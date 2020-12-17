Проект FreeBSD анонисировал переход на Git в ближайшие дни

2.11 , псевдонимус ( ? ), 20:33, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пердон сначала выбросите из него. Хотя, глядя на тенденции, могут и перейти. Лет через 3. :-(

2.15 , анонн ( ok ), 20:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Теперь ещё пусть на портаж переедут и можно будет пользоваться. Т.е. чтобы угодить Линуксоидам, нужно выкинуть обвязку на Sh + Си и обмазаться свеженьким питоном? Похоже, Линуксоиды знают толк в изощренных извращениях.

3.18 , псевдонимус ( ? ), 20:42, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В инсталлятор уже луа напихали. Не пердон конечно, но ему там не место.

3.36 , Аноним ( 5 ), 21:07, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему Линуксоидам, а не Гну*бам? Давайте будем откровенны, мы тут за развитие, удобство, гибкость, и поддержку современного ПО. Ядро совершенно не важно.

3.38 , Клыкастый ( ok ), 21:07, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – меньшая скорость портежей связана с питоном в сильно меньшей степени. уже всё проходили. писали на сях, прирост в целом невелик.

2.16 , псевдонимус ( ? ), 20:38, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если не одумаются, будет тебе генту на фряшном ядре.

3.20 , Аноним ( 5 ), 20:46, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если не одумаются, будет тебе генту на фряшном ядре. Было бы неплохо кстати, а то там вроде только 9 было. Там глядишь и Genode подвезут.

4.25 , псевдонимус ( ? ), 20:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вливайсч в команду, приближайте конец фрибсд в пригодном для использования виде. Там тебе и непрерывные обновления будут и гит и специфичные фряшные плюшки... Много сторонников ты там найдешь.

2.44 , Аноним ( 24 ), 21:19, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кому он нахрен нужен, он отстаёт от портов в два раза по количеству и свежести пакетов, сама сруктура ебилдов отстаёт по удобству из-за императивности, а утилита portage будучи питоноподелнием отстаёт по скорости. Так что давайте лучше gentoo перейдёт на порты, теперь для этого не нужно и легаси svn привлекать.

3.53 , Аноним ( 5 ), 21:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как бы никто не мешает обновлять чаще. И держать больше пакетов. Как уже верно заметили, проблема скорости вовсе не в питоне, а в сложности расчёта зависимостей.

