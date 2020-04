В ZFS on Linux добавлена поддержка FreeBSD

2.5 , Аноним ( 6 ), 09:07, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В манямирке разве что. И не BSD-шников, а некоторых других людей... ZFS в FreeBSD была давным-давно. И сейчас она есть. То, что происходит сейчас – объединение кодовой базы, не более.

3.19 , Аноним ( 19 ), 09:37, 15/04/2020
Нет сейчас старый FreeBSD код выкидывают так как не поддерживается и выпиливается нормальный.

4.62 , bOOster ( ok ), 12:29, 15/04/2020
Иногда, некоторым, лучше жевать травку на лужочке, чем говорить. ZFS on Linux надо 90 процентов исходников из Illumos/FreeBSD

5.73 , Аноним ( 73 ), 13:13, 15/04/2020
Вот действительно, лучше бы ты прислушался к своему же совету. ZFS on Linux состоит из кода Illumos, но вопрос причем здесь FreeBSD?

6.90 , zzz ( ?? ), 13:48, 15/04/2020
Действительно, при чем тут код, который взяли у BSD. Линуксоиды вообще не палятся: берут код Illumos/FreeBSD @ приляпывают к нему пару фич и лычку "on Linux" @ громко орут, что FreeBSD у них ворует.

7.95 , Аноним ( 95 ), 14:01, 15/04/2020
ZFS on Linux это все та же CDDL. Просто FreeBSD не в состоянии сама поддерживать разработку. Фаундейшеном не вышли.

5.94 , Аноним ( 95 ), 13:58, 15/04/2020
Большую чушь чем ты трудно было написать. FreeBSD тащил ZFS из дистра DelphixOS на illumos от компании Delphix. Дельфикс отказался от развития и перешел на zol поэтому и FreeBSD переходит на zol. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50543 Ты бы хотя бы иногда по минималке интересовался чем-то кроме своей винды.

2.11 , Ivan_83 ( ok ), 09:25, 15/04/2020
В отличии от ваших линуксов тут ядро ещё вполне компактное, такое что можно сконфигурить все опции и при этом их понять и не сойти с ума.

И прикол в том, что при сильно меньших усилиях и возможностях практически всё линуксовое тут тоже собирается и работает, даже многие линуксовые дрова работают без проблем.

3.15 , A.Stahl ( ok ), 09:31, 15/04/2020
>при сильно меньших усилиях и возможностях практически всё линуксовое тут тоже собирается и работает
Ты утверждаешь что для сборки чего-то линуксового из-под БСД нужно приложить меньше усилий чем при сборке этого же под Линуксом?
>при сильно меньших ... возможностях
Современные ОС все на одно лицо и возможности у них у всех практически одинаковы. Разница лишь в количестве драйверов, пользователей и багов.

4.22 , Аноним ( 22 ), 10:14, 15/04/2020
>Ты утверждаешь что для сборки чего-то линуксового из-под БСД нужно приложить меньше усилий чем при сборке этого же под Линуксом?
Да, плюсую Ивану, значительно меньше.

5.41 , Ivan_83 ( ok ), 11:17, 15/04/2020
Я не собирал под линуксами ничего чужого, так что сравнить не могу.

Только чужие проги под фрю портировал.

4.25 , Ag ( ok ), 10:22, 15/04/2020
> Современные ОС все на одно лицо
Вот тут за IBM (z/OS, z/VM и z/VSE)стало обидно!

JCL негодует!

4.40 , Ivan_83 ( ok ), 11:16, 15/04/2020
Я же написал: собирается и работает почти всё линуксовое.

Часто с очень мелкими патчами или даже без, иногда нужно сделать реализацию каких то функций или хотя бы затычки добавить.

В остальном у нас портов по больше чем во многих линуксах, что как бы намекает.

5.67 , дохтурЛол ( ? ), 12:54, 15/04/2020
Ага-ага.

Ну запусти там докер.

6.71 , Ivan_83 ( ok ), 13:06, 15/04/2020
Кажется кто то уже запустил: cat /usr/ports/sysutils/docker/pkg-descr

Docker is the world's leading software container platform. Developers use

Docker to eliminate "works on my machine" problems when collaborating on code

with co-workers. Operators use Docker to run and manage apps side-by-side in

isolated containers to get better compute density. Enterprises use Docker to

build agile software delivery pipelines to ship new features faster, more

Ну и там рядом пара ещё каких то докеров валяется.

6.77 , анонн. ( ? ), 13:21, 15/04/2020
>> почти всё

> Ага-ага.

> Ну запусти там докер.
Какая буква в слове "почти" не понятна? Ну и лучше б systemd вспомнил.

4.42 , Аноним ( 42 ), 11:19, 15/04/2020
>>при сильно меньших усилиях и возможностях практически всё линуксовое тут тоже собирается и работает

> Ты утверждаешь что для сборки чего-то линуксового из-под БСД нужно приложить меньше

> усилий чем при сборке этого же под Линуксом?
Просто, если вместо комментирования на форумах попытаться собрать и сравнить - это будет весьма заметно для всяких бубунт, дебиана и проч.

Установленный "из каробки" набор компиляторов C/C++, использование make и Makefile в качестве основного сборочного инструментария для софта в репе (а это почти 40000 портов), интеграция make install/deinstall в пакетную систему и прочее на это немного намекают.

3.23 , Аноним ( 23 ), 10:18, 15/04/2020
> В отличии от ваших линуксов тут ядро ещё вполне компактное
Откровенная ложь

4.44 , Аноним ( 42 ), 11:24, 15/04/2020
>> В отличии от ваших линуксов тут ядро ещё вполне компактное

> Откровенная ложь
[code]

tokei -s code /usr/src/sys

Language Files Lines Code Comments Blanks

-------------------------------------------------------------------------------

C 6079 5600381 4023179 902626 674576

C Header 6155 2576669 1834354 517527 224788

Device Tree 2832 776149 633028 45785 97336

GNU Style Assembly 182 66805 46600 14395 5810

-------------------------------------------------------------------------------

Total 16814 9165031 6658521 1491067 1015443

[/code]

5.82 , Аноним ( 23 ), 13:26, 15/04/2020
А ты сделай так, чтобы фрибздешное ведро в 2МБ ПЗУ вместилось вместе с бизибоксом, и в 4МБ ОЗУ. И это без копания в коде. Чисто менюконфигом. Это я про последние линуксовые, 5-й версии.

Про линукс 2.4 - даже не вспоминаю, когда весь роутер влезал на 410 из 512КБ ПЗУ и работал в 1МБ ОЗУ, но это уже история.

6.85 , Аноним ( - ), 13:35, 15/04/2020
> А ты сделай так, чтобы фрибздешное ведро в 2МБ ПЗУ вместилось вместе

> с бизибоксом, и в 4МБ ОЗУ. И это без копания в коде. Чисто менюконфигом. Это я про последние линуксовые, 5-й версии.
Как ловко ты спрыгнул с темы исходников "ядро ещё вполне компактное, сконфигурить все опции и при этом их понять и не сойти с ума" на бинарники

> И это без копания в коде
И все равно обо*рался:

https://www.freebsd.org/doc/handbook/kernelconfig-config.html

3.75 , Аноним ( 73 ), 13:17, 15/04/2020
>В отличии от ваших линуксов тут ядро ещё вполне компактное, такое что можно сконфигурить все опции и при этом их понять и не сойти с ума.
Нет кучи драйверв, нет кучи подсисем в отличии от Линукса. Вот и причина компактности. Да будь в ядре ФрииБСД хотя бы 70% от возможностей линукса. Оно бы уже сколапсировало.Так что ыто единственный путь ФрииБСД, говорить всем что нинужно!

4.78 , Аноним ( 78 ), 13:23, 15/04/2020
> Нет кучи драйверв, нет кучи подсисем в отличии от Линукса. Вот и

> причина компактности. Да будь в ядре ФрииБСД хотя бы 70% от

> возможностей линукса. Оно бы уже сколапсировало.Так что ыто единственный путь ФрииБСД, говорить всем что нинужно!
Главное, побольше пафоса, взятых с потолка циферок и никакой конкретики!

А то ж ведь и в лужу присесть можно.

4.112 , Аноним ( 112 ), 14:46, 15/04/2020
большой текст свёрнут, показать
Тебя вполне вероятно заминусят, но ведь так и есть Я упражнялся в уменьшении ли...
2.13 , Аноним ( 13 ), 09:29, 15/04/2020
И вправду забавно. Одно из преимуществ BSD перед Linux портировали из Linux. Занавес.

3.17 , Аноним ( 19 ), 09:35, 15/04/2020
Ученик превзошел учителя.

4.63 , bOOster ( ok ), 12:33, 15/04/2020
> Ученик превзошел учителя.
В чем? В глючности получившегося поделия? Где, в отличии от учителя, никто не рискует запускать поделие в продуктиве??

5.100 , Аноним ( 95 ), 14:10, 15/04/2020
Да уже в том что продолжает разработку. А FreeBSD ее полностью свернул.

3.27 , Аноним ( 6 ), 10:42, 15/04/2020
И где порт?

3.37 , Аноним ( - ), 11:07, 15/04/2020
> И вправду забавно. Одно из преимуществ BSD перед Linux портировали из Linux.

> Занавес.
Не менее забавно - это когда с умным видом комментируют, явно не понимая о чем речь.

4.49 , Аноним ( 13 ), 11:48, 15/04/2020
Пролейте же свет :) Что вижу, то и пою

5.66 , анонн. ( ? ), 12:52, 15/04/2020
> Пролейте же свет :) Что вижу, то и пою
Ну раз видите, то вас не задтруднит указать, откуда именно "из Линукс". А то нам тут https://github.com/torvalds/linux не видать.

Про "когда?", "оно че, уже даже работает?" и "где именно оно во Фре?" - не будем даже спрашивать, опеннетные певцы и не такое "видят".

6.97 , Аноним ( 13 ), 14:07, 15/04/2020
> Ну раз видите, то вас не задтруднит указать, откуда именно "из Линукс". А то нам тут https://github.com/torvalds/linux не видать.
М-м-м придираемся к словам. Вы, случайно, не хотите подискутировать Linux = Unix или нет? Ведь это так увлекательно переливать с пустого в порожнее.

7.118 , анонн. ( ? ), 15:04, 15/04/2020
>> Ну раз видите, то вас не задтруднит указать, откуда именно "из Линукс". А то нам тут https://github.com/torvalds/linux не видать.

> М-м-м придираемся к словам.
М-м-м, начинаем виляния?

Т.е. "портировали из Линукс" то, чего в Линуксе "на самом деле нет, но оно почти совсем есть, но его просто еще нет", ага.

И вдобавок, элегантно спрыг^ игнорируем остальные вопросы - а то ведь на самом деле окажется, что порт все еще сторонний, "полурабочий" и дальше беты так и не зашедший, оригинальный бсдшный ZFS так и не заменивший (зато от бсдшных коммитов почему-то гордые птыцы не отказывались).

> Вы, случайно, не хотите подискутировать Linux = Unix

> или нет? Ведь это так увлекательно переливать с пустого в порожнее. Благодарю, но ваше хобби мне совершенно не интересно.

3.58 , Catwoolfii ( ok ), 12:05, 15/04/2020
что там портировали? пару ненужных фич?

4.99 , Аноним ( 13 ), 14:09, 15/04/2020
Ненужное для ненужного

3.59 , venter ( ? ), 12:07, 15/04/2020
Отрицание, Гнев, Торг, Депрессия, Принятие...
1. GPL наше все,

2. ZFS (FreeBSD, OpenSolaris) не GPL, она не нужна.

3. ZFS (FreeBSD, OpenSolaris) оказывается неплоха в GPL нет ничего такого, но вот-вот будет.

4. Вот-вот нету. А наплевать. Так портируем, типа не в ядре. Назовем FreeBSD on Linux.

5. А теперь и в дистрибутивы включим, наплевать на GPL.

6. А чего это разрабы FreeBSD воруют наш код? Это же FreeBSD on Linux, там же написано on Linux!