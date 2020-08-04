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Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, Arch Linux, OpenWrt

04.08.2020 08:49

Некоммерческая организация SPI (Software in the Public Interest), курирующей приём пожертвований и юридические вопросы (торговые марки, владение активами и т.п.) для таких проектов, как Debian, Arch Linux, LibreOffice, X.Org, systemd, 0.A.D, PostgreSQL, FFmpeg, freedesktop.org, OpenWrt, OpenZFS, Jenkins и OpenEmbedded, опубликовала отчёт с финансовыми показателями за 2019 год.

Общий размер собранных средств составил 920 тысяч долларов (в 2018 году собрали 1.4 млн). Некоторые из получивших пожертвования проектов (сумма в долларах): 




Debian                          343,753 (+ 137 тысяч на DebConf)
ArduPilot                       64,213
OpenZFS                         52,870
X.Org                           44,551

LibreOffice                     41,823
NTPsec                          38,019
Open Bioinformatics Foundation  28,028
Arch Linux                      17,426

PostgreSQL                      16,961
FFmpeg                          10,435
OpenEmbedded                     9,695
Jenkins                          7,781

Performance Co-Pilot             7,127
Privoxy                          4,575
0 A.D.                           4,165
OpenSAF                          2,976

OpenWrt                          2,172
Open Voting Foundation             565
Chakra                             273
Tux4Kids                           213

GNU TeXmacs                        209
MinGW                              194
freedesktop.org                    147
systemd                            130


Fluxbox                             30
0Aptosid                            19
Glucosio                            19
GNUstep                             19

haskell.org                         15
Open MPI                             9

По сравнению с 2018 годом кардинально снизились пожертвования Arch Linux (c 294,268 до 17,426), systemd (со 190,004 до 130) и FFmpeg (со 105,606 до 10,435). Вероятно для Arch Linux и FFmpeg это связано с единичными крупными пожертвованиями в 2018 году, так как в 2017 году объем средств был сопоставим с 2019 годом, а на сайтах Arch Linux и FFmpeg продолжают принимать пожертвования через SPI. У systemd всплеск пожертвований в 2018 году скорее всего связан с присоединением данного проекта к SPI и возникшей из-за этого информационной волны (на сайте systemd страница сбора пожертвований отсутствует).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, OpenWrt в 2018 году
  3. OpenNews: Организация SPI опубликовала сведения о финансовых поступлениях курируемым открытым проектам
  4. OpenNews: Участники проекта X.Org проголосовали за присоединение к организации SPI
  5. OpenNews: Анонимный благотворитель намерен пожертвовать миллион долларов проекту GNOME
  6. OpenNews: Сообщество Handshake пожертвовало 300 тысяч долларов проекту Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53483-spi
Ключевые слова: spi
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  • 1.1, Аноним (1), 09:07, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Видно пожертвований не хватило, что zeranoe закрыл форум "FFmpeg for Windows". Причем, подленько так, даже в режиме чтения не оставил, а там ведь много полезных советов было. Вот и пиши потом. И Web Archive сейчас колбасит, может быть из-за судебных исков на библиотеку или ddos'а.
     
     
  • 2.2, CAE (ok), 09:17, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё банальнее. Настают времена perestroyka, а в это время надо руководствоваться принципом "Что охраняешь, то имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь". Наполняющее сообщество жалко, но джаст бизнес.
     
  • 2.3, Аноник (?), 09:18, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вантузятники самые жадные и поэтому должны страдать!
    А Вы сколько перечислили FFmpeg-у?
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 09:22, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там скорее уже старый и вонючий сайт был с устаревшими технологиями.
    Поэтому в таких случаях проще выкинуть.
     

  • 1.7, Gentoo Developer (?), 09:33, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Где пожертвования в Gentoo Linux? Я когда-нибудь буду нормально высыпаться?!
     
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 09:38, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вот когда твои останки в урну насыпят, тогда и сможешь нормально высыпаться. А пока -- компилируй.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:55, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь, что даже там он будет сыроват, и нормально высыпаться не получится.
     
  • 3.17, Gentoo Developer (?), 10:21, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может на Альт Линукс перейти, там поставил всё и спишь спокойно. Не то что в Gentoo – Сизифов Труд😀. И за Россию не бует так обидно.
     
     
  • 4.18, Michael Shigorin (ok), 10:24, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Может на Альт Линукс перейти, там поставил всё и спишь спокойно.

    "Покой нам только снится" (ц)

     
     
  • 5.26, анончик (?), 11:05, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миша, вы не в ту сторону воюете
     
  • 2.27, m.makhno (ok), 11:06, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что Gentoo активно пользуется Google финансово никак не отражается на проекте?
     

  • 1.11, BlackRot (ok), 09:42, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    OpenWRT задонатил. Вот что действительно мне нужно.
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:43, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    systemd вообще ни цента нельзя перечислять
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 09:56, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем больше горит от системды у подоконников, тем больше я убеждаюсь, что эта нужная и полезная для линукса вещь. Хотя и не самая главная.
     
     
  • 3.19, Michael Shigorin (ok), 10:25, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чем больше горит от системды у подоконников

    Много раз наблюдал здесь анонимов, которые в одном месте топят за systemd, в другом тут же -- за "десяточку" (или просто гнобят gpl/debian/ещёчтонить в меру своей некомпетентности).

    Так, хозяйке на заметку от комодератора.

     
     
  • 4.22, iPony129412 (?), 10:38, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо отозваться о GPLv3 и о Debian...

    Так это же Линус Торвальдс под анонимом 😧

     
  • 3.24, Нанобот (ok), 10:49, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не стоит ориентироваться на неосиляторов systemd. вообще. куда важнее, упрощает или усложняет эта система лично тебе работу
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:58, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Может кто-то донатил, чтобы какой-то функционал в systemd не появлялся.
    Donate feature reject
     
  • 2.23, Нанобот (ok), 10:41, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >systemd вообще ни цента нельзя перечислять

    правильно, линуксоиды должны страдать на своём sysV!
    если линуксоид не страдает, ему становится не по себе и он начинает нытьё в интернетиках

     

  • 1.16, siu77 (ok), 10:07, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Загуглив финансовый отчет Red Hat за 1-й квартал 2020, задумался...
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:32, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блеск и нищета СПО. Пока коммерсанты и всякие красные шляпы гребут миллионы, реальные разработчики бомжуют под офисами микрософтов и редхатов и просят милостыню. Чтоб кто копейку кто кинул.
    Хотя это вина нынешний рыночной экономики, но если эти разработчики выбрали бы проприетарный путь развития. Были бы как Билл гейтс и Стив Джобс
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:58, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Билл гейтс и Стив Джобс

    не разработчики

     

  • 1.21, Fatnasmas (?), 10:35, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то цифры за год вообще ни о чем
     

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