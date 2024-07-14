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Выпуск пакетного менеджера Pacman 7.0

14.07.2024 22:43

Доступен релиз пакетного менеджера Pacman 7.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux. Из изменений можно выделить:

  • В настройки добавлен параметр DownloadUser, позволяющий сбросить привилегии при выполнении операций загрузки файлов и сохранить загруженные файлы во временный каталог, принадлежащий указанному в директиве пользователю.
  • В системах на базе ядра Linux задействованы механизмы изоляции, запрещающие процессу, выполняющему загрузку, запись в области ФC, вне каталога для загрузки. Для отключения режима изоляции при загрузке предложены настройка DisableSandbox и опция командной строки "--disable-sandbox".
  • Добавлена проверка того, что БД и цифровая подпись загружены из одного источника.
  • В коде для предотвращения переполнений буфера вместо функции sprintf задействована функция snprintf, в которой задаётся лимит на размер результирующей строки.
  • Налажена возможность сборки в режиме "-D_FORTIFY_SOURCE=3", выявляющем возможные переполнения буфера при выполнении строковых функций, определённых в заголовочном файле string.h.
  • Устранена проблема, которая могла привести к переполнению буфера при обработке очень длинных файловых путей к скриплетам.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.archlinux.org/ar...)
  2. OpenNews: В Arch Linux обновлён пакетный менеджер Pacman 6.1 и инсталлятор Archinstall 2.7.2
  3. OpenNews: Выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере pacman, позволяющая выполнить код в ходе MITM-атаки
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива blendOS 4, поддерживающего пакеты из Arch, Fedora, Debian, CentOS и Ubuntu
  6. OpenNews: Представлен Amelia, простой консольный инсталлятор для Arch Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61546-pacman
Ключевые слова: pacman, archlinux
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Обсуждение (3) RSS
  • 3, Казацький ватажок (?), 02:15, 15/07/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Своеобразный инструмент. Для тех, кому нравятся всякие крючочки-закорючки в духе write only однострочников на shell.
     
  • 4, Виталий (??), 03:50, 15/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5, Виталий (??), 03:51, 15/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Очередной спорный продукт. Грустно видеть, что по уму сделали только в одном дистрибутиве Альт Линукс, который местная публика лишь хает.
     

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