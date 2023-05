Arch Linux мигрирует на Git и реструктуризирует репозитории

3.5 , Аноним ( 5 ), 10:36, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А я схитрил: подождал 20 лет и дождался archinstaller... (серьезно, 20 лет, блджад, лол. позорище)

4.9 , Аноним ( 9 ), 10:39, 16/05/2023 А я не ждал 20 лет. До перехода на System-Г у арча был инсталлятор

5.132 , Kusb ( ? ), 16:03, 16/05/2023 Я пользовался арчем и там ещё был он.

4.23 , НяшМяш ( ok ), 11:13, 16/05/2023 А мне было лень ждать и я взял EndeavourOS с Calamares.

4.46 , Кир ( ? ), 12:47, 16/05/2023 А я схитрил и поставил manjaro )))

4.82 , warlock66613 ( ok ), 13:23, 16/05/2023 Позорище — это то, что инсталлер появился. Люди, очевидно, не понимают, что фичей может быть не только присутствие чего-то, но и отсутствие, и что сделав инсталлер они потеряли одну из важнейших фич.

4.94 , Аноним ( 94 ), 13:42, 16/05/2023 У арча так-то был инсталлятор лет 10 назад. Какие 20 лет ты ждал? Без инсталлятора тоже непонятно какие сложности, я вон накатил в виртуалку лет 5 назад и там какой-то совсем примитив вроде отформатировать раздел и настроить днс. Вот то что арч днище в плане пакетов и конфигов ты никак не обойдёшь.

4.105 , commiethebeastie ( ok ), 14:16, 16/05/2023 >archinstaller Это systemrescue что-ли?

3.32 , Гильламешь ( ? ), 11:41, 16/05/2023 скажем так, в арче "неинсталятор" это как капча от ботов в людском обличии, ты же при поступлении в вуз сдаёшь вступительные, и не возмущавшийся, потому что это нормально, а учится с панками у кого айq меньше 50 никому не хочется, конечно есть мажоры которые поступают по блату или плату, но их удел манджа или другой подобный дистр.

а в fdisk сегодня каждый "дурак" может, хотя если лень заморачиваться проще использовать тот же cfdisk, для продвинутых же есть sfdisk.

4.35 , Аноним ( 35 ), 12:02, 16/05/2023 Но в чём смысл? Чтобы на форуме ArchLinux было меньше глупых вопросов?

5.39 , Гильламешь ( ? ), 12:13, 16/05/2023 не совсем, глупых вопросов от новичков хватает, но новичок новичку рознь, есть те кто хотят действительно понять и научится, а есть те кто пришел по "хайпу" с прицелом что все должны постоянно его кормить с ложечки(разжевывать элементарные вещи на форуме), обычно это может продолжаться месяц два пока от него не устанут или он сам поймёт что это не для него.

4.44 , my_name_is_Mud ( ok ), 12:34, 16/05/2023 Я сейчас не хочу оскорбить тебя или комьюнити арча, но по личным наблюдениям за чатами в телеге, наиболее глупые вопросы и наибольший процент непонимания как устроена система исходит от людей использующих арч. Я не говорю что там все "особенные", но кажется будто их большинство.

Такое ощущение, что "капча" не работает.

5.55 , Гильламешь ( ? ), 12:58, 16/05/2023 во первых, очень часто под "арчеводами" скрываются те кто установил дистр который лишь базируется на арче, а не "чистый" арч, но вот приходят они искать ответы не на каналы своего дистра, а на информ площадки арча, причин тут несколько, у арча более развито комьюнити что даёт возможность быстрее получить ответ, а также возможность получить более "квалифицированный" ответ от олдов.

во вторых, "капча" это тока первый уровень, частенько люди могут тупо списывать на экзамене, то бишь зайти в "чистый арч" по видосикам/статьям из интернета тупо вбивая команды не задумываясь над их содержанием, хотя для новичка в этом ничего плохого нету, но как я говорил выше, новичок новичку рознь, один со временем поймет принцип добычи и обработки информации, а другой и через год будет топтаться на одном месте.