Представлен DUR, аналог пользовательского репозитория AUR для Debian

3.54 , sderhom ( ? ), 11:35, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это установка, а поиск ещё проще: yay package

4.89 , SurPaul ( ok ), 14:34, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это установка, а поиск ещё проще:

> yay package Это поиск и установка выбранных пакетов. Просто поиск:



yay -Ss package





3.72 , 1 ( ?? ), 13:13, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – очень интересно с этими yay и чуть ли не десятками прочих оберток, которые через какое-то время внезапно deprecated ну или забрасывается . Плюс, в манжаре pamac, в гаруде какая-то еще хренатень.

4.86 , SurPaul ( ok ), 14:23, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > очень интересно с этими yay и чуть ли не десятками прочих оберток,

> которые через какое-то время внезапно deprecated ну или забрасывается . Плюс,

> в манжаре pamac, в гаруде какая-то еще хренатень. Я за все годы использования Arch Linux использовал только yaourt и yay. Если уж "внезапно deprecated", то в любом случае ещё долгое время будет работать, пока на стороне сервера что-то кардинально не изменится. Если уж и отвалилось полностью, новый из AUR helper собрать проще, чем на каждую софтинку новый PPA искать и добавлять в систему. Потом ещё надеяться, что владельцы PPA будут за ним следить.



git clone https://aur.archlinux.org/package_name.git

cd package_name

makepkg -si





5.103 , SR_team ( ok ), 15:08, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > makepkg -si makepkg -sir а то потом остаются висеть orphan пакеты, которые были нужны только для сборки

5.104 , Аноним ( 102 ), 15:08, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

>> в манжаре pamac, в гаруде какая-то еще хренатень.

> Я за все годы использования Arch Linux использовал только yaourt и yay.

> Если уж "внезапно deprecated", то в любом случае ещё долгое время

> будет работать, пока на стороне сервера что-то кардинально не изменится. Если

> уж и отвалилось полностью, новый из AUR helper собрать проще, чем

> на каждую софтинку новый PPA искать и добавлять в систему. Потом

> ещё надеяться, что владельцы PPA будут за ним следить.

>



git clone https://aur.archlinux.org/package_name.git

> cd package_name

> makepkg -si



Всё так, но как ни крути AUR-васянопомойка, не холивара ради, истины для! 4.101 , SR_team ( ok ), 15:04, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не обращайте на манжаро внимания, их pamac - помойка, которая через раз не в состоянии завершить установку пакета, застревая в конце скачивания.

5.105 , Аноним ( 102 ), 15:12, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не обращайте на манжаро внимания, их pamac - помойка, которая через раз

> не в состоянии завершить установку пакета, застревая в конце скачивания. Помойка это такое место, а pamac это в манжаре просто кривой костыль.

В манжаре достаточно кривизны, чтобы ливать оттуда на другой рачедистр, если уж он нужен как основа, ну или наконец взять йайца в кулак и осилить на сам рачик, это не сложно, нужно просто меньше слушать всяких петросянов и тралей. Хотя рачик всё равно школодистр и вечный бэтатест, это не плохо и не хорошо, это просто факт. Если кого устраивает, тот пользуется, кого не устраивает - тот идёт дальше.

6.106 , SR_team ( ok ), 15:18, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > рачик всё равно школодистр и вечный бэтатест

> нужно просто меньше слушать всяких петросянов и тралей Сам себе противоречишь. Для вечного бетатеста есть отдельная testing ветка. Что-то сломанное в основную ветку попадает очень редко P.S. Это именно про арч, а не манжару о которой изначально шла речь. В манжаре только на словах есть разделение на тестовую и стабильную ветку, а по факту она разваливается чуть ли не сразу после установки

