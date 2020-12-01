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Во FreeBSD добавлена поддержка VPN WireGuard

01.12.2020 19:46

В ядро и пользовательское окружение FreeBSD принят код с реализацией драйвера и инструментария VPN WireGuard. Реализация основана на коде, ранее разработанном для OpenBSD. Патч для FreeBSD подготовил Мэтт Данвуди (Matt Dunwoodie), автор варианта WireGuard для OpenBSD.

Для организации работы VPN предложен работающий на уровне ядра драйвер "if_wg" с реализацией протокола WireGuard и специфичного сетевого интерфейса, а также модифицированный вариант утилиты ifconfig для настройки туннеля. В драйвере используется библиотека zinc с собственной реализацией алгоритмов blake2s, poly1305, chacha20 и curve25519. Реализация совместима со всеми официальными клиентами WireGuard для Linux, Windows, macOS, *BSD, iOS и Android.

Напомним, что VPN WireGuard реализован на основе современных методов шифрования, обеспечивает очень высокую производительность, прост в использовании, лишён усложнений и хорошо зарекомендовал себя в ряде крупных внедрений, обрабатывающих большие объёмы трафика. Проект развивается с 2015 года, прошёл аудит и формальную верификацию применяемых методов шифрования. В WireGuard применяется концепция маршрутизации по ключам шифрования, которая подразумевает привязку к каждому сетевому интерфейсу закрытого ключа и применение для связывания открытых ключей.

Обмен открытыми ключами для установки соединения производится по аналогии с SSH. Для согласования ключей и соединения без запуска отдельного демона в пространстве пользователя применяется механизм Noise_IK из Noise Protocol Framework, похожий на поддержание authorized_keys в SSH. Передача данных осуществляется через инкапсуляцию в пакеты UDP. Поддерживается смена IP-адреса VPN-сервера (роуминг) без разрыва соединения с автоматической перенастройкой клиента.

Для шифрования используется потоковый шифр ChaCha20 и алгоритм аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, разработанные Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein), Таней Ланге (Tanja Lange) и Питером Швабе (Peter Schwabe). ChaCha20 и Poly1305 позиционируются как более быстрые и безопасные аналоги AES-256-CTR и HMAC, программная реализация которых позволяет добиться фиксированного времени выполнения без задействования специальной аппаратной поддержки. Для генерации совместного секретного ключа применяется протокол Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых в реализации Curve25519, также предложенной Дэниелом Бернштейном. Для хеширования используются алгоритм BLAKE2s (RFC7693). =>

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/freeb...)
  2. OpenNews: В ядро платформы Android перенесена поддержка VPN WireGuard
  3. OpenNews: В ядро NetBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
  4. OpenNews: VPN WireGuard принят в основной состав OpenBSD
  5. OpenNews: Доступен VPN WireGuard 1.0.0
  6. OpenNews: В ядро Linux 5.6 принят код с поддержкой VPN WireGuard и расширения MPTCP (MultiPath TCP)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54178-wireguard
Ключевые слова: wireguard, freebsd, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, leibniz (ok), 19:52, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Matt Dunwoodie просто молоток.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:57, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    >молоток

    Ага, всё верно, когда в руках молоток всё вокруг становится похожим на гвозди.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:40, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Офигеть ты хохмач
     
  • 3.23, bergentroll (ok), 21:00, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда в голове афоризм про молоток, всё становится похожим на молоток.
     
  • 2.21, YetAnotherOnanym (ok), 20:44, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будет хорошо кушать - станет кувалдой.
     

  • 1.2, anonymous (??), 19:53, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Поддерживается смена IP-адреса VPN-сервера (роуминг) без разрыва соединения

    Может всё же VPN-клиента? Если сменится адрес сервера разрыв таки произойдёт.

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 20:14, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    соединение сохраняется при смене низлежащей сети (двусторонний p2p роуминг с обновлением конфигурации по новой информации об айпи).
     

  • 1.3, Аноним (4), 19:54, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Кто-нибудь в курсе, когда у BSDшников запланирован переход на linux?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:06, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > когда у BSDшников

    BSDшников? у каких именно? все bsd разные. это разные ос... это тебе не зоопарк разношёрстных пингвинячих дистрибутивов линукс...

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:15, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > это разные ос... это тебе не зоопарк разношёрстных
    > это разные XXX ... это тебе не зоопарк разно-XXX

    Бздунологика.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 21:30, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объясню так, чтобы даже ты понял. FreeBSD, NetBSD, OpenBSD и так далее - это разные операционные системы. С разными ядрами, разными системными библиотеками и разным предназначением. А почти все твои 100500 дриcтpибутивов кocтылинупca по существу различаются только нескучными обоями, да половыми и религиозными принадлежностями их сборщиков: у кого-то systemd вызывает страдания несовместимые с рациональным мышлением, у кого-то нестерпимо бомбит от rpm и он предпочитает deb и так далее. Собирается вся эта шняга из одних и тех же гнутых либо украденных сорцов, работает поверх одного и того же ядра от Линуса и по большому счету не нужна совсем.
     
  • 3.32, Аноним (32), 21:34, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит как шутка. Притом, не очень умная.
     
  • 2.15, анонн (ok), 20:23, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Кто-нибудь в курсе, когда у BSDшников запланирован переход на linux?

    Как только в Linux наконец перейдут на linux-sockets interface, eLPF и Linux Process Accounting for Linux, так сразу. Но это не точно.


     

  • 1.5, Аноним (5), 19:58, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В wireguard уже завезли пушинг маршрутов клиенту, или это всё ещё унылое ничего неумеющее гуано, но зато всего 4000 строчек кода? ;))))
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:01, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Москва не сразу строилась.
     
  • 2.22, YetAnotherOnanym (ok), 20:59, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А этим должен заниматься модуль ядра, реализующий функционал VPN? Имхо, для таких целей правильнее просто дёргать сторонее ПО.
     

  • 1.6, Пепердыщ (?), 19:58, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Носятся со своим уайргардом как с писанной торбой
     
  • 1.9, фывфывфыв (?), 20:07, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а чё такой хайп вокруг этого вирегурда?
     
     
  • 2.14, mikhailnov (ok), 20:16, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для настройки OpenVPN нужно прочитать километр запутанных мануалов со 100500 командами, а в WireGuard все проще.
     
     
  • 3.16, Аноним (7), 20:28, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Softether даст тебе в одном флаконе OpenVPN, l2tp-ipsec, SSTP. На выбор или сразу все. Также под капотом собственный виртуальный NAT и DHCP. Раздача маршрутов клиентам, если не ошибаюсь присутствует. Настраивается через CLI или GUI на выбор, есть мастер первоначальной настройки для начинающих. Из дополнительных плюшек - может прокладывать туннели через сервера softether, MS Azure (актуально для Китая), а также использовать для передачи данных icmp и dns-запросы (скорость как у модема на 1200 бод, так что опция, интересная скорее чисто теоретически)
    В общем, тоже несложно. Видимо, у WG есть что-то еще, помимо простоты.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 21:15, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любитель комбайнов? Ничего, это пройдёт.
     
  • 4.28, Анонов Антон Анонович (?), 21:20, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальное полное (читай почти единственное) управление этим "добром" (Softether-ом) все так же только с Виндоус клиента? Полнофункционального кли все так же не подвезли? Или хотя бы веб-морды хоть какой-нибудь?...
     
     
  • 5.31, Аноним (30), 21:32, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линупceныши должны страдать
     
  • 4.29, Ананимус (?), 21:21, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В общем, тоже несложно. Видимо, у WG есть что-то еще, помимо простоты.

    У WG есть простота реализации, roaming и он не жрет батарейку не в себя как OpenVPN. И ещё аудит может провести один чувак за пару недель.

     

  • 1.10, Аноним (10), 20:09, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    хотим быть как Linux, только остаем и в основном мозгами
     
     
  • 2.17, анонн (ok), 20:30, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > хотим быть как Linux, только остаем и в основном мозгами
    >> Matt Dunwoodie and I (Jason A. Donenfeld, WireGuard author)  have been working on this for quite some time now, with at some point Matt even showing up at my door in Paris to push the effort further.

    Пингвиняш хотел пошутить смешно - а получился, как обычно, громкий "пук"?


     

  • 1.11, Аноним (11), 20:10, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а давайте вслед за VPN еще и V8 в ядро затянем, чтобы js еще быстрее работал!!!
     
  • 1.19, Аноним (19), 20:43, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я правильно понимаю, что фряху должны запретить, т.к. впн запрещено?
     
     
  • 2.26, Аноним (25), 21:16, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимы запрещены. Немедленно самовыпились!
     

  • 1.20, Аноним (20), 20:43, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Патч для FreeBSD подготовил Мэтт Данвуди (Matt Dunwoodie), автор варианта WireGuard для OpenBSD.

    Это как надо было прочитать оригинальный коммит, чтобы получилось из «сделан на основе реализации для OpenBSD от Matt Dunwoodie” до Matt Dunwoodie подготовил патч?

     
  • 1.24, Аноним (24), 21:02, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подскажите простейший впн для соединения нескольких компьютеров в одну виртуальную сеть, можно даже без шифрования, но желательно с роумингом (чтобы коннект сохранялся при смене динамического IP).

    задача: подключаться со смартфона (мобильная сеть) к компьютеру (проводная сеть) и ноутбуку (вайфай макдональдса).

    SSH не подходит, т.к. на некоторых компьютерах стоит винда. IPSec слишком сложен в настройке. OpenVPN слишком медленен и сильно жрёт батарею смартфона.

    на данный момент с задачей справляется только Wireguard.
    или я плохо гуглил?

     
     
  • 2.27, Аноним (25), 21:18, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и бери wg, за чем дело стало?
     
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