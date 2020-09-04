Выпуск браузера Pale Moon 28.13

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 28.13, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. Среди изменений в новой версии: Обновлён список для переопределения значений User Agent для некоторых сайтов, не принимающих выставляемый по умолчанию User Agent "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.9) Gecko/20100101 Goanna/4.5 Firefox/68.9 PaleMoon/28.13.0".

Переписан код для отображения иконки с замком в адресной строке, информирующим о статусе защиты соединения.

Добавлена поддержка локализации всплывающих подсказок.

Реализовано использование актуальных соотношений сторон для изображений, позволивших улучшить компоновку страницы во время загрузки.

Добавлена настройка для использования API node.getRootNode, отключённого по умолчанию.

Добавлено CSS-свойство "-webkit-appearance", повторяющее "-moz-appearance".

Библиотека SQLite обновлена до версии 3.33.0.

Улучшена совместимость со спецификацией системы модулей JavaScript.

Повышена стабильность реализации AbortController.

Бэкпортированы исправления уязвимостей CVE-2020-15664, CVE-2020-15666, CVE-2020-15667, CVE-2020-15668 и CVE-2020-15669.



