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Выпуск пакетного менеджера pacstall 5.0, развивающего аналог AUR для Ubuntu

08.05.2024 11:27

Доступен выпуск пакетного менеджера pacstall 5.0, развивающего аналог концепции AUR для Ubuntu Linux и собственный репозиторий, в котором присутствует 518 пакетов, позволяющих установить в текущем окружении Ubuntu наиболее свежие версии интересующих программ, параллельно с имеющимися в системе программами. Пакеты оформляются в формате pacscript, похожем на PKGBUILD в AUR и также включающем сведения о загрузке, зависимостях, сборке и установке. Код утилиты написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.

Среди особенностей инструментария:

  • Поддержка как сборки программ из исходных текстов архивов с релизами и срезов из git-репозиториев, так и установки готовых сборок и пакетов в форматах Appimage и deb.
  • Возможность ускорения загрузки пакетов при помощи утилиты axel, поддерживающей распараллеливание потоков и загрузку порций данных одновременно с нескольких серверов.
  • При обновлении возможна загрузка самых свежих коммитов из Git, без необходимости ожидания обновления пакета.
  • Возможность установки программ из нескольких репозиториев.
  • Возможность отслеживания обновлений Pacstall из любых веток и форков.
  • Поддержка автодополнения команд в оболочках bash, ZSH и fish.

В новой версии:

  • В формат pacscript внесён ряд изменений, нарушающих совместимость, например, переименованы некоторые параметры (name -> pkgname, homepage -> url и т.п.).
  • Добавлена возможность ограничения версий в массивах с определением зависимостей.
  • Добавлена функция check() и связанные с ней флаги -Nc/--nocheck.
  • Добавлены функции {pre,post}_upgrade и pre_remove для запуска перед или после обновления и удаления пакета.
  • Предоставлена возможность определения конфликтующих пакетов.
  • Добавлен параметр со списком лицензий.
  • Добавлены флаги -Qa/--quality-assurance и Q/--quiet.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pacstall/pa...)
  2. OpenNews: Эксперимент по получению контроля над пакетами в репозитории AUR
  3. OpenNews: Представлен DUR, аналог пользовательского репозитория AUR для Debian
  4. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux найдено вредоносное ПО
  5. OpenNews: Репозиторий AUR переходит на Git
  6. OpenNews: unsnap - инструментарий для миграции Ubuntu со Snap на Flatpak
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61136-pacstall
Ключевые слова: pacstall, ubuntu, aur
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, ck (?), 11:50, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надеюсь в снап пакует?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:23, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сноп!
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:21, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для тех кто собирает свой дистрибутив, дополнительный источник готовых патчей лишним не будет.
     
  • 1.6, bergentroll (ok), 12:23, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если оно позволяет deb собирать из PKGBUILD-подобного описания, то ценная фича. Из описания, к сожалению, не понятно. А так nix можно вкорячить.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:40, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А не проще арч сразу накатить? И не страдать от всяких снапов и прочих сомнительной нужности вещей убунтумирка
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:41, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы накатить арч, нужно как следует накатить, иначе не проще.
     
  • 2.15, _kp (ok), 15:17, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч по простому же не устанавливается, и не настраивается.
    Поэтому, обычному пользователю точно не проще из конструктора строить систему.
     

  • 1.9, НяшМяш (ok), 12:46, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такими темпами убунту и производные можно будет использовать без боли. Рецепты на не тухлые ядра уже завезли, а вот актуальной месы пока ещё нет.
     
     
  • 2.10, Мне хватает (?), 12:51, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам рассказать про apt-build ?
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:24, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Пакеты оформляются в формате pacscript, похожем на PKGBUILD в AUR и также включающем сведения о загрузке, зависимостях, сборке и установке."

    И вот нафига эрзац-пакеты на релизном нероллинг-дистре?  
    PPA недосаточно помойный, нужно прям до AUR-помойки дно пробить?

     
  • 1.14, YetAnotherOnanym (ok), 13:44, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > homepage -> url

    Потом до них дойдёт, что url может быть не только у homepage, и они переименуют url -> homepage.

     
  • 1.16, Аноним (16), 15:45, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://rhinolinux.org/download.html
    Дистр с pacstall, xfce по умолчанию
    Кто хочет потрогать ;)
     

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