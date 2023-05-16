Arch Linux мигрирует на Git и реструктуризирует репозитории

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|1.2, Аноним (2), 10:14, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Арч один из самых последних перешел на современную VCS. Вот тебе и арч.
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|2.16, Аноним (16), 10:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А чем Subversion не современная? Последний релиз LTS был в апреле прошлого года.
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|3.19, Аноним (2), 11:07, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Subversion — свободная централизованная
> централизованная
На этом в принципе можно остановить чтение: никакого отношения к современности Subversion не имеет.
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|6.40, пох. (?), 12:22, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как раз это subversion вполне позволяет.
Плохо с объединением форков.
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|8.130, пох. (?), 16:01, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А, понял, это у тебя оговорочка штатная Инклюзивные же ж Тут да для создан... текст свёрнут, показать
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|6.122, Аноним (122), 15:42, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот думаю как бы п̶о̶-̶п̶а̶р̶а̶з̶и̶т̶и̶р̶о̶в̶а̶т̶ь̶ сделать дистрибутив на основе сабжа. Но не знаю как.
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|4.124, Аноним (124), 15:46, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У тебя как у деревенского дурачка - слышал звон, да не знает где он!
D_VCS - они придуманы ДЛЯ СОРСОВ! Когда много людей коммитят в один проект. Часто и много.
А если у вас дистр, очевидно, что там есть мэнтейнеры и ТОЛЬКО ОНИ решают, что и когда туда пихать. Соотв. нет никаких проблем с "централизованностью", ТЕМ БОЛЕЕ в такой относительно стабильной вещи, как дистр. Лучше залочить файл и сделать изменения, чем не залочить и бегать по мэнтейнерам "кто там инсталлятор нагнул?".
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|5.129, Да не важно (?), 15:56, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да если бы в этом только дело...
Разработчик - он же натура-то тонкая, и если принцип "кто первый встал - того и тапки" он ещё как-то приемлет, то указивку тимлида "нет, ты!" может и не стерпеть.
Речь идёт о disjoint patches и вопросе "кто будет подгонять свой код под кого".
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|5.133, пох. (?), 16:05, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да собственно, когда много людей комитят в один проект - тоже ничего не мешает использовать централизованную vcs - ну кроме отсуствия теперь или быстрого отмирания инфраструктурного софта для них.
Арчелинуксу от того софта, что характерно, пользы никакой.
Посмотри на линуксную разработку - ну где, в каком месте это недоразумение децентрализовано?
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|1.3, Аноним (3), 10:23, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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Пробовал я ваш арч - там вручную надо фдиском разделы делить - это какой-то позор!
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|2.4, Аноним (2), 10:32, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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разработчики поленились сделать нормальный инсталлятор, но это привело к повышению ЧСВ арчеводов: в их глазах fdisk-ом могут пользоваться только тру мега-хакиры.
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|3.5, Аноним (5), 10:36, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я схитрил: подождал 20 лет и дождался archinstaller... (серьезно, 20 лет, блджад, лол. позорище)
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|4.9, Аноним (9), 10:39, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я не ждал 20 лет. До перехода на System-Г у арча был инсталлятор
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|4.82, warlock66613 (ok), 13:23, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Позорище — это то, что инсталлер появился. Люди, очевидно, не понимают, что фичей может быть не только присутствие чего-то, но и отсутствие, и что сделав инсталлер они потеряли одну из важнейших фич.
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|4.94, Аноним (94), 13:42, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У арча так-то был инсталлятор лет 10 назад. Какие 20 лет ты ждал? Без инсталлятора тоже непонятно какие сложности, я вон накатил в виртуалку лет 5 назад и там какой-то совсем примитив вроде отформатировать раздел и настроить днс. Вот то что арч днище в плане пакетов и конфигов ты никак не обойдёшь.
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|3.32, Гильламешь (?), 11:41, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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скажем так, в арче "неинсталятор" это как капча от ботов в людском обличии, ты же при поступлении в вуз сдаёшь вступительные, и не возмущавшийся, потому что это нормально, а учится с панками у кого айq меньше 50 никому не хочется, конечно есть мажоры которые поступают по блату или плату, но их удел манджа или другой подобный дистр.
а в fdisk сегодня каждый "дурак" может, хотя если лень заморачиваться проще использовать тот же cfdisk, для продвинутых же есть sfdisk.
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|4.35, Аноним (35), 12:02, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но в чём смысл? Чтобы на форуме ArchLinux было меньше глупых вопросов?
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|5.39, Гильламешь (?), 12:13, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не совсем, глупых вопросов от новичков хватает, но новичок новичку рознь, есть те кто хотят действительно понять и научится, а есть те кто пришел по "хайпу" с прицелом что все должны постоянно его кормить с ложечки(разжевывать элементарные вещи на форуме), обычно это может продолжаться месяц два пока от него не устанут или он сам поймёт что это не для него.
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|4.44, my_name_is_Mud (ok), 12:34, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я сейчас не хочу оскорбить тебя или комьюнити арча, но по личным наблюдениям за чатами в телеге, наиболее глупые вопросы и наибольший процент непонимания как устроена система исходит от людей использующих арч. Я не говорю что там все "особенные", но кажется будто их большинство.
Такое ощущение, что "капча" не работает.
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|5.55, Гильламешь (?), 12:58, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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во первых, очень часто под "арчеводами" скрываются те кто установил дистр который лишь базируется на арче, а не "чистый" арч, но вот приходят они искать ответы не на каналы своего дистра, а на информ площадки арча, причин тут несколько, у арча более развито комьюнити что даёт возможность быстрее получить ответ, а также возможность получить более "квалифицированный" ответ от олдов.
во вторых, "капча" это тока первый уровень, частенько люди могут тупо списывать на экзамене, то бишь зайти в "чистый арч" по видосикам/статьям из интернета тупо вбивая команды не задумываясь над их содержанием, хотя для новичка в этом ничего плохого нету, но как я говорил выше, новичок новичку рознь, один со временем поймет принцип добычи и обработки информации, а другой и через год будет топтаться на одном месте.
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|2.6, BeLord (ok), 10:36, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это проблема? Я бы понял, если бы на асме этот fdisk вначале написать было нужно перед установкой, вот это да не простая задача.-)
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|2.7, Аноним (9), 10:37, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А когда хочешь создать раздел и отформатировать как надо, а инсталятор мейнстримного дистрибутива заявляет - "Так делать нельзя!". Это уже Виндовс какой-то получается
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|3.13, Аноним (3), 10:43, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Мне тогда нужно было свежее ядро, надо было дела делать в этих ваших линуксах, а не х3рн3й маяться с фдиском, скачал лайф юэсбэ кали - сделал дело и удолил.
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|3.14, Аноним (14), 10:46, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ему надо чтоб всё делалось одной кнопкой "i win". Нажал и поставилась система, запустилась игрушка, все вокруг были убиты, а он в это время смотрит тикток.
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|2.11, Аноним (11), 10:41, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Твоя операционная система - Windows
там за тебя уже всё решили
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|3.17, Аноним (17), 10:56, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надо заметить, что операционная система Windows вовсе не запрещает создавать разделы вручную. Так что «за тебя всё решили», мягко говоря, отдаёт враньём.
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|2.18, Аноним (18), 11:05, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А на фига сейчас делить разделы?
Подкачку лучше сделать через файл.
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|5.38, Аноним (37), 12:08, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы, если захочется сменить дистрибутив, твои файлы не улетели в /dev/null.
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|6.47, Аноним (27), 12:49, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Типа у тебя нет бекапов? Ничего кроме проблемы со свободным местом то тут не хватает то там все эти разбиения разделов не дают.
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|7.80, Аноним (17), 13:22, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бэкапы — это для случая, когда хомяк накрылся жпп, а при переустановке системы восстанавливать то, что и так есть на диске, по меньшей мере глупо.
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|3.24, Читатель сайта (?), 11:15, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От FS зависит. Если хочется использовать, к примеру, btrfs - лучше свап отдельно. Т.к. свап файл на ней хоть и возможен, но режет часть фич ради которых и имеет смысл ее использовать.
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|4.101, Аноним (101), 14:07, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем вообще своп в 2k23? Если у тебя кончилась оператива, то так же кончится и своп, только долго и мучительно. На крайний случай настроить zram.
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|5.107, User (??), 14:30, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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... все равно гибернация у линуксоЙдов не работала и не работает.
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|6.113, Аноним (101), 15:05, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А она где-то вообще используется? И зачем? Вот у меня, например, памяти 32Гб. Для этой вашей гибернации мне нужно всрать минимум гигов 40 места на ССД?
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|9.128, n00by (ok), 15:52, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Если гибернацию не используете, то незачем под неё выделять Кто использует, том... текст свёрнут, показать
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|5.108, Аноним (108), 14:32, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаете зачем свап — отлично. Отключили себе — замечательно. Но чего же к другим то людям лезьте со своими вредными вредными советами?..
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|6.117, Бывалый смузихлёб (?), 15:32, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На яблоке пришлось попотеть чтобы его нахрен вырубить
64 Гб ОЗУ, и трети не занято, а эта падла своп гоняет да до такой степени что на сафари содержимое вкладок отображается с лагом в секунду и более( в это время просто белый фон и прокрутка на длину содержимого ). Загруженных уже страниц!
Ещё и твердотельник садит таким бредовым поведением
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|2.20, ryoken (ok), 11:09, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Значит Gentoo Вы и вовсе ниасилите - там надо хэндбук превентивно прочитать хотя бы раз :).
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|3.58, Аноним (58), 13:07, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто инсталляторы умеют смотреть в будущее. Когда у тебя boot на 100 Мб, а initrd.img 30 Мб, то после трёх обновлений ядра возникают проблемы
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|4.120, n00by (ok), 15:37, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А зачем в "готово для десктопа" initrd на 30 Мб? Он так то вообще не является необходимым в простых конфигурациях.
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|2.115, Аноним (115), 15:13, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К чему такие сложности? Есть же Artix без ненужнодэ и с установщиком.
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|1.22, Аноним (22), 11:11, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Содержимое репозитория "community" будет перенесено в репозиторий "extra". После реструктуризации репозитории "testing", staging" и "community" будут оставлены пустыми. Для продолжения нормального обновления пакетов пользователям преобразованных репозиториев потребуется изменить настройки в pacman.conf, например, заменить упоминание "[testing]" на "[core-testing]" и "[extra-testing]". "
Надеюсь новые сборки Арча в скором времени будут уже содержать нужные изменения дефолтом, чтобы не заниматься постоянной этой ерундой отныне и до скончания.
Хотя, с учётом слоупоченья Арча, хз что и ждать.
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|2.30, НяшМяш (ok), 11:40, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> сборки Арча
> сборки
Не надо убогую убунтовость проецировать на божественный роллинг.
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|3.45, Аноним (22), 12:36, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> сборки Арча
>> сборки
> Не надо убогую убунтовость проецировать на божественный роллинг.
Пожалуйста, скажите, что ви таки жирно набросили!
А то не ровён час решат, что вы из мамкиных кулацкирив-арчешкильников, репутация пострадает, а это нехорошо.
Не хотелось бы созерцать подмокшего НяшМяша и отправлять его в команду поха или ещё каких уникальных личностей.
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|1.28, Аноним (27), 11:23, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотели как тру сидеть по олдскулу на сабвершене и ставить ОС из консоли. Но реальность настигла их внезапно и пришлось им как всем переходить на гит, делать нормальный инсталлятор. Короче быть как все как серая масса и так будет с каждым.
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|3.49, Аноним (27), 12:50, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты же понял комменты был не про то что где работает, а про олдскул?
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|4.81, Амомин (?), 13:23, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Для программ которые пишутся для одноразового использования одним человеком (писуном) - для таких случаев оно ненужно.
Для всех других случаев система контроля версий нужна и это очевидно каждому кого эти случаи касались - хоть гит хоть меркуриал хоть svn.
Кроме одного крайне вырожденного случая с Linux (ядром но и там децентрализованнное и централизованное ревью патчей через почту это тоже специфическая система контроля версий).
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|2.53, Советский инженер и пенсионер (?), 12:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Можно и на 4 пне сидеть под Windows XP, но инвесторы тебе бабла не дадут. Скажут, что ты не модный-молодёжный и вообще не в мэйнстриме. В современном мире капиталистической диктатуры и сатанизма правит бизнес. Всё делается с оглядкой на деньги, а не на идею.
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|Часть нити удалена модератором
|5.60, Аноним (94), 13:10, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Т.е. вся беда в дементных дедах, которым гит усложняет жизнь? Тут ты и прав, похоже.
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|3.85, Блюдонос (?), 13:39, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Инвесторы тебе не дадут потому что попросить-то их не сможешь ибо сертификатов под твою некрофилию ровно как браузера абы на евонный сайт зайти — нема.
А так им глубоко пофиг на чем ты им деньги зарабатывать будешь, хоть на счетах деревянных.
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|3.125, n00by (ok), 15:48, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В современном мире твоих спонсоров из НПО Ангстрем таки привлекли к ответственности, так что и до тебя очередь дойдёт.
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|1.59, Аноним (101), 13:10, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот уж никогда не думал, что Рач разрабатывает на svn.
Кто вообще руководит разработкой Рача, кто принимает решения, откуда деньги и все такое? Где эту информацию узнать?
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|2.62, Аноним (27), 13:12, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Подскажу секретный сервис, только ты никому не рассказывай он называется гугл. Ссылку дать не могу, шухер.
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|3.127, Бывалый смузихлёб (?), 15:50, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А данные по сборам и пожертвованиям где посмотреть ?
На сайте они лишь предлагают пожертвовать, не говоря сколько уже накопилось с начала года. Ленивый поиск с обшариваемым первой страницы результатов тоже ничего не дал
С Бздями было гораздо проще. Кто-то из них нищий как церковная мышь, но всё равно честно говорит о суммах
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