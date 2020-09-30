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Выпуск браузера Pale Moon 28.14

30.09.2020 13:51

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 28.14, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

Среди изменений в новой версии:

  • Обеспеченно более явное отображение состояния защиты соединения с сайтом. Соединения по HTTP, в отличие от других браузеров, не помечаются как небезопасные, для них выводится обычный индикатор, а HTTPS-соединения явно отмечены как защищённые и отдельно выделяются сайты с сертификатами уровня EV (Extended Validation). При этом в случае проблем с шифрованием, таких как наличие смешанного контента на странице или использование ненадёжных сертификатов и алгоритмов, выводятся индикаторы с информацией о проблемах.
  • Обновлены элементы брендинга для неофициальных сборок, с целью их более заметного отделения от основной сборки Pale Moon.
  • Добавлена настройка signon.startup.prompt для управления выводом мастер-пароля сразу после запуска, до его фактического использования.
  • Для загрузок теперь всегда показывается только реальный домен, с которого были получены данные, а не страница с которой было выполнено перенаправление.
  • Добавлена поддержка функции Object.fromEntries().
  • В CSS-свойство display добавлена поддержка значения flow-root, позволяющего сгенерировать блочный элемент, соответствующий новой технике блочного форматирования контента;
  • Добавлена поддержка указания значений в процентах в CSS-свойстве opacity.
  • Приведены в соответствие со стандартом реализация модулей JavaScript и API MediaQueryList.
  • Добавлен API ResizeObserver.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.13
  3. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  4. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  5. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  6. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53808-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, m.makhno (ok), 14:03, 30/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 28.14

    сегодня даже 28.14.1:
    This update addresses an intermittent crash in the newly-implemented ResizeObserver API (introduced in 28.14.0) occurring on a number of high-profile and often-used websites.

    P.S. У всех сбрасывается тема при мажорных обновлениях?

     
     
  • 2.7, paulus (ok), 14:36, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У всех сбрасывается тема при мажорных обновлениях?

    Никогда не слетала Maxi4

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:08, 30/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Объясните, кому он вообще нужен?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:13, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Объясняю... В этом мире есть аж 2 браузера, с помощью которых можно просто лазить по инету:
    - Ungoogled Chromium
    - Palemoon(с натяжкой, надо отключать автообновление и какую-то ещё дичь в настройках, полноценных девтулзов нет).

    И всё. Все остальные - жёсткие трояны.

     
     
  • 3.8, АНБ (?), 14:38, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы следим за тобой где бы ты не прятался.
     
  • 2.5, Андрей (??), 14:14, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Объясните, кому он вообще нужен?

    Мне, у меня на нем система управления предприятием разработана и работает уже 16 лет.  

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:24, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие 16 лет? Браузер в 2009 вышел.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:38, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, не нужен.

    В нем плохо отображается современная верстка, в некоторые инпуты невозможно добавить текст.
    Ну и опять же отталкивает их хамское отношение и приказной тон к другим неофициальным сборкам, прям копирасты нашлись.

     

  • 1.4, Аноним (4), 14:13, 30/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    как зачем?!
    опеннет читать!
     
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