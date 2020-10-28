Выпуск Pale Moon 28.15. Перевод репозиториев Pale Moon с GitHub на Gitea

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|1.1, Аноним (1), 11:55, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>Дистрибутивы не занимаются сборок Pale Moon из-за ограничений по использованию имени и торговой марки. Пользователи могут выполнить сборку самостоятельно, но не распространять бинарные файлы с официальным брендингом.
Лол, в этом весь ваш паленый шмун.
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|2.4, Аноним (4), 12:09, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чем наброс то? Для хромиума то не могут мейнтейнера найти, а тут форк файрфокса.
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|3.10, iPony129412 (?), 12:30, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для хромиума то не могут мейнтейнера найти, а тут форк файрфокса.
Какое-то странное сравнение. Хромиум явно массивнее и сложнее в сопровождении.
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|4.20, пох. (?), 13:56, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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даа, хромиум куда сложнее - ведь нельзя же включить vaa в паленой луне, где его нет и не предвидится.
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|3.15, Аноним (15), 13:12, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В чем наброс то? Для хромиума то не могут мейнтейнера найти, а
> тут форк файрфокса.
Вот только разрабы хромого не бегают по дистрибутивам и не угрожают судом мейнтейнерам.
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|2.19, пох. (?), 13:54, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не переживай, 32разрядные сборки отключены не потому что ты можешь якобы их самостоятельно, а потому что оно по сути уже перестало нормально собираться, и их заманались поддерживать. И ты не сможешь.
Причина смешная: гнутому ld в пасть... зачеркнуто, в память не лезет. Во все 2G которые он может использовать - 32битная версия, естественно. Собрать 32битную программу 64бит-линкером не представляется возможным (во всяком случае, не шерстяному тобику, а больше некому).
В этом, собственно, не столько паленая луна, сколько весь современный мирок.
А вот у венды-проклятой никакой проблемы, хихи, нет, все 32битные сборки всю жизнь собирались 64битными инструментами. Поэтому под нее паленая луна для древних систем еще долго будет.
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|1.2, m.makhno (ok), 12:05, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> но пользователи могут выполнить сборку самостоятельно, если не будут распространять бинарные файлы с официальным брендингом
Мне нравится Bloodborne™, поэтому я назвал бы его Pale Blood Moon. Даже заморочился бы с новым лого и splash'ем в GIMP'е.
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|1.3, nebularia (ok), 12:05, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дополнительно сообщается о прекращении использования GitHub для разработки Pale Moon в пользу собственного сервера на базе Gitea. В качестве причины ухода упоминается недовольство интерфейсом GitHub и движением Microsoft в сторону привязки к WebComponents, которые не реализованы в Pale Moon (однако, есть обходной путь в виде расширения), и web-клиентам на базе Chrome/Chromium.
Ну то есть вместо реализации API разработчики уходят на другой хостинг, оставляя браузер полурабочим? Всё меньше смысла в луне, увы.
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|3.14, Аноним (14), 13:02, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что придут тобин и шерстяной, и так наваляют, что мало не покажется. Очень упоротые и ядовитые типы. Когда-то я тоже спросил у них один вопрос, до сих пор тошнит.
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|3.7, m.makhno (ok), 12:14, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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iPony129412, у меня дежавю. Новость про Pale Moon, упоминание Вами разнесчастных луддитов... Небезосновательное чувство, не так ли?)
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|2.8, Аноним (8), 12:23, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Веб-компоненты — зло. Идея была интересная, но реализация и результат какой-то JS-гулаг.
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|2.13, ryoken (ok), 13:01, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Ну то есть вместо реализации API разработчики уходят на другой хостинг, оставляя браузер полурабочим? Всё меньше смысла в луне, увы.
Учитывая последние известия про завинчивание гаек на github - правильно делают, что сваливают.
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|1.9, Аноним (9), 12:25, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Дистрибутивы не занимаются сборкой Pale Moon из-за ограничений по использованию имени и торговой марки
Это не главная причина. Главная в том, что этот бровзир тупо не нужен. Любители мозиллушки уже имеют норм обновленный условно современный файрфокс, который пилится большой компанией, а не полтора васянами, один из которых гуляет по гитхабу и чуть ли не грозит своими адвокатами всем, кто осмелится скомпилять его бровзир с системными либами.
Эталонное ненужно, в общем. Даже недавний сишарп-калькулятор, портированный на линукс, примерно в 100500 раз нужнее, чем этот бровзир.
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|1.11, eugener (ok), 12:36, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> для обеспечения более высокой эффективности работы
Забавно, с учётом того, что тот же facebook он рендерит в два раза дольше чем firefox.
Но пусть будет, не буду писать что ненужно.
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|2.12, Я забыл подписацца асел (?), 12:54, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Учитывая то, какие отборнейшие дегенераты пилят фагбук (сидят в этом точно такие же) и в целом "уровень" их сервисов, сам факт, что какой-то браузер кроме анальных гуглозондов их помойку может рендерить - это уже очень круто.
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|2.17, макароновирус (?), 13:19, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Паленый кушает памяти в 2 раза меньше, вот в чем секрет его нужности.
Вкупе с ublock и noscript еще меньше.
Кому надо много серфить и оставлять много вкладок по всяким стековерфлоу, вики и тп.
Плюс слева табы древовидные с группами вкладок.
В общем для работы он нужен, а не для фейсбуков и вк, для которых в большинстве случаев достаточно мобильных клиентов.
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