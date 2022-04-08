Решение суда о неправомерности удаления дополнительных условий к лицензии AGPL

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|1.1, Аноним (1), 12:13, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Neo4j Inc выпустили Neo4 EE под AGPLv3
Neo4j Inc AGPLv3 изменили лицензию на проприетарную.
Суд поддержал Neo4j Inc.
GLP не работает, только BSD, MIT и т.д. работает.
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|2.8, Аноним (8), 12:41, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Владелец прав на код может распространять его под любой лицензией. Даже если он создал свою собственную еулу, основываясь на агпл3, это его право, и это уже еула и не агпл3.
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|3.35, Аноним (35), 14:46, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Владелец прав на код может распространять его под любой лицензией. Даже если
> он создал свою собственную еулу, основываясь на агпл3, это его право,
> и это уже еула и не агпл3.
Да, всё так, но справедливости ради, в таком случае стоит сделать запрет на заявление, что продукт под AGPL, ограничениями "под звёздочкой", а явно переименовать лицензию и не вводить пользователей в заблуждения недобросовестной, морочащей голову рекламой. Назовите свою лицензию как угодно, опишите, что под AGPL только тот старый код, до форка, а новый, под схожей, но antiGPL лицензией. Так будет честнее и права всех будут соблюдены, авторов, лицензировать как им хочется, и пользователей, которые, явно видя, что код несвободный, при желании, смогут оходить его за километр.
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|3.46, Аноним (46), 16:01, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может, но если он изначально выложил код под определенной лицензией он не может изменить его лицензию как хочет если лицензия этого не предполагает.
А если суд считает что их лицензия является новой проприетарной, получается все agpl + commons clause считаются не agpl, а новыми проприетарными лицензиями на основе agpl, тогда почему они продолжают называться так же agpl, это вводит в заблуждение, и где они нашли что "пункт AGPL в отношении возможности удаления дополнительных условий применим только к лицензиару" в лицензии нет такого, причем сами авторы лицензии позиционировали это совсем не так как это трактовал суд "При этом авторами лицензии AGPL пункт, разрешающий удалить дополнительные ограничения, позиционировался (см. примечание 73) прежде всего как мера для противодействия злоупотреблений владельцами прав на код, такими как добавление дополнительных требований с запретом на коммерческое использование."
Решение очень спорное.
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|2.13, Аноним (13), 13:03, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Всё работает, можешь использовать старый код, который был опубликован под старой лицензией
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|2.4, Аноним (1), 12:21, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В мире чистогана и наживы суды будут на стороне владельца. Коммунистические бредни Столлмана, что люди во всем мире будут писать код и делиться им в альтруистических целях, не проходят критерий практики.
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|3.11, Аноним (-), 12:56, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>В мире чистогана и наживы
Ты про Роисию?
>Коммунистические бредни Столлмана
GNU, копилефт и FSF - это не коммунмизм. Сам Столлман против коммунизма. Иди читай матчасть. Необразованному человеку тут делать нечего.
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|4.19, Аноним (1), 13:09, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну-да, ну-да. Столлмар видать попустился, когда ему намекнули что мол слишком левацкий. Видимо ещё живы воспоминания о маккартизме, при нём с коми не церемонились.
>Необразованному человеку тут делать нечего.
Чтобы понять что перед тобою что-то не съедобное не обязательно пробовать это на вкус. Чтобы понять что Столлман левак из вышедший из рассадника левацких идей не надо иметь два высших образования. В ВУЗах Штатов много леваков, тем более в MIT Беркли. Забавно что ты написал про не-коми и образованный человек.
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|5.36, Аноним (35), 14:56, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну-да, ну-да. Столлмар видать попустился, когда ему намекнули что мол слишком левацкий.
> Видимо ещё живы воспоминания о маккартизме, при нём с коми не
> церемонились.
>>Необразованному человеку тут делать нечего.
> Чтобы понять что перед тобою что-то не съедобное не обязательно пробовать это
> на вкус. Чтобы понять что Столлман левак из вышедший из рассадника
> левацких идей не надо иметь два высших образования. В ВУЗах Штатов
> много леваков, тем более в MIT Беркли. Забавно что ты написал
> про не-коми и образованный человек.
Определённо RMS левых взглядов, но не коммунист. Он этого не скрывает, хотя и не причисляет себя к левому движению. Но, если на западе есть только деление капиталист-демократ, и все остальные, которые не думают в категориях наживы и празитизма, то они леваки, то да, в таком случае RMS левак. Да и большинство СНГ до сих пор, т.к. не все думают в категориях наживы, а в остальном, хоть трава не расти.
И где вы видели призывы RMS работать бесплатно? Он наоборот явно выступал против ограничения использования в коммерческих целях. Никто в здравом уме не двигал телег, о том что надо работать за идею, жить впроголодь и носить обноски, лишь бы не слыть капиталистом. Это всё в ваших буйных фантазиях шаблонных, в которых либо эгоизм и барыга, либо коммуняка-оборванец, какая-то оголтелая попытка заставить всех верить, что не бывает каких-то других вариантов, кроме этих двух искусственно созданных и проталкиваемых западом.
Если помог соседу, общине, своей лептой, сразу коммуняка и замшелый левак. У меня для вас печальная новость, разработка всего под GPL это не коммунизм, но взаимодействие с коммунити, и там, о ужас, и деньги платят, и с красными галстуками маршировать не заставляют!
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|4.37, Аноним (35), 14:58, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> делиться кодом экономически выгодно..
Именно, как и не быть паразитом в разумном обществе, в долгосрочной перспективе.
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|2.7, X86 (ok), 12:36, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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форк не имел права менять лицензию, иначе это бред какой-то получается. Берем любой открытый проект, делаем форк, меняем лицензию ("удаляем дискриминирующие пункты" и, вуаля, публикуем новый форк форка под EULA.
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|3.12, Аноним (12), 13:02, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Речь не про любые лицензии, а про лицензию AGPL, в которой есть специальный пункт, который разрешает отбросить добавленные в текст лицензии дополнительные ограничения и продолжить развивать код под чистым AGPL. Суд признал этот пункт несостоятельным.
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|4.15, Аноним (13), 13:04, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только это не лицензия AGPL, а их собственная, основанная на AGPL
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|5.23, Аноним (12), 13:25, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лицензию и не меняли, а стали поставлять новые версии под AGPL + дополнение "Commons Clause". Формально, лицензия продолжила называться AGPL. Если бы они взяли текст AGPL, дополнили и заменили AGPL на что-то своё, ситуация бы не была спорной.
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|4.38, Аноним (35), 15:01, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Речь не про любые лицензии, а про лицензию AGPL, в которой есть
> специальный пункт, который разрешает отбросить добавленные в текст лицензии дополнительные
> ограничения и продолжить развивать код под чистым AGPL. Суд признал этот
> пункт несостоятельным.
Суд порешал криво, потому чтот в таком случае пусть делают свой код под какой угодно лицензией и придумывают как он будет линковаться с AGPL-компонентами. Но, будем посмотреть, что будет дальше. Я запасся попкорном, потому как это не конец, не в рамках именно этого дела, а вообще.
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|3.14, Аноним (1), 13:04, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>форк не имел права менять лицензию
Поменял лицензию не форк а разрабочтик! Имел ли право разработчик из AGLP делать проприетарную? Суд говорит что имел. Внимание вопрос: если из AGLP можно сделать проприетарную лицензию, то зачем она вообще нужна?
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|4.24, Аноним (12), 13:27, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Весь код, который был написан до смены лицензии, как и раньше остаётся под AGPL. Что вас не устраивает? Автор вполне имеет право новый код начать добавлять под проприетарной лицензией.
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|4.25, Аноним (-), 13:31, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Имел ли право разработчик из AGLP делать проприетарную
Внезапно, всегда имел.
Добро пожаловать в реальный мир, Нео.
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|6.41, Аноним (-), 15:13, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пруфлинк в студию.
Чего пруфлинк? Того, что автор кода может выбирать любую лицензию?
http://www.catb.org/~esr/Licensing-HOWTO.html
> Eric Steven Raymond President Open Source Initiative
> You can change the license on a piece of code under any of the following conditions:
> If you are the sole copyright holder
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|2.43, freehck (ok), 15:27, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чушь. GPL не запрещает авторам перелицензирование своего кода.
То есть если ты писал под GPL, но потом решил, что тебе это не выгодно, и хочешь продолжать разработку под проприетарной лицензией -- то ты можешь это сделать. Код, который был ранее опубликован под GPL -- под GPL останется. А новый код будет уже под новой лицензией.
И сделать так может только автор, ну либо группа авторов, если все они между собой сумеют договориться. При условии, конечно, что авторы не передавали имущественные права на код кому-либо ещё.
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|1.3, Аноним (1), 12:16, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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AGPLv3 с проприетарными огороврками не равно AGPLv3
На практике видно что AGPLv3 не работает и из неё можно сделать проприетарную лицензию задним числом.
Практика — главный критерий истины
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|2.5, Аноним (5), 12:24, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда они не могут называть лицензию AGPLv3, нет? Иначе это хрень какая-то.
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|3.10, Аноним (10), 12:55, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>
Копирайт на текст лицензии принадлежит FSF. По идее FSF может наехать за "воровство" (в обывательской терминологии) текста лицензии
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|3.21, Аноним (1), 13:22, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>создала форк проекта Neo4j, который изначально поставлялся под лицензией AGPLv3,
>который изначально поставлялся под лицензией AGPLv3,
>изначально поставлялся под лицензией AGPLv3,
>изначально
Исходники которые были под AGPLv3 до внесения проприетарных изменений.
Нужная юридическая консультация, имели ли право вносить проприетарные правки в AGPLv3.
Если имели то что после внесения правок уже не свободное а проприетарное.
Но прецедент есть. AGPLv3 не работает - факт.
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|4.28, Аноним (10), 14:01, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>
> Everyone is permitted to copy and distribute [b]verbatim copies[/b] of this license document, but [b]changing it is not allowed[/b].
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|4.42, Аноним (35), 15:23, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>создала форк проекта Neo4j, который изначально поставлялся под лицензией AGPLv3,
>>который изначально поставлялся под лицензией AGPLv3,
>>изначально поставлялся под лицензией AGPLv3,
>>изначально
> Исходники которые были под AGPLv3 до внесения проприетарных изменений.
> Нужная юридическая консультация, имели ли право вносить проприетарные правки в AGPLv3.
> Если имели то что после внесения правок уже не свободное а проприетарное.
> Но прецедент есть. AGPLv3 не работает - факт.
Тут есть тонкий момент, кто вносил изменения за всё время существования продукта, если только сотрудники компании, которые согласны на такой поворот, подписывали отчуждения своих прав в пользу компании, тогда да, логика суда понятна.
Но, если же на протяжении разработки продукта под AGPLv3, а это по сути GPLv3, просто со спецификой ниши, под которую он был заточен, были внесены правки от участников, которые не состояли в компании и не отчуждали свои права на код в пользу этой компании, тогда упс.
Единолично эта компания не может взять и перелицензировать весь этот код с AGPL на другую лицензию. С юридической точки зрения она может это сделать только на свой код. И то, на новый код, и тивоизация запрещена этой версией лицензии, это тоже надо учитывать.
По ходу, они нашли какого-то не компетентного в попросах судью, и хотели состряпать прецедент, посмотрим как оно дальше будет развиваться. Уже очень много кто связан с GPL-лицензиями, в том числе корпорасты с большими деньгами, если они почувствуют угрозу в этом решении, то будут переигрывать с привлечением, компетентных в вопросе, судей.
К сожалению вопрос победы там не вопрос справедливости, а вопрос связей, власти и ресурсов на ведение этих процессов.
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|2.26, Аноним (26), 13:34, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё работает, "ты" не можешь взять проект под AGLPv3 и сделать его проприетарным.
Владелец прав на код проекта под AGPLv3 может перелицензировать его как угодно (старая версия под AGPLv3 при этом никуда не денется).
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|3.44, freehck (ok), 15:30, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно так. Вот этот аноним -- дело говорит. Слушайте этого анонима.
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|1.6, X86 (ok), 12:34, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Так как в тексте лицензии AGPLv3 присутствует пункт, позволяющий удалять дополнительные ограничения, ущемляющие предоставляемые лицензией AGPL права, компания PureThink создала свой форк ONgDB на основе кода продукта Neo4 EE, но стала распространять его под обычной лицензией AGPL и рекламировала его как полностью открытый вариант Neo4 EE."
Какие хитрые. Но это мошенничество какое-то.
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|1.9, Аноним (9), 12:45, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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надо бы нам свою российскую лицензию на открытый софт ввести, аналогичную apache2 или mit, всё равно у нас в РФ все эти gpl,agpl и прочие - просто набор букв. Или были прецеденты?
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|2.18, Аноним (13), 13:08, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Бред. Автор кода решает какая у кода лицензия, если ты ее опубликовал под мит, она будет под мит в любой стране
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|3.29, Аноним (29), 14:01, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я форкнк и решу под другой лицензией работать. И положить мне на то, что там автор себе решил)
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|2.22, Аноним (1), 13:24, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>надо бы нам
Кому вам? Вот мне не надо, им тоже не очень. Офис есть, но проприетарный.
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|1.32, КО (?), 14:20, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>критериям Open Source
>критериям Open
Open
Скоро сажать будут.
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|1.33, Я (??), 14:27, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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единственное что следует выяснить дополнительно это является ли допустимым использование при названии лицензии "AGPLv3 c оговорками" если данные оговорки конфликтуют с текстом чистой AGPLv3. в остальном "AGPLv3 с оговорками" не является лицензией AGPLv3 и вполне могла бы называться Neo4j EE имея тот же текст лицензии за исключением всех упоминаний AGPLv3 в тексте.
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|2.39, Аноним (35), 15:07, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> единственное что следует выяснить дополнительно это является ли допустимым использование
> при названии лицензии "AGPLv3 c оговорками" если данные оговорки конфликтуют с
> текстом чистой AGPLv3. в остальном "AGPLv3 с оговорками" не является лицензией
> AGPLv3 и вполне могла бы называться Neo4j EE имея тот же
> текст лицензии за исключением всех упоминаний AGPLv3 в тексте.
Во всех лицензиях GPL оговорки недопускаются по опуределению и цели этих лицензий.
Но да, для долбаников, у которых в законах надо явно прописывать, что нельзя выкидывать льва из вертолёта и сушить кошек в микроволновке (гиперболизирую, но так наглядней.) видимо нужно было явно прописывать, чтобы суд не трактовал, как ему захочется.
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|2.40, Аноним (35), 15:09, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> По идее, объяснение логичное и суд, имхо, прав.
Суд прав относительно соблюдения авторства, а практика "AGPL с оговорками и дополнениями" не должна существовать, проприетарный код отдельно, свободный отдельно.
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