В Arch Linux обновлён пакетный менеджер Pacman 6.1 и инсталлятор Archinstall 2.7.2

Дистрибутив Arch Linux перешёл на использование нового выпуска пакетного менеджера Pacman 6.1, в котором появилась поддержка встроенного сервера CacheServer, кэширующего пакеты для ускорения загрузки пакетов и упрощения создания зеркал. Среди других изменений в новой версии Pacman: В опцию "--print" добавлены дополнительные спецификаторы форматирования вывода.

Предоставлена возможность добавления расширенных полей с данными о пакете.

Обеспечен вывод более детальной диагностики при выявлении конфликтов между файлами или в случае повреждения пакетов.

Улучшена поддержка каталога ключей WKD (Web Key Directory).

Улучшена обработка некорректных заголовков при загрузке.

Осуществлён переход на OpenSSL для вычисления хэшей sha256 и md5.

В утилите makepkg появилась возможность определения замещающих файлов конфигурации в каталоге makepkg.conf.d, осуществлён переход на библиотеку autodeps вместо libdepends и libprovides, реализована возможность указания дополнительных флагов к Git через переменную окружения GITFLAGS, добавлена опция "-D" для смены каталога перед верификацией, добавлена поддержка контрольных сумм для источников кода git/mercurial/bzr.

Изменено поведение утилиты repo-add, которая теперь не добавляет в репозиторий сведения о цифровой подписи пакета. Для возвращения старого поведения добавлена опция "--include-sigs". В дополнение можно отметить выпуск инсталлятора Archinstall 2.7.2, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном или автоматическом режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Инсталлятор поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД. Среди изменений в новой версии Archinstall: Документирована опция "--skip-ntp" для отключения синхронизации времени.

Улучшена поддержка унифицированных образов ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющих обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd.

Добавлен перевод на литовский язык.

Обновлены файлы с локалями.

Пакет plasma-wayland-session заменён на plasma-workspace (в KDE 6 по умолчанию включена работа с использованием Wayland).



