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В Arch Linux обновлён пакетный менеджер Pacman 6.1 и инсталлятор Archinstall 2.7.2

10.03.2024 11:18

Дистрибутив Arch Linux перешёл на использование нового выпуска пакетного менеджера Pacman 6.1, в котором появилась поддержка встроенного сервера CacheServer, кэширующего пакеты для ускорения загрузки пакетов и упрощения создания зеркал.

Среди других изменений в новой версии Pacman:

  • В опцию "--print" добавлены дополнительные спецификаторы форматирования вывода.
  • Предоставлена возможность добавления расширенных полей с данными о пакете.
  • Обеспечен вывод более детальной диагностики при выявлении конфликтов между файлами или в случае повреждения пакетов.
  • Улучшена поддержка каталога ключей WKD (Web Key Directory).
  • Улучшена обработка некорректных заголовков при загрузке.
  • Осуществлён переход на OpenSSL для вычисления хэшей sha256 и md5.
  • В утилите makepkg появилась возможность определения замещающих файлов конфигурации в каталоге makepkg.conf.d, осуществлён переход на библиотеку autodeps вместо libdepends и libprovides, реализована возможность указания дополнительных флагов к Git через переменную окружения GITFLAGS, добавлена опция "-D" для смены каталога перед верификацией, добавлена поддержка контрольных сумм для источников кода git/mercurial/bzr.
  • Изменено поведение утилиты repo-add, которая теперь не добавляет в репозиторий сведения о цифровой подписи пакета. Для возвращения старого поведения добавлена опция "--include-sigs".

В дополнение можно отметить выпуск инсталлятора Archinstall 2.7.2, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном или автоматическом режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Инсталлятор поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД.

Среди изменений в новой версии Archinstall:

  • Документирована опция "--skip-ntp" для отключения синхронизации времени.
  • Улучшена поддержка унифицированных образов ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющих обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd.
  • Добавлен перевод на литовский язык.
  • Обновлены файлы с локалями.
  • Пакет plasma-wayland-session заменён на plasma-workspace (в KDE 6 по умолчанию включена работа с использованием Wayland).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/archl...)
  2. OpenNews: Выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере pacman, позволяющая выполнить код в ходе MITM-атаки
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Pacman 5.0
  5. OpenNews: Arch Linux перешёл на использование GitLab для отслеживания ошибок
  6. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.7, применяемого в дистрибутиве Arch Linux (
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60766-pacman
Ключевые слова: pacman, archlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:30, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    От gitlab меня аж корёжит!
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.4, Аноним (4), 11:40, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В дополнение можно отметить выпуск инсталлятора Archinstall 2.7.2, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux

    Ого, довольно давно. Пора удалять.

     
     
  • 2.5, bunker203 (ok), 12:03, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что удалять-то собрался?
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 12:07, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Инсталлятор пора удалять. Через пару лет вернуть. Давно не было новостей о перемещении директорий, волнуюсь.
     
  • 2.25, КО (?), 14:53, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты главное свежесть остальных пакетов не проверяй, а то голое ядро останется
     

  • 1.7, 12yoexpert (ok), 12:35, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Осуществлён переход

    эталон косноязычия

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:06, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просветите как правильно осуществлять переход.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 14:47, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Введена в действие процедура по переходу.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 15:20, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слова это не твоё.
     

  • 1.8, 12yoexpert (ok), 12:37, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в качестве опции входит в состав

    ложь, он просто входит в состав, не в качестве опции

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:04, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ложь, а кладь.
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:15, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним дело говорит. Если это альтернативный способ установки, то добавленная опция, а не опционально включаемый компонент. Например, людям с ограниченными возможностями может быть проще пользоваться установщиками, это правда.
     

  • 1.9, 12yoexpert (ok), 12:39, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Unified Kernel Image

    зачем эти костыли, если ядро можно грузить сразу из uefi?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:34, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не хранить отдельно initramfs и микрокод, а грузить слепленный архив из ядра и вышеперечисленного.
     
     
  • 3.12, сщта (?), 13:45, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microcode в initramfs пихается обычно. Даже в genkernel.conf такая опция есть.
     
  • 2.13, Поццер (?), 14:00, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это для secure boot. Чтобы подписывать один образ, а не отдельно ядро, intiramfs, микрокод и т.д.
     
     
  • 3.17, Аноним (14), 14:17, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот только зачем это пользователю.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 14:35, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть потому что это удобно?
     
     
  • 5.20, Аноним (14), 14:37, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, подписанное ядро делает всё проще!
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 15:19, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подписанное ядро делает проще обеспечение безопастности.
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:11, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Unified Kernel Image
    > зачем эти костыли, если ядро можно грузить сразу из uefi?

    Это ещё один очередной шаг к последующему окукливанию ядра и вендорлоку вестимо.

     
     
  • 3.29, Аноним (28), 15:22, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окуклится и превратится в бабочку.
     
  • 2.31, Zulu (?), 15:28, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть загрузка ядра сразу из UEFI.
     

  • 1.15, cheburnator9000 (ok), 14:09, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где скачать обновленный загрузочный исо?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:45, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только 1 числа каждого месяца публикуются новые образы.
     

  • 1.19, Аноним (-), 14:36, 10/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.21, Аноним (14), 14:44, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бета тестинг следующей версии Манжары официально открыт!
     
     
  • 2.30, Аноним (27), 15:23, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее бета-тестинг EndeavourOS, у Бомжары типа свои репы.
     

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