Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, Arch Linux, OpenWrt

Некоммерческая организация SPI (Software in the Public Interest), курирующей приём пожертвований и юридические вопросы (торговые марки, владение активами и т.п.) для таких проектов, как Debian, Arch Linux, LibreOffice, X.Org, systemd, 0.A.D, PostgreSQL, FFmpeg, freedesktop.org, OpenWrt, OpenZFS, Jenkins и OpenEmbedded, опубликовала отчёт с финансовыми показателями за 2019 год. Общий размер собранных средств составил 920 тысяч долларов (в 2018 году собрали 1.4 млн). Некоторые из получивших пожертвования проектов (сумма в долларах): Debian 343,753 (+ 137 тысяч на DebConf) ArduPilot 64,213 OpenZFS 52,870 X.Org 44,551 LibreOffice 41,823 NTPsec 38,019 Open Bioinformatics Foundation 28,028 Arch Linux 17,426 PostgreSQL 16,961 FFmpeg 10,435 OpenEmbedded 9,695 Jenkins 7,781 Performance Co-Pilot 7,127 Privoxy 4,575 0 A.D. 4,165 OpenSAF 2,976 OpenWrt 2,172 Open Voting Foundation 565 Chakra 273 Tux4Kids 213 GNU TeXmacs 209 MinGW 194 freedesktop.org 147 systemd 130 Fluxbox 30 0Aptosid 19 Glucosio 19 GNUstep 19 haskell.org 15 Open MPI 9 По сравнению с 2018 годом кардинально снизились пожертвования Arch Linux (c 294,268 до 17,426), systemd (со 190,004 до 130) и FFmpeg (со 105,606 до 10,435). Вероятно для Arch Linux и FFmpeg это связано с единичными крупными пожертвованиями в 2018 году, так как в 2017 году объем средств был сопоставим с 2019 годом, а на сайтах Arch Linux и FFmpeg продолжают принимать пожертвования через SPI. У systemd всплеск пожертвований в 2018 году скорее всего связан с присоединением данного проекта к SPI и возникшей из-за этого информационной волны (на сайте systemd страница сбора пожертвований отсутствует).