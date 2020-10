Выпуск Pale Moon 28.15. Перевод репозиториев Pale Moon с GitHub на Gitea

2.5 , Аноним ( 4 ), 12:10, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Почему ты пишешь это сюда, а не на форум бледной луны?

3.14 , Аноним ( 14 ), 13:02, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что придут тобин и шерстяной, и так наваляют, что мало не покажется. Очень упоротые и ядовитые типы. Когда-то я тоже спросил у них один вопрос, до сих пор тошнит.

2.6 , iPony129412 ( ? ), 12:10, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да и никогда не было.

Чисто такая игрушка для старых предунов луддитов.

3.7 , m.makhno ( ok ), 12:14, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – iPony129412, у меня дежавю. Новость про Pale Moon, упоминание Вами разнесчастных луддитов... Небезосновательное чувство, не так ли?)

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:23, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Веб-компоненты — зло. Идея была интересная, но реализация и результат какой-то JS-гулаг.

3.18 , НяшМяш ( ok ), 13:49, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Собственно как и всё внутрибраузерное окружение.

2.13 , ryoken ( ok ), 13:01, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>Ну то есть вместо реализации API разработчики уходят на другой хостинг, оставляя браузер полурабочим? Всё меньше смысла в луне, увы. Учитывая последние известия про завинчивание гаек на github - правильно делают, что сваливают.