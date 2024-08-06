Релиз Aura 4.0.0, пакетного менеджера для Arch Linux

|
|
|
|2.6, Тролль (?), 09:15, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Смищно. Либа, которую pacman использует, написана на сях, полагаю разработчики aura добились охрененной безопасности за счёт API-шных функций засчёт блока unsafe...
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 09:29, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В причинах переписывания нет ни слова про безопасность. Так что пук мимо.
|
|
|
|4.13, Аноним (13), 09:54, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В причинах переписывания нет ни одной причины почему раст. Можно взять кучу языков которые умеют все тоже самое и ещё и более привлекательные.
|
|
|
|5.25, Аноним (8), 10:59, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну иди к ним в рассылку и аргументируй. Здесь то чего? Ты не участвуешь в принятии решений и не знаешь.
|
|1.3, Аноним (3), 08:59, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"генерировать изображения с наглядным представлением зависимостей"
Не то чтобы против, но им скоро начнут и комиксы рисовать, про бетмена объясняющего как устроен линукс.
|
|
|
|2.5, dullish (ok), 09:09, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Учитывая, что это неизбежно будет тот ещё хентай, тема, на самом деле, интересная.
|
|2.12, Аноним (12), 09:48, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> скоро начнут и комиксы рисовать, про бетмена объясняющего как устроен линукс.
На каком-нибудь Reddit'е примерно так оно и происходит.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 09:24, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> позволила значительно повысить производительность
Да, нужно было продолжать страдать.
|
|
|
|
|
|4.18, Аноним (7), 10:07, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Помимо производительности, есть и другие факторы при выборе языка: безопасная работа с памятью, удобство сопровождения кода, наличие богатой экосистемы, отсутствие undefined behavior, и так далее.
|
|1.9, Жироватт (ok), 09:33, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> которая переведена с использования языка Haskell на язык Rust
*Шутка про кровати*, ибо как все правильно написано выше, либа сишная
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 10:21, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Лично мне импонирует простота и удобство пакетов. Никакой "дебианизации" с тоннами патчей и миллионами дебхелперов, за которыми теряется здравый смысл; PKGBUILD - это просто bash-скрипт с очевидной структурой и с минимальным вмешательством в оригинальный код. Написать свой - ничего сложного даже без опыта.
После опыта с gentoo, который сам по себе хорош, но надоело всё билдить из сорцов - очевидный выбор.
|
|
|
|3.26, Выньдузь. (?), 11:05, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там Чекинстал был, проще некуда. Примитивизм слакбилдов конечно не переплюнул, но все равно намного поприятнее с ним на Дебиан.
|
|2.23, Аноним (23), 10:48, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
- На десктопе ролллинг или семироллинг - оч ок, нечего 2-5 лет сидеть на протухшем kate/pidgin/vim/что-нибудь ещё. Это не касается "базовой системы", но у Линуксов с таким понятием туговато, только вон в соседних новостях кто-то работает над таким. Но есть LTS ядра, так что десктоп - обновляемый, а ядро - стабильное;
- богатая репа;
- если чего-то нет в репе или его нет, а очень надо или хочется, можно взять из AUR; если волнительно, можно почитать сборочный скрипт;
P.S. Обновляться каждый день никто не заставляет. Но вот раз в неделю, наверное, уже желательно.
P.P.S. есть "стабилизированный" manjaro, но там кроме публикации пакетов ~ раз в неделю, а не каждый день, ещё и своих конфигов+скриптов+немного автомагии в системе поднакручено, так что считать это чистым арчем и один в один применять его вику кажется уже не получится.
|
|1.22, n00by (ok), 10:46, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Наглядный граф зависимостей, это хорошо. Может быть некоторые майнтайнеры посмотрят и поймут, чем они заняты.
|
|
|
|2.27, Выньдузь. (?), 11:09, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Несчастные люди, разгребать за интеллектуальными инвалидами которые формашлепят код та еще задачка.
|
|1.24, Выньдузь. (?), 10:56, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Так нахваливают башизмы. а в теме про Системд они же наверняка баш портянки закидывали какахами. Прогеру выше даже чекер нужен был для трехстрочников.
|