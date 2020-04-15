В ZFS on Linux добавлена поддержка FreeBSD

|
|1.1, Аноним (1), 08:58, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Будет забавно, если код этого проекта войдёт в состав ядра FreeBSD, а в Linux нет
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 09:09, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
В состав Linux ядра не войдёт никогда. Самая правильная GNU GPL лицензия этому прекрасно способствует.
|
|
|
|3.9, Ivan_83 (ok), 09:22, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да наплевать!
Будет ставится из портов, как amdgpu и прочие ништяки взятые с линукса.
Хотя я видел в базе какие то дрова сетевушек, которые видимо тоже с линукса, может там изначально двойна лицензия на них или что то ещё.
|
|
|
|4.34, Урри (?), 11:00, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
ZFS is licensed under the Common Development and Distribution License (CDDL), and the Linux kernel is licensed under the GNU General Public License Version 2 (GPLv2).
А не так то, что некоторых просто пугает внешний вид дедушки Столлмана (я его в Киеве в прошлом году видел, действительно нежным детским сознаниям не стоит показывать). Вот и чураются, болезные.
|
|4.48, freehck (ok), 11:38, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
А не так то, что когда разработчики CDDL писали её, то имели одну из целей сделать её несовместимой с GPL.
Поэтому теперь толпы онанимных оналитегов на опеннете недовольны этим, и рассказывают, что мол из-за треклятой GPL их любимая ZFS не может быть включена в состав ядра Linux.
|
|
|
|5.84, нах. (?), 13:32, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
я полагаю они имели единственную цель - защитить компанию как от агрессивных фанатиков, так и от захвата ценного актива другими корпорациями.
А что получилось несовместимо с какими-то там белками-истеричками - просто их не волновало ни в малейшей степени.
|
|
|
|6.115, freehck (ok), 14:52, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> я полагаю они имели единственную цель - защитить компанию как от агрессивных
> фанатиков, так и от захвата ценного актива другими корпорациями.
Охотно верю, что и это тоже. Но мою позицию характеризуют слова Дениз Купер, которая собственно и писала CDDL. А она говорит, что несовместимость с GPL была одним из требований при разработке лицензии.
|
|3.33, Онаним (?), 10:55, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И - тьфу-тьфу - очень хорошо. Вот это вот навесное бесконтрольное вторичное кеширование, ему в ядре точно не место.
|
|1.2, Аноним (2), 09:00, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Тот самый ZFS, которым рекламировали преимущества BSD перед Linux, наконец завезли в... BSD.
«Парадокс!» (c) к/ф Брат-2
Но в BSD-мирке и не такие парадоксы бывали.
|
|
|
|2.5, Аноним (6), 09:07, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В манямирке разве что. И не BSD-шников, а некоторых других людей... ZFS в FreeBSD была давным-давно. И сейчас она есть. То, что происходит сейчас – объединение кодовой базы, не более.
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 09:37, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нет сейчас старый FreeBSD код выкидывают так как не поддерживается и выпиливается нормальный.
|
|
|
|4.62, bOOster (ok), 12:29, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Иногда, некоторым, лучше жевать травку на лужочке, чем говорить.
ZFS on Linux надо 90 процентов исходников из Illumos/FreeBSD
|
|
|
|5.73, Аноним (73), 13:13, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот действительно, лучше бы ты прислушался к своему же совету.
ZFS on Linux состоит из кода Illumos, но вопрос причем здесь FreeBSD?
|
|
|
|6.90, zzz (??), 13:48, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Действительно, при чем тут код, который взяли у BSD. Линуксоиды вообще не палятся: берут код Illumos/FreeBSD @ приляпывают к нему пару фич и лычку "on Linux" @ громко орут, что FreeBSD у них ворует.
|
|
|
|7.95, Аноним (95), 14:01, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ZFS on Linux это все та же CDDL. Просто FreeBSD не в состоянии сама поддерживать разработку. Фаундейшеном не вышли.
|
|5.94, Аноним (95), 13:58, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Большую чушь чем ты трудно было написать. FreeBSD тащил ZFS из дистра DelphixOS на illumos от компании Delphix. Дельфикс отказался от развития и перешел на zol поэтому и FreeBSD переходит на zol. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50543
Ты бы хотя бы иногда по минималке интересовался чем-то кроме своей винды.
|
|2.11, Ivan_83 (ok), 09:25, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В отличии от ваших линуксов тут ядро ещё вполне компактное, такое что можно сконфигурить все опции и при этом их понять и не сойти с ума.
И прикол в том, что при сильно меньших усилиях и возможностях практически всё линуксовое тут тоже собирается и работает, даже многие линуксовые дрова работают без проблем.
|
|
|
|3.15, A.Stahl (ok), 09:31, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>при сильно меньших усилиях и возможностях практически всё линуксовое тут тоже собирается и работает
Ты утверждаешь что для сборки чего-то линуксового из-под БСД нужно приложить меньше усилий чем при сборке этого же под Линуксом?
>при сильно меньших ... возможностях
Современные ОС все на одно лицо и возможности у них у всех практически одинаковы. Разница лишь в количестве драйверов, пользователей и багов.
|
|
|
|4.22, Аноним (22), 10:14, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ты утверждаешь что для сборки чего-то линуксового из-под БСД нужно приложить меньше усилий чем при сборке этого же под Линуксом?
Да, плюсую Ивану, значительно меньше.
|
|
|
|5.41, Ivan_83 (ok), 11:17, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я не собирал под линуксами ничего чужого, так что сравнить не могу.
Только чужие проги под фрю портировал.
|
|4.25, Ag (ok), 10:22, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Современные ОС все на одно лицо
Вот тут за IBM (z/OS, z/VM и z/VSE)стало обидно!
JCL негодует!
|
|4.40, Ivan_83 (ok), 11:16, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я же написал: собирается и работает почти всё линуксовое.
Часто с очень мелкими патчами или даже без, иногда нужно сделать реализацию каких то функций или хотя бы затычки добавить.
В остальном у нас портов по больше чем во многих линуксах, что как бы намекает.
|
|
|
|
|
|6.71, Ivan_83 (ok), 13:06, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кажется кто то уже запустил: cat /usr/ports/sysutils/docker/pkg-descr
Docker is the world's leading software container platform. Developers use
Docker to eliminate "works on my machine" problems when collaborating on code
with co-workers. Operators use Docker to run and manage apps side-by-side in
isolated containers to get better compute density. Enterprises use Docker to
build agile software delivery pipelines to ship new features faster, more
securely and with confidence for both Linux and Windows Server apps.
Ну и там рядом пара ещё каких то докеров валяется.
|
|6.77, анонн. (?), 13:21, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>> почти всё
> Ага-ага.
> Ну запусти там докер.
Какая буква в слове "почти" не понятна? Ну и лучше б systemd вспомнил.
|
|4.42, Аноним (42), 11:19, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>при сильно меньших усилиях и возможностях практически всё линуксовое тут тоже собирается и работает
> Ты утверждаешь что для сборки чего-то линуксового из-под БСД нужно приложить меньше
> усилий чем при сборке этого же под Линуксом?
Просто, если вместо комментирования на форумах попытаться собрать и сравнить - это будет весьма заметно для всяких бубунт, дебиана и проч.
Установленный "из каробки" набор компиляторов C/C++, использование make и Makefile в качестве основного сборочного инструментария для софта в репе (а это почти 40000 портов), интеграция make install/deinstall в пакетную систему и прочее на это немного намекают.
|
|3.23, Аноним (23), 10:18, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> В отличии от ваших линуксов тут ядро ещё вполне компактное
Откровенная ложь
|
|
|
|4.44, Аноним (42), 11:24, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> В отличии от ваших линуксов тут ядро ещё вполне компактное
> Откровенная ложь
[code]
tokei -s code /usr/src/sys
Language Files Lines Code Comments Blanks
-------------------------------------------------------------------------------
C 6079 5600381 4023179 902626 674576
C Header 6155 2576669 1834354 517527 224788
Device Tree 2832 776149 633028 45785 97336
GNU Style Assembly 182 66805 46600 14395 5810
-------------------------------------------------------------------------------
Total 16814 9165031 6658521 1491067 1015443
[/code]
|
|
|
|5.82, Аноним (23), 13:26, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А ты сделай так, чтобы фрибздешное ведро в 2МБ ПЗУ вместилось вместе с бизибоксом, и в 4МБ ОЗУ. И это без копания в коде. Чисто менюконфигом. Это я про последние линуксовые, 5-й версии.
Про линукс 2.4 - даже не вспоминаю, когда весь роутер влезал на 410 из 512КБ ПЗУ и работал в 1МБ ОЗУ, но это уже история.
|
|
|
|6.85, Аноним (-), 13:35, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А ты сделай так, чтобы фрибздешное ведро в 2МБ ПЗУ вместилось вместе
> с бизибоксом, и в 4МБ ОЗУ. И это без копания в коде. Чисто менюконфигом. Это я про последние линуксовые, 5-й версии.
Как ловко ты спрыгнул с темы исходников "ядро ещё вполне компактное, сконфигурить все опции и при этом их понять и не сойти с ума" на бинарники
> И это без копания в коде
И все равно обо*рался:
https://www.freebsd.org/doc/handbook/kernelconfig-config.html
|
|3.75, Аноним (73), 13:17, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>В отличии от ваших линуксов тут ядро ещё вполне компактное, такое что можно сконфигурить все опции и при этом их понять и не сойти с ума.
Нет кучи драйверв, нет кучи подсисем в отличии от Линукса. Вот и причина компактности. Да будь в ядре ФрииБСД хотя бы 70% от возможностей линукса. Оно бы уже сколапсировало.Так что ыто единственный путь ФрииБСД, говорить всем что нинужно!
|
|
|
|4.78, Аноним (78), 13:23, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Нет кучи драйверв, нет кучи подсисем в отличии от Линукса. Вот и
> причина компактности. Да будь в ядре ФрииБСД хотя бы 70% от
> возможностей линукса. Оно бы уже сколапсировало.Так что ыто единственный путь ФрииБСД, говорить всем что нинужно!
Главное, побольше пафоса, взятых с потолка циферок и никакой конкретики!
А то ж ведь и в лужу присесть можно.
|
|4.112, Аноним (112), 14:46, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тебя вполне вероятно заминусят, но ведь так и есть Я упражнялся в уменьшении ли... большой текст свёрнут, показать
|
|2.13, Аноним (13), 09:29, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И вправду забавно. Одно из преимуществ BSD перед Linux портировали из Linux. Занавес.
|
|
|
|
|
|4.63, bOOster (ok), 12:33, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ученик превзошел учителя.
В чем? В глючности получившегося поделия? Где, в отличии от учителя, никто не рискует запускать поделие в продуктиве??
|
|
|
|5.100, Аноним (95), 14:10, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да уже в том что продолжает разработку. А FreeBSD ее полностью свернул.
|
|3.37, Аноним (-), 11:07, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> И вправду забавно. Одно из преимуществ BSD перед Linux портировали из Linux.
> Занавес.
Не менее забавно - это когда с умным видом комментируют, явно не понимая о чем речь.
|
|
|
|
|
|5.66, анонн. (?), 12:52, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Пролейте же свет :) Что вижу, то и пою
Ну раз видите, то вас не задтруднит указать, откуда именно "из Линукс". А то нам тут https://github.com/torvalds/linux не видать.
Про "когда?", "оно че, уже даже работает?" и "где именно оно во Фре?" - не будем даже спрашивать, опеннетные певцы и не такое "видят".
|
|
|
|6.97, Аноним (13), 14:07, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну раз видите, то вас не задтруднит указать, откуда именно "из Линукс". А то нам тут https://github.com/torvalds/linux не видать.
М-м-м придираемся к словам. Вы, случайно, не хотите подискутировать Linux = Unix или нет? Ведь это так увлекательно переливать с пустого в порожнее.
|
|
|
|7.118, анонн. (?), 15:04, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Ну раз видите, то вас не задтруднит указать, откуда именно "из Линукс". А то нам тут https://github.com/torvalds/linux не видать.
> М-м-м придираемся к словам.
М-м-м, начинаем виляния?
Т.е. "портировали из Линукс" то, чего в Линуксе "на самом деле нет, но оно почти совсем есть, но его просто еще нет", ага.
И вдобавок, элегантно спрыг^ игнорируем остальные вопросы - а то ведь на самом деле окажется, что порт все еще сторонний, "полурабочий" и дальше беты так и не зашедший, оригинальный бсдшный ZFS так и не заменивший (зато от бсдшных коммитов почему-то гордые птыцы не отказывались).
> Вы, случайно, не хотите подискутировать Linux = Unix
> или нет? Ведь это так увлекательно переливать с пустого в порожнее.
Благодарю, но ваше хобби мне совершенно не интересно.
|
|3.59, venter (?), 12:07, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Отрицание, Гнев, Торг, Депрессия, Принятие...
1. GPL наше все, ни строчки не из GPL, ни полсантиметра...
2. ZFS (FreeBSD, OpenSolaris) не GPL, она не нужна.
3. ZFS (FreeBSD, OpenSolaris) оказывается неплоха в GPL нет ничего такого, но вот-вот будет.
4. Вот-вот нету. А наплевать. Так портируем, типа не в ядре. Назовем FreeBSD on Linux.
5. А теперь и в дистрибутивы включим, наплевать на GPL.
6. А чего это разрабы FreeBSD воруют наш код? Это же FreeBSD on Linux, там же написано on Linux!
|
|1.4, Аноним (4), 09:07, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Эти ребята, из BSD наверное любят переводить английские слова, сначала на какой нибудь французский, потом с него на немецкий, с немецкого на испанский, с испанского на польский и затем обратно на английский. От полученных массовых приколов и выбирают что из портированного из BSD в Linux, или даже, прости меня Столман, не постесняюсь этого слова в Windows, портировать обратно. Это такой новый способ поиска багов или заплесневелый DevOps ?
|
|1.8, Аноним (6), 09:17, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
ZoL больше нет. Сайт ZoL для Linux сборок, всё. Кодовая база теперь "OpenZFS on Linux and FreeBSD".
|
|1.12, ryoken (ok), 09:28, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Поясните на пальцах, в целях повышения уровня образованности. В чём положительные особенности ZFS? (Насколько я понял, оно любит жрать RAM гигабайтами). Для простого домашнего Gentoo-юзера :).
|
|
|
|2.16, Аноним (10), 09:34, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Найс для систем где сотни МБ СУБД, при этом Эти самые СУБД помечаются как nocache. Все очень сложно и пахнет схемой Понци.
|
|2.18, Аноним (112), 09:36, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Рейд с парити на файлопомойку. Правда мне тут доложили, что рейды с парити у них не без приколов. Ну а в бтрфс просто никак не допилят их до юзабельного. Впрочем, если зфс посыпется, ты окажешься в том же положении.
|
|2.21, Аноним (21), 09:50, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ЧСВ повышает
Ну и по мелочи вроде контрольных сумм для всего, теоритечески не бьется, онлайн дедупликация(но жрет очень много памяти), можно вынести кэши на отдельный девайс. Лучше, чем mdadm+ext4, потому что контрольные суммы. Мне лично не хватает только reflink. Ну еще крайне желательна память ECC.
|
|2.26, Аноним (26), 10:35, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Организация рейда на NAS. Защита рейда от дыры по записи и silent data corruption при помощи контрольных сумм каждого блока. Можно запилить защиту от шифровальщиков снапшотами ФС по крону. Квоты и пределы на объем датасета. Разделение общего дискового пространства между датасетами, то бишь нет больше нужды делить на партиции. Вот положительные особенности для простого домашнего debian-юзера.
|
|
|
|3.50, ryoken (ok), 11:55, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Организация рейда на NAS.
Гхм... Я вроде выше писал, ну может неточно выразился. Для обычного домашнего компа :).
|
|
|
|4.57, Аноним (26), 12:04, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если для домашнего обычного компа :))))))) не используешь рейд)_))))))) останешься без фич рейда))))))) о остальными описанными плюшками)))))))))))))))))))))))))))))))))
|
|2.39, ZXRR (?), 11:15, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для обычного юзера я бы выделил такие функции
Можно просматривать старые версии файлов, они не удаляются пока хватает место на диске.
Можно сделать чейкпоинт файловой системы (это занимает милисекунды). Установить гном, не понравился откатиться на чекпоинт за милисекунды. Установить кде, не понравился снова откатился. Файловая система остается чистой.
Можно так настроить что откат файловой системы не значит откат моих документов в конкретной папке.
|
|
|
|3.52, ryoken (ok), 11:57, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Для обычного юзера я бы выделил такие функции
> Можно просматривать старые версии файлов, они не удаляются пока хватает место на
> диске.
Ну, мне неактуально, потому как обычно смотрю, ЧТО стираю. И как раз желательно, чтоб стёр-значит стёр. Т.е. оыбчно это shred -uv (finelename.ext):D.
> Можно сделать чейкпоинт файловой системы (это занимает милисекунды). Установить гном,
> не понравился откатиться на чекпоинт за милисекунды. Установить кде, не понравился
> снова откатился. Файловая система остается чистой.
Как-то не было необходимости в таких опытах, может кому-то оно и полезно.
|
|
|
|4.69, anonymous (??), 13:00, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пихание снапшотов во все дыры это один из симптомов болезни ZFS головного мозга.
|
|4.87, Аноним (26), 13:42, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Держи в курсе. Ты спросил про фичи, тебе ответили. Нехрен рожу кривлять.
|
|4.96, НяшМяш (ok), 14:03, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как-то не было необходимости в таких опытах, может кому-то оно и полезно.
А я бы очень не отказался от такой штуки, когда билдил kwin-lowlatency на kde neon (в ppa только под 19.10 и 20.04 готовые пакеты есть). Я ужаснулся, увидев количество dev зависимостей для сборки kwin и начал усиленно гуглить как бы это побилдить не засоряя основную систему. Пока остановился на pbuilder, там всё сборочное окружение сохраняется в tgz и билдится в chroot.
|
|2.45, Аноним (45), 11:31, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Для простого домашнего Gentoo-юзера :)
Для простого домашнего Gentoo-юзера хватит btrfs.
|
|
|
|3.53, ryoken (ok), 11:58, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Для простого домашнего Gentoo-юзера хватит btrfs.
Не, ну его фпечь. Начитался страшилок, Ext4 & XFS хватает.
|
|2.47, Аноним (45), 11:36, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вообще, хорошо иметь хомяка на zfs, можно им без проблем пользоваться как на линуксе, так и под бздёй.
|
|
|
|3.54, ryoken (ok), 11:58, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А вообще, хорошо иметь хомяка на zfs, можно им без проблем пользоваться
> как на линуксе, так и под бздёй.
А что, и там и там UID-ы гарантированно совпадут? Если юзерей больше 2-х хотя бы.
|
|2.61, freehck (ok), 12:14, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Поясните на пальцах, в целях повышения уровня образованности. В чём положительные особенности ZFS?
1) Софтверный рейд из коробки, причём номальный, а не только страйп с зеркалом.
2) Автокоррекция ошибок.
3) Быстрые и производительные снапшоты.
4) Пересылка разделов/снапшотов по сети
Последнее вон особенно полезно если нужны бекапы больших объёмов. Ты можешь послать не только снапшот, но и дифф снапшота. А какие куски там изменились с последнего снапшота, ZFS сама отследит и воспроизведёт на целевой тачке. Причём передаёт вообще по любому каналу (лучше, безусловно, по бэкнету через nc).
> (Насколько я понял, оно любит жрать RAM гигабайтами)
Только если включить дедупликацию данных.
Её настоящая проблема -- в том, что она медленная. Где-то на порядок, если сравнивать с решениями на базе mdadm. Так что относиться к ней надо соответственно: она не о производительности, она о менеджменте и отказоустойчивости. Если нужна производительность, то в принципе, на данный момент золотая середина -- это stratis. Про btrfs сказать ничего не могу, не юзал, обладаю только теоретическими данными.
|
|
|
|3.70, anonymous (??), 13:03, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Как же вы больные задолбали со своими снапшотами, плевать что вся фс тормознутая, зато блин снапшоты "быстрые".
|
|
|
|4.72, freehck (ok), 13:10, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как же вы <...> задолбали со своими снапшотами, плевать что вся фс
> тормознутая, зато блин снапшоты "быстрые".
Ну как бы да. Создание снапшота -- операция мгновенная и не приводит к замедлению работы системы, как у некоторых. Так что да, да, снапшоты в zfs быстрые. А по поводу производительности в целом я там вообще-то тоже написал. =)
PS: Пожалуйста, воздержитесь от прямых оскорблений. Не хочу вырезать. Отредактируйте плиз самостоятельно.
|
|4.74, Аноним (74), 13:16, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> вся фс тормознутая
А и правда, задолбали вы своей тормознутостью
|
|3.86, нах. (?), 13:37, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Её настоящая проблема -- в том, что она медленная. Где-то на порядок, если сравнивать с
> решениями на базе mdadm.
у тебя, конечно, есть подтверждающие это тесты - причем проведенные, разумеется, не на ZoL, 32x write multiplication, а на нормальной zfs?
У меня вот где-то найдутся тесты, подтверждающие что mdadm до сих пор дает двухкратную потерю производительности там, где должен быть двухкратный прирост - но, говорят, эту проблему давно победили, и теперь он теряет всего каких-то 10%.
За zfs ничего подобного не замечено.
P.S. у btrfs write multiplication по данным британского учоного тоже 32x. БЕЗ mdadm под ней, сколько будет с ним- сам меряй.
|
|
|
|4.109, freehck (ok), 14:36, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Её настоящая проблема -- в том, что она медленная. Где-то на порядок, если сравнивать с
>> решениями на базе mdadm.
> у тебя, конечно, есть подтверждающие это тесты - причем проведенные, разумеется, не
> на ZoL, 32x write multiplication, а на нормальной zfs?
Я сравнивал ZoL и mdadm для весьма специфического ПО, которое строило индексы для блокчейнов. Приоритет софта был на random read/write. Замеряли латенси. Графики из графаны где-то валялись, могу поискать, если хотите.
|
|
|
|5.113, нах. (?), 14:49, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не, в том и дело что ZoL сравнивать неинтересно - там по одним пиписькомерам 32x, по другим вообще 64x write amplification БЕЗ рейда (ext4 по первой пиписькомерке - 4x, если не ошибаюсь, в любом случае не сильно), это никаким mdadm не перешибешь. Сравнивать имеет смысл сравнимое - например, ext4+mdadm и zfs на freebsd.
В идеале, конечно, правильно настроенную.
|
|
|
|6.117, freehck (ok), 14:55, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне в общем-то интересно было бы произвести такое сравнение. Осталось только найти того, кто за это заплатит.
В моём же случае мы просто не рассматривали вариантов тикать с Linux на BSD. Мы просто искали решение для бэкапов таких объёмов. Ибо сами понимаете, стандартные решения тут слабо помогали. К сожалению, ZoL не прижился именно что из-за низкой производительности. ETH весьма шустрая скотина, он просто не успевал досинхронизироваться и постоянно отставал. В итоге мы где-то с год тусовались на stratis, а затем и вовсе вернулись на mdadm: заказчик решил, что держать пару копий ноды про запас его в принципе устраивает. Вероятно, можно было бы реализовать поддержку ETH и его клонов отдельно от прочих коинов -- но это были бы уже другие деньги.
|
|1.14, Боб (?), 09:29, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я так и не понял, зачем нужно было переименовывать OpenZFS в ZFS on Linux, а потом обратно.
В общем расклад таков, что имеющаяся реализация ZFS в бзде написана по спекам, а OpenZFS — порт реализации с солярки.
|
|
|
|2.28, Аноним (28), 10:46, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В общем расклад таков, что имеющаяся реализация ZFS в бзде написана по
> спекам, а OpenZFS — порт реализации с солярки.
По каким блин спекам, они все основаны на исходниках солярки, затем illumos.
|
|2.29, Аномномномнимус (?), 10:50, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Теперь ребятки потихоньку причешут это дело, возьмут лучшие куски с обеих сторон, сделают максимально независимым от ОС и архитектуры и возможно мы увидим порт для маков и даже форточек. Будет хоть одна приличная ФС поддерживаемая нормально за пределами своей песочницы, помимо унылых FAT
|
|
|
|3.76, нах. (?), 13:20, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
порт для маков существует десяток лет и, кстати, работает (в отличие от форточек, где свои файловые системы оказались не так ужасно плохи, и желающих на сизифов труд не набралось в достаточном количестве, а те что были, разбежались с выходом storage spaces)
> Будет хоть одна приличная ФС поддерживаемая нормально за пределами своей песочницы
не, не будет. То что туда уже понатащили из линукса - настолько откровенное дерьмо, что дальше будет заведомо совсем плохо.
Есть, правда, некоторая надежда, что этот клон так и останется бестолку валяться в портах, а то что в ядре фри, из него никуда не уберут в силу чисто бюрократических особенностей.
(и, разумеется, того, что чувакам из iX впадлу сотрудничать с чуваками из дельфикса)
Но слабенькая.
|
|2.31, Онаним (?), 10:52, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Расклад таков, что после того, как бздуны распиаренную ими же ZFS не осилили, появился ZoL, который бздуны благополучно теперь будут юзать.
|
|
|
|3.36, анонн. (?), 11:05, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Расклад таков, что после того, как бздуны распиаренную ими же ZFS не
> осилили, появился ZoL, который бздуны благополучно теперь будут юзать.
Судя по тону и надутости щёчек, вы у нас разработчик ZoL?
Нет? Может BTRFS? Тоже нет? Хотя бы ExtX/XFS/EXFAT?
Что-что, что тоже нет, зато целых 2 раза автоматический багрепорт в убунту отсылали и маечку с пингвинчиком носите и поэтом "тоже почти ядерный разработчик"?
|
|2.91, нах. (?), 13:49, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
во-первых, никаких спеков не существует и не существовало.
Имеющаяся реализация zfs в bsd - изначально порт очень старого солярисного кода на очень существенно отличающуюся платформу (то есть объем изменений весьма недетский). В который старательно мержили осиливаемые изменения в основном проекте. Точно то же самое произошло и с ZoL, но этот порт делали другие люди и он сильно отличается архитектурно.
Проблема началась в тот момент, когда солярка внезапно-кончилась как открытый проект.
Некоторое время предполагалось, что знамя подхватит иллюмос, тем более что вокруг нее оставались те самые реально люди, которые и написали изрядный кусок оригинального кода.
Выяснилось, что увы, нет. Люди разбегались, забивали х.й на багрепорты, и ничего по сути не делали, кроме мелких исправлений.
Попытались зайти с другой стороны - создать общий репо openzfs, который был бы апстримом разом для всех - иллюмоса, линукса, фри и макоси. Результат довольно предсказуем, никому неинтересно было мержить и исправлять потом баги в принципиально непригодном для эксплуатации коде, чтобы конкурирующий проект имел потом щастье помержить эти исправления себе и еще раз починить все сломанное мержем.
Некоторое время по факту снова основным апстримом стал иллюмос. Но его разработчики ТАК старательно забивали х.и на даже простые исправления, и при этом еще и периодически осчастливливали всех какими-то крайне сомнительными улучшизмами, ломавшими все подряд, потому что тестировать им было и недосуг, и не на ком, и просто лень - что это всех достало и начали искать способ обойтись и без них, и без самого иллюмоса даже те, чей бизнес от этого зависел (читай - дельфикс).
А наиболее активно развивавшимся (кто сказал - лучшим? Вот и молчите дальше. Активное развитие далеко не всегда ведет к хорошему результату.) был, внезапно, ZoL.
Ну вот и получите, распишитесь. Я пошел настраивать ntfs.
|
|
|
|3.105, andy (??), 14:20, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Проблема началась в тот момент, когда солярка внезапно-кончилась как открытый проект.
Внезапно? Она и не начиналась как открытый проект, просто вывалили исходиники по принципу "возьми же Боже, что нам не гоже", в надежде что коммунити сформируется вокруг. Поскольку окружение солярис - говнина, желающих нашлось очень немного, как, собственно, и Illumos.
|
|1.24, DmA (??), 10:19, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
а само ядро FreeBSD ещё не работает на эмуляторе Linux? :))
|
|1.35, Аноним (35), 11:02, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"FreeBSD всё равно не переходила на OpenZFS"!11 )
Есть ли лицензионные препятствия для появления Btrfs на FreeBSD?
|
|
|
|2.65, Аноним (74), 12:48, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> препятствия для появления Btrfs на FreeBSD?
Btrfs - это бледная тень ZFS. Зачем она во FreeBSD?
|
|
|
|3.92, нах. (?), 13:50, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну мало ли - диск из развалившейся synology попытаться скопировать?
|
|2.79, нах. (?), 13:24, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
да нет, есть чисто технические - эта поделка линyпс онли.
Перенести ее не получится, придется целиком переписывать заново. Включая но не ограничиваясь проблемой отсутствия во фре явления, аналогичного линуксному buffer cache.
Рекомендую сразу пилить порт под fuse (afair, кто-то начинал, но бросил). Так хоть какая-то польза будет, а проблема кэша там не стоит.
|
|1.51, Аноним (51), 11:56, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Меня одно интересует, когда ZFS on Linux" (ZoL) добавят в Illumos (форк OpenSolaris).
|
|
|
|2.55, ryoken (ok), 11:59, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Меня одно интересует, когда ZFS on Linux" (ZoL) добавят в Illumos (форк
> OpenSolaris).
Уроборосами запахло...
|
|2.110, нах. (?), 14:40, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
к сожалению, мущина, с разморозочкой вас - код из линукса ВСЕГДА запихивался в апстрим, а им и был иллюмос. Включая но не ограничиваясь отвратительным пингвинячьим калом, под названием abd.
Его не просто туда радостно всосали, а еще и ухудшили.
Причем - пять лет назад.
|
|
|
|3.119, Аноним (51), 15:08, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То есть в Illumos (форк OpenSolaris) есть ZFS on Linux" (ZoL) или что ты тут сказать хотел?
|
|1.64, SubGun (??), 12:46, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Можно новость сделать из одного слова "BSD". Гарантирую 1000 комментов срача. Красноглазые не могут пройти мимо новости о FreeBSD и не "похоронить" ее.
|
|
|
|2.68, Аноним (112), 12:56, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>BSD
Странно, я всегда думал, что это у бздунов комплекс неполноценности, из-за чего они агрятся (причём агрят они сами себя, потому что никому не интересны) и лезут в каждую дырку. А, ну ещё обязательно надо заминусовать все коменты с любой критикой, это обязательно. Мы же вроде уже давно выясняли, что на рип сегодня всем поплевать, не интересно.
|
|
|
|3.81, Аноним (78), 13:26, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> потому что никому не интересны)
И анонимы опеннета три дня и три ночи спешат донести это в любой новости о БСД.
|
|
|
|4.83, Аноним (112), 13:31, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> И анонимы опеннета три дня и три ночи спешат донести это
Лично я только иногда вспоминаю. Просто последние дни много хейта от пользователей бсд в комментах наблюдаю, у линуксоидов как-то нет комплексов несмотря на 1%.
|
|
|
|5.88, Аноним (88), 13:42, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Лично я только иногда вспоминаю.
При этом, как минимум, третий раз за день отписываясь в новости о бзд. Ну-ну.
> Просто последние дни много хейта от пользователей ... у линуксоидов как-то нет комплексов
С пруфаки, как обычно - "вам надо, вы и ищите"? Впрочем, судя по "вежливым" эпитетам типа "бздунов" - очердное чудо гибкости перепончатого восприятия.
|
|
|
|6.93, Аноним (112), 13:51, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так это не новость о бсд, это новость ос зфс. Зфс в какой-то мере интересна (потому что фишечки прямо как в бтрфс).
>судя по "вежливым" эпитетам
Ты чёт попутал бротиш, это ваш крендель начал со слов, после которых обычно прилетает в бубен.
|
|
|
|7.114, Аноним (-), 14:50, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> очердное чудо гибкости перепончатого восприятия
>>судя по "вежливым" эпитетам
> Ты чёт попутал бротиш, это ваш крендель начал
Во-во. Благодарю за столь наглядную демонстрацию.
|
|1.98, йо ж (?), 14:07, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Ты чёт попутал бротиш
неофит линукса во всей красе.
эй, чувак, как убунта? мышь не отвалилась? без неё ведь тебе придётся вернутся на десятку.
|
|
|
|2.111, нах. (?), 14:41, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вот и скоро перестанет (ну, точнее, будет так работать, что камня на камне не останется)
|