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В ядро платформы Android перенесена поддержка VPN WireGuard

14.10.2020 09:09

Компания Google добавила в основную кодовую базу Android код со встроенной поддержкой VPN WireGuard. Код WireGuard перенесён в модификацию ядра Linux 5.4, развиваемую для будущего выпуска платформы Android 12, из основного ядра Linux 5.6, в состав которого изначально был принят WireGuard. Работающая на уровне ядра поддержка WireGuard включена по умолчанию.

До сих пор разработчиками WireGuard для Android предлагалось мобильное приложение, которое уже удалялось компанией Google из каталога Google Play из-за ссылки на страницу приёма пожертвований на сайте проекта, которая нарушала правила осуществления платежей (пожертвования отмечены как недопустимые, если их собирает не специально зарегистрированная некоммерческая организация).

Напомним, что VPN WireGuard реализован на основе современных методов шифрования, обеспечивает очень высокую производительность, прост в использовании, лишён усложнений и хорошо зарекомендовал себя в ряде крупных внедрений, обрабатывающих большие объёмы трафика. Проект развивается с 2015 года, прошёл аудит и формальную верификацию применяемых методов шифрования. В WireGuard применяется концепция маршрутизации по ключам шифрования, которая подразумевает привязку к каждому сетевому интерфейсу закрытого ключа и применение для связывания открытых ключей.

Обмен открытыми ключами для установки соединения производится по аналогии с SSH. Для согласования ключей и соединения без запуска отдельного демона в пространстве пользователя применяется механизм Noise_IK из Noise Protocol Framework, похожий на поддержание authorized_keys в SSH. Передача данных осуществляется через инкапсуляцию в пакеты UDP. Поддерживается смена IP-адреса VPN-сервера (роуминг) без разрыва соединения с автоматической перенастройкой клиента.

Для шифрования используется потоковый шифр ChaCha20 и алгоритм аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, разработанные Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein), Таней Ланге (Tanja Lange) и Питером Швабе (Peter Schwabe). ChaCha20 и Poly1305 позиционируются как более быстрые и безопасные аналоги AES-256-CTR и HMAC, программная реализация которых позволяет добиться фиксированного времени выполнения без задействования специальной аппаратной поддержки. Для генерации совместного секретного ключа применяется протокол Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых в реализации Curve25519, также предложенной Дэниелом Бернштейном. Для хеширования используются алгоритм BLAKE2s (RFC7693).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.xda-developers.com...)
  2. OpenNews: В ядро NetBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
  3. OpenNews: VPN WireGuard принят в основной состав OpenBSD
  4. OpenNews: Доступен VPN WireGuard 1.0.0
  5. OpenNews: В ядро Linux 5.6 принят код с поддержкой VPN WireGuard и расширения MPTCP (MultiPath TCP)
  6. OpenNews: Google работает над использованием обычного ядра Linux в Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53886-wireguard
Ключевые слова: wireguard, android, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:29, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Еще бы некротик его поддерживать начал не только в дюже сырой бете, вообще бы замечательно было.
     
     
  • 2.2, Сейд (ok), 09:46, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Установи OpenWrt.
     
     
  • 3.10, ksjdjfgklsjdklgfj (?), 10:25, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    wrt на негротика? зачем? там и на стоковой прошивке конструктор лего нервно курит в сторонке
     
  • 3.17, nebularia (ok), 11:12, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем тогда вообще микротик? Его ради роутероси берут, если нужно опенврт можно найти лучший вариант по соотношению цена/железо (которое в микртоах довольно среднее, да. А чего вы хотели за такую цену?).
     
  • 2.13, anon123 (?), 10:58, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в последних beta версиях routeros 7 уже есть поддержка)
     
     
  • 3.14, ryoken (ok), 11:05, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В продакшене гоняли 7-ю версию? :D
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:47, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    у невротиков внедрение что udp openvpn, что wireguard вызывает какие-то мягко говоря сложности, настолько там у невротиков все сложно и запутанно.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:16, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    там не столько openvpn и wireguard, сколько UDP-проблемы.

    микротыки - железки слабенькие, их легитимными UDP-запросами можно поломать.
    Ради интереса включите встроенный кэширующий DNS выставьте его 53-им портом в интернет и посмотрите через сколько весь роутер зависнет до нерабочего состояния от парочки ботов. Примерно то же будет с UDP VPN в которой не видно явной сессионности.

    У всех линеек в документации есть норматив по нагрузке и количеству VPN-соединений, которые они тащат.
    Выкатить-то свою UDP VPN они могли уже давно, вот только подвести её под предсказуемый норматив и добиться гарантий что столько-то соединений точно будет работать - вот это уже проблема.

    Ничего сложного кстати в этом нет, сложно это понять пользователям OpenWRT, у которых в голове дихотомия работает/не работает без понимания что такое SLA.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:51, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Написал и вроде полегчало, да?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:51, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы оно ещё не ловилось/резалось каждым усатым с полтычка...
     
  • 1.5, Иваня (?), 09:52, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:53, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Т.е. бэкдоров туда уже завезли?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:13, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Учитывая что Гугл как и все остальные американские корпорации участвует в PRISM, сомнений не остаётся
     
  • 2.12, maximnik0 (?), 10:52, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну клиенту официальному (последнея версия) требуеться права на видио и фотосьемку ....зачем?
    Приложение с c сылки opennet .
     
     
  • 3.15, Аноним (6), 11:06, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > права на видио и фотосьемку ....зачем?

    Ну это самоочевидно... Чтобы у "товарища майора"/"агента Смита" сразу был ваш портрет.

     
  • 3.16, Бен Криведко (?), 11:10, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для сканирования QR кода. Очень удобно заносить конфигурацию с экрана дисплея консоли через камеру телефона:

    qrencode -t ansiutf8 < client_name.conf

     
     
  • 4.18, nebularia (ok), 11:13, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем более это давно runtime permission
     
  • 4.19, Аноним (6), 11:14, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Удобно, спору нет... кабы вот еще изобрести способ разрешить камере сканировать qr-код и в то же время запретить делать селфи сканирующего...
     
     
  • 5.21, nebularia (ok), 11:18, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не сканируй тогда, лол. Забивай руками
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:23, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > пожертвования отмечены как недопустимые, если их собирает не специально зарегистрированная некоммерческая организация

    Свинство.

     
     
  • 2.20, nebularia (ok), 11:14, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл просто хочет себе проценты, чтобы пожертвования делались через инапп.
     

  • 1.22, user90 (?), 11:30, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В ядро платформы Android

    Ну-ну, там теперь свое ядро от гугла? ;)

     
     
  • 2.23, iPony129412 (?), 11:53, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давным-давно.

    Гугл с переменным успехом пытается свои нароботки просунуть в стандартное линксовое ядро.

     

  • 1.24, КО (?), 11:54, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда его ещё не засунули?
     
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