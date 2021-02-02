The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Для Ubuntu Desktop развивается новый инсталлятор

02.02.2021 13:36

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress ), занимающий пост директора по разработке десктоп-систем в Canonical, сообщил разработке нового инсталлятора для Ubuntu, который планируют предложить пользователям для тестирования в осеннем выпуске Ubuntu Desktop 21.10 и возможно задействовать по умолчанию в Ubuntu 22.04 LTS. Старый установщик Ubiquity будет сохранён в репозитории и останется доступен для применения в редакциях Ubuntu и производных дистрибутивах.

Инсталлятор Ubiquity был разработан в 2006 году и последние несколько лет не развивается. В серверной редакции Ubuntu начиная с выпуска 18.04 поставляется новый инсталлятор Subiquity, который представляет собой надстройку над низкоуровневым инсталлятором curtin, отвечающим за финальную разбивку диска, загрузку пакетов и установку системы на основе заданной конфигурации.

Наличие двух разных инсталляторов усложняет сопровождение и создаёт путаницу у пользователей, поэтому решено унифицировать разработку и подготовить вместо устаревшего Ubiquity новый инсталлятор, построенный общей с Subiquity основе и использующий единый процесс установки для серверных и настольных систем. Создание нового инсталлятора также позволит перенести лучший опыт существующих систем установки и реализовать функциональность с учётом пожеланий различных категорий пользователей.

В настоящее время уже доступен рабочий прототип нового инсталлятора, подготовленный командами Canonical Design Team и Ubuntu Desktop Team. Новый инсталлятор представляет собой надстройку над curtin, в которой для интерфейса взаимодействия с пользователем задействован фреймворк Flutter, позволяющий создавать универсальные приложения, работающие на разных платформах. Код оболочки инсталлятора написан на языке Dart (для сравнения Ubiquity и Subiquity написаны на Python). Оформление инсталлятора спроектировано с учётом современного стиля рабочего стола Ubuntu и рассчитано на предоставление единого процесса установки для всей линейки продуктов Ubuntu.



  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Представлен новый инсталлятор для серверной редакции Ubuntu
  3. OpenNews: Утечка пароля от шифрованных разделов в логе инсталлятора Ubuntu Server
  4. OpenNews: Canonical тестирует новый инсталлятор для Ubuntu Server
  5. OpenNews: Переустановка Ubuntu с использованием инсталлятора может привести к потере дисковых разделов
  6. OpenNews: Ubuntu на пути прекращения подготовки сборок с альтернативным инсталлятором
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54509-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, install
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (115) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, merifri (ok), 13:43, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    Больше проблем в дистре нет. Остаётся только инсталляторы переписывать.
     
     
  • 2.5, Аноным (ok), 13:45, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да уж, ставил недавно Убунту 20.04.1, так оно установило зачем-то 3 ядра, при том было активировано предпоследнее и не было звука
    Арч стабильнее
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Арч стабильнее

    ахахах

     
     
  • 4.15, qweqwe (?), 13:52, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чего ты ахахахаешь?

    У меня арч пять лет работает без поломок с еженедельными обновлениями.
    Если что-то и ломается, так это в зависимостях пакетов и прочих ключах.

     
     
  • 5.22, КО (?), 14:00, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    "Если что-то и ломается", то это у пользователя линукса.
     
  • 5.25, Аноним (25), 14:04, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В арче других проблем хватает. Например, нельзя забилдить пул ZFS ZVOL - выскакивает ошибка. Гуглеж результатов не дает. В Убунте все это работает из коробки. Ванильные пакеты - не самое лучшее решение.
     
  • 5.34, Аноним (10), 14:18, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Чего ты ахахахаешь?

    Слушай внимательно мудрого анона: АРЧ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ ПАКЕТНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЙКОЙ, а ты просто везунчик один на мильён.

     
     
  • 6.39, Аноным (ok), 14:31, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >> Чего ты ахахахаешь?
    > Слушай внимательно мудрого анона: АРЧ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ ПАКЕТНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЙКОЙ,
    > а ты просто везунчик один на мильён.

    Эксперименты - это Федора с Сусей и Убунтой, а в Арче просто свеженькие пакеты, иногда прилетают мелкие баги, но и фиксятся быстро.

     
  • 6.53, iPony129412 (?), 14:45, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тут дело не в везении, а в отдельном арче восприятии мира. Но он почти так и написал

    > Если что-то и ломается, то это не считается

     
     
  • 7.110, Аноним (110), 17:47, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Везде, где есть обновления ПО, что-то временами ломается или не работает.

    Только в Арче это случается редко, не доставляет серьезных проблем, быстро исправляется. (Кроме некоторых традиционных проблем с блобами от проприетарщиков на некоторых уникально-ненужных "железках".) Использую для работы и досуга уже лет десять - полёт нормальный.

    А в твоей любимой Винде всё ломается постоянно и капитально. А решения проблем сводятся к установке с файлопомоек троянов от васяна. Лично убедился на Me, 2K, XP, 7, 8, 10 с обновлениями. Ну их к дьяволу. С тех пор, как перестал соприкасаться с ущербными МС-поделками, моё самочувствие улучшилось, производственные показатели выросли, а волосы в носу и на бороде стали шелковистыми.

     
  • 6.76, Фтщт (?), 15:38, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>ПАКЕТНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЙКОЙ

    походу кто-то аур с репами перепутал

     
  • 6.81, Аноним (81), 16:11, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    7 лет на арче на ноуте. Серьёзных поломок с пяток вспомню.

    На офисном компе бубунта. Каждый дист-апгрейд — своеобразная викторина.

     
  • 4.108, Школьник (ok), 17:44, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже года три стоит арч на двух ноутах, никаких поломок. На тех же двух ноутах бубунта регулярно ломалась при попытках заставить работать CUDA и bbswitch. Ломалась так, что даже в терминал не зайти было просто так, не то что в иксы.

    Недавно попробовал накатить бубунту на свободный сервер - опять же, гонять CUDA и контейнеры в тесном коллективе разработчиков. Поскольку на дворе 21 год уже, на массиве с данными захотелось нормальной ФС (ZFS). В серверной убунте поддержка ZFS инсталлятором судя по всему для галочки. В десктопной и того нету, да еще и несколько раз установка обламывалась при детекте инсталлятором неработающего NTP в той сети.

    В итоге заделал флешку с арчем с интегрированным модулем ZFS и на раз-два накатил его поверх ZFS. Пока что для наших задач работает как часы, не нарадуюсь. А тем, кто арчвики писал, простятся очень многие и страшные грехи.

    Про другой опыт использования убунты 16.04-20.04, а также про различные приколы, возникающие при подключении и обновлении из PPA, даже очень популярных и must have, рассказывать не буду. Если это и есть стабильность, то должен признаться, что в контексте линукса стабильность означает нечто совсем другое, чем то, к чему привык я после десятка лет пользования FreeBSD. И начинается эта "стабильность" прямо с инсталлятора.

     
     
  • 5.112, Аноним (25), 17:53, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничто не мешало взять и отредактировать zsys-setup и собрать таким образом массив с нужными опциями. "Но это же убунта!" - возразите вы. "Ну и че?" - отвечу я. Какая к черту разница с каким дистрибутивом носиться? Так или иначе - это придется делать. А убунта это будет или Арч - дело десятое. Так что не надо ля-ля про zfs для галочки - все можно сделать.
     
  • 5.114, Аноним (25), 17:56, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще момент: когда вы захотите забилдить пул на zvol для виртуалочки для kvm на арче - вот тут вас будет ждать сюрприз. Тупо не получится.
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *Debian
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 14:13, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *MX/antiX
     
  • 3.16, анононим (?), 13:54, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня давно уже была проблема с видео драйвером NVidia. установил все работало, а при обновлении все слетело в 640x480.
     
     
  • 4.21, Аноным (ok), 13:57, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > у меня давно уже была проблема с видео драйвером NVidia

    Вот и ответ

     
     
  • 5.45, Аноним (45), 14:38, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раньше, у меня давно была 8400M, нужно было блобы ставить, но отгорела потом. С тех пор Интел, а щаз АМД.
     
  • 4.27, Аноним (25), 14:06, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня не получилось пробросить ГПУ в Дебиане - хоть убейся! В убунте все пучком. Везде свои проблемы и тонкости. Если бы не это, то наверняка предпочел бы дебиан.
     
  • 4.94, Аноним (94), 17:12, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С зелеными связываться себя не уважать. Выкини эту карточку и поставь нормальную, красную.
     
     
  • 5.100, Аноним (100), 17:23, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С зелеными связываться себя не уважать. Выкини эту карточку и поставь нормальную,
    > красную.

    У меня другой опыт - с красными вечно какие-то проблемы, а зелёные и белоголубые один лучше другого, с белоголубыми вообще проблем нет, они ещё скоро дискретки обещали выпускать начать, вот надеюсь они будут лучшне работать, а с красными связываться - НИКОГДА БОЛЬШЕ!

     
  • 3.31, flkghdfgklh (?), 14:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Опять вранье от виндовых рачеводов
    Не ставит Ubuntu 3 ядра и все прекрасно работает их коробки

    Будешь много врать станешь руssким

     
     
  • 4.103, Аноним (100), 17:26, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять вранье от виндовых рачеводов
    > Не ставит Ubuntu 3 ядра и все прекрасно работает их коробки
    > Будешь много врать станешь руssким

    Насчёт 3х ядер не знаю, но вполне допускаю, потому что установщик убунты ставит то ядро сперва, которое на установочном образе, а потом в процессе установки подсасывает обновления, если там есть новое ядро, оно и его поставит, и будет два, потому что дефолтно оно старые не удаляет. Я не знаю откуда 3е ядро, но могу предположить что и такое может быть, например товарищ этот сразу не заметил, количество ядер и установка его попала как раз на залив в зеркала новых ядер, и после очередного apt update, засосёт и третье ядро, вероятность подобного мала, но это не невозможный сценарий.

     
  • 3.62, Аноним (62), 15:01, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >и не было звука

    Classic linux! 😂

     
  • 3.106, Аноним (106), 17:31, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не бреши про три ядра, иди лучше рач обновляй, а завтра в школу.
     
  • 2.44, Аноним (44), 14:37, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стандартный коммент на улучшение компонента XXX: больше проблем в YYY нет. Остаётся только XXX переписывать.
     
     
  • 3.56, zzz (??), 14:54, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Причем, когда вместо XXX начнут улучшать ZZZ - те же самые хомячки будут орать "Больше проблем нет, лучше бы XXX улучшили!". У всех поколения как поколения - хиппи, пепси, снежинок, а у нас нескончаемое поколение нытиков.
     
  • 2.115, Del (?), 17:59, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашел чтобы написать этот коммент
     

  • 1.2, Залупа (?), 13:43, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ванильная консоль, прощай!!! Кондратий захотел. Зачем?
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:44, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вместо решения глобальных проблем дистрибутива будут писать инсталляторы для 1% умирающего рынка декстопов.
     
     
  • 2.24, Чебур (?), 14:04, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так потому и пишут, чтобы не поддерживать отдельный инсталятор для умирающего рынка декстопов. Новый будет и для серверов
     
     
  • 3.104, Аноним (100), 17:28, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так потому и пишут, чтобы не поддерживать отдельный инсталятор для умирающего рынка
    > декстопов. Новый будет и для серверов

    "Для Ubuntu Desktop развивается новый инсталлятор" и он крайне упоротый, старый вполне годный был, налицо очевидная деградация в команде убунтуев, заразились смузисосанием.

     

  • 1.4, InuYasha (??), 13:45, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Первый директор, который решил собственноручно поставить Убунту и немного удивился? )
    Ох, зайцы, что ж они пилят-то? Надстройки и хипстремизмы. А ведь такой был хороший TUI-установщик... (по крайней мере - в нём почти всё работало :) )
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:46, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как театр начинается с вешалки, дистрибутив начинается с инсталятора.
     
     
  • 2.19, iPony129412 (?), 13:57, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я что-то OpenSUSE вспомнил.
    Инсталлятор прям на пять балов.
    А дальше уже просто убежать охота куда подальше, как ОС загрузится.
     
     
  • 3.64, zzz (??), 15:03, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да у всех линуксов инсталлятор - такое ощущение, что студенты писали. Про дизайн вообще никто не вспоминает - тяп-ляп накидали контролов и полей ввода, и так сойдет. Смотришь на всё это поделие, смотришь на инсталлятор винды - и понимаешь, где сила.
     
     
  • 4.69, Rev (?), 15:22, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема даже не в студентах, а в библиотеках для GUI - все эти Gtk и Qt лютое говно, если не тратить мусяцы на нормальную стилизацию.
     
     
  • 5.80, zzz (??), 16:09, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И на GTK, и на Qt можно нарисовать красивые интерфейсы. Просто никому это - не надо. Серое-на-сером? Отлично!
     
     
  • 6.86, Аноним (86), 16:34, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ncurses хватит всем!
     
     
  • 7.97, ХрюХрю (?), 17:19, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нет ничего прекраснее инсталятора Archlinux'a
    И нет ничего прекраснее самого Archlinux'a
     
     
  • 8.102, ХрюХрю (?), 17:23, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Года 4 назад перешел с Ubuntu на Manjaro а потом на сам Archlinux на нем и остан... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.109, ХрюХрю (?), 17:47, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только бы не сглазить ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.79, Аноним (79), 16:08, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То ли дело инсталляторы на вантузе! Вот это дезаен!
     
     
  • 5.82, iPony129412 (?), 16:11, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дизайн 🧑🎨 не дизайн...
    Но когда я был маленьким дуалбутчиком, то я всегда ставил Windows, высунув физически остальные диски.
    Потому что оно не могло поставиться чисто на пустой один физический диск, почему-то соседние, которых даже трогать не надо было приводили к ошибке в установке 😠
     
  • 5.85, zzz (??), 16:23, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Именно, дизайн. Цвета, шрифты, вот это всё. А в великом и могучем ляликсе до сих пор шрифты или огромные, потому что иначе мыльные. Нету денюшек довести FreeType/HarfBuzz. На ежедневное переписывание GTK - есть, а на это - нету, ни у кого. Что многое говорит о том, насколько корпорациям и комьюнити нужен десктопный линукс, роль которого сводится лишь к тому, чтобы школьники худо-бедно освоились в системе, а после универа начали ставить на сервера уже знакомый дистр.
     
  • 3.65, Васёк (?), 15:09, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что там такого страшного случается после загрузки, что ажно убежать охота?
     
  • 2.46, Аноним (45), 14:39, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря какой театр
     
  • 2.72, Аноним (-), 15:27, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря какой дистрибутив
     

  • 1.7, Аноним (12), 13:47, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Теперь будут поддерживать 3 инсталятора. *тут должен быть xkcd про стандарты*
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:47, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    новый инсталлятор, новый фреймворк, новый язык, да еще и аналог javaScript, который никто не поддерживает кроме google

    деньги космонавта девать некуда ? =)

     
     
  • 2.20, анононим (?), 13:57, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вероятно Flutter ибо он на Dart
     

  • 1.9, Аноним (10), 13:47, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Арч стабильнее

    ахахах

     
     
  • 2.13, Аноним (10), 13:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахахахахахаххахаха блч
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:12, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В Арче пакеты свежие! В ваших энтепрайзных дистрах окаменелое говно мамонта!
     
     
  • 3.32, Аноним (29), 14:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > В ваших энтепрайзных дистрах окаменелое говно мамонта!

    В арче говно мягкое, верно?

     
     
  • 4.35, Аноним (10), 14:19, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    арчеводы и кедерасты самые конченые люди
     
     
  • 5.36, Аноним (10), 14:19, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    p.s. если не школьники
     
  • 5.111, ХрюХрю (?), 17:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молись о прощении, неверный!
     

  • 1.11, Dog (?), 13:48, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *BONK!*
     
     
  • 2.33, Oe (?), 14:15, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    STONKS
     

  • 1.14, Oe (?), 13:52, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конечно же инсталлятор все такой же однопоточный, и все время установки будет упираться загрузку только одного потока? Ну, зато иконки поменяли.

    Старый десктопный инсталлятор жутко лагает даже на топовых машинах, а на слабых вообще по 10-20 секунд ждем после нажатия кнопки "далее". Аналогичная ситуация и с apt-get и надстройкой над ним update-manager, который работает в один поток и жутко лагает.

     
     
  • 2.18, анононим (?), 13:56, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так Python же
     
  • 2.67, Rev (?), 15:20, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто школьники, пишущие все GUI поделки вокруг линуксового ядра, не умеют многопоточность :(
     
     
  • 3.87, n00by (ok), 16:40, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Вы не в курсе, что файловые операции (запись на диск) выстраиваются в очередь?
     

  • 1.17, noboby (?), 13:54, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 18.04.02 последний нормальный инстраллятор был, потом что ни релиз, то крашится, собирает дампы и отчеты на отправку
     
     
  • 2.23, iPony129412 (?), 14:01, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Ubuntu Server классный иснталятор.
    При установке проверяет обновления, и если есть предлагает воспользоваться более новой SNAP версией.
    Вот это иновационно. Мне очень понравилось.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:31, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > При установке проверяет обновления

    Именно поэтому при установке предлагают физически отключать компьютер/сервер от компьютерной сети (Windows тоже касается).

     
     
  • 4.77, Аноним (77), 15:45, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Windows не поэтому, она настраивается через учётную Microsoft. А обновления качает потом, как и 300 лет назад, после установки )
     

  • 1.26, pin (??), 14:06, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всё то угодно, лишь бы не делать

    tar xpvf stage3-*.tar.xz --xattrs-include='*.*' --numeric-owner

     
     
  • 2.30, Аноним (28), 14:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты гентушник? Скажи-ка сколько гигабайт сырца ты выкачиваешь каждый месяц?
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 14:43, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сколько гигабайт

    У тебя что, канал gprs с покилобайтной оплатой?

     
  • 3.66, zzz (??), 15:10, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гентушник - не гентушник, а уже все нормальные люди пришли к раскатыванию базового образа/компонентов и небольшой поднастройке инсталлятором. Так сделано в генте, так сделано в FreeBSD, так сделано в винде. И только убунтята смиренно ждут, пока apt-get установит и настроит тысячи пакетов.
     
     
  • 4.68, vz_2 (?), 15:21, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В корень зрите! Адекватно.
     
  • 4.75, Аноним (75), 15:33, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особый путь от стукнутого космонавта епт.
     
  • 4.78, Анон не злой (?), 15:54, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осталось договориться о том, что подразумевать под "базовым образом". Для кого-то базовый образ это ядро, инит и пакетный менеджер, а для кого-то -- жирный блоб на 15 ГБ с туевой хучей игор, браузеров, плееров, кортан, магазинов приложений и прочего барахла..
     
     
  • 5.90, Урри (ok), 16:49, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты забыл пару десятков зондов от всевозможных контор.
     

  • 1.37, Аноним (38), 14:28, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > задействован фреймворк Flutter, позволяющий создавать универсальные приложения, работающие на разных платформах

    Если говорим об инсталляторе, то на этапе его работы никакой платформы на компьютере еще нет - она появится после завершения устновки. В чем тогда смысл использования кроссплатформенного фреймворка?

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 14:36, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скажи спасибо что не электрон
     

  • 1.40, Аноним (40), 14:32, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Новый инсталлятор представляет собой надстройку над curtin, в которой для интерфейса взаимодействия с пользователем задействован фреймворк Flutter,

    Пусть сами пьют своё смузи.

     
     
  • 2.55, flkghdfgklh (?), 14:51, 02/02/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.41, Аноним (41), 14:34, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как они собрались гаечным ключом крутить?
     
  • 1.42, Аноним (43), 14:35, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Когда коту делать нечего он инсталяторы переписывает.
     
     
  • 2.47, Аноним (45), 14:41, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А иногда когда сядет на свои яйки, то орёт, а встать лень
     

  • 1.48, anonimous (?), 14:41, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Инсталлятор на андройдовском Flutter для серверной Убунты? Они вообще спятили.
     
     
  • 2.59, Аноним (38), 14:59, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно и под Windows инталлятор написать, который будет по нужным папкам нужное содержимое раскидывать.
     
  • 2.74, danonimous (?), 15:29, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, что не на электроне.
     

  • 1.49, danonimous (?), 14:42, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Им никто не сказал про существование Debian Installer, либо на крайний случай Calamares? Зачем эти метания и постоянные переписывания?
     
     
  • 2.52, Аноним (50), 14:44, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    имитация бурной деятельности.
     
  • 2.54, iPony129412 (?), 14:49, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Им никто не сказал про существование Debian Installer

    Очень кривой. Выбор часового пояса исправили?
    Или это до сих пор нелогичный и не нужный проход по дереву?

     
     
  • 3.71, danonimous (?), 15:26, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наверно проще исправить, чем писать то же самое на Flutter с нуля, ещё и со своими багами.
     
  • 3.95, danonimous (?), 17:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устанавливал Bullseye неделю назад, часовой пояс выбрал без проблем (Москва).
     
     
  • 4.101, iPony129412 (?), 17:23, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже не надо выбирать?

    Планета Земля -> Европа -> Россия -> Москва

     

  • 1.51, Аноним12345 (?), 14:44, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дарт - это что за зверь ?
    Недоскрипт какой-нибудь ?
     
     
  • 2.60, Аноным (ok), 14:59, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дарт - невзлетевшая замена жабоскрипта
     
     
  • 3.73, danonimous (?), 15:27, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага, идеальное его применение - это в инсталляторе дистрибутива, в том числе серверной версии.
     
  • 2.88, anonnononon (?), 16:41, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сильная типизация в отличие от этих ваших пыхтонов
     
     
  • 3.91, Урри (ok), 16:51, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем она нужна в инсталляторе, который по сути своей скрипт?
     

  • 1.57, Arbichev (ok), 14:57, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему бы просто не использовать унифицированное решение - Каламарес?
     
  • 1.58, df (?), 14:57, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Восстановление работать не будет, судя по рисунку
     
     
  • 2.61, Аноним (38), 15:01, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем в инсталляторе восстановление, когда это можно сделать из live.
     

  • 1.63, Аноним (63), 15:02, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предыдущие по-крайней мере можно было код посмотреть и пофиксить (да, смотрел, приходилось, я не диванный теоретик).
    С дартом я такого делать не собираюсь
     
  • 1.70, vz_2 (?), 15:25, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ставить базовую систему пакетами, а не развертывать образ, прошлый век.
     
  • 1.83, Аноним (83), 16:14, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Палёная луна 29.0.0. Вышла.
     
     
  • 2.89, vz_2 (?), 16:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я только вчера её обновил, вывел из 2-х летнего состояния коматоза, поигрался, живее стала, надо посмотреть релиз.
     
  • 2.98, vz_2 (?), 17:20, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, почему "палёная", скорее другие браузеры с телеметрией, это как ubuntu назвать человечной, но это уже тавтология какая-то. По этому бразеру лучше новость дождаться и уже в ней писать коменты.
     

  • 1.84, Аноним (84), 16:23, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И в нём будет возможность сохранять пароль для LUKS,но в другом месте D
    Cherchez la log.
     
  • 1.92, no_fate (ok), 16:59, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одно радует, без велосипедов мы не останемся...
     
  • 1.93, Аноним (93), 17:05, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Наличие двух разных инсталляторов усложняет сопровождение и создаёт путаницу у пользователей, поэтому решено унифицировать разработку и подготовить вместо устаревшего Ubiquity новый инсталлятор, построенный общей с Subiquity основе и использующий единый процесс установки для серверных и настольных систем.

    ПРААЛЬНА!

     
  • 1.96, Аноним (94), 17:15, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый толковый инсталятор у Федоровцев, сразу плевался (как и все впрочем), но когда разобрался - удобно, практично, идеально.
     
     
  • 2.99, vz_2 (?), 17:22, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько же анаконду патчить можно было.
     

  • 1.105, Аноним (106), 17:29, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но у них же самый лучший и толковый инсталлятор. Зачем, ну вот зачем?!
     
  • 1.107, РетроАноним (?), 17:43, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Flutter, а не GTK 4 например?
     
  • 1.113, vz_2 (?), 17:55, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня всё донимает нижний скриншот, как можно откручивать гаечным ключём круглые предметы? Даже тут логики нет.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру