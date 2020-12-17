Проект FreeBSD анонисировал переход на Git в ближайшие дни

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|2.8, анонн. (?), 20:27, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Они до сих пор были на svn? Изващенцы.
Они были на фарбикаторе, а не "порежьте помельче и перешлите еще раз, а то потерялось".
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|2.13, Козлетто (?), 20:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ресурсы игр, например того же Supertuxkart до сих пор хранят в svn, ибо ваш git этого не осилил. Подавится
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|4.43, Козлетто (?), 21:18, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Git LFS.
Костыль, причём превращающий git в обычный централизованную СКВ. Тянущий go-runtime. А svn это умеет из коробки, причём нормально работает в любой платформе, в отличие от...
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|5.56, КрымНаш (?), 21:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А svn это умеет из коробки, причём ...
... всё остальное через попу ...
> работает на любой платформе, в отличие от..
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Вот так точнее будет.
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|2.26, Аноним (26), 20:54, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё нет. Когда с ядра фрибзды можно будет загрузить корень линукс-дистрибутива, тогда можно будет говорить об олинуксении.
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|1.5, Аноним (5), 20:12, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот, а разговоров то было. Теперь ещё пусть на портаж переедут и можно будет пользоваться.
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|2.11, псевдонимус (?), 20:33, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пердон сначала выбросите из него. Хотя, глядя на тенденции, могут и перейти. Лет через 3. :-(
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|2.15, анонн (ok), 20:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Теперь ещё пусть на портаж переедут и можно будет пользоваться.
Т.е. чтобы угодить Линуксоидам, нужно выкинуть обвязку на Sh + Си и обмазаться свеженьким питоном?
Похоже, Линуксоиды знают толк в изощренных извращениях.
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|3.36, Аноним (5), 21:07, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему Линуксоидам, а не Гну*бам? Давайте будем откровенны, мы тут за развитие, удобство, гибкость, и поддержку современного ПО. Ядро совершенно не важно.
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|3.38, Клыкастый (ok), 21:07, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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меньшая скорость портежей связана с питоном в сильно меньшей степени. уже всё проходили. писали на сях, прирост в целом невелик.
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|3.20, Аноним (5), 20:46, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если не одумаются, будет тебе генту на фряшном ядре.
Было бы неплохо кстати, а то там вроде только 9 было. Там глядишь и Genode подвезут.
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|4.25, псевдонимус (?), 20:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вливайсч в команду, приближайте конец фрибсд в пригодном для использования виде. Там тебе и непрерывные обновления будут и гит и специфичные фряшные плюшки...
Много сторонников ты там найдешь.
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|2.44, Аноним (24), 21:19, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому он нахрен нужен, он отстаёт от портов в два раза по количеству и свежести пакетов, сама сруктура ебилдов отстаёт по удобству из-за императивности, а утилита portage будучи питоноподелнием отстаёт по скорости. Так что давайте лучше gentoo перейдёт на порты, теперь для этого не нужно и легаси svn привлекать.
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|3.53, Аноним (5), 21:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как бы никто не мешает обновлять чаще. И держать больше пакетов. Как уже верно заметили, проблема скорости вовсе не в питоне, а в сложности расчёта зависимостей.
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|1.7, Аноним (26), 20:17, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-то пытался собрать фрибзд из линукса, как обещали? Инструкции рабочие есть?
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|3.17, Sluggard (ok), 20:39, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вижу связи. Пингвиноиды вроде не занимались выпиливанием из базовой системы компонентов по LGPL. В отличие от FreeBSD и GPL.
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|5.22, Sluggard (ok), 20:47, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неспроста, от GPL у BSD разъедает.
Вот я и спрашиваю — как не разорвало?
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|6.27, анонн (ok), 20:56, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Неспроста, от GPL у BSD разъедает.
Неспроста - в лошадиных фантазиях слышавших звон, разве что.
А в реальности что-то Пингвинята не спешат переводить ядро на GPLv3. Видимо, от GPL у них разъедает.
Зато тыкать пальцами в BSD мастера - ну а чо, могли бы просто взять, кинуть клич, нанять спиритологов для запроса разрешения у _всех_ учавствовавших в разработке - и сменить лицензию всех компонент ...
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|7.32, псевдонимус (?), 21:01, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Молодец. Макнул "принципиальных" в их собственные испражнения. Лицемеры, как и их божок тоТорвальдс.
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|7.34, Sluggard (ok), 21:03, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То ты systemd приплёл сюда зачем-то, теперь путаешь смену лицензии ядра и выпиливание компилятора из поставки.
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|8.48, анонн (ok), 21:22, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То ли дело ты - приплёл приплетание мною systemd зачем-то Выпиливание компилят... текст свёрнут, показать
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|5.23, Sluggard (ok), 20:50, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ничего откуда и не выпиливается. И лицензии не называют несовместимыми.
А вот GPL иногда несовместима оказывается. Например, с FreeBSD... и Apple App Store. :)
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|6.31, анонн (ok), 20:59, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот ничего откуда и не выпиливается. И лицензии не называют несовместимыми.
И че там с OpenZFS в ядре-то, совместитель?
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|7.40, Sluggard (ok), 21:10, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А OpenZFS входит в состав многих дистрибутивов Linux, вместе с ними распространяется, и его никто никуда не выкидывал.
Как-то вот не мешает его лицензия таскать его с собой, рядом с другими компонентами дистра, под другими, самыми разными лицензиями.
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|8.54, анонн (ok), 21:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох уж эти опеннетные Знатоки как оно там, в бзд code pkg query license L ... текст свёрнут, показать
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|7.49, Аноним (49), 21:22, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С зфс играет роль не столько принципиальный момент, сколько чудная история противного оракла и их юристов. Думаю, все слышали что Линус говорил по этому поводу
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|5.46, Sw00p aka Jerom (?), 21:19, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так лучше чтобы её и вовсе не было, чем то, что есть во фрибсд, на которую (базовую систему) всем класть (майнтейнерам фрибсд). Годами не фиксят, и даже не выпиливают.
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|1.47, Аноним (47), 21:20, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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svnlite > git для простого пользователя. Синхронизирует ветки быстрее, минималистичнее, и может сихнонизировать отдельную утилиту с её зависимостями.
Когда был на фряхе загуглить не смог такую фичу у git, а в MAN'е svnlite это описано.
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