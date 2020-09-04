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Выпуск браузера Pale Moon 28.13

04.09.2020 23:24

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 28.13, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

Среди изменений в новой версии:

  • Обновлён список для переопределения значений User Agent для некоторых сайтов, не принимающих выставляемый по умолчанию User Agent "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.9) Gecko/20100101 Goanna/4.5 Firefox/68.9 PaleMoon/28.13.0".
  • Переписан код для отображения иконки с замком в адресной строке, информирующим о статусе защиты соединения.
  • Добавлена поддержка локализации всплывающих подсказок.
  • Реализовано использование актуальных соотношений сторон для изображений, позволивших улучшить компоновку страницы во время загрузки.
  • Добавлена настройка для использования API node.getRootNode, отключённого по умолчанию.
  • Добавлено CSS-свойство "-webkit-appearance", повторяющее "-moz-appearance".
  • Библиотека SQLite обновлена до версии 3.33.0.
  • Улучшена совместимость со спецификацией системы модулей JavaScript.
  • Повышена стабильность реализации AbortController.
  • Бэкпортированы исправления уязвимостей CVE-2020-15664, CVE-2020-15666, CVE-2020-15667, CVE-2020-15668 и CVE-2020-15669.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.12
  4. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  5. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  6. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53660-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:34, 04/09/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Но зачем, ведь можно и фф без блобов скомпилировать, и подцепить в него userjs с нормальными настройками. Будет работать намного лучше и без проблем, серьёзный продукт. Они конечно старательно работают над самозакапыванием, но пока не выходит. https://www.ghacks.net/2020/01/06/please-mozilla-dont-touch-the-user-js-functi
     
  • 2, Аноним (2), 00:01, 05/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Furry rampage!!
     
  • 3, Аноним (3), 00:06, 05/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    У меня Pale Moon трудится вместо Tor браузера по историческим причинам, так как легкий (для no js сайтов), классический интерфейс, GTK2.
    А еще в нем работают полезные дополнения:
    UnMHT - множественное сохранение страниц
    Element Hiding Helper for Adblock Plus - помогает создавать хитрые правила скрытия.

    Для реального веба он не очень пригоден, сказывается отсутствие многопроцессности. Но, имхо, он побыстрее MyPal'а (который вообще тормоз).
    По скорости я бы расположил так:
    Firefox 68
    Firefox 60
    Firefox 52 с включенным tabs.remote
    SeaMonkey 2.53 с включенным tabs.remote
    Pale Moon 28
    MyPal 28
    Firefox 52
    Но это не точно.

     
     
  • 4, Аноним (3), 00:11, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SeaMonkey 2.48 (последняя на GTK2, на базе Firefox 51) очень тормозная. Где-то в самом хвосте будет. Но я ее не удаляю.
     
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