The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новый поворот в разбирательстве, связанном с нарушением лицензии GPL компанией Vizio

17.05.2022 14:46

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) сообщила новом витке судебного разбирательства с компанией Vizio, обвиняемой в невыполнении требований лицензии GPL при распространении прошивок к умным телевизорам на базе платформы SmartCast. Представители SFC добились возвращения рассмотрения дела из Федерального суда США в Окружной суд штата Калифорнии, что имеет принципиальное значение с точки зрения отнесения GPL не только к объектам авторского права, но и к области договорных отношений.

Ранее компания Vizio добилась переноса дела в Федеральный суд, который уполномочен решать вопросы, связанные с нарушениями авторского права. Рассматриваемое дело примечательно тем, что оно впервые в истории подано не от имени участника разработки, которому принадлежат имущественные права на код, а со стороны потребителя, которому не были предоставлены исходные тексты компонентов, распространяемых под лицензией GPL. Смещая рассмотрение GPL в область авторского права, компания Vizio строит свою защиту на попытке доказать, что потребители не являются бенефициарами и не имеют прав подавать подобные иски. Т.е. Vizio добивается закрытия дела на основании неправомерности подачи иска, не касаясь оспаривания предъявленных обвинений в нарушении GPL.

Представители организации SFC отталкиваются от того, что GPL имеет элементы договора и потребитель, которому лицензия предоставляет определённые права, является его участником и может потребовать исполнения своих прав на получение кода производного продукта. Согласие Федерального суда вернуть дело в Окружной суд подтверждает возможность применения к нарушению GPL законодательства о договорных отношениях (разбирательства о нарушении авторских прав ведутся в Федеральных судах, а о нарушении договора - в окружных).

Разбиравшая дело судья Джозефина Стейтон отказалась отклонить иск на основании того, что истец не является бенефициаром разбирательств о нарушении авторского права, так как исполнение отмеченного в лицензии GPL дополнительного договорного обязательства отделено от прав, предоставляемых законами об авторском праве. В постановлении о возвращении дела в окружной суд отмечено, что GPL действует одновременно и как лицензия на использование работы, защищённой авторским правом, и как договорное соглашение.

Иск против Vizio был подан в 2021 году после трёхлетних попыток добиться выполнения требований лицензии GPL мирным путём. В прошивках умных телевизоров Vizio выявлены такие GPL-пакеты, как ядро Linux, U-Boot, Bash, gawk, GNU tar, glibc, FFmpeg, Bluez, BusyBox, Coreutils, glib, dnsmasq, DirectFB, libgcrypt и systemd, но компания не предоставила возможность запроса пользователем исходных текстов GPL-компонентов прошивки, а в информационных материалах не упомянула об использовании программного обеспечения под копилефт-лицензиями и предоставляемых данными лицензиями правах. Иск не предусматривает выплаты денежной компенсации, организация SFC лишь просит суд обязать Vizio выполнить условия GPL в своих продуктах и информировать потребителей о правах, которые предоставляют копилефт лицензии.

Производитель, использующий в своих продуктах код под копилефт лицензиями, для сохранения свободы ПО обязан предоставить исходные тексты, включая код производных работ и инструкции по установке. Без подобных действий пользователь теряет контроль над программным обеспечением, не может самостоятельно исправить ошибки, добавить новые возможности и удалить лишнюю функциональность. Внесение изменений может потребоваться для защиты своей конфиденциальности, устранения своими силами проблем, которые отказывается устранить производитель, и продления жизненного цикла устройства после прекращения его официальной поддержки или искусственного устаревания для стимулирования покупки новой модели.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: Компания Vizio потребовала закрыть дело, связанное с нарушением лицензии GPL
  3. OpenNews: Против компании Vizio подан судебный иск с обвинением в нарушении лицензии GPL
  4. OpenNews: Проект Stockfish подал иск против компании ChessBase и отозвал лицензию GPL
  5. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
  6. OpenNews: Решение суда о неправомерности удаления дополнительных условий к лицензии AGPL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57202-gpl
Ключевые слова: gpl, law, vizio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:34, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    кушать подано местным диванным юристам
     
     
  • 3, Аноним (3), 15:37, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну тут к бородатому не ходи. Процедуру по сборке никто не может обязывать передать. Иначе бы засудили redhat.
    Лицензия касается только кода - его в конечном счете где-то вывалят.
     

  • 2, Аноним (2), 15:37, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    > оно впервые в истории подано не от имени участника разработки, которому принадлежат имущественные права на код, а со стороны потребителя

    Да ладно, юристы начали понимать законы (и договора), которые сами же пишут.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру