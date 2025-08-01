В AUR-репозитории Arch Linux выявлены ещё 6 вредоносных пакетов

|
|1.3, Аноним (3), 22:49, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вредоносных программ под Linux всё больше и больше. Но правда они чаще всего атакуют пользователей работают из-под рута.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 22:52, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
виноват в первую очередь сам пользователь
Главное написать Не ставить ЭТОТ пакет.. и пользователь поставит.
Ведь всю помойку тянут на ПК.. всю!
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 23:10, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Читать пкгбилды аура перед запуском.
Правда в мире, где половина инновационного софта ставится через curl |sudo sh , будет затруднительно отличить вирус от нормального софта.
|
|2.16, НяшМяш (ok), 00:12, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Клонить репы себе на машину, удалять .git, проверять PKGBUILD и самому поддерживать. Иногда даже получается проще, потому что меинтейнеры оригинальных пакетов часто слоупочат версии обновлять.
|
|2.26, Аноним (22), 02:33, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В дополнение к вышеупомянутому ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ чтению PKGBUILD'ов. Наверное не ставить пакеты с идиотскими названиями, от васяна с нулевым аккаунтом. А также заглядывать в комментарии AUR странички, главное, чтобы они тоже не были идиотскими, от васяна с нулевым аккаунтом.
|
|2.28, Bottle (?), 02:50, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Читать исходники? Поборники свободы сами что-то не желают ей пользоваться на постоянке - они хотят, чтобы за них работали БЕСПЛАТНО.
|
|1.8, zionist (ok), 23:13, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Arch всё больше и больше демонстрирует свою никчёмность для хоть сколько нибудь серьёзного использования.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 23:18, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В аур пакеты проверяются сообществом и исходники открыты, что снижает риски. А вот что творится в сторонних пользовательских репозиториях других систем, например в PPA у Ubuntu, часто остаётся за кадром-- там тоже может быть что угодно. Разница лишь в прозрачности
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 23:34, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>снижает риски
Снижають, снижають, милок, не боись! Новость читал?
|
|
|
|3.17, НяшМяш (ok), 00:13, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Аур лучше, исходники прямо в вебморде можно посмотреть. Как там у ппа с отображением рецепта сборки?
|
|1.10, freeperson (?), 23:30, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Arch стал уже стал попсой, как винда, что его таргетят кулхацкеры ежедневно. AUR это та ещё помойка, где никто не проверяет ничего. Чувакам "I use arch btw": ставьте Слаку или Gentoo, и будет вам счастье.
|
|
|
|2.24, Аноним (22), 02:16, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> AUR это та ещё помойка, где никто не проверяет ничего.
> Вредоносный пакет был удалён администраторами AUR через несколько часов после появления.
Держи в курсе.
> ставьте Слаку или Gentoo, и будет вам счастье.
Не ставьте свое "ненужно", ставьте мое "ненужно"!!!1!1
|
|1.12, Beta Version (ok), 23:33, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Арч со своим АУР - ненужная помойка. Если раньше его можно было использовать для понтов, то сегодня он просто не нужен.
|
|
|
|2.18, НяшМяш (ok), 00:14, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Габен, гребущий лопатой деньги со стимдеков, сидит понтуется.
|
|1.20, Аноним (20), 01:02, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
AUR удобно использовать как источник готовых инструкций для сборки пакетов которых нет в BLFS.
|
|1.21, Аноним (22), 02:04, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
По кринжовости действий, представляется что-то вроде "Мамин пирожочек возомнил себя кулхацкером, и набегает на AUR".
|