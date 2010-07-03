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Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2021Q1

05.04.2021 09:59

Разработчики проекта NetBSD представили релиз репозитория пакетов pkgsrc-2021Q1, который стал 70 по счёту выпуском проекта. Система pkgsrc была создана 23 года назад на основе портов FreeBSD и в настоящее время используется по умолчанию для управления коллекцией дополнительных приложений в NetBSD и Minix, в качестве дополнительного средства распространения пакетов pkgsrc также применяется пользователями Solaris/illumos и macOS. В общем виде Pkgsrc поддерживает 23 платформы, включая AIX, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, HP-UX, Haiku, IRIX, Linux, QNX и UnixWare.

В репозитории предложено более 26 тысяч пакетов. По сравнению с прошлым выпуском добавлен 381 новый пакет, удалён 61 пакет, обновлены версии 2064 пакетов, в том числе 29 связанных с языком R, 499 - c Python и 332 - с Ruby. Предлагаемый по умолчанию компилятор языка Go обновлён до версии 1.16. Прекращена поддержка веток php 7.2, node.js 8 и go 1.14. Для запуска Firefox и Thunderbird теперь требуется как минимум NetBSD 9 (сборка для NetBSD 8 прекращена).

Из обновлений версий отмечается:

  • cmake 3.19.7
  • Firefox 78.9.0 (as an ESR), 86.0.1
  • gdal 3.2.2
  • Go 1.15.10, 1.16.2
  • LibreOffice 7.1.1.2
  • mosquitto 2.0.9
  • Nextcloud 21.0.0
  • Node.js 12.21.0, 14.16.0
  • ocaml 4.11.2
  • openblas 0.3.10
  • owncloud 10.6.0
  • PHP 7.3.27, 7.4.16, 8.0.3
  • PostGIS 3.1.1
  • PostgreSQL 9.5.25, 9.6.21, 10.16, 11.11, 12.6, 13.2
  • pulseaudio 14.2
  • Python 3.7.10, 3.8.8, 3.9.2
  • QEMU 5.2.0
  • qgis 3.16.4
  • Ruby 3.0
  • Rust 1.49.0
  • spotify-qt 3.5
  • SQLite 3.35.2
  • Syncthing 1.14.0
  • Thunderbird 78.9.0
  • tor 0.4.5.7
  • Tor Browser 10.0.12
  • vlc 3.0.12
  • WebKitGTK 2.30.6


  1. Главная ссылка к новости (https://mail-index.netbsd.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2020Q3
  3. OpenNews: OpenIndiana 2019.04 и OmniOS CE r151030, продолжающие развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Linux Foundation вводит систему оценки качества, безопасности и стабильности СПО
  5. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.10.0
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера DNF 4.6
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал IdeaFix
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54888-pkgsrc
Ключевые слова: pkgsrc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:05, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Когда-то было актуально, но, по-моему, сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников. Каких-либо заметных трудностей действительно обычно не возникает. А если бы они вместо поиска чего бы удалить на этот раз занимались разработкой системы? Это всё-таки вторая лучшая хбсд на свете, по некоторым параметрам даже лучшая. Сразу после дфбсд.
     
     
  • 2.3, Прохожий (??), 10:18, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > но, по-моему, сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников

    А зависимости кто за вас проверять будет? Причём нередко есть зависимость от версий либ - конкретная, минимальная и максимальная.

     
     
  • 3.4, Аноним (1), 10:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А, ну это да, есть такое. Я тут вспомнил, что у меня были проблемы со сборкой для таких систем, сборочный скрипт не мог найти различные компоненты на диске - это самое частое наверное.
     
  • 2.5, Аноним (-), 10:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > по-моему, сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников.

    Наоборот. Сегодня как-раз таки проблемы. Отпатчить от всяких хрустов, отрезать поттернгов и прочий шлак с телеметрией - и вуаля, почти рабочая программа, пусть и хуже чем лет 20 назад но вроде бы условно рабочая.

    Вот мне интересно как нетбздишники на калькуляторах собираются собрать этот торбраузер с хрустом бггга

     
     
  • 3.8, Аноним (1), 10:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тоже подумал, что 20 лет назад не было вебкита и куда удобнее на тостере комплировать было, чем сегодня. Но если оставить только сишные программы, без плюсовых шаблонов и прочей дряни, будет нормально. Ещё можно оставить питон -- с ним проблем не будет, вот уже и есть почти всё, что понадобится.
     
  • 2.7, Michael Shigorin (ok), 10:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников

    Первые десьтыщраз -- может быть, потом рутина начинает брать своё.

    Поэтому те, кто поопытней, давно уж и озадачились фиксацией опыта в пакетах...

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 11:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников
    > Первые десьтыщраз -- может быть, потом рутина начинает брать своё.
    > Поэтому те, кто поопытней, давно уж и озадачились фиксацией опыта в пакетах...

    Не знаю, я просто делаю однострочники со всеми этими make install и обновляю когда мне надо. А то в репах постоянно версии трёхлетней давности, это никуда не годится.

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 11:11, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы под NetBSD, попробуйте инструментарий pkg_comp, очень упрощает сборку. Другое дело, что мой список из 30 предпочитаемых приложений собирать каждый раз надоедает при обновлении нужных версий.
     
     
  • 5.16, DildoZilla (?), 12:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pkg_rolling-replace
     
  • 2.12, Аноним (-), 11:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если бы они вместо поиска чего бы удалить на этот
    > раз занимались разработкой системы?

    Ну что ты несёшь? Что за клоунство?
    Что значит "чего бы удалить"? И что значит "занимались разработкой системы"? А они что... не занимаются? Впахивают только так:

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52376
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53935

    > сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников.

    pkgsrc эту задачу и решает, лол.

     
     
  • 3.13, Аноним (1), 11:44, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минорщина ведь, что-то скопировали, что-то удалили. Не на то распыляются.
     
     
  • 4.15, DildoZilla (?), 12:29, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это новость не про новую версию ядра линукс.
     
  • 2.14, YetAnotherOnanym (ok), 11:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и раньше не было проблемой. Времени, правда, отнимает много - на каждую жалобу "либа такая-то не найдена" приходится искать, в какой софтине эта либа содержится, а когда её ставишь - ей тоже какие-то свои либы нужны, которых нет, и так далее. В общем, делаешь всю работу за мантейнера пакета, даже за нескольких.  Но это совсем не проблема.
     
     
  • 3.20, Аноним (1), 13:12, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это и раньше не было проблемой. Времени, правда, отнимает много - на
    > каждую жалобу "либа такая-то не найдена" приходится искать, в какой софтине
    > эта либа содержится, а когда её ставишь - ей тоже какие-то
    > свои либы нужны, которых нет, и так далее. В общем, делаешь
    > всю работу за мантейнера пакета, даже за нескольких.  Но это
    > совсем не проблема.

    Ну раньше с кроссплатформенной сборкой всё же были неиллюзорные проблемы, а несовместимостей там полно. Сейчас мне так кажется полегче стало.

     
     
  • 4.21, Аноним (1), 13:14, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Это и раньше не было проблемой. Времени, правда, отнимает много - на
    >> каждую жалобу "либа такая-то не найдена" приходится искать, в какой софтине
    >> эта либа содержится, а когда её ставишь - ей тоже какие-то
    >> свои либы нужны, которых нет, и так далее. В общем, делаешь
    >> всю работу за мантейнера пакета, даже за нескольких.  Но это
    >> совсем не проблема.
    > Ну раньше с кроссплатформенной сборкой всё же были неиллюзорные проблемы, а несовместимостей
    > там полно. Сейчас мне так кажется полегче стало.

    Ну в смысле со сборкой для нецелевой платформы. Возможны самые разные сюрпризы и во время работы конечно, но главное собрать и потом уже разбираться с сюрпризами.

     
  • 2.18, rvs2016 (ok), 13:00, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сегодня не проблема собрать любой пакет из исходников
    > зметных трудностей действительно обычно не возникает

    Есть и другая сторона такой самобранки пакетов из исходников.
    Те, кто 20 лет назад едва окончили университеты и на провайдерских узлах и в прочих подобных местах с интересом занимались собирательством из исходников, вытаскивая при необходимости напильники и бубны, сейчас уже не 20-летние юнцы, а 40-летние старики, которым возиться с ручной сборкой из исходников уже лениво и не интересно. Им подавай готовый сборки уж. :-)

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В общем виде Pkgsrc поддерживает 23 платформы, включая AIX, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, HP-UX, Haiku, IRIX, Linux, QNX и UnixWare.

    А вот теперь осталось выяснить что такое "общий вид" и "поддержка" по их словам. Да, бутстрап Pkgsrc происходит нормально. Даже некоторые простейшие пакеты собираются, но потом...

     
     
  • 2.17, Анончик (?), 12:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажешь мне что потом? А то у меня за место nix оно работает для развертывания окружения разработчика.
     

  • 1.6, Аноним (10), 10:35, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне нравилась NetBSD, больше года использовал ее на десктопе после опыта с FreeBSD. Собирал около 30 предпочитаемых приложений с помощью pkg_comp, на Core i5-10400 на это каждый раз уходило 13-14 часов. Считаю недостатком NetBSD, что бинарный репозиторий обновляется не так быстро, как в FreeBSD. Поэтому вернулся к FreeBSD.
     
     
  • 2.11, Аноним (2), 11:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А я - вернулся на линукс. Фрибзду держу в дуалбуте "на поржать" и линуксатор потыкать палочкой, который в 13-й версии очень даже работает с убунтовским корнем. Фрибзда - как система выходного дня, когда можно не работу работать, а просто в инетиках лазить и видева смотреть.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в качестве дополнительного средства распространения пакетов pkgsrc также применяется пользователями Solaris/illumos и macOS.

    А я соберу свой illumos дистрибутив

     

  • 1.19, rvs2016 (ok), 13:03, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Система pkgsrc была создана 23 года назад на основе портов FreeBSD

    А чем не понравилась сама система портов FreeBSD так, что аж начали ваять другую систему на её основе? Какая у pkgsrc, как говорят, местные умники, киллерфича?

     
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