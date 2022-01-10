Разработчик внёс деструктивные изменения в NPM-пакеты colors и faker, применяемые в 20 тысячах проектов

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|2.5, Аноним (5), 16:32, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+35 +/–
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ну правильно или нет дело десятое, но он автор и может делать со своим кодом все что захочется. то, что корпоративные яваскриптеры поломались это на 100% проблема этих корпоративных яваскриптеров, все серьезные ребята поднимают собственные хранилища пакетов. а вот за что его гитхахаб забанил понятия не имею и это далеко не первый звоночек от него о переходе на ваше собственное хранилище, я свое собственное поднял еще в 2016м году.
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|3.11, Аноним (11), 16:39, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Далеко не десятое, в этом весь смысл поступка. А то что мартышки сели в лужу — это сугубо их проблемы (никогда такого не было и вот, ну вы поняли).
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|4.14, Аноним (5), 16:43, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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все крутые ребята имеют копию каждой репы из которой они собирают свой софт. если копий нет, то они не корпоративные разрабы, а корпоративные лохи
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|5.69, Павел Отредиез (ok), 18:43, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каждый субмодуль твоего проекта на guthub имеет точную версию состояния, с которой твой проект собирается. Субмодуль может разрабатывать я и дальше, а в проект склонируется заданная версия.
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|3.62, microcoder (ok), 18:24, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но тем не менее автор соглашался с лицензией использования ресурса которая может как бы перелицензировать на ходу (на лету) всё что там содержится. Лицензии авторов работают только вне зоны гитхаба, а не на нём самом. Так что... Не всё можно делать со "своим" кодом. Дома у себя -пожалуйста, можете всё что угодно делать, а в чужом доме со своим самоваром.. как говорится...
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|4.138, Аноним (138), 20:27, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что еще раз говорит нам о том, что они лохи, за полушку хлеба отдавшие свой код неизвестным дядькам.
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|5.175, Гит Хап (?), 21:50, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что еще раз говорит нам о том, что они лохи, за полушку
> хлеба отдавшие свой код неизвестным дядькам.
Ну вот еще! Забесплатно же ж отдавшие! А кормить их по дороге к коммунизму - мы ни разу вообще-то не собираемся.
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|3.32, Аноним (-), 17:10, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А давайте найдем контакты героя, нацарапаем коллективное письмецо в поддержку так сказать !
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|4.54, Аноним (-), 18:00, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чёт не лезет, потужимсо..
Dear Marak !
Hope you're ok yet. Your life is the most important thing for the entire opennet community until you read the message we were workin on so hard. We're proud to know that somebody has ruined his life in both, virtual and real. The code and last changes you've made looks so nooby that we understand your deceison to stop coding, it is not for you, as well as a very basic skills such as reading skill you had to have since the days you go to school. If you had it. you'd be probably known enogh that license you've choosen does not cover your ambitions.....
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|2.19, Аноним (19), 16:51, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только вот вопрос в том где "правильно" и где "кукуха едет неспеша".
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|1.2, Аноним (5), 16:27, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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а че просто не лицензировал так, чтобы коммерческие потребители обязаны были купить лицензию. я только так и делаю.
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|2.7, Аноним (7), 16:33, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Можно было бы перелицензировать на ту самую лицензию от MongoDB от которых у корпорастов припекло.
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|3.9, Аноним (5), 16:36, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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невнимательность корпоративных юристов это не проблема разработчика. дело разработчика подать в суд и поднять бабла, вот и все.
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|4.13, Puchreiner Nora (?), 16:42, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я успешных историй не знаю.
А неуспешных много.
Хоть бы Mastodon vs. Donald Trump.
ТикТок ещё какой-то серверный софт для видеостриминга использует в нарушение лицензии, и пофик
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|5.15, Аноним (5), 16:45, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто разрабы аморфные, ленивые и всего боятся. нагнуть за лицензию в сша раз плюнуть.
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|1.6, Аноним (6), 16:33, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Ну вот, а вы говорите зачем дебиан дублирует пакеты из всех этих яп-репозитариев.
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|2.89, Michael Shigorin (ok), 19:07, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну вот, а вы говорите зачем дебиан дублирует пакеты из всех этих
> яп-репозитариев.
Да и нас порой спрашивают (или вовсе высмеивают) -- мол, отсталые дурачки со своей автономной инфраструктурой в век облачной инфраструктсмузи...
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|2.52, penetrator (?), 17:57, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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поздновато ты опомнился
я про гитхаб писал годами, с того самого момента как они баны начали раздавать налево направо
но лучше, чем никогда
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|2.57, th3m3 (ok), 18:10, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Как только его захапали мелкомягкие, сразу было понятно, что добра от них не жди.
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|1.16, Аноним (16), 16:48, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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ладно он там ерундой занимается, а компании то что?! Вообще ничего не проверяют, вообще ничего не дублируют?! Цирк какой-то. Набрали не пойми кого, а в результате всё держится на одном рандомном васяне и его кукухе. Это позор для всех.
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|2.144, Аноним (144), 20:36, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а в компаниях junior-макаки которые умеют устанавливать пакеты и лепить из копипасты со stackoverflow приложухи
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|2.24, Аноним (24), 16:58, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём втихую поменять лицензию и добавить HTTP-запрос на свой сервер ... и когда код автоматом автоматом прилетит ко всем - передать всю инфу коприастам из Conservancy.
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|3.176, YetAnotherOnanym (ok), 21:52, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> добавить HTTP-запрос на свой сервер
Именно поэтому я выбрал Tarantool, хотя терпеть не могу Lua и при том, что Aerospike мне больше подошёл бы (если судить по описанию).
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|1.18, Аноним (18), 16:50, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На хабре верно отметили - похоже у автора крыша начала съезжать. Я не про сам факт того, что автор захотел денег, а про то как он решил всем об этом рассказать.
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|2.26, Аноним (-), 17:01, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Это неважно, съехала у него крыша, или нет. Самое главное, как эффективным способом причинить ущерб жадным корпорастам. И он похоже нашёл этот способ. Молодец.
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|3.56, Аноним (56), 18:06, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что, там никто не оценил твою уникальность? Или оценили, но так, что комментарий можешь писать только на НГ?
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|2.135, Михрютка (ok), 20:25, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да ничего у него не начало, он всегда такой был. просто карма из а битчь и с годами она только накапливается.
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|1.21, Аноним (-), 16:58, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>При этом законность действий GitHub вызывает вопросы
А вы чего ожидали, когда Майкрософт покупал ГитХаб, а? ГитХаб нарушает собственные правила, ей можно, а вам нельзя.
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|1.27, Аноним (-), 17:02, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> В ответ на совершённые действия GitHub заблокировал доступ Марака к свои
Не правильный у тебя Дядя Федор опенсорс. Рассссссстрелять !!!!
Все еще жрете гитхап ?
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|2.34, Аноним (-), 17:14, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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GPLv2 больше подходит для неидеального мира. Кто заранее знает что mit и bsd не работают - выбирает именно ее.
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|1.31, Аноним (31), 17:06, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Чудак-человек, сам размещает под пермиссивной лицензией и ещё хочет, чтобы копрорасты что-то возвращали взамен.
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|1.33, Аноним (24), 17:12, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Полнейший зашквар со всех сторон.
Что автор опозорился, после такого его софт никто использовать не будет, и на работу его никто не возьмёт.
Что GitHub опозорился, что не уважает волю своих пользователей.
Все показали свои истиные лица. И это хорошо.
Я не думаю, что автор крышей поехал, судя по его комментам в issue он получил истинное наслаждение от процесса.
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|2.36, Аноним (24), 17:18, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предполагаю, что он решил свалить из разработки вообще на что-то более благодарное.
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|2.49, microcoder (ok), 17:52, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и на работу его никто не возьмёт
Ай-я-йай.. ууу.... как страшно...
Создаст свою работу и будет получать неограниченную зарплату.
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|3.142, Михрютка (ok), 20:32, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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уже десять лет как создает. результат на лице.
когда тебя выпинывают из всех контор, где ты работал, да еще постишь при этом рассказы, как ты в гугле на собеседовании послал эйчара на корень всего сущего - это надо иметь большие fsck-you деньги или репутацию/бизнес тех же размеров.
а иначе получится как в том анекдоте с волком и вороной - "Летать не умеешь, фигли выпендривался?"
|
|2.76, Аноним (76), 18:49, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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По мне так действия GitHub вполне логичны и оправданы — автор намеренно внёс вредоносные изменения; оставим за скобками степень "вредоносности" изменений и получаем ситуацию, в которой автор некогда полезного ПО осознанно решил погадить некоторому кругу лиц, пользуясь тем, что эти лица ссылаются на его репозиторий. Уверен, что подобные фокусы трактуются GitHub'ом выходящими за рамки Acceptable Use и это правильно. Как пользователю мне важно быть уверенным, что сервис дополнительно ограждает меня от маргинальных выходок.
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|3.86, Michael Shigorin (ok), 19:03, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То есть если гугль выкинет что-то полезное из чего-нибудь своего, я могу пойти и демократически сжечь их представительство, всё правильно понял в Вашей логике?
Кстати, с какой планеты будете?
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|4.103, Аноним (76), 19:23, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Будьте добры конкретный кейс, я не знаю какие у вас критерии полезности и какую смысловую нагрузку в вкладываете в "выкинет". Мой комментарий касается лишь данной ситуации, однако не исключаю, что сам подход может проецироваться и на другие подобные.
Вообще такие вещи отлично регулируются правом, что в данном случае и имело место быть, а вот ваши гипотетические намерения тянут вообще на уголовщину.
|
|4.166, Аноним (164), 21:21, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если в Альте мэйнтейнер в пакетах поднасрет, будешь его по головке гладить?
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|3.92, microcoder (ok), 19:10, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На подконтрольных ресурсах невозможно вносить вредоносные изменения, это абсурд, нарушение логики и права автора. Тем более он никаких обязательств ни перед кем не держал. Его внесли те, кто сами от пострадали, они возложили всю ответственность на того, кто им эту ответственность не давал.
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|3.96, microcoder (ok), 19:14, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> автор намеренно внёс вредоносные изменения
Это по версии всего лишь гитхаба, который на истину не претендует. С моей точки зрения автор внёс значительный вклад в развитие опенсорс. Автор достоин нобелевской премии.
|
|3.122, Аноним (122), 19:45, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже боюсь спрашивать, но... Я конечно в веб-разработке не разбираюсь, но разве защита и откат пакетов это не обязанность npm как менеджера зависимостей или что оно там? Гитхаб тут причем вообще? Автор кода может делать со своим кодом все, что угодно. Точка. Не желаете подобного - форкайте. Или не используйте лол. Зачем вообще кому-либо разноцветная консоль?
|
|3.158, Ordu (ok), 21:09, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Не соглашусь Единственное чем можно оправдать действия github а -- это подозрен... большой текст свёрнут, показать
|
|1.41, кек (?), 17:32, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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MIT это та контора которая на прислуге у "комитета-300", только чего линуксоидам возмущаться, ваш Линукс в одной шайке с ними.
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|2.82, Аноним (82), 18:56, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мем_про_опенсорсный_пакет_Васи_из_Уфы.jpg
Гугление ничего не дало, что за мем?!
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|3.95, Аноним (-), 19:13, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это верующие, из секты "Васяны из Уфы ниспасобны". Не мешайте им демонстрировать свою бездарность и тупость.
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|1.47, microcoder (ok), 17:47, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
С такими новостями скоро какой-нибудь Маркус-пакус изменит 2 байта и все останутся без средств к существованию, встанет транспорт, встанут банки, погаснет свет. Аллилуйаа!!! )))))
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|1.48, Gogi (??), 17:52, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кстати, буча поднята очень вовремя - 11 января - день памяти Аарона Шварца!
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|1.59, microcoder (ok), 18:11, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В ответ на совершённые действия GitHub заблокировал доступ Марака к своим репозиториям
К своим?? Это к чьим? Чьи репозитории считаются?
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|2.63, Гит Хап (?), 18:24, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мои, конечно. А будешь слишком громко выяснять, чьи в лесу шишки - за Аароном отправишься!
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|3.68, microcoder (ok), 18:41, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предложение написано таким образом, что непонятно чьи репозитории:
> GitHub заблокировал ... к своим репозиториям
или
> доступ Марака к своим репозиториям
Тут выходит по тексту, что репозитории Марка.
> А будешь слишком громко выяснять, чьи в лесу шишки - за Аароном отправишься!
Ааа.. ну тогда всё понятно... ))))
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|1.60, microcoder (ok), 18:14, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> а NPM откатил вредоносную версию пакета.
Так они вообще вторглись в процесс творчества творческого человека. За это нужно сурово наказывать. Это воровство и вредительство в чистом виде. Всё равно, что кому-то не понравится то, как я рисую картины, залезет в мой дом и перерисует так как ему угодно! Просто фантастика. Открытый грабёж, терроризм, диктатура! ГитХаб надо предать суду и засудить на миллионы.
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|1.70, Michael Shigorin (ok), 18:43, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А некоторые ещё удивляются -- почему ушёл с github.
PS: амазон вот вообще не жалко, одна из страшнейших как бы легальных (в рамках местных "законов") потогонок на планете.
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|2.152, prokoudine (ok), 20:56, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А некоторые ещё удивляются -- почему ушёл с github.
Согласен. Намного лучше сидеть на SourceForge и Mercurial как это делает нынешний мейнтейнер Hugin/libpano/enblend. Если уж сокращать количество потенциальных участников проекта, то надо подходить к делу серьёзно, со всей ответственностью. Чтобы наверняка остаться одному.
|
|1.71, Онаним (?), 18:47, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ахах, тонны хомячков, автоматически тащащих в рот свеженькое с нпомойки - опять влетели. СЮРПРАЙЗ!
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|2.73, Онаним (?), 18:48, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вообще ещё не до конца правильно сделал - перед удалением мог бы сменить лицензию на рестриктивную :D
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|1.72, Аноним (72), 18:48, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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молодец, совершил карьерный суицид. Больше его никто никуда не возьмет => бабла вообще больше никакого не будет.
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|2.74, Онаним (?), 18:49, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На самом деле большинству пофиг. Какой-то крупняк может обидеться, но большинство об инциденте даже из новостей не узнает.
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|3.85, Аноним (72), 19:01, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну сможет например устроиться старшим помощником младшего продавца в каком-нибудь волмарте, хотя и там background checking вовсю. Что уж говорить про ит-компании. Теперь гугл до конца жизни по его имени будет выдавать именно этот инцидент, свои самые популярные пакеты в своем CV он указать уже постесняется. И стоило оно того?
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|4.87, Онаним (?), 19:03, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень много IT-компаний вообще не знают, что такое гитхаб и NPM.
IT разное бывает.
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|5.91, Аноним (72), 19:07, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну да, в какой-нибудь ООО "Создание Сайтов Вологда" с штатом в 3 человека может быть и можно устроиться с зп 23 000 р. Вот ТАМ действительно не знают про гитхаб, ты прав.
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|2.77, Kuromi (ok), 18:52, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да обстоятельства неизвестны же. Может он в лотерею выиграл и решил послать это все лесом. А может у него заболевание какое диагностировалии сейчас ему код вообще до лампочки стал? Прощай гадкий мир и все такое.
Опять же всегда можно сказать "меня взломали, код без моего ведома изгадили хацкеры-отморозки"
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|1.75, Kuromi (ok), 18:49, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"В ответ на совершённые действия GitHub заблокировал доступ Марака к своим репозиториям (90 публичных + несколько приватных), а NPM откатил проблемную версию пакета. При этом законность действий GitHub вызывает вопросы, так как удаление разработчиком кода из одного из своих репозиториев не может рассматриваться как нарушение правил сервиса."
Это называется "пилите, шура, пилите" и "негр сделал свое дело, негр может уходить". Как только "владелец" кода решает взбрыкнуть и перестать приближать "всеобщее счастье", так сразу оказывает что не очень-то он и владелец и вообще никто по сути.
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|2.78, Аноним (76), 18:54, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Блокировка аккаунта не подразумевает отторжение авторских прав на код, лишь ограничение возможности навредить пользователям кода через внесение изменений. Получается, что GitHub тут выступает наоборот на страже интересов потребителей, а автор сам чудак на м и не особо отрицает это.
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|3.80, Kuromi (ok), 18:56, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Блокировка аккаунта не подразумевает отторжение авторских прав на код, лишь ограничение
> возможности навредить пользователям кода через внесение изменений. Получается, что GitHub
> тут выступает наоборот на страже интересов потребителей, а автор сам чудак
> на м и не особо отрицает это.
Ага, авторские права оставляет, но право что либо менять в этом коде - лишает. Лицемерие как оно есть.
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|4.94, Аноним (72), 19:12, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пусть пострадает 1 человек, а не все сообщество в целом. Он как битый пиксель - спасибо, нахрен не нужен. А свой код он всегда может склонировать отовсюду - никакого отчуждения не произошло.
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|5.98, Онаним (?), 19:18, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот именно поэтому я веду все проекты в закрытом виде, и применяю как ноу-хау там, где работаю. Такое сообщество, готовое моментально тебя в "битые пиксели" записать - мне не нужно.
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|6.105, Аноним (72), 19:28, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такой член сообщества, готовый моментально тебе в консоль накидать "битых пикселей" - мне не нужен.
> бесконечный цикл, блокирующий работу зависимых проектов
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|7.114, Онаним (?), 19:38, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не бесконечный цикл, это та причина, по которой масса проектов никогда не будет открыта.
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|5.99, Kuromi (ok), 19:18, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пусть пострадает 1 человек, а не все сообщество в целом. Он как
> битый пиксель - спасибо, нахрен не нужен. А свой код он
> всегда может склонировать отовсюду - никакого отчуждения не произошло.
Лихо вы жонглируете словами. "Он может свой код склонировать куда хочет, у него ничего не отняли". Да, но удалить свой код он внезапно уже не может. Я конечно понимаю, что "лучше пострадает он один чем многие", да и не особо он пострадает-то, но позиция опасная и далековедущая. Общественными интереснами любую гадость обосновать можно.
И да, интересно было бы посмотреть на вас самих когда Корпорация скажем вам что вы "битый пиксель" и больше ценности не представляете. Но ведь с Вами такого случиться не может, верно?
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|6.111, Аноним (72), 19:36, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лихо вы жонглируете словами Удалять код из гитхаба можно разными путями Ему за... большой текст свёрнут, показать
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|7.146, Аноним (146), 20:42, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Начиная читать новость, я прихренел, ведь в нашем проекте этот его пакетик тоже есть.
А ваш проект - тоже открытый и бесплатный? Ссылочку можно? Или (что более вероятно) это очередная закрытая коммерческая хрень и вы обеспокоены "поехавшим" бесплатным рабом, угрожающим потоку бабосиков?
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|7.174, microcoder (ok), 21:44, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Остаются и другие -- писать физические письма и требовать удаления. Так что может, может удалить свой код.
Это фантастика в нереализованной логике в чистом виде. А реальность такова - я тут намедни в тех.поддержку Яндекса обращался по удалению аккаунта, мне пришлось бы нанять армию юриста, доказывать несколько лет, что я владелец, а вернее пользователь, так как они не могли удалить, потому что не смогли выявить, что я тот самый владелец аккаунта. Отказались что либо удалять, даже когда имеют право по Соглашению, но сказали, что не обязанности по реализации права нет ))Вам придётся бодаться пока у вас не лопнет мозг, а потом вы просто скончаетесь. Вот вам и письма писать.
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|4.97, Аноним (76), 19:16, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём же тут лицемерие? — Действия автора носят деструктивный характер и GitHub лишь ограждает своих пользователей от этих изменений. Если уж на то пошло, то автору ничто не мешает менять код где-нибудь в другом месте не нанося вред остальным.
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|5.100, Kuromi (ok), 19:20, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В чём же тут лицемерие? — Действия автора носят деструктивный характер и
> GitHub лишь ограждает своих пользователей от этих изменений. Если уж на
> то пошло, то автору ничто не мешает менять код где-нибудь в
> другом месте не нанося вред остальным.
Лицемерие в том, что так называемые "права" моментально оказываются отозванными стоит вам начать грести против течения. А предложение "менять код где-то там еще и не мешать Большим Дядям" - этои есть лицемерие.
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|6.108, Аноним (76), 19:31, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я в целом понимаю ваше направление мысли, но действия GitHub по сути не сильно отличаются от создания форка последней работающей версии. Давайте не будем забывать, что автор осознано выбрал лицензию для своего кода и пользователи кода не несут ответственности за то, что эта лицензия вдруг перестала ему нравиться. Что же плохого в том, что есть такой регулятор, которые защищает потребителей от маргинализированных элементов?
Согласен, что риски злоупотребления есть, но применительно к данной ситуации вам не кажется, что действия GitHub более чем адекватны?
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|7.181, Аноним (181), 22:03, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не кажется. Кто вообще решил что GitHub может превратиться из обслуживающего персонала в какой-то регулятор?
GitHub только обслуживающая организация - которую наняли по соглашению на хостинг кода.
Кто давал им право на создание форков?
Или у вас в FSF совсем голова поехала - раз с gcc такой цирк не прошел (да да, я помню - это совершено случайно были забыты исключения из GPL v3..) то с GitHub может такой цирк пройдет?
Мало вам присваивать чужой код - ну все помнят что FSF требует подписать отказ от своих прав при "защите".
Так еще это?
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|5.106, microcoder (ok), 19:28, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Действия автора носят деструктивный характер
Автор не давал никаких обязательств ни перед кем. Лицензия предполагает использовать код "как есть", и ограждает автора от претензий на качество. Эту лицензию нарушил ГитХаб под давлением толпы нарушителей "страдальцев". Налицо безответственность ГитХаба, некомпетентность и преступление против Закона.
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|6.112, Аноним (76), 19:36, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут всё-таки не столько вопрос не лицензии, сколько условий пользования сервисом. Давайте представим, что вместо внесённых изменений автор бы начал распространять какой-либо троян — вне зависимости от лицензии это уже тянет на распространение вредоносного ПО и становится уголовным делом, а так в данном случае тянет лишь на хулиганство. Так что, автор ещё легко отделался.
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|7.131, microcoder (ok), 20:16, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Давайте представим, что вместо внесённых изменений автор бы начал распространять какой-либо троян
Не нужно делать винегрет из этого. Троян ВНЕДРЯЕТСЯ в чужой код, нарушает всё что только можно. А Автор внёс изменения в своё творчество, а не в чужое! Это ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие от вашего примера!
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|2.101, microcoder (ok), 19:22, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока корова даёт молоко - она "своя". Как только она взбрыкнула и не даёт молока - её просто отправляют на мясокомбинат.
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|2.147, Михрютка (ok), 20:43, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>Это называется "пилите, шура, пилите"
это называется - "TOS читать надо перед использованием сервиса"
а рассуждать про пилите-пилите - это как та девочка в туалете смотрит на две полоски и бормочет "кто бы мог подумать, что презерватив надо было надевать на его член, а не наливать водой и кидать с пятого этажа???"
как маленькие, ей богу.
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|1.90, Онаним (?), 19:07, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А если кроме шуток - автор ещё более-менее по-человечески поступил. Просто захреначил проект, и всё. Мог очень неявных бэкдоров насовать, например, это бы уже было реальным вредительством :(
Причём никаких гарантий, что кто-то именно так не поступит - нет. Тащите свежачок из npm больше.
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|2.104, Аноним (72), 19:26, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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давай ты представишь, что у тебя есть сверх-популярный пакет с 40M+ загрузками в месяц. Станешь ли ты рисковать таким жирным пунктом в своем резюме? Или попытаешься сыграть в кулхацкера, "насуешь бэкдоров" и тут же станешь фигурантом вполне себе уголовного дела? А еще после тюрячки гугол по твоему имени всем потенциальным работодателям будет махать флагом, что ты бывший зэк.
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|3.110, microcoder (ok), 19:33, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Автор прославился уже на весь мир, все резюмэ можно выбросить в окно, это характеристики рабов. У автора окроется новый путь, куда резюмщикам вход воспрещён! )))
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|4.113, Аноним (72), 19:37, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, он нашел свой путь, где не встретить резюмщиков: "устал от лицемерия, фальши и лжи? добро пожаловать в бомжи"
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|5.133, microcoder (ok), 20:19, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> добро пожаловать в бомжи
Ну да, именно так Стив Джоб и бомжевал, а лицемеры так и хотят прожить его жизнь, но ругают его. Бугагаг
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|3.115, Онаним (?), 19:40, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну блин, вы просто как маленькое дитё. Если кто-то реально захочет это сделать - вы эти бэкдоры во-первых миллион лет не обнаружите, во-вторых вряд ли кто будет это делать из-под собственной учётки.
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|4.125, Аноним (72), 19:48, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если кто-то реально захочет это сделать - вы эти бэкдоры во-первых миллион лет не обнаружите
Невидимые суслики существуют. Их никто не видел, и именно это и является доказательством существования невидимых сусликов. Так держать, братан.
> вряд ли кто будет это делать из-под собственной учётки
Ну давай, взломай мне популярный пакет "не из-под собственной учетки". Свой-то пакет ты бы ломать не стал, чтобы тупо не рисковать свободой.
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|3.116, Онаним (?), 19:40, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суть в том, что _каждый_ из этих "лефтпадов с 40M+ загрузками в месяц" _в любой момент_ может быть затроянен. В т.ч. автором. Продолжать тащить сие в рот или не продолжать - вот в чём вопрос :D
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|4.126, Аноним (72), 19:51, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> _каждый_ из этих "лефтпадов с 40M+ загрузками в месяц" _в любой момент_ может быть затроянен. В т.ч. автором
Может быть. А может и не быть. А еще может быть, что прямо сейчас за твоей спиной гопник, уже c заточкой наготове. Рекомендую всю дальнейшую жизнь оглядываться через плечо каждые 15 секунд. Продолжать думать, что за спиной нет никакого гопника, или допускать, что он там все же МОЖЕТ быть - вот в чём вопрос :D
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|5.151, Онаним (?), 20:52, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, продолжайте на красный свет светофора ходить - авось и не переедет.
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|2.119, ыы (?), 19:43, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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автор ещ ене отделался... могут припаять и вышку за такие дела...
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|3.124, Онаним (?), 19:48, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ды дело не в этом.
Дело в гиперфрагментации - вот это действительно проблема.
Когда к своим 150 строчкам кода тянут 150 зависимостей по 50 строчек кода каждая, а те - ещё по 150 своих таких же.
И каждая эта зависимость - полнейший untrusted, подавляющее большинство этого шлака даже аудита не имело никакого вообще, и меняется по желанию левой задней пятки.
В итоге вот такие вот единичные инциденты (залетевший в один пакет дятел) разрушают всю цивилизацию ("если бы программисты строили дома" - придумано очень давно).
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|4.167, microcoder (ok), 21:23, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Когда к своим 150 строчкам кода тянут 150 зависимостей по 50 строчек кода каждая, а те - ещё по 150 своих таких же.
Это же принцип UNIX
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|1.117, VZ (??), 19:40, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Щас скажут что сборщик пакетов это необходимая прокладка между автором кода и пользователем.
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|1.129, Михрютка (ok), 20:02, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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лол редакция, уберите последние два абзаца, не позорьтесь. они никакого отношения к собственно новости не имеют.
краткая биографическая справка:
Марак - человек говно^Wлегенда, зумер с немеряным чсв, который умудрялся разосраться со всеми, с кем имел дело. и кажется, не собирается останавливаться.
кроме того, все, кто пользует его софт, ему должны денег, еще лучше - много денег.
пример его собственного стартапа недодзюцу его, похоже, ничему не научил. желающие могут почитать, с какой формулировкой его оттуда выперли
https://web.archive.org/web/20160310041116/http://blog.nodejitsu.com/change-in
мне особенно понравилось
Perhaps most importantly, his unique and outgoing sense of humor has been an important part of our team morale
вот он еще разок проявил свое уникальное чувство юмора.
с тех пор он особо не поумнел, как я вижу, в бизнесе ни с кем так и не ужился. свой очередной стартап hook.io, с которого ему худо бедно какая-то денежка капала, года два назад стал совсем плох. лихорадочные попытки срочно продать свои проекты вроде faker и hook.io ни к чему не привели.
чел, видимо, запаниковал, начал делать больше глупостей, чем обычно, и все никак не может остановиться.
МОРАЛЬ 1
если долго и упорно живешь по принципу "все кругом содомиты, а я дартаньян", не удивляйся, что товарищ по стартапу (удачно продавшийся в в гоудэди на руководящую должность) в ответ на предложение по старой дружбе купить занедорого твой проект - вежливо тебя посылает.
МОРАЛЬ 2
Don't panic!
МОРАЛЬ 3
если пустил свою цепочку continuous degradation на самотек и не следишь, чо там тебе со стороны npm плывет - ты ССЗБ.
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|2.141, Аноним (141), 20:32, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Защитник капитала прибежал. Марек виноват в том, что не умеет метаться кабанчиком и искать подход к серьезным людям. И поступил как-то несерьезно, надо было обкашлять со всеми. Мораль: если хорошо служить капиталу, то всегда будешь получать объедки с барского стола. Не будь как Марек, обеспечивай большим дядям continuous integration.
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|3.145, llolik (ok), 20:40, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Марек виноват в том, что не умеет метаться кабанчиком и искать подход к серьезным людям.
Нет. Марак виноват в том, что он ведёт себя, как законченый феерический чудак с большой буквы М. Соответствующее и отношение к нему. С другой стороны, если тащишь в прод код с мутной сторонней репы и даже его не проверть перед апдейтом - то ты тоже, в общем-то, немножко муд^WМарак.
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|4.150, Михрютка (ok), 20:51, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>Марак виноват в том, что он ведёт себя, как законченый феерический чудак с большой буквы М
он всю жизнь так себя вел.
>>>тащишь в прод код с мутной сторонней репы
это для вас она "мутная", а для кого-то проэкт с 10-летней историей, 100500 тыщ звезд на гитхабе. мелкий, но иногда полезный.
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|5.160, llolik (ok), 21:09, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> он всю жизнь так себя вел.
Ну я так и понял, что у него хроническое.
> это для вас она "мутная", а для кого-то проэкт с 10-летней историей, 100500 тыщ звезд на гитхабе. мелкий, но иногда полезный.
Ну вот и видим этот феерический CI/CD прямо в проде с кучи левых неподконтрольных реп. Отличный прод, однако, замечательный просто.
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|4.169, microcoder (ok), 21:28, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> он ведёт себя, как законченый феерический чудак
Он вообще может быть кабанчиком и смешным зайчиком! Вот вы какого ... имеете к нему претензии, вот это уже более серьёзный ВОПРОС!
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|5.171, llolik (ok), 21:39, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> он ведёт себя, как законченый феерический чудак
> Он вообще может быть кабанчиком и смешным зайчиком! Вот вы какого ...
> имеете к нему претензии, вот это уже более серьёзный ВОПРОС!
Мне вообще на него наплевать, по большому счёту.
Поведение адекватного человека: написать в README, что он больше проект поддерживать не будет, если хотите, то развивайте сами или он согласен на коммерческой основе.
Поведение вот таких Мараков: осознанно поднагадим всем, так мне, наверное (но это не точно), кто-то заплатит.
Вот мы видим наглядный результат его перформАнса.
Вопрос: ну и чего добился-то? И как его следует воспринимать, после таких перформансов?
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|6.178, microcoder (ok), 21:56, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Поведение адекватного человека
Это всего лишь ваши убеждения о "адекватном" человеке в котором вы сами обманулись. Это говорит о том, что у вас низкая компетенция коммуникаций. Это уровень детского сада, когда Петя хнычет и жалуется воспитательнице, что его обидела Алёна. ))))
Поведение адекватного это когда ТЫ! Да..даа..да.. именно ТЫ - берешь на себя ответственность и ОТВЕЧАЕШЬ за всё.
Ты проверяешь код, ты допускаешь его в продакшен или куда там.. Ты осознаешь риски и т.д. за которые ТЕБЕ ПЛАТЯТ. А раз платят, то склони голову и получи свою гильятину. А то они хотят получать бабки за риски, а виноват всегда Васян с гитхаба, которому они и рубля не послали!
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|7.180, llolik (ok), 22:03, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Поведение адекватного человека
> Поведение адекватного это когда ТЫ! Да..даа..да.. именно ТЫ - берешь на себя
> ответственность и ОТВЕЧАЕШЬ за всё.
Если ты, да именно ТЫ, прочитал то, что я написал, дальше первого предложения, то там именно это и написано. И оба этих тезиса не взаимоисключают друг друга.
> в котором вы сами обманулись
Мне на него и на его проекты наплевать, потому что я ими не пользуюсь. Как и не превращаю проекты в бесплатный CI/CD. Но именно вот такие резонансные придурки создают общее впечатление об open source, как о группе высокомернх шизоидных придурков.
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|4.182, YetAnotherOnanym (ok), 22:08, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> законченый феерический чудак с большой буквы М
Легко так рассуждать, пока твой дом не превратился в пепелище.
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|3.149, Михрютка (ok), 20:47, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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анон, ты прискакал защищать человека, даже не зная, как его зовут. зачем ты здесь вообще - просто пофонять в каментах, не испуская никакой полезной информации?
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|3.153, Аноним (146), 20:57, 10/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что мешало Мараку выпустить свой код под AGPL и обкашливать вопросики с платными проприетарными лицензиями в частном порядке? Вот тебе и опен-сорс, и оплата твоего труда, а все халявщики и паразиты - в пролёте.
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|1.132, Михрютка (ok), 20:17, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>>При этом законность действий GitHub вызывает вопросы, так как удаление разработчиком кода из одного из своих репозиториев не может рассматриваться как нарушение правил сервиса.
у тех, кто прочитал TOS гитхаба, аксептабл юз полиси и всякие там камюнити гайдлайны - действия гитхаба никаких вопросов не вызывают.
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|1.143, Аноним (146), 20:34, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Там многие спрашивают по какому праву GitHub забанил автора и фактически присвоил себе его труд, так там люди уже процитировали пункт соглашения согласно которому эта замечательная платформа может 3,14-дорнуть любого в любое время за просто так без объяснения причин. Продолжайте использовать веб-два-ноль с размещением ваших работ на платформах "у дяди в облаке".
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|1.157, Аноним (-), 21:07, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отличная новость Марак мужик! Корпорастам спуску не давать! Да и Аарона довели до смерти.
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|1.173, Аноним (173), 21:42, 10/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Осень давно уже прошла, а весна еще не скоро. Так из-за чего же обострение?
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