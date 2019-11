Доступны OpenIndiana 2019.10 и OmniOS CE r151032, продолжающие развитие OpenSolaris

Состоялся релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2019.10, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (723 Мб), минимальная сборка (431 Мб) и сборка с графическим окружением MATE (1.6 Гб). Основные изменения в OpenIndiana 2019.10: Инфраструктура управления пакетами IPS (Image Packaging System) переведена на использование Python 3. В IPS перенесены исправления из августовского обновления OmniOS CE;

Продолжено портирование специфичных для OpenIndiana приложений с Python 2.7 на Python 3;

Переписаны бинарные компоненты утилиты DDU, предоставляющей информацию об устройствах для поиска подходящих драйверов. Обновлена база драйверов. Код DDU портирован на Python 3.5;

Обновлены версии пользовательских программ, в том числе VirtualBox 6.0.14, FreeType 2.10.1, GTK 3.24.12, LightDM 1.30, Vim 8.1.1721, Nano 4.5, Sudo 1.8.29. Обновлён кодировщик x264.

Добавлены пакеты с mpg123, x265 и mpack. Для Bash, tmux и Vim предложена статусная строка Powerline.

Добавлен сервис x11-init для создания необходимых каталогов с правами root на стадии до запуска приложений X11;

Вместо Clang 4.0 добавлен Clang 8.0. Обновлены компиляторы GCC 7.4 и 8.3, в состав включён GCC 9.2. Обновлены средства для разработчиков: Git 2.23.0, CMake 3.15.1, Rust 1.32.0, Go 1.13;

Обновлено серверное ПО: MongoDB 4.0, Nginx 1.16.1, Samba 4.11, Node.js 12.13.0, 10.17.0, 8.16.2, BIND 9.14, OpenLDAP 2.4.48, tor 0.4.1.6;

Сборка ядра illumos переведена по умолчанию на GCC 7. Обновлены прошивки cxgbe и микрокод Intel.

В реализацию ZFS портированы исправления и улучшения от проекта ZFS on Linux, в том числе возможность шифрования данных и метаданных, использование UNMAP/TRIM для SSD;

По умолчанию отключена поддержка Hyper-threading. Добавлена защита от уязвимостей L1TF и MDS (Microarchitectural Data Sampling). Ядро собрано с защитой retpoline;

В ядро перенесено множество улучшения, связанных с поддержкой протокола SMB 3, в том числе поддержка шифрования, возможность использования именованных каналов, поддержка ACL, расширенных атрибутов и файловых блокировок;

Проведена чистка ядра от старого кода, специфичного для платформы SPARC;

Добавлена локаль C.UTF-8;

Из FreeBSD портирован фреймворк для использования подключаемых обработчиков контроля перегрузки TCP. Добавлена поддержка алгоритмов CUBIC и NewReno;

Для хэширования новых паролей по умолчанию задействован алгоритм SHA512;

В crontab добавлена поддержка формата "/NUM", например "*/2 * * * * " для запуска через каждые две минуты;

Улучшена поддержка загрузки на системах с UEFI. Несколько дней назад также состоялся релиз дистрибутива Illumos OmniOS Community Edition r151032, который предоставляет полноценную поддержку гипервизора KVM, виртуального сетевого стека Crossbow и файловой системы ZFS. Дистрибутив может применяться как для построения высокомасштабируемых web-систем, так и для создания систем хранения. В новом выпуске: Добавлена поддержка загрузки на системах с UEFI;

В ZFS добавлена поддержка хранения данных и метаданных зашифрованном виде;

Значительно улучшена поддержка SMB/CIFS в ядре, реализованы многие расширения SMB3;

Добавлена опция smt_enabled=0 (/boot/conf.d/) для отключения SMT и HyperThreading;

Добавлена поддержка подключаемых алгоритмов контроля перегрузки TCP;

Добавлена локаль C.UTF-8, которая включает все характиристики локали C с возможностью использования символов UTF-8;

Улучшены драйверы для Hyper-V;

Алгоритм хэшировния паролей обновлён с SHA256 до SHA512;

Добавлена защита от атаки типа Spectre;

Изменено применяемое по умолчанию разрешение консоли на базе framebuffer: 1024x768 с символами 10x18;

В crontab добавлена поддержка формата "/NUM";

Добавлена команда penv для просмотра окружения процесса или core-файла (эквивалент "pargs -e");

Добавлена команда pauxv для просмотра дополнительных параметров процесса или core-файла (эквивалент "pargs -x");

Добавлена команда connstat для просмотра статистики по TCP-соединениям;

В утилиту netstat добавлена опция "-u" для отображения информации о процессах, связанных с открытыми сокетоми;

В контейнеры LX zones добавлена поддержка запуска новых дистрибутивов Linux;

Проведена оптимизация производительности гипервизора Bhyve, добавлена поддержка эмуляции устройств NVME;

В инталляторе обеспечена автоматическая установка пакетов для поддержки гипервизоров при запуске установки в окружениях виртуализации;

Обновлены версии программ, в том числе Perl 5.30, OpenSSL 1.1.1 и python 3.7. Объявлен устаревшим Python 2.7.