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Проект FreeBSD анонисировал переход на Git в ближайшие дни

17.12.2020 20:00

Проект FreeBSD объявил о начале миграции основного репозитория с исходными текстами из централизованной системы управления исходными текстами Subversion в децентрализованную систему Git.

Если не произойдёт непредвиденных изменений 20 декабря в час ночи (MSK) обращения к SVN репозиторию будут перенаправлены на заглушку для внедрения Git. В 6 утра (MSK) 20 декабря будет выполнен последний коммит в SVN, после чего доступ к SVN будет сразу закрыт и запущен процесс преобразования актуального SVN-репозитория в Git. Примерно через сутки начнётся распространение Git-репозитория по зеркалам. Приём изменений в Git будет открыт 22 декабря в два часа дня (MSK).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/news/n...)
  2. OpenNews: Во FreeBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.2
  4. OpenNews: Реализована возможность сборки FreeBSD в других операционных системах
  5. OpenNews: Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)
  6. OpenNews: FreeBSD переходит с CVS на SVN для управления деревом исходных текстов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54276-freebsd
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, Аноним (1), 20:02, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    После этих слов на kernel.org начался сущий кошмар.
     
  • 1.2, uis (ok), 20:03, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они до сих пор были на svn? Изващенцы.
     
     
  • 2.8, анонн. (?), 20:27, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Они до сих пор были на svn? Изващенцы.

    Они были на фарбикаторе, а не "порежьте помельче и перешлите еще раз, а то потерялось".

     
  • 2.13, Козлетто (?), 20:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ресурсы игр, например того же Supertuxkart до сих пор хранят в svn, ибо ваш git этого не осилил. Подавится
     
     
  • 3.28, AnonPlus (?), 20:56, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Git LFS.
     
     
  • 4.43, Козлетто (?), 21:18, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Git LFS.

    Костыль, причём превращающий git в обычный централизованную СКВ. Тянущий go-runtime. А svn это умеет из коробки, причём нормально работает в любой платформе, в отличие от...

     
     
  • 5.56, КрымНаш (?), 21:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А svn это умеет из коробки, причём ...

    ... всё остальное через попу ...

    > работает на любой платформе, в отличие от..

    ---

    Вот так точнее будет.

     
  • 2.24, Аноним (24), 20:50, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    OpenBSDня в CVS вообще и ничего
     

  • 1.3, Гэндальф (?), 20:05, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    фря в конец олинуксела
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:54, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё нет. Когда с ядра фрибзды можно будет загрузить корень линукс-дистрибутива, тогда можно будет говорить об олинуксении.
     

  • 1.4, Ананимас008 (?), 20:08, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Svnlite теперь удалят из базовой системы?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через несколько лет.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:12, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, а разговоров то было. Теперь ещё пусть на портаж переедут и можно будет пользоваться.
     
     
  • 2.11, псевдонимус (?), 20:33, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пердон сначала выбросите из него. Хотя, глядя на тенденции, могут и перейти. Лет через 3. :-(
     
  • 2.15, анонн (ok), 20:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Теперь ещё пусть на портаж переедут и можно будет пользоваться.

    Т.е. чтобы угодить Линуксоидам, нужно выкинуть обвязку на Sh + Си и обмазаться свеженьким питоном?

    Похоже, Линуксоиды знают толк в изощренных извращениях.


     
     
  • 3.18, псевдонимус (?), 20:42, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В инсталлятор уже луа напихали. Не пердон конечно, но ему там не место.
     
  • 3.36, Аноним (5), 21:07, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему Линуксоидам, а не Гну*бам? Давайте будем откровенны, мы тут за развитие, удобство, гибкость, и поддержку современного ПО. Ядро совершенно не важно.
     
  • 3.38, Клыкастый (ok), 21:07, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    меньшая скорость портежей связана с питоном в сильно меньшей степени. уже всё проходили. писали на сях, прирост в целом невелик.
     
  • 2.16, псевдонимус (?), 20:38, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не одумаются, будет тебе генту на фряшном ядре.
     
     
  • 3.20, Аноним (5), 20:46, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если не одумаются, будет тебе генту на фряшном ядре.

    Было бы неплохо кстати, а то там вроде только 9 было. Там глядишь и Genode подвезут.

     
     
  • 4.25, псевдонимус (?), 20:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вливайсч в команду, приближайте конец фрибсд в пригодном для использования виде. Там тебе и непрерывные обновления будут и гит и специфичные фряшные плюшки...

    Много сторонников ты там найдешь.

     
  • 2.44, Аноним (24), 21:19, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому он нахрен нужен, он отстаёт от портов в два раза по количеству и свежести пакетов, сама сруктура ебилдов отстаёт по удобству из-за императивности, а утилита portage будучи питоноподелнием отстаёт по скорости. Так что давайте лучше gentoo перейдёт на порты, теперь для этого не нужно и легаси svn привлекать.
     
     
  • 3.53, Аноним (5), 21:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы никто не мешает обновлять чаще. И держать больше пакетов. Как уже верно заметили, проблема скорости вовсе не в питоне, а в сложности расчёта зависимостей.
     

  • 1.7, Аноним (26), 20:17, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то пытался собрать фрибзд из линукса, как обещали? Инструкции рабочие есть?
     
  • 1.9, myhand (ok), 20:30, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    OpenBSD.org еще на CVS.

    No Pasaran!

     
  • 1.10, Sluggard (ok), 20:32, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Но ведь Git под GPLv2. Как их не разорвало-то?
     
     
  • 2.14, псевдонимус (?), 20:36, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пингвиноидов же не разорвало от внедрения системды без вазелина. И эти стерпят.
     
     
  • 3.17, Sluggard (ok), 20:39, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу связи. Пингвиноиды вроде не занимались выпиливанием из базовой системы компонентов по LGPL. В отличие от FreeBSD и GPL.
     
     
  • 4.19, псевдонимус (?), 20:45, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скандал с компилятором помнишь? Неспроста кинулись выпиливать.
     
     
  • 5.22, Sluggard (ok), 20:47, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неспроста, от GPL у BSD разъедает.
    Вот я и спрашиваю — как не разорвало?
     
     
  • 6.27, анонн (ok), 20:56, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Неспроста, от GPL у BSD разъедает.

    Неспроста - в лошадиных фантазиях слышавших звон, разве что.
    А в реальности что-то Пингвинята не спешат переводить ядро на GPLv3. Видимо, от GPL у них разъедает.
    Зато тыкать пальцами в BSD мастера - ну а чо, могли бы просто взять, кинуть клич, нанять спиритологов для запроса разрешения у _всех_ учавствовавших в разработке - и сменить лицензию всех компонент ...

     
     
  • 7.32, псевдонимус (?), 21:01, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодец. Макнул "принципиальных" в их собственные испражнения. Лицемеры, как и их божок тоТорвальдс.
     
  • 7.34, Sluggard (ok), 21:03, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ты systemd приплёл сюда зачем-то, теперь путаешь смену лицензии ядра и выпиливание компилятора из поставки.
     
     
  • 8.39, Клыкастый (ok), 21:09, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот тут он не путает - это совершенно нормальная аналогия ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, Sluggard (ok), 21:15, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не аналогия, и уж тем более не нормальная Один компонент под единой лицензи... текст свёрнут, показать
     
  • 8.48, анонн (ok), 21:22, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело ты - приплёл приплетание мною systemd зачем-то Выпиливание компилят... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, Sluggard (ok), 21:33, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая ещё смена лицензии всех компонент, откуда ты это взял Во FreeBSD что, код... текст свёрнут, показать
     
  • 6.29, псевдонимус (?), 20:57, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гит под какой версией? Если второй, то им пох.
     
     
  • 7.35, Sluggard (ok), 21:04, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, то есть не настолько больно? О'кей, принято.
     
     
  • 8.37, псевдонимус (?), 21:07, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что больно ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.21, псевдонимус (?), 20:46, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати откуда у линуксоиды взялась "базовая система"?

    Правильно, ее нет.

     
     
  • 5.23, Sluggard (ok), 20:50, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ничего откуда и не выпиливается. И лицензии не называют несовместимыми.
    А вот GPL иногда несовместима оказывается. Например, с FreeBSD... и Apple App Store. :)
     
     
  • 6.30, псевдонимус (?), 20:58, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переформулируй.
     
  • 6.31, анонн (ok), 20:59, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот ничего откуда и не выпиливается. И лицензии не называют несовместимыми.

    И че там с OpenZFS в ядре-то, совместитель?

     
     
  • 7.33, псевдонимус (?), 21:02, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя лицензия зфс тоже копилефт ;-)
     
  • 7.40, Sluggard (ok), 21:10, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А OpenZFS входит в состав многих дистрибутивов Linux, вместе с ними распространяется, и его никто никуда не выкидывал.
    Как-то вот не мешает его лицензия таскать его с собой, рядом с другими компонентами дистра, под другими, самыми разными лицензиями.
     
     
  • 8.42, псевдонимус (?), 21:16, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не выкинули, потому что не могут Хоть ваш божок и кукарекал, что она не нужна ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.51, Sluggard (ok), 21:23, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если речь про Линуса, то ты, может быть, удивишься, но состав дистрибутивов от н... текст свёрнут, показать
     
  • 8.54, анонн (ok), 21:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти опеннетные Знатоки как оно там, в бзд code pkg query license L ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.49, Аноним (49), 21:22, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С зфс играет роль не столько принципиальный момент, сколько чудная история противного оракла и их юристов. Думаю, все слышали что Линус говорил по этому поводу
     
     
  • 8.50, Аноним (49), 21:23, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и я не про его речи о ненужности ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.46, Sw00p aka Jerom (?), 21:19, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так лучше чтобы её и вовсе не было, чем то, что есть во фрибсд, на которую (базовую систему) всем класть (майнтейнерам фрибсд). Годами не фиксят, и даже не выпиливают.
     

  • 1.12, Аноним (12), 20:34, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот, молодцы, взяли и перешли на гит. Не то, что бздунята из этой новости, которые до сих пор пилят свой нескучный СУС https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51265
     
  • 1.45, Sadok (ok), 21:19, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    э.. а на гитхабе сейчас что?
     
     
  • 2.52, Аноним (49), 21:24, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ридонли зеркало
     

  • 1.47, Аноним (47), 21:20, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    svnlite > git для простого пользователя. Синхронизирует ветки быстрее, минималистичнее, и может сихнонизировать отдельную утилиту с её зависимостями.
    Когда был на фряхе загуглить не смог такую фичу у git, а в MAN'е svnlite это описано.
     
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