Во FreeBSD добавлена поддержка VPN WireGuard

2.17 , анонн ( ok ), 20:30, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > хотим быть как Linux, только остаем и в основном мозгами

>> Matt Dunwoodie and I (Jason A. Donenfeld, WireGuard author) have been working on this for quite some time now, with at some point Matt even showing up at my door in Paris to push the effort further. Пингвиняш хотел пошутить смешно - а получился, как обычно, громкий "пук"?