В установочные образы Arch Linux добавлен инсталлятор

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили об интеграции в установочные iso-образы инсталлятора Archinstall, который можно использовать вместо ручной установки дистрибутива. Archinstall работает в консольном режиме и предложен в качестве опции, позволяющей автоматизировать установку. По умолчанию, как и раньше, предлагается ручной режим, подразумевающий использование пошагового руководства по установке.

Об интеграции инсталлятора объявлено 1 апреля, но это не является шуткой, новый режим проверен в действии и действительно работает. Кроме того, его упоминание добавлено на страницу загрузки, а пакет archinstall добавлен в официальный репозиторий два месяца назад. Archinstall написан на языке Python и развивается с 2019 года. Отдельно подготовлена надстройка с реализацией графического интерфейса для установки, но она пока не включена в состав установочных образов Arch Linux.

Инсталлятор предоставляет два режима: диалоговый (guided) и автоматизированный. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для создания типовых шаблонов автоматизированной установки. Указанный режим подходит для создания собственных сборок, рассчитанных на автоматизированную установку с типовым набором настроек и устанавливаемых пакетов, например, для быстрой установки Arch Linux в виртуальных окружениях.

При помощи Archinstall можно создавать специфичные профили установки, например, профиль "desktop" для для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД. Также можно использовать профили для установки по сети и автоматического развёртывания системы на группе серверов.



