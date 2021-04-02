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В установочные образы Arch Linux добавлен инсталлятор

02.04.2021 09:40

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили об интеграции в установочные iso-образы инсталлятора Archinstall, который можно использовать вместо ручной установки дистрибутива. Archinstall работает в консольном режиме и предложен в качестве опции, позволяющей автоматизировать установку. По умолчанию, как и раньше, предлагается ручной режим, подразумевающий использование пошагового руководства по установке.

Об интеграции инсталлятора объявлено 1 апреля, но это не является шуткой, новый режим проверен в действии и действительно работает. Кроме того, его упоминание добавлено на страницу загрузки, а пакет archinstall добавлен в официальный репозиторий два месяца назад. Archinstall написан на языке Python и развивается с 2019 года. Отдельно подготовлена надстройка с реализацией графического интерфейса для установки, но она пока не включена в состав установочных образов Arch Linux.

Инсталлятор предоставляет два режима: диалоговый (guided) и автоматизированный. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для создания типовых шаблонов автоматизированной установки. Указанный режим подходит для создания собственных сборок, рассчитанных на автоматизированную установку с типовым набором настроек и устанавливаемых пакетов, например, для быстрой установки Arch Linux в виртуальных окружениях.

При помощи Archinstall можно создавать специфичные профили установки, например, профиль "desktop" для для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД. Также можно использовать профили для установки по сети и автоматического развёртывания системы на группе серверов.

  1. Главная ссылка к новости (https://archlinux.org/news/ins...)
  2. OpenNews: Arch Linux изменил организацию установки пакетов с ядром Linux
  3. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux найдено вредоносное ПО
  4. OpenNews: Arch Linux изменил организацию установки пакетов с ядром Linux
  5. OpenNews: Доступен rebuilderd для независимой верификации Arch Linux при помощи повторяемых сборок
  6. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54884-arch
Ключевые слова: arch, linux, install
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Я (??), 09:51, 02/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    Но зачем? Уже был инсталлятор, потом они поняли что он не нужен и выпилили. Что поменялось?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:52, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    самим надоело все руками делать... )
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:51, 02/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    НАКОНЕЦ-ТА!
    Не прошло и 100500 лет!
     
  • 1.3, Леголас (ok), 09:51, 02/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Об интеграции инсталлятора объявлено 1 апреля, но это не является шуткой

    но это не точно

     
  • 1.4, Аноним (4), 09:52, 02/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    Теперь ЧСВ не почешешь тем, что Арч установил.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:52, 02/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    Выходит, некоторым уже не получится хвастаться, что Arch смог поставить?(
     
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