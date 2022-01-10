Разработчик внёс деструктивные изменения в NPM-пакеты colors и faker, применяемые в 20 тысячах проектов

2.78 , Аноним ( 76 ), 18:54, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Блокировка аккаунта не подразумевает отторжение авторских прав на код, лишь ограничение возможности навредить пользователям кода через внесение изменений. Получается, что GitHub тут выступает наоборот на страже интересов потребителей, а автор сам чудак на м и не особо отрицает это.

3.80 , Kuromi ( ok ), 18:56, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Блокировка аккаунта не подразумевает отторжение авторских прав на код, лишь ограничение

> возможности навредить пользователям кода через внесение изменений. Получается, что GitHub

> тут выступает наоборот на страже интересов потребителей, а автор сам чудак

> на м и не особо отрицает это. Ага, авторские права оставляет, но право что либо менять в этом коде - лишает. Лицемерие как оно есть.

4.94 , Аноним ( 72 ), 19:12, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пусть пострадает 1 человек, а не все сообщество в целом. Он как битый пиксель - спасибо, нахрен не нужен. А свой код он всегда может склонировать отовсюду - никакого отчуждения не произошло.

5.98 , Онаним ( ? ), 19:18, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот именно поэтому я веду все проекты в закрытом виде, и применяю как ноу-хау там, где работаю. Такое сообщество, готовое моментально тебя в "битые пиксели" записать - мне не нужно.

6.105 , Аноним ( 72 ), 19:28, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такой член сообщества, готовый моментально тебе в консоль накидать "битых пикселей" - мне не нужен. > бесконечный цикл, блокирующий работу зависимых проектов 7.114 , Онаним ( ? ), 19:38, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не бесконечный цикл, это та причина, по которой масса проектов никогда не будет открыта.

5.99 , Kuromi ( ok ), 19:18, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пусть пострадает 1 человек, а не все сообщество в целом. Он как

> битый пиксель - спасибо, нахрен не нужен. А свой код он

> всегда может склонировать отовсюду - никакого отчуждения не произошло. Лихо вы жонглируете словами. "Он может свой код склонировать куда хочет, у него ничего не отняли". Да, но удалить свой код он внезапно уже не может. Я конечно понимаю, что "лучше пострадает он один чем многие", да и не особо он пострадает-то, но позиция опасная и далековедущая. Общественными интереснами любую гадость обосновать можно.

И да, интересно было бы посмотреть на вас самих когда Корпорация скажем вам что вы "битый пиксель" и больше ценности не представляете. Но ведь с Вами такого случиться не может, верно?

6.111 , Аноним ( 72 ), 19:36, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Лихо вы жонглируете словами Удалять код из гитхаба можно разными путями Ему за... 7.146 , Аноним ( 146 ), 20:42, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Начиная читать новость, я прихренел, ведь в нашем проекте этот его пакетик тоже есть. А ваш проект - тоже открытый и бесплатный? Ссылочку можно? Или (что более вероятно) это очередная закрытая коммерческая хрень и вы обеспокоены "поехавшим" бесплатным рабом, угрожающим потоку бабосиков?

7.174 , microcoder ( ok ), 21:44, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Остаются и другие -- писать физические письма и требовать удаления. Так что может, может удалить свой код. Это фантастика в нереализованной логике в чистом виде. А реальность такова - я тут намедни в тех.поддержку Яндекса обращался по удалению аккаунта, мне пришлось бы нанять армию юриста, доказывать несколько лет, что я владелец, а вернее пользователь, так как они не могли удалить, потому что не смогли выявить, что я тот самый владелец аккаунта. Отказались что либо удалять, даже когда имеют право по Соглашению, но сказали, что не обязанности по реализации права нет ))Вам придётся бодаться пока у вас не лопнет мозг, а потом вы просто скончаетесь. Вот вам и письма писать.

4.97 , Аноним ( 76 ), 19:16, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В чём же тут лицемерие? — Действия автора носят деструктивный характер и GitHub лишь ограждает своих пользователей от этих изменений. Если уж на то пошло, то автору ничто не мешает менять код где-нибудь в другом месте не нанося вред остальным.

5.100 , Kuromi ( ok ), 19:20, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В чём же тут лицемерие? — Действия автора носят деструктивный характер и

> GitHub лишь ограждает своих пользователей от этих изменений. Если уж на

> то пошло, то автору ничто не мешает менять код где-нибудь в

> другом месте не нанося вред остальным. Лицемерие в том, что так называемые "права" моментально оказываются отозванными стоит вам начать грести против течения. А предложение "менять код где-то там еще и не мешать Большим Дядям" - этои есть лицемерие.

6.108 , Аноним ( 76 ), 19:31, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я в целом понимаю ваше направление мысли, но действия GitHub по сути не сильно отличаются от создания форка последней работающей версии. Давайте не будем забывать, что автор осознано выбрал лицензию для своего кода и пользователи кода не несут ответственности за то, что эта лицензия вдруг перестала ему нравиться. Что же плохого в том, что есть такой регулятор, которые защищает потребителей от маргинализированных элементов?

Согласен, что риски злоупотребления есть, но применительно к данной ситуации вам не кажется, что действия GitHub более чем адекватны?

7.181 , Аноним ( 181 ), 22:03, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не кажется. Кто вообще решил что GitHub может превратиться из обслуживающего персонала в какой-то регулятор?

GitHub только обслуживающая организация - которую наняли по соглашению на хостинг кода.

Кто давал им право на создание форков?

Или у вас в FSF совсем голова поехала - раз с gcc такой цирк не прошел (да да, я помню - это совершено случайно были забыты исключения из GPL v3..) то с GitHub может такой цирк пройдет?

Мало вам присваивать чужой код - ну все помнят что FSF требует подписать отказ от своих прав при "защите".

Так еще это?

5.106 , microcoder ( ok ), 19:28, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Действия автора носят деструктивный характер Автор не давал никаких обязательств ни перед кем. Лицензия предполагает использовать код "как есть", и ограждает автора от претензий на качество. Эту лицензию нарушил ГитХаб под давлением толпы нарушителей "страдальцев". Налицо безответственность ГитХаба, некомпетентность и преступление против Закона.

6.112 , Аноним ( 76 ), 19:36, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут всё-таки не столько вопрос не лицензии, сколько условий пользования сервисом. Давайте представим, что вместо внесённых изменений автор бы начал распространять какой-либо троян — вне зависимости от лицензии это уже тянет на распространение вредоносного ПО и становится уголовным делом, а так в данном случае тянет лишь на хулиганство. Так что, автор ещё легко отделался.

7.131 , microcoder ( ok ), 20:16, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Давайте представим, что вместо внесённых изменений автор бы начал распространять какой-либо троян Не нужно делать винегрет из этого. Троян ВНЕДРЯЕТСЯ в чужой код, нарушает всё что только можно. А Автор внёс изменения в своё творчество, а не в чужое! Это ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие от вашего примера!

2.101 , microcoder ( ok ), 19:22, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока корова даёт молоко - она "своя". Как только она взбрыкнула и не даёт молока - её просто отправляют на мясокомбинат.

2.147 , Михрютка ( ok ), 20:43, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>Это называется "пилите, шура, пилите" это называется - "TOS читать надо перед использованием сервиса" а рассуждать про пилите-пилите - это как та девочка в туалете смотрит на две полоски и бормочет "кто бы мог подумать, что презерватив надо было надевать на его член, а не наливать водой и кидать с пятого этажа???" как маленькие, ей богу.

