Выпуск Pale Moon 28.15. Перевод репозиториев Pale Moon с GitHub на Gitea

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 28.15, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии реализована поддержка CSS-свойства caret-color, через которое можно изменить цвет курсора для форм ввода, а также возможность использования псевдоэлемента CSS "::selection" без префикса. Устранены крахи при использовании API DOM Fetch и ResizeObservers, и обработке некоторых табличных компоновок. Из Firefox перенесены исправления уязвимостей.

Дополнительно сообщается о прекращении использования GitHub для разработки Pale Moon в пользу собственного сервера на базе Gitea. В качестве причины ухода упоминается недовольство интерфейсом GitHub и движением Microsoft в сторону привязки к web-клиентам на базе Chrome/Chromium и API WebComponents, который не поддерживается в Pale Moon (однако, есть обходной путь в виде расширения).

Кроме того, начиная с версии Pale Moon 29.0 ожидается прекращение формирования официальных 32-разрядных сборок для Linux. Дистрибутивы не занимаются сборкой Pale Moon из-за ограничений по использованию имени и торговой марки, но пользователи могут выполнить сборку самостоятельно, если не будут распространять бинарные файлы с официальным брендингом.



