Выпуск браузера Pale Moon 28.13

1, Аноним ( 1 ), 23:34, 04/09/2020 [ответить] –2 + / – Но зачем, ведь можно и фф без блобов скомпилировать, и подцепить в него userjs с нормальными настройками. Будет работать намного лучше и без проблем, серьёзный продукт. Они конечно старательно работают над самозакапыванием, но пока не выходит. https://www.ghacks.net/2020/01/06/please-mozilla-dont-touch-the-user-js-functi

2, Аноним ( 2 ), 00:01, 05/09/2020 [ответить] + / – Furry rampage!!

3, Аноним ( 3 ), 00:06, 05/09/2020 [ответить] + / – У меня Pale Moon трудится вместо Tor браузера по историческим причинам, так как легкий (для no js сайтов), классический интерфейс, GTK2.

А еще в нем работают полезные дополнения:

UnMHT - множественное сохранение страниц

Element Hiding Helper for Adblock Plus - помогает создавать хитрые правила скрытия. Для реального веба он не очень пригоден, сказывается отсутствие многопроцессности. Но, имхо, он побыстрее MyPal'а (который вообще тормоз).

По скорости я бы расположил так:

Firefox 68

Firefox 60

Firefox 52 с включенным tabs.remote

SeaMonkey 2.53 с включенным tabs.remote

Pale Moon 28

MyPal 28

Firefox 52

Но это не точно.

4, Аноним ( 3 ), 00:11, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – SeaMonkey 2.48 (последняя на GTK2, на базе Firefox 51) очень тормозная. Где-то в самом хвосте будет. Но я ее не удаляю.