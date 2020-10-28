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Релиз FreeBSD 12.2

28.10.2020 17:06

Представлен релиз FreeBSD 12.2, который опубликован для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 13 запланирован на 23 марта 2021 года.

Ключевые новшества:

  • Обновлены беспроводной стек, драйверы для беспроводных устройств и компоненты hostapd и wpa_supplicant, в которых включена поддержка 802.11n, 802.11w, 802.11ac и 802.11ax (Wi-Fi 6).
  • Добавлен драйвер ice с поддержкой 100-гигабитных Ethernet-адаптеров Intel.
  • Задействована техника защиты W^X (write XOR execute), подразумевающая, что страницы памяти не могут быть одновременно доступны на запись и исполнение. Режим W^X позволит загружать ядро с применением исполняемых страниц памяти для которых запрещена запись (ранее для страниц памяти с данными ядра уже применялся запрет исполнения, но без привязки к возможности записи).
  • DRM-драйверы (Direct Rendering Manager) в графической подсистеме синхронизированы с ядром Linux 5.4. Файлы DTS (Device Tree Sources) синхронизированы с ядром Linux 5.6.
  • Проведена работа по использованию udev/evdev и libinput для повышения совместимости с устройствами ввода, для которых теперь не требуются локальные настройки.
  • В инфраструктуре эмуляции окружения Linux (Linuxulator) внесены изменения для решению проблем с функционированием конкретных Linux-приложений (например, Chromium, Firefox, DB2, Oracle, EAGLE, Memcached, Nginx, Steam, signal-desktop, VLC, 1password). Объявляемая эмулятором версия ядра Linux повышена до 3.10.0 (как в RHEL 7), налажена работа вызова gettynam в chroot, улучшена поддержка memfd, добавлены системные вызовы splice и sendfile, реализован ioctl BLKPBSZGET, предоставлена поддержка kcov. Добавлены sysctl compat.linux.use_emul_path и compat.linux.debug. Переделана обработка ошибок. Добавлен режим TCP_CORK (требуется для nginx). Реализован флаг MAP_32BIT (решает проблему с запуском пакетов с Mono.
  • В утилиту jail добавлена возможность запуска Linux в jail-окружениях.
  • В rc.conf добавлена переменная "linux_mounts_enable", отвечающая за монтирование специфичных для Linux файловых систем в иерархию "/compat/linux" при включении эмуляции Linux (linux_enable=YES).
  • В утилиту cron добавлена поддержка новых флагов в crontab: "-n" и "-q" для отключения отправки писем при запуске задания и отключения записи в лог информации о выполненных командах.
  • В утилите dd реализованы новые операции conv=fsync, conf=fdatasync, oflag=fsync, oflag=sync и iflag=fullblock.
  • Улучшена работа утилиты fsck_msdosfs, в том числе сокращено потребление памяти и добавлен флаг "-M" для отключения использования mmap.
  • Добавлена утилита certctl для управления сертификатами и чёрными списками отозванных сертификатов.
  • В syslogd реализована возможность фильтрации атрибутов (текст сообщения, программа, хост и т.п.) при помощи масок и регулярных выражений.
  • В утилите sed добавлена возможность чтения команд из стандартного потока при указании опции "-f -".
  • В sesutil добавлена команда "show" для вывода сводки о SES-контроллере (SCSI Enclosure Services).
  • В утилите bhyve добавлена возможность настройки дополнительных параметров контроллера AHCI.
  • Утилита amd помечена как устаревшая и будет удалена во FreeBSD 13.0. Для автоматического монтирования ФС рекомендовано использовать autofs или порт sysutils/am-utils.
  • В библиотеку libifconfig добавлена возможность предоставления информации о состоянии сетевых мостов (bridge).
  • В ядре изменено поведение системного вызова read, который теперь по умолчанию неприменим к каталогам. Для возвращения старого поведения предложен sysctl security.bsd.allow_read_dir.
  • Добавлена поддержка интерфейса APEI (ACPI Platform Error Interfaces), через который чипсет передаёт операционной системе сведения об аппаратных ошибках, например, ошибках PCIe при подключении оборудования.
  • В драйвер virtio_blk добавлена поддержка операции TRIM (информирование об освобождении блоков).
  • В ZFS добавлена возможность вывода статистики (kstat) об операциях записи и чтения с разделением по dataset-ам.
  • В загрузчике реализована возможность переключения между разными устройствами для консоли (Serial, Video).
  • В устройства tap и tun добавлена возможность создания псевдонимов для общего управляющего интерфейса в /dev.
  • В библиотеку libalias и пакетный фильтр ipfw добавлена поддержка подсетей CGN (Carrier Grade NAT, RFC 6598).
  • В драйвере ng_nat появилась возможность прикрепления к ethernet-интерфейсу.
  • Обновлены драйверы устройств. Драйвер ixl (Intel Ethernet 700) обновлён до версии 1.11.29, ena (Amazon Elastic Network Adapter) до версии 2.2.0, а cxgbe (Chelsio T4, T5, T6 Ethernet) до версии 1.25.0.0.
  • Помечены устаревшими и будут удалены во FreeBSD 13.0 драйверы ubsec (криптоакселераторы Broadcom и BlueSteel uBsec 5x0x), ufm (Cypress Semiconductor FM Radio), apm (apm BIOS), ctau (Cronyx Tau) и cx (Cronyx Sigma). Из ядра GENERIC для 32-разрядных систем удалён драйвер mps (LSI Fusion-MPT 2 IT/IR 6Gb/s Serial Attached SCSI/SATA).
  • Сlang, llvm, lld, lldb, compiler-rt и libc++ обновлены до версии 10.0.1 (в прошлом выпуске поставлялся LLVM 8). Обновлены версии pkg 1.15.10, tcsh 6.21.00, less 551, libbsdxml 2.2.9, resolvconf 3.9.2, pcap 1.9.1, tcpdump 4.9.3, xz 5.2.5, OpenSSH 7.9p1, unbound 1.10.1, libarchive 3.4.3, svn 1.14.0, ntpd 4.2.8p15, file 5.39, bc 3.1.1, sqlite3 3.32.3, BSD make 20200719, Sendmail 8.16.1, OpenSSL 1.1.1h.
  • Начиная с FreeBSD 13.0 тип CPU (CPUTYPE) для архитектуры i386 по умолчанию будет изменён с 486 на 686 (при желании сборки для i486 и i586 можно сформировать самостоятельно).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/releas...)
  2. OpenNews: Реализована возможность сборки FreeBSD в других операционных системах
  3. OpenNews: Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.4
  5. OpenNews: GCC удалён из основного состава FreeBSD
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53978-freebsd
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, йо ж (?), 17:10, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    ура! long live bsd!
     
  • 1.2, m.makhno (ok), 17:22, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    FreeBSD - знаковый UNIX, с легендарными портами и интереснейшими jail'ами. IBM, Nokia, Juniper, Apple, Sony и др. не дадут соврать, что проект востребованный.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:26, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    M$ калькулятор она в состянии запустить ? А ? Не по зубам задачка ?
     
     
  • 3.5, m.makhno (ok), 17:29, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и не нужно, спасибо
     
  • 3.7, Аноним (7), 17:31, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не просто же так в линуксе всё кроме вайна не нужно.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 17:37, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >всё кроме вайна

    Очень спорно, 99% времени я использую разнообразный GNU софт (т.е. coreutils и всё остальное) и это именно то, почему линукс превосходит остальные системы. Если бы они поставляли ГНУтые варианты утилит из коробки, разница была бы не столь разительна для неспециалистов: в конце концов, линукс -- это только ядро.

     
     
  • 5.55, анонн (ok), 19:03, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему линукс превосходит остальные системы.
    > Если бы они поставляли ГНУтые варианты утилит из коробки,

    Когда-когда гнутый dd научился показывать прогресс копирования не через одно место (потому что кое-кто, кое-когда гордо заявил, что SIGINFO пережиток прошлого и "нинужна"™, SIGUSR1 хватит всем - в результате во фре можно было просто нажать Ctrl+T и посмотреть статус/прогресс, а в "прогрессинво-молодежных" почти два десятка лет извращались с "killall -SIGUSR1 dd")?
    18 или всего лишь 17 лет после BSDшного?

     
  • 4.18, nomad__ (ok), 17:39, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вот даже не стоит вайн. Есть виртуалка с виндой ради одной единственной проги, но вайна нет.
     
     
  • 5.20, zzz (??), 17:42, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >У меня вот даже не стоит вайн

    И для кого только этот вайн пилят, дураки какие-то, ведь линуксоиды не используют виндовый софт, вот те крест

     
     
  • 6.27, nomad__ (ok), 17:48, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы и дальше не использовал. Но вот есть одна прожка, которая мне нужна по работе, CPNTools называется (http://cpntools.org/). У нее есть линуксовая версия, но она древняя как фекалии мамонта и походу не поддерживается, и разрабы настоятельно рекомендуют виндовую версию.
     
     
  • 7.56, НяшМяш (ok), 19:04, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне было бы лень держать целую жирную виртуалку и ждать пока она стартанёт, чтобы запускать программу, которая работает в wine (на оффсайте так и написано)
     
     
  • 8.57, nomad__ (ok), 19:06, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не заработала Разбираться в причинах было лень А виртуалка под qemu стартует д... текст свёрнут, показать
     
  • 3.12, nomad__ (ok), 17:35, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем?
     
  • 3.42, Аноним (42), 18:23, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надоело в каждой теме про калькуляторы? Запусти уже на смартфоне и пользуйся.
     
     
  • 4.58, VladSh (?), 19:09, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОС не может работать без калькулятора. А люди не могут без ОС, немогущих работать без калькулятора.
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:34, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты с NetBSD перепутал.
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:35, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > FreeBSD - знаковый UNIX

    FreeBSD не является UNIX. Максимум UNIX-подобной. Полный и исчерпывающий список UNIX-ов: https://www.opengroup.org/openbrand/register/ — в этом списке можно заметить Huawei EulerOS 2.0, который GNU/Linux + systemd. Таким образом, есть как минимум один GNU/Linux, который не просто UNIX-подобный, а самый что ни на есть true UNIX®.

     
     
  • 3.22, nomad__ (ok), 17:43, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Де-факто является, поскольку прямой потомок 4.4-BSD Lite. Де-юре регистрация в качестве Unix стоит столько, что только корпорации типа Huawei или Apple могут ее себе позволить.
     
     
  • 4.29, Аноним (13), 17:49, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только The Open Group может решать, что есть UNIX®, а что нет. Для всего остального есть расплывчатая характеристика "UNIX-подобность".
     
     
  • 5.30, nomad__ (ok), 17:51, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так кто ж спорит. Юридически все так. Но какая к черту разница - UNIX, не UNIX? Это лишь вопрос названия.
     
     
  • 6.47, Аноним (47), 18:46, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UNIX проприетарщина корпоративная вот вся особенность тру UNIX. Даже от эйлер ос ты все исходники фиг получишь
     
  • 6.52, Аноним (52), 19:01, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как может быть ЮНИКС-ом то, что не содержит исходный код ЮНИКСА-а? Ты об этом не задумывался?
    Хватит уже распускать наивные слухи о том, что мол фряха тот самый юникс который мы потеряли, только открытый.
    Есть illumos, который по сути есть прямой потомок SVR4, но ты же его почему то ЮНИКС-ом не называешь, ты скорее всего про его существование и не знал.
     
     
  • 7.54, nomad__ (ok), 19:03, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как может быть ЮНИКС-ом то, что не содержит исходный код ЮНИКСА-а? Ты
    > об этом не задумывался?
    > Хватит уже распускать наивные слухи о том, что мол фряха тот самый
    > юникс который мы потеряли, только открытый.
    > Есть illumos, который по сути есть прямой потомок SVR4, но ты же
    > его почему то ЮНИКС-ом не называешь, ты скорее всего про его
    > существование и не знал.

    Представь себе, знал. И даже щупал ОпенИндиану. И я не утверждаю, что "фряха - тот самый юникс". Я лишь говорю, что фряха ближе к юниксу, чем линукс.

     
     
  • 8.61, Представитель корпорации (?), 19:17, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай сравнивать, в чём эта близость заключается Прямо по пунктам 1 система и... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.64, nomad__ (ok), 19:29, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай Начинай, а у меня дела поважнее есть в полдвенадцатого ночи ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.68, Аноним (52), 19:58, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абасратушки ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.31, Аноним (16), 17:52, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На деле там больше общего с линуксом чем с aix. Все юниксы и их потомки проприетарное болото, спасибо за напоминание на тему того почему твёрдое нет.
     
     
  • 5.32, nomad__ (ok), 17:53, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AIX тут при чем? Я ее вообще не упоминал.
     
     
  • 6.34, Аноним (16), 17:59, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня существует ровно 2 "тру-юникса" это ейайекс и хпукс (ну и солярис третий, хотя там будущее не очень радужное), остальные только пытаются подмазаться копируя проприетарное болото и худшие практики мира айти. Какой толк от бсд вообще?
     
     
  • 7.40, nomad__ (ok), 18:10, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опять же: тру, не тру - в чем разница? Меня вполне устраивают Unix-подобные Linux и BSD. А шильдик - да пофиг какой.
     
     
  • 8.59, Аноним (52), 19:10, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линукс - ядро Линус Торвальдс плюс юзерленд Ричард Мэттью Столлман БСД - изначал... текст свёрнут, показать
     
  • 4.51, Аноним (52), 18:57, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Де-факто является, поскольку прямой потомок 4.4-BSD Lite. Де-юре регистрация в качестве Unix стоит столько, что только корпорации типа Huawei или Apple могут ее себе позволить.

    FreeBSD де-факто не является UNIX, т.к. не содержит исходный код UNIX.
    Прекрати распространять фейк-ньюс.
    Видео на русском языке про историю BSD, в которой доходчиво объясняется почему FreeBSD =! UNIX
    https://youtu.be/CMfveo_I0YI

     
     
  • 5.72, Аноним (72), 20:18, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, зато выше по треду линух является юниксом по тем же причинам, что не содержит код юникса. логично!
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:46, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Является UNIX - не является UNIX...

    Какие преимущества в производительности, надежности, удобстве использования, ...  дает наличие/отсутствие ярлычка "Тру Юникс - не тру Юникс"?

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 18:07, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    True UNIX для солидных господ
     
  • 4.46, Annoynymous (ok), 18:44, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно выигрывать госконтракты.
     
  • 3.44, анонн (ok), 18:34, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Максимум UNIX-подобной.
    > Полный и исчерпывающий список UNIX-ов: https://www.opengroup.org/openbrand/register/ — в этом списке можно заметить Huawei EulerOS 2.0, который GNU/Linux + systemd.

    И System V там тоже нет.
    Просто интересно, что более UNIX-подобно: фря или System V?

     
  • 2.62, Аноним (52), 19:23, 28/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 19:47, 28/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (37)

  • 1.4, Аноним (16), 17:28, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Применять read() к каталогу видится мне довольно странным. Да и readdir() в линуксе как-то более адекватно устроен.
     
     
  • 2.43, анонн (ok), 18:24, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/



    r361798:
        vfs: add restrictions to read(2) of a directory [1/2]
        
        Historically, we've allowed read() of a directory and some filesystems will
        accommodate (e.g. ufs/ffs, msdosfs). From the history department staffed by
        Warner: <<EOF
        
        pdp-7 unix seemed to allow reading directories, but they were weird, special
        things there so I'm unsure (my pdp-7 assembler sucks).



     

  • 1.6, Deanon (ok), 17:30, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    FreeBSD forever! Отличная ОСь!
     
  • 1.8, Аноним (67), 17:32, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не нужно, ибо в WSL не запустить.
     
     
  • 2.15, nomad__ (ok), 17:37, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Одна из причин, по которой WSL не нужен, как и винда.
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:35, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Уже завезли виптуализацию?
     
  • 1.11, nomad__ (ok), 17:35, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    FreeBSD мне друг, но GPL дороже. Отличная ось, рад, что развивается.
     
     
  • 2.21, m.makhno (ok), 17:43, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    BSD - отличные лицензии.
     
     
  • 3.23, nomad__ (ok), 17:45, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для компаний. Я же разраб, мне будет неприятно, если какой-нибудь бизнес-}{уизнес возьмет мой код под лицензией BSD и вставит его в свой закрытый продукт.
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 17:48, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мне было бы приятно узнать, что мой код настолько хорош, что его даже крадут...
     
     
  • 5.28, nomad__ (ok), 17:49, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На вкус и цвет все люди разные. Я пишу открытый код не для того, чтоб его тырили всякие корпорасты.
     
     
  • 6.49, аноним3 (?), 18:49, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ошибка в понимании открытого кода. код под gpl крадут чаще нежели под bsd. возьми к примеру ситуацию с той же сборкой редхат. там много кода который пишется ими, но центось и другие прекрасно существуют. да код напрямую не продают, но его с легкостью "берут" и пользуют в составе своих уже платных продуктов. и так одна фирма у другой стаскивает их наработки. хотя нельзя сказать , что такая система распространения кода хороша для общественных проектов(тех же разработок ядра и компонентов на так сказать общественных началах).
     
  • 6.69, Аноним (69), 20:05, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне например не приятно что я работая программистом на компанию не могу использовать готовую либу по обработке XML, DocX, PDF и т д только из-за того что кто-то такой упёртый и жадный. Если ты такой жадный то зачем вообще открывал код?
     
     
  • 7.71, nomad__ (ok), 20:14, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А мне например не приятно что я работая программистом на компанию не
    > могу использовать готовую либу по обработке XML, DocX, PDF и т
    > д только из-за того что кто-то такой упёртый и жадный. Если
    > ты такой жадный то зачем вообще открывал код?

    Я не жадный, я за открытый код. И я ненавижу бизнес с его вечной закрытостью и другими заморочками, хоть и приходится на него работать.
    Хочешь использовать готовую либу - используй, но будь добр соблюдать лицензию. Не хочешь открывать свой код - ищи другую или пиши свою, тебе за это деньги платят.

     
  • 5.41, Аноним (41), 18:14, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А мне было бы приятно узнать, что мой код настолько хорош, что его даже крадут...
    > БЫ

    ... но из кода у меня только скрипт перезапуска апача в случае зависания?

     
     
  • 6.73, Аноним (25), 20:24, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем да,но речь не о моих скромных способностях,а об ощущении своей востребованности... полезности для общества.
     
  • 4.35, zzz (??), 18:05, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как там гугл, уже вернул патчи для ext? Много патчей вернули амазон, фейсбук?
     
     
  • 5.38, nomad__ (ok), 18:07, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Как там гугл, уже вернул патчи для ext? Много патчей вернули амазон,
    > фейсбук?

    А я считаю чужие патчи? Или они в BSD патчи возвращают, а в Linux нет? К чему вопрос-то? Про то, что на GPL кладут болт? Ну так это давно известно, особенно в РФ прям китовый болт складывают.

     
     
  • 6.48, анонн (ok), 18:48, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А я считаю чужие патчи? Или они в BSD патчи возвращают, а в Linux нет?

    Ну как бэ, к̵л̵а̵с̵с̵и̵ч̵е̵с̵к̵и̵й̵ ̵н̵а̵б̵р̵о̵с̵ ̵в̵ ̵б̵с̵д̵ш̵н̵о̵й̵ ̵н̵о̵в̵о̵с̵т̵и̵
    "если какой-нибудь бизнес-}{уизнес возьмет мой код под лицензией BSD и вставит его в свой закрытый продукт."
    Гугл, Амазон и Кляудфляра очень даже могут взять ваш GPL код и вставить его в свой закрытый продукт в виде всяких сервисов.

    > К чему вопрос-то? Про то, что на GPL кладут болт?

    Почему "кладут болт"? Читайте лицензию (ну или FAQ к ней).
    "Works as intended".
    У облачно-сервисников (т.е. основной бизнес тех же Амазон, CloudFlare, да и пожалуй Google) в GPLv2/3 ровно те же самые "обязанности" что и с использованием BSDL. Так как они никому не отдают "готовые бинарники", то и из кода и наработок могут выкладывать только то, что (в перспективе) невыгодно поддерживать самим.
    Такие дела.


     
     
  • 7.60, Представитель корпорации (?), 19:13, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чего ты взял что твой код кому-то понадобится? Ты действительно думаешь, что ты способен написать то, что не способны мы? Тебе к психиатору стоит обратиться.
     
     
  • 8.70, анонн (ok), 20:06, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C чего ты взял, что твое мнение мимо темы мне интересно Для начала, неплохо ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.74, zzz (??), 20:24, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут линукс? Ты чего встрепенулся? Ты же тут орал, что BSD лицензия позволяет воровать код, а вот GPL совсем другое дело и его нельзя встроить в закрытый продукт. Ну и как, сильно жопээль помешал гуглу, амазону, пейсбуку?
     
  • 5.50, Аноним (47), 18:50, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше чем ты
     

  • 1.14, Аноним (14), 17:36, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Пока не запилят нормально работающий докер даж ставить не буду
     
     
  • 2.17, nomad__ (ok), 17:38, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    там jail'ы заместо этой коряги. Гораздо лучше.
     

  • 1.19, zzz (??), 17:40, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В инфраструктуре эмуляции окружения Linux (Linuxulator) внесены изменения для решению проблем с функционированием конкретных Linux-приложений

    Еще бы скайп завезли, и тогда линукс можно смело выкидывать на помойку

     
     
  • 2.24, nomad__ (ok), 17:45, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    кто-то им еще пользуется?
     
     
  • 3.36, zzz (??), 18:06, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть какие-то альтернативы для слабого железа, которые могут тянуть до 10 участников без заиканий и лагов?
     
     
  • 4.39, nomad__ (ok), 18:08, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Есть какие-то альтернативы для слабого железа, которые могут тянуть до 10 участников
    > без заиканий и лагов?

    Без понятия. На работе используем Zoom. Скайпом несколько лет уже не пользовался и даже аккаунт удалил. Или не удалил... Не помню.

     
  • 4.63, Аноним (63), 19:23, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того, как скайп перешел на Electron, он уже не "для слабого железа". Батарею выжирает с ужасной скоростью.
     

  • 1.33, Sluggard (ok), 17:55, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Поздравления всем причастным.
     
  • 1.45, ZULUL (?), 18:42, 28/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
  • 1.53, Аноним (53), 19:01, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подожду недельку, а там уже и перекачусь.
     
     
  • 2.66, Аноним (66), 19:46, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через недельку весь инет отрубят
     

  • 1.65, Аноним (65), 19:38, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С почином, помянем.
     

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