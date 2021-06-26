Представлен DUR, аналог пользовательского репозитория AUR для Debian

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|2.67, Аноним (67), 12:52, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ничего хорошего, это DURость Debian чем и славен, что пакеты могут собирать для... большой текст свёрнут, показать
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|3.73, Аноним (73), 13:14, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, да мы уже читали тексты ушедших из деб ментейнеров. И кто бы мог подумать - ровно из-за того что проверить-перепровернить-не_абы_кто и всё остальное чем гордится дебиан.
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|4.87, Аноним (87), 14:27, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, да мы уже читали тексты ушедших из деб ментейнеров. И кто
> бы мог подумать - ровно из-за того что проверить-перепровернить-не_абы_кто и всё
> остальное чем гордится дебиан.
Ага, давайте теперь ссылаться на нытья-пост обиженки, которого видите ли не устраивать вдруг стала "бюрократия" и что обновления так "долго и тяжко" проталкиваются, про вот эти вот злые препоны контролирующих.
Будто изначально не было такого, не нравится полиси дистра - уходи туда, где тебя устраивает, нечего в чужой монастырь со своим усталым ломиться!
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|3.93, SR_team (ok), 14:55, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если майнтенер не входит в состав команды Дебиана, и/или стопицот раз не проверен-перепроверен...
И как это портит утилиту 'makedeb', которую тут предлагают. Или тебя заставляют ее использовать именно с DUR? Или может пакеты из DUR идут проверенными? Нет в новости указано -
> DUR, как и AUR, вместо доверия к дистрибутиву как единому целому, манипулирует доверием к каждому отдельному разработчику, предлагающему свои пакеты в AUR/DUR
Проверил и если доверяешь - установил.
А за makedeb огромное им спасибо!
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|3.94, freehck (ok), 14:56, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Debian чем и славен, что пакеты могут собирать для него не абы кто, и проверяются проектом.
Ну так DUR же опциональный. Использование сторонних репозиториев всегда сопровождается рисками. Даже если Вы используете debian-multimedia -- это всё равно не официальный репозиторий. Но многие проекты их предоставляют, и это в целом благо.
То, что DUR будет такой же помойкой, как и AUR -- это конечно понятно, но у данного репозитория есть свои заинтересованные в его существовании пользователи видимо. Вон те же канониклы предоставляют ppa, и они, как известно, весьма востребованный и удобный инструмент. Так что новость хорошая.
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|3.110, Аноним (110), 16:03, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это просто дополнительная возможность, хочешь пользуешься не хочешь не пользуешься.
это как если заявить что github помойка и нужно пользоваться только персональными сайтам авторов программ.
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|1.3, Аноним (3), 09:07, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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DUR I/O (лат.) - род растений семейства Мальвовые, включающий в себя около 30 видов, растущих в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии.
Меткую и краткую характеристику дают фрукту местные жители: «Ад снаружи, рай внутри».
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|2.6, Аноним (3), 09:09, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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чтото Sid не аннигилировал еще за все время существование
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|3.88, Аноним (88), 14:32, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> чтото Sid не аннигилировал еще за все время существование
Так ведь в sid не абы кто сваливает пакеты, а всё те же майнтейнеры дебиана, а тут предлагают какую-то васянорепу, да ещё и тащить эту каку прям с AURа, лучше бы прикрутили пакетный манеджер Nix и как белые люди тянули бы с гита или с других площадок апстримов, а предлагают дичь, точнее DURь
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|2.108, КО (?), 15:33, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А разве в данный момент дистры не разделены на каналы?
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|1.5, pfg (?), 09:08, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ppa?? не, не слышал...
Больше фигни разной и хитрожопой :)
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|2.12, Аноним (12), 09:21, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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В PPA только бинарники на доверии к анонимному случайному Васяну, а в AUR можно всегда посмотреть исходники сборочного скрипта PKGBUILD.
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|4.38, Michael Shigorin (ok), 10:09, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Интересно, много ли он насобирал из AUR по отсмотренным лично хотя бы PKGBUILD-ам... или таки напроецировал про доверие к неизвестно кому.
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|5.46, Dzen Python (ok), 10:27, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На самом деле - дохрена. Из последнего - правил флаги при сборке палемуна, чтобы гтк3-версия автоматом цепляла portal-kde, вместо запуска "с переменно окружения"
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|2.17, Annoynymous (ok), 09:31, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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PPA это не только хранилище пакетов, но и сборка на серверах Canonical.
У Debian нет таких денег, чтобы держать сборочные сервера, поэтому в DUR сборка будет происходить на стороне клиента.
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|3.42, Аноним (42), 10:21, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Выводы поспешные. У дебиана средства и сервера для сборки есть, для многих архитектур. Тут дело совсем в другом – DUR не проект дебиана, а отдельный от него, любительский.
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|4.44, Annoynymous (ok), 10:25, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Выводы поспешные. У дебиана средства и сервера для сборки есть, для многих
> архитектур.
Ну одно дело собирает пачка майнтейнеров, которые сначала у себя попробуют, потом выложат один раз. И совсем другое, когда собирает толпа сторонних людей, смотрит что получилось, переделывает и переделывает. Нагрузка совсем другая.
> Тут дело совсем в другом – DUR не проект дебиана,
> а отдельный от него, любительский.
Это тоже важно. Но вопрос был — почему дебиан не начнёт использовать PPA.
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|5.95, Аноним (95), 14:57, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Потому что PPA это рак, из-за которого больше проблем, чем пользы У Дебиана инф... большой текст свёрнут, показать
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|3.100, Аноним (100), 15:01, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PPA это не только хранилище пакетов, но и сборка на серверах Canonical.
> У Debian нет таких денег, чтобы держать сборочные сервера, поэтому в DUR
> сборка будет происходить на стороне клиента.
Извините за нескромный вопрос, а как вы смогли оценить у кого больше денег в данном вопросе и кому их не хватает, чтобы сделать действительно нужное? А нужное ли?
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|2.29, SR_team (ok), 09:50, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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PPA это ubuntu, а еще сборка .deb пакетов это адские муки по сравнению с написанием PKGBUILD
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|4.84, Аноним (84), 14:23, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>make install
И они же написали 100500 статей про то что make install надо всячески избегать и вообще руки отрубать...
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|4.98, SR_team (ok), 15:01, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лёгким движением make install...
Программа оказывается не подконтрольна ПМ и можно, например, без проблем удалить ее зависимость и все поломать.
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|3.102, Аноним (102), 15:05, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PPA это ubuntu, а еще сборка .deb пакетов это адские муки по
> сравнению с написанием PKGBUILD
Да, подтверждаю, deb-пакеты самые тошные по сборке, но с другой стороны если deb-пакет сделан человеком как положено, по фен-шую (согласно требованиям Debian), то это уже несколько говорит нам о том, что человек осилил в это, и это с бОльшей вероятностью не рандомный васян из 7го Гэ, у которого Арч, потому что он крутой и хацкирский, а он мамкин майнтейнер хацкирского коммунити.
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|2.32, SurPaul (ok), 09:52, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Одна из причин, по которой я много лет назад ушёл от Ubuntu к Arch Linux (только давайте не будет разводить холивар на тему дистрибутивов). Добавлять новый PPA для каждого нового пакета – это дичь! Тем более эти PPA нужно искать через браузер, а ввести
yay -S package_name
в разы проще и быстрее.
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|4.89, SurPaul (ok), 14:34, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это установка, а поиск ещё проще:
> yay package
Это поиск и установка выбранных пакетов. Просто поиск:
yay -Ss package
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|3.72, 1 (??), 13:13, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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очень интересно с этими yay и чуть ли не десятками прочих оберток, которые через какое-то время внезапно deprecated ну или забрасывается . Плюс, в манжаре pamac, в гаруде какая-то еще хренатень.
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|4.86, SurPaul (ok), 14:23, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> очень интересно с этими yay и чуть ли не десятками прочих оберток,
> которые через какое-то время внезапно deprecated ну или забрасывается . Плюс,
> в манжаре pamac, в гаруде какая-то еще хренатень.
Я за все годы использования Arch Linux использовал только yaourt и yay. Если уж "внезапно deprecated", то в любом случае ещё долгое время будет работать, пока на стороне сервера что-то кардинально не изменится. Если уж и отвалилось полностью, новый из AUR helper собрать проще, чем на каждую софтинку новый PPA искать и добавлять в систему. Потом ещё надеяться, что владельцы PPA будут за ним следить.
git clone https://aur.archlinux.org/package_name.git
cd package_name
makepkg -si
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|5.103, SR_team (ok), 15:08, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> makepkg -si
makepkg -sir
а то потом остаются висеть orphan пакеты, которые были нужны только для сборки
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|5.104, Аноним (102), 15:08, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
>> в манжаре pamac, в гаруде какая-то еще хренатень.
> Я за все годы использования Arch Linux использовал только yaourt и yay.
> Если уж "внезапно deprecated", то в любом случае ещё долгое время
> будет работать, пока на стороне сервера что-то кардинально не изменится. Если
> уж и отвалилось полностью, новый из AUR helper собрать проще, чем
> на каждую софтинку новый PPA искать и добавлять в систему. Потом
> ещё надеяться, что владельцы PPA будут за ним следить.
>
git clone https://aur.archlinux.org/package_name.git
> cd package_name
> makepkg -si
Всё так, но как ни крути AUR-васянопомойка, не холивара ради, истины для!
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|4.101, SR_team (ok), 15:04, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не обращайте на манжаро внимания, их pamac - помойка, которая через раз не в состоянии завершить установку пакета, застревая в конце скачивания.
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|5.105, Аноним (102), 15:12, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не обращайте на манжаро внимания, их pamac - помойка, которая через раз
> не в состоянии завершить установку пакета, застревая в конце скачивания.
Помойка это такое место, а pamac это в манжаре просто кривой костыль.
В манжаре достаточно кривизны, чтобы ливать оттуда на другой рачедистр, если уж он нужен как основа, ну или наконец взять йайца в кулак и осилить на сам рачик, это не сложно, нужно просто меньше слушать всяких петросянов и тралей.
Хотя рачик всё равно школодистр и вечный бэтатест, это не плохо и не хорошо, это просто факт. Если кого устраивает, тот пользуется, кого не устраивает - тот идёт дальше.
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|6.106, SR_team (ok), 15:18, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> рачик всё равно школодистр и вечный бэтатест
> нужно просто меньше слушать всяких петросянов и тралей
Сам себе противоречишь. Для вечного бетатеста есть отдельная testing ветка. Что-то сломанное в основную ветку попадает очень редко
P.S. Это именно про арч, а не манжару о которой изначально шла речь. В манжаре только на словах есть разделение на тестовую и стабильную ветку, а по факту она разваливается чуть ли не сразу после установки
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|2.90, Аноним (90), 14:42, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С технической стороны ppa это костыльное решение, местами оно конечно даёт плюсы... большой текст свёрнут, показать
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|2.99, Аноним (97), 15:01, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот как раз на каждый чих ппа подключать это дикий ад. В одной куче оно в итоге удобнее
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|1.8, Аноним (8), 09:10, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Больше помоек с малварью хороших и разных, малварь сама себя не распространит!
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|1.11, ыы (?), 09:19, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вот те кто в зависимости пихает список длинной половину Библии - они тщательно отслеживают рейтинги "сомнительных пакетов ... основанная на голосовании пользователей, а также метки ... проверенными участниками" ?
Или перед установкой пакета предполагается что на всю эту вакханалию всетаки будет натравлен автоматический инструментарий на баз гугловского фреймворка?
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|2.18, And (??), 09:31, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отслеживать удобно раньше этого момента, когда допускают в репо.
Длинный список зависимостей говорит о переиспользовании наработок. Что правильно и хорошо. А вот код пишут, да, по разному. Но обычно люди стараются делать хорошо. Но качества разработчика, из-за которых выбраны зависимости конкретного софта-пакета не имеют отношения к правилам целиком репо.
Что в репо положили - то приняли для использования всеми на выбор.
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|3.23, ыы (?), 09:45, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так, в это репо- допускают всех... и рейтинги повысят... а через пару лет случайно найдут закладку...
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|3.49, InuYasha (??), 10:53, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как бы, и "да", но, как бы, и "нет". Вон, попробовал поставить ffffffffuuumpeg на AMD-шный сервер. Эта шаромундия потянула за собой какие-то intel-accelerator-пакеты, X11-хрени (на сервер, где нет иксов, ага), драйверы хз к чему, какие-то экзотические либы, которые, по-хорошему, нужно сделать опциональными. В общем, куча часов ушла на то, чтобы при помощи apt, dpkg и русского мата установить лишь то, что реально нужно. И оно, таки, работает!
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|4.68, НяшМяш (ok), 13:06, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может на сервере APT::Install-{Recommends,Suggests} был не отключён? Недавно тоже ffmpeg для медиасервера ставил (правда на убунте), с такой проблемой не сталкивался.
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|1.14, Sluggard (ok), 09:26, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Разве в Дебиане нельзя убунтушные PPA подключать? Или там нет гарантий совместимости?
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|2.20, And (??), 09:37, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тоже можно. Только Убунту по ряду вопросов отходит от Дебиана. Смесь будет специфична. Но для этого всё задумано, тоже.
Гарантия соместимости чего? На уровне договорённостей о именах файлов настроек и способах настроек, на уровне выбора тулкита настройки того или сего - может быть несовместмо. На уровне формата запускаемых бинарей - да соместимо.
Дебиан и Убунту - разные дистры. Специально разные. А взаимосогласованность репо - свойство дистра. Репо, в общем-то, определяет и создаёт дистр. Различие между дистрами - различие между репо.
А дальше смотря что было в голове у того, кто пушил и кто апрувил пуш в репо.
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|2.27, SR_team (ok), 09:49, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще как нужно. У меня только после ухода на арч опустел /usr/local/{bin,lib}. Потому что опакетить что-то очень просто
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|2.91, Аноним (91), 14:50, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну-ну, antimicrox, corectl, bemenu, osu-lazer, anydesk, discord, vscode.
этот список можёт и дальше продолжаться, вроде бы №1 дистрибутив, а пакетов нихрена (в репах), это обидно на самом деле, и да, почему они до сих пор не перенесли ядро в non-free? и где linux-libre из коробки?
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|1.19, ryoken (ok), 09:31, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для деба с древних времён дополнителные репы были, зачем ещё это поделие?
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|2.21, And (??), 09:39, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чтобы иметь возможность переиспользовать наработки умных людей из Арча? Арч-то - хорошая тема, там немало есть что взять.
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|3.25, Тупинйух (?), 09:48, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее чтобы залить беков, кто там проверять будет и как непонятно, а доверять энтузиастам ну как то такое себе. Чтобы использовать наработки умных людей всегда можно сделать ./configure && make && make install
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|4.69, НяшМяш (ok), 13:08, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сразу по башке за make install. Сколько лет уже говорят про checkinstall на дебиановых. А вообще поэтому народ на арч и сваливает пкгбилды писать - там такой проблемы нет.
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|4.79, And (??), 13:57, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ... всегда можно сделать ./configure && make && make install
Слова человека не пробовавшего. Либо не ценящего время и возможности.
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|5.58, mikhailnov (ok), 12:02, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если они при сборке deb из PKGBUILD будут использовать автогенератор зависимостей (dh_shlibs), то результат получится чуть получше, чем в Arch Linux. Но многие унаследованные от Arch зависимости при этом окажутся лишними. А т.к. в PKGBUILD вызывается обычно просто ./configure --prefix＝/usr, библиотеки окажутся в /usr/lib или в /usr/lib64 вместо /usr/lib/%arch-linux-gnu/. Если эта проблема решается хотя бы просто перемещением файлов с отслеживанием случаев, когда был поставлен RPATH на старое положение, то, мне кажется, должно быть вполне пригодно к использованию.
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|1.22, Константавр (ok), 09:41, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хм... А оно поможет? Ведь некоторые программы в Дебьяне невозможно собрать по причине устарецших гццэй и библиотек. Тут бы аналог ppa был бы кстати - кто-то один смог собрать пакет (СМОГ! С помощью заклинаний, жертвоприношений и комлания) и поделился ГОТОВЫМ пакетом. А в исходники, если хотите, сами лезьте, пересобирайте.
А вообще, поддержали бы appimage какойнить.
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|2.41, Michael Shigorin (ok), 10:14, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ведь некоторые программы в Дебьяне невозможно собрать
> по причине устарецших гццэй и библиотек.
Вы точно понимаете, какой ад предлагаете выпустить на волюшку?
> С помощью заклинаний, жертвоприношений и комлания
Результат, повторюсь, будет соответствующий.
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|3.111, Константавр (ok), 16:19, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вы точно понимаете, какой ад предлагаете выпустить на волюшку?
Я? Я не закладывал этот "Атъ и Израель" в Дебьяновскую базу. Если всё так красиво и хорошо в этом "стабильном" дистрибутиве, то почему постоянно люди пытаются обойти его "стабильность" и напихать более свежего софта (или вообще стороннего)? Нужен свежий софт, с его ошибками и проблемами люди готовы жить. Но сборка свежачка часто проблемна на Дебьяне - то одни либы слишком старые, то другие. Обновление одной либы всё сломает. Поэтому и проще на дебе ставить самодостаточные пакеты, чем имитировать aur. Это как раз и будет армагеддон.
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|1.24, SR_team (ok), 09:46, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Еще добавить в эту репу fast-apt для паралельной загрузки пакетов и будет совсем арч.
P.S. Надеюсь это примут в искоробочный debian и больше никогда не придется париться с составлением структуры пакета, и заполнением control
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|Часть нити удалена модератором
|3.33, SR_team (ok), 09:58, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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:D Я имел в виду утилиты из этого проекта, т.е. 'makedeb', а не изкоробочный доступ к пакетам в DUR.
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|1.31, BrainFucker (ok), 09:52, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дичь.
> DUR, как и AUR, вместо доверия к дистрибутиву как единому целому, манипулирует доверием к каждому отдельному разработчику, предлагающему свои пакеты в AUR/DUR.
И как, много разработчиков приложений, которые парятся о наличии их разработок в AUR? Или там всё таки в основном левые сборки?
Вот делать разработчикам больше нечего, они лучше положат у себя на сайте 4 универсальные сборки: Win, Mac, Android, Linux. Да, одну универсальную сборку под Linux, это либо тарбол, либо AppImage.
Остальное всё баловство.
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|2.36, srgazh (ok), 10:07, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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+ Так как все есть в большинстве для Debian, а вот для Arh к сожалению нет.
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|3.48, BrainFucker (ok), 10:42, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Специальные сборки под каждый дистр это дичь. Современное распространение ПО должно хотя бы соответствовать этим пунктам:
* независимая от дистрибутива и пакетного менеджера сборка;
* web 3.0, т.е. не централизованный репозиторий.
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|1.50, Аноним (-), 11:02, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вангую, что этот DUR будет цельнотянутой копией AUR, только со слегка другим названием.
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|2.53, Аноним (60), 11:23, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Репы Альта великолепны, до сих пор не гнушаются 32 битами между прочим.
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|1.52, Аноним (60), 11:21, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Арч не нужен. Дебьян форева.))) Закопали чекинстал, теперь легаси будет.(((
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|1.59, Moebius (ok), 12:14, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Debian! Опережает всех объёмом репозиториев!
*нормальной сборки firefox нет.
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|2.71, Аноним (56), 13:12, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чиво apt policy firefox firefox Установлен 88 0 1-1 Кандидат 88 0 1-1... большой текст свёрнут, показать
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|4.92, Поня не читатель (?), 14:50, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Firefox ESR (Extended Support Release) is a version of Firefox for organizations and other groups that need extended support for mass deployments. Each ESR release, based on the regular version released at the same time, is supported for one year. Unlike the regular ("rapid") releases, ESRs are not updated with new features and performance enhancements every four weeks, but rather are updated with only high-risk-reduction or high-impact security fixes or major stability fixes with point releases, until the end of the ESR cycle.
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|1.61, Moebius (ok), 12:16, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>DUR, как и AUR, вместо доверия к дистрибутиву как единому целому, манипулирует доверием к каждому отдельному разработчику,
Мир реален, а не идеален. Только предмодерация.
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|1.63, Moebius (ok), 12:22, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как собираются увязывать DUR с дебиановской моделью релизов? Будут отдельные пакеты для каждой ветки или статическая сборка "всё своё ношу с собой"?
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|1.64, Moebius (ok), 12:26, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Про интеграцию магазина приложений с платёжными системами (хотя бы для пожертвований) можно не спрашивать. Религиозный запрет, похоже.
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|2.77, iPony129412 (?), 13:36, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет. Просто никому не надо.
Даже вон Ubuntu сдалась с магазином приложений, где можно что-то купить.
Не идёт десктоп.
А разрабатывать и поддерживать такую систему тоже деньги.
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|1.74, Аноним (74), 13:17, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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что-то как-то не очень...
часто для себя перебираю пакеты из PPA, но тут как-то совсем странное решение.
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|1.78, OpenEcho (?), 13:52, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Like Cidia, but for Debian? NO...
Like F-Droid for Debian ? No... it is like AUR but for DUR
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|1.82, Чебур (?), 14:15, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще странная штука, зачем в дистр славящийся своей стабильностью тянуть это непотребство.
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|1.85, Аноним (85), 14:23, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и что это? Делать из Дебиана рачик?
Причём тянуть пакеты не от разрабов, а с AUR - сделать из стабильного дистра шерето и пакетопомойку, если такое кому надо, то лучше уж на рачике и сидеть.
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|1.96, Аноним (96), 14:58, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Currently, only makedeb-alpha is supported for the DUR. Users using the stable release may find the DUR to be partially or completely unfunctional.
Подождем когда стабилизируются, допилят все что надо. Там и посмотрим, нужно оно или нет чисто для какой-то экзотики. Хотя до сих пор нужды в этом не было.
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|1.107, Аноним (107), 15:20, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Название конечно УГ. Но, наконец-то! А то как то сложна в этих дебианах ваших левое по опакечивать
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