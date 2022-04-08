Решение суда о неправомерности удаления дополнительных условий к лицензии AGPL

2.4 , Аноним ( 1 ), 12:21, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В мире чистогана и наживы суды будут на стороне владельца. Коммунистические бредни Столлмана, что люди во всем мире будут писать код и делиться им в альтруистических целях, не проходят критерий практики.

3.11 , Аноним ( - ), 12:56, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >В мире чистогана и наживы Ты про Роисию? >Коммунистические бредни Столлмана GNU, копилефт и FSF - это не коммунмизм. Сам Столлман против коммунизма. Иди читай матчасть. Необразованному человеку тут делать нечего.

4.19 , Аноним ( 1 ), 13:09, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну-да, ну-да. Столлмар видать попустился, когда ему намекнули что мол слишком левацкий. Видимо ещё живы воспоминания о маккартизме, при нём с коми не церемонились. >Необразованному человеку тут делать нечего. Чтобы понять что перед тобою что-то не съедобное не обязательно пробовать это на вкус. Чтобы понять что Столлман левак из вышедший из рассадника левацких идей не надо иметь два высших образования. В ВУЗах Штатов много леваков, тем более в MIT Беркли. Забавно что ты написал про не-коми и образованный человек.

5.36 , Аноним ( 35 ), 14:56, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну-да, ну-да. Столлмар видать попустился, когда ему намекнули что мол слишком левацкий.

> Видимо ещё живы воспоминания о маккартизме, при нём с коми не

> церемонились.

>>Необразованному человеку тут делать нечего.

> Чтобы понять что перед тобою что-то не съедобное не обязательно пробовать это

> на вкус. Чтобы понять что Столлман левак из вышедший из рассадника

> левацких идей не надо иметь два высших образования. В ВУЗах Штатов

> много леваков, тем более в MIT Беркли. Забавно что ты написал

> про не-коми и образованный человек. Определённо RMS левых взглядов, но не коммунист. Он этого не скрывает, хотя и не причисляет себя к левому движению. Но, если на западе есть только деление капиталист-демократ, и все остальные, которые не думают в категориях наживы и празитизма, то они леваки, то да, в таком случае RMS левак. Да и большинство СНГ до сих пор, т.к. не все думают в категориях наживы, а в остальном, хоть трава не расти. И где вы видели призывы RMS работать бесплатно? Он наоборот явно выступал против ограничения использования в коммерческих целях. Никто в здравом уме не двигал телег, о том что надо работать за идею, жить впроголодь и носить обноски, лишь бы не слыть капиталистом. Это всё в ваших буйных фантазиях шаблонных, в которых либо эгоизм и барыга, либо коммуняка-оборванец, какая-то оголтелая попытка заставить всех верить, что не бывает каких-то других вариантов, кроме этих двух искусственно созданных и проталкиваемых западом. Если помог соседу, общине, своей лептой, сразу коммуняка и замшелый левак. У меня для вас печальная новость, разработка всего под GPL это не коммунизм, но взаимодействие с коммунити, и там, о ужас, и деньги платят, и с красными галстуками маршировать не заставляют!

3.31 , Я ( ?? ), 14:19, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – делиться кодом экономически выгодно..

4.37 , Аноним ( 35 ), 14:58, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > делиться кодом экономически выгодно.. Именно, как и не быть паразитом в разумном обществе, в долгосрочной перспективе. 2.7 , X86 ( ok ), 12:36, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – форк не имел права менять лицензию, иначе это бред какой-то получается. Берем любой открытый проект, делаем форк, меняем лицензию ("удаляем дискриминирующие пункты" и, вуаля, публикуем новый форк форка под EULA.

3.12 , Аноним ( 12 ), 13:02, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Речь не про любые лицензии, а про лицензию AGPL, в которой есть специальный пункт, который разрешает отбросить добавленные в текст лицензии дополнительные ограничения и продолжить развивать код под чистым AGPL. Суд признал этот пункт несостоятельным.

4.15 , Аноним ( 13 ), 13:04, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только это не лицензия AGPL, а их собственная, основанная на AGPL

5.23 , Аноним ( 12 ), 13:25, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лицензию и не меняли, а стали поставлять новые версии под AGPL + дополнение "Commons Clause". Формально, лицензия продолжила называться AGPL. Если бы они взяли текст AGPL, дополнили и заменили AGPL на что-то своё, ситуация бы не была спорной.

4.38 , Аноним ( 35 ), 15:01, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Речь не про любые лицензии, а про лицензию AGPL, в которой есть

> специальный пункт, который разрешает отбросить добавленные в текст лицензии дополнительные

> ограничения и продолжить развивать код под чистым AGPL. Суд признал этот

> пункт несостоятельным. Суд порешал криво, потому чтот в таком случае пусть делают свой код под какой угодно лицензией и придумывают как он будет линковаться с AGPL-компонентами. Но, будем посмотреть, что будет дальше. Я запасся попкорном, потому как это не конец, не в рамках именно этого дела, а вообще. 3.14 , Аноним ( 1 ), 13:04, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >форк не имел права менять лицензию Поменял лицензию не форк а разрабочтик! Имел ли право разработчик из AGLP делать проприетарную? Суд говорит что имел. Внимание вопрос: если из AGLP можно сделать проприетарную лицензию, то зачем она вообще нужна?

4.16 , Аноним ( 13 ), 13:05, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы на её основе было легче сделать свою

4.24 , Аноним ( 12 ), 13:27, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Весь код, который был написан до смены лицензии, как и раньше остаётся под AGPL. Что вас не устраивает? Автор вполне имеет право новый код начать добавлять под проприетарной лицензией.

4.25 , Аноним ( - ), 13:31, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Имел ли право разработчик из AGLP делать проприетарную Внезапно, всегда имел.

Добро пожаловать в реальный мир, Нео.

5.27 , Аноним ( 1 ), 13:47, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пруфлинк в студию.

6.41 , Аноним ( - ), 15:13, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пруфлинк в студию. Чего пруфлинк? Того, что автор кода может выбирать любую лицензию?



http://www.catb.org/~esr/Licensing-HOWTO.html

> Eric Steven Raymond President Open Source Initiative

> You can change the license on a piece of code under any of the following conditions:

> If you are the sole copyright holder 2.43 , freehck ( ok ), 15:27, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чушь. GPL не запрещает авторам перелицензирование своего кода. То есть если ты писал под GPL, но потом решил, что тебе это не выгодно, и хочешь продолжать разработку под проприетарной лицензией -- то ты можешь это сделать. Код, который был ранее опубликован под GPL -- под GPL останется. А новый код будет уже под новой лицензией. И сделать так может только автор, ну либо группа авторов, если все они между собой сумеют договориться. При условии, конечно, что авторы не передавали имущественные права на код кому-либо ещё.

