Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2021Q1

Разработчики проекта NetBSD представили релиз репозитория пакетов pkgsrc-2021Q1, который стал 70 по счёту выпуском проекта. Система pkgsrc была создана 23 года назад на основе портов FreeBSD и в настоящее время используется по умолчанию для управления коллекцией дополнительных приложений в NetBSD и Minix, в качестве дополнительного средства распространения пакетов pkgsrc также применяется пользователями Solaris/illumos и macOS. В общем виде Pkgsrc поддерживает 23 платформы, включая AIX, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, HP-UX, Haiku, IRIX, Linux, QNX и UnixWare. В репозитории предложено более 26 тысяч пакетов. По сравнению с прошлым выпуском добавлен 381 новый пакет, удалён 61 пакет, обновлены версии 2064 пакетов, в том числе 29 связанных с языком R, 499 - c Python и 332 - с Ruby. Предлагаемый по умолчанию компилятор языка Go обновлён до версии 1.16. Прекращена поддержка веток php 7.2, node.js 8 и go 1.14. Для запуска Firefox и Thunderbird теперь требуется как минимум NetBSD 9 (сборка для NetBSD 8 прекращена). Из обновлений версий отмечается: cmake 3.19.7

Firefox 78.9.0 (as an ESR), 86.0.1

gdal 3.2.2

Go 1.15.10, 1.16.2

LibreOffice 7.1.1.2

mosquitto 2.0.9

Nextcloud 21.0.0

Node.js 12.21.0, 14.16.0

ocaml 4.11.2

openblas 0.3.10

owncloud 10.6.0

PHP 7.3.27, 7.4.16, 8.0.3

PostGIS 3.1.1

PostgreSQL 9.5.25, 9.6.21, 10.16, 11.11, 12.6, 13.2

pulseaudio 14.2

Python 3.7.10, 3.8.8, 3.9.2

QEMU 5.2.0

qgis 3.16.4

Ruby 3.0

Rust 1.49.0

spotify-qt 3.5

SQLite 3.35.2

Syncthing 1.14.0

Thunderbird 78.9.0

tor 0.4.5.7

Tor Browser 10.0.12

vlc 3.0.12

WebKitGTK 2.30.6