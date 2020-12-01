Во FreeBSD добавлена поддержка VPN WireGuard

В ядро и пользовательское окружение FreeBSD принят код с реализацией драйвера и инструментария VPN WireGuard. Реализация основана на коде, ранее разработанном для OpenBSD. Патч для FreeBSD подготовил Мэтт Данвуди (Matt Dunwoodie), автор варианта WireGuard для OpenBSD.

Для организации работы VPN предложен работающий на уровне ядра драйвер "if_wg" с реализацией протокола WireGuard и специфичного сетевого интерфейса, а также модифицированный вариант утилиты ifconfig для настройки туннеля. В драйвере используется библиотека zinc с собственной реализацией алгоритмов blake2s, poly1305, chacha20 и curve25519. Реализация совместима со всеми официальными клиентами WireGuard для Linux, Windows, macOS, *BSD, iOS и Android.

Напомним, что VPN WireGuard реализован на основе современных методов шифрования, обеспечивает очень высокую производительность, прост в использовании, лишён усложнений и хорошо зарекомендовал себя в ряде крупных внедрений, обрабатывающих большие объёмы трафика. Проект развивается с 2015 года, прошёл аудит и формальную верификацию применяемых методов шифрования. В WireGuard применяется концепция маршрутизации по ключам шифрования, которая подразумевает привязку к каждому сетевому интерфейсу закрытого ключа и применение для связывания открытых ключей.

Обмен открытыми ключами для установки соединения производится по аналогии с SSH. Для согласования ключей и соединения без запуска отдельного демона в пространстве пользователя применяется механизм Noise_IK из Noise Protocol Framework, похожий на поддержание authorized_keys в SSH. Передача данных осуществляется через инкапсуляцию в пакеты UDP. Поддерживается смена IP-адреса VPN-сервера (роуминг) без разрыва соединения с автоматической перенастройкой клиента.

Для шифрования используется потоковый шифр ChaCha20 и алгоритм аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, разработанные Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein), Таней Ланге (Tanja Lange) и Питером Швабе (Peter Schwabe). ChaCha20 и Poly1305 позиционируются как более быстрые и безопасные аналоги AES-256-CTR и HMAC, программная реализация которых позволяет добиться фиксированного времени выполнения без задействования специальной аппаратной поддержки. Для генерации совместного секретного ключа применяется протокол Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых в реализации Curve25519, также предложенной Дэниелом Бернштейном. Для хеширования используются алгоритм BLAKE2s (RFC7693). =>



