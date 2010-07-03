Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2021Q1

2.3 , Прохожий ( ?? ), 10:18, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > но, по-моему, сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников А зависимости кто за вас проверять будет? Причём нередко есть зависимость от версий либ - конкретная, минимальная и максимальная.

3.4 , Аноним ( 1 ), 10:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А, ну это да, есть такое. Я тут вспомнил, что у меня были проблемы со сборкой для таких систем, сборочный скрипт не мог найти различные компоненты на диске - это самое частое наверное.

2.5 , Аноним ( - ), 10:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > по-моему, сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников. Наоборот. Сегодня как-раз таки проблемы. Отпатчить от всяких хрустов, отрезать поттернгов и прочий шлак с телеметрией - и вуаля, почти рабочая программа, пусть и хуже чем лет 20 назад но вроде бы условно рабочая. Вот мне интересно как нетбздишники на калькуляторах собираются собрать этот торбраузер с хрустом бггга

3.8 , Аноним ( 1 ), 10:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Тоже подумал, что 20 лет назад не было вебкита и куда удобнее на тостере комплировать было, чем сегодня. Но если оставить только сишные программы, без плюсовых шаблонов и прочей дряни, будет нормально. Ещё можно оставить питон -- с ним проблем не будет, вот уже и есть почти всё, что понадобится.

2.7 , Michael Shigorin ( ok ), 10:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников Первые десьтыщраз -- может быть, потом рутина начинает брать своё. Поэтому те, кто поопытней, давно уж и озадачились фиксацией опыта в пакетах...

3.9 , Аноним ( 1 ), 11:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников

> Первые десьтыщраз -- может быть, потом рутина начинает брать своё.

> Поэтому те, кто поопытней, давно уж и озадачились фиксацией опыта в пакетах... Не знаю, я просто делаю однострочники со всеми этими make install и обновляю когда мне надо. А то в репах постоянно версии трёхлетней давности, это никуда не годится.

4.10 , Аноним ( 10 ), 11:11, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если вы под NetBSD, попробуйте инструментарий pkg_comp, очень упрощает сборку. Другое дело, что мой список из 30 предпочитаемых приложений собирать каждый раз надоедает при обновлении нужных версий.

5.16 , DildoZilla ( ? ), 12:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – pkg_rolling-replace

2.12 , Аноним ( - ), 11:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если бы они вместо поиска чего бы удалить на этот

> раз занимались разработкой системы? Ну что ты несёшь? Что за клоунство?

Что значит "чего бы удалить"? И что значит "занимались разработкой системы"? А они что... не занимаются? Впахивают только так: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52376

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53935 > сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников. pkgsrc эту задачу и решает, лол.

3.13 , Аноним ( 1 ), 11:44, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Минорщина ведь, что-то скопировали, что-то удалили. Не на то распыляются.

4.15 , DildoZilla ( ? ), 12:29, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это новость не про новую версию ядра линукс.

2.14 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это и раньше не было проблемой. Времени, правда, отнимает много - на каждую жалобу "либа такая-то не найдена" приходится искать, в какой софтине эта либа содержится, а когда её ставишь - ей тоже какие-то свои либы нужны, которых нет, и так далее. В общем, делаешь всю работу за мантейнера пакета, даже за нескольких. Но это совсем не проблема.

3.20 , Аноним ( 1 ), 13:12, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это и раньше не было проблемой. Времени, правда, отнимает много - на

> каждую жалобу "либа такая-то не найдена" приходится искать, в какой софтине

> эта либа содержится, а когда её ставишь - ей тоже какие-то

> свои либы нужны, которых нет, и так далее. В общем, делаешь

> всю работу за мантейнера пакета, даже за нескольких. Но это

> совсем не проблема. Ну раньше с кроссплатформенной сборкой всё же были неиллюзорные проблемы, а несовместимостей там полно. Сейчас мне так кажется полегче стало.

4.21 , Аноним ( 1 ), 13:14, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Это и раньше не было проблемой. Времени, правда, отнимает много - на

>> каждую жалобу "либа такая-то не найдена" приходится искать, в какой софтине

>> эта либа содержится, а когда её ставишь - ей тоже какие-то

>> свои либы нужны, которых нет, и так далее. В общем, делаешь

>> всю работу за мантейнера пакета, даже за нескольких. Но это

>> совсем не проблема.

> Ну раньше с кроссплатформенной сборкой всё же были неиллюзорные проблемы, а несовместимостей

> там полно. Сейчас мне так кажется полегче стало. Ну в смысле со сборкой для нецелевой платформы. Возможны самые разные сюрпризы и во время работы конечно, но главное собрать и потом уже разбираться с сюрпризами.

2.18 , rvs2016 ( ok ), 13:00, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников

> зметных трудностей действительно обычно не возникает Есть и другая сторона такой самобранки пакетов из исходников.

Те, кто 20 лет назад едва окончили университеты и на провайдерских узлах и в прочих подобных местах с интересом занимались собирательством из исходников, вытаскивая при необходимости напильники и бубны, сейчас уже не 20-летние юнцы, а 40-летние старики, которым возиться с ручной сборкой из исходников уже лениво и не интересно. Им подавай готовый сборки уж. :-)

