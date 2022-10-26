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Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux

26.10.2022 10:36

Леннарт Поттеринг (Lennart Poettering) опубликовал предложение по модернизации процесса загрузки Linux-дистрибутивов, нацеленное на решение имеющихся проблем и упрощение организации полноценной верифицированной загрузки, подтверждающей достоверность ядра и базового системного окружения. Необходимые для применения новой архитектуры изменения уже включены в кодовую базу systemd и затрагивают такие компоненты, как systemd-stub, systemd-measure, systemd-cryptenroll, systemd-cryptsetup, systemd-pcrphase и systemd-creds.

Предложенные изменения сводятся к созданию единого универсального образа UKI (Unified Kernel Image), объединяющего образ ядра Linux, обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub) и загружаемое в память системное окружение initrd, применяемое для начальной инициализации на стадии до монтирования корневой ФС. Вместо образа RAM-диска initrd в UKI может быть упакована и вся система, что позволяет создавать полностью верифицированные системные окружения, загружаемые в оперативную память. UKI-образ оформляется в виде исполняемого файла в формате PE, который может быть загружен не только при помощи традиционных загрузчиков, и напрямую вызван из прошивки UEFI.

Возможность вызова из UEFI позволяет использовать проверку целостности и достоверности по цифровой подписи, охватывающую не только ядро, но и содержимое initrd. При этом поддержка вызова из традиционных загрузчиков позволяет сохранить такие возможности, как поставка нескольких версий ядра и автоматический откат на рабочее ядро в случае выявления проблем с новым ядром после установки обновления.

В настоящее время в большинстве дистрибутивов Linux в процессе инициализации используется цепочка "прошивка → заверенная цифровой подписью Microsoft shim-прослойка → заверенный цифровой подписью дистрибутива загрузчик GRUB → заверенное цифровой подписью дистрибутива ядро Linux → не заверенное окружение initrd → корневая ФС". Отсутствие верификации initrd в традиционных дистрибутивах создаёт проблемы с безопасностью, так как среди прочего в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС.

Верификация образа initrd не поддерживается так как данный файл формируется на локальной системе пользователя и не может быть заверен цифровой подписью дистрибутива, что сильно усложняет организацию проверки при использовании режима SecureBoot (для заверения initrd пользователю необходимо сгенерировать свои ключи и загрузить их в прошивку UEFI). Кроме того, существующая организация загрузки не позволяет применять информацию из регистров TPM PCR (Platform Configuration Register) для контроля целостности компонентов пространства пользователя, помимо shim, grub и ядра. Из имеющихся проблем также упоминается усложнение обновления загрузчика и отсутствие возможности ограничения доступа к ключам в TPM для старых версий ОС, ставших неактуальными после установки обновления.

Основные цели внедрения новой архитектуры загрузки:

  • Предоставление полностью верифицированного процесса загрузки, охватывающего все этапы от прошивки до пространства пользователя, и подтверждающего достоверность и целостность загружаемых компонентов.
  • Привязка контролируемых ресурсов к регистрам TPM PCR с разделением по владельцам.
  • Возможность предварительного расчёта значений PCR на основе используемых при загрузке ядра, initrd, конфигурации и локального идентификатора системы.
  • Защита от Rollback-атак, связанных с откатом на прошлую уязвимую версию системы.
  • Упрощение и повышение надёжности обновлений.
  • Поддержка обновлений ОС, не требующих повторного применения или локальной подготовки ресурсов, защищённых TPM.
  • Готовность системы для проведения удалённой аттестации для подтверждения корректности загружаемой ОС и настроек.
  • Возможность прикрепления конфиденциальных данных к определённым стадиям загрузки, например, извлечение из TPM ключей шифрования для корневой ФС.
  • Предоставление безопасного, автоматического и работающего без участия пользователя процесса разблокировки ключей для расшифровки диска с корневым разделом.
  • Использование чипов, поддерживающих спецификацию TPM 2.0, с возможностью отката на системы без TPM.


  1. Главная ссылка к новости (https://0pointer.de/blog/brave...)
  2. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил mkosi, инструмент для генерации образов ОС
  3. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил свой новый проект Casync
  4. OpenNews: Разработчики Systemd намерены внедрить кардинально новые методы построения дистрибутивов Linux
  5. OpenNews: Мэтью Гаррет выступил с критикой реализации верификации загрузки в Chromebook
  6. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57984-boot
Ключевые слова: boot, sign, cert, systemd, init
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (122) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, RedHat Support (?), 10:42, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    LinuxD на шаг ближе?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:46, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +25 +/
    Поттеринг был ниспослан линуксойда за их →ГРЕХИ←
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 12:23, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    может да, а может нет, а может пошёл ты? ©
     
  • 2.46, Аноним (77), 11:35, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    НУ вам виднее
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:43, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Выдирать с мясом это вот всё потом, в будущем, будет очень неприятно.
     
     
  • 2.27, Шарп (ok), 11:01, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Маняфантазии. Systemd уже победили?

    >всё потом, в будущем

    Бог накажет, накажет!!!111

     
     
  • 3.49, Аноним (77), 11:37, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    🤡
     
  • 3.131, лютый жабби.... (?), 13:40, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Systemd уже победили?

    ну в моем дистрибе системГ нет и не было, причём дистриб конфетка - даже лучше арча

     
  • 2.122, Аноним (122), 13:22, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    надеюсь, у кого-то все-таки хватить терпения выдрать что-нибудь из тебя с мясом
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:43, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +24 +/
    казачок из Microsoft предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux...
     
     
  • 2.78, Аноним (77), 12:24, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    ... и так молвил простачок с опеннет
     
  • 2.118, Шарп (ok), 13:20, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему не считаешь его linux-казачком, которого заслали в винду?
     
  • 2.123, Аноним (122), 13:23, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в отличие от тебя, бездаря
     
  • 2.137, КО (?), 13:53, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чего Какноникал и Сусей до сих пор не восхваляешь?
    Ща красная шляпка и федорка подтянутся и будет у нас Serious Business.
     

  • 1.4, DEF (?), 10:43, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Горшочек, не вари!
     
     
  • 2.15, Аноним (77), 10:52, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    DEF, завали 🤡
     
     
  • 3.101, DEF (?), 12:45, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >DEF, завали 🤡

    Завалить клоуна? Т.е. тебя? Да запросто.

     
  • 2.88, Аноним (-), 12:36, 26/10/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.99, DEF (?), 12:45, 26/10/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.124, Аноним (122), 13:23, 26/10/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.5, Аноним (5), 10:45, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Чувак из майкрософта предлагает сделать уефи продвигаемую мелкософтом рабочей(сейчас она в статусе "костыль"). Как будто бы под благим предлогом, но что-то мне подсказывает что от этого будет больше проблем чем пользы.
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 10:47, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенно

    >Предоставление безопасного, автоматического и работающего без участия пользователя процесса разблокировки ключей для расшифровки диска с корневым разделом.
    >Использование чипов, поддерживающих спецификацию TPM 2.0, с возможностью отката на системы без TPM.

     
  • 2.64, Аноним (64), 11:56, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он ничего нового не предлагает, EFISTUB уже существует. Разница по сути только в том, чтобы формализовать это, сделав стандартным форматом ядра
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:47, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отсутствие верификации initrd в традиционных дистрибутивах создаёт проблемы с безопасностью, так как среди прочего в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС.

    Luks ведь не использует initrd

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 10:49, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будет вынужден использовать.
     
  • 2.86, Аноним (86), 12:34, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты можешь в initramfs автоматически расшифровывать luks-тома, проверяя по дороге конфигурацию системы (можешь глянуть в man systemd-cryptenroll в таблице Well-known PCR Definitions, какие системные компоненты проверяются на неизменность).
    Проблема в том, что сейчас область проверки сам initramfs не входит.
     

  • 1.10, Аноним (-), 10:49, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Казалось бы почему бы не облегчить использование пользователем своих ключей? И Но нет, все это делается в конечном итоге не для безопасности пользователя, а для безопасности ОТ владельца. Почти всегда владельцы-пользователи отключают Secure Boot и TPM, так как это дико неудобно. И не только в Linux.
     
     
  • 2.93, Аноним (86), 12:38, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так в использовании своих ключей особых сложностей и нет. Просто обычно никто даже минимально заморачиваться не хочет.
     

  • 1.12, Sw00p aka Jerom (?), 10:49, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    переименуйте уже линукс на леннарт
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:06, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Lennux
     
     
  • 3.53, Alexey (??), 11:40, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PotterOS
     
     
  • 4.136, Перастерос (ok), 13:52, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LEPOLinux
     

  • 1.13, iCat (ok), 10:49, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Winux или Lindows ?
     
     
  • 2.48, Аноним (77), 11:36, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да
     
  • 2.138, OpenEcho (?), 13:54, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Swinix
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:51, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот зачем его Майки наняли на работу.
     
     
  • 2.107, Аноним (107), 12:56, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    скорее, они наняли его на работу задолго до того, как наняли его на работу
     
     
  • 3.120, Аноним (122), 13:21, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    зато бестолочи вроде вас двоих будут вечно мести дворы на морозе, чего вы и заслуживаете
     
     
  • 4.132, a_kusb (ok), 13:45, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они могут ответить что потому, что не предатели.
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:52, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > При этом поддержка вызова из традиционных загрузчиков позволяет сохранить такие возможности, как поставка нескольких версий ядра

    следует читать как "поддержку традиционных загрузчиков предполагается сделать опциональной и в будущем отключить"

    (а подписанные UKI распространять через Microsoft Store)

     
  • 1.20, Аноним (20), 10:54, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    В чём он не прав?
     
     
  • 2.22, Аноним (14), 10:57, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    В желании оффтопика за вендролочить и пускать на железо только проверенных производителей, которые делают то что им скажу он полностью прав. Но не всем захочется жить в концлагере. Большинству конечно же нравится жить в концлагере.
     
     
  • 3.61, Sw00p aka Jerom (?), 11:51, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В желании оффтопика за вендролочить и пускать на железо только проверенных производителей

    давно уже так и линукс прогнулся, вендорам никогда ничего не мешает что-либо залочить.

     
     
  • 4.87, Аноним (87), 12:35, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мешает. Это дорого и нет стандарта. Станет легко и появится стандарт сразу залочат.
     
     
  • 5.100, Sw00p aka Jerom (?), 12:45, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сами внизу пишите, майки сами стандарты наваляют и проплатят
     
     
  • 6.150, Аноним (150), 14:15, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таков путь.
     
  • 3.66, Аноним (64), 11:57, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что сейчас мешает им это сделать? Он даже не предлагает чего-то, что нельзя сделать сейчас. Linux уже поддерживает такие ядра, в которые можно вклеить строку запуска и initrd для запуска как образ EFI
     
     
  • 4.89, Аноним (87), 12:37, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им мешает что нет сабжа из новости. Или они должны по твоему сами за это платить за разработку и всё такое. Вендрам то в среднем пофигу. А вот майками не пофигу. Если майки как поставщик ОС попросят вендоры сделают и локнут по новому стандарту.
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:57, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Возможность прикрепления конфиденциальных данных к определённым стадиям удалённой аттестации.
     
  • 1.25, pashev.ru (?), 10:59, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уж лучше Эльбрус.
     
     
  • 2.32, Аноним (28), 11:13, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Майор предложит свою архитектуру верифицированной загрузки.

    P.S. Это не считая того, что там закрытый lcc генерит.

     
  • 2.125, Аноним (122), 13:25, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебя, горбатого, известно что исправит
     
  • 2.134, a_kusb (ok), 13:47, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А прикольно было бы если бы после революции сделать Эльбрус лекарством против этого. Без спекулятивных дыр и функций против пользователя.
     

  • 1.29, YetAnotherOnanym (ok), 11:07, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Одной из основ идеологии СПО была возможность для пользователя полностью контролировать всё, что происходит на его компьютере. Если пользователь накосячил, если влез зловред и с полномочиями пользователя натворил делов - это естественная плата за свободу.
    Для MS приоритетом всегда была возможность исключить вмешательство пользователя в тот функционал, который не относится к пользовательскому. Невозможность изменить то, что производитель считает не подлежащим изменению - это, по мнению MS, естественная плата за безопасность.
    Теперь Лёня тащит это в Линух.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:21, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –14 +/
    > Одной из основ идеологии СПО
    > была возможность для пользователя
    > полностью контролировать всё, что
    > происходит на его компьютере.

    Где ты это вычитал? Контролёр мамкин. Давно исходники какого-нибудь open office перечитывал на предмет контроля? Контролирует он чё-то там... Детский сад.

     
     
  • 3.51, Аноним (14), 11:39, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ахаха а вот и боевой терпила майковский. Ты бы завязывал со своим инфантилизмом. Думаешь что за тебя все решат и им виднее? Им то виднее, но не для твоей пользы.
     
     
  • 4.76, Аноним (77), 12:21, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ахахах а вот и терпила местного разлива
    до текста новости выше пролистай и поймёшь почему
     
     
  • 5.92, Аноним (87), 12:38, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ахаха сам не понял что написал, но сделал вид что эксперт во всем. Типичный опеннетовский эксперт.
     
     
  • 6.97, Аноним (77), 12:41, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ахахах reverse('ХНП')
     
     
  • 7.121, Дмитрий (??), 13:22, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аноним-шизофреник?
     
  • 7.147, Аноним (150), 14:13, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таблетку прими.
     
  • 2.62, Аноним (62), 11:53, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > возможность для пользователя полностью контролировать всё, что происходит на его компьютере

    Ну так Леннарт и контролирует все, что происходит на его компе. А зловред контролирует всё через /tmp/.X11-unix/X0, и никакой Леннарт ему при этом не понадобился.

     

  • 1.33, Аноним (-), 11:16, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а я-то думаю, чего ещё осталось не поломатым в линуксе
     
  • 1.35, Аноним (35), 11:23, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь может попроще новость объяснить?
     
     
  • 2.39, Аноним (107), 11:27, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    попытка запретить загрузку всего, за что не забашляли майкрософту. т.е. доделать то, для чего создавался UEFI
     
     
  • 3.68, Аноним (64), 12:00, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже сейчас возможно сделать тем, кому это хочется сделать, даже дополнительно ничего не надо для поддержки:

    https://wiki.gentoo.org/wiki/EFI_stub

     

  • 1.36, ыы (?), 11:23, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >формируется на локальной системе пользователя и не может быть заверен цифровой подписью дистрибутива, что сильно усложняет

    Да что эти пользователи вообще себе позволяют! Что-то там свое формируют! А людям напрягаться приходиться...

     
  • 1.42, llolik (ok), 11:30, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хоть я и приветствую systemd и не испытываю особой персональной неприязни, но, Лёня б*ть, это не просто вендор-лок, это по сути проприетарная ОС на основе Линукс ядра. Ну его нахрен, такие идеи.
     
     
  • 2.63, Sw00p aka Jerom (?), 11:55, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ну его нахрен, такие идеи

    идея верификации процесса загрузки - норм с точки зрения секурности, но вопросы возникают при ее реализации.

     
     
  • 3.72, llolik (ok), 12:07, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но вопросы возникают при ее реализации.

    Ну так я и о том же. По сути, если обобщить, Лёня предлагает собрать, назовём это так, метаядро, которое будет подписано и загружаться UEFI-ем (но может и вообще содержать всё в одном образе).

    Ну и на кой это надо, если получается, что пользователь в работу ОС вмешаться не может. И даже хрен-бы с ним, накатить самосборное ядро. Я уже не говорю, что это сильно обрежет возможность (если вообще не исключит) что-то исправить в случае, если в процессе загрузки что-то будет идти не так. Получится такой МакОС на линуксовом ядре, и всё.

     
     
  • 4.98, Аноним (86), 12:43, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так крупные дистрибутивы (навскидку: убунта, федора, дебиан, suse) уже давным давно подписывают свои ядра. И ты тоже можешь подписывать, к слову.
    Тут речь про то, чтобы еще и initramfs проверять на неавторизованную подмену.
     
  • 4.144, ryoken (ok), 14:10, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня первая мысль была: "и как мне gentoo с моим вручную собранным ядром заводить? Кто\чем его подписывать будет?" да и не охота мне ещё и подписанием всего возиться из-за вот таких вот инициатив.
     

  • 1.45, Аноним (45), 11:33, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да он же троллит! Статья называется "О, дивный новый мир доверенной загрузки." Почему никто до сих пор не понял отсылки - понять не могу.
    Добавьте эту информацию в новость, кому не лень.
     
     
  • 2.50, Аноним (77), 11:38, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это уже неважно, наживку местные проглотили)
     
  • 2.67, ilowry (?), 11:59, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это он окно Овертона смещает. Сначала все посмеются над идеей и над теми, кто не понял шутки, а потом и задумаются: а почему бы и нет?
     

  • 1.47, Аноним1212 (?), 11:35, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже и до ядра хочет, лет 12 назад на лурке писал что так и будет, но не поверили аварии на
    И
     
     
  • 2.54, Аноним (14), 11:40, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну всё LFS теперь на новом железе не запустить. Будем сидеть на своих 486. Ой так поддержку 486 тоже выпилили. Придётся идти с повинной (деньгами) в майкам.
     
     
  • 3.112, НяшМяш (ok), 13:10, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Опять белки истерички. Я буду сидеть на своём 5950Х, потому что в биосе есть возможность отключения Secure Boot. Да и в Alder Lake от конкурентов тоже можно. Кому не нравятся TPM и остальное - есть всякие Sandy Bridge и прочее старьё.
     
     
  • 4.148, Аноним (150), 14:14, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё рады за тебя (нет).
     

  • 1.52, Штунц (?), 11:40, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ВОПРОС ПРО КОМПИЛЯЦИЮ ЯДРА:

    если я сам перекомпилирую ядро, будет ли возможность его запустить? Смогу ли пометить мной скомпилированное ядро как "доверенное", или придётся его предварительно загрузить на какой-нибудь сайт для верификации
    (подобно тому, как раньше для установки софта на Symbian нужно было его где-то подписывать)
    ???

     
     
  • 2.56, Аноним (14), 11:41, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет.
     
     
  • 3.57, Аноним (14), 11:42, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам себе сделать доверенным, лол. Какой тогда смысл в этой проверке если каждый встречный поперечный может её обойти.
     
     
  • 4.65, Sw00p aka Jerom (?), 11:57, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >каждый встречный поперечный может её обойти.

    джампер перезаписи нужно переключить:)

     
  • 4.102, Аноним (86), 12:46, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы обойти, нужно попасть в bios, введя пароль, и добавить свои ключи. При этом диск перестанет автоматически расшифровываться через tpm2, т.к. поменялась конфигурация bios-а. То же самое произойдет, если bios тупо сбросить.
     
  • 2.60, llolik (ok), 11:49, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > если я сам перекомпилирую ядро, будет ли возможность его запустить?

    Как SecureBoot в UEFI станет неотключаемым, так и не сможешь. Пока ещё, на большинстве плат SB отключаемый. Пока ещё.

     
     
  • 3.103, Аноним (86), 12:47, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только отключаемый, но еще и можно удалять ключи MSFT и вместо них записывать свои.
     
  • 2.73, Аноним (73), 12:07, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уефи позволяет (пока ещё позволяет - в стандарте прописано) добавлять свои ключи для верификации. Так что да, пока ещё можешь сам себе собрать что хочешь, подписать чем хочешь, и запускать как хочешь... Разумеется, это относится лишь к твоему личному писюку, может быть, к семейным, но к чужим писюкам, а также не-писюкам - неприменимо.
     
     
  • 3.75, Штунц (?), 12:20, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо
     

  • 1.69, Аноним (69), 12:01, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Основные цели внедрения новой архитектуры загрузки:

    digital restrictions management

     
     
  • 2.146, ryoken (ok), 14:13, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как выше сказали - концлагерь.
    Дайте более-менее современную железку на OpenFirmware что ли... :)
     

  • 1.71, Аноним (71), 12:06, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пусть утрётся.
     
     
  • 2.105, Аноним (105), 12:51, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о стену
     

  • 1.74, Минона (ok), 12:10, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линукс сам себя закапывает.
    Добро пожаловать в FreeBSD.
     
     
  • 2.79, Аноним (77), 12:25, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    one love

    хотя я б гайку попробовал)

     
  • 2.91, beck (??), 12:38, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В виртуальной машине внутри виндовс? А смысл?
     
  • 2.94, Аноним (87), 12:39, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фряха уже не загружается не потому что уэфи, а потому что нет простых дров на видос. Лол.  
     

  • 1.80, Аноним (86), 12:31, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пора уже.
    Я на своих системах поудалял майкрософтские ключи, подписываю своим ключем загрузчик и ядра, сделал разблокировку luks через tpm2 и включил secure boot (всё это делается довольно легко с systemd и dracut). В итоге я доверяю только себе и производителю железа (что он нормально реализовал хранилище ключей и measurement состояния прошивок)
    Но здоровенной дырой остается initramfs, который ничем не валидируется, и через подмену которого можно легко вытащить ключ шифрования для LUKS-тома.
     
     
  • 2.128, noname.htm (ok), 13:29, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При подписи своими ключами это решаемо уже сейчас: https://wiki.archlinux.org/title/Unified_kernel_image
     
  • 2.140, Аноним (2), 13:55, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А от кого ты там на локалхосте защищаешься, подскажи?
     
  • 2.149, ryoken (ok), 14:14, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> и производителю железа

    Вот совершенно безосновательно :). А ключи там точно сносятся?

     

  • 1.81, Аноним (81), 12:31, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Классно! Ждём в mainstream дистрибутивах.
     
  • 1.82, Аноним (82), 12:32, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Местным луддитам всё не так. Если бы не такие люди как господин Поттеринг, вы бы до сих пор на каких-нибудь своих "Искрах" допотопных сидели. Вы радоваться должны что есть люди, которые не требуя ничего взамен делают вашу жизнь удобнее и безопасней, а не ныть по временам когда деревья были больше, а трава зеленее... Если вы так не любите прогресс -- откажитесь вообще от электронных устройств, или сами разработайте такой компьютер, какой вам нравится: без TPM, ME, SecureBoot и прочих вредных по вашему мнению вещей, - сейчас у любого человека есть для этого все возможности. Ленишься или не умеешь? Тогда жри что дают и не выкаблучивайся!
     
     
  • 2.96, Аноним (87), 12:40, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем ты луддит тогда на линуксе сидишь поставь оффтопик 11 и всё.
     

  • 1.84, Аноним (81), 12:33, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот молодец мужик! Действует, не смотря на волну хейта. Как говорится, «собака лает, караван идёт».
     
     
  • 2.108, Аноним (107), 12:59, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а почему нет, 20 баксов есть 20 баксов
     

  • 1.85, Аноним (82), 12:34, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Надеюсь у Поттеринга всё получится! Системд - лучшее, что случалось с линуксом со времён написания Торвальдсом своего ядра.
     
     
  • 2.95, Аноним (87), 12:40, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот как вы выглядите адепты поедания блинов с лопаты.
     
  • 2.135, Максим (??), 13:49, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толсто)
     

  • 1.90, Аноним (90), 12:37, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тео всех приютит
     
  • 1.104, DontTreadOnMe (?), 12:49, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чёт я так и не понял, а как он предлагает менять initrd на машине пользователя и при этом его верифицировать? Или он предлагает поставлять один подписанный initrd для всех?
     
     
  • 2.109, Аноним (86), 13:01, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагается объединять ядро, initramfs и cmdline в один файл и подписывать его. Ну и по дороге доработать утилиты, чтобы это удобнее было делать.
     
     
  • 3.133, DontTreadOnMe (?), 13:46, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так подписать-то всё-равно может только дистрибутив. Если подписывает пользователь с приватным ключём на том же ПК, то смысла этой операции не так, чтобы прям много.
     

  • 1.106, Аноним (106), 12:56, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пора уже дифференцировать корпоративный опенсорс от СПО. Корпоративщина под GPL не нужна сообществу. Открытая она или закрытая - вообще без разницы. Сообществу не нужны решения проблем, возникающих исключительно в корпорациях.
     
     
  • 2.130, annonn (?), 13:34, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен, нужно разделить линукс на два ветки:
    - священная СПО
    - мерзкая корпоративная

    Код для каждой из веток оплачивается (временем, деньгами) самостоятельно сообществом или корпорастами.
    Интерсно через сколько времени загнется та или иная ветка.

     

  • 1.110, Аноним (110), 13:02, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру...
    > Необходимые для применения новой архитектуры изменения уже включены в кодовую базу systemd...

    Не предложил, а почти поставил перед фактом. "Сообщил"... Вернее: устами Ленарта было сообщено.

     
     
  • 2.126, myhand (ok), 13:26, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нравится не нравится - терпи, моя красавица...  SystemD уже вставлен же?
     

  • 1.111, warlock66613 (ok), 13:05, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Верификация образа initrd не поддерживается так как данный файл формируется на локальной системе пользователя и не может быть заверен цифровой подписью дистрибутива

    Ну и как это предлагается преодолевать-то?

     
     
  • 2.129, Аноним (-), 13:33, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EFI_stub и без Поттеринга придумали. В LUKS еще просто все шифруется.
     

  • 1.127, Максим (??), 13:26, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вредитель, агент мелкомягких, пропихивает в Linux всякую ненужную туфту.
     
  • 1.139, Перастерос (ok), 13:55, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    даешь Мракософт! Больше Мракософта!  )
     
  • 1.143, Аноним (143), 14:07, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему systemd еще не переписывают на раст? Уважаемые растаманы, помогите проекту как вы помогли файрфоксу.
     
  • 1.145, Шаттлврот (?), 14:12, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дело хорошее. Пару лет назад пытался собрать систему с разблокировкой LUKS по TPM PCR-ам из clevis и самопальных скриптов, напильника и какой-то там матери.

    При каждом обновлении ядра\initrd приходилось конечно спрашивать пассфразу, дабы разблочить шифрованный том (PCR-ы то меняются при обновлении ядра и\или initrd) и заодно забиндится на новые PCR-ы.

    Конечно если пользователь перезагружается только для применения обновлений ядра, то вся конструкция несколько теряет смысл. Но была и более серьезная проблема - я на нашел PCR-ов, которые реагируют только на изменение ядреного cmdline. Есть такой(номерок правда не помню), но он помимо изменения cmdline реагировал на любой чих вроде подключения usb-устройства. А без контроля на cmdline можно спокойно поменять init на bash, загрузиться и спокойно сдампить PCR-ы, после чего использовать их для разблокировки с livecd...

     

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