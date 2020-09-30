Выпуск браузера Pale Moon 28.14

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 28.14, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. Среди изменений в новой версии: Обеспеченно более явное отображение состояния защиты соединения с сайтом. Соединения по HTTP, в отличие от других браузеров, не помечаются как небезопасные, для них выводится обычный индикатор, а HTTPS-соединения явно отмечены как защищённые и отдельно выделяются сайты с сертификатами уровня EV (Extended Validation). При этом в случае проблем с шифрованием, таких как наличие смешанного контента на странице или использование ненадёжных сертификатов и алгоритмов, выводятся индикаторы с информацией о проблемах.

Обновлены элементы брендинга для неофициальных сборок, с целью их более заметного отделения от основной сборки Pale Moon.

Добавлена настройка signon.startup.prompt для управления выводом мастер-пароля сразу после запуска, до его фактического использования.

Для загрузок теперь всегда показывается только реальный домен, с которого были получены данные, а не страница с которой было выполнено перенаправление.

Добавлена поддержка функции Object.fromEntries().

В CSS-свойство display добавлена поддержка значения flow-root, позволяющего сгенерировать блочный элемент, соответствующий новой технике блочного форматирования контента;

Добавлена поддержка указания значений в процентах в CSS-свойстве opacity.

Приведены в соответствие со стандартом реализация модулей JavaScript и API MediaQueryList.

Добавлен API ResizeObserver.



