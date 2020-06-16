Спустя 11 месяцев после выпуска 11.3 и 7 месяцев с момента релиза 12.1 доступен релиз FreeBSD 11.4, который подготовлен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, Raspberry Pi B, Raspberry Pi 2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. FreeBSD 11.4 станет последним выпуском в серии 11.x. Поддержка выпуска 11.3 будет прекращена через 3 месяца, а поддержка FreeBSD 11.4 и всей ветки 11-STABLE продлится до 30 сентября 2021 года. Релиз FreeBSD 12.2 ожидается 27 октября. Ключевые новшества: Компоненты Clang, libc++, compiler-rt, LLDB, LLD и LLVM обновлены до версии 10.0;

В ZFS добавлена возможность переименования закладок на снапшоты. Снижены задержки при синхронной записи 128КБ блоков. Предоставлена возможность настройки максимального размера блока ZFS ZIL (ZFS intent log);

В состав включена утилита certctl для управления сертификатами и чёрными списками отозванных сертификатов;

В библиотеку libalias и пакетный фильтр ipfw добавлена поддержка подсетей CGN (Carrier Grade NAT, RFC 6598);

В утилиту camcontrol добавлена поддержка Accessible Max Address Configuration (AMA) и реализована команда "modepage" для добавления дескрипторов блоков;

Размер параметра YPMAXRECORD в подсистеме yp увеличен с 1M до 16M для совместимости с Linux;

В утилиту usbconfig добавлена команда detach_kernel_driver;

В утилиту jot добавлена возможность вывода бесконечного потока случайных данных, соответствующих заданным границам;

В утилиту freebsd-update добавлены новые команды updatesready для проверки завершения установки обновлений и showconfig для показа настроек;

В crontab реализованы флаги "-n" и "-q" для отключения отправки писем и вывода в лог при запуске команды;

В usbconfig добавлена команда dump_stats;

В fsck_ffs и newfs налажен поиск сведений о резервных суперблоков для накопителей с размером сектора более 4K (до 64K);

В команду env добавлены флаги "-L и "-U" для установки окружения для заданного пользователя из файлов login.conf и ~/.login_conf;

В syslogd добавлена поддержка фильтров на основе свойств;

Из БД сетевых сервисов (/etc/services) удалён протокол netatalk;

В драйвер ng_nat добавлена поддержка прикрепления к Ethernet-интерфейсу;

Обновлена поддержка оборудования. В звуковой драйвер snd_hda добавлена поддержка чипов Intel Cannon Lake. Обновлены версии драйверов aacraid 3.2.10 и ena 2.2.0. Добавлена поддержка AHCI-контроллеров JMicron JMB582 и JMB585. Добавлена поддержка LTE-модемов D-Link DWM-222.

В драйвер crypto добавлен вывод предупреждения о скором прекращении поддержки алгоритмов ARC4, Blowfish, CAST128, DES, 3DES, MD5-HMAC и Skipjack. В Kerberos GSS API добавлено предупреждение об устаревании алгоритмов, определённых в RFC 6649 и 8429 в секции "SHOULD NOT".

Помечен устаревшим и будет удалён во FreeBSD 13.0 драйвер ubsec, обеспечивающий поддержку криптоакселераторов Broadcom и BlueSteel uBsec 5x0x;

Обновлены версии pkg 1.13.2, OpenSSL 1.0.2u, Unbound 1.9.6, ntpd 4.2.8p14, WPA Supplicant 2.9, tcsh 6.21.0;

В портах предложены окружения рабочего стола KDE 5.18.4 и GNOME 3.28.



