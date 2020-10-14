В ядро платформы Android перенесена поддержка VPN WireGuard

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|1.1, Аноним (1), 09:29, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Еще бы некротик его поддерживать начал не только в дюже сырой бете, вообще бы замечательно было.
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|3.17, nebularia (ok), 11:12, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И зачем тогда вообще микротик? Его ради роутероси берут, если нужно опенврт можно найти лучший вариант по соотношению цена/железо (которое в микртоах довольно среднее, да. А чего вы хотели за такую цену?).
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|1.3, Аноним (3), 09:47, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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у невротиков внедрение что udp openvpn, что wireguard вызывает какие-то мягко говоря сложности, настолько там у невротиков все сложно и запутанно.
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|2.8, Аноним (8), 10:16, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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там не столько openvpn и wireguard, сколько UDP-проблемы.
микротыки - железки слабенькие, их легитимными UDP-запросами можно поломать.
Ради интереса включите встроенный кэширующий DNS выставьте его 53-им портом в интернет и посмотрите через сколько весь роутер зависнет до нерабочего состояния от парочки ботов. Примерно то же будет с UDP VPN в которой не видно явной сессионности.
У всех линеек в документации есть норматив по нагрузке и количеству VPN-соединений, которые они тащат.
Выкатить-то свою UDP VPN они могли уже давно, вот только подвести её под предсказуемый норматив и добиться гарантий что столько-то соединений точно будет работать - вот это уже проблема.
Ничего сложного кстати в этом нет, сложно это понять пользователям OpenWRT, у которых в голове дихотомия работает/не работает без понимания что такое SLA.
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|2.7, Аноним (7), 10:13, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Учитывая что Гугл как и все остальные американские корпорации участвует в PRISM, сомнений не остаётся
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|2.12, maximnik0 (?), 10:52, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну клиенту официальному (последнея версия) требуеться права на видио и фотосьемку ....зачем?
Приложение с c сылки opennet .
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|3.15, Аноним (6), 11:06, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> права на видио и фотосьемку ....зачем?
Ну это самоочевидно... Чтобы у "товарища майора"/"агента Смита" сразу был ваш портрет.
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|3.16, Бен Криведко (?), 11:10, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для сканирования QR кода. Очень удобно заносить конфигурацию с экрана дисплея консоли через камеру телефона:
qrencode -t ansiutf8 < client_name.conf
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|4.19, Аноним (6), 11:14, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Удобно, спору нет... кабы вот еще изобрести способ разрешить камере сканировать qr-код и в то же время запретить делать селфи сканирующего...
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|1.9, Аноним (9), 10:23, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пожертвования отмечены как недопустимые, если их собирает не специально зарегистрированная некоммерческая организация
Свинство.
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|2.23, iPony129412 (?), 11:53, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давным-давно.
Гугл с переменным успехом пытается свои нароботки просунуть в стандартное линксовое ядро.
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