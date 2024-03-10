В Arch Linux обновлён пакетный менеджер Pacman 6.1 и инсталлятор Archinstall 2.7.2

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|1.4, Аноним (4), 11:40, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В дополнение можно отметить выпуск инсталлятора Archinstall 2.7.2, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux
Ого, довольно давно. Пора удалять.
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|3.6, Аноним (4), 12:07, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Инсталлятор пора удалять. Через пару лет вернуть. Давно не было новостей о перемещении директорий, волнуюсь.
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|2.25, КО (?), 14:53, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты главное свежесть остальных пакетов не проверяй, а то голое ядро останется
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|1.8, 12yoexpert (ok), 12:37, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в качестве опции входит в состав
ложь, он просто входит в состав, не в качестве опции
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|2.16, Аноним (16), 14:15, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноним дело говорит. Если это альтернативный способ установки, то добавленная опция, а не опционально включаемый компонент. Например, людям с ограниченными возможностями может быть проще пользоваться установщиками, это правда.
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|2.11, Аноним (11), 13:34, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы не хранить отдельно initramfs и микрокод, а грузить слепленный архив из ядра и вышеперечисленного.
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|3.12, сщта (?), 13:45, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Microcode в initramfs пихается обычно. Даже в genkernel.conf такая опция есть.
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|2.13, Поццер (?), 14:00, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это для secure boot. Чтобы подписывать один образ, а не отдельно ядро, intiramfs, микрокод и т.д.
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|2.26, Аноним (26), 15:11, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Unified Kernel Image
> зачем эти костыли, если ядро можно грузить сразу из uefi?
Это ещё один очередной шаг к последующему окукливанию ядра и вендорлоку вестимо.
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