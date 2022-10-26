Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux

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|1.2, Аноним (2), 10:43, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Выдирать с мясом это вот всё потом, в будущем, будет очень неприятно.
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|2.27, Шарп (ok), 11:01, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Маняфантазии. Systemd уже победили?
>всё потом, в будущем
Бог накажет, накажет!!!111
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|3.131, лютый жабби.... (?), 13:40, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Systemd уже победили?
ну в моем дистрибе системГ нет и не было, причём дистриб конфетка - даже лучше арча
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|2.122, Аноним (122), 13:22, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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надеюсь, у кого-то все-таки хватить терпения выдрать что-нибудь из тебя с мясом
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|1.3, Аноним (3), 10:43, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+24 +/–
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казачок из Microsoft предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux...
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|2.118, Шарп (ok), 13:20, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему не считаешь его linux-казачком, которого заслали в винду?
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|2.137, КО (?), 13:53, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты чего Какноникал и Сусей до сих пор не восхваляешь?
Ща красная шляпка и федорка подтянутся и будет у нас Serious Business.
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|3.101, DEF (?), 12:45, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>DEF, завали 🤡
Завалить клоуна? Т.е. тебя? Да запросто.
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|1.5, Аноним (5), 10:45, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Чувак из майкрософта предлагает сделать уефи продвигаемую мелкософтом рабочей(сейчас она в статусе "костыль"). Как будто бы под благим предлогом, но что-то мне подсказывает что от этого будет больше проблем чем пользы.
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|2.7, Аноним (5), 10:47, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Особенно
>Предоставление безопасного, автоматического и работающего без участия пользователя процесса разблокировки ключей для расшифровки диска с корневым разделом.
>Использование чипов, поддерживающих спецификацию TPM 2.0, с возможностью отката на системы без TPM.
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|2.64, Аноним (64), 11:56, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он ничего нового не предлагает, EFISTUB уже существует. Разница по сути только в том, чтобы формализовать это, сделав стандартным форматом ядра
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|1.8, Аноним (8), 10:47, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Отсутствие верификации initrd в традиционных дистрибутивах создаёт проблемы с безопасностью, так как среди прочего в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС.
Luks ведь не использует initrd
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|2.86, Аноним (86), 12:34, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты можешь в initramfs автоматически расшифровывать luks-тома, проверяя по дороге конфигурацию системы (можешь глянуть в man systemd-cryptenroll в таблице Well-known PCR Definitions, какие системные компоненты проверяются на неизменность).
Проблема в том, что сейчас область проверки сам initramfs не входит.
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|1.10, Аноним (-), 10:49, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Казалось бы почему бы не облегчить использование пользователем своих ключей? И Но нет, все это делается в конечном итоге не для безопасности пользователя, а для безопасности ОТ владельца. Почти всегда владельцы-пользователи отключают Secure Boot и TPM, так как это дико неудобно. И не только в Linux.
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|2.93, Аноним (86), 12:38, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так в использовании своих ключей особых сложностей и нет. Просто обычно никто даже минимально заморачиваться не хочет.
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|2.107, Аноним (107), 12:56, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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скорее, они наняли его на работу задолго до того, как наняли его на работу
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|3.120, Аноним (122), 13:21, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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зато бестолочи вроде вас двоих будут вечно мести дворы на морозе, чего вы и заслуживаете
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|1.18, Аноним (18), 10:52, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> При этом поддержка вызова из традиционных загрузчиков позволяет сохранить такие возможности, как поставка нескольких версий ядра
следует читать как "поддержку традиционных загрузчиков предполагается сделать опциональной и в будущем отключить"
(а подписанные UKI распространять через Microsoft Store)
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|2.22, Аноним (14), 10:57, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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В желании оффтопика за вендролочить и пускать на железо только проверенных производителей, которые делают то что им скажу он полностью прав. Но не всем захочется жить в концлагере. Большинству конечно же нравится жить в концлагере.
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|3.61, Sw00p aka Jerom (?), 11:51, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В желании оффтопика за вендролочить и пускать на железо только проверенных производителей
давно уже так и линукс прогнулся, вендорам никогда ничего не мешает что-либо залочить.
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|4.87, Аноним (87), 12:35, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мешает. Это дорого и нет стандарта. Станет легко и появится стандарт сразу залочат.
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|3.66, Аноним (64), 11:57, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что сейчас мешает им это сделать? Он даже не предлагает чего-то, что нельзя сделать сейчас. Linux уже поддерживает такие ядра, в которые можно вклеить строку запуска и initrd для запуска как образ EFI
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|4.89, Аноним (87), 12:37, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Им мешает что нет сабжа из новости. Или они должны по твоему сами за это платить за разработку и всё такое. Вендрам то в среднем пофигу. А вот майками не пофигу. Если майки как поставщик ОС попросят вендоры сделают и локнут по новому стандарту.
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|1.21, Аноним (21), 10:57, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Возможность прикрепления конфиденциальных данных к определённым стадиям удалённой аттестации.
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|2.32, Аноним (28), 11:13, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Майор предложит свою архитектуру верифицированной загрузки.
P.S. Это не считая того, что там закрытый lcc генерит.
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|2.134, a_kusb (ok), 13:47, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А прикольно было бы если бы после революции сделать Эльбрус лекарством против этого. Без спекулятивных дыр и функций против пользователя.
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|1.29, YetAnotherOnanym (ok), 11:07, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Одной из основ идеологии СПО была возможность для пользователя полностью контролировать всё, что происходит на его компьютере. Если пользователь накосячил, если влез зловред и с полномочиями пользователя натворил делов - это естественная плата за свободу.
Для MS приоритетом всегда была возможность исключить вмешательство пользователя в тот функционал, который не относится к пользовательскому. Невозможность изменить то, что производитель считает не подлежащим изменению - это, по мнению MS, естественная плата за безопасность.
Теперь Лёня тащит это в Линух.
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|2.34, Аноним (34), 11:21, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–14 +/–
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> Одной из основ идеологии СПО
> была возможность для пользователя
> полностью контролировать всё, что
> происходит на его компьютере.
Где ты это вычитал? Контролёр мамкин. Давно исходники какого-нибудь open office перечитывал на предмет контроля? Контролирует он чё-то там... Детский сад.
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|3.51, Аноним (14), 11:39, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ахаха а вот и боевой терпила майковский. Ты бы завязывал со своим инфантилизмом. Думаешь что за тебя все решат и им виднее? Им то виднее, но не для твоей пользы.
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|4.76, Аноним (77), 12:21, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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ахахах а вот и терпила местного разлива
до текста новости выше пролистай и поймёшь почему
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|5.92, Аноним (87), 12:38, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ахаха сам не понял что написал, но сделал вид что эксперт во всем. Типичный опеннетовский эксперт.
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|2.62, Аноним (62), 11:53, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> возможность для пользователя полностью контролировать всё, что происходит на его компьютере
Ну так Леннарт и контролирует все, что происходит на его компе. А зловред контролирует всё через /tmp/.X11-unix/X0, и никакой Леннарт ему при этом не понадобился.
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|2.39, Аноним (107), 11:27, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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попытка запретить загрузку всего, за что не забашляли майкрософту. т.е. доделать то, для чего создавался UEFI
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|1.36, ыы (?), 11:23, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>формируется на локальной системе пользователя и не может быть заверен цифровой подписью дистрибутива, что сильно усложняет
Да что эти пользователи вообще себе позволяют! Что-то там свое формируют! А людям напрягаться приходиться...
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|1.42, llolik (ok), 11:30, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хоть я и приветствую systemd и не испытываю особой персональной неприязни, но, Лёня б*ть, это не просто вендор-лок, это по сути проприетарная ОС на основе Линукс ядра. Ну его нахрен, такие идеи.
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|2.63, Sw00p aka Jerom (?), 11:55, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Ну его нахрен, такие идеи
идея верификации процесса загрузки - норм с точки зрения секурности, но вопросы возникают при ее реализации.
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|3.72, llolik (ok), 12:07, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но вопросы возникают при ее реализации.
Ну так я и о том же. По сути, если обобщить, Лёня предлагает собрать, назовём это так, метаядро, которое будет подписано и загружаться UEFI-ем (но может и вообще содержать всё в одном образе).
Ну и на кой это надо, если получается, что пользователь в работу ОС вмешаться не может. И даже хрен-бы с ним, накатить самосборное ядро. Я уже не говорю, что это сильно обрежет возможность (если вообще не исключит) что-то исправить в случае, если в процессе загрузки что-то будет идти не так. Получится такой МакОС на линуксовом ядре, и всё.
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|4.98, Аноним (86), 12:43, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так крупные дистрибутивы (навскидку: убунта, федора, дебиан, suse) уже давным давно подписывают свои ядра. И ты тоже можешь подписывать, к слову.
Тут речь про то, чтобы еще и initramfs проверять на неавторизованную подмену.
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|4.144, ryoken (ok), 14:10, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня первая мысль была: "и как мне gentoo с моим вручную собранным ядром заводить? Кто\чем его подписывать будет?" да и не охота мне ещё и подписанием всего возиться из-за вот таких вот инициатив.
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|1.45, Аноним (45), 11:33, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да он же троллит! Статья называется "О, дивный новый мир доверенной загрузки." Почему никто до сих пор не понял отсылки - понять не могу.
Добавьте эту информацию в новость, кому не лень.
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|2.67, ilowry (?), 11:59, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это он окно Овертона смещает. Сначала все посмеются над идеей и над теми, кто не понял шутки, а потом и задумаются: а почему бы и нет?
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|1.47, Аноним1212 (?), 11:35, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уже и до ядра хочет, лет 12 назад на лурке писал что так и будет, но не поверили аварии на
И
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|2.54, Аноним (14), 11:40, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну всё LFS теперь на новом железе не запустить. Будем сидеть на своих 486. Ой так поддержку 486 тоже выпилили. Придётся идти с повинной (деньгами) в майкам.
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|3.112, НяшМяш (ok), 13:10, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Опять белки истерички. Я буду сидеть на своём 5950Х, потому что в биосе есть возможность отключения Secure Boot. Да и в Alder Lake от конкурентов тоже можно. Кому не нравятся TPM и остальное - есть всякие Sandy Bridge и прочее старьё.
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|1.52, Штунц (?), 11:40, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ВОПРОС ПРО КОМПИЛЯЦИЮ ЯДРА:
если я сам перекомпилирую ядро, будет ли возможность его запустить? Смогу ли пометить мной скомпилированное ядро как "доверенное", или придётся его предварительно загрузить на какой-нибудь сайт для верификации
(подобно тому, как раньше для установки софта на Symbian нужно было его где-то подписывать)
???
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|3.57, Аноним (14), 11:42, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам себе сделать доверенным, лол. Какой тогда смысл в этой проверке если каждый встречный поперечный может её обойти.
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|4.102, Аноним (86), 12:46, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы обойти, нужно попасть в bios, введя пароль, и добавить свои ключи. При этом диск перестанет автоматически расшифровываться через tpm2, т.к. поменялась конфигурация bios-а. То же самое произойдет, если bios тупо сбросить.
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|2.60, llolik (ok), 11:49, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если я сам перекомпилирую ядро, будет ли возможность его запустить?
Как SecureBoot в UEFI станет неотключаемым, так и не сможешь. Пока ещё, на большинстве плат SB отключаемый. Пока ещё.
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|3.103, Аноним (86), 12:47, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не только отключаемый, но еще и можно удалять ключи MSFT и вместо них записывать свои.
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|2.73, Аноним (73), 12:07, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уефи позволяет (пока ещё позволяет - в стандарте прописано) добавлять свои ключи для верификации. Так что да, пока ещё можешь сам себе собрать что хочешь, подписать чем хочешь, и запускать как хочешь... Разумеется, это относится лишь к твоему личному писюку, может быть, к семейным, но к чужим писюкам, а также не-писюкам - неприменимо.
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|1.69, Аноним (69), 12:01, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Основные цели внедрения новой архитектуры загрузки:
digital restrictions management
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|2.146, ryoken (ok), 14:13, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как выше сказали - концлагерь.
Дайте более-менее современную железку на OpenFirmware что ли... :)
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|2.94, Аноним (87), 12:39, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фряха уже не загружается не потому что уэфи, а потому что нет простых дров на видос. Лол.
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|1.80, Аноним (86), 12:31, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давно пора уже.
Я на своих системах поудалял майкрософтские ключи, подписываю своим ключем загрузчик и ядра, сделал разблокировку luks через tpm2 и включил secure boot (всё это делается довольно легко с systemd и dracut). В итоге я доверяю только себе и производителю железа (что он нормально реализовал хранилище ключей и measurement состояния прошивок)
Но здоровенной дырой остается initramfs, который ничем не валидируется, и через подмену которого можно легко вытащить ключ шифрования для LUKS-тома.
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|2.149, ryoken (ok), 14:14, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> и производителю железа
Вот совершенно безосновательно :). А ключи там точно сносятся?
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|1.82, Аноним (82), 12:32, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Местным луддитам всё не так. Если бы не такие люди как господин Поттеринг, вы бы до сих пор на каких-нибудь своих "Искрах" допотопных сидели. Вы радоваться должны что есть люди, которые не требуя ничего взамен делают вашу жизнь удобнее и безопасней, а не ныть по временам когда деревья были больше, а трава зеленее... Если вы так не любите прогресс -- откажитесь вообще от электронных устройств, или сами разработайте такой компьютер, какой вам нравится: без TPM, ME, SecureBoot и прочих вредных по вашему мнению вещей, - сейчас у любого человека есть для этого все возможности. Ленишься или не умеешь? Тогда жри что дают и не выкаблучивайся!
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|2.96, Аноним (87), 12:40, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем ты луддит тогда на линуксе сидишь поставь оффтопик 11 и всё.
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|1.84, Аноним (81), 12:33, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот молодец мужик! Действует, не смотря на волну хейта. Как говорится, «собака лает, караван идёт».
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|1.85, Аноним (82), 12:34, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Надеюсь у Поттеринга всё получится! Системд - лучшее, что случалось с линуксом со времён написания Торвальдсом своего ядра.
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|1.104, DontTreadOnMe (?), 12:49, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чёт я так и не понял, а как он предлагает менять initrd на машине пользователя и при этом его верифицировать? Или он предлагает поставлять один подписанный initrd для всех?
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|2.109, Аноним (86), 13:01, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагается объединять ядро, initramfs и cmdline в один файл и подписывать его. Ну и по дороге доработать утилиты, чтобы это удобнее было делать.
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|3.133, DontTreadOnMe (?), 13:46, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так подписать-то всё-равно может только дистрибутив. Если подписывает пользователь с приватным ключём на том же ПК, то смысла этой операции не так, чтобы прям много.
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|1.106, Аноним (106), 12:56, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пора уже дифференцировать корпоративный опенсорс от СПО. Корпоративщина под GPL не нужна сообществу. Открытая она или закрытая - вообще без разницы. Сообществу не нужны решения проблем, возникающих исключительно в корпорациях.
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|2.130, annonn (?), 13:34, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Согласен, нужно разделить линукс на два ветки:
- священная СПО
- мерзкая корпоративная
Код для каждой из веток оплачивается (временем, деньгами) самостоятельно сообществом или корпорастами.
Интерсно через сколько времени загнется та или иная ветка.
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|1.110, Аноним (110), 13:02, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру...
> Необходимые для применения новой архитектуры изменения уже включены в кодовую базу systemd...
Не предложил, а почти поставил перед фактом. "Сообщил"... Вернее: устами Ленарта было сообщено.
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|2.126, myhand (ok), 13:26, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нравится не нравится - терпи, моя красавица... SystemD уже вставлен же?
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|1.111, warlock66613 (ok), 13:05, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Верификация образа initrd не поддерживается так как данный файл формируется на локальной системе пользователя и не может быть заверен цифровой подписью дистрибутива
Ну и как это предлагается преодолевать-то?
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|2.129, Аноним (-), 13:33, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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EFI_stub и без Поттеринга придумали. В LUKS еще просто все шифруется.
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|1.143, Аноним (143), 14:07, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему systemd еще не переписывают на раст? Уважаемые растаманы, помогите проекту как вы помогли файрфоксу.
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|1.145, Шаттлврот (?), 14:12, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дело хорошее. Пару лет назад пытался собрать систему с разблокировкой LUKS по TPM PCR-ам из clevis и самопальных скриптов, напильника и какой-то там матери.
При каждом обновлении ядра\initrd приходилось конечно спрашивать пассфразу, дабы разблочить шифрованный том (PCR-ы то меняются при обновлении ядра и\или initrd) и заодно забиндится на новые PCR-ы.
Конечно если пользователь перезагружается только для применения обновлений ядра, то вся конструкция несколько теряет смысл. Но была и более серьезная проблема - я на нашел PCR-ов, которые реагируют только на изменение ядреного cmdline. Есть такой(номерок правда не помню), но он помимо изменения cmdline реагировал на любой чих вроде подключения usb-устройства. А без контроля на cmdline можно спокойно поменять init на bash, загрузиться и спокойно сдампить PCR-ы, после чего использовать их для разблокировки с livecd...
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