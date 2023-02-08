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Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea

08.02.2023 11:04

Разработчики системы 3D-моделирования Blender ввели в строй новую инфраструктуру разработки, построенную с использованием платформы Gitea (ранее использовалась платформа Phabricator). Разбор сообщений об ошибках, управление задачами и рецензирование кода теперь будет осуществляться через интерфейс projects.blender.org. Основная ветка в git-репозитории после миграции переименована из "master" в "main".

Учётные записи пользователей, а также все ранее добавленные сообщения о проблемах и задачи, перенесены в новую инфраструктуру. Завершённые работы по рецензированию не перенесены, но доступны в архивной форме (незавершённые на момент миграции рецензирования переотправлены в форме pull-запросов). Старый сайт для разработчиков developer.blender.org в течение нескольких недель останется доступен в режиме только для чтения для упрощения адаптации к новому интерфейсу.

  1. Главная ссылка к новости (https://code.blender.org/2023/...)
  2. OpenNews: Проект Forgejo начал развитие форка системы совместной разработки Gitea
  3. OpenNews: Выпуск Pale Moon 28.15. Перевод репозиториев Pale Moon с GitHub на Gitea
  4. OpenNews: Первый выпуск Gitea, форка системы совместной разработки Gogs
  5. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.4
  6. OpenNews: SPA Studios открыла код внутреннего форка Blender с доработками Grease Pencil
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58619-blender
Ключевые слова: blender, gitea
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 11:24, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Почему они просто не перейдут на GitHub?!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:30, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Хорошая попытка Майкрософт, но нет.
     
  • 2.5, keydon (ok), 11:31, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что гитхаб это проприетарное !@#$%^& для дегенератов
     
     
  • 3.16, Жижа (?), 12:16, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такая характеристика больше о вас говорит, чем о гитхабе.
     
  • 2.7, Макс (??), 11:33, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? gittea opensource.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:31, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они перешли, просто потому что фабрикатор больше  не развивается и не поддерживается.
     
     
  • 2.18, fuggy (ok), 12:21, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mozilla тоже фабрикатор использует. А там то задач больше.
     
  • 2.19, topin89 (ok), 12:29, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С лета 2021 перестал. Перешли вот сейчас.
    ...

                    .__....._               _.....__,
                       .": o :':           ;': o :".
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              _...----...         ...   ...       ...----..._
          .-'__..-""'----      '.  '"'  .'      ----'""-..__'-.
         '.-'   _.--"""'          '-._.-'         '"""--._   '-.'
         '  .-"'                       :                 '"-.  '
           '   '.                  _.'"'._                  .' '
                 '.       , . - ' "        " ' - . ,      .'
                   '.                                   .'
                     '-._                          _.-'
                         '" ' -- ... ___ ... --'"'

    Пора!

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:57, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тоже развернул gitea. Неплохая платформа.
     
  • 1.10, microcoder (ok), 12:00, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень жаль, Фабрикатор как-то был ламповее
     
     
  • 2.13, Аноним (3), 12:07, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну по ламповости gitweb пока что никто не переплюнул.  
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:37, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fossil с классической темой
     

  • 1.12, Anonim1685 (?), 12:06, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В большинстве случаев, монстр Gitlab не нужен, Gitea+Drone хватает более чем.
     
     
  • 2.14, Аноним (3), 12:08, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гитлаб может и не нужен. Но пихают его везде где только можно. И по факту уже стандарт не любительской разработки.  
     
     
  • 3.15, Anonim1685 (?), 12:14, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот Blender говорит, что совсем необязательно, если функционала хватает. Теперь можно на него ссылаться.
     

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