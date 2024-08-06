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Релиз Aura 4.0.0, пакетного менеджера для Arch Linux

06.08.2024 08:37

Представлен выпуск проекта Aura 4.0.0, развивающего пакетный менеджер для дистрибутива Arch Linux, расширяющий возможности штатного пакетного менеджера Pacman. Проект создан в 2012 году и изначально был нацелен на предоставление средств для сборки пакетов для репозитория AUR (Arch User Repository), применяемого для распространения сторонними разработчиками своих пакетов, не входящих в основные репозитории дистрибутива Arch Linux. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Кроме специфичных для AUR функций в Aura также предоставляются и другие возможности, расширяющие функциональность Pacman (в настоящее время только 1/3 расширенных возможностей Aura связаны с AUR). Например, доступны средства для наглядного анализа зависимостей, работы со снапшотами наборов пакетов (для сохранения и восстановления состояния), управления остаточными зависимостями и отката отдельных пакетов или всей системы на прошлые версии.

Пакетный менеджер Aura полностью обратно совместим с Pacman и поддерживает все его команды и опции (Aura можно использовать как замену Pacman с расширенными функциями). Связанные с AUR дополнительные возможности вызываются через указание опции командной строки "-A", а средства работы со снапшотами и версиями через опции "-B" и "-С", не пересекающиеся с опциями Pacman. Также предлагаются такие дополнительные команды, как "check", "conf", "free", "stats" и "deps" для проверки целостности системы, работы с конфигурацией, анализа лицензий, просмотра статистики и разбора зависимостей.

Функциональность Pacman воссоздаётся благодаря использованию библиотеки libalpm, предлагающей базовые возможности управления пакетами, применяемые в пакетном менеджере Pacman. Проектом также поддерживается собственный сервер с метаданными пакетов, позволяющий существенно ускорить поиск пакетов и разрешение зависимостей.

Новая версия примечательна полным переписыванием кодовой базы, которая переведена с использования языка Haskell на язык Rust. Смена языка позволила значительно повысить производительность, упростить установку, задействовать готовые Rust-биндинги к libalpm, сделать проект более привлекательным для новых разработчиков, улучшить интерфейс командной строки и в 4 раза сократить размер исполняемого файла.

Добавлена команда "aura deps", позволяющая генерировать изображения с наглядным представлением зависимостей. Например, для просмотра пакетов, зависящих от gcc, можно выполнить "aura deps gcc --reverse --optional --open", а для просмотра пакетов, от которых зависит gcc - "aura deps gcc --limit=3 --open":





  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/archl...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Pacman 7.0
  3. OpenNews: Репозиторий AUR переходит на Git
  4. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux найдено вредоносное ПО
  5. OpenNews: Эксперимент по получению контроля над пакетами в репозитории AUR
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера pacstall 5.0, развивающего аналог AUR для Ubuntu
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61664-aura
Ключевые слова: aura, arch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, полураспад (?), 08:48, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > которая переведена с использования языка Haskell на язык Rust

    главное в новости

     
     
  • 2.6, Тролль (?), 09:15, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Смищно. Либа, которую pacman использует, написана на сях, полагаю разработчики aura добились охрененной безопасности за счёт API-шных функций засчёт блока unsafe...
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:29, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В причинах переписывания нет ни слова про безопасность. Так что пук мимо.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 09:54, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В причинах переписывания нет ни одной причины почему раст. Можно взять кучу языков которые умеют все тоже самое и ещё и более привлекательные.
     
     
  • 5.25, Аноним (8), 10:59, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну иди к ним в рассылку и аргументируй. Здесь то чего? Ты не участвуешь в принятии решений и не знаешь.
     
  • 5.28, Аноним (28), 11:14, 06/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:59, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "генерировать изображения с наглядным представлением зависимостей"
    Не то чтобы против, но им скоро начнут и комиксы рисовать, про бетмена объясняющего как устроен линукс.
     
     
  • 2.5, dullish (ok), 09:09, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая, что это неизбежно будет тот ещё хентай, тема, на самом деле, интересная.
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:48, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скоро начнут и комиксы рисовать, про бетмена объясняющего как устроен линукс.

    На каком-нибудь Reddit'е примерно так оно и происходит.

     
     
  • 3.30, 12yoexpert (ok), 11:49, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так они новости о релизе на рэддите выпускают, это уже не лечится
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:08, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поворот не туда
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:24, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > позволила значительно повысить производительность

    Да, нужно было продолжать страдать.

     
     
  • 3.15, Аноним (13), 09:55, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть нормальные и более производительные языки.
     
     
  • 4.16, Аноним (8), 10:04, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну займись. Перепиши на Аду или Ассемблер.
     
  • 4.18, Аноним (7), 10:07, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помимо производительности, есть и другие факторы при выборе языка: безопасная работа с памятью, удобство сопровождения кода, наличие богатой экосистемы, отсутствие undefined behavior, и так далее.
     
     
  • 5.31, 12yoexpert (ok), 11:50, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе бы в госзакупках участвовать
     

  • 1.9, Жироватт (ok), 09:33, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > которая переведена с использования языка Haskell на язык Rust

    *Шутка про кровати*, ибо как все правильно написано выше, либа сишная

     
  • 1.10, Аноним (10), 09:39, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С чем связана популярность арча?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:21, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лично мне импонирует простота и удобство пакетов. Никакой "дебианизации" с тоннами патчей и миллионами дебхелперов, за которыми теряется здравый смысл; PKGBUILD - это просто bash-скрипт с очевидной структурой и с минимальным вмешательством в оригинальный код. Написать свой - ничего сложного даже без опыта.

    После опыта с gentoo, который сам по себе хорош, но надоело всё билдить из сорцов - очевидный выбор.

     
  • 2.20, НяшМяш (ok), 10:35, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Система пакетов лучшая среди меинстрим линуксов. Всего-то простой скрипт в отличие от отбитых деб и рпмов, в котором описывается весь процесс, начиная от скачивания сорцов, заканчивая сборкой и упаковкой. Элементарно несколько пакетов в одном файле описать можно, типа <пакет> и его lib<пакет>.

    Мой любимый пример: https://github.com/CachyOS/linux-cachyos/blob/master/linux-cachyos/PKGBUILD
    Как вот это можно описать в дебах и рпмах?

     
     
  • 3.26, Выньдузь. (?), 11:05, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там Чекинстал был, проще некуда. Примитивизм слакбилдов конечно не переплюнул, но все равно намного поприятнее с ним  на Дебиан.
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:48, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - На десктопе ролллинг или семироллинг - оч ок, нечего 2-5 лет сидеть на протухшем kate/pidgin/vim/что-нибудь ещё. Это не касается "базовой системы", но у Линуксов с таким понятием туговато, только вон в соседних новостях кто-то работает над таким. Но есть LTS ядра, так что десктоп - обновляемый, а ядро - стабильное;
    - богатая репа;
    - если чего-то нет в репе или его нет, а очень надо или хочется, можно взять из AUR; если волнительно, можно почитать сборочный скрипт;

    P.S. Обновляться каждый день никто не заставляет. Но вот раз в неделю, наверное, уже желательно.
    P.P.S. есть "стабилизированный" manjaro, но там кроме публикации пакетов ~ раз в неделю, а не каждый день, ещё и своих конфигов+скриптов+немного автомагии в системе поднакручено, так что считать это чистым арчем и один в один применять его вику кажется уже не получится.

     
  • 2.29, Выньдузь. (?), 11:25, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта популярность нарисованная. Убунту лидер у 4%.
     

  • 1.22, n00by (ok), 10:46, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наглядный граф зависимостей, это хорошо. Может быть некоторые майнтайнеры посмотрят и поймут, чем они заняты.
     
     
  • 2.27, Выньдузь. (?), 11:09, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несчастные люди, разгребать за интеллектуальными инвалидами которые формашлепят код та еще задачка.
     

  • 1.24, Выньдузь. (?), 10:56, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так нахваливают башизмы. а в теме про Системд они же наверняка баш портянки закидывали какахами. Прогеру  выше даже чекер нужен был для трехстрочников.
     

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