Релиз дистрибутива blendOS 4, поддерживающего пакеты из Arch, Fedora, Debian, CentOS и Ubuntu

Представлен релиз дистрибутива blendOS 4, использующего контейнерную изоляцию для обеспечения сосуществования в одной системе пакетов из различных дистрибутивов Linux. Помимо пакетов из дистрибутива Arch Linux, который задействован в базовом окружении, и универсальных пакетов в формате Flatpak, предоставляется возможность установки пакетов из Fedora 39, Debian 13 (ветка testing), CentOS Stream и Ubuntu 22.04 (пакеты устанавливаются в основанных на данных дистрибутивах контейнерах). Кроме того, в blendOS предоставляется окружение для установки и запуска Android-приложений из каталогов Google Play и F-Droid. На выбор предоставляются среды рабочего стола GNOME, KDE, Xfce, MATE, Budgie, Cinnamon и LXQt. Размер установочного образа 2.2 ГБ.

Базовое системное окружение не меняется в процессе работы (immutable) и обновляется в атомарном режиме с использованием заменяющих друг друга корневых разделов. В качестве источника получения обновлений используются более новые iso-образы, содержимое которых синхронизируется с базовым окружением при помощи zsync (размер загружаемых данных при обновлении составляет в среднем от 10 до 100 МБ). При появлении новой сборки iso-образа, на её основе в системе формируется вторая корневая ФС, которая при следующей перезагрузке становится рабочей корневой ФС, а старая остаётся для установки следующего обновления.

Для установки дистрибутива используется собственный бэкенд инсталлятора с интерфейсом на основе Jade-GUI из Crystal Linux. Поддерживается создание сценариев для тиражирования одинаковых установок на разных компьютерах - настройки рабочего стола, список развёрнутых контейнеров и перечень установленных в них пакетов могут быть сохранены в YAML-файле, который может быть импортирован на другой системе.

Новый выпуск примечателен переходом на декларативное описание начинки, размещаемое в одном файле "/system.yaml". Пользователь может определить в данном файле необходимые для установки поверх базовой системы пакеты, десктоп-окружения, версии ядра Linux и драйверы, доступные в репозитории Arch Linux. При этом атомарный характер базовой системы сохраняется, а все дополнительные пакеты расширяют его.

В отдельных контейнерах, активируемых через системный конфигуратор или инструментарий командной строки, могут быть установлены пакеты из репозиториев Fedora, Debian, CentOS Stream и Ubuntu. Попытка открытия пакетов в форматах DEB, RPM и APK также приводит к автоматическому созданию контейнера с необходимым для данного пакета дистрибутивом. При установке в разных контейнерах одинаковых приложений решение какой именно вариант приложения будет запущен принимается на основании выставленного приоритета.

Приложения из контейнеров интегрируются с основной системой, используя инструментарий, напоминающий Distrobox (первый выпуск blendOS представлял собой обёртку вокруг Distrobox, но затем она была заменена на свою редакцию инструментария, также использующую для управления контейнерами платформу Podman). Инструментарий выполняет монтирование домашнего каталога пользователя в контейнеры, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, организует вывод звука и производит интеграцию на уровне D-Bus и udev.

Поддержка Android реализована при помощи пакета WayDroid, позволяющего в типовом Linux-дистрибутиве сформировать изолированное окружение для загрузки полного системного образа платформы Android. Запуск Android-приложений поддерживается только в графических окружениях на базе Walyand (GNOME и KDE Plasma).



