Выпуск браузера Pale Moon 28.13

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Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 28.13, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).
Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.
Среди изменений в новой версии:
- Обновлён список для переопределения значений User Agent для некоторых сайтов, не принимающих выставляемый по умолчанию User Agent "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.9) Gecko/20100101 Goanna/4.5 Firefox/68.9 PaleMoon/28.13.0".
- Переписан код для отображения иконки с замком в адресной строке, информирующим о статусе защиты соединения.
- Добавлена поддержка локализации всплывающих подсказок.
- Реализовано использование актуальных соотношений сторон для изображений, позволивших улучшить компоновку страницы во время загрузки.
- Добавлена настройка для использования API node.getRootNode, отключённого по умолчанию.
- Добавлено CSS-свойство "-webkit-appearance", повторяющее "-moz-appearance".
- Библиотека SQLite обновлена до версии 3.33.0.
- Улучшена совместимость со спецификацией системы модулей JavaScript.
- Повышена стабильность реализации AbortController.
- Бэкпортированы исправления уязвимостей CVE-2020-15664, CVE-2020-15666, CVE-2020-15667, CVE-2020-15668 и CVE-2020-15669.