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Организация SFC призвала открытые проекты прекратить использовать GitHub

04.07.2022 08:19

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC), предоставляющая юридическую защиту свободным проектам и отстаивающая необходимость соблюдения лицензии GPL, объявила о прекращении любого использования платформы для совместной разработки кода GitHub и призвала разработчиков других открытых проектов последовать своему примеру. Организация также запустила инициативу, нацеленную на упрощение миграции проектов с GitHub на более открытые альтернативы, например, CodeBerg (на базе Gitea) и SourceHut, или внедрение на своих серверах собственных сервисов разработки, основанных на открытых платформах, таких как Gitea или GitLab Community Edition.

К созданию инициативы организацию SFC подтолкнуло нежелание GitHub и Microsoft разбираться в этических и юридических тонкостях использование исходных текстов свободного ПО в качестве основы для построения модели машинного обучения в коммерческом сервисе GitHub Copilot. Представители SFC попытались разобраться в том, является ли созданная модель машинного обучения объектом авторских прав и если да, то кому принадлежат эти права и как они соотносятся с правами на код, на основе которого построена модель. Также пока непонятно, может ли считаться производной работой блок кода, сгенерированный в GitHub Copilot и повторяющий код из используемых при построении модели проектов, и может ли рассматриваться включение таких блоков в проприетарное ПО как нарушение копилефт лицензий.

Представителям Microsoft и GitHub были заданы вопросы о том, какие юридические нормы легли в основу заявлений директора GitHub о том, что тренировка модели машинного обучения на публично доступных данных относится к категории добросовестного использования и обработку кода в GitHub Copilot можно трактовать по аналогии с использованием компилятора. Дополнительно Microsoft попросили предоставить список лицензий и перечень названий репозиториев, используемых при обучении модели.

Также же был задан вопрос о том, как соотносится заявление, что допустимо обучение модели на любом коде без оглядки на используемые лицензии с тем, что для обучения GitHub Copilot использован только код открыто ПО и обучение не охватывает код закрытых репозиториев и проприетарных продуктов компании, таких как Windows и MS Office. Если обучение модели на любом коде является добросовестным использованием, то почему Microsoft ценит свою интеллектуальную собственность выше, чем интеллектуальную собственность разработчиков открытого ПО.

Компания Microsoft уклонилась от ответов и не предоставила юридического анализа, подтверждающего легитимность своих заявлений о добросовестном использовании. Попытки получить необходимую информацию предпринимались с июля прошлого года. Вначале представители Microsoft и GitHub пообещали ответить в ближайшее время, но так и не ответили. Через полгода было инициировано публичное обсуждение потенциальных юридических и этических проблем в системах машинного обучения, но представители Microsoft проигнорировали приглашение принять в нём участие. В конечном счёте, спустя год представители Microsoft напрямую отказались обсуждать этот вопрос, пояснив, что обсуждение бессмысленно, так как оно вряд ли изменит позицию SFC.

Кроме претензий, связанных с проектом GitHub Copilot, отмечаются также следующие проблемы GitHub:

  • GitHub заключил контракт на предоставление коммерческих услуг иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), деятельность которой рассматривается активистами как неэтичная, например, из-за практики разделения детей и их родителей после задержания нелегальных эмигрантов. Попытки обсудить вопрос сотрудничества GitHub и ICE натолкнулись на пренебрежительное и лицемерное отношение к поставленному вопросу.
  • GitHub заверяет сообщество в своей поддержке открытого ПО, но сайт и весь сервис GitHub является проприетарными, а кодовая база закрыта и недоступна для анализа. Несмотря на то, что инструментарий Git был разработан для замены проприетарного BitKeeper и с целью ухода от централизации в пользу распределенной модели разработки, GitHub через предоставления специфичных надстроек над Git привязывает разработчиков к централизованному проприетарному сайту, контролируемому одной коммерческой компанией.
  • Руководители GitHub выступают с критикой копилефта и GPL, агитируя использовать разрешительные лицензии. GitHub принадлежит компании Microsoft, ранее проявившей себя нападками на СПО и действиями против модели лицензирования копилефт.

Дополнительно отмечается, что организация SFC приостановила приём в свой состав новых проектов, которые не планируют мигрировать из GitHub. Для уже входящих в состав SFC проектов уход из GitHub не навязывается, но организация готова предоставить им все необходимые ресурсы и поддержку при намерении перейти на другую платформу. Помимо правозащитной деятельности организация SFC занимается аккумулированием спонсорских средств и предоставлением юридической защиты свободным проектам, беря на себя функции по сбору пожертвований и управляя активами проектов, что избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, CoreBoot, Wine, Samba, OpenWrt, QEMU, Mercurial, BusyBox, Inkscape и еще около десятка свободных проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/blog...)
  2. OpenNews: GitHub ввёл в строй систему машинного обучения Copilot, генерирующую код
  3. OpenNews: GitHub обновил правила, касающиеся торговых санкций
  4. OpenNews: GitHub заблокировал репозиторий SymPy после ложной жалобы
  5. OpenNews: GitHub повторно заблокировал репозиторий проекта RE3
  6. OpenNews: Новый поворот в разбирательстве, связанном с нарушением лицензии GPL компанией Vizio
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57450-sfconservancy
Ключевые слова: sfconservancy, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Давно пора!
     
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 10:26, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шел пятый год после покупки мелкософтом гитхаба. Наши рАкушки начали что-то подозревать.

    Хотя не так давно сами с усилиями, достойными комсомольских строек заливали жидким калом тех кто поумнее, называя из "параноиками".

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:47, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это перетерпилоиды и плытели по течению.  У них всё всегда хорошо. Хотя им все сказали что от микрософта ничего хорошего ждать не надо. Наверно хорошо жить в своём манямирке где всё всегда хорошо.  
     

  • 1.2, КО (?), 10:03, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Они бы ещё призвали использовать альтернативу Windows...
    Ах да.
     
  • 1.3, iPony129412 (?), 10:03, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что случилось?

    Вроде заявления от GitHub типа «GPL это не про свободу, ибо слишком много ограничений» я слышал лет семь назад.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:52, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь на них зарабатывают и не делятся. Они же рассчитывали!)))
     

  • 1.4, dullish (ok), 10:04, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ребята, конечно, не на шутку, упоротые, но в некой специфической принципиальности им не откажешь.
     
     
  • 2.15, Аноним (19), 10:45, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бред у психов насквозь логичный
    Изначальные посылы ложные
     

  • 1.5, Андрей (??), 10:05, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, можно «запланировать миграцию», точно так же, ждать, «когда прибыль пойдёт» (сами знаете где :) )
     
  • 1.6, Аниним (?), 10:07, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего они с этого не выжмут. Машинное обучение можно условно считать эквивалентным "Аутсорсер-индус прочитал ваш открытый исходник и переписал по своему".
     
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 10:22, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главное как подать и как увлечь за собой профессиональных копротивленцев, вроде blm. Ну и кто будет финансировать банкет ради своих целей.
    Добро пожаловать в постпостмодерновую эпоху постправды, где при правильном пиаре и маркетинговой стратегии даже воспитанная поехавшими экосектантами девочка-экозомби может навести шороху.
     

  • 1.7, cloudchief (ok), 10:10, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да!
     
  • 1.8, Жироватт (ok), 10:18, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >  иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), деятельность которой рассматривается активистами как неэтичная

    Ох уж эти вопросы этичности...Иногда мне кажется, что придумано это только и исключительно для того, чтобы можно было как в поговорке, докопаться даже до столба.

     
     
  • 2.18, Аноним (19), 10:49, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этика штука пластичная и меняется когда надо легче закона
    Очень удобный инструмент для придумывающих правила другим
     

  • 1.10, Skullnet (ok), 10:23, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я согласен. Github скатился, а ещё недавно зафорсили аутентификацию по ключам, которая нафиг не нужна и жутко бесит.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:40, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бесит что? возможно вы вручную каждый раз вводите ключ(методом копипасты)? отсутствие удобных инструментов управления аутентификацией для утилиты git? Есть удобный автоматический инструмент который правильно интегрируется с гитом, его ms кстати написали, пользуйтесь: https://github.com/GitCredentialManager/git-credential-manager
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:25, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    откуда вы взяли утверждение что sfs соберает пожертвования за авторов опенсорс проектов? уточните.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:40, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот всегда так, зачем gitea? Почему не gogs? Это даже не как минт вместо убунту, и уж тем более дебиана советовать.
     
  • 1.14, Аноним (17), 10:44, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько им говорил что майки это компания зла,  а они не верили. Даже тут в комментах постоянно проскакивают адепты майков.  
     
  • 1.16, Anonym32332 (?), 10:46, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Codeberg топ
     
  • 1.20, VDOH (?), 10:56, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо на месте GitHub-а сделать большой GitBuh.
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:06, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно напрягает, что крупные проекты типа nixos или void хостят важные части там. Гитхаб отменит их и что они делать будут? Сидеть в луже. Не серьёзно, когда у проекта нет собственного git.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:24, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давно напрягает, что крупные проекты типа nixos или void хостят важные части
    > там. Гитхаб отменит их и что они делать будут? Сидеть в
    > луже. Не серьёзно, когда у проекта нет собственного git.

    Это называется специализация, она необходима, чтобы цивилизация игла развиваться. Мы уже давно не растим коров себе сами.

    OpenStack, например, построил себе свою систему, которая потом превратилась в opendev.org. На это было потрачено много лет и человек. И сейчас там всё очень разрозненное, и управление багами и задачами довольно куцое.

    Для проектов типа NixOS GitHub умудряется обрабатывать огромные потоки изменений и не захлёбываться. Gitea на домашнем сервачке с таким никак не справится.

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 11:41, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Gitea на домашнем сервачке с таким никак не справится.

    Так нужно не на домашнем, ну. Достаточно мелких (alpine) и крупных (debian, bsd) проектов с собственными git и ничего, справляются.

     

  • 1.22, Аноним (22), 11:08, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Соревноваться полезно, разнообразие - хорошо. Но это как-то помешает микрософту учить свои нейронные сети на коде из не-github репозиториев?
     
  • 1.23, Аноним (-), 11:08, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А будь в git встроены issues, wiki и прочие опции как в fossil-scm, то можно было бы не так сильно зависеть от хостинг платформы.
     
     
  • 2.26, pashev.ru (?), 11:11, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого придуманы файлы README, TODO и другие.
     
  • 2.27, Аноним (21), 11:11, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто необходимо программировать системное и прикладное программное обеспечение на языке Nim, с его возможностью производить генерацию документации на основе комментариев в исходном коде.
     
     
  • 3.38, Анон123 (?), 11:49, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и пейтон умеет и много лет уже, но это не задача языка
     
  • 2.37, zog (??), 11:48, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что бы изменилось? Где ты можешь хостить этот свой fossil?
     

  • 1.24, pashev.ru (?), 11:10, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно — https://git.pashev.ru
     
  • 1.25, Аноним (30), 11:10, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, Gitea и Gogs хостятся на GitHub под MIT, GitLab и SourceHut хостятся на своих коммерческих платформах, первый (GitLab Community Edition) под MIT, второй под BSD3.
     
  • 1.28, Аноним (28), 11:13, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Альтернативы как шило вместо мыла.
    Еще призвали локально держать svn под luks.
    sjw бл....-_-
     
  • 1.29, Иваня (?), 11:18, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да пошли Software Freedom Conservancy (SFC) нафиг. Я на GitHub можно сказать прописался и никуда не уйду с нагретого местечка!
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 11:25, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да пошли Software Freedom Conservancy (SFC) нафиг. Я на GitHub можно сказать
    > прописался и никуда не уйду с нагретого местечка!

    Вот и не ждут они тебя у себя.

     

  • 1.32, Без аргументов (?), 11:33, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вебмакак оставить на гитхабе. Соответственно статистике.
     
  • 1.33, Аноним (33), 11:34, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > нежелание GitHub и Microsoft принимать неэтичную и копирастичную точку зрения некоторых копирастических организаций, паразитирующих на свободном ПО

    Fixed.

     
  • 1.36, Аноним (33), 11:46, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Представители SFC преследуя свои сутяжнические интересы решили открыть ящик Пандоры, создав прецедент, который приведёт к тому, что

    1. будет создана всеобщая государственная система выплаты рояльти
    2. все авторы будут обязаны регистрировать свои произведения в ней
    3. все производители устройств и всего софта будут обязаны внедрить DRM и принять меры к невозможности использования контролируемых пользователями прошивок на устройствах
    4. DRM должно будет отслеживать использование каждого объекта копирайта и принимать необходимые меры для соблюдения законодательства и оплаты роялти
    5. только гигантские корпорации смогут позволить себе гплатить все необходимые роялти. Так как система всеобщая и полностью автоматическая, при такой системе заключение сделок со всеми правообладателями по оплате роялти не проблема. Все остальные идут на хрен.
    6. после этого поляна зачищена и можно лицензировать модели по монополтно высокой цене.
    7. разумеется, это пгиведёт к массовому нарушению законов, и копирастические юридические конторы без работы не останутся

    Я очень надеюсь, что такого никогда не будет.

     
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