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Arch Linux перешёл на использование GitLab для отслеживания ошибок

04.12.2023 09:00

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили о завершении миграции системы отслеживания ошибок на платформу GitLab и включении на обслуживающем проект сервере GitLab поддержки запросов на слияние (merge request). Модернизация системы отслеживания ошибок стала следующим шагом после перевода инфраструктуры для разработки пакетов с Subversion на Git и GitLab.

Старый интерфейс отслеживания ошибок, основанный на платформе Flyspray, будет через какое-то время отключён, но доступ к старым записям планируют сохранить через размещение статической архивной копии сайта bugs.archlinux.org, в которой записи будут оставаться доступны по старым ссылкам. В сообщения об ошибках, разбиравшиеся в процессе миграции, добавлены финальные комментарии, указывающие на новый адрес обсуждения в GitLab. Кнопки уведомления о проблемах, присутствующие на страницах пакетов, перенаправлены на новую систему. Процесс разбора сообщений о проблемах останется прежним - первичный разбор сообщений осуществляют участники команды Bug Wranglers, после чего проблема перенаправляется для исправления соответствующим сопровождающим.

  1. Главная ссылка к новости (https://archlinux.org/news/bug...)
  2. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.7, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  3. OpenNews: Arch Linux переходит на yescrypt для хэширования паролей
  4. OpenNews: Arch Linux мигрирует на Git и реструктуризирует репозитории
  5. OpenNews: В установочные образы Arch Linux добавлен инсталлятор
  6. OpenNews: Arch Linux прекратил поставку Python 2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60229-arch
Ключевые слова: arch, linux, gitlab
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:05, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так много ошибок накопилось?
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:11, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Программистов способных использовать инструменты отличающиеся от гитлаб/гитхаб не осталось.
     
     
  • 2.3, anonymous (??), 09:12, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а зачем?
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:14, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем программисту система для отслеживания ошибок? Про это должна болеть голова у тестировщиков и менеджмента.
     
     
  • 3.5, ИмяХ (ok), 09:28, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто один из тех, для кого любой разбирающийся в компьютерах человек это программист.
     
     
  • 4.8, нах. (?), 09:34, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это у тебя сейчас ник сп-ли или ты вкрай е6нулся?

     
  • 3.7, нах. (?), 09:32, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    действительно, нах она ему не нужна, программисту-то. Его дело эти ошибки ляпать где ни попадя, а исправляют пусть э.. менеджеры, во!

    Гит этот ему тожа кстате ненужон (еще Линус так говорил, лет пять и сам не пользовался и другим не давал, а он-то знааааит "как управлять проектами"!) - все реальные поцоны просто создают Новая Папка 125

     
  • 2.6, нах. (?), 09:30, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Программистов способных использовать инструменты отличающиеся от гитлаб/гитхаб не осталось.

    там чяааааатики! И стикеры!

     
  • 2.9, Аноним (9), 09:42, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пронхаб ещё
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:55, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то упрощение не в стиле арча
     

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