Организация SFC призвала открытые проекты прекратить использовать GitHub

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|2.12, Жироватт (ok), 10:26, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шел пятый год после покупки мелкософтом гитхаба. Наши рАкушки начали что-то подозревать.
Хотя не так давно сами с усилиями, достойными комсомольских строек заливали жидким калом тех кто поумнее, называя из "параноиками".
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|3.17, Аноним (17), 10:47, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это перетерпилоиды и плытели по течению. У них всё всегда хорошо. Хотя им все сказали что от микрософта ничего хорошего ждать не надо. Наверно хорошо жить в своём манямирке где всё всегда хорошо.
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|1.2, КО (?), 10:03, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Они бы ещё призвали использовать альтернативу Windows...
Ах да.
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|1.3, iPony129412 (?), 10:03, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что случилось?
Вроде заявления от GitHub типа «GPL это не про свободу, ибо слишком много ограничений» я слышал лет семь назад.
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|2.19, Аноним (19), 10:52, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А теперь на них зарабатывают и не делятся. Они же рассчитывали!)))
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|1.4, dullish (ok), 10:04, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Ребята, конечно, не на шутку, упоротые, но в некой специфической принципиальности им не откажешь.
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|1.5, Андрей (??), 10:05, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, можно «запланировать миграцию», точно так же, ждать, «когда прибыль пойдёт» (сами знаете где :) )
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|1.6, Аниним (?), 10:07, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ничего они с этого не выжмут. Машинное обучение можно условно считать эквивалентным "Аутсорсер-индус прочитал ваш открытый исходник и переписал по своему".
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|2.9, Жироватт (ok), 10:22, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Главное как подать и как увлечь за собой профессиональных копротивленцев, вроде blm. Ну и кто будет финансировать банкет ради своих целей.
Добро пожаловать в постпостмодерновую эпоху постправды, где при правильном пиаре и маркетинговой стратегии даже воспитанная поехавшими экосектантами девочка-экозомби может навести шороху.
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|1.8, Жироватт (ok), 10:18, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), деятельность которой рассматривается активистами как неэтичная
Ох уж эти вопросы этичности...Иногда мне кажется, что придумано это только и исключительно для того, чтобы можно было как в поговорке, докопаться даже до столба.
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|2.18, Аноним (19), 10:49, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этика штука пластичная и меняется когда надо легче закона
Очень удобный инструмент для придумывающих правила другим
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|1.10, Skullnet (ok), 10:23, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я согласен. Github скатился, а ещё недавно зафорсили аутентификацию по ключам, которая нафиг не нужна и жутко бесит.
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|1.11, Аноним (11), 10:25, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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откуда вы взяли утверждение что sfs соберает пожертвования за авторов опенсорс проектов? уточните.
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|1.13, Аноним (13), 10:40, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну вот всегда так, зачем gitea? Почему не gogs? Это даже не как минт вместо убунту, и уж тем более дебиана советовать.
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|1.14, Аноним (17), 10:44, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько им говорил что майки это компания зла, а они не верили. Даже тут в комментах постоянно проскакивают адепты майков.
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|1.21, Аноним (21), 11:06, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давно напрягает, что крупные проекты типа nixos или void хостят важные части там. Гитхаб отменит их и что они делать будут? Сидеть в луже. Не серьёзно, когда у проекта нет собственного git.
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|2.30, Аноним (30), 11:24, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Давно напрягает, что крупные проекты типа nixos или void хостят важные части
> там. Гитхаб отменит их и что они делать будут? Сидеть в
> луже. Не серьёзно, когда у проекта нет собственного git.
Это называется специализация, она необходима, чтобы цивилизация игла развиваться. Мы уже давно не растим коров себе сами.
OpenStack, например, построил себе свою систему, которая потом превратилась в opendev.org. На это было потрачено много лет и человек. И сейчас там всё очень разрозненное, и управление багами и задачами довольно куцое.
Для проектов типа NixOS GitHub умудряется обрабатывать огромные потоки изменений и не захлёбываться. Gitea на домашнем сервачке с таким никак не справится.
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|3.35, Аноним (35), 11:41, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Gitea на домашнем сервачке с таким никак не справится.
Так нужно не на домашнем, ну. Достаточно мелких (alpine) и крупных (debian, bsd) проектов с собственными git и ничего, справляются.
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|1.22, Аноним (22), 11:08, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Соревноваться полезно, разнообразие - хорошо. Но это как-то помешает микрософту учить свои нейронные сети на коде из не-github репозиториев?
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|1.23, Аноним (-), 11:08, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А будь в git встроены issues, wiki и прочие опции как в fossil-scm, то можно было бы не так сильно зависеть от хостинг платформы.
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|2.27, Аноним (21), 11:11, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто необходимо программировать системное и прикладное программное обеспечение на языке Nim, с его возможностью производить генерацию документации на основе комментариев в исходном коде.
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|2.37, zog (??), 11:48, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что бы изменилось? Где ты можешь хостить этот свой fossil?
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|1.25, Аноним (30), 11:10, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, Gitea и Gogs хостятся на GitHub под MIT, GitLab и SourceHut хостятся на своих коммерческих платформах, первый (GitLab Community Edition) под MIT, второй под BSD3.
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|1.28, Аноним (28), 11:13, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Альтернативы как шило вместо мыла.
Еще призвали локально держать svn под luks.
sjw бл....-_-
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|1.29, Иваня (?), 11:18, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да пошли Software Freedom Conservancy (SFC) нафиг. Я на GitHub можно сказать прописался и никуда не уйду с нагретого местечка!
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|2.31, Аноним (30), 11:25, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да пошли Software Freedom Conservancy (SFC) нафиг. Я на GitHub можно сказать
> прописался и никуда не уйду с нагретого местечка!
Вот и не ждут они тебя у себя.
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|1.33, Аноним (33), 11:34, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> нежелание GitHub и Microsoft принимать неэтичную и копирастичную точку зрения некоторых копирастических организаций, паразитирующих на свободном ПО
Fixed.
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|1.36, Аноним (33), 11:46, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Представители SFC преследуя свои сутяжнические интересы решили открыть ящик Пандоры, создав прецедент, который приведёт к тому, что
1. будет создана всеобщая государственная система выплаты рояльти
2. все авторы будут обязаны регистрировать свои произведения в ней
3. все производители устройств и всего софта будут обязаны внедрить DRM и принять меры к невозможности использования контролируемых пользователями прошивок на устройствах
4. DRM должно будет отслеживать использование каждого объекта копирайта и принимать необходимые меры для соблюдения законодательства и оплаты роялти
5. только гигантские корпорации смогут позволить себе гплатить все необходимые роялти. Так как система всеобщая и полностью автоматическая, при такой системе заключение сделок со всеми правообладателями по оплате роялти не проблема. Все остальные идут на хрен.
6. после этого поляна зачищена и можно лицензировать модели по монополтно высокой цене.
7. разумеется, это пгиведёт к массовому нарушению законов, и копирастические юридические конторы без работы не останутся
Я очень надеюсь, что такого никогда не будет.
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