Выпуск браузера Pale Moon 28.12

3.9 , Дон Ягон ( ok ), 22:50, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Справедливости ради, palemoon на фоне квантума редкий лагающий тормоз и куча хипстеро-сайтов там нормально не работают. Ну, по крайней мере, год-полтора назад не работали. Да, квантумный лис - дрянь, но лучше ничего, к сожалению, нет. На palemoon была некая надежда, но по факту он лишь немного дольше, чем ff-esr у меня задержался. Увы, той лисы у нас более нет.

4.11 , Аноним ( 3 ), 22:53, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Есть такое дело. Не спорю. Сейчас вообще в современном вебе нормально работают только хромоклоны.

4.30 , user90 ( ? ), 23:23, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тут вопрос самого подхода. Например я серфлю со включенной по дефолту опцией "Block 3rd-party scripts" для ВСЕХ сайтов. Как ты думаешь, 1. что с такими раскладами происходит с хипстеро-сайтами и 2. есть ли мне до этого какое-то дело? Вот почему тебя это беспокоит - уже скорее психиатрическая проблема..

5.32 , Аноним ( 3 ), 23:29, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Некоторые Нетскейп-Навигатор используют. Тоже говорят нормально.

Но это кому что.

3.18 , Аноним ( 2 ), 23:06, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Самый офигенский браузер который мне попадался помимо мейнстриме - surf от suckless (сосать меньше)

Все сайты, даже хипстерские работают. Зондов нету. Браузер минималистичный что потащит калькулятор.

4.20 , Аноним ( 3 ), 23:07, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сосать меньше??? Вот это действительно браузер хороший. Судя по названию.

5.23 , Аноним ( 2 ), 23:08, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну или сосать по-полной. В зависимости у кого какая тяга к членам.

6.25 , Аноним ( 3 ), 23:11, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну минимальный это тоже не браузер. А кастрат. А если еще без фейса, нерасширяемый... Тогда вообще отстой.

7.29 , Аноним ( 2 ), 23:21, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, он даже вкладок без патчей не поддерживает. Вкладка - это отдельное окошко нативно. Там дофига патчей, их накатываешь и добавляется функционал.

Аддонов ясен фиг нету, это не форк потому что, а браузер основанный на готовом движке WebKit.

Но он капец быстрый, если установить кэш на /tmp/ то он вообще на диск не пишет, тупо в памяти висит и летает.

6.49 , Аноним ( 3 ), 00:17, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А разве сосут только члены?

5.26 , Аноним ( 2 ), 23:11, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так проект называется. Это те которые dwm запилили. WM в 2000 строк кода на Си. Очень крутой, быстрый, конфиг - это сам код править. Просто, быстро и бомбовски.

И dmenu от них. Тоже быстрая штука для запуска программ. И у них вообще дохрена крутого софта.

4.40 , ann ( ?? ), 23:47, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Смотриться вырвиглаз в системе

3.21 , Аноним ( 2 ), 23:08, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А всё что выйдет в мейнстрим выльется в говно соблазнённое долларами. Мы живём в капитализме.

3.38 , Аноним ( 2 ), 23:37, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да, а эти форки основаны всё на тех же движках, но работают как говно

Современные, популярные браузеры а именно ФФ и Хром и их движки двигает жидомассонское рептилоидское тайное сообщество.

Переть против этих браузеров со своими поделками всё равно что переть против средневекового массонства возраста около 200 лет.

4.41 , ann ( ?? ), 23:49, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А с чего ты взял что кто-то против кого-то прёт? Люди делают браузер как считают нужным по их мнению. Пусть делают. За один только классический вид спасибо можно сказать. Остально уж как получилось, не знаю, не пользую ни хром, ни фф, ни pale moon. Но зи интерфейс молодцы.

