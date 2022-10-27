Эксперимент по получению контроля над пакетами в репозитории AUR

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|4.48, ВлезВВетку (?), 17:25, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они заскамили никому не нужные мертвые пакеты, которые не удалили потому что все о них забыли потому что никому не нужные мертвые пакеты, которые не удалили...
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|2.11, лютый жабби.... (?), 14:33, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>Проблемы AUR-помойки
лет 5-6 сидел в Арче, AUR не нужен. (а с появлением void и весь арч не нужен)
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|3.31, I.F.K. (?), 16:51, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>Проблемы AUR-помойки
> лет 5-6 сидел в Арче, AUR не нужен. (а с появлением void
> и весь арч не нужен)
Без AURопомойки на Арче пц как грустно, там в официальных репах пакетов кот наплакал.
Что по сабжу, печально конечно, но ожидаемо. Кто юзает Арч и не учитывает, что он может быть дыряв и наивно полагает, что качество его сборки и секурность выше, чем у промышленных систем, тот ССЗБ!
Арч это про новинки и опробывание новых фич, а не про суперсекурность, стабильность и порядок и продуманность в архитектуре системы.
Это как гараж энтузиаста-инжЫнера, в котором автомобиль быстро собирают/пересобирают, ради придавки к скорости и мощности, там некогда мастырить красивые кресла, ремни и подушки безопасности, зачастую там и дверей с креслами вообще нет, гоняют с голым кузовом, зато, почти что с самыми последними открытиями и изобретениями по улучшению возможностей железа. Это про таких людей, про изобретателей, тестировщиков, которым надо быстро собрать простой как сапог пакет и обкатать, также быстро.
Кто ожидает от Арча другого, на полном серьёзе, тот наивный, заблуждающийся человек.
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|4.75, Аноним (75), 19:19, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Согласен, но аргументация в стиле ынтыпрайз это круто и надежно, потому что это... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, Герострат (?), 14:16, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Поэтому aur лучше использовать по минимуму, особенно когда есть флатпак. Это не новость
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|3.71, Аноним (71), 18:34, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неужели во flatpack каждая программа занимает по террабайту?
Или у очередного эксперта обострение психоза и он путает свои фантазии с реальностью?
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|2.7, Мимокрокодил (?), 14:25, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Поэтому aur лучше использовать по минимуму, особенно когда есть флатпак. Это не
> новость
Всё много проще, Arch не продакшон дистр, лучше вообще его не использовать для серьёзных дел, а по-хорошему - вообще.
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|3.18, Аноним (18), 15:19, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поехали по кругу почему линукс подразумевает для своей работы сборку всего мира вокруг одних версий либ от сторонних разработчиков для своей работы. При это все эти либы жестко связаны между собой в рамках версии дистрибутива.
Именно поэтому для продакшена достаточно одно единственного докера хоть в арче хоть в дебиана.
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|4.32, Я не шучу (?), 16:55, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поехали по кругу почему линукс подразумевает для своей работы сборку всего мира
> вокруг одних версий либ от сторонних разработчиков для своей работы. При
> это все эти либы жестко связаны между собой в рамках версии
> дистрибутива.
> Именно поэтому для продакшена достаточно одно единственного докера хоть в арче хоть
> в дебиана.
Вас тяжело парсить, получается один обзац идёт вразрез с другим, не надо так
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|3.23, Lost Inside (ok), 15:30, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как бы уже rolling release намекает насчет продакшена.
А на хомячий ПК, чтобы не заморачиваться с обновлением релиза, - очень даже.
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|4.33, Мимокрокодил (?), 16:58, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну как бы уже rolling release намекает насчет продакшена.
> А на хомячий ПК, чтобы не заморачиваться с обновлением релиза, - очень
> даже.
На хомячем ПК в лучшем случае стоит сорта бубна, как правило минт.
В последнее время, не без влияния всяких новоиспечённых линухоинфлюенсёрных блохиров это ещё и бамжара и с недавнего времени федора.
Но, у этой категории хомячья времени на анализ и собственые умозаключения нет, им надо поспевать за своими кумирами, которым они в рот смотрят и как бандерлоги ведутся на любые бредни со стороны их заклинателя.
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|2.56, Аноним (56), 17:38, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну значит следующим номером будет "Эксперимент по получению контроля над контейнерами в репозитории Flathub". Где ты вирусню вообще охренеешь искать.
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|1.6, CCs d ukfpf jmz hjcf (?), 14:23, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Тем не менее, оказалось, что сопровождающие около 35% пакетов в AUR используют в файле PKGBUILD параметр "SKIP" для пропуска проверки контрольной суммы (например, указывают sha256sums=('SKIP')). Из 20 пакетов с просроченными доменами параметр SKIP использовался в 4."
А мне кто-то с пеной у рта пытался доказывать, что AURопомойка это не помойка, и что пакеты не рандомные по бестолковости васяны собирают.
......
Тут самое время рачеюзерам ляпнуть что-то в духе, а в бубунте/других дистрах также/хуже или же коронное, а я всегда проверяю пакетбилды сам, если вы нет - ССЗБ! Велкам в комментах! xD
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|2.26, lucentcode (ok), 15:36, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Сам писал PKGBUILD для себя, и что-то даже пушил в AUR. И я проверяю PKGBUILD используемых мной пакетов. Скорее из любопытства, чем из соображений безопасности.
Что касается бубунты, как не вспомнить PPA для того, чего нет в официальных репах. И пакеты со сторонних источников, собранных в OBS? И да, левые пакеты, собранные Васяном, это беда многих дистров. Вам никогда в чужих системах с RPM пакеты не из официальных реп не попадались? Launchpad PPA, OBS, репы левых энтузиастов вроде бразильской репы от фанов Fedora, Snap, Flatpack и куча подобного добра. Да когда пакет нужен вчера, и нубу, что не может сам опакетить софт, он установит что угодно и куда угодно по первой найденной им инструкции в интернете. Даже если инструкция начинается с вариантов вроде wget -O- <что-то там> | bash -, многие запустят это, даже не проверив, что там выполняет у них bash, зачастую ещё и запущенный от рута. Удобство vs безопасность — это извечный выбор, где в 99% всегда побеждает удобство.
Да даже на Mac OS X / Windows есть подобные "помойки", как вы говорите. И это нормально.
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|3.40, Свинкс (?), 17:08, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> фанов Fedora, Snap, Flatpack и куча подобного добра. Да когда пакет
> нужен вчера, и нубу, что не может сам опакетить софт, он
> установит что угодно и куда угодно по первой найденной им инструкции
> в интернете. Даже если инструкция начинается с вариантов вроде wget -O-
> <что-то там> | bash -, многие запустят это, даже не проверив,
> что там выполняет у них bash, зачастую ещё и запущенный от
> рута. Удобство vs безопасность — это извечный выбор, где в 99%
> всегда побеждает удобство.
> Да даже на Mac OS X / Windows есть подобные "помойки", как
> вы говорите. И это нормально.
Скажу за себя, камень не в огорода Арча, но факт есть факт, никогда у меня не было проблем с васянопакетами из ppa, личных репозиториев из OBS, зато нередко были проблемы с пакетбилдами из AUR, которые не собирались вообще. Опустим сейчас вопрос секурности, возможных бэкдоров и прочих эксплоитов, просто банальная работа пакета.
Всё всегда у меня работало со сторонних реп, если это не AUR, там тоже по большей части были рабочие пакетбилды, но всё же. Это наверное и отличает роллинги от рядовых дистров. Хотя, я пользовался и sid и сейчас пользуюсь Сизифом, среди прочего, и за год там был только один затык, который не мог разрешить apt-get, который правился руками, это не была проблема работоспособности пакета.
Я это к тому, что каково бы ни было удобство с AUR, а я считаю, что это удобнее, чем чехарда с PPA, но сценарии сборки пакетов там бывают битые.
А мне, как пользователю, уже предельно задолбало нырять в потроха и что-то разруливать, я хочу просто поставить и чтобы всё работало. Сейчас мне пофиг на свежесть пакетов, тем более, сейчас Arch далеко не всегда самая свежая система, поэтому я ушёл от него. Да, я его уважаю, как и его пользователей и тестеров, за одну арчевику я им благодарен безмерно. Но кушать кактус мне уже надоело, старый стал.
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|3.69, Аноним (69), 18:16, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что касается бубунты, как не вспомнить PPA для того, чего нет в официальных репах.
Справедливости ради, PPA не лезет за исходным кодом в интернет: пакеты там собираются из загруженного автором тарбола, да еще и с подписью.
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|3.72, Аноним (71), 18:42, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Snap есть механизм подтверждения разработчика. Что idea собрана jetbrains, а не васей сидоровым под видом jetbrains
Есть сообщество snapcrafters у которых пакеты неофициальные, но какое-никакое рецензирование проходят.
>Windows есть подобные "помойки", как вы говорите. И это нормально.
Но это же плохо ставить программу из помойки. Она там наверняка с трояном.
В windows можно зайти на официальный сайт разработчика gimp, qbittorrent, paint.net и скачать программу прямо от разработчика. А для gnu/linux будет максимум исходники, ведь разработчики не знают под какой из 90000дистрибутивов с несовместимыми форматами пакетов, abi и всем остальным нужно было собрать пакет.
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|2.34, Аноним (53), 16:58, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Судя по названиям пакетов скриптов сборки их пользовательская база - 1-2 челов... большой текст свёрнут, показать
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|3.44, Эксперт опеннета к эксперту опеннета (?), 17:13, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что до корпоративной Убунты (а точнее её базы - продакшн-рэди Дебиана).
> Там есть, например, такой популярный пакет - Grub2, который стоит, пожалуй,
> что у каждого. И в который сопроводитель добавляет свои портянки на
> Си, по каким-то загадочным причинам не принятые апстримом, чтобы реализовать функциональность,
> которую можно добавить одной строчкой на Shell. И из-за этих патчей
> там (и только там) регулярно всплывают уязвимости.
Прошу портянку с сылками на "там и только там регулярные всплывающие уязвимости"!
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|1.8, Аноним (8), 14:25, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Любой немодерируемый вручную репо - помойка и потенциальная дыра, которой, пока еще не воспользовались. Ключевое слово "пока".
Пакеты npm, pypi, плагины vim - это то, что меня лично беспокоит.
Любой, кто получит контроль над репо в github, а так же легальный владелец репо, если он вдруг решит добавить зловред в свой код - может с вашей машины что угодно увести - приватные ключи, кошельки для крипты, что угодно вообще.
То, что код открыт - это ничего не значит. Коммиты в большинстве реп никто не смотрит/проверяет, потому что нахрен не надо, другие заботы есть.
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|2.12, Аноним (12), 14:38, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всё так. И мне непонятно почему об этом никто не трубит. По сути выполняется с полномочиями пользователя произвольный код.
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|3.20, Аноним (18), 15:21, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что альтернатива уже есть. Полностью закрытый коммерческий проприетарный софт. И не понятно почему ты не хочешь за это платить.
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|4.38, Аноним (53), 17:07, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закрытый коммерческий код выполняет на твоей машине всякую фигню с куда большей вероятностью, с коммерческой заинтересованностью. Какая же это альтернатива? В открытом, хотя бы, проблему когда-нибудь найдёт либо твоя пара глаза, либо одна из тысячи других.
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|6.65, Аноним (69), 18:07, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Святая наивность. Чел, в любом EULA сказано, что они тебе ничего не должны и ни за что не отвечают.
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|5.62, пох. (?), 17:58, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Закрытый коммерческий код выполняет на твоей машине всякую фигню с куда большей
> вероятностью, с коммерческой заинтересованностью.
С куда меньшей, потому что коммерческая заинтересованность обычно вполне явная - вот код, он решает твою проблему, ты за это платишь владельцу.
Зачем ему резать курицу, несущую пусть и не золотые яйца, но регулярно?
А вот что за васян пишет код опакечивания в aur, нахрена он это делает и не придут ли ему завтра на ум идеи быстро поправить пошатнувшееся благосостояние, как ты думаешь?
> Какая же это альтернатива? В открытом,
трень-брень-хрень, секта свидетелей тысячегласса. Его никто не видит но он есть.
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|3.68, Аноним (68), 18:12, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внезапно, запуск любого кода, написанный не _лично тобой_ — вопрос доверия. Параноики могут собирать из исходников, лично их предварительно проверив (удачи с каким-нибудь блендером). Для проприетарного софта есть дизассемблер (тоже проприетарный, лол).
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|2.30, Аноним (30), 16:48, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и модерируемый тоже. От давления на модераторов до элементарных человеческих ошибок. Суть одна: ничто не является безопасным. Любое взаимодействие с внешним миром несёт определённый риск. Ну так что ж теперь, всю жизнь сидеть под кроватью и в лес не ходить?
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|3.41, Аноним (53), 17:09, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Создавать в лесу систему доверия. Но какое доверие может быть между буржуями? Человек человеку - волк.
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|3.76, Ананоним (?), 19:25, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под кроватью тоже небезопасно, может из космоса каменюка прилететь, или кровать короед подточит, придавит.
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|2.70, Аноним (68), 18:18, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Любой немодерируемый вручную репо - помойка и потенциальная дыра, которой, пока еще не воспользовались. Ключевое слово "пока".
Конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Только где взять ресурсы на беспрерывный аудит сотен миллионов строк кода?
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|1.10, Аноним (10), 14:31, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Немодерируемые репозитории годны только тогда, когда содержимое не имеет никакого доступа к опасным функциям. Аддоны в нормальных играх, например, только апишку игры могут дергать и собственно всё
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|2.45, Аноним (53), 17:13, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аддоны играх могут дергать всё, что угодно, хоть файлы из ~/.ssh в Интернет отправлять, хоть скриншоты через X-сокет делать, хоть шелл с правами пользователя открыть.
Контроль за расширениями даже в браузерах ещё вчера был не везде. Да и тот, что есть сейчас, довольно слабый. А в играх о таком вообще никто не думает.
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|4.28, pfg21 (ok), 15:56, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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интересно есть ли при приеме пакетов тест на патч бармина ??
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|1.25, Аноним (56), 15:35, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Для демонстрации возможности совершения атаки исследователи купили домен одного из пакетов
Могли бы просто мейнтейнеру пакета, который ему больше не нужен, заплатить.
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|2.29, пох. (?), 16:24, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Могли и не платить, просто попросить.
Многие майнтейнеры, давно потерявшие интерес к своим пакетам, спокойно отдадут, даже не поинтересовавшись, кто ты. Хочешь опакечивать - ну и флаг в руки.
То же самое, что характерно, и с авторами самого кода.
И все контрольные суммы - совпадут. Короче, идиоты не в ту сторону воюют.
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|3.47, Аноним (53), 17:17, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В AUR, если пакет заброшен, разрешение сопроводителя не требуется. Один из доверенных пользователей увидит запрос на взятие пакета и одобрит.
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|4.58, пох. (?), 17:49, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В AUR, если пакет заброшен, разрешение сопроводителя не требуется. Один из доверенных
> пользователей увидит запрос на взятие пакета и одобрит.
я ж говорю - незачем тратить время на ненужное ненужно - его может и не запустит никто никогда.
Просто попроси востребованный пакет. Не первый попавшийся так второй - отдадут не глядя.
Ну это ж опенсорсе, оно так и работает.
Напомнить тебе, почему ublock - "origin" ?
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|3.60, пох. (?), 17:54, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Могли бы создать свои пакеты, какие угодно.
А как уговорить тебя их поставить?
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|2.51, gumanzoy (?), 17:28, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для демонстрации можно было просто в hosts прописать, зачем покупать домен.
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|1.27, pfg21 (ok), 15:55, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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норм. теперича есть набор утилит для тестинга репозитория на троянов в пакетах.
через несколько лет найдутся еще умные и набор тестов для репозитория увеличится.
так гайки раздолбайства и закручиваются :)
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|1.37, Аноним (37), 17:06, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как минимум, стоило бы запретить дальнейший приём пакетов со "SKIP" и установить какой-то разумный срок для уже существующих, чтобы мейнтенеры это исправили, а если забьют, то выкинуть такие пакеты.
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|2.49, Аноним (53), 17:25, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не репозиторий, там нет пакетов. Это пользовательские скрипты сборки пакетов. Не поддерживаемые официально, используемые на свой страх и риск, после тщательного изучения. Такова официальная политика дистрибутива в отношении AUR. ПО из AUR, которое хотят (и могут) сопровождать официально, пакетируется доверенными пользователями в репозитории community.
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|2.50, Аноним (50), 17:28, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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SKIP в основном используется в vcs версиях пакетов, где софтинка собирается с последнего коммита, и качается не архивом, а командой соответствующей vcs. Никакая проверка там ненужна и не особо возможна.
Ну и 95% сорцов из этих 35% лежит на гитхабе, удачи угнать.
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|3.61, пох. (?), 17:54, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> SKIP в основном используется в vcs версиях пакетов, где софтинка собирается с
> последнего коммита, и качается не архивом, а командой соответствующей vcs. Никакая
> проверка там ненужна и не особо возможна.
> Ну и 95% сорцов из этих 35% лежит на гитхабе, удачи угнать.
э... в чем проблема-то?! Сто раз так делали.
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|4.64, Аноним (50), 18:04, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я про предложенный в новости метод с угоном доменного имени.
Зловредный форк выложить намноого проще, чем вся эта акробатика, можно хоть секурным криптоключом подписать.
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|5.66, пох. (?), 18:10, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оригинал, зачем форк-то. Уж четыре оригинала без особого желания владельцев их дальше тянуть - найдешь. Я и говорю - слишком сложная многоходовочка, непонятно зачем так мучаться.
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|1.42, Аноним (42), 17:09, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То есть из всего AURа они нашли всего 20 пакетов, где skip исплользовался только в 4. Т.е. из ВСЕГО AURа атаке оказались подвержены всего 4 пакета? Не ну это конечно повод перестать пользоваться AURом, что тут сказать
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|2.46, Аноним (46), 17:16, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То есть из всего AURа они нашли всего 20 пакетов, где skip
> исплользовался только в 4. Т.е. из ВСЕГО AURа атаке оказались подвержены
> всего 4 пакета? Не ну это конечно повод перестать пользоваться AURом,
> что тут сказать
А этого недостаточно, надо было бы, чтобы 20% от всего?
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|3.63, пох. (?), 18:00, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> То есть из всего AURа они нашли всего 20 пакетов, где skip
>> исплользовался только в 4. Т.е. из ВСЕГО AURа атаке оказались подвержены
>> всего 4 пакета? Не ну это конечно повод перестать пользоваться AURом,
>> что тут сказать
> А этого недостаточно, надо было бы, чтобы 20% от всего?
четырех доменов на всех желающих не хватит, конечно. Тем более один уже купили.
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|2.67, Аноним (69), 18:12, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтай внимательно:
> Тем не менее, оказалось, что сопровождающие около 35% пакетов в AUR используют в файле PKGBUILD параметр "SKIP"
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|1.74, Аноним (71), 18:50, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В Snap и flatpak программы хотабы в изолированном окружении выполняются.
в snap еще и подтверждение автора есть.
И к тому же с бинарной совместимостью между разными дистрибутивами и их версиями.
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