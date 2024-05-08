Выпуск пакетного менеджера pacstall 5.0, развивающего аналог AUR для Ubuntu

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|1.5, Аноним (5), 12:21, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для тех кто собирает свой дистрибутив, дополнительный источник готовых патчей лишним не будет.
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|1.6, bergentroll (ok), 12:23, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если оно позволяет deb собирать из PKGBUILD-подобного описания, то ценная фича. Из описания, к сожалению, не понятно. А так nix можно вкорячить.
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|1.7, Аноним (7), 12:40, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А не проще арч сразу накатить? И не страдать от всяких снапов и прочих сомнительной нужности вещей убунтумирка
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|2.8, Аноним (8), 12:41, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы накатить арч, нужно как следует накатить, иначе не проще.
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|2.15, _kp (ok), 15:17, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Арч по простому же не устанавливается, и не настраивается.
Поэтому, обычному пользователю точно не проще из конструктора строить систему.
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|1.9, НяшМяш (ok), 12:46, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такими темпами убунту и производные можно будет использовать без боли. Рецепты на не тухлые ядра уже завезли, а вот актуальной месы пока ещё нет.
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|1.12, Аноним (12), 13:24, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Пакеты оформляются в формате pacscript, похожем на PKGBUILD в AUR и также включающем сведения о загрузке, зависимостях, сборке и установке."
И вот нафига эрзац-пакеты на релизном нероллинг-дистре?
PPA недосаточно помойный, нужно прям до AUR-помойки дно пробить?
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|1.14, YetAnotherOnanym (ok), 13:44, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> homepage -> url
Потом до них дойдёт, что url может быть не только у homepage, и они переименуют url -> homepage.
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