В ядро платформы Android перенесена поддержка VPN WireGuard

Компания Google добавила в основную кодовую базу Android код со встроенной поддержкой VPN WireGuard. Код WireGuard перенесён в модификацию ядра Linux 5.4, развиваемую для будущего выпуска платформы Android 12, из основного ядра Linux 5.6, в состав которого изначально был принят WireGuard. Работающая на уровне ядра поддержка WireGuard включена по умолчанию.

До сих пор разработчиками WireGuard для Android предлагалось мобильное приложение, которое уже удалялось компанией Google из каталога Google Play из-за ссылки на страницу приёма пожертвований на сайте проекта, которая нарушала правила осуществления платежей (пожертвования отмечены как недопустимые, если их собирает не специально зарегистрированная некоммерческая организация).

Напомним, что VPN WireGuard реализован на основе современных методов шифрования, обеспечивает очень высокую производительность, прост в использовании, лишён усложнений и хорошо зарекомендовал себя в ряде крупных внедрений, обрабатывающих большие объёмы трафика. Проект развивается с 2015 года, прошёл аудит и формальную верификацию применяемых методов шифрования. В WireGuard применяется концепция маршрутизации по ключам шифрования, которая подразумевает привязку к каждому сетевому интерфейсу закрытого ключа и применение для связывания открытых ключей.

Обмен открытыми ключами для установки соединения производится по аналогии с SSH. Для согласования ключей и соединения без запуска отдельного демона в пространстве пользователя применяется механизм Noise_IK из Noise Protocol Framework, похожий на поддержание authorized_keys в SSH. Передача данных осуществляется через инкапсуляцию в пакеты UDP. Поддерживается смена IP-адреса VPN-сервера (роуминг) без разрыва соединения с автоматической перенастройкой клиента.

Для шифрования используется потоковый шифр ChaCha20 и алгоритм аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, разработанные Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein), Таней Ланге (Tanja Lange) и Питером Швабе (Peter Schwabe). ChaCha20 и Poly1305 позиционируются как более быстрые и безопасные аналоги AES-256-CTR и HMAC, программная реализация которых позволяет добиться фиксированного времени выполнения без задействования специальной аппаратной поддержки. Для генерации совместного секретного ключа применяется протокол Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых в реализации Curve25519, также предложенной Дэниелом Бернштейном. Для хеширования используются алгоритм BLAKE2s (RFC7693).



