Доступны OpenIndiana 2019.10 и OmniOS CE r151032, продолжающие развитие OpenSolaris

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|1.1, Аноним (1), 19:07, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Внезапно и довольно большое обновление, ну что же хорошо что живы.
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|2.21, Аноним (21), 21:08, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Когда там systemd появится?
Это же СПО, можешь сам попытаться или попросить других :-)
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|1.4, Аноним (4), 19:26, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я OpenSilaris даже одно время на десктопе держал.
А как этот, стал лучше?
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|2.25, Аноним (25), 21:31, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как там интеловский войфай поживает? Когда-то я с живой флешки вообще сети не нашёл.
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|1.5, Аноним (-), 19:54, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>OpenIndiana Hipster 2019.10
Всё с этим дистрибутивом понятно. Спасибо, но не надо.
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|2.12, Аноним (12), 20:30, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот это кстати да. Но я думаю со спектрами на пару лет опоздали - все, для кого это важно, уже сбежали.
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|3.14, Аноним (21), 20:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хайку это вещь в себе, клон системы для запуска непонятно какого-то легаси софта.
OpenIndiana это UNIX.
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|3.23, Anonymoustus (ok), 21:15, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гаечка развивается. У меня одна её полноценная инсталляция живёт на виртуалке, регулярно приходят обновления, прикладного софта уже россыпи на все вкусы. Стабильности всему этому хотелось бы побольше, но по этому показателю уже достигнут уровень по меньшей мере Windows 98, которую когда-то использовали все мы (опоздавших родиться сказанное не касается).
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|4.24, Аноним (21), 21:20, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>У меня одна её полноценная инсталляция живёт на виртуалке
Дальше не читал.
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|1.11, Аноним (21), 20:25, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну вот тут можно писать, что это настоящий юникс в отличие от вашего линукса :-)
Отличная новость.
Обожаю OPN!
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|1.15, n1rdeks (ok), 20:44, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не дописал название в новости:
>OpenIndiana Hipster 2019.10 is here
Вот оно как...
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|2.17, Аноним (17), 20:49, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Широкой популярности на серверах или дестктопах не снискало, по причине малоизвестности и относительной молодости.
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|1.19, Аноним (21), 21:00, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне не нравится совмещение 2 новостей в одну. Я бы отдельно делал. Например:
Выпуск(для тех кому не нравится слово релиз) illumos дистибутива OpenIndiana 2019.10
Выпуск illumos дистибутива OmniOS Community Edition r151032.
Люди не вчитываются и упускают вторую новость.
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|1.27, Аноним (27), 21:46, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Алгоритм хэшировния паролей обновлён с SHA256 до SHA512;
шли бы они с таким хешированием паролей.
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