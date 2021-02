Для Ubuntu Desktop развивается новый инсталлятор

2.5 , Аноным ( ok ), 13:45, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да уж, ставил недавно Убунту 20.04.1, так оно установило зачем-то 3 ядра, при том было активировано предпоследнее и не было звука

Арч стабильнее

3.10 , Аноним ( 10 ), 13:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – > Арч стабильнее ахахах

4.15 , qweqwe ( ? ), 13:52, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чего ты ахахахаешь? У меня арч пять лет работает без поломок с еженедельными обновлениями.

Если что-то и ломается, так это в зависимостях пакетов и прочих ключах.

5.22 , КО ( ? ), 14:00, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – "Если что-то и ломается", то это у пользователя линукса.

5.25 , Аноним ( 25 ), 14:04, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В арче других проблем хватает. Например, нельзя забилдить пул ZFS ZVOL - выскакивает ошибка. Гуглеж результатов не дает. В Убунте все это работает из коробки. Ванильные пакеты - не самое лучшее решение.

5.34 , Аноним ( 10 ), 14:18, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – > Чего ты ахахахаешь? Слушай внимательно мудрого анона: АРЧ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ ПАКЕТНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЙКОЙ, а ты просто везунчик один на мильён.

6.39 , Аноным ( ok ), 14:31, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >> Чего ты ахахахаешь?

> Слушай внимательно мудрого анона: АРЧ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ ПАКЕТНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЙКОЙ,

> а ты просто везунчик один на мильён. Эксперименты - это Федора с Сусей и Убунтой, а в Арче просто свеженькие пакеты, иногда прилетают мелкие баги, но и фиксятся быстро.

6.53 , iPony129412 ( ? ), 14:45, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Тут дело не в везении, а в отдельном арче восприятии мира. Но он почти так и написал > Если что-то и ломается, то это не считается 7.110 , Аноним ( 110 ), 17:47, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Везде, где есть обновления ПО, что-то временами ломается или не работает. Только в Арче это случается редко, не доставляет серьезных проблем, быстро исправляется. (Кроме некоторых традиционных проблем с блобами от проприетарщиков на некоторых уникально-ненужных "железках".) Использую для работы и досуга уже лет десять - полёт нормальный. А в твоей любимой Винде всё ломается постоянно и капитально. А решения проблем сводятся к установке с файлопомоек троянов от васяна. Лично убедился на Me, 2K, XP, 7, 8, 10 с обновлениями. Ну их к дьяволу. С тех пор, как перестал соприкасаться с ущербными МС-поделками, моё самочувствие улучшилось, производственные показатели выросли, а волосы в носу и на бороде стали шелковистыми.

6.76 , Фтщт ( ? ), 15:38, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >>ПАКЕТНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЙКОЙ походу кто-то аур с репами перепутал

6.81 , Аноним ( 81 ), 16:11, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 7 лет на арче на ноуте. Серьёзных поломок с пяток вспомню. На офисном компе бубунта. Каждый дист-апгрейд — своеобразная викторина.

4.108 , Школьник ( ok ), 17:44, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже года три стоит арч на двух ноутах, никаких поломок. На тех же двух ноутах бубунта регулярно ломалась при попытках заставить работать CUDA и bbswitch. Ломалась так, что даже в терминал не зайти было просто так, не то что в иксы. Недавно попробовал накатить бубунту на свободный сервер - опять же, гонять CUDA и контейнеры в тесном коллективе разработчиков. Поскольку на дворе 21 год уже, на массиве с данными захотелось нормальной ФС (ZFS). В серверной убунте поддержка ZFS инсталлятором судя по всему для галочки. В десктопной и того нету, да еще и несколько раз установка обламывалась при детекте инсталлятором неработающего NTP в той сети. В итоге заделал флешку с арчем с интегрированным модулем ZFS и на раз-два накатил его поверх ZFS. Пока что для наших задач работает как часы, не нарадуюсь. А тем, кто арчвики писал, простятся очень многие и страшные грехи. Про другой опыт использования убунты 16.04-20.04, а также про различные приколы, возникающие при подключении и обновлении из PPA, даже очень популярных и must have, рассказывать не буду. Если это и есть стабильность, то должен признаться, что в контексте линукса стабильность означает нечто совсем другое, чем то, к чему привык я после десятка лет пользования FreeBSD. И начинается эта "стабильность" прямо с инсталлятора.

5.112 , Аноним ( 25 ), 17:53, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничто не мешало взять и отредактировать zsys-setup и собрать таким образом массив с нужными опциями. "Но это же убунта!" - возразите вы. "Ну и че?" - отвечу я. Какая к черту разница с каким дистрибутивом носиться? Так или иначе - это придется делать. А убунта это будет или Арч - дело десятое. Так что не надо ля-ля про zfs для галочки - все можно сделать.

5.114 , Аноним ( 25 ), 17:56, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще момент: когда вы захотите забилдить пул на zvol для виртуалочки для kvm на арче - вот тут вас будет ждать сюрприз. Тупо не получится.

3.12 , Аноним ( 12 ), 13:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – *Debian

4.29 , Аноним ( 29 ), 14:13, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – *MX/antiX

3.16 , анононим ( ? ), 13:54, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у меня давно уже была проблема с видео драйвером NVidia. установил все работало, а при обновлении все слетело в 640x480.

4.21 , Аноным ( ok ), 13:57, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > у меня давно уже была проблема с видео драйвером NVidia Вот и ответ

5.45 , Аноним ( 45 ), 14:38, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как раньше, у меня давно была 8400M, нужно было блобы ставить, но отгорела потом. С тех пор Интел, а щаз АМД.

4.27 , Аноним ( 25 ), 14:06, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у меня не получилось пробросить ГПУ в Дебиане - хоть убейся! В убунте все пучком. Везде свои проблемы и тонкости. Если бы не это, то наверняка предпочел бы дебиан.

4.94 , Аноним ( 94 ), 17:12, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С зелеными связываться себя не уважать. Выкини эту карточку и поставь нормальную, красную.

5.100 , Аноним ( 100 ), 17:23, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С зелеными связываться себя не уважать. Выкини эту карточку и поставь нормальную,

> красную. У меня другой опыт - с красными вечно какие-то проблемы, а зелёные и белоголубые один лучше другого, с белоголубыми вообще проблем нет, они ещё скоро дискретки обещали выпускать начать, вот надеюсь они будут лучшне работать, а с красными связываться - НИКОГДА БОЛЬШЕ! 3.31 , flkghdfgklh ( ? ), 14:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –13 + / – Опять вранье от виндовых рачеводов

Не ставит Ubuntu 3 ядра и все прекрасно работает их коробки Будешь много врать станешь руssким

4.103 , Аноним ( 100 ), 17:26, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Опять вранье от виндовых рачеводов

> Не ставит Ubuntu 3 ядра и все прекрасно работает их коробки

> Будешь много врать станешь руssким Насчёт 3х ядер не знаю, но вполне допускаю, потому что установщик убунты ставит то ядро сперва, которое на установочном образе, а потом в процессе установки подсасывает обновления, если там есть новое ядро, оно и его поставит, и будет два, потому что дефолтно оно старые не удаляет. Я не знаю откуда 3е ядро, но могу предположить что и такое может быть, например товарищ этот сразу не заметил, количество ядер и установка его попала как раз на залив в зеркала новых ядер, и после очередного apt update, засосёт и третье ядро, вероятность подобного мала, но это не невозможный сценарий.

3.62 , Аноним ( 62 ), 15:01, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >и не было звука Classic linux! 😂

3.106 , Аноним ( 106 ), 17:31, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не бреши про три ядра, иди лучше рач обновляй, а завтра в школу.

2.44 , Аноним ( 44 ), 14:37, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Стандартный коммент на улучшение компонента XXX: больше проблем в YYY нет. Остаётся только XXX переписывать.

3.56 , zzz ( ?? ), 14:54, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Причем, когда вместо XXX начнут улучшать ZZZ - те же самые хомячки будут орать "Больше проблем нет, лучше бы XXX улучшили!". У всех поколения как поколения - хиппи, пепси, снежинок, а у нас нескончаемое поколение нытиков.

2.115 , Del ( ? ), 17:59, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зашел чтобы написать этот коммент