Arch Linux перешёл на использование GitLab для отслеживания ошибок

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили о завершении миграции системы отслеживания ошибок на платформу GitLab и включении на обслуживающем проект сервере GitLab поддержки запросов на слияние (merge request). Модернизация системы отслеживания ошибок стала следующим шагом после перевода инфраструктуры для разработки пакетов с Subversion на Git и GitLab.

Старый интерфейс отслеживания ошибок, основанный на платформе Flyspray, будет через какое-то время отключён, но доступ к старым записям планируют сохранить через размещение статической архивной копии сайта bugs.archlinux.org, в которой записи будут оставаться доступны по старым ссылкам. В сообщения об ошибках, разбиравшиеся в процессе миграции, добавлены финальные комментарии, указывающие на новый адрес обсуждения в GitLab. Кнопки уведомления о проблемах, присутствующие на страницах пакетов, перенаправлены на новую систему. Процесс разбора сообщений о проблемах останется прежним - первичный разбор сообщений осуществляют участники команды Bug Wranglers, после чего проблема перенаправляется для исправления соответствующим сопровождающим.



