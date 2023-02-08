Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea

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|2.5, keydon (ok), 11:31, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что гитхаб это проприетарное !@#$%^& для дегенератов
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|3.16, Жижа (?), 12:16, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такая характеристика больше о вас говорит, чем о гитхабе.
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|1.4, Аноним (4), 11:31, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они перешли, просто потому что фабрикатор больше не развивается и не поддерживается.
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|2.19, topin89 (ok), 12:29, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С лета 2021 перестал. Перешли вот сейчас.
...
.__....._ _.....__,
.": o :': ;': o :".
'. '-' .'. .'. '-' .'
'---' '---'
_...----... ... ... ...----..._
.-'__..-""'---- '. '"' .' ----'""-..__'-.
'.-' _.--"""' '-._.-' '"""--._ '-.'
' .-"' : '"-. '
' '. _.'"'._ .' '
'. , . - ' " " ' - . , .'
'. .'
'-._ _.-'
'" ' -- ... ___ ... --'"'
Пора!
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|2.14, Аноним (3), 12:08, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гитлаб может и не нужен. Но пихают его везде где только можно. И по факту уже стандарт не любительской разработки.
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|3.15, Anonim1685 (?), 12:14, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот Blender говорит, что совсем необязательно, если функционала хватает. Теперь можно на него ссылаться.
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