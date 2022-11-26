Проект Forgejo начал развитие форка системы совместной разработки Gitea

В рамках проекта Forgejo основан форк платформы совместной разработки Gitea. В качестве причины называется непринятие попытки коммерциализации проекта и сосредоточения управления в руках коммерческой компании. По мнению создателей форка, проект должен оставаться независимым и принадлежать сообществу. Forgejo продолжит придерживаться прежних принципов независимого управления.

25 октября основатель Gitea (Lunny) и один из активных участников (techknowlogick) без предварительной консультации с сообществом объявили о создании коммерческой компании Gitea Limited, которой были переданы права на домены и торговые марки (торговые марки и домены изначально принадлежали основателю проекта). Компания заявила о намерении развивать расширенную коммерческую версию платформы Gitea, оказывать платные услуги поддержки, проводить обучение и создать облачный хостинг репозиториев.

При этом было заявлено, что сам проект Gitea остаётся открытым и принадлежащим сообществу, а Gitea Limited будет выступать своеобразным посредником между сообществом и другими компаниями, заинтересованными в использовании и разработке Gitea. Новая компания также намеревалась обеспечить оплату работы в режиме неполного рабочего дня для нескольких сопровождающих Gitea (со временем планировались перевести их на полный рабочий день и трудоустроить дополнительных разработчиков). В планах также было создание специального фонда, через который сторонние компании могли бы спонсировать реализацию желаемых новшеств, внесение оптимизаций и исправление конкретных недоработок.

Подобный шаг был расценён частью участников из сообщества как захват управления над проектом. Перед созданием форка было опубликовано открытое письмо, которые подписали 50 разработчиков Gitea, с предложением создать для курирования проекта некоммерческую организацию, принадлежащую сообществу, и передать ей, а не коммерческой компании, торговые марки и домены Gitea. Компания Gitea Limited игнорировала предложение сообщества и подтвердила, что она теперь полностью контролирует проект. После этого было принято решение, что у сообщества не остаётся другого выхода как создать форк и рассматривать его как основной проект для продолжения дальнейшей работы.

Примечательно, что непосредственно проект Gitea в декабре 2016 года был основан как форк проекта Gogs, созданный группой энтузиастов, недовольных организацией управления в проекте. Главными мотивами создания форка было желание передать управление в руки сообщества и упростить участие в разработке независимых разработчиков. Вместо применяемой в Gogs модели, основанной на добавлении кода только через одного главного мэйнтенера, который единолично принимает решения, в Gitea была применена модель разделения полномочий с предоставлением права добавления кода в репозиторий нескольким активным разработчикам.



