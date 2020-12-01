Во FreeBSD добавлена поддержка VPN WireGuard

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|2.4, Аноним (4), 19:57, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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>молоток
Ага, всё верно, когда в руках молоток всё вокруг становится похожим на гвозди.
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|1.2, anonymous (??), 19:53, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Поддерживается смена IP-адреса VPN-сервера (роуминг) без разрыва соединения
Может всё же VPN-клиента? Если сменится адрес сервера разрыв таки произойдёт.
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|2.12, Аноним (-), 20:14, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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соединение сохраняется при смене низлежащей сети (двусторонний p2p роуминг с обновлением конфигурации по новой информации об айпи).
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|1.3, Аноним (4), 19:54, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Кто-нибудь в курсе, когда у BSDшников запланирован переход на linux?
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|2.8, Аноним (8), 20:06, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> когда у BSDшников
BSDшников? у каких именно? все bsd разные. это разные ос... это тебе не зоопарк разношёрстных пингвинячих дистрибутивов линукс...
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|3.13, Аноним (13), 20:15, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> это разные ос... это тебе не зоопарк разношёрстных
> это разные XXX ... это тебе не зоопарк разно-XXX
Бздунологика.
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|4.30, Аноним (30), 21:30, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Объясню так, чтобы даже ты понял. FreeBSD, NetBSD, OpenBSD и так далее - это разные операционные системы. С разными ядрами, разными системными библиотеками и разным предназначением. А почти все твои 100500 дриcтpибутивов кocтылинупca по существу различаются только нескучными обоями, да половыми и религиозными принадлежностями их сборщиков: у кого-то systemd вызывает страдания несовместимые с рациональным мышлением, у кого-то нестерпимо бомбит от rpm и он предпочитает deb и так далее. Собирается вся эта шняга из одних и тех же гнутых либо украденных сорцов, работает поверх одного и того же ядра от Линуса и по большому счету не нужна совсем.
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|2.15, анонн (ok), 20:23, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кто-нибудь в курсе, когда у BSDшников запланирован переход на linux?
Как только в Linux наконец перейдут на linux-sockets interface, eLPF и Linux Process Accounting for Linux, так сразу. Но это не точно.
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|1.5, Аноним (5), 19:58, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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В wireguard уже завезли пушинг маршрутов клиенту, или это всё ещё унылое ничего неумеющее гуано, но зато всего 4000 строчек кода? ;))))
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|2.22, YetAnotherOnanym (ok), 20:59, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А этим должен заниматься модуль ядра, реализующий функционал VPN? Имхо, для таких целей правильнее просто дёргать сторонее ПО.
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|2.14, mikhailnov (ok), 20:16, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для настройки OpenVPN нужно прочитать километр запутанных мануалов со 100500 командами, а в WireGuard все проще.
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|3.16, Аноним (7), 20:28, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Softether даст тебе в одном флаконе OpenVPN, l2tp-ipsec, SSTP. На выбор или сразу все. Также под капотом собственный виртуальный NAT и DHCP. Раздача маршрутов клиентам, если не ошибаюсь присутствует. Настраивается через CLI или GUI на выбор, есть мастер первоначальной настройки для начинающих. Из дополнительных плюшек - может прокладывать туннели через сервера softether, MS Azure (актуально для Китая), а также использовать для передачи данных icmp и dns-запросы (скорость как у модема на 1200 бод, так что опция, интересная скорее чисто теоретически)
В общем, тоже несложно. Видимо, у WG есть что-то еще, помимо простоты.
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|4.28, Анонов Антон Анонович (?), 21:20, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальное полное (читай почти единственное) управление этим "добром" (Softether-ом) все так же только с Виндоус клиента? Полнофункционального кли все так же не подвезли? Или хотя бы веб-морды хоть какой-нибудь?...
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|4.29, Ананимус (?), 21:21, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В общем, тоже несложно. Видимо, у WG есть что-то еще, помимо простоты.
У WG есть простота реализации, roaming и он не жрет батарейку не в себя как OpenVPN. И ещё аудит может провести один чувак за пару недель.
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|2.17, анонн (ok), 20:30, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> хотим быть как Linux, только остаем и в основном мозгами
>> Matt Dunwoodie and I (Jason A. Donenfeld, WireGuard author) have been working on this for quite some time now, with at some point Matt even showing up at my door in Paris to push the effort further.
Пингвиняш хотел пошутить смешно - а получился, как обычно, громкий "пук"?
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|1.11, Аноним (11), 20:10, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а давайте вслед за VPN еще и V8 в ядро затянем, чтобы js еще быстрее работал!!!
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|1.20, Аноним (20), 20:43, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Патч для FreeBSD подготовил Мэтт Данвуди (Matt Dunwoodie), автор варианта WireGuard для OpenBSD.
Это как надо было прочитать оригинальный коммит, чтобы получилось из «сделан на основе реализации для OpenBSD от Matt Dunwoodie” до Matt Dunwoodie подготовил патч?
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|1.24, Аноним (24), 21:02, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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подскажите простейший впн для соединения нескольких компьютеров в одну виртуальную сеть, можно даже без шифрования, но желательно с роумингом (чтобы коннект сохранялся при смене динамического IP).
задача: подключаться со смартфона (мобильная сеть) к компьютеру (проводная сеть) и ноутбуку (вайфай макдональдса).
SSH не подходит, т.к. на некоторых компьютерах стоит винда. IPSec слишком сложен в настройке. OpenVPN слишком медленен и сильно жрёт батарею смартфона.
на данный момент с задачей справляется только Wireguard.
или я плохо гуглил?
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