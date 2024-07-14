Выпуск пакетного менеджера Pacman 7.0

Доступен релиз пакетного менеджера Pacman 7.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux. Из изменений можно выделить: В настройки добавлен параметр DownloadUser, позволяющий сбросить привилегии при выполнении операций загрузки файлов и сохранить загруженные файлы во временный каталог, принадлежащий указанному в директиве пользователю.

В системах на базе ядра Linux задействованы механизмы изоляции, запрещающие процессу, выполняющему загрузку, запись в области ФC, вне каталога для загрузки. Для отключения режима изоляции при загрузке предложены настройка DisableSandbox и опция командной строки "--disable-sandbox".

Добавлена проверка того, что БД и цифровая подпись загружены из одного источника.

В коде для предотвращения переполнений буфера вместо функции sprintf задействована функция snprintf, в которой задаётся лимит на размер результирующей строки.

Налажена возможность сборки в режиме "-D_FORTIFY_SOURCE=3", выявляющем возможные переполнения буфера при выполнении строковых функций, определённых в заголовочном файле string.h.

Устранена проблема, которая могла привести к переполнению буфера при обработке очень длинных файловых путей к скриплетам.



