2.18 , Андрюха ( ?? ), 09:30, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как это нафига? Кошек к унитазу тоже постепенно приучают. Сперва все подсядут на флатстор/снупстор. Потом там появятся пакеты с ценниками. К тому же формат хороший, закрытый, запхать в него можно что угодно, от сбора телеметрии до "кнопки судного дня". Есть еще эльфы что не в курсе, что амерским компаниям (таким как rathut и cumonical) запрещено брать деньги у туземцев РФ? Догадаетесь что приключится когда эти гавносторы превратятся в полноценные торговые площадки?

3.24 , n00by ( ok ), 10:12, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Догадаетесь что

> приключится когда эти гавносторы превратятся в полноценные торговые площадки? Введут эмбарго на экспорт исходников или воспользуются закладкой GPL-3.0-or-later?

4.32 , анон ( ? ), 11:33, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >закладкой GPL-3.0-or-later Можно подробнее, ничего не понятно

5.39 , n00by ( ok ), 12:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>закладкой GPL-3.0-or-later

> Можно подробнее, ничего не понятно Перелицензируют под GPL-4, запрещающей использование в странах с ограничивающими свободу режимами, например.

6.53 , Андрюха ( ?? ), 13:19, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Или например, вдруг станут недоступны к установке и удалятся из системы уже установленные программы. Так как это случилось в гуглсторе/стиме. Думаете у snap/fatpack демоном для этого нет прав и возможностей, хех?

3.58 , soarin ( ok ), 13:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потом там появятся пакеты с ценниками Уже надоели со своей пугалкой с ценниками. У Ubuntu 12 лет назад был магазин Deb приложений. Где можно было купить дефрагментатор диска, или к примеру игру Bred.

Тебя это не пугало?

К Snap Store черновой вариант API для оплаты был представлен лет шесть назад. Дальше черновика оно не пошло. В Flatpak черновой вариант для оплаты был представлен четыре года назад. И что? Ничего. Только перекати кати поле. Что они не делают, не идут дела.

https://www.phoronix.com/news/Flatpak-1.5.1-Released

Ну что, где? Сколько ещё ждать, когда «зло» захватит Мир? 2.19 , Аноним ( 19 ), 09:31, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Почему не придумали что-то более нормальное причем лет так 20 назад? Аппимадж тоже не подходит уже сколько раз ловил аппимаджи, которые тупо не запускаются потому что хотят зависимости в системе, которых нет, как какие-то обычные пакеты.

3.30 , yomama ( ? ), 11:30, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Почему не придумали что-то более нормальное причем лет так 20 назад? Аппимадж

> тоже не подходит уже сколько раз ловил аппимаджи, которые тупо не

> запускаются потому что хотят зависимости в системе, которых нет, как какие-то

> обычные пакеты. Потому что такие "аппимаджи" пакуют дeгeнeраты. На самом деле с ними хуже всего обходятся, как нарочно, то подписей не положат, то даже хэщсумм для проверки нет и валяются по всяким гадюшникам. Хотя сам формат неплохой для своих целей, но таким отношением он себе дурную славу заработал и не взлетел.

3.59 , Аноним ( 4 ), 13:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Appimage самое вменяемое из того варианта snap или flatpak

Просто по той причине, что если собрать его правильно, не потребуется возиться с библиотеками (если косепорить, то и пакеты ломаные можно сделать, нет проблем)

Но аапимаге, не требует подсистемы для флатхабов или снапхаков, что юзверю проще - скачал нужную прогу и просто запусти, а не парь мозг

Особенно прикольно в дистрах, где софтина только флатпак, а в системе только снап или наоборот - УНИКАЛЬНО ГЕНИАЛЬНО!

3.64 , Gjklppoki ( ? ), 14:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Windows

2.26 , KhabMan ( ok ), 10:16, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Затем, что экосистема линукса представляет из себя огромный разношёрстный зоопарк, пакеты на каждый дистрибутив которого сделать попросту невозможно. Флатпак со снапом худо-бедно решают эту проблему

3.33 , местный эксперт ( ? ), 11:36, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Затем, что экосистема линукса представляет из себя огромный разношёрстный зоопарк, пакеты

> на каждый дистрибутив которого сделать попросту невозможно. Флатпак со снапом худо-бедно

> решают эту проблему А что мешало всем зоопаркообам просто выкладывать сорцы или же тарболы с бинарями со статикой, как некоторые и делали? Паковка в нативные пакеты это дело мейнтейнеров конкретных дистрибутивов. Или обязательно надо было как собакам, предоставить сперва загон, а потом скомандовать, что там можно резвиться?!

4.45 , soarin ( ok ), 13:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что мешало всем зоопаркообам просто выкладывать сорцы или же тарболы с бинарями со статикой, как некоторые и делали? Паковка в нативные пакеты это дело мейнтейнеров конкретных дистрибутивов. Так кто же этим заниматься то будет?

В том же Debian даже худо бедно Chromium не могут нормально мейнтейнерить.

А тут какой-то пакет не выполняющий их правила.

3.44 , user90 ( ? ), 12:53, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пакеты на каждый дистрибутив которого сделать попросту невозможно Кому ты втираешь? ;) На основные дистры элементарно, а для всякой экзотики сами пересоберут. Т. е. своим дебильным сообщением только показываешь, насколько это ненужно НЕНУЖНО.

4.46 , soarin ( ok ), 13:07, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так иди и делай, и помогай куче проектов. Как минимум дюжине.

5.52 , user90 ( ? ), 13:15, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая еще куча?? Если только та самая.. Без примеров тех бедняжечек не канает.

6.54 , soarin ( ok ), 13:21, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GIMP.

Вот надо было мне поставить в Ubuntu LTS.

Пришлось лезть в глючный Flatpak.

Кисель-гуляшный PPA корявый. Chromium.

В Debian вечно дыряв. Можно и дальше продолжать, смысла не вижу.

7.57 , user90 ( ? ), 13:27, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно и дальше продолжать, смысла не вижу. В том-то и дело! GIMP мне никогда и не был нужен, т. к. не художник — зато ВСЕГДА не хватало тулзы для быстрого рисования схем-диаграмм-итп. И вот прикинь, в итоге древний Xfig мне куда удобнее, чем эта твоя попса ;) Тоже лень продолжать..

8.60 , soarin ( ok ), 13:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Последняя буква ... 8.61 , Аноним ( 4 ), 13:33, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А теперь посмотри чуть дальше своего носа и прими тот факт, что ты на планете не... 2.29 , MaD ( ?? ), 11:20, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать А вы ещё не поняли всей сути задумки К слову, проприетарь и без изобретения fla... 3.36 , Андрюха ( ?? ), 11:54, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно так. Вечно недоедающим акционерам rathut-cananalical гуловская/мсовская 30% комиссия в сторе спать не дает.

И барашики, не видящие дальше своего хвоста, рады-радёшеньки что в своей засохшей убунте могут актуальным либром/гимпом/стимом пользоваться. Пока они еще бесплатны, хех.

Это сегодня flathub "независимый" а завтра глядишь - и вполне себе официально зависимый. А где альтернативы - а нет их!

4.40 , MaD ( ?? ), 12:23, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Именно так. Вечно недоедающим акционерам rathut-cananalical гуловская/мсовская 30% комиссия

> в сторе спать не дает.

> И барашики, не видящие дальше своего хвоста, рады-радёшеньки что в своей засохшей

> убунте могут актуальным либром/гимпом/стимом пользоваться. Пока они еще бесплатны, хех.

> Это сегодня flathub "независимый" а завтра глядишь - и вполне себе официально

> зависимый. А где альтернативы - а нет их! Он не независимый прям с ходу, в этом плане закручивания гаек не будет с очень большой вероятностью , иначе воздушный замок свободы и независимости развеется. А вот всяко пакостить можно, вспоминаем где "лучше, свежее и ванильнее GNOME", под чьи хотелки прогибается GTK, кто рулит разработкой systemd, а кто в вечно догоняющих и починяющих свои костылики для этого всего, после очередных подкапотных смен? А как вы думаете, проще или сложнее будет при "неделимых" системах класть туда немножечко оптимизаций, чтобы рантаймы "чуточку" быстрее работали и от этого в целом flatpak "чуточку" лучше работал по счастливому совпадению у идейных вдохновителей и педровиков разработки? А так, в открытую - маловероятно, что они сбросят маски, так будут до предела топить на педаль свободы и независимости выбирать цвета у миски, хотя и этот выбор по итогу "выбор". А рядовой овеча просто будет думать: ну вот, fedora (условно) просто работает лучше, раз flatpak с ней работает лучше, ведь в остальном всё везде одинаковое и все в одинаковых условиях! В конечном итоге и байку о свободе и независимости поддерживают и издержки лихо сокращают и такой мягкий ненавязчивый вендорлок без лубриканта и добровольно. Profit!

3.42 , voiceofreason ( ? ), 12:45, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При монополии любого дистра будет то же самое, только в дефолтном репозитории. Флатпак хотя бы не делает это сразу.

4.47 , Анонимный Аноним ( ? ), 13:08, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > При монополии любого дистра будет то же самое, только в дефолтном репозитории.

> Флатпак хотя бы не делает это сразу. Т.е. лучше варить лягушку медленно?

Согласен, нельзя загонять сразу шершавого, нужно смазать и плавно, неспеша, по мулиметрику.

А если предоставить иллюзию выбора вкуса смазок, то вообще маркинтинговая красота!