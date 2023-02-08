Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea

Разработчики системы 3D-моделирования Blender ввели в строй новую инфраструктуру разработки, построенную с использованием платформы Gitea (ранее использовалась платформа Phabricator). Разбор сообщений об ошибках, управление задачами и рецензирование кода теперь будет осуществляться через интерфейс projects.blender.org. Основная ветка в git-репозитории после миграции переименована из "master" в "main".

Учётные записи пользователей, а также все ранее добавленные сообщения о проблемах и задачи, перенесены в новую инфраструктуру. Завершённые работы по рецензированию не перенесены, но доступны в архивной форме (незавершённые на момент миграции рецензирования переотправлены в форме pull-запросов). Старый сайт для разработчиков developer.blender.org в течение нескольких недель останется доступен в режиме только для чтения для упрощения адаптации к новому интерфейсу.



