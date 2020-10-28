Релиз FreeBSD 12.2

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|1.2, m.makhno (ok), 17:22, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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FreeBSD - знаковый UNIX, с легендарными портами и интереснейшими jail'ами. IBM, Nokia, Juniper, Apple, Sony и др. не дадут соврать, что проект востребованный.
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|2.3, Аноним (3), 17:26, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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M$ калькулятор она в состянии запустить ? А ? Не по зубам задачка ?
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|4.16, Аноним (16), 17:37, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>всё кроме вайна
Очень спорно, 99% времени я использую разнообразный GNU софт (т.е. coreutils и всё остальное) и это именно то, почему линукс превосходит остальные системы. Если бы они поставляли ГНУтые варианты утилит из коробки, разница была бы не столь разительна для неспециалистов: в конце концов, линукс -- это только ядро.
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|5.55, анонн (ok), 19:03, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почему линукс превосходит остальные системы.
> Если бы они поставляли ГНУтые варианты утилит из коробки,
Когда-когда гнутый dd научился показывать прогресс копирования не через одно место (потому что кое-кто, кое-когда гордо заявил, что SIGINFO пережиток прошлого и "нинужна"™, SIGUSR1 хватит всем - в результате во фре можно было просто нажать Ctrl+T и посмотреть статус/прогресс, а в "прогрессинво-молодежных" почти два десятка лет извращались с "killall -SIGUSR1 dd")?
18 или всего лишь 17 лет после BSDшного?
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|4.18, nomad__ (ok), 17:39, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня вот даже не стоит вайн. Есть виртуалка с виндой ради одной единственной проги, но вайна нет.
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|5.20, zzz (??), 17:42, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>У меня вот даже не стоит вайн
И для кого только этот вайн пилят, дураки какие-то, ведь линуксоиды не используют виндовый софт, вот те крест
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|6.27, nomad__ (ok), 17:48, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я бы и дальше не использовал. Но вот есть одна прожка, которая мне нужна по работе, CPNTools называется (http://cpntools.org/). У нее есть линуксовая версия, но она древняя как фекалии мамонта и походу не поддерживается, и разрабы настоятельно рекомендуют виндовую версию.
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|7.56, НяшМяш (ok), 19:04, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне было бы лень держать целую жирную виртуалку и ждать пока она стартанёт, чтобы запускать программу, которая работает в wine (на оффсайте так и написано)
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|3.42, Аноним (42), 18:23, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надоело в каждой теме про калькуляторы? Запусти уже на смартфоне и пользуйся.
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|4.58, VladSh (?), 19:09, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ОС не может работать без калькулятора. А люди не могут без ОС, немогущих работать без калькулятора.
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|2.13, Аноним (13), 17:35, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> FreeBSD - знаковый UNIX
FreeBSD не является UNIX. Максимум UNIX-подобной. Полный и исчерпывающий список UNIX-ов: https://www.opengroup.org/openbrand/register/ — в этом списке можно заметить Huawei EulerOS 2.0, который GNU/Linux + systemd. Таким образом, есть как минимум один GNU/Linux, который не просто UNIX-подобный, а самый что ни на есть true UNIX®.
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|3.22, nomad__ (ok), 17:43, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Де-факто является, поскольку прямой потомок 4.4-BSD Lite. Де-юре регистрация в качестве Unix стоит столько, что только корпорации типа Huawei или Apple могут ее себе позволить.
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|4.29, Аноним (13), 17:49, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только The Open Group может решать, что есть UNIX®, а что нет. Для всего остального есть расплывчатая характеристика "UNIX-подобность".
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|5.30, nomad__ (ok), 17:51, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так кто ж спорит. Юридически все так. Но какая к черту разница - UNIX, не UNIX? Это лишь вопрос названия.
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|6.47, Аноним (47), 18:46, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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UNIX проприетарщина корпоративная вот вся особенность тру UNIX. Даже от эйлер ос ты все исходники фиг получишь
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|6.52, Аноним (52), 19:01, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как может быть ЮНИКС-ом то, что не содержит исходный код ЮНИКСА-а? Ты об этом не задумывался?
Хватит уже распускать наивные слухи о том, что мол фряха тот самый юникс который мы потеряли, только открытый.
Есть illumos, который по сути есть прямой потомок SVR4, но ты же его почему то ЮНИКС-ом не называешь, ты скорее всего про его существование и не знал.
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|7.54, nomad__ (ok), 19:03, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как может быть ЮНИКС-ом то, что не содержит исходный код ЮНИКСА-а? Ты
> об этом не задумывался?
> Хватит уже распускать наивные слухи о том, что мол фряха тот самый
> юникс который мы потеряли, только открытый.
> Есть illumos, который по сути есть прямой потомок SVR4, но ты же
> его почему то ЮНИКС-ом не называешь, ты скорее всего про его
> существование и не знал.
Представь себе, знал. И даже щупал ОпенИндиану. И я не утверждаю, что "фряха - тот самый юникс". Я лишь говорю, что фряха ближе к юниксу, чем линукс.
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|4.31, Аноним (16), 17:52, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На деле там больше общего с линуксом чем с aix. Все юниксы и их потомки проприетарное болото, спасибо за напоминание на тему того почему твёрдое нет.
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|6.34, Аноним (16), 17:59, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сегодня существует ровно 2 "тру-юникса" это ейайекс и хпукс (ну и солярис третий, хотя там будущее не очень радужное), остальные только пытаются подмазаться копируя проприетарное болото и худшие практики мира айти. Какой толк от бсд вообще?
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|7.40, nomad__ (ok), 18:10, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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опять же: тру, не тру - в чем разница? Меня вполне устраивают Unix-подобные Linux и BSD. А шильдик - да пофиг какой.
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|8.59, Аноним (52), 19:10, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Линукс - ядро Линус Торвальдс плюс юзерленд Ричард Мэттью Столлман БСД - изначал... текст свёрнут, показать
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|4.51, Аноним (52), 18:57, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Де-факто является, поскольку прямой потомок 4.4-BSD Lite. Де-юре регистрация в качестве Unix стоит столько, что только корпорации типа Huawei или Apple могут ее себе позволить.
FreeBSD де-факто не является UNIX, т.к. не содержит исходный код UNIX.
Прекрати распространять фейк-ньюс.
Видео на русском языке про историю BSD, в которой доходчиво объясняется почему FreeBSD =! UNIX
https://youtu.be/CMfveo_I0YI
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|5.72, Аноним (72), 20:18, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ага, зато выше по треду линух является юниксом по тем же причинам, что не содержит код юникса. логично!
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|3.25, Аноним (25), 17:46, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Является UNIX - не является UNIX...
Какие преимущества в производительности, надежности, удобстве использования, ... дает наличие/отсутствие ярлычка "Тру Юникс - не тру Юникс"?
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|1.4, Аноним (16), 17:28, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Применять read() к каталогу видится мне довольно странным. Да и readdir() в линуксе как-то более адекватно устроен.
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|2.43, анонн (ok), 18:24, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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r361798:
vfs: add restrictions to read(2) of a directory [1/2]
Historically, we've allowed read() of a directory and some filesystems will
accommodate (e.g. ufs/ffs, msdosfs). From the history department staffed by
Warner: <<EOF
pdp-7 unix seemed to allow reading directories, but they were weird, special
things there so I'm unsure (my pdp-7 assembler sucks).
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|3.23, nomad__ (ok), 17:45, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для компаний. Я же разраб, мне будет неприятно, если какой-нибудь бизнес-}{уизнес возьмет мой код под лицензией BSD и вставит его в свой закрытый продукт.
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|4.26, Аноним (25), 17:48, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А мне было бы приятно узнать, что мой код настолько хорош, что его даже крадут...
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|5.28, nomad__ (ok), 17:49, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На вкус и цвет все люди разные. Я пишу открытый код не для того, чтоб его тырили всякие корпорасты.
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|6.49, аноним3 (?), 18:49, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ошибка в понимании открытого кода. код под gpl крадут чаще нежели под bsd. возьми к примеру ситуацию с той же сборкой редхат. там много кода который пишется ими, но центось и другие прекрасно существуют. да код напрямую не продают, но его с легкостью "берут" и пользуют в составе своих уже платных продуктов. и так одна фирма у другой стаскивает их наработки. хотя нельзя сказать , что такая система распространения кода хороша для общественных проектов(тех же разработок ядра и компонентов на так сказать общественных началах).
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|6.69, Аноним (69), 20:05, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А мне например не приятно что я работая программистом на компанию не могу использовать готовую либу по обработке XML, DocX, PDF и т д только из-за того что кто-то такой упёртый и жадный. Если ты такой жадный то зачем вообще открывал код?
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|7.71, nomad__ (ok), 20:14, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А мне например не приятно что я работая программистом на компанию не
> могу использовать готовую либу по обработке XML, DocX, PDF и т
> д только из-за того что кто-то такой упёртый и жадный. Если
> ты такой жадный то зачем вообще открывал код?
Я не жадный, я за открытый код. И я ненавижу бизнес с его вечной закрытостью и другими заморочками, хоть и приходится на него работать.
Хочешь использовать готовую либу - используй, но будь добр соблюдать лицензию. Не хочешь открывать свой код - ищи другую или пиши свою, тебе за это деньги платят.
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|5.41, Аноним (41), 18:14, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А мне было бы приятно узнать, что мой код настолько хорош, что его даже крадут...
> БЫ
... но из кода у меня только скрипт перезапуска апача в случае зависания?
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|6.73, Аноним (25), 20:24, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В общем да,но речь не о моих скромных способностях,а об ощущении своей востребованности... полезности для общества.
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|4.35, zzz (??), 18:05, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как там гугл, уже вернул патчи для ext? Много патчей вернули амазон, фейсбук?
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|5.38, nomad__ (ok), 18:07, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как там гугл, уже вернул патчи для ext? Много патчей вернули амазон,
> фейсбук?
А я считаю чужие патчи? Или они в BSD патчи возвращают, а в Linux нет? К чему вопрос-то? Про то, что на GPL кладут болт? Ну так это давно известно, особенно в РФ прям китовый болт складывают.
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|6.48, анонн (ok), 18:48, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А я считаю чужие патчи? Или они в BSD патчи возвращают, а в Linux нет?
Ну как бэ, к̵л̵а̵с̵с̵и̵ч̵е̵с̵к̵и̵й̵ ̵н̵а̵б̵р̵о̵с̵ ̵в̵ ̵б̵с̵д̵ш̵н̵о̵й̵ ̵н̵о̵в̵о̵с̵т̵и̵
"если какой-нибудь бизнес-}{уизнес возьмет мой код под лицензией BSD и вставит его в свой закрытый продукт."
Гугл, Амазон и Кляудфляра очень даже могут взять ваш GPL код и вставить его в свой закрытый продукт в виде всяких сервисов.
> К чему вопрос-то? Про то, что на GPL кладут болт?
Почему "кладут болт"? Читайте лицензию (ну или FAQ к ней).
"Works as intended".
У облачно-сервисников (т.е. основной бизнес тех же Амазон, CloudFlare, да и пожалуй Google) в GPLv2/3 ровно те же самые "обязанности" что и с использованием BSDL. Так как они никому не отдают "готовые бинарники", то и из кода и наработок могут выкладывать только то, что (в перспективе) невыгодно поддерживать самим.
Такие дела.
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|7.60, Представитель корпорации (?), 19:13, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С чего ты взял что твой код кому-то понадобится? Ты действительно думаешь, что ты способен написать то, что не способны мы? Тебе к психиатору стоит обратиться.
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|8.70, анонн (ok), 20:06, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
C чего ты взял, что твое мнение мимо темы мне интересно Для начала, неплохо ... текст свёрнут, показать
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|6.74, zzz (??), 20:24, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При чем тут линукс? Ты чего встрепенулся? Ты же тут орал, что BSD лицензия позволяет воровать код, а вот GPL совсем другое дело и его нельзя встроить в закрытый продукт. Ну и как, сильно жопээль помешал гуглу, амазону, пейсбуку?
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|1.19, zzz (??), 17:40, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В инфраструктуре эмуляции окружения Linux (Linuxulator) внесены изменения для решению проблем с функционированием конкретных Linux-приложений
Еще бы скайп завезли, и тогда линукс можно смело выкидывать на помойку
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|3.36, zzz (??), 18:06, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть какие-то альтернативы для слабого железа, которые могут тянуть до 10 участников без заиканий и лагов?
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|4.39, nomad__ (ok), 18:08, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Есть какие-то альтернативы для слабого железа, которые могут тянуть до 10 участников
> без заиканий и лагов?
Без понятия. На работе используем Zoom. Скайпом несколько лет уже не пользовался и даже аккаунт удалил. Или не удалил... Не помню.
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|4.63, Аноним (63), 19:23, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После того, как скайп перешел на Electron, он уже не "для слабого железа". Батарею выжирает с ужасной скоростью.
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