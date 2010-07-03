Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2021Q1

|
|1.1, Аноним (1), 10:05, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Когда-то было актуально, но, по-моему, сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников. Каких-либо заметных трудностей действительно обычно не возникает. А если бы они вместо поиска чего бы удалить на этот раз занимались разработкой системы? Это всё-таки вторая лучшая хбсд на свете, по некоторым параметрам даже лучшая. Сразу после дфбсд.
|
|
|
|2.3, Прохожий (??), 10:18, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> но, по-моему, сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников
А зависимости кто за вас проверять будет? Причём нередко есть зависимость от версий либ - конкретная, минимальная и максимальная.
|
|
|
|3.4, Аноним (1), 10:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
А, ну это да, есть такое. Я тут вспомнил, что у меня были проблемы со сборкой для таких систем, сборочный скрипт не мог найти различные компоненты на диске - это самое частое наверное.
|
|2.5, Аноним (-), 10:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> по-моему, сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников.
Наоборот. Сегодня как-раз таки проблемы. Отпатчить от всяких хрустов, отрезать поттернгов и прочий шлак с телеметрией - и вуаля, почти рабочая программа, пусть и хуже чем лет 20 назад но вроде бы условно рабочая.
Вот мне интересно как нетбздишники на калькуляторах собираются собрать этот торбраузер с хрустом бггга
|
|
|
|3.8, Аноним (1), 10:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Тоже подумал, что 20 лет назад не было вебкита и куда удобнее на тостере комплировать было, чем сегодня. Но если оставить только сишные программы, без плюсовых шаблонов и прочей дряни, будет нормально. Ещё можно оставить питон -- с ним проблем не будет, вот уже и есть почти всё, что понадобится.
|
|2.7, Michael Shigorin (ok), 10:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников
Первые десьтыщраз -- может быть, потом рутина начинает брать своё.
Поэтому те, кто поопытней, давно уж и озадачились фиксацией опыта в пакетах...
|
|
|
|3.9, Аноним (1), 11:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников
> Первые десьтыщраз -- может быть, потом рутина начинает брать своё.
> Поэтому те, кто поопытней, давно уж и озадачились фиксацией опыта в пакетах...
Не знаю, я просто делаю однострочники со всеми этими make install и обновляю когда мне надо. А то в репах постоянно версии трёхлетней давности, это никуда не годится.
|
|
|
|4.10, Аноним (10), 11:11, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если вы под NetBSD, попробуйте инструментарий pkg_comp, очень упрощает сборку. Другое дело, что мой список из 30 предпочитаемых приложений собирать каждый раз надоедает при обновлении нужных версий.
|
|
|
|3.13, Аноним (1), 11:44, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Минорщина ведь, что-то скопировали, что-то удалили. Не на то распыляются.
|
|2.14, YetAnotherOnanym (ok), 11:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это и раньше не было проблемой. Времени, правда, отнимает много - на каждую жалобу "либа такая-то не найдена" приходится искать, в какой софтине эта либа содержится, а когда её ставишь - ей тоже какие-то свои либы нужны, которых нет, и так далее. В общем, делаешь всю работу за мантейнера пакета, даже за нескольких. Но это совсем не проблема.
|
|
|
|3.20, Аноним (1), 13:12, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это и раньше не было проблемой. Времени, правда, отнимает много - на
> каждую жалобу "либа такая-то не найдена" приходится искать, в какой софтине
> эта либа содержится, а когда её ставишь - ей тоже какие-то
> свои либы нужны, которых нет, и так далее. В общем, делаешь
> всю работу за мантейнера пакета, даже за нескольких. Но это
> совсем не проблема.
Ну раньше с кроссплатформенной сборкой всё же были неиллюзорные проблемы, а несовместимостей там полно. Сейчас мне так кажется полегче стало.
|
|
|
|4.21, Аноним (1), 13:14, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Это и раньше не было проблемой. Времени, правда, отнимает много - на
>> каждую жалобу "либа такая-то не найдена" приходится искать, в какой софтине
>> эта либа содержится, а когда её ставишь - ей тоже какие-то
>> свои либы нужны, которых нет, и так далее. В общем, делаешь
>> всю работу за мантейнера пакета, даже за нескольких. Но это
>> совсем не проблема.
> Ну раньше с кроссплатформенной сборкой всё же были неиллюзорные проблемы, а несовместимостей
> там полно. Сейчас мне так кажется полегче стало.
Ну в смысле со сборкой для нецелевой платформы. Возможны самые разные сюрпризы и во время работы конечно, но главное собрать и потом уже разбираться с сюрпризами.
|
|2.18, rvs2016 (ok), 13:00, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников
> зметных трудностей действительно обычно не возникает
Есть и другая сторона такой самобранки пакетов из исходников.
Те, кто 20 лет назад едва окончили университеты и на провайдерских узлах и в прочих подобных местах с интересом занимались собирательством из исходников, вытаскивая при необходимости напильники и бубны, сейчас уже не 20-летние юнцы, а 40-летние старики, которым возиться с ручной сборкой из исходников уже лениво и не интересно. Им подавай готовый сборки уж. :-)
|
|1.2, Аноним (2), 10:14, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В общем виде Pkgsrc поддерживает 23 платформы, включая AIX, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, HP-UX, Haiku, IRIX, Linux, QNX и UnixWare.
А вот теперь осталось выяснить что такое "общий вид" и "поддержка" по их словам. Да, бутстрап Pkgsrc происходит нормально. Даже некоторые простейшие пакеты собираются, но потом...
|
|
|
|2.17, Анончик (?), 12:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Расскажешь мне что потом? А то у меня за место nix оно работает для развертывания окружения разработчика.
|
|1.6, Аноним (10), 10:35, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мне нравилась NetBSD, больше года использовал ее на десктопе после опыта с FreeBSD. Собирал около 30 предпочитаемых приложений с помощью pkg_comp, на Core i5-10400 на это каждый раз уходило 13-14 часов. Считаю недостатком NetBSD, что бинарный репозиторий обновляется не так быстро, как в FreeBSD. Поэтому вернулся к FreeBSD.
|
|
|
|2.11, Аноним (2), 11:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А я - вернулся на линукс. Фрибзду держу в дуалбуте "на поржать" и линуксатор потыкать палочкой, который в 13-й версии очень даже работает с убунтовским корнем. Фрибзда - как система выходного дня, когда можно не работу работать, а просто в инетиках лазить и видева смотреть.
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 14:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>в качестве дополнительного средства распространения пакетов pkgsrc также применяется пользователями Solaris/illumos и macOS.
А я соберу свой illumos дистрибутив
|
|1.19, rvs2016 (ok), 13:03, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Система pkgsrc была создана 23 года назад на основе портов FreeBSD
А чем не понравилась сама система портов FreeBSD так, что аж начали ваять другую систему на её основе? Какая у pkgsrc, как говорят, местные умники, киллерфича?
|