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unsnap - инструментарий для миграции Ubuntu со Snap на Flatpak

02.07.2023 07:58

Проект unsnap развивает утилиту для перевода систем на базе Ubuntu с использования пакетов snap на пакеты в формате flatpak. Утилита не только заменяет пакетный менеджер snap на flatpak, но также подбирает и устанавливает flatpak-аналоги для уже установленных в системе snap-пакетов. В идеальном случае пользователь может получить полностью аналогичный набор приложений, но установленный в формате flatpak. Код написан на shell и распространяется под лицензией MIT.

Миграция выполняется в несколько шагов. На первом шаге unsnap генерирует набор shell-скриптов в которых расписаны операции замены. C учётом текущего состояния системы создаются отдельные скрипты для резервного копирования окружения snap, установки пакетного менеджера flatpak, активации репозиториев flatpak, установки аналогов пакетов в формате flatpak для уже имеющихся в системе пакетов snap, удаления из системы пакетов в формате snap и инструментария snapd. Перед запуском автоматически созданных скриптов пользователь может отредактировать их на свой вкус.

Проект развивает Алан Поуп (Alan Pope), один из разработчиков системы Snap, в 2021 году уволившийся из Canonical, после 10 лет работы в данной компании. Инструментарий пока позиционируется как экспериментальный (пре-альфа) и ограничен поддержкой Ubuntu. В будущем в unsnap планируют реализовать поддержку и других дистрибутивов, в которых поддерживается использование snap, таких как Manjaro, Linux Mint, Zorin, Debian, Fedora, Pop_OS!, KDE Neon, Raspbian, CentOS и elementary OS. Для пользователей также может представлять интересе подготовленный проектом список аналогов пакетов в форматах snap и flatpak.

Из проектов близкого назначения автором unsnap упоминаются custom-desktop (набор скриптов для преобразование состава уже установленного окружения Ubuntu) и deb-get (аналог apt-get для работы с deb-пакетами, размещёнными в сторонних репозиториях или на web-сайтах). Кроме пакетного менеджера проект deb-get предоставляет готовые метаданные для установки сторонних пакетов, которые могут быть использованы для замены пакетов snap на deb (например, для установки размещённого на сайте Google deb-пакета Chrome достаточно выполнить "deb-get install google-chrome-stable").

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linux-magazine.com...)
  2. OpenNews: Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap
  3. OpenNews: Разработчики Ubuntu приступили к решению проблем с медленным запуском snap-пакета Firefox
  4. OpenNews: Компания Canonical представила Steam Snap для упрощения доступа к играм в Ubuntu
  5. OpenNews: Проект Celestial развивает сборку Ubuntu с Flatpak вместо Snap
  6. OpenNews: Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59366-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, snap, flatpak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, нейм (?), 08:27, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > unsnap
    > Проект развивает Алан Поуп (Alan Pope), один из разработчиков системы Snap

    Зрада то какая, хоспаде.

    Или творец поделия решил остановить распространение заразы?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:42, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Он просто мстит, других поводов я представить не могу.
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:52, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> unsnap
    >> Проект развивает Алан Поуп (Alan Pope), один из разработчиков системы Snap
    > Зрада то какая, хоспаде.
    > Или творец поделия решил остановить распространение заразы?

    Он вступил в игру ;)
    Ждём ответочки от канониклов с вставлянием палок в колёса велосипеда unsnap, с названием ununsnap

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:28, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Годнота. Flatpack куда получше этой поделки под названием snap
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:02, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Эскобар.жпг
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:36, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ты_был_призван_бороться_со_злом.жпг

    ....а не, просто зачёркнутое лого snap.

     
  • 1.4, Аноним (4), 08:38, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В чем принципиальная разница между ними и чем одно, хуже другого, чем одно лучше другого?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:55, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Flatpak открытый и децентрализованный, Snap - проприетарная поделка от КанониКала
     
     
  • 3.25, KhabMan (ok), 10:12, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ладно... А хуже-то чем snap?
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:07, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Снап имеет устаревшую архитектуру - упакованные ФС с компрессией. За счёт этого очень сильно тормозит при запуске. У флатпака файлы пакета идут как есть, а там уже в ядре есть фишка, чтобы отделить их от остальной ФС. То есть флатпак по скорости работы практически не уступает нативным приложениям.
     
     
  • 3.15, Аноним (4), 09:16, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Спасибо, немного понятнее стало

    Но если отложить принципиальность открытости-закрытости, то в основе своей они делают одно и тоже, ведь и то и другое, делают из приложения в 5мб - приложение в 150мб и оно работает, и лишь разница выходит в том, что одно запустится чуть быстрее другого

     
  • 3.23, n00by (ok), 10:03, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Снап имеет устаревшую архитектуру - упакованные ФС с компрессией. За счёт этого
    > очень сильно тормозит при запуске.

    Само по себе сжатие не является причиной замедления.
    В случае медленных накопителей наоборот будет выигрыш.
    За исключением алгоритма xz.

     
  • 2.21, Аноним (20), 09:56, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > В чем принципиальная разница между ними и чем одно, хуже другого, чем
    > одно лучше другого?

    Ну как, "flatpak же это типа как snap, только правильный snap, потому что от модной и крутой красношляпы", а snap те же яйца, только от неверных.

    На самом деле всё это без смазки укладывается по Аксиоме Эскобара.

     
     
  • 3.55, Аноним (4), 13:22, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне и было интересно понять для себя, в чём различие между ними, а по факту, как понимаю - это одно и тоже и принципиально одно ничем и никак не лучше другого
    Да, другие алгоритмы, другая логика и тд, но профитности судя по всему то и нет
    В этом и заключался вопрос, собственно говоря
     

  • 1.9, kott (??), 09:07, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пакеты и самому поискать можно, а вот конвертилка из снапа в чонить нормальное - пригодилась бы, или есть уже такая?
     
  • 1.11, DEF (?), 09:08, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выкинул Убунту, перешел на Федору. Вот и все решение проблемы.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:23, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любишь пожёстче?
     

  • 1.12, YetAnotherOnanym (ok), 09:09, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект развивает Алан Поуп (Alan Pope), один из разработчиков системы Snap, в 2021 году уволившийся из Canonical, после 10 лет работы в данной компании

    Видать, жёстко поср*лся перед уходом, если решил выкорчевать отовсюду своё собственное поделие.
    > подбирает и устанавливает flatpak-аналоги

    Даже не разбирает на либы и перепаковывает, а просто скачивает из репы замену? Фи...

     
     
  • 2.14, Аноним (10), 09:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Таким людям надо давать золотой парашют, хотя-бы годовой оклад. В таком случае они не станут портить репутацию и мстить конторе в которой работали. Но Каноникал решил сэкономить видимо.
     

  • 1.13, Аноним (10), 09:09, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И флатпак и снап отличные штуки для распространения проприетари. Но нафига паковать в них все остальное?)
     
     
  • 2.18, Андрюха (??), 09:30, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как это нафига? Кошек к унитазу тоже постепенно приучают. Сперва все подсядут на флатстор/снупстор. Потом там появятся пакеты с ценниками. К тому же формат хороший, закрытый, запхать в него можно что угодно, от сбора телеметрии до "кнопки судного дня".

    Есть еще эльфы что не в курсе, что амерским компаниям (таким как rathut и cumonical) запрещено брать деньги у туземцев РФ? Догадаетесь что приключится когда эти гавносторы превратятся в полноценные торговые площадки?

     
     
  • 3.24, n00by (ok), 10:12, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Догадаетесь что
    > приключится когда эти гавносторы превратятся в полноценные торговые площадки?

    Введут эмбарго на экспорт исходников или воспользуются закладкой GPL-3.0-or-later?

     
     
  • 4.32, анон (?), 11:33, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >закладкой GPL-3.0-or-later

    Можно подробнее, ничего не понятно

     
     
  • 5.39, n00by (ok), 12:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>закладкой GPL-3.0-or-later
    > Можно подробнее, ничего не понятно

    Перелицензируют под GPL-4, запрещающей использование в странах с ограничивающими свободу режимами, например.

     
     
  • 6.53, Андрюха (??), 13:19, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или например, вдруг станут недоступны к установке и удалятся из системы уже установленные программы. Так как это случилось в гуглсторе/стиме. Думаете у snap/fatpack демоном для этого нет прав и возможностей, хех?
     
  • 3.58, soarin (ok), 13:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потом там появятся пакеты с ценниками

    Уже надоели со своей пугалкой с ценниками.

    У Ubuntu 12 лет назад был магазин Deb приложений. Где можно было купить дефрагментатор диска, или к примеру игру Bred.
    Тебя это не пугало?
    К Snap Store черновой вариант API для оплаты был представлен лет шесть назад. Дальше черновика оно не пошло.

    В Flatpak черновой вариант для оплаты был представлен четыре года назад. И что? Ничего. Только перекати кати поле. Что они не делают, не идут дела.
    https://www.phoronix.com/news/Flatpak-1.5.1-Released
    Ну что, где? Сколько ещё ждать, когда «зло» захватит Мир?

     
  • 2.19, Аноним (19), 09:31, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему не придумали что-то более нормальное причем лет так 20 назад? Аппимадж тоже не подходит уже сколько раз ловил аппимаджи, которые тупо не запускаются потому что хотят зависимости в системе, которых нет, как какие-то обычные пакеты.
     
     
  • 3.30, yomama (?), 11:30, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему не придумали что-то более нормальное причем лет так 20 назад? Аппимадж
    > тоже не подходит уже сколько раз ловил аппимаджи, которые тупо не
    > запускаются потому что хотят зависимости в системе, которых нет, как какие-то
    > обычные пакеты.

    Потому что такие "аппимаджи" пакуют дeгeнeраты. На самом деле с ними хуже всего обходятся, как нарочно, то подписей не положат, то даже хэщсумм для проверки нет и валяются по всяким гадюшникам. Хотя сам формат неплохой для своих целей, но таким отношением он себе дурную славу заработал и не взлетел.

     
  • 3.59, Аноним (4), 13:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Appimage самое вменяемое из того варианта snap или flatpak
    Просто по той причине, что если собрать его правильно, не потребуется возиться с библиотеками (если косепорить, то и пакеты ломаные можно сделать, нет проблем)
    Но аапимаге, не требует подсистемы для флатхабов или снапхаков, что юзверю проще - скачал нужную прогу и просто запусти, а не парь мозг
    Особенно прикольно в дистрах, где софтина только флатпак, а в системе только снап или наоборот - УНИКАЛЬНО ГЕНИАЛЬНО!
     
  • 3.64, Gjklppoki (?), 14:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows
     
  • 2.26, KhabMan (ok), 10:16, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем, что экосистема линукса представляет из себя огромный разношёрстный зоопарк, пакеты на каждый дистрибутив которого сделать попросту невозможно. Флатпак со снапом худо-бедно решают эту проблему
     
     
  • 3.33, местный эксперт (?), 11:36, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Затем, что экосистема линукса представляет из себя огромный разношёрстный зоопарк, пакеты
    > на каждый дистрибутив которого сделать попросту невозможно. Флатпак со снапом худо-бедно
    > решают эту проблему

    А что мешало всем зоопаркообам просто выкладывать сорцы или же тарболы с бинарями со статикой, как некоторые и делали? Паковка в нативные пакеты это дело мейнтейнеров конкретных дистрибутивов. Или обязательно надо было как собакам, предоставить сперва загон, а потом скомандовать, что там можно резвиться?!

     
     
  • 4.45, soarin (ok), 13:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что мешало всем зоопаркообам просто выкладывать сорцы или же тарболы с бинарями со статикой, как некоторые и делали? Паковка в нативные пакеты это дело мейнтейнеров конкретных дистрибутивов.

    Так кто же этим заниматься то будет?
    В том же Debian даже худо бедно Chromium не могут нормально мейнтейнерить.
    А тут какой-то пакет не выполняющий их правила.

     
  • 3.44, user90 (?), 12:53, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пакеты на каждый дистрибутив которого сделать попросту невозможно

    Кому ты втираешь? ;) На основные дистры элементарно, а для всякой экзотики сами пересоберут. Т. е. своим дебильным сообщением только показываешь, насколько это ненужно НЕНУЖНО.

     
     
  • 4.46, soarin (ok), 13:07, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так иди и делай, и помогай куче проектов. Как минимум дюжине.
     
     
  • 5.52, user90 (?), 13:15, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая еще куча?? Если только та самая.. Без примеров тех бедняжечек не канает.
     
     
  • 6.54, soarin (ok), 13:21, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GIMP.
    Вот надо было мне поставить в Ubuntu LTS.
    Пришлось лезть в глючный Flatpak.
    Кисель-гуляшный PPA корявый.

    Chromium.
    В Debian вечно дыряв.

    Можно и дальше продолжать, смысла не вижу.

     
     
  • 7.57, user90 (?), 13:27, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно и дальше продолжать, смысла не вижу.

    В том-то и дело! GIMP мне никогда и не был нужен, т. к. не художник — зато ВСЕГДА не хватало тулзы для быстрого рисования схем-диаграмм-итп. И вот прикинь, в итоге древний Xfig мне куда удобнее, чем эта твоя попса ;) Тоже лень продолжать..

     
     
  • 8.60, soarin (ok), 13:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последняя буква ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.61, Аноним (4), 13:33, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь посмотри чуть дальше своего носа и прими тот факт, что ты на планете не... текст свёрнут, показать
     
  • 2.29, MaD (??), 11:20, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы ещё не поняли всей сути задумки К слову, проприетарь и без изобретения fla... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.36, Андрюха (??), 11:54, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так. Вечно недоедающим акционерам rathut-cananalical гуловская/мсовская 30% комиссия в сторе спать не дает.
    И барашики, не видящие дальше своего хвоста, рады-радёшеньки что в своей засохшей убунте могут актуальным либром/гимпом/стимом пользоваться. Пока они еще бесплатны, хех.
    Это сегодня flathub "независимый" а завтра глядишь - и вполне себе официально зависимый. А где альтернативы - а нет их!
     
     
  • 4.40, MaD (??), 12:23, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Именно так. Вечно недоедающим акционерам rathut-cananalical гуловская/мсовская 30% комиссия
    > в сторе спать не дает.
    > И барашики, не видящие дальше своего хвоста, рады-радёшеньки что в своей засохшей
    > убунте могут актуальным либром/гимпом/стимом пользоваться. Пока они еще бесплатны, хех.
    > Это сегодня flathub "независимый" а завтра глядишь - и вполне себе официально
    > зависимый. А где альтернативы - а нет их!

    Он не независимый прям с ходу, в этом плане закручивания гаек не будет с очень большой вероятностью , иначе воздушный замок свободы и независимости развеется. А вот всяко пакостить можно, вспоминаем где "лучше, свежее и ванильнее GNOME", под чьи хотелки прогибается GTK, кто рулит разработкой systemd, а кто в вечно догоняющих и починяющих свои костылики для этого всего, после очередных подкапотных смен? А как вы думаете, проще или сложнее будет при "неделимых" системах класть туда немножечко оптимизаций, чтобы рантаймы "чуточку" быстрее работали и от этого в целом flatpak "чуточку" лучше работал по счастливому совпадению у идейных вдохновителей и педровиков разработки?

    А так, в открытую - маловероятно, что они сбросят маски, так будут до предела топить на педаль свободы и независимости выбирать цвета у миски, хотя и этот выбор по итогу "выбор". А рядовой овеча  просто будет думать: ну вот, fedora (условно) просто работает лучше, раз flatpak с ней работает лучше, ведь в остальном всё везде одинаковое и все в одинаковых условиях!

    В конечном итоге и байку о свободе и независимости поддерживают и издержки лихо сокращают и такой мягкий ненавязчивый вендорлок без лубриканта и добровольно.

    Profit!

     
  • 3.42, voiceofreason (?), 12:45, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При монополии любого дистра будет то же самое, только в дефолтном репозитории. Флатпак хотя бы не делает это сразу.
     
     
  • 4.47, Анонимный Аноним (?), 13:08, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При монополии любого дистра будет то же самое, только в дефолтном репозитории.
    > Флатпак хотя бы не делает это сразу.

    Т.е. лучше варить лягушку медленно?
    Согласен, нельзя загонять сразу шершавого, нужно смазать и плавно, неспеша, по мулиметрику.
    А если предоставить иллюзию выбора вкуса смазок, то вообще маркинтинговая красота!

     

  • 1.17, Аноним (19), 09:29, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Например блендер в снапе можно выбрать какую версию блендера ставить хоть 3.6 хоть 2.93. При это флатпаковская версия позволяет поставить только последнюю 3.6 и всё. Из чего делается вывод полной ущербности флатпака и всех кто им пользуется.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:09, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В flatpak тоже можно. Правда это делается не очень очевидным образом.
     
     
  • 3.41, Фёдор (?), 12:34, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В flatpak тоже можно. Правда это делается не очень очевидным образом.

    А что там с установкой консольных программ в flatpak, тоже можно?

     
     
  • 4.51, Аноним (51), 13:12, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Флатпак это игрушки IBM консоль им ненужна. Правда если быть честным для консолей уже есть докер.
     
     
  • 5.62, Фёдор (?), 14:09, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Флатпак это игрушки IBM консоль им ненужна. Правда если быть честным для
    > консолей уже есть докер.

    Ну да, для установки того же mc на SteamOS будем докер городить, идея 10 из 10!

     
  • 3.50, Аноним (51), 13:11, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нельзя. Откатиться можно назад не десяток коммитов и всё. Откатится на коммит нужной версии блендера конкретно сейчас выложенного на флатхабе как «официальный» невозможно.
     

  • 1.31, Снапхуяп (?), 11:31, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю, что там у вас тормозит, но Chromium в snap открывается быстрее чем обычный, но этим пользоваться я всё равно не буду, ибо такой наглости при обновлении Ubuntu с 18.04 на 20.04 я не ожидал, когда но автоматом заменило мне deb на snap.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:50, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю, что там у вас тормозит, но Chromium в snap открывается
    > быстрее чем обычный, но этим пользоваться я всё равно не буду,
    > ибо такой наглости при обновлении Ubuntu с 18.04 на 20.04 я
    > не ожидал, когда но автоматом заменило мне deb на snap.

    А вы предпочли бы остаться вообще без Chromium? Canonical же больше не пакует браузеры, они отдали это на откуп апстриму.

     
     
  • 3.67, дохтурЛол (?), 14:41, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    живу на хромиуме без снапов.
    ради этого с юбунты съехал на дебиан.
    брат жив, хромиум обновляется
     
  • 2.49, soarin (ok), 13:11, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ибо такой наглости при обновлении Ubuntu с 18.04 на 20.04 я не ожидал, когда но автоматом заменило мне deb на snap.

    То есть техническая составляющая о нормальной работе тебя не интересует?
    Я вот не заместил, что оно нормально работает. А что там и как под капотом — дело десятое.

    Такое же было и много раз. Называется миграция.
    А там тебе вместо ffmpeg прилетит его клон, или вместо scanbuttond scanbd.
    Другие проекты, и всё ломается.

     
  • 2.63, Аноним (63), 14:15, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю, что там у вас тормозит, но Chromium в snap открывается
    > быстрее чем обычный, но этим пользоваться я всё равно не буду,
    > ибо такой наглости при обновлении Ubuntu с 18.04 на 20.04 я
    > не ожидал, когда но автоматом заменило мне deb на snap.

    Я вот тоже негодую, при обновлении с 14.04 автоматом заменило upstart на systemd, такой наглости при обновлении я не ожидал.
    Ладно бубунта, с Whezzy на Jessie переезжал такая же неглость - заменило sysvinit на systemd, сейчас вот pipewire автоматом толкают, кругом зрада!

     
  • 2.65, arthi747 (ok), 14:39, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради интереса поставил snap и через него chromium в manjaro. Действительно запускается быстрее. Правда в интернет не ходит но запускается быстрее.
     

  • 1.37, leap42 (ok), 12:01, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кажется уже был проект по очистке Ubuntu от Snap, как он там назывался... Ах да, точно - Debian 😁
     
  • 1.38, Аноним (38), 12:02, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Код написан на shell

    сразу ффтопку. на bash серьёзные вещи не пишут, только хлам, который чуть не ту командную строку используй или случись исключение - сломается где-то посередине.

    собственно, и сама задача смены snap на flatpak несерьёзна. кому нужен флатпак - те пусть федорой пользуемы будут.

     
  • 1.66, Аноним (66), 14:40, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эскобар.джпг
    Только AppImage, только хоркор
     

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