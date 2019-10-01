The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступны OpenIndiana 2019.10 и OmniOS CE r151032, продолжающие развитие OpenSolaris

07.11.2019 19:04

Состоялся релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2019.10, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (723 Мб), минимальная сборка (431 Мб) и сборка с графическим окружением MATE (1.6 Гб).

Основные изменения в OpenIndiana 2019.10:

  • Инфраструктура управления пакетами IPS (Image Packaging System) переведена на использование Python 3. В IPS перенесены исправления из августовского обновления OmniOS CE;
  • Продолжено портирование специфичных для OpenIndiana приложений с Python 2.7 на Python 3;
  • Переписаны бинарные компоненты утилиты DDU, предоставляющей информацию об устройствах для поиска подходящих драйверов. Обновлена база драйверов. Код DDU портирован на Python 3.5;
  • Обновлены версии пользовательских программ, в том числе VirtualBox 6.0.14, FreeType 2.10.1, GTK 3.24.12, LightDM 1.30, Vim 8.1.1721, Nano 4.5, Sudo 1.8.29. Обновлён кодировщик x264.
  • Добавлены пакеты с mpg123, x265 и mpack. Для Bash, tmux и Vim предложена статусная строка Powerline.
  • Добавлен сервис x11-init для создания необходимых каталогов с правами root на стадии до запуска приложений X11;
  • Вместо Clang 4.0 добавлен Clang 8.0. Обновлены компиляторы GCC 7.4 и 8.3, в состав включён GCC 9.2. Обновлены средства для разработчиков: Git 2.23.0, CMake 3.15.1, Rust 1.32.0, Go 1.13;
  • Обновлено серверное ПО: MongoDB 4.0, Nginx 1.16.1, Samba 4.11, Node.js 12.13.0, 10.17.0, 8.16.2, BIND 9.14, OpenLDAP 2.4.48, tor 0.4.1.6;
  • Сборка ядра illumos переведена по умолчанию на GCC 7. Обновлены прошивки cxgbe и микрокод Intel.
  • В реализацию ZFS портированы исправления и улучшения от проекта ZFS on Linux, в том числе возможность шифрования данных и метаданных, использование UNMAP/TRIM для SSD;
  • По умолчанию отключена поддержка Hyper-threading. Добавлена защита от уязвимостей L1TF и MDS (Microarchitectural Data Sampling). Ядро собрано с защитой retpoline;
  • В ядро перенесено множество улучшения, связанных с поддержкой протокола SMB 3, в том числе поддержка шифрования, возможность использования именованных каналов, поддержка ACL, расширенных атрибутов и файловых блокировок;
  • Проведена чистка ядра от старого кода, специфичного для платформы SPARC;
  • Добавлена локаль C.UTF-8;
  • Из FreeBSD портирован фреймворк для использования подключаемых обработчиков контроля перегрузки TCP. Добавлена поддержка алгоритмов CUBIC и NewReno;
  • Для хэширования новых паролей по умолчанию задействован алгоритм SHA512;
  • В crontab добавлена поддержка формата "/NUM", например "*/2 * * * * " для запуска через каждые две минуты;
  • Улучшена поддержка загрузки на системах с UEFI.

Несколько дней назад также состоялся релиз дистрибутива Illumos OmniOS Community Edition r151032, который предоставляет полноценную поддержку гипервизора KVM, виртуального сетевого стека Crossbow и файловой системы ZFS. Дистрибутив может применяться как для построения высокомасштабируемых web-систем, так и для создания систем хранения.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка загрузки на системах с UEFI;
  • В ZFS добавлена поддержка хранения данных и метаданных зашифрованном виде;
  • Значительно улучшена поддержка SMB/CIFS в ядре, реализованы многие расширения SMB3;
  • Добавлена опция smt_enabled=0 (/boot/conf.d/) для отключения SMT и HyperThreading;
  • Добавлена поддержка подключаемых алгоритмов контроля перегрузки TCP;
  • Добавлена локаль C.UTF-8, которая включает все характиристики локали C с возможностью использования символов UTF-8;
  • Улучшены драйверы для Hyper-V;
  • Алгоритм хэшировния паролей обновлён с SHA256 до SHA512;
  • Добавлена защита от атаки типа Spectre;
  • Изменено применяемое по умолчанию разрешение консоли на базе framebuffer: 1024x768 с символами 10x18;
  • В crontab добавлена поддержка формата "/NUM";
  • Добавлена команда penv для просмотра окружения процесса или core-файла (эквивалент "pargs -e");
  • Добавлена команда pauxv для просмотра дополнительных параметров процесса или core-файла (эквивалент "pargs -x");
  • Добавлена команда connstat для просмотра статистики по TCP-соединениям;
  • В утилиту netstat добавлена опция "-u" для отображения информации о процессах, связанных с открытыми сокетоми;
  • В контейнеры LX zones добавлена поддержка запуска новых дистрибутивов Linux;
  • Проведена оптимизация производительности гипервизора Bhyve, добавлена поддержка эмуляции устройств NVME;
  • В инталляторе обеспечена автоматическая установка пакетов для поддержки гипервизоров при запуске установки в окружениях виртуализации;
  • Обновлены версии программ, в том числе Perl 5.30, OpenSSL 1.1.1 и python 3.7. Объявлен устаревшим Python 2.7.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openindiana.org/20...)
  2. OpenNews: Обновление Oracle Solaris 11.4 SRU14
  3. OpenNews: Представлен OmniOS Community Edition, новый дистрибутив Illumos
  4. OpenNews: MongoDB прекращает поддержку платформы Solaris
  5. OpenNews: OpenIndiana 2019.04 и OmniOS CE r151030, продолжающие развитие OpenSolaris
  6. OpenNews: Проект Dyson, комбинирующий окружение Debian с ядром OpenSolaris, представил новую Live-сборку
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openindiana, solaris, omnios
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:07, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Внезапно и довольно большое обновление, ну что же хорошо что живы.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 21:42, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажите, а как обстоят дела с драйверами для нвидиа?
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:08, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда там systemd появится?
     
     
  • 2.3, Андрей (??), 19:20, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SMF же
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:08, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда там systemd появится?

    Это же СПО, можешь сам попытаться или попросить других :-)

     

  • 1.4, Аноним (4), 19:26, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я OpenSilaris даже одно время на десктопе держал.

    А как этот, стал лучше?

     
     
  • 2.22, Аноним (21), 21:09, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не лучше, другой.
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:31, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там интеловский войфай поживает? Когда-то я с живой флешки вообще сети не нашёл.
     

  • 1.5, Аноним (-), 19:54, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >OpenIndiana Hipster 2019.10

    Всё с этим дистрибутивом понятно. Спасибо, но не надо.

     
  • 1.6, Аноним (6), 20:00, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот эта новость куда интереснее, чем предыдущие о БСД-клонах.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:30, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это кстати да. Но я думаю со спектрами на пару лет опоздали - все, для кого это важно, уже сбежали.
     
  • 2.20, Аноним (21), 21:03, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего я сделаю свой illumos дистрибутив и буду вас радовать новостями.
    Даешь зоопарк FreeBSD und illumos дистрибутивов.
    Пилите свои дистрибутивы с нескучными обоями.
    Помогайте пилить это дистрибутив. Там человек из Москвы вроде. https://www.osdyson.org/projects/dyson/wiki
     

  • 1.7, Deanon (?), 20:08, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто нибудь использует сабж?
     
     
  • 2.18, Аноним (21), 20:54, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На моём ПК поселилась 2 года назад.
     

  • 1.8, пох. (?), 20:08, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ой, omnios. ОНО ШЕВЕЛИТСЯ?!

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:15, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно на свет ползет.
     
  • 2.10, 00 (?), 20:19, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    примерно так же как и  Haiku OS
     
     
  • 3.14, Аноним (21), 20:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хайку это вещь в себе, клон системы для запуска непонятно какого-то легаси софта.
    OpenIndiana это UNIX.
     
  • 3.23, Anonymoustus (ok), 21:15, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гаечка развивается. У меня одна её полноценная инсталляция живёт на виртуалке, регулярно приходят обновления, прикладного софта уже россыпи на все вкусы. Стабильности всему этому хотелось бы побольше, но по этому показателю уже достигнут уровень по меньшей мере Windows 98, которую когда-то использовали все мы (опоздавших родиться сказанное не касается).
     
     
  • 4.24, Аноним (21), 21:20, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >У меня одна её полноценная инсталляция живёт на виртуалке

    Дальше не читал.

     

  • 1.11, Аноним (21), 20:25, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот тут можно писать, что это настоящий юникс в отличие от вашего линукса :-)
    Отличная новость.
    Обожаю OPN!
     
  • 1.15, n1rdeks (ok), 20:44, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не дописал название в новости:
    >OpenIndiana Hipster 2019.10 is here

    Вот оно как...

     
  • 1.16, Аноним (16), 20:45, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а где то оно используется?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:49, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Широкой популярности на серверах или дестктопах не снискало, по причине малоизвестности и относительной молодости.
     

  • 1.19, Аноним (21), 21:00, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне не нравится совмещение 2 новостей в одну. Я бы отдельно делал. Например:
    Выпуск(для тех кому не нравится слово релиз) illumos дистибутива OpenIndiana 2019.10
    Выпуск illumos дистибутива  OmniOS Community Edition r151032.
    Люди не вчитываются и упускают вторую новость.  
     
  • 1.27, Аноним (27), 21:46, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Алгоритм хэшировния паролей обновлён с SHA256 до SHA512;

    шли бы они с таким хешированием паролей.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру