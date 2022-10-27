Эксперимент по получению контроля над пакетами в репозитории AUR

2.26 , lucentcode ( ok ), 15:36, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Сам писал PKGBUILD для себя, и что-то даже пушил в AUR. И я проверяю PKGBUILD используемых мной пакетов. Скорее из любопытства, чем из соображений безопасности. Что касается бубунты, как не вспомнить PPA для того, чего нет в официальных репах. И пакеты со сторонних источников, собранных в OBS? И да, левые пакеты, собранные Васяном, это беда многих дистров. Вам никогда в чужих системах с RPM пакеты не из официальных реп не попадались? Launchpad PPA, OBS, репы левых энтузиастов вроде бразильской репы от фанов Fedora, Snap, Flatpack и куча подобного добра. Да когда пакет нужен вчера, и нубу, что не может сам опакетить софт, он установит что угодно и куда угодно по первой найденной им инструкции в интернете. Даже если инструкция начинается с вариантов вроде wget -O- <что-то там> | bash -, многие запустят это, даже не проверив, что там выполняет у них bash, зачастую ещё и запущенный от рута. Удобство vs безопасность — это извечный выбор, где в 99% всегда побеждает удобство. Да даже на Mac OS X / Windows есть подобные "помойки", как вы говорите. И это нормально.

3.40 , Свинкс ( ? ), 17:08, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> фанов Fedora, Snap, Flatpack и куча подобного добра. Да когда пакет

> нужен вчера, и нубу, что не может сам опакетить софт, он

> установит что угодно и куда угодно по первой найденной им инструкции

> в интернете. Даже если инструкция начинается с вариантов вроде wget -O-

> <что-то там> | bash -, многие запустят это, даже не проверив,

> что там выполняет у них bash, зачастую ещё и запущенный от

> рута. Удобство vs безопасность — это извечный выбор, где в 99%

> всегда побеждает удобство.

> Да даже на Mac OS X / Windows есть подобные "помойки", как

> вы говорите. И это нормально. Скажу за себя, камень не в огорода Арча, но факт есть факт, никогда у меня не было проблем с васянопакетами из ppa, личных репозиториев из OBS, зато нередко были проблемы с пакетбилдами из AUR, которые не собирались вообще. Опустим сейчас вопрос секурности, возможных бэкдоров и прочих эксплоитов, просто банальная работа пакета. Всё всегда у меня работало со сторонних реп, если это не AUR, там тоже по большей части были рабочие пакетбилды, но всё же. Это наверное и отличает роллинги от рядовых дистров. Хотя, я пользовался и sid и сейчас пользуюсь Сизифом, среди прочего, и за год там был только один затык, который не мог разрешить apt-get, который правился руками, это не была проблема работоспособности пакета. Я это к тому, что каково бы ни было удобство с AUR, а я считаю, что это удобнее, чем чехарда с PPA, но сценарии сборки пакетов там бывают битые.

А мне, как пользователю, уже предельно задолбало нырять в потроха и что-то разруливать, я хочу просто поставить и чтобы всё работало. Сейчас мне пофиг на свежесть пакетов, тем более, сейчас Arch далеко не всегда самая свежая система, поэтому я ушёл от него. Да, я его уважаю, как и его пользователей и тестеров, за одну арчевику я им благодарен безмерно. Но кушать кактус мне уже надоело, старый стал. 4.53 , Аноним ( 53 ), 17:33, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Арче есть ещё неофициальные бинарные репозитории пакетов, в том числе с AUR:

https://wiki.archlinux.org/index.php/unofficial_user_repositories/

https://archlinux.pkgs.org/

3.69 , Аноним ( 69 ), 18:16, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что касается бубунты, как не вспомнить PPA для того, чего нет в официальных репах. Справедливости ради, PPA не лезет за исходным кодом в интернет: пакеты там собираются из загруженного автором тарбола, да еще и с подписью.

3.72 , Аноним ( 71 ), 18:42, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Snap есть механизм подтверждения разработчика. Что idea собрана jetbrains, а не васей сидоровым под видом jetbrains

Есть сообщество snapcrafters у которых пакеты неофициальные, но какое-никакое рецензирование проходят.

>Windows есть подобные "помойки", как вы говорите. И это нормально. Но это же плохо ставить программу из помойки. Она там наверняка с трояном.

В windows можно зайти на официальный сайт разработчика gimp, qbittorrent, paint.net и скачать программу прямо от разработчика. А для gnu/linux будет максимум исходники, ведь разработчики не знают под какой из 90000дистрибутивов с несовместимыми форматами пакетов, abi и всем остальным нужно было собрать пакет.

2.34 , Аноним ( 53 ), 16:58, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – большой текст свёрнут, показать Судя по названиям пакетов скриптов сборки их пользовательская база - 1-2 челов... 3.44 , Эксперт опеннета к эксперту опеннета ( ? ), 17:13, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что до корпоративной Убунты (а точнее её базы - продакшн-рэди Дебиана).

> Там есть, например, такой популярный пакет - Grub2, который стоит, пожалуй,

> что у каждого. И в который сопроводитель добавляет свои портянки на

> Си, по каким-то загадочным причинам не принятые апстримом, чтобы реализовать функциональность,

> которую можно добавить одной строчкой на Shell. И из-за этих патчей

> там (и только там) регулярно всплывают уязвимости. Прошу портянку с сылками на "там и только там регулярные всплывающие уязвимости"! 4.54 , Аноним ( 53 ), 17:34, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поиск по Опеннету не работает?

4.55 , Аноним ( 53 ), 17:38, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.google.ru/search?q=уязвим+grub+debian site:opennet.ru

