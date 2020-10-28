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Выпуск Pale Moon 28.15. Перевод репозиториев Pale Moon с GitHub на Gitea

28.10.2020 11:19

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 28.15, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии реализована поддержка CSS-свойства caret-color, через которое можно изменить цвет курсора для форм ввода, а также возможность использования псевдоэлемента CSS "::selection" без префикса. Устранены крахи при использовании API DOM Fetch и ResizeObservers, и обработке некоторых табличных компоновок. Из Firefox перенесены исправления уязвимостей.

Дополнительно сообщается о прекращении использования GitHub для разработки Pale Moon в пользу собственного сервера на базе Gitea. В качестве причины ухода упоминается недовольство интерфейсом GitHub и движением Microsoft в сторону привязки к web-клиентам на базе Chrome/Chromium и API WebComponents, который не поддерживается в Pale Moon (однако, есть обходной путь в виде расширения).

Кроме того, начиная с версии Pale Moon 29.0 ожидается прекращение формирования официальных 32-разрядных сборок для Linux. Дистрибутивы не занимаются сборкой Pale Moon из-за ограничений по использованию имени и торговой марки, но пользователи могут выполнить сборку самостоятельно, если не будут распространять бинарные файлы с официальным брендингом.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.14
  3. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  4. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  5. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  6. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53982-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Аноним (1), 11:55, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >Дистрибутивы не занимаются сборок Pale Moon из-за ограничений по использованию имени и торговой марки. Пользователи могут выполнить сборку самостоятельно, но не распространять бинарные файлы с официальным брендингом.

    Лол, в этом весь ваш паленый шмун.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:09, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем наброс то? Для хромиума то не могут мейнтейнера найти, а тут форк файрфокса.
     
     
  • 3.10, iPony129412 (?), 12:30, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для хромиума то не могут мейнтейнера найти, а тут форк файрфокса.

    Какое-то странное сравнение. Хромиум явно массивнее и сложнее в сопровождении.

     
     
  • 4.20, пох. (?), 13:56, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даа, хромиум куда сложнее - ведь нельзя же включить vaa в паленой луне, где его нет и не предвидится.

     
  • 3.15, Аноним (15), 13:12, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В чем наброс то? Для хромиума то не могут мейнтейнера найти, а
    > тут форк файрфокса.

    Вот только разрабы хромого не бегают по дистрибутивам и не угрожают судом мейнтейнерам.

     
  • 2.19, пох. (?), 13:54, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не переживай, 32разрядные сборки отключены не потому что ты можешь якобы их самостоятельно, а потому что оно по сути уже перестало нормально собираться, и их заманались поддерживать.  И ты не сможешь.

    Причина смешная: гнутому ld в пасть... зачеркнуто, в память не лезет. Во все 2G которые он может использовать - 32битная версия, естественно. Собрать 32битную программу 64бит-линкером не представляется возможным (во всяком случае, не шерстяному тобику, а больше некому).

    В этом, собственно, не столько паленая луна, сколько весь современный мирок.

    А вот у венды-проклятой никакой проблемы, хихи, нет, все 32битные сборки всю жизнь собирались 64битными инструментами. Поэтому под нее паленая луна для древних систем еще долго будет.


     

  • 1.2, m.makhno (ok), 12:05, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > но пользователи могут выполнить сборку самостоятельно, если не будут распространять бинарные файлы с официальным брендингом

    Мне нравится Bloodborne™, поэтому я назвал бы его Pale Blood Moon. Даже заморочился бы с новым лого и splash'ем в GIMP'е.

     
  • 1.3, nebularia (ok), 12:05, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дополнительно сообщается о прекращении использования GitHub для разработки Pale Moon в пользу собственного сервера на базе Gitea. В качестве причины ухода упоминается недовольство интерфейсом GitHub и движением Microsoft в сторону привязки к WebComponents, которые не реализованы в Pale Moon (однако, есть обходной путь в виде расширения), и web-клиентам на базе Chrome/Chromium.

    Ну то есть вместо реализации API разработчики уходят на другой хостинг, оставляя браузер полурабочим? Всё меньше смысла в луне, увы.

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 12:10, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему ты пишешь это сюда, а не на форум бледной луны?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:02, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что придут тобин и шерстяной, и так наваляют, что мало не покажется. Очень упоротые и ядовитые типы. Когда-то я тоже спросил у них один вопрос, до сих пор тошнит.
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 12:10, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да и никогда не было.
    Чисто такая игрушка для старых предунов луддитов.
     
     
  • 3.7, m.makhno (ok), 12:14, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iPony129412, у меня дежавю. Новость про Pale Moon, упоминание Вами разнесчастных луддитов... Небезосновательное чувство, не так ли?)
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:23, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веб-компоненты — зло. Идея была интересная, но реализация и результат какой-то JS-гулаг.
     
     
  • 3.18, НяшМяш (ok), 13:49, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно как и всё внутрибраузерное окружение.
     
  • 2.13, ryoken (ok), 13:01, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Ну то есть вместо реализации API разработчики уходят на другой хостинг, оставляя браузер полурабочим? Всё меньше смысла в луне, увы.

    Учитывая последние известия про завинчивание гаек на github - правильно делают, что сваливают.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:25, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Дистрибутивы не занимаются сборкой Pale Moon из-за ограничений по использованию имени и торговой марки

    Это не главная причина. Главная в том, что этот бровзир тупо не нужен. Любители мозиллушки уже имеют норм обновленный условно современный файрфокс, который пилится большой компанией, а не полтора васянами, один из которых гуляет по гитхабу и чуть ли не грозит своими адвокатами всем, кто осмелится скомпилять его бровзир с системными либами.

    Эталонное ненужно, в общем. Даже недавний сишарп-калькулятор, портированный на линукс, примерно в 100500 раз нужнее, чем этот бровзир.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:18, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучший браузер из существующих!
     

  • 1.11, eugener (ok), 12:36, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > для обеспечения более высокой эффективности работы

    Забавно, с учётом того, что тот же facebook он рендерит в два раза дольше чем firefox.
    Но пусть будет, не буду писать что ненужно.

     
     
  • 2.12, Я забыл подписацца асел (?), 12:54, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Учитывая то, какие отборнейшие дегенераты пилят фагбук (сидят в этом точно такие же) и в целом "уровень" их сервисов, сам факт, что какой-то браузер кроме анальных гуглозондов их помойку может рендерить - это уже очень круто.
     
  • 2.17, макароновирус (?), 13:19, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паленый кушает памяти в 2 раза меньше, вот в чем секрет его нужности.
    Вкупе с ublock и noscript еще меньше.
    Кому надо много серфить и оставлять много вкладок по всяким стековерфлоу, вики и тп.
    Плюс слева табы древовидные с группами вкладок.
    В общем для работы он нужен, а не для фейсбуков и вк, для которых в большинстве случаев достаточно мобильных клиентов.
     

  • 1.21, Аноним (-), 13:57, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то! Умишка прибавилось. Свалили таки.
     
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