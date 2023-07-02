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|1.1, нейм (?), 08:27, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> unsnap
> Проект развивает Алан Поуп (Alan Pope), один из разработчиков системы Snap
Зрада то какая, хоспаде.
Или творец поделия решил остановить распространение заразы?
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|2.20, Аноним (20), 09:52, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> unsnap
>> Проект развивает Алан Поуп (Alan Pope), один из разработчиков системы Snap
> Зрада то какая, хоспаде.
> Или творец поделия решил остановить распространение заразы?
Он вступил в игру ;)
Ждём ответочки от канониклов с вставлянием палок в колёса велосипеда unsnap, с названием ununsnap
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|1.3, Аноним (3), 08:36, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ты_был_призван_бороться_со_злом.жпг
....а не, просто зачёркнутое лого snap.
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|1.4, Аноним (4), 08:38, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В чем принципиальная разница между ними и чем одно, хуже другого, чем одно лучше другого?
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|2.7, Аноним (7), 08:55, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Flatpak открытый и децентрализованный, Snap - проприетарная поделка от КанониКала
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|2.10, Аноним (10), 09:07, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Снап имеет устаревшую архитектуру - упакованные ФС с компрессией. За счёт этого очень сильно тормозит при запуске. У флатпака файлы пакета идут как есть, а там уже в ядре есть фишка, чтобы отделить их от остальной ФС. То есть флатпак по скорости работы практически не уступает нативным приложениям.
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|3.15, Аноним (4), 09:16, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Спасибо, немного понятнее стало
Но если отложить принципиальность открытости-закрытости, то в основе своей они делают одно и тоже, ведь и то и другое, делают из приложения в 5мб - приложение в 150мб и оно работает, и лишь разница выходит в том, что одно запустится чуть быстрее другого
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|3.23, n00by (ok), 10:03, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Снап имеет устаревшую архитектуру - упакованные ФС с компрессией. За счёт этого
> очень сильно тормозит при запуске.
Само по себе сжатие не является причиной замедления.
В случае медленных накопителей наоборот будет выигрыш.
За исключением алгоритма xz.
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|2.21, Аноним (20), 09:56, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В чем принципиальная разница между ними и чем одно, хуже другого, чем
> одно лучше другого?
Ну как, "flatpak же это типа как snap, только правильный snap, потому что от модной и крутой красношляпы", а snap те же яйца, только от неверных.
На самом деле всё это без смазки укладывается по Аксиоме Эскобара.
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|3.55, Аноним (4), 13:22, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне и было интересно понять для себя, в чём различие между ними, а по факту, как понимаю - это одно и тоже и принципиально одно ничем и никак не лучше другого
Да, другие алгоритмы, другая логика и тд, но профитности судя по всему то и нет
В этом и заключался вопрос, собственно говоря
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|1.9, kott (??), 09:07, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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пакеты и самому поискать можно, а вот конвертилка из снапа в чонить нормальное - пригодилась бы, или есть уже такая?
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|1.11, DEF (?), 09:08, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Выкинул Убунту, перешел на Федору. Вот и все решение проблемы.
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|1.12, YetAnotherOnanym (ok), 09:09, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Проект развивает Алан Поуп (Alan Pope), один из разработчиков системы Snap, в 2021 году уволившийся из Canonical, после 10 лет работы в данной компании
Видать, жёстко поср*лся перед уходом, если решил выкорчевать отовсюду своё собственное поделие.
> подбирает и устанавливает flatpak-аналоги
Даже не разбирает на либы и перепаковывает, а просто скачивает из репы замену? Фи...
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|2.14, Аноним (10), 09:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Таким людям надо давать золотой парашют, хотя-бы годовой оклад. В таком случае они не станут портить репутацию и мстить конторе в которой работали. Но Каноникал решил сэкономить видимо.
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|1.13, Аноним (10), 09:09, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И флатпак и снап отличные штуки для распространения проприетари. Но нафига паковать в них все остальное?)
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|2.18, Андрюха (??), 09:30, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как это нафига? Кошек к унитазу тоже постепенно приучают. Сперва все подсядут на флатстор/снупстор. Потом там появятся пакеты с ценниками. К тому же формат хороший, закрытый, запхать в него можно что угодно, от сбора телеметрии до "кнопки судного дня".
Есть еще эльфы что не в курсе, что амерским компаниям (таким как rathut и cumonical) запрещено брать деньги у туземцев РФ? Догадаетесь что приключится когда эти гавносторы превратятся в полноценные торговые площадки?
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|3.24, n00by (ok), 10:12, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Догадаетесь что
> приключится когда эти гавносторы превратятся в полноценные торговые площадки?
Введут эмбарго на экспорт исходников или воспользуются закладкой GPL-3.0-or-later?
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|4.32, анон (?), 11:33, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>закладкой GPL-3.0-or-later
Можно подробнее, ничего не понятно
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|5.39, n00by (ok), 12:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>закладкой GPL-3.0-or-later
> Можно подробнее, ничего не понятно
Перелицензируют под GPL-4, запрещающей использование в странах с ограничивающими свободу режимами, например.
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|6.53, Андрюха (??), 13:19, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или например, вдруг станут недоступны к установке и удалятся из системы уже установленные программы. Так как это случилось в гуглсторе/стиме. Думаете у snap/fatpack демоном для этого нет прав и возможностей, хех?
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|3.58, soarin (ok), 13:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потом там появятся пакеты с ценниками
Уже надоели со своей пугалкой с ценниками.
У Ubuntu 12 лет назад был магазин Deb приложений. Где можно было купить дефрагментатор диска, или к примеру игру Bred.
Тебя это не пугало?
К Snap Store черновой вариант API для оплаты был представлен лет шесть назад. Дальше черновика оно не пошло.
В Flatpak черновой вариант для оплаты был представлен четыре года назад. И что? Ничего. Только перекати кати поле. Что они не делают, не идут дела.
https://www.phoronix.com/news/Flatpak-1.5.1-Released
Ну что, где? Сколько ещё ждать, когда «зло» захватит Мир?
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|2.19, Аноним (19), 09:31, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему не придумали что-то более нормальное причем лет так 20 назад? Аппимадж тоже не подходит уже сколько раз ловил аппимаджи, которые тупо не запускаются потому что хотят зависимости в системе, которых нет, как какие-то обычные пакеты.
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|3.30, yomama (?), 11:30, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почему не придумали что-то более нормальное причем лет так 20 назад? Аппимадж
> тоже не подходит уже сколько раз ловил аппимаджи, которые тупо не
> запускаются потому что хотят зависимости в системе, которых нет, как какие-то
> обычные пакеты.
Потому что такие "аппимаджи" пакуют дeгeнeраты. На самом деле с ними хуже всего обходятся, как нарочно, то подписей не положат, то даже хэщсумм для проверки нет и валяются по всяким гадюшникам. Хотя сам формат неплохой для своих целей, но таким отношением он себе дурную славу заработал и не взлетел.
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|3.59, Аноним (4), 13:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Appimage самое вменяемое из того варианта snap или flatpak
Просто по той причине, что если собрать его правильно, не потребуется возиться с библиотеками (если косепорить, то и пакеты ломаные можно сделать, нет проблем)
Но аапимаге, не требует подсистемы для флатхабов или снапхаков, что юзверю проще - скачал нужную прогу и просто запусти, а не парь мозг
Особенно прикольно в дистрах, где софтина только флатпак, а в системе только снап или наоборот - УНИКАЛЬНО ГЕНИАЛЬНО!
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|2.26, KhabMan (ok), 10:16, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Затем, что экосистема линукса представляет из себя огромный разношёрстный зоопарк, пакеты на каждый дистрибутив которого сделать попросту невозможно. Флатпак со снапом худо-бедно решают эту проблему
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|3.33, местный эксперт (?), 11:36, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Затем, что экосистема линукса представляет из себя огромный разношёрстный зоопарк, пакеты
> на каждый дистрибутив которого сделать попросту невозможно. Флатпак со снапом худо-бедно
> решают эту проблему
А что мешало всем зоопаркообам просто выкладывать сорцы или же тарболы с бинарями со статикой, как некоторые и делали? Паковка в нативные пакеты это дело мейнтейнеров конкретных дистрибутивов. Или обязательно надо было как собакам, предоставить сперва загон, а потом скомандовать, что там можно резвиться?!
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|4.45, soarin (ok), 13:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что мешало всем зоопаркообам просто выкладывать сорцы или же тарболы с бинарями со статикой, как некоторые и делали? Паковка в нативные пакеты это дело мейнтейнеров конкретных дистрибутивов.
Так кто же этим заниматься то будет?
В том же Debian даже худо бедно Chromium не могут нормально мейнтейнерить.
А тут какой-то пакет не выполняющий их правила.
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|3.44, user90 (?), 12:53, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пакеты на каждый дистрибутив которого сделать попросту невозможно
Кому ты втираешь? ;) На основные дистры элементарно, а для всякой экзотики сами пересоберут. Т. е. своим дебильным сообщением только показываешь, насколько это ненужно НЕНУЖНО.
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|5.52, user90 (?), 13:15, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая еще куча?? Если только та самая.. Без примеров тех бедняжечек не канает.
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|6.54, soarin (ok), 13:21, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GIMP.
Вот надо было мне поставить в Ubuntu LTS.
Пришлось лезть в глючный Flatpak.
Кисель-гуляшный PPA корявый.
Chromium.
В Debian вечно дыряв.
Можно и дальше продолжать, смысла не вижу.
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|7.57, user90 (?), 13:27, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно и дальше продолжать, смысла не вижу.
В том-то и дело! GIMP мне никогда и не был нужен, т. к. не художник — зато ВСЕГДА не хватало тулзы для быстрого рисования схем-диаграмм-итп. И вот прикинь, в итоге древний Xfig мне куда удобнее, чем эта твоя попса ;) Тоже лень продолжать..
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|8.61, Аноним (4), 13:33, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А теперь посмотри чуть дальше своего носа и прими тот факт, что ты на планете не... текст свёрнут, показать
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|2.29, MaD (??), 11:20, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А вы ещё не поняли всей сути задумки К слову, проприетарь и без изобретения fla... большой текст свёрнут, показать
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|3.36, Андрюха (??), 11:54, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно так. Вечно недоедающим акционерам rathut-cananalical гуловская/мсовская 30% комиссия в сторе спать не дает.
И барашики, не видящие дальше своего хвоста, рады-радёшеньки что в своей засохшей убунте могут актуальным либром/гимпом/стимом пользоваться. Пока они еще бесплатны, хех.
Это сегодня flathub "независимый" а завтра глядишь - и вполне себе официально зависимый. А где альтернативы - а нет их!
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|4.40, MaD (??), 12:23, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Именно так. Вечно недоедающим акционерам rathut-cananalical гуловская/мсовская 30% комиссия
> в сторе спать не дает.
> И барашики, не видящие дальше своего хвоста, рады-радёшеньки что в своей засохшей
> убунте могут актуальным либром/гимпом/стимом пользоваться. Пока они еще бесплатны, хех.
> Это сегодня flathub "независимый" а завтра глядишь - и вполне себе официально
> зависимый. А где альтернативы - а нет их!
Он не независимый прям с ходу, в этом плане закручивания гаек не будет с очень большой вероятностью , иначе воздушный замок свободы и независимости развеется. А вот всяко пакостить можно, вспоминаем где "лучше, свежее и ванильнее GNOME", под чьи хотелки прогибается GTK, кто рулит разработкой systemd, а кто в вечно догоняющих и починяющих свои костылики для этого всего, после очередных подкапотных смен? А как вы думаете, проще или сложнее будет при "неделимых" системах класть туда немножечко оптимизаций, чтобы рантаймы "чуточку" быстрее работали и от этого в целом flatpak "чуточку" лучше работал по счастливому совпадению у идейных вдохновителей и педровиков разработки?
А так, в открытую - маловероятно, что они сбросят маски, так будут до предела топить на педаль свободы и независимости выбирать цвета у миски, хотя и этот выбор по итогу "выбор". А рядовой овеча просто будет думать: ну вот, fedora (условно) просто работает лучше, раз flatpak с ней работает лучше, ведь в остальном всё везде одинаковое и все в одинаковых условиях!
В конечном итоге и байку о свободе и независимости поддерживают и издержки лихо сокращают и такой мягкий ненавязчивый вендорлок без лубриканта и добровольно.
Profit!
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|3.42, voiceofreason (?), 12:45, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При монополии любого дистра будет то же самое, только в дефолтном репозитории. Флатпак хотя бы не делает это сразу.
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|4.47, Анонимный Аноним (?), 13:08, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При монополии любого дистра будет то же самое, только в дефолтном репозитории.
> Флатпак хотя бы не делает это сразу.
Т.е. лучше варить лягушку медленно?
Согласен, нельзя загонять сразу шершавого, нужно смазать и плавно, неспеша, по мулиметрику.
А если предоставить иллюзию выбора вкуса смазок, то вообще маркинтинговая красота!
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|1.17, Аноним (19), 09:29, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Например блендер в снапе можно выбрать какую версию блендера ставить хоть 3.6 хоть 2.93. При это флатпаковская версия позволяет поставить только последнюю 3.6 и всё. Из чего делается вывод полной ущербности флатпака и всех кто им пользуется.
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|2.28, Аноним (28), 11:09, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В flatpak тоже можно. Правда это делается не очень очевидным образом.
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|3.41, Фёдор (?), 12:34, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В flatpak тоже можно. Правда это делается не очень очевидным образом.
А что там с установкой консольных программ в flatpak, тоже можно?
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|4.51, Аноним (51), 13:12, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Флатпак это игрушки IBM консоль им ненужна. Правда если быть честным для консолей уже есть докер.
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|5.62, Фёдор (?), 14:09, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Флатпак это игрушки IBM консоль им ненужна. Правда если быть честным для
> консолей уже есть докер.
Ну да, для установки того же mc на SteamOS будем докер городить, идея 10 из 10!
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|3.50, Аноним (51), 13:11, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нельзя. Откатиться можно назад не десяток коммитов и всё. Откатится на коммит нужной версии блендера конкретно сейчас выложенного на флатхабе как «официальный» невозможно.
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|1.31, Снапхуяп (?), 11:31, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не знаю, что там у вас тормозит, но Chromium в snap открывается быстрее чем обычный, но этим пользоваться я всё равно не буду, ибо такой наглости при обновлении Ubuntu с 18.04 на 20.04 я не ожидал, когда но автоматом заменило мне deb на snap.
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|2.35, Аноним (35), 11:50, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не знаю, что там у вас тормозит, но Chromium в snap открывается
> быстрее чем обычный, но этим пользоваться я всё равно не буду,
> ибо такой наглости при обновлении Ubuntu с 18.04 на 20.04 я
> не ожидал, когда но автоматом заменило мне deb на snap.
А вы предпочли бы остаться вообще без Chromium? Canonical же больше не пакует браузеры, они отдали это на откуп апстриму.
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|3.67, дохтурЛол (?), 14:41, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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живу на хромиуме без снапов.
ради этого с юбунты съехал на дебиан.
брат жив, хромиум обновляется
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|2.49, soarin (ok), 13:11, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ибо такой наглости при обновлении Ubuntu с 18.04 на 20.04 я не ожидал, когда но автоматом заменило мне deb на snap.
То есть техническая составляющая о нормальной работе тебя не интересует?
Я вот не заместил, что оно нормально работает. А что там и как под капотом — дело десятое.
Такое же было и много раз. Называется миграция.
А там тебе вместо ffmpeg прилетит его клон, или вместо scanbuttond scanbd.
Другие проекты, и всё ломается.
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|2.63, Аноним (63), 14:15, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не знаю, что там у вас тормозит, но Chromium в snap открывается
> быстрее чем обычный, но этим пользоваться я всё равно не буду,
> ибо такой наглости при обновлении Ubuntu с 18.04 на 20.04 я
> не ожидал, когда но автоматом заменило мне deb на snap.
Я вот тоже негодую, при обновлении с 14.04 автоматом заменило upstart на systemd, такой наглости при обновлении я не ожидал.
Ладно бубунта, с Whezzy на Jessie переезжал такая же неглость - заменило sysvinit на systemd, сейчас вот pipewire автоматом толкают, кругом зрада!
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|2.65, arthi747 (ok), 14:39, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ради интереса поставил snap и через него chromium в manjaro. Действительно запускается быстрее. Правда в интернет не ходит но запускается быстрее.
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|1.37, leap42 (ok), 12:01, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кажется уже был проект по очистке Ubuntu от Snap, как он там назывался... Ах да, точно - Debian 😁
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|1.38, Аноним (38), 12:02, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Код написан на shell
сразу ффтопку. на bash серьёзные вещи не пишут, только хлам, который чуть не ту командную строку используй или случись исключение - сломается где-то посередине.
собственно, и сама задача смены snap на flatpak несерьёзна. кому нужен флатпак - те пусть федорой пользуемы будут.
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