Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, Arch Linux, OpenWrt

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|1.1, Аноним (1), 09:07, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Видно пожертвований не хватило, что zeranoe закрыл форум "FFmpeg for Windows". Причем, подленько так, даже в режиме чтения не оставил, а там ведь много полезных советов было. Вот и пиши потом. И Web Archive сейчас колбасит, может быть из-за судебных исков на библиотеку или ddos'а.
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|2.2, CAE (ok), 09:17, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё банальнее. Настают времена perestroyka, а в это время надо руководствоваться принципом "Что охраняешь, то имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь". Наполняющее сообщество жалко, но джаст бизнес.
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|2.3, Аноник (?), 09:18, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вантузятники самые жадные и поэтому должны страдать!
А Вы сколько перечислили FFmpeg-у?
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|2.4, iPony129412 (?), 09:22, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там скорее уже старый и вонючий сайт был с устаревшими технологиями.
Поэтому в таких случаях проще выкинуть.
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|2.9, A.Stahl (ok), 09:38, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вот когда твои останки в урну насыпят, тогда и сможешь нормально высыпаться. А пока -- компилируй.
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|3.13, Аноним (13), 09:55, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боюсь, что даже там он будет сыроват, и нормально высыпаться не получится.
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|3.17, Gentoo Developer (?), 10:21, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может на Альт Линукс перейти, там поставил всё и спишь спокойно. Не то что в Gentoo – Сизифов Труд😀. И за Россию не бует так обидно.
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|2.27, m.makhno (ok), 11:06, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А то что Gentoo активно пользуется Google финансово никак не отражается на проекте?
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|2.14, Аноним (13), 09:56, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем больше горит от системды у подоконников, тем больше я убеждаюсь, что эта нужная и полезная для линукса вещь. Хотя и не самая главная.
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|3.19, Michael Shigorin (ok), 10:25, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Чем больше горит от системды у подоконников
Много раз наблюдал здесь анонимов, которые в одном месте топят за systemd, в другом тут же -- за "десяточку" (или просто гнобят gpl/debian/ещёчтонить в меру своей некомпетентности).
Так, хозяйке на заметку от комодератора.
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|3.24, Нанобот (ok), 10:49, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не стоит ориентироваться на неосиляторов systemd. вообще. куда важнее, упрощает или усложняет эта система лично тебе работу
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|2.15, Аноним (15), 09:58, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему? Может кто-то донатил, чтобы какой-то функционал в systemd не появлялся.
Donate feature reject
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|2.23, Нанобот (ok), 10:41, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>systemd вообще ни цента нельзя перечислять
правильно, линуксоиды должны страдать на своём sysV!
если линуксоид не страдает, ему становится не по себе и он начинает нытьё в интернетиках
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|1.20, Аноним (20), 10:32, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блеск и нищета СПО. Пока коммерсанты и всякие красные шляпы гребут миллионы, реальные разработчики бомжуют под офисами микрософтов и редхатов и просят милостыню. Чтоб кто копейку кто кинул.
Хотя это вина нынешний рыночной экономики, но если эти разработчики выбрали бы проприетарный путь развития. Были бы как Билл гейтс и Стив Джобс
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