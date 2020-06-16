The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз FreeBSD 11.4

16.06.2020 20:51

Спустя 11 месяцев после выпуска 11.3 и 7 месяцев с момента релиза 12.1 доступен релиз FreeBSD 11.4, который подготовлен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, Raspberry Pi B, Raspberry Pi 2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2.

FreeBSD 11.4 станет последним выпуском в серии 11.x. Поддержка выпуска 11.3 будет прекращена через 3 месяца, а поддержка FreeBSD 11.4 и всей ветки 11-STABLE продлится до 30 сентября 2021 года. Релиз FreeBSD 12.2 ожидается 27 октября.

Ключевые новшества:

  • Компоненты Clang, libc++, compiler-rt, LLDB, LLD и LLVM обновлены до версии 10.0;
  • В ZFS добавлена возможность переименования закладок на снапшоты. Снижены задержки при синхронной записи 128КБ блоков. Предоставлена возможность настройки максимального размера блока ZFS ZIL (ZFS intent log);
  • В состав включена утилита certctl для управления сертификатами и чёрными списками отозванных сертификатов;
  • В библиотеку libalias и пакетный фильтр ipfw добавлена поддержка подсетей CGN (Carrier Grade NAT, RFC 6598);
  • В утилиту camcontrol добавлена поддержка Accessible Max Address Configuration (AMA) и реализована команда "modepage" для добавления дескрипторов блоков;
  • Размер параметра YPMAXRECORD в подсистеме yp увеличен с 1M до 16M для совместимости с Linux;
  • В утилиту usbconfig добавлена команда detach_kernel_driver;
  • В утилиту jot добавлена возможность вывода бесконечного потока случайных данных, соответствующих заданным границам;
  • В утилиту freebsd-update добавлены новые команды updatesready для проверки завершения установки обновлений и showconfig для показа настроек;
  • В crontab реализованы флаги "-n" и "-q" для отключения отправки писем и вывода в лог при запуске команды;
  • В usbconfig добавлена команда dump_stats;
  • В fsck_ffs и newfs налажен поиск сведений о резервных суперблоков для накопителей с размером сектора более 4K (до 64K);
  • В команду env добавлены флаги "-L и "-U" для установки окружения для заданного пользователя из файлов login.conf и ~/.login_conf;
  • В syslogd добавлена поддержка фильтров на основе свойств;
  • Из БД сетевых сервисов (/etc/services) удалён протокол netatalk;
  • В драйвер ng_nat добавлена поддержка прикрепления к Ethernet-интерфейсу;
  • Обновлена поддержка оборудования. В звуковой драйвер snd_hda добавлена поддержка чипов Intel Cannon Lake. Обновлены версии драйверов aacraid 3.2.10 и ena 2.2.0. Добавлена поддержка AHCI-контроллеров JMicron JMB582 и JMB585. Добавлена поддержка LTE-модемов D-Link DWM-222.
  • В драйвер crypto добавлен вывод предупреждения о скором прекращении поддержки алгоритмов ARC4, Blowfish, CAST128, DES, 3DES, MD5-HMAC и Skipjack. В Kerberos GSS API добавлено предупреждение об устаревании алгоритмов, определённых в RFC 6649 и 8429 в секции "SHOULD NOT".
  • Помечен устаревшим и будет удалён во FreeBSD 13.0 драйвер ubsec, обеспечивающий поддержку криптоакселераторов Broadcom и BlueSteel uBsec 5x0x;
  • Обновлены версии pkg 1.13.2, OpenSSL 1.0.2u, Unbound 1.9.6, ntpd 4.2.8p14, WPA Supplicant 2.9, tcsh 6.21.0;
  • В портах предложены окружения рабочего стола KDE 5.18.4 и GNOME 3.28.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/releas...)
  2. OpenNews: В ZFS on Linux добавлена поддержка FreeBSD
  3. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2020 года
  4. OpenNews: GCC удалён из основного состава FreeBSD
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.1
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53169-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, BlackRot (ok), 21:30, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что лучше на веб сервер: бсд или линукс?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:34, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    оба варианта одинаково пригодны
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:36, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело привычки, думаю
     
  • 2.4, Онаним (?), 21:36, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Web сервер web серверу рознь, мало данных.
    Но в целом - Linux.
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=freebsd-12-windows&num=5
     
     
  • 3.5, Онаним (?), 21:37, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (канделябры расчехлять не надо, можно накидать более конкретных сцылочек, нежели на похороникс)
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:14, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что за сервер и кто им будет потом заведовать. В остальном нужно ставить, тестировать использование под нагрузкой, делать выводы.

    Немножко офтопик: существует ли для фряхи аналог ukms? Эта штука мне даёт больше 1/3 памяти из ниоткуда и совершенно бесплатно. Для жава приложения плюс треть оперативки бесплатно очень заметно оказалось.

     
     
  • 3.12, Аноним (11), 22:19, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я имел в виду uksm
     

  • 1.6, Catwoolfii (ok), 21:47, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    *BSD не очень удобные в обслуживании. Опять же с пакетами больше заморочек.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:58, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FreeBSD - единственная система где с пакетами заморочек нет вообще. Хочешь - собирай из исходников,  хочешь - готовые бинарники, хочешь роллинг, хочешь квартальные стабильные ветки, при этом софт свежий и есть весь.
     
  • 2.10, Kivi (??), 22:10, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что там не удобного?   pkg upgrade/pkg update это ужас,как не удобно.а за pkg audit я вообще молчу.в линуксах есть аналог?
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:52, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    про черные списки отозванных сертификатов уже интересно.не все прогнулись значит
     
  • 1.8, Аноним (-), 21:54, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > FreeBSD 11.4 станет последним выпуском в серии 11.x.
    > Поддержка выпуска 11.3 будет прекращена через 3 месяца,
    > а поддержка FreeBSD 11.4 и всей ветки 11-STABLE
    > продлится до 30 сентября 2021 года.

    Балаган устроили с этими циклами.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру