, Жироватт (ok), 08:42, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> До конца сепарируются неполитизированные энтузиасты (костяк, на котором держится все СПО) и те, кто им притворялся ради плюшек open-source-разраба: от "привилегий" до мизерной, вахтерской власти над своей частью коммунити и призрачной - над пользователями.
Поправил.
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|2.28, vvm13 (?), 08:44, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А наполнять эти суверенные репозитории будет кто и чем?
Свои аналоги всех этих пакетов кто напишет?
Или просто скопировать несуверенное к себе? Но кто будет проверять?
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|3.46, dullish (ok), 08:54, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это Вы мне оппонируете что-ли? Так я, вроде как, об этом же и написал.
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|3.49, Жироватт (ok), 08:58, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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- Китаю яйцы не помешали заиметь свой гитхаб со всеми аналогами пакетов, часть из которых - взятый и доведенный до ума опенсорц с гитхаба
- Те, кто и наполняет несуверенные репозитории. Кодом.
- По китайской модели: скопировать и провести аудит.
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|4.53, dullish (ok), 09:04, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Для этого нужно сперва КПК (партию, а не наладонник) завести. Которая даст поручение и проследит за выполнением. Затем жестоко покарает невиновных и щедро наградит непричастных.
У нас, скорее всего, просто выделят мешок денег, посадят на него Чубайса и будут ждать когда он рассосётся (мешок, а не Чубайс, разумеется).
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|4.82, arzeth (ok), 13:21, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> яйцы
С каких пор вливание $$$ стало называться наличием яйцев, слово «яйца» это же про храбрость/смелость.
> Китаю яйцы не помешали заиметь свой гитхаб со всеми аналогами пакетов, часть из которых - взятый и доведенный до ума опенсорц с гитхаба
Gitee что ли? Если что, пока что в КНР гитхаб в разы популярнее, чем Gitee: https://www.similarweb.com/zh/website/github.com/#overview https://www.similarweb.com/zh/website/gitee.com/#overview (место 110 vs 226).
> - По китайской модели: скопировать и провести аудит.
и замедлить скорость загрузки для иностранных конкурентов. Первое же, что они говорят на странице сравнения с GitHub — это скорость: https://gitee.com/contrast?from=homepage
> провести аудит
Code quality анализы что ли? Они доступны и на github от сторонних компаний, некоторые бесплатны для опенсорс проектов. И на Gitee кто угодно может создавать репозитории, и делать синхронизацию с GitHub, GitLab и Bitbucket. В ручной аудит китайцами вообще не верю.
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|2.86, arzeth (ok), 13:36, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хм... Разговоры наших чиновников о необходимости суверенных репозиториев уже не кажутся такими смешными.
> наших
Почему наших, если это всех людей касается? Неизвестно же, вдруг злокодер ошибся, и всех стран злокод касается. Или сайт-геолактор вдруг кривой (напр. старые БД) — неизвестно. Тут любой забоится использовать такие пакеты, не только из РФ и Беларуси.
И как смена локации владельца сайта или разрабов сайта спасет-то? Вон, калифорниец в своем отечественном npm удалил свой leftpad.
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|2.15, Аноним (15), 08:24, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Ну-у. Ящик Пандоры открыт. Теперь любой разработчик будет считать себя вправе выражать свой протест против любых неугодных ему явлений таким образом. Новый виток развития СПО (а скорее - конца тех проектов СПО, которые не находятся в ведении фондов и корпораций - конец доверия самостоятельно занятым разработчикам). В корпорации ему вряд ли разрешат такое, еще и засудят, а тут - пожалуйста.
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|3.31, Аноним (31), 08:46, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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create-react-app который разрабатывает facebook качает 20000 пакетов, в любом может появится rm -rf
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|3.32, vvm13 (?), 08:46, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Вообще, то, нет. Т.е., этот ящик был не заперт в момент возникновения. Но неверно, что "Теперь любой разработчик будет считать себя вправе выражать свой протест против любых неугодных ему явлений таким образом.". А попросту говоря, это тупая безответственная брехня.
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|4.36, Аноним (15), 08:49, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Вообще, то, нет. Т.е.,
да. Оригинальная манера вести дискуссию.
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|3.72, Admino (ok), 12:59, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Теперь любой разработчик будет считать себя вправе выражать свой протест против любых неугодных ему явлений таким образом.
Только не ему, а большим дядям с ключами от СМИ.
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|2.6, dullish (ok), 08:15, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Скорее всего автор просто не в курсе, что это отдельная независимая страна, которая в этой милой семейной разборке вообще не при делах. Но где-то слышал, что там страшный диктатор, который всех мускулинно угнетает.
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|3.11, Аноним (11), 08:18, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну как не при делах-то коли одобрила на совете ООН операцию, тут к этому типу не придерешься
другой вопрос что он Эритрею не добавил али КНДР)
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|4.17, dullish (ok), 08:28, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Китай ещё нужно было присовокупить, который так хрустит попкорном, что аж уши закладывает. Ну и США с Европой, которые под собственный истеричный визг, энергично заливают пожар бензином. В общем, парень(?), похоже, может похвастаться промытостью мозгов, прям по Оруэллу.
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|2.65, Morewind (ok), 11:43, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она предоставляет аэродромы для авиации и дороги для армии. Наступление на Киев и поставки для войск ведутся процентов на 60 с территории Белоруссии.
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|3.93, Аноним007 (ok), 14:29, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чо с ростовской и белгородской областей не кошерно?
Или ты путаешся в направлениях боевых действий?
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|4.96, Morewind (ok), 14:53, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Припять, Чернобыль, и дальше на северо-запад от Киева зашли как раз с территории Белоруссии. Авиация прилетает тоже с той же стороны в том числе.
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|1.19, Жироватт (ok), 08:38, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Ну в принципе, это было ожидаемо. Все к этому шло уже лет 10, первые открытые звоночки видел еще в 2013м. Скандалы с SWJ и та крупная попытка травли Столлмана были уже прорывом гнойника на раковом метастазе, любовно взрощенного западными корпорастами в СПО.
Мэтью, прости нас, мы все про**али, этот рак теперь может излечить только полная зачистка. Ты был прав в своем "праве говорить".
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|1.22, th3m3 (ok), 08:40, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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По сути - его нужно судить за вредоносное программное обеспечение.
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|2.43, Аноним (4), 08:52, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А фиг знает. В лицухе любой знакомой мне софтины ясно и понятно прописан отказ от гарантий и мало ли что в УК РФ есть статья 273
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|3.62, none7 (ok), 11:16, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Договора вообще совершенно не имеют силы при нарушении федерального законодательства. Никому из распространителей троянов ещё не помогла отписка отказа от гарантий, в случае проявления однозначной вредоносной активности. Строго говоря за парнем должно ФБР выехать, но учитывая ситуацию в мире, скорее всего закроют глаза на нарушение федерального закона США.
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|2.92, ptr (ok), 14:29, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это уже есть. В США в ряде штатов вышеописанное действие называется computer contaminant и преследуется по закону.
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|1.47, Аноним (31), 08:55, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Надеюсь хотябы в node.js rm -rf не запихнут.
Год назад весь опенсорс выступал дружно за BLM, а теперь дружно удаляет файлы тем кто в России
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|2.75, Admino (ok), 13:11, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не ищи логики. Американский опенсорс выступает ровно за то же самое, за что выступает американский телевизор.
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|1.58, Ilya Indigo (ok), 11:01, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сколько и каких ещё нужно инцидентов, чтобы все уже поняли, что nodejs и всё его производное - это помойка, которой НЕ нужно пользоваться вообще!
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|2.67, another_one (ok), 12:10, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В списке зловредов далеко не все для node. По твоей логике весь open source помойка...
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|3.69, Тинус Лорвальдс (ok), 12:13, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> В списке зловредов далеко не все для node. По твоей логике весь
> open source помойка...
Отвечу за него. Не весь, но вэбня на вершине этой помойки.
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|4.74, Ilya Indigo (ok), 13:06, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Отвечу за него. Не весь, но вэбня на вершине этой помойки.
Не всё вебня.
После появления AJAX и HTML5/CSS3б но до доминирования мобилочек и веяний Material Design-а от гугла web-разработка была шикарна, как и web-сайты того времени.
Но вот в то время как появились мобилочки и nodejs, точнее производных от nodjs, всё и началось идти куда-то не туда!
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|3.73, Ilya Indigo (ok), 12:59, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В списке зловредов далеко не все для node. По твоей логике весь
> open source помойка...
Я не говорил про весь open source!
В span, pear, pecl в репозиториях openSUSE (за другие дистры не могу говорить) таких зловредов я не встречал, но вот в npn их вагон и постоянно появляются новые.
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|1.90, ip1982 (ok), 13:58, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Рекомендую:
# cat /etc/cron.daily/backup-home
#!/bin/bash
set -eux
backupDir="/srv/backup/$(hostname)/home"
mkdir -p "$backupDir"
rdiff-backup \
--exclude '**/*-new.mkv' \
--exclude '**/*.deb' \
--exclude '**/*.rpm' \
--exclude '**/*.swp' \
--exclude '**/*~' \
--exclude '**/.cabal*' \
--exclude '**/.cache' \
--exclude '**/.cargo' \
--exclude '**/.ccache' \
--exclude '**/.ghc' \
--exclude '**/.npm' \
--exclude '**/.rustup' \
--exclude '**/.stack*' \
--exclude '**/100CANON' \
--exclude '**/DOWNLOAD' \
--exclude '**/VIDEO' \
--exclude '**/VirtualBox VMs' \
--exclude '**/_topdir' \
--exclude '**/dist-newstyle' \
--exclude '**/node_modules' \
--exclude '**/target' \
--exclude '**/tmp' \
/home "$backupDir"
rdiff-backup --force --remove-older-than 6M "$backupDir"
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|1.94, ptr (ok), 14:33, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Не плюй в колодец ..."
Самое веселое будет, если сам автор ненароком поднимет VPN в Россию, получит российский IP адрес и его же код угробит его же файлы.
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|1.95, Михрютка (ok), 14:48, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лол дорвались, партизаны мамкины.
интересно, что год назад, когда похожую фигню устраивали борцы за blm и прочее lqbtепрстэ, мне тут тожэ доказывали, что это опенсосно и никто никому ничего не должен.
в этот раз образцово порвался какой-то борец за права человека, который мониторил доступность чего-то изнутри Белоруссии.
https://snippet.host/kvcb
бэкапы традиционно йок.
почему ойтишники выбирают для сопротивления самые ипнутые формы, вроде раскрашивания звездочки на рутрекере в цвета украинского флага? нет, чтоб как москаль мурз, идти в окопы шифрованную связь налаживать.
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