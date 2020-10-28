Релиз FreeBSD 12.2

2.21 , m.makhno ( ok ), 17:43, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – BSD - отличные лицензии.

3.23 , nomad__ ( ok ), 17:45, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для компаний. Я же разраб, мне будет неприятно, если какой-нибудь бизнес-}{уизнес возьмет мой код под лицензией BSD и вставит его в свой закрытый продукт.

4.26 , Аноним ( 25 ), 17:48, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А мне было бы приятно узнать, что мой код настолько хорош, что его даже крадут...

5.28 , nomad__ ( ok ), 17:49, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На вкус и цвет все люди разные. Я пишу открытый код не для того, чтоб его тырили всякие корпорасты.

6.49 , аноним3 ( ? ), 18:49, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ошибка в понимании открытого кода. код под gpl крадут чаще нежели под bsd. возьми к примеру ситуацию с той же сборкой редхат. там много кода который пишется ими, но центось и другие прекрасно существуют. да код напрямую не продают, но его с легкостью "берут" и пользуют в составе своих уже платных продуктов. и так одна фирма у другой стаскивает их наработки. хотя нельзя сказать , что такая система распространения кода хороша для общественных проектов(тех же разработок ядра и компонентов на так сказать общественных началах).

6.69 , Аноним ( 69 ), 20:05, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мне например не приятно что я работая программистом на компанию не могу использовать готовую либу по обработке XML, DocX, PDF и т д только из-за того что кто-то такой упёртый и жадный. Если ты такой жадный то зачем вообще открывал код?

7.71 , nomad__ ( ok ), 20:14, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А мне например не приятно что я работая программистом на компанию не

> могу использовать готовую либу по обработке XML, DocX, PDF и т

> д только из-за того что кто-то такой упёртый и жадный. Если

> ты такой жадный то зачем вообще открывал код? Я не жадный, я за открытый код. И я ненавижу бизнес с его вечной закрытостью и другими заморочками, хоть и приходится на него работать.

Хочешь использовать готовую либу - используй, но будь добр соблюдать лицензию. Не хочешь открывать свой код - ищи другую или пиши свою, тебе за это деньги платят.

5.41 , Аноним ( 41 ), 18:14, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А мне было бы приятно узнать, что мой код настолько хорош, что его даже крадут...

> БЫ ... но из кода у меня только скрипт перезапуска апача в случае зависания?

6.73 , Аноним ( 25 ), 20:24, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В общем да,но речь не о моих скромных способностях,а об ощущении своей востребованности... полезности для общества.

4.35 , zzz ( ?? ), 18:05, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как там гугл, уже вернул патчи для ext? Много патчей вернули амазон, фейсбук?

5.38 , nomad__ ( ok ), 18:07, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Как там гугл, уже вернул патчи для ext? Много патчей вернули амазон,

> фейсбук? А я считаю чужие патчи? Или они в BSD патчи возвращают, а в Linux нет? К чему вопрос-то? Про то, что на GPL кладут болт? Ну так это давно известно, особенно в РФ прям китовый болт складывают. 6.48 , анонн ( ok ), 18:48, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А я считаю чужие патчи? Или они в BSD патчи возвращают, а в Linux нет? Ну как бэ, к̵л̵а̵с̵с̵и̵ч̵е̵с̵к̵и̵й̵ ̵н̵а̵б̵р̵о̵с̵ ̵в̵ ̵б̵с̵д̵ш̵н̵о̵й̵ ̵н̵о̵в̵о̵с̵т̵и̵

"если какой-нибудь бизнес-}{уизнес возьмет мой код под лицензией BSD и вставит его в свой закрытый продукт."

Гугл, Амазон и Кляудфляра очень даже могут взять ваш GPL код и вставить его в свой закрытый продукт в виде всяких сервисов. > К чему вопрос-то? Про то, что на GPL кладут болт? Почему "кладут болт"? Читайте лицензию (ну или FAQ к ней).

"Works as intended".

У облачно-сервисников (т.е. основной бизнес тех же Амазон, CloudFlare, да и пожалуй Google) в GPLv2/3 ровно те же самые "обязанности" что и с использованием BSDL. Так как они никому не отдают "готовые бинарники", то и из кода и наработок могут выкладывать только то, что (в перспективе) невыгодно поддерживать самим.

Такие дела.

7.60 , Представитель корпорации ( ? ), 19:13, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С чего ты взял что твой код кому-то понадобится? Ты действительно думаешь, что ты способен написать то, что не способны мы? Тебе к психиатору стоит обратиться.

8.70 , анонн ( ok ), 20:06, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать C чего ты взял, что твое мнение мимо темы мне интересно Для начала, неплохо ... 6.74 , zzz ( ?? ), 20:24, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При чем тут линукс? Ты чего встрепенулся? Ты же тут орал, что BSD лицензия позволяет воровать код, а вот GPL совсем другое дело и его нельзя встроить в закрытый продукт. Ну и как, сильно жопээль помешал гуглу, амазону, пейсбуку?

5.50 , Аноним ( 47 ), 18:50, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Больше чем ты

