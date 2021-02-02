Для Ubuntu Desktop развивается новый инсталлятор

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|1.1, merifri (ok), 13:43, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
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Больше проблем в дистре нет. Остаётся только инсталляторы переписывать.
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|2.5, Аноным (ok), 13:45, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да уж, ставил недавно Убунту 20.04.1, так оно установило зачем-то 3 ядра, при том было активировано предпоследнее и не было звука
Арч стабильнее
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|4.15, qweqwe (?), 13:52, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чего ты ахахахаешь?
У меня арч пять лет работает без поломок с еженедельными обновлениями.
Если что-то и ломается, так это в зависимостях пакетов и прочих ключах.
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|5.22, КО (?), 14:00, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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"Если что-то и ломается", то это у пользователя линукса.
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|5.25, Аноним (25), 14:04, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В арче других проблем хватает. Например, нельзя забилдить пул ZFS ZVOL - выскакивает ошибка. Гуглеж результатов не дает. В Убунте все это работает из коробки. Ванильные пакеты - не самое лучшее решение.
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|5.34, Аноним (10), 14:18, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> Чего ты ахахахаешь?
Слушай внимательно мудрого анона: АРЧ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ ПАКЕТНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЙКОЙ, а ты просто везунчик один на мильён.
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|6.39, Аноным (ok), 14:31, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> Чего ты ахахахаешь?
> Слушай внимательно мудрого анона: АРЧ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ ПАКЕТНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЙКОЙ,
> а ты просто везунчик один на мильён.
Эксперименты - это Федора с Сусей и Убунтой, а в Арче просто свеженькие пакеты, иногда прилетают мелкие баги, но и фиксятся быстро.
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|6.53, iPony129412 (?), 14:45, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тут дело не в везении, а в отдельном арче восприятии мира. Но он почти так и написал
> Если что-то и ломается, то это не считается
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|7.110, Аноним (110), 17:47, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Везде, где есть обновления ПО, что-то временами ломается или не работает.
Только в Арче это случается редко, не доставляет серьезных проблем, быстро исправляется. (Кроме некоторых традиционных проблем с блобами от проприетарщиков на некоторых уникально-ненужных "железках".) Использую для работы и досуга уже лет десять - полёт нормальный.
А в твоей любимой Винде всё ломается постоянно и капитально. А решения проблем сводятся к установке с файлопомоек троянов от васяна. Лично убедился на Me, 2K, XP, 7, 8, 10 с обновлениями. Ну их к дьяволу. С тех пор, как перестал соприкасаться с ущербными МС-поделками, моё самочувствие улучшилось, производственные показатели выросли, а волосы в носу и на бороде стали шелковистыми.
|
|6.76, Фтщт (?), 15:38, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>ПАКЕТНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЙКОЙ
походу кто-то аур с репами перепутал
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|6.81, Аноним (81), 16:11, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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7 лет на арче на ноуте. Серьёзных поломок с пяток вспомню.
На офисном компе бубунта. Каждый дист-апгрейд — своеобразная викторина.
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|4.108, Школьник (ok), 17:44, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже года три стоит арч на двух ноутах, никаких поломок. На тех же двух ноутах бубунта регулярно ломалась при попытках заставить работать CUDA и bbswitch. Ломалась так, что даже в терминал не зайти было просто так, не то что в иксы.
Недавно попробовал накатить бубунту на свободный сервер - опять же, гонять CUDA и контейнеры в тесном коллективе разработчиков. Поскольку на дворе 21 год уже, на массиве с данными захотелось нормальной ФС (ZFS). В серверной убунте поддержка ZFS инсталлятором судя по всему для галочки. В десктопной и того нету, да еще и несколько раз установка обламывалась при детекте инсталлятором неработающего NTP в той сети.
В итоге заделал флешку с арчем с интегрированным модулем ZFS и на раз-два накатил его поверх ZFS. Пока что для наших задач работает как часы, не нарадуюсь. А тем, кто арчвики писал, простятся очень многие и страшные грехи.
Про другой опыт использования убунты 16.04-20.04, а также про различные приколы, возникающие при подключении и обновлении из PPA, даже очень популярных и must have, рассказывать не буду. Если это и есть стабильность, то должен признаться, что в контексте линукса стабильность означает нечто совсем другое, чем то, к чему привык я после десятка лет пользования FreeBSD. И начинается эта "стабильность" прямо с инсталлятора.
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|5.112, Аноним (25), 17:53, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничто не мешало взять и отредактировать zsys-setup и собрать таким образом массив с нужными опциями. "Но это же убунта!" - возразите вы. "Ну и че?" - отвечу я. Какая к черту разница с каким дистрибутивом носиться? Так или иначе - это придется делать. А убунта это будет или Арч - дело десятое. Так что не надо ля-ля про zfs для галочки - все можно сделать.
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|5.114, Аноним (25), 17:56, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще момент: когда вы захотите забилдить пул на zvol для виртуалочки для kvm на арче - вот тут вас будет ждать сюрприз. Тупо не получится.
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|3.16, анононим (?), 13:54, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня давно уже была проблема с видео драйвером NVidia. установил все работало, а при обновлении все слетело в 640x480.
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|4.21, Аноным (ok), 13:57, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> у меня давно уже была проблема с видео драйвером NVidia
Вот и ответ
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|5.45, Аноним (45), 14:38, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как раньше, у меня давно была 8400M, нужно было блобы ставить, но отгорела потом. С тех пор Интел, а щаз АМД.
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|4.27, Аноним (25), 14:06, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у меня не получилось пробросить ГПУ в Дебиане - хоть убейся! В убунте все пучком. Везде свои проблемы и тонкости. Если бы не это, то наверняка предпочел бы дебиан.
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|4.94, Аноним (94), 17:12, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С зелеными связываться себя не уважать. Выкини эту карточку и поставь нормальную, красную.
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|5.100, Аноним (100), 17:23, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С зелеными связываться себя не уважать. Выкини эту карточку и поставь нормальную,
> красную.
У меня другой опыт - с красными вечно какие-то проблемы, а зелёные и белоголубые один лучше другого, с белоголубыми вообще проблем нет, они ещё скоро дискретки обещали выпускать начать, вот надеюсь они будут лучшне работать, а с красными связываться - НИКОГДА БОЛЬШЕ!
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|3.31, flkghdfgklh (?), 14:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Опять вранье от виндовых рачеводов
Не ставит Ubuntu 3 ядра и все прекрасно работает их коробки
Будешь много врать станешь руssким
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|4.103, Аноним (100), 17:26, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опять вранье от виндовых рачеводов
> Не ставит Ubuntu 3 ядра и все прекрасно работает их коробки
> Будешь много врать станешь руssким
Насчёт 3х ядер не знаю, но вполне допускаю, потому что установщик убунты ставит то ядро сперва, которое на установочном образе, а потом в процессе установки подсасывает обновления, если там есть новое ядро, оно и его поставит, и будет два, потому что дефолтно оно старые не удаляет. Я не знаю откуда 3е ядро, но могу предположить что и такое может быть, например товарищ этот сразу не заметил, количество ядер и установка его попала как раз на залив в зеркала новых ядер, и после очередного apt update, засосёт и третье ядро, вероятность подобного мала, но это не невозможный сценарий.
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|2.44, Аноним (44), 14:37, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Стандартный коммент на улучшение компонента XXX: больше проблем в YYY нет. Остаётся только XXX переписывать.
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|3.56, zzz (??), 14:54, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Причем, когда вместо XXX начнут улучшать ZZZ - те же самые хомячки будут орать "Больше проблем нет, лучше бы XXX улучшили!". У всех поколения как поколения - хиппи, пепси, снежинок, а у нас нескончаемое поколение нытиков.
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|1.3, Аноним (3), 13:44, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вместо решения глобальных проблем дистрибутива будут писать инсталляторы для 1% умирающего рынка декстопов.
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|2.24, Чебур (?), 14:04, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так потому и пишут, чтобы не поддерживать отдельный инсталятор для умирающего рынка декстопов. Новый будет и для серверов
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|3.104, Аноним (100), 17:28, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так потому и пишут, чтобы не поддерживать отдельный инсталятор для умирающего рынка
> декстопов. Новый будет и для серверов
"Для Ubuntu Desktop развивается новый инсталлятор" и он крайне упоротый, старый вполне годный был, налицо очевидная деградация в команде убунтуев, заразились смузисосанием.
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|1.4, InuYasha (??), 13:45, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Первый директор, который решил собственноручно поставить Убунту и немного удивился? )
Ох, зайцы, что ж они пилят-то? Надстройки и хипстремизмы. А ведь такой был хороший TUI-установщик... (по крайней мере - в нём почти всё работало :) )
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|1.6, Аноним (6), 13:46, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как театр начинается с вешалки, дистрибутив начинается с инсталятора.
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|2.19, iPony129412 (?), 13:57, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я что-то OpenSUSE вспомнил.
Инсталлятор прям на пять балов.
А дальше уже просто убежать охота куда подальше, как ОС загрузится.
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|3.64, zzz (??), 15:03, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да у всех линуксов инсталлятор - такое ощущение, что студенты писали. Про дизайн вообще никто не вспоминает - тяп-ляп накидали контролов и полей ввода, и так сойдет. Смотришь на всё это поделие, смотришь на инсталлятор винды - и понимаешь, где сила.
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|4.69, Rev (?), 15:22, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема даже не в студентах, а в библиотеках для GUI - все эти Gtk и Qt лютое говно, если не тратить мусяцы на нормальную стилизацию.
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|5.80, zzz (??), 16:09, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И на GTK, и на Qt можно нарисовать красивые интерфейсы. Просто никому это - не надо. Серое-на-сером? Отлично!
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|7.97, ХрюХрю (?), 17:19, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Нет ничего прекраснее инсталятора Archlinux'a
И нет ничего прекраснее самого Archlinux'a
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|8.102, ХрюХрю (?), 17:23, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Года 4 назад перешел с Ubuntu на Manjaro а потом на сам Archlinux на нем и остан... текст свёрнут, показать
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|5.82, iPony129412 (?), 16:11, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Дизайн 🧑🎨 не дизайн...
Но когда я был маленьким дуалбутчиком, то я всегда ставил Windows, высунув физически остальные диски.
Потому что оно не могло поставиться чисто на пустой один физический диск, почему-то соседние, которых даже трогать не надо было приводили к ошибке в установке 😠
|
|5.85, zzz (??), 16:23, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Именно, дизайн. Цвета, шрифты, вот это всё. А в великом и могучем ляликсе до сих пор шрифты или огромные, потому что иначе мыльные. Нету денюшек довести FreeType/HarfBuzz. На ежедневное переписывание GTK - есть, а на это - нету, ни у кого. Что многое говорит о том, насколько корпорациям и комьюнити нужен десктопный линукс, роль которого сводится лишь к тому, чтобы школьники худо-бедно освоились в системе, а после универа начали ставить на сервера уже знакомый дистр.
|
|3.65, Васёк (?), 15:09, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что там такого страшного случается после загрузки, что ажно убежать охота?
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|1.7, Аноним (12), 13:47, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Теперь будут поддерживать 3 инсталятора. *тут должен быть xkcd про стандарты*
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|1.8, Аноним (8), 13:47, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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новый инсталлятор, новый фреймворк, новый язык, да еще и аналог javaScript, который никто не поддерживает кроме google
деньги космонавта девать некуда ? =)
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|2.28, Аноним (28), 14:12, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В Арче пакеты свежие! В ваших энтепрайзных дистрах окаменелое говно мамонта!
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|3.32, Аноним (29), 14:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> В ваших энтепрайзных дистрах окаменелое говно мамонта!
В арче говно мягкое, верно?
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|1.14, Oe (?), 13:52, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Конечно же инсталлятор все такой же однопоточный, и все время установки будет упираться загрузку только одного потока? Ну, зато иконки поменяли.
Старый десктопный инсталлятор жутко лагает даже на топовых машинах, а на слабых вообще по 10-20 секунд ждем после нажатия кнопки "далее". Аналогичная ситуация и с apt-get и надстройкой над ним update-manager, который работает в один поток и жутко лагает.
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|2.67, Rev (?), 15:20, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто школьники, пишущие все GUI поделки вокруг линуксового ядра, не умеют многопоточность :(
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|3.87, n00by (ok), 16:40, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А Вы не в курсе, что файловые операции (запись на диск) выстраиваются в очередь?
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|1.17, noboby (?), 13:54, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В 18.04.02 последний нормальный инстраллятор был, потом что ни релиз, то крашится, собирает дампы и отчеты на отправку
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|2.23, iPony129412 (?), 14:01, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Ubuntu Server классный иснталятор.
При установке проверяет обновления, и если есть предлагает воспользоваться более новой SNAP версией.
Вот это иновационно. Мне очень понравилось.
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|3.38, Аноним (38), 14:31, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> При установке проверяет обновления
Именно поэтому при установке предлагают физически отключать компьютер/сервер от компьютерной сети (Windows тоже касается).
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|4.77, Аноним (77), 15:45, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Windows не поэтому, она настраивается через учётную Microsoft. А обновления качает потом, как и 300 лет назад, после установки )
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|1.26, pin (??), 14:06, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Всё то угодно, лишь бы не делать
tar xpvf stage3-*.tar.xz --xattrs-include='*.*' --numeric-owner
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|2.30, Аноним (28), 14:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ты гентушник? Скажи-ка сколько гигабайт сырца ты выкачиваешь каждый месяц?
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|3.50, Аноним (50), 14:43, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сколько гигабайт
У тебя что, канал gprs с покилобайтной оплатой?
|
|3.66, zzz (??), 15:10, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Гентушник - не гентушник, а уже все нормальные люди пришли к раскатыванию базового образа/компонентов и небольшой поднастройке инсталлятором. Так сделано в генте, так сделано в FreeBSD, так сделано в винде. И только убунтята смиренно ждут, пока apt-get установит и настроит тысячи пакетов.
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|4.78, Анон не злой (?), 15:54, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Осталось договориться о том, что подразумевать под "базовым образом". Для кого-то базовый образ это ядро, инит и пакетный менеджер, а для кого-то -- жирный блоб на 15 ГБ с туевой хучей игор, браузеров, плееров, кортан, магазинов приложений и прочего барахла..
|
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|
|5.90, Урри (ok), 16:49, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты забыл пару десятков зондов от всевозможных контор.
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|1.37, Аноним (38), 14:28, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> задействован фреймворк Flutter, позволяющий создавать универсальные приложения, работающие на разных платформах
Если говорим об инсталляторе, то на этапе его работы никакой платформы на компьютере еще нет - она появится после завершения устновки. В чем тогда смысл использования кроссплатформенного фреймворка?
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|1.40, Аноним (40), 14:32, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Новый инсталлятор представляет собой надстройку над curtin, в которой для интерфейса взаимодействия с пользователем задействован фреймворк Flutter,
Пусть сами пьют своё смузи.
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|2.59, Аноним (38), 14:59, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно и под Windows инталлятор написать, который будет по нужным папкам нужное содержимое раскидывать.
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|1.49, danonimous (?), 14:42, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Им никто не сказал про существование Debian Installer, либо на крайний случай Calamares? Зачем эти метания и постоянные переписывания?
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|2.54, iPony129412 (?), 14:49, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Им никто не сказал про существование Debian Installer
Очень кривой. Выбор часового пояса исправили?
Или это до сих пор нелогичный и не нужный проход по дереву?
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|3.71, danonimous (?), 15:26, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наверно проще исправить, чем писать то же самое на Flutter с нуля, ещё и со своими багами.
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|3.73, danonimous (?), 15:27, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ага, идеальное его применение - это в инсталляторе дистрибутива, в том числе серверной версии.
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|3.91, Урри (ok), 16:51, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем она нужна в инсталляторе, который по сути своей скрипт?
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|2.61, Аноним (38), 15:01, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем в инсталляторе восстановление, когда это можно сделать из live.
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|1.63, Аноним (63), 15:02, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Предыдущие по-крайней мере можно было код посмотреть и пофиксить (да, смотрел, приходилось, я не диванный теоретик).
С дартом я такого делать не собираюсь
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|1.70, vz_2 (?), 15:25, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ставить базовую систему пакетами, а не развертывать образ, прошлый век.
|
|
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|2.89, vz_2 (?), 16:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я только вчера её обновил, вывел из 2-х летнего состояния коматоза, поигрался, живее стала, надо посмотреть релиз.
|
|2.98, vz_2 (?), 17:20, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, почему "палёная", скорее другие браузеры с телеметрией, это как ubuntu назвать человечной, но это уже тавтология какая-то. По этому бразеру лучше новость дождаться и уже в ней писать коменты.
|
|1.84, Аноним (84), 16:23, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И в нём будет возможность сохранять пароль для LUKS,но в другом месте D
Cherchez la log.
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|1.93, Аноним (93), 17:05, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Наличие двух разных инсталляторов усложняет сопровождение и создаёт путаницу у пользователей, поэтому решено унифицировать разработку и подготовить вместо устаревшего Ubiquity новый инсталлятор, построенный общей с Subiquity основе и использующий единый процесс установки для серверных и настольных систем.
ПРААЛЬНА!
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|1.96, Аноним (94), 17:15, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самый толковый инсталятор у Федоровцев, сразу плевался (как и все впрочем), но когда разобрался - удобно, практично, идеально.
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|1.113, vz_2 (?), 17:55, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня всё донимает нижний скриншот, как можно откручивать гаечным ключём круглые предметы? Даже тут логики нет.
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