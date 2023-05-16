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Arch Linux мигрирует на Git и реструктуризирует репозитории

16.05.2023 10:05

Разработчики дистрибутива Arch Linux предупредили пользователей о проведении с 19 по 21 мая работ по переводу инфраструктуры для разработки пакетов с Subversion на Git и GitLab. В дни миграции будет приостановлена публикация обновлений пакетов в репозиториях и ограничен доступ к первичным зеркалам при помощи rsync и HTTP. После завершения миграции доступ к SVN-репозиториям будет закрыт, а зеркало на базе svn2git прекратит обновляться.

Кроме того, в отмеченный период будет проведена реструктуризация репозиториев: репозиторий "testing" будет разделён на отдельные репозитории "core-testing" и "extra-testing", а репозиторий "staging" на "core-staging" и "extra-staging". Содержимое репозитория "community" будет перенесено в репозиторий "extra". После реструктуризации репозитории "testing", staging" и "community" будут оставлены пустыми. Для продолжения нормального обновления пакетов пользователям преобразованных репозиториев потребуется изменить настройки в pacman.conf, например, заменить упоминание "[testing]" на "[core-testing]" и "[extra-testing]".

  1. Главная ссылка к новости (https://archlinux.org/news/git...)
  2. OpenNews: Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea
  3. OpenNews: Разработчики Wine приняли решение о переводе разработки на GitLab
  4. OpenNews: Проект CentOS переходит на разработку с использованием GitLab
  5. OpenNews: Проект FreeBSD анонсировал переход на Git в ближайшие дни
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59138-arch
Ключевые слова: arch, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (89) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:12, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приплыли...
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Арч один из самых последних перешел на современную VCS. Вот тебе и арч.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А чем Subversion не современная? Последний релиз LTS был в апреле прошлого года.
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 11:07, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Subversion — свободная централизованная
    > централизованная

    На этом в принципе можно остановить чтение: никакого отношения к современности Subversion не имеет.

     
     
  • 4.31, Бывалый смузихлёб (?), 11:40, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но в чём конкретно это выражается ?
     
     
  • 5.33, n00by (ok), 11:49, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ныне трендово майнтайнить эксклюзивные форки.
     
     
  • 6.40, пох. (?), 12:22, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как раз это subversion вполне позволяет.
    Плохо с объединением форков.

     
     
  • 7.109, n00by (ok), 14:44, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну вот, попался один грамотный и перевёл "эксклюзивные" ;(
     
     
  • 8.130, пох. (?), 16:01, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, понял, это у тебя оговорочка штатная Инклюзивные же ж Тут да для создан... текст свёрнут, показать
     
  • 6.122, Аноним (122), 15:42, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот думаю как бы п̶о̶-̶п̶а̶р̶а̶з̶и̶т̶и̶р̶о̶в̶а̶т̶ь̶  сделать дистрибутив на основе сабжа. Но не знаю как.
     
  • 4.124, Аноним (124), 15:46, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У тебя как у деревенского дурачка - слышал звон, да не знает где он!

    D_VCS - они придуманы ДЛЯ СОРСОВ! Когда много людей коммитят в один проект. Часто и много.
    А если у вас дистр, очевидно, что там есть мэнтейнеры и ТОЛЬКО ОНИ решают, что и когда туда пихать. Соотв. нет никаких проблем с "централизованностью", ТЕМ БОЛЕЕ в такой относительно стабильной вещи, как дистр. Лучше залочить файл и сделать изменения, чем не залочить и бегать по мэнтейнерам "кто там инсталлятор нагнул?".

     
     
  • 5.129, Да не важно (?), 15:56, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да если бы в этом только дело...

    Разработчик - он же натура-то тонкая, и если принцип "кто первый встал - того и тапки" он ещё как-то приемлет, то указивку тимлида "нет, ты!" может и не стерпеть.

    Речь идёт о disjoint patches и вопросе "кто будет подгонять свой код под кого".

     
  • 5.133, пох. (?), 16:05, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да собственно, когда много людей комитят в один проект - тоже ничего не мешает использовать централизованную vcs - ну кроме отсуствия теперь или быстрого отмирания инфраструктурного софта для них.
    Арчелинуксу от того софта, что характерно, пользы никакой.

    Посмотри на линуксную разработку - ну где, в каком месте это недоразумение децентрализовано?

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:23, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Пробовал я ваш арч - там вручную надо фдиском разделы делить - это какой-то позор!
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 10:32, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    разработчики поленились сделать нормальный инсталлятор, но это привело к повышению ЧСВ арчеводов: в их глазах fdisk-ом могут пользоваться только тру мега-хакиры.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:36, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я схитрил: подождал 20 лет и дождался archinstaller... (серьезно, 20 лет, блджад, лол. позорище)
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 10:39, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я не ждал 20 лет. До перехода на System-Г у арча был инсталлятор
     
     
  • 5.132, Kusb (?), 16:03, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользовался арчем и там ещё был он.
     
  • 4.23, НяшМяш (ok), 11:13, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А мне было лень ждать и я взял EndeavourOS с Calamares.
     
  • 4.46, Кир (?), 12:47, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я схитрил и поставил manjaro )))
     
  • 4.82, warlock66613 (ok), 13:23, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позорище — это то, что инсталлер появился. Люди, очевидно, не понимают, что фичей может быть не только присутствие чего-то, но и отсутствие, и что сделав инсталлер они потеряли одну из важнейших фич.
     
  • 4.94, Аноним (94), 13:42, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У арча так-то был инсталлятор лет 10 назад. Какие 20 лет ты ждал? Без инсталлятора тоже непонятно какие сложности, я вон накатил в виртуалку лет 5 назад и там какой-то совсем примитив вроде отформатировать раздел и настроить днс. Вот то что арч днище в плане пакетов и конфигов ты никак не обойдёшь.
     
  • 4.105, commiethebeastie (ok), 14:16, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >archinstaller

    Это systemrescue что-ли?

     
  • 3.32, Гильламешь (?), 11:41, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    скажем так, в арче "неинсталятор" это как капча от ботов в людском обличии, ты же при поступлении в вуз сдаёшь вступительные, и не возмущавшийся, потому что это нормально, а учится с панками у кого айq меньше 50 никому не хочется, конечно есть мажоры которые поступают по блату или плату, но их удел манджа или другой подобный дистр.
    а в fdisk сегодня каждый "дурак" может, хотя если лень заморачиваться проще использовать тот же cfdisk, для продвинутых же есть sfdisk.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:02, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но в чём смысл? Чтобы на форуме ArchLinux было меньше глупых вопросов?
     
     
  • 5.39, Гильламешь (?), 12:13, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не совсем, глупых вопросов от новичков хватает, но новичок новичку рознь, есть те кто хотят действительно понять и научится, а есть те кто пришел по "хайпу" с прицелом что все должны постоянно его кормить с ложечки(разжевывать элементарные вещи на форуме), обычно это может продолжаться месяц два пока от него не устанут или он сам поймёт что это не для него.
     
  • 4.44, my_name_is_Mud (ok), 12:34, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сейчас не хочу оскорбить тебя или комьюнити арча, но по личным наблюдениям за чатами в телеге, наиболее глупые вопросы и наибольший процент непонимания как устроена система исходит от людей использующих арч. Я не говорю что там все "особенные", но кажется будто их большинство.
    Такое ощущение, что "капча" не работает.
     
     
  • 5.55, Гильламешь (?), 12:58, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    во первых, очень часто под "арчеводами" скрываются те кто установил дистр который лишь базируется на арче, а не "чистый" арч, но вот приходят они искать ответы не на каналы своего дистра, а на информ площадки арча, причин тут несколько, у арча более развито комьюнити что даёт возможность быстрее получить ответ, а также возможность получить более "квалифицированный" ответ от олдов.
    во вторых, "капча" это тока первый уровень, частенько люди могут тупо списывать на экзамене, то бишь зайти в "чистый арч" по видосикам/статьям из интернета тупо вбивая команды не задумываясь над их содержанием, хотя для новичка в этом ничего плохого нету, но как я говорил выше, новичок новичку рознь, один со временем поймет принцип добычи и обработки информации, а другой и через год будет топтаться на одном месте.
     
  • 2.6, BeLord (ok), 10:36, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это проблема? Я бы понял, если бы на асме этот fdisk вначале написать было нужно перед установкой, вот это да не простая задача.-)
     
  • 2.7, Аноним (9), 10:37, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А когда хочешь создать раздел и отформатировать как надо, а инсталятор мейнстримного дистрибутива заявляет - "Так делать нельзя!". Это уже Виндовс какой-то получается
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:38, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты не осилил fdisk?
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 10:43, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Мне тогда нужно было свежее ядро, надо было дела делать в этих ваших линуксах, а не х3рн3й маяться с фдиском, скачал лайф юэсбэ кали - сделал дело и удолил.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 12:06, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Короче, ты не осилил fdisk.
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:46, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ему надо чтоб всё делалось одной кнопкой "i win". Нажал и поставилась система, запустилась игрушка, все вокруг были убиты, а он в это время смотрит тикток.
     
     
  • 4.36, Бывалый смузихлёб (?), 12:04, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как будто что-то плохое
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:41, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твоя операционная система - Windows
    там за тебя уже всё решили
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:56, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо заметить, что операционная система Windows вовсе не запрещает создавать разделы вручную. Так что «за тебя всё решили», мягко говоря, отдаёт враньём.
     
     
  • 4.118, Аноним (118), 15:35, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и большинство утверждений линуксовых фанбоев
     
  • 2.12, Рейка Сметанова (ok), 10:42, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cfdisk такой: ладно
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:05, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на фига сейчас делить разделы?
    Подкачку лучше сделать через файл.
     
     
  • 3.21, ryoken (ok), 11:10, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хомяка отделить например.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:21, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Например зачем?
     
     
  • 5.38, Аноним (37), 12:08, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы, если захочется сменить дистрибутив, твои файлы не улетели в /dev/null.
     
     
  • 6.47, Аноним (27), 12:49, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типа у тебя нет бекапов? Ничего кроме проблемы со свободным местом то тут не хватает то там все эти разбиения разделов не дают.
     
     
  • 7.80, Аноним (17), 13:22, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бэкапы — это для случая, когда хомяк накрылся жпп, а при переустановке системы восстанавливать то, что и так есть на диске, по меньшей мере глупо.
     
     
  • 8.102, Аноним (27), 14:09, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупо это переустанавливать дистрибутив ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.103, Аноним (27), 14:10, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если в одной линейке дистров то любая убунта умеет сохранять хоум ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.24, Читатель сайта (?), 11:15, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От FS зависит. Если хочется использовать, к примеру, btrfs - лучше свап отдельно. Т.к. свап файл на ней хоть и возможен, но режет часть фич ради которых и имеет смысл ее использовать.
     
     
  • 4.101, Аноним (101), 14:07, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем вообще своп в 2k23? Если у тебя кончилась оператива, то так же кончится и своп, только долго и мучительно. На крайний случай настроить zram.
     
     
  • 5.107, User (??), 14:30, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... все равно гибернация у линуксоЙдов не работала и не работает.
     
     
  • 6.113, Аноним (101), 15:05, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А она где-то вообще используется? И зачем? Вот у меня, например, памяти 32Гб. Для этой вашей гибернации мне нужно всрать минимум гигов 40 места на ССД?
     
     
  • 7.116, n00by (ok), 15:31, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Незанятые страницы памяти не сохраняются на диск.
     
     
  • 8.126, Аноним (101), 15:49, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сколько мне нужно выделить под гипернацию в которой я не испытываю нужды во... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.128, n00by (ok), 15:52, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если гибернацию не используете, то незачем под неё выделять Кто использует, том... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.131, Да не важно (?), 16:03, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда Free memory is the wasted memory ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.114, Xo (?), 15:08, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По себе не судите.
     
  • 5.108, Аноним (108), 14:32, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаете зачем свап — отлично. Отключили себе — замечательно. Но чего же к другим то людям лезьте со своими вредными вредными советами?..
     
     
  • 6.117, Бывалый смузихлёб (?), 15:32, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На яблоке пришлось попотеть чтобы его нахрен вырубить

    64 Гб ОЗУ, и трети не занято, а эта падла своп гоняет да до такой степени что на сафари содержимое вкладок отображается с лагом в секунду и более( в это время просто белый фон и прокрутка на длину содержимого ). Загруженных уже страниц!

    Ещё и твердотельник садит таким бредовым поведением

     
  • 2.20, ryoken (ok), 11:09, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит Gentoo Вы и вовсе ниасилите - там надо хэндбук превентивно прочитать хотя бы раз :).
     
  • 2.25, Челик с гитлаба (?), 11:18, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучше вручную, чем эти ваши инсталляторы создадут километровые EFI и swap разделы.
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 13:07, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто инсталляторы умеют смотреть в будущее. Когда у тебя boot на 100 Мб, а initrd.img 30 Мб, то после трёх обновлений ядра возникают проблемы
     
     
  • 4.120, n00by (ok), 15:37, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А зачем в "готово для десктопа" initrd на 30 Мб? Он так то вообще не является необходимым в простых конфигурациях.
     
  • 2.26, Самый Лучший Гусь (?), 11:20, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но зачем когда есть бжественный cfdisk?
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:26, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вручную - это /dev/sda в hex-редакторе.
     
  • 2.83, warlock66613 (ok), 13:26, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж, вот ведь бред: делить разделы тулзой для деления разделов! /сар
     
  • 2.115, Аноним (115), 15:13, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К чему такие сложности? Есть же Artix без ненужнодэ и с установщиком.
     

  • 1.15, Торвальдс Линус (?), 10:49, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и ну. Прям как GNU😁
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:11, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Содержимое репозитория "community" будет перенесено в репозиторий "extra". После реструктуризации репозитории "testing", staging" и "community" будут оставлены пустыми. Для продолжения нормального обновления пакетов пользователям преобразованных репозиториев потребуется изменить настройки в pacman.conf, например, заменить упоминание "[testing]" на "[core-testing]" и "[extra-testing]". "

    Надеюсь новые сборки Арча в скором времени будут уже содержать нужные изменения дефолтом, чтобы не заниматься постоянной этой ерундой отныне и до скончания.
    Хотя, с учётом слоупоченья Арча, хз что и ждать.

     
     
  • 2.30, НяшМяш (ok), 11:40, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > сборки Арча
    > сборки

    Не надо убогую убунтовость проецировать на божественный роллинг.

     
     
  • 3.45, Аноним (22), 12:36, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> сборки Арча
    >> сборки
    > Не надо убогую убунтовость проецировать на божественный роллинг.

    Пожалуйста, скажите, что ви таки жирно набросили!
    А то не ровён час решат, что вы из мамкиных кулацкирив-арчешкильников, репутация пострадает, а это нехорошо.
    Не хотелось бы созерцать подмокшего НяшМяша и отправлять его в команду поха или ещё каких уникальных личностей.

     

  • 1.28, Аноним (27), 11:23, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотели как тру сидеть по олдскулу на сабвершене и ставить ОС из консоли. Но реальность настигла их внезапно и пришлось им как всем переходить на гит, делать нормальный инсталлятор. Короче быть как все как серая масса и так будет с каждым.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:49, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы ведь в кусе что git вполне себе работает из консоли ?
     
     
  • 3.49, Аноним (27), 12:50, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты же понял комменты был не про то что где работает, а про олдскул?
     
  • 3.51, Советский инженер и пенсионер (?), 12:52, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но это не отменяет его смузихлёбность и ненужность.
     
     
  • 4.81, Амомин (?), 13:23, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Для программ которые пишутся для одноразового использования одним человеком (писуном) - для таких случаев оно ненужно.
    Для всех других случаев система контроля версий нужна и это очевидно каждому кого эти случаи касались - хоть гит хоть меркуриал хоть svn.
    Кроме одного крайне вырожденного случая с Linux (ядром но и там децентрализованнное и централизованное ревью патчей через почту это тоже специфическая система контроля версий).
     
  • 2.53, Советский инженер и пенсионер (?), 12:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Можно и на 4 пне сидеть под Windows XP, но инвесторы тебе бабла не дадут. Скажут, что ты не модный-молодёжный и вообще не в мэйнстриме. В современном мире капиталистической диктатуры и сатанизма правит бизнес. Всё делается с оглядкой на деньги, а не на идею.
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.60, Аноним (94), 13:10, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Т.е. вся беда в дементных дедах, которым гит усложняет жизнь? Тут ты и прав, похоже.
     
     
  • 6.63, Аноним (27), 13:13, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Беда что этих дидов кто-то ещё читает.
     
  • 3.67, Аноним (27), 13:14, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не смотри телевизор! Не слушай радио! Не читай газет!
     
     
  • 4.121, n00by (ok), 15:40, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ему и так некогда - он тут минусатором работает.
     
  • 3.85, Блюдонос (?), 13:39, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Инвесторы тебе не дадут потому что попросить-то их не сможешь ибо сертификатов под твою некрофилию ровно как браузера абы на евонный сайт зайти — нема.
    А так им глубоко пофиг на чем ты им деньги зарабатывать будешь, хоть на счетах деревянных.
     
  • 3.125, n00by (ok), 15:48, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В современном мире твоих спонсоров из НПО Ангстрем таки привлекли к ответственности, так что и до тебя очередь дойдёт.
     

  • 1.59, Аноним (101), 13:10, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот уж никогда не думал, что Рач разрабатывает на svn.

    Кто вообще руководит разработкой Рача, кто принимает решения, откуда деньги и все такое? Где эту информацию узнать?

     
     
  • 2.62, Аноним (27), 13:12, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подскажу секретный сервис, только ты никому не рассказывай он называется гугл. Ссылку дать не могу, шухер.
     
  • 2.112, Гильламешь (?), 14:52, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не поверишь, но всё это можно найти на офсайте арча в разделах Support и People
    конкретно по разрабам смотри здесь https://archlinux.org/people/developers/
     
     
  • 3.127, Бывалый смузихлёб (?), 15:50, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А данные по сборам и пожертвованиям где посмотреть ?

    На сайте они лишь предлагают пожертвовать, не говоря сколько уже накопилось с начала года. Ленивый поиск с обшариваемым первой страницы результатов тоже ничего не дал

    С Бздями было гораздо проще. Кто-то из них нищий как церковная мышь, но всё равно честно говорит о суммах

     

  • 1.84, Аноним (84), 13:34, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабаки
     
     
  • 2.104, Аноним (27), 14:11, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато можно теперь сделать новый трушный дистр.
     

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