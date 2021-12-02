Компания Vizio потребовала закрыть дело, связанное с нарушением лицензии GPL

2.16 , Аноним ( 16 ), 11:20, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это косяк самой GPL. GPL говорит, что юзверь имеет такие права, но всем ведь плевать на GPL, т.к. это не закон. Тот самый момент, когда какой-нибудь гугель пишет ЕУЛУ, где ты им должен душу продать, и типа так делать можно, а вот GPL работает почему то только против бедных честных проггеров, которые должны открывать свои наработки для жадных корпораций зла вместо того, чтобы те честно их покупали. В обратную сторону это не работает.

3.37 , Аноним ( 37 ), 12:07, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > ... а вот GPL работает почему то только против бедных честных проггеров, которые должны открывать свои наработки для жадных корпораций зла вместо того, чтобы те честно их покупали. В обратную сторону это не работает. "Случайность? Не думаю!" :-(

3.59 , pofigist ( ? ), 13:03, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Пофиг что говориться в договоре или лицензии, которая по сути тот же договор. Если пункт договора противоречит закону - он ничтожен.

4.70 , Аноним ( 70 ), 13:58, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заметь, что душу продавать закон не запрещает

3.75 , anonymous ( ?? ), 14:18, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Юзверь действительно имеет такие права, но отстаивать в суде в общем случае не может так как не является владельцем исключительных прав, а GPL исключительные права не передает.

2.21 , LeNiN ( ok ), 11:33, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насколько я помню, в РФ нарушения авторского права давно уже перевели в разряд не то особо опасных преступлений, не то общественно опасных, и возбудиться по УК 146 может кто угодно, а сумму ущерба прокурор может посчитать сам, потерпевшие тут могут вообще не участвовать. И такие дела нельзя закрывать "по примирению сторон", хотя их так часто закрывают. Поправьте, если кто лучше шарит в теме.

3.39 , Аноним ( 8 ), 12:17, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предлагаешь сшить против сотрудников Visio уголовку за поставку их телеков в РФ, а против продавцов - за соучастие?

4.46 , Аноним ( 41 ), 12:24, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сначала они должны в чем-то провинится, а потом уже можно шить дело, а за что за GPL или за то что не доплатили 10 рублей это уже неважно. Но Visio хитрые иностранные агенты они специально телеки в РФ не поставляют!!!! Вот это коварство 80 лвл. Даже на швабру их не насадить не то что на бутылку.

5.53 , Аноним ( 8 ), 12:33, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://www.google.com/search?q=Visio+телевизор+купить+в+Москве

6.80 , Аноним ( 41 ), 14:35, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дальше поиска гугла у тебя мозгов не хватило? Ни по одной из ссылок нельзя купить телевизор Vizio в Москве. В Яндекс.Маркете даже каталог этой марки пустой, потому что нет ни одного реального предложения о продаже.

3.76 , anonymous ( ?? ), 14:24, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 146 УК РФ ч2 действует только в отношении контрафакта, который распространяется в целях сбыта. Т.е. это когда пиратские кассеты, видео и так далее продаются или распространяются. В данном случае контрафактное ПО (оно видимо контрафактное так как GPL отзывает права при нарушении) распространяется внутри сложного устройства и само по себе не сбывается, поэтому видимо 146 УК РФ в данном случае не применима.

4.79 , LeNiN ( ok ), 14:29, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – УК 146 про любое нарушение авторских прав, если сумма ущерба более скольки-то.

Напимер, учителя Поносова судили именно по УК 146, хотя он и не продавал ничего.

2.24 , kusb ( ? ), 11:40, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А это не нарушение договора? GPL это договор, где есть права и обязанности и он заключается с пользователем (хотя не уверен). Не дали кода - нарушили договор.

Возможно GPL это оферта (ниже), играет ли это роль? 5. Вы не обязаны принимать условия данного лицензионного соглашения,

поскольку вы не подписывали его. Однако ничто иное не дает вам позволения

изменять или распространять Программный продукт или созданные на его

основе разработки. Подобные действия запрещены действующим

законодательством, если вы не приняли условия данного соглашения. Следовательно, внося какие-либо изменения или передавая кому-либо копию

Программного продукта (или любой разработки, созданной на его основе), вы

тем самым показываете, что приняли данное лицензионное соглашение, со

всеми его условиями и ограничениями относительно создания копий,

распространения или изменения Программного продукта или созданных на

его основе разработок.

2.43 , Timoteo Cirkla ( ok ), 12:21, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть некоторые указы, по которым свободные лицензии ва России работают и являются лицензиями. А значит, должны работать и положения этих лицензий.

3.60 , pofigist ( ? ), 13:05, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А значит, должны работать и положения этих лицензий. Только если эти положения не противоречат закону.

2.49 , Admino ( ok ), 12:26, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть замечательная статья 1242 ГК РФ, согласно которой SFC считается организацей, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами. Уже на этом основании SFC может подать иск, в том числе в защиту прав неопределённого круга лиц.

3.78 , anonymous ( ?? ), 14:27, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но авторы программ не передавали права SFC. Я не уверен, что в таком случае в России условная SFC могла бы подать в суд.

4.82 , Admino ( ok ), 14:41, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но авторы программ не передавали права SFC. Я не уверен, что в

> таком случае в России условная SFC могла бы подать в суд. Хаха. Авторы фонограмм тоже не передавали права в РАО, это не мешает РАО засуживать рестораны.

