Новый поворот в разбирательстве, связанном с нарушением лицензии GPL компанией Vizio

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) сообщила новом витке судебного разбирательства с компанией Vizio, обвиняемой в невыполнении требований лицензии GPL при распространении прошивок к умным телевизорам на базе платформы SmartCast. Представители SFC добились возвращения рассмотрения дела из Федерального суда США в Окружной суд штата Калифорнии, что имеет принципиальное значение с точки зрения отнесения GPL не только к объектам авторского права, но и к области договорных отношений. Ранее компания Vizio добилась переноса дела в Федеральный суд, который уполномочен решать вопросы, связанные с нарушениями авторского права. Рассматриваемое дело примечательно тем, что оно впервые в истории подано не от имени участника разработки, которому принадлежат имущественные права на код, а со стороны потребителя, которому не были предоставлены исходные тексты компонентов, распространяемых под лицензией GPL. Смещая рассмотрение GPL в область авторского права, компания Vizio строит свою защиту на попытке доказать, что потребители не являются бенефициарами и не имеют прав подавать подобные иски. Т.е. Vizio добивается закрытия дела на основании неправомерности подачи иска, не касаясь оспаривания предъявленных обвинений в нарушении GPL. Представители организации SFC отталкиваются от того, что GPL имеет элементы договора и потребитель, которому лицензия предоставляет определённые права, является его участником и может потребовать исполнения своих прав на получение кода производного продукта. Согласие Федерального суда вернуть дело в Окружной суд подтверждает возможность применения к нарушению GPL законодательства о договорных отношениях (разбирательства о нарушении авторских прав ведутся в Федеральных судах, а о нарушении договора - в окружных). Разбиравшая дело судья Джозефина Стейтон отказалась отклонить иск на основании того, что истец не является бенефициаром разбирательств о нарушении авторского права, так как исполнение отмеченного в лицензии GPL дополнительного договорного обязательства отделено от прав, предоставляемых законами об авторском праве. В постановлении о возвращении дела в окружной суд отмечено, что GPL действует одновременно и как лицензия на использование работы, защищённой авторским правом, и как договорное соглашение. Иск против Vizio был подан в 2021 году после трёхлетних попыток добиться выполнения требований лицензии GPL мирным путём. В прошивках умных телевизоров Vizio выявлены такие GPL-пакеты, как ядро Linux, U-Boot, Bash, gawk, GNU tar, glibc, FFmpeg, Bluez, BusyBox, Coreutils, glib, dnsmasq, DirectFB, libgcrypt и systemd, но компания не предоставила возможность запроса пользователем исходных текстов GPL-компонентов прошивки, а в информационных материалах не упомянула об использовании программного обеспечения под копилефт-лицензиями и предоставляемых данными лицензиями правах. Иск не предусматривает выплаты денежной компенсации, организация SFC лишь просит суд обязать Vizio выполнить условия GPL в своих продуктах и информировать потребителей о правах, которые предоставляют копилефт лицензии. Производитель, использующий в своих продуктах код под копилефт лицензиями, для сохранения свободы ПО обязан предоставить исходные тексты, включая код производных работ и инструкции по установке. Без подобных действий пользователь теряет контроль над программным обеспечением, не может самостоятельно исправить ошибки, добавить новые возможности и удалить лишнюю функциональность. Внесение изменений может потребоваться для защиты своей конфиденциальности, устранения своими силами проблем, которые отказывается устранить производитель, и продления жизненного цикла устройства после прекращения его официальной поддержки или искусственного устаревания для стимулирования покупки новой модели.



