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Проект Forgejo начал развитие форка системы совместной разработки Gitea

26.11.2022 08:02

В рамках проекта Forgejo основан форк платформы совместной разработки Gitea. В качестве причины называется непринятие попытки коммерциализации проекта и сосредоточения управления в руках коммерческой компании. По мнению создателей форка, проект должен оставаться независимым и принадлежать сообществу. Forgejo продолжит придерживаться прежних принципов независимого управления.

25 октября основатель Gitea (Lunny) и один из активных участников (techknowlogick) без предварительной консультации с сообществом объявили о создании коммерческой компании Gitea Limited, которой были переданы права на домены и торговые марки (торговые марки и домены изначально принадлежали основателю проекта). Компания заявила о намерении развивать расширенную коммерческую версию платформы Gitea, оказывать платные услуги поддержки, проводить обучение и создать облачный хостинг репозиториев.

При этом было заявлено, что сам проект Gitea остаётся открытым и принадлежащим сообществу, а Gitea Limited будет выступать своеобразным посредником между сообществом и другими компаниями, заинтересованными в использовании и разработке Gitea. Новая компания также намеревалась обеспечить оплату работы в режиме неполного рабочего дня для нескольких сопровождающих Gitea (со временем планировались перевести их на полный рабочий день и трудоустроить дополнительных разработчиков). В планах также было создание специального фонда, через который сторонние компании могли бы спонсировать реализацию желаемых новшеств, внесение оптимизаций и исправление конкретных недоработок.

Подобный шаг был расценён частью участников из сообщества как захват управления над проектом. Перед созданием форка было опубликовано открытое письмо, которые подписали 50 разработчиков Gitea, с предложением создать для курирования проекта некоммерческую организацию, принадлежащую сообществу, и передать ей, а не коммерческой компании, торговые марки и домены Gitea. Компания Gitea Limited игнорировала предложение сообщества и подтвердила, что она теперь полностью контролирует проект. После этого было принято решение, что у сообщества не остаётся другого выхода как создать форк и рассматривать его как основной проект для продолжения дальнейшей работы.

Примечательно, что непосредственно проект Gitea в декабре 2016 года был основан как форк проекта Gogs, созданный группой энтузиастов, недовольных организацией управления в проекте. Главными мотивами создания форка было желание передать управление в руки сообщества и упростить участие в разработке независимых разработчиков. Вместо применяемой в Gogs модели, основанной на добавлении кода только через одного главного мэйнтенера, который единолично принимает решения, в Gitea была применена модель разделения полномочий с предоставлением права добавления кода в репозиторий нескольким активным разработчикам.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Организация SFC призвала открытые проекты прекратить использовать GitHub
  3. OpenNews: Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода
  4. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.12
  5. OpenNews: Первый выпуск Gitea, форка системы совместной разработки Gogs
  6. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58197-gitea
Ключевые слова: gitea, forgejo, fork
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, pashev.ru (?), 09:39, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cgit, ssh, email — наше всё.
     
  • 1.4, Иван_Лох (?), 09:40, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Коммерциализация демократизированного проекта главным демократом.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:57, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Опять в комментариях найдутся человеки, всерьёз утверждающие, что рубить капусту чужими руками и пользуясь обманом и манипуляциями -- это совершенно нормальное поведение, а вы просто завидуете. Больно видеть такой опенс сорс. Впрочем, лицензия то пермиссив совсем неспроста.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:09, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Капитализм, сэр. При нем обычное явление. Хотите нормального опенсорса - нужен социализм.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 10:12, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перечисляй нормальный софт написанный про социализме. Хоть поржем в голосину с тебя.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 10:39, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    социализм/капитализм на бумаге вторичен, главное то что в головах, в программировании же это весь софт со свободными лицензиями
     
     
  • 6.14, Аноним (7), 10:46, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бытие определяет сознание (Карл Маркс).
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:53, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас капитализм очень быстро гноит коммерческие продукты. Т.е. со временем можно забыть про исходную суть исходную идею. Всё упрётся в финансы, а там подключатся спекулянты и другие товарищи.
    А хотя казалось бы... действительно рабочая схема/система.
     

  • 1.5, pashev.ru (?), 09:43, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За эсперанто респект.
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 10:10, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vi estas stulta degenerulo.
     

  • 1.10, arisu (ok), 10:16, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    белочки утёрлись и пошли продолжать пилить очередной форк для очередной коммерциализации под «пермиссивной лицензией». потому что белочки необучаемые.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:17, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >без предварительной консультации с сообществом

    Сткакой стати нужна какая-то консультация? И вообще, есть люди, которые думают, что деньги с неба сыплятся или на деревьях растут.

     
  • 1.12, myhand (ok), 10:32, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дедушка ест ногти, говорили они...  GPL не нужен, говорили они...  BSD^WMIT лицензия, говорили они...

    Мыши колются и плачут.

     
  • 1.16, 129313 (?), 10:54, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пошёл делать форк.
     

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