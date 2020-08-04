Выпуск браузера Pale Moon 28.12

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|2.3, Аноним (3), 22:41, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Второй квантум не нужен. Его аноны любят за то, что он как раз не на квантум.
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|1.2, Аноним (2), 22:38, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хрень ненужная, устарелая и вообще форк школьника.
Сомневаюсь что там есть хорошая поддержка аддонов.
Зачем вообще эти гомно форки пилят.
Проще на голом gecko engine сидеть или типа того если своего браузера хочется.
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|2.4, Аноним (3), 22:42, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Потому и пилют, что мейнстрим, который сейчас остался в наличии полное говно.
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|3.9, Дон Ягон (ok), 22:50, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Справедливости ради, palemoon на фоне квантума редкий лагающий тормоз и куча хипстеро-сайтов там нормально не работают. Ну, по крайней мере, год-полтора назад не работали.
Да, квантумный лис - дрянь, но лучше ничего, к сожалению, нет.
На palemoon была некая надежда, но по факту он лишь немного дольше, чем ff-esr у меня задержался. Увы, той лисы у нас более нет.
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|4.11, Аноним (3), 22:53, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть такое дело. Не спорю. Сейчас вообще в современном вебе нормально работают только хромоклоны.
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|4.30, user90 (?), 23:23, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут вопрос самого подхода. Например я серфлю со включенной по дефолту опцией "Block 3rd-party scripts" для ВСЕХ сайтов. Как ты думаешь, 1. что с такими раскладами происходит с хипстеро-сайтами и 2. есть ли мне до этого какое-то дело? Вот почему тебя это беспокоит - уже скорее психиатрическая проблема..
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|5.32, Аноним (3), 23:29, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Некоторые Нетскейп-Навигатор используют. Тоже говорят нормально.
Но это кому что.
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|3.18, Аноним (2), 23:06, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Самый офигенский браузер который мне попадался помимо мейнстриме - surf от suckless (сосать меньше)
Все сайты, даже хипстерские работают. Зондов нету. Браузер минималистичный что потащит калькулятор.
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|4.20, Аноним (3), 23:07, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сосать меньше??? Вот это действительно браузер хороший. Судя по названию.
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|5.23, Аноним (2), 23:08, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну или сосать по-полной. В зависимости у кого какая тяга к членам.
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|6.25, Аноним (3), 23:11, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну минимальный это тоже не браузер. А кастрат. А если еще без фейса, нерасширяемый... Тогда вообще отстой.
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|7.29, Аноним (2), 23:21, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, он даже вкладок без патчей не поддерживает. Вкладка - это отдельное окошко нативно. Там дофига патчей, их накатываешь и добавляется функционал.
Аддонов ясен фиг нету, это не форк потому что, а браузер основанный на готовом движке WebKit.
Но он капец быстрый, если установить кэш на /tmp/ то он вообще на диск не пишет, тупо в памяти висит и летает.
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|5.26, Аноним (2), 23:11, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так проект называется. Это те которые dwm запилили. WM в 2000 строк кода на Си. Очень крутой, быстрый, конфиг - это сам код править. Просто, быстро и бомбовски.
И dmenu от них. Тоже быстрая штука для запуска программ. И у них вообще дохрена крутого софта.
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|3.21, Аноним (2), 23:08, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А всё что выйдет в мейнстрим выльется в говно соблазнённое долларами. Мы живём в капитализме.
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|3.38, Аноним (2), 23:37, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да, а эти форки основаны всё на тех же движках, но работают как говно
Современные, популярные браузеры а именно ФФ и Хром и их движки двигает жидомассонское рептилоидское тайное сообщество.
Переть против этих браузеров со своими поделками всё равно что переть против средневекового массонства возраста около 200 лет.
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|4.41, ann (??), 23:49, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А с чего ты взял что кто-то против кого-то прёт? Люди делают браузер как считают нужным по их мнению. Пусть делают. За один только классический вид спасибо можно сказать. Остально уж как получилось, не знаю, не пользую ни хром, ни фф, ни pale moon. Но зи интерфейс молодцы.
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|2.43, Аноним (43), 23:57, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Сомневаюсь что там есть хорошая поддержка аддонов.
Ну как всегда, нашёлся дегенерат, который браузером не пользовался, но уже осуждает.
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|1.5, Аноним (3), 22:45, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Кажый раз Стравер удаляет и удаляет ненужный лисий код из своего поделия. И всё никак не удалит. Он скоро совсем пустой останется. Как он только работает?! :)
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|1.6, ann (??), 22:47, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну хоть где-то ещё сохраняют нормальный интерфейс с человеческим меню. А не г..но гамбургерное с уродливым CSD.
Молодцы.
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|2.8, Аноним (3), 22:48, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За лицо молодцы. А вот работа все больше хромает. Нельзя в новом вэбе сидеть на старых технологиях.
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|3.14, ann (??), 23:01, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В современном вэбе вообще сидеть невозможно. Вырвиглазные интерфейсы, какие-то самопальные окна на пол страницы с предложением подписаться на непонятно что. Уродство полное. При это полезного контента всё меньше и меньше.
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|4.15, Аноним (3), 23:03, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, это данность. Старым он уже не будет. Можно отказаться от тырнета и читать книжки.
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|7.37, Аноним (3), 23:35, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Скоро все уйдут в тырнет. В облака. Вот жизнь дерьмовая стала!
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|3.24, user90 (?), 23:10, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Нельзя в новом вэбе сидеть на старых технологиях.
Вопрос, кому он нужен, этот "новый вэб"? Точнее, для чего он может быть кому-то нужен?))
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|2.45, Аноним (45), 00:00, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там в фф ютуб починили. Наверно год сломан был у меня, не меньше (я ничего не менял и не обновлял кроме браузера). Интересно, в этом он работает?
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|3.46, Аноним (45), 00:01, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле переход назад починили, а то там много чего ломали. Это было очень назойливо.
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|1.12, user90 (?), 22:55, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос где брать для него аддоны? У меня например запросы скромные: уБлок, контекстный-и-настраиваемый поиск выделенного текста да поддержка юзерскриптов (для Google Hit Hider), необходимый минимум. Это есть?
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|1.19, Дихлофос (?), 23:06, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я пользуюсь MyPal, который полностью основан на Pale Moon 28.12, но совместим с Windos XP x86
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|2.34, Аноним (33), 23:31, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я им пользовался ещё до того как о нём стало широко известно в узких гругах.
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|3.48, Аноним (3), 00:11, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Широко известно в узких кругах. Неплохо!
Что это за круги такие?
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|1.31, Аноним (3), 23:25, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Майпал - любительская сборка. Человека не обладающего знаниями сотни профессиональных кодеров.
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|1.44, Аноним (43), 00:00, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Почему хромым и петуквантумным становится НИПРИЯТНА от одного упоминания луны и они сразу же начинают срать в комментах?
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|3.52, Аноним (52), 00:29, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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понятно, когда после дерьма попробуешь вкусняшку, обратно на своё дерьмо возвращаться ломает.
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|2.51, ann (??), 00:19, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что это обезьянки, если их кривое поделье открыть в браузере отличном от того в котором они его смотрят, то сразу видно криворукость и гавнокодство. И они не могут осилить нормально написать сайт чтобы тот толково смотрелся в разных браузерах. Они два то еле осилили.
Так вот им обидно, от того и воняют. Мол это браузер кривой а его руки нагавнокодившие кривой сайт.
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|3.53, Аноним (52), 00:31, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только альтернативные ориентацией пишут под браузеры, а не по стандартам.
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|4.54, ann (??), 00:32, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сильно я сомневаюсь что хоть одна из этих обезьянок осилила прочитать стандарт.
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