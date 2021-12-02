Компания Vizio потребовала закрыть дело, связанное с нарушением лицензии GPL

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|2.10, Аноним (-), 11:13, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ешь ананасы и рябчиков жуй. День твой последний приходит буржуй.
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|3.57, буржуй (?), 12:47, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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День твой, последний приходит буржуй.
День твой последний, приходит буржуй.
День твой последний приходит, буржуй.
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|1.2, Аноним (2), 10:45, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Как раз недавно пробегала информация что эти барыги зарабатывают на продаже персональных данных своих клиентов в 2 раза больше чем на самих теликах. Видать, есть что скрывать, в том числе свои зонды.
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|3.62, InuYasha (??), 13:18, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не накроют, если в EULA. Но зато в тому же EULA можно и догадаться, что происходит.
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|2.28, Аноним (28), 11:52, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> systemd
Такой телик точно брать не стоит, запускается 5 минут.
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|3.41, Аноним (41), 12:21, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запускается еще ладно. Но как он медленно переключает каналы вы бы видели.
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|5.74, Аноним (74), 14:18, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>systemctl start russia24
ух ты, кто то еще смотрит российское телевиденье! 8[ x ]
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|6.81, Аноним (41), 14:36, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что там еще смотреть по другим каналам одни г*омики и иностранные агенты по другим каналам.
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|1.6, Аноним (6), 10:50, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Так они код должны предоставлять только своим клиентам. У SFC есть доказательства, есть имена "пострадавших" клиентов?
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|2.7, Аноним (7), 11:00, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–16 +/–
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адвокаты SFC слишком бедные, и не могут позволить себе купить шибкоумный телевизор. Поэтому пострадавших нет, а те ребята сделали правильный ход, выведя дело из под левацкого суда коммифорнии. Полагаю, теперь будет создан прецедент, после которого sfc окажется окончательно не у дел. А адвокаты так и останутся бедными.
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|3.8, Аноним (8), 11:08, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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адвокаты SFC вообще-то купили телевизор специально чтобы стать бенефициарами.
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|2.40, Timoteo Cirkla (ok), 12:18, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так именно конечный потребитель и подал иск в суд после того, как ему не предоставили исходные коды.
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|1.9, Аноним (9), 11:10, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Случаем не решается это следующим образом? гражданин США, по совместительству контрибьютор условного Linux, делегирует SFC на защиту своих прав, которая нарушила Vizio.
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|2.11, Аноним (8), 11:14, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И окажется, что в телевизорах Visio его кода нет, ибо он с большой вероятностью законтрибьютил драйвер, который в этих телевизорах не нужен, и разработчики из Visio этот драйвер вырезали. А разработчикам самого ядра сказано бизнес не кошмарить, иначе их отстранят и их код заменят свеженаписанным.
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|2.30, Аноним (22), 11:53, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В #conservancy ответили по этому поводу следующим образом:
13:45 < jn> this lawsuit is specifically about the rights of non-contributors
13:46 < jn> because there are many more non-contributors than contributors
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|1.12, An onymous (?), 11:14, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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В России через суд защищать права на ПО могут только владельцы исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ).
Пользователи ПО, в котором нарушается GPL, требовать передать им исходники через суд не вправе.
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|2.16, Аноним (16), 11:20, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это косяк самой GPL. GPL говорит, что юзверь имеет такие права, но всем ведь плевать на GPL, т.к. это не закон. Тот самый момент, когда какой-нибудь гугель пишет ЕУЛУ, где ты им должен душу продать, и типа так делать можно, а вот GPL работает почему то только против бедных честных проггеров, которые должны открывать свои наработки для жадных корпораций зла вместо того, чтобы те честно их покупали. В обратную сторону это не работает.
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|3.37, Аноним (37), 12:07, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ... а вот GPL работает почему то только против бедных честных проггеров, которые должны открывать свои наработки для жадных корпораций зла вместо того, чтобы те честно их покупали. В обратную сторону это не работает.
"Случайность? Не думаю!" :-(
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|3.59, pofigist (?), 13:03, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Пофиг что говориться в договоре или лицензии, которая по сути тот же договор. Если пункт договора противоречит закону - он ничтожен.
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|3.75, anonymous (??), 14:18, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юзверь действительно имеет такие права, но отстаивать в суде в общем случае не может так как не является владельцем исключительных прав, а GPL исключительные права не передает.
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|2.21, LeNiN (ok), 11:33, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько я помню, в РФ нарушения авторского права давно уже перевели в разряд не то особо опасных преступлений, не то общественно опасных, и возбудиться по УК 146 может кто угодно, а сумму ущерба прокурор может посчитать сам, потерпевшие тут могут вообще не участвовать. И такие дела нельзя закрывать "по примирению сторон", хотя их так часто закрывают.
Поправьте, если кто лучше шарит в теме.
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|3.39, Аноним (8), 12:17, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаешь сшить против сотрудников Visio уголовку за поставку их телеков в РФ, а против продавцов - за соучастие?
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|4.46, Аноним (41), 12:24, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сначала они должны в чем-то провинится, а потом уже можно шить дело, а за что за GPL или за то что не доплатили 10 рублей это уже неважно.
Но Visio хитрые иностранные агенты они специально телеки в РФ не поставляют!!!! Вот это коварство 80 лвл. Даже на швабру их не насадить не то что на бутылку.
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|6.80, Аноним (41), 14:35, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дальше поиска гугла у тебя мозгов не хватило? Ни по одной из ссылок нельзя купить телевизор Vizio в Москве.
В Яндекс.Маркете даже каталог этой марки пустой, потому что нет ни одного реального предложения о продаже.
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|3.76, anonymous (??), 14:24, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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146 УК РФ ч2 действует только в отношении контрафакта, который распространяется в целях сбыта.
Т.е. это когда пиратские кассеты, видео и так далее продаются или распространяются.
В данном случае контрафактное ПО (оно видимо контрафактное так как GPL отзывает права при нарушении) распространяется внутри сложного устройства и само по себе не сбывается, поэтому видимо 146 УК РФ в данном случае не применима.
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|4.79, LeNiN (ok), 14:29, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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УК 146 про любое нарушение авторских прав, если сумма ущерба более скольки-то.
Напимер, учителя Поносова судили именно по УК 146, хотя он и не продавал ничего.
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|2.24, kusb (?), 11:40, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А это не нарушение договора? GPL это договор, где есть права и обязанности и он заключается с пользователем (хотя не уверен). Не дали кода - нарушили договор.
Возможно GPL это оферта (ниже), играет ли это роль?
5. Вы не обязаны принимать условия данного лицензионного соглашения,
поскольку вы не подписывали его. Однако ничто иное не дает вам позволения
изменять или распространять Программный продукт или созданные на его
основе разработки. Подобные действия запрещены действующим
законодательством, если вы не приняли условия данного соглашения.
Следовательно, внося какие-либо изменения или передавая кому-либо копию
Программного продукта (или любой разработки, созданной на его основе), вы
тем самым показываете, что приняли данное лицензионное соглашение, со
всеми его условиями и ограничениями относительно создания копий,
распространения или изменения Программного продукта или созданных на
его основе разработок.
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|2.43, Timoteo Cirkla (ok), 12:21, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть некоторые указы, по которым свободные лицензии ва России работают и являются лицензиями. А значит, должны работать и положения этих лицензий.
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|3.60, pofigist (?), 13:05, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А значит, должны работать и положения этих лицензий.
Только если эти положения не противоречат закону.
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|2.49, Admino (ok), 12:26, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть замечательная статья 1242 ГК РФ, согласно которой SFC считается организацей, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами. Уже на этом основании SFC может подать иск, в том числе в защиту прав неопределённого круга лиц.
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|3.78, anonymous (??), 14:27, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но авторы программ не передавали права SFC. Я не уверен, что в таком случае в России условная SFC могла бы подать в суд.
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|4.82, Admino (ok), 14:41, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но авторы программ не передавали права SFC. Я не уверен, что в
> таком случае в России условная SFC могла бы подать в суд.
Хаха. Авторы фонограмм тоже не передавали права в РАО, это не мешает РАО засуживать рестораны.
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|1.14, Аноним (16), 11:16, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Это наглядно показывает, что вся концепция опенсурца это пшик, который в основном направлен на то, чтобы большие корпорации могли осуществлять совершенно бесплатное тестирование своих продуктов, которые в конечном итоге будут использоваться ими в коммерческих целях. А когда дело доходит до обратной отдачи, т.е. раскрытия кода этих коммерческих продуктов, то GPL просто тупо перестает работать. Я вообще не понимаю, как можно доказать, что некий свободный код используется в продуктах с закрытыми сурцами, типа той же винды.
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|2.17, Аноним (8), 11:21, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Разумеется. Цель GPL - продавать платные лицензии проприетарастам, при этом держа морковку перед носом. Shareware trial mode для исходного кода.
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|2.19, Аноним (19), 11:27, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я вообще не понимаю, как можно доказать, что некий свободный код используется в продуктах с закрытыми сурцами, типа той же винды.
В бинарниках часто лежат артефакты типа строк с названиями и версиями либ.
Плюс многие коммерсы таки пишут в соглашениях, что в их коде используются компоненты с такими-то лицензиями, и они соглашаются соблюдать их условия, и предупреждают что пльзователи тоже должны быть с ними согласны. Правда, когда дело доходит до требований показать объектники с которыми линкуют GPLные либы, они тактически сливаются.
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|3.23, Аноним (16), 11:34, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Я всегда говорил, что главное это идея, а не реализация. Просто тупо юзают опенсурцные либы только уже совсем ленивые. Крупные корпорации могут посадить 10 индусов, переписать "своими словами" и сказать, что теперь это их собственность. Короче я лично потому и не доверяю опенсурцу, т.к. считаю это глобальным разводом, который лишает труд программистов статуса профессиональности. И на самом деле страдают не только программисты, но и вообще все потребители ИТ-услуг. Т.к. из за опернсурцности программисты больше не могут зарабатывать на написании программ. Они вынуждены зарабатывать на предоставлении сторонних сервисов. В результате этого мы и получаем сегодня все эти "сервисы" вместо чистого ПО.
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|4.38, ВыньОпух неавторизован (ok), 12:10, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Переписать код своими словами это только создание себе проблем. Проблема один будет, когда найдется ошибка в переписанной реализации алгоритма. Проблема два - когда ошибка будет в самом алгоритме. Проблема три будет, когда автор алгоритма изменит функционал, а переписанная реализация с ним не совместима. В итоге поддержка такой переписки чужого кода обернется дороже, чем регулярный донат автору, чтобы он молчал.
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|5.44, Аноним (8), 12:22, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
От ошибки в оригинале тоже никто не застрахован При этом оригинал пишет не пой... большой текст свёрнут, показать
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|6.71, ВыньОпух неавторизован (ok), 13:59, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> От ошибки в оригинале тоже никто не застрахован.
Да. Тогда, чтобы этого избежать надо придумывать свой алгоритм и его реализовывать. И тут индус-триальном кодом не обойдешься. Придется тратится на хороших разработчиков.
> Просто тебе становится уже срать, что там у автора оригинала.
Тогда придется помнить, что твой код может оказаться не готовым к новым фичам. И переписывать придется все.
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|4.72, Аноним (72), 14:04, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
и сколько осталось в живых идейных юникс-лайк систем linoops и и всё замш... большой текст свёрнут, показать
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|2.50, Аноним (41), 12:27, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Еще немаловажная деталь. Компания может сама разработать часть системы и раздать её в пользование так что никто не получит единоличного преимущества только все сразу или никто. Те же драйвера на процессоры Интел может пользоваться кто угодно. И никто не может их забрать себе в единоличное пользование или взять за это плату.
Напомню что в OS/2 поддержка Pentium 4 так и не вышла. А сама OS/2 вышла в тираж.
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|2.66, Аноним (66), 13:40, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это шутка такая? Большие корпорации спокойно осуществляют совершенно бесплатное тестирование своих продуктов и без GPL. Например CD Projekt S.A., когда был всё тестирование Cyberpunk 2077 было переложено на пользователей.
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|3.69, Аноним (69), 13:50, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неправильно ты, дядя Фёдор, в комментах набрасываешь. Надо было то же самое про дисяточку писать, или ещё лучше - про их новый кактус. Телеметрию тоже в этом разрезе не грех упомянуть.
А киберпанк под любым номером тут не интересен и ненужен, ибо порт для линуха зажали.
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|2.20, Аноним (20), 11:29, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Передайте юристу, что у него чрезвычайно узкий сайт. Читать дико неудобно.
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|3.51, Аноним (41), 12:28, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугли скорочтение и зачем он так сделал. А он юрист он понимает как надо быстро читать. Конкретно для юридических документов это очень важно. А например в художественной литературе никакого значения не имеет.
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|4.58, Аноним (58), 12:50, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> скорочтение
Читать != понимать
> он юрист он понимает
Ничего они не понимают. Юристу не надо понимать, ему надо искать ключевые слова. И атаковать (и защищаться) противника выдранными из контекста цитатами. Максимум эффекта за минимальные затраты энергии.
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|1.18, Аноним (-), 11:27, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Прямо чувствуются некие русские любители сказать прямо на глагне в новостях "GPL в России не действует, да, мы обнаглели, и что?".
Надеюсь, их там нагнут и хорошенько, пока право там ещё работает, авось и те, на кого я не буду показывать пальцем, сделают рефлекторный жим-жим.
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|2.73, Аноним (69), 14:09, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прямо чувствуется местная либерда с концепцией Града Сияющего в голове, и не гнушающаяся стукачеством вместо аргументации.
Ещё раз: никто их там не нагнет. Эпоха права закончилась.
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|1.27, псевдонимус (?), 11:51, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>выявлены такие GPL-пакеты, как ядро Linux, U-Boot, Bash, gawk, GNU tar, glibc, FFmpeg, Bluez, BusyBox, Coreutils, glib, dnsmasq, DirectFB, libgcrypt и systemd,
Обожемой!!! Зачем все это сраному телеку?!!!
"Умный" телевизор, ля. Это тот, который смотрит тебя?
Владельцы таких девайсов, поясните пожалуйста, что он даёт, зачем он нужен.
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|2.31, Аноним (31), 11:53, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ютюб они смотрят с пультом ДУ, в игры играют на android tv на геймпаде и т.д.
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|3.36, псевдонимус (?), 12:03, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотреть Ютуб по телевизору..андроид ТВ, геймпад...
Ну и пусть страдают.
Им дали ПК, а они..Фу такими быть.
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|2.42, Аноним (28), 12:21, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По факту - такой ТВ владельцы используют как компутер, умеющий смотреть ютубчик.
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|3.45, псевдонимус (?), 12:23, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> По факту - такой ТВ владельцы используют как компутер, умеющий смотреть ютубчик.
Типа шмартфон-переросток?
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|4.52, Timoteo Cirkla (ok), 12:30, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему, собственно, нет-то? Вполне нормально. Само собой, конкретная реализация смарт-тв с протуханием через несколько лет и слежкой за юзверями - это идиотизм. Но это уже отдельный вопрос и проблемы конкретной тупой реализации.
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|5.54, псевдонимус (?), 12:33, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему, собственно, нет-то? Вполне нормально. Само собой, конкретная реализация смарт-тв
> с протуханием через несколько лет и слежкой за юзверями - это
> идиотизм. Но это уже отдельный вопрос и проблемы конкретной тупой реализации.
Если слежки и запланированного устаревания не будет, то не будет и смысла производить эту дорогую безделушку.
Интерактивное тв кстати было до Ютуба.
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|3.65, abi (?), 13:29, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там же рекламы будет.
Лучше купить обычный телевизор без системД, а на сэкономленные деньги взять маленькую китайскую коробку, куда залить (Open|Libre)ELEC.
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|1.29, Аноним (31), 11:52, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> По мнению Vizio в соответствии с законодательством об авторском праве только обладатели имущественных прав на код имеют полномочия подавать иски, связанные с нарушением лицензии на код, а потребители не могут через суд добиваться предоставления исходного кода, даже если производитель игнорирует требования лицензии на этот код.
Vizio не понимает, что код под GPL это труд корпораций, там много кода сотрудников корпораций на полную рабочую ставку. И поэтому когда кто-то накладывает свою лапу, не удосужившись узнать чья это собственность и в каких сферах она работает, тот получает по носу от их юридических контор.
В сложном или крупном свободном софте торчат уши корпоратов.
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|1.34, Аноним (34), 11:57, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Без подобных действий пользователь теряет контроль над программным обеспечением, не может самостоятельно исправить ошибки, добавить новые возможности и удалить лишнюю функциональность.
Ну дадут ему коды, посмотрю, как он будет исправлять ошибки в прошивке и заливать ее в телек. К сожалению, GPL в современных реалиях - при наличии огромного зоопарка умных (в кавычках) устройств - не работает. Корпорации замечательно себя с ней чувствуют, пользователи привязаны к оборудованию, и ничего обновить сами все равно не смогут. Да и не захотят. GPL в таких условиях - формальность.
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|1.61, Аноним (58), 13:10, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> [иск] подан не от имени участника разработки, которому принадлежат имущественные права на код, а со стороны потребителя
Наконец-то, правильно поданный иск по GPL! До этого это было полное непонимание о чем эта лицензия. Юристы - такие юристы!
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|2.64, penetrator (?), 13:25, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что правильного, если
Компания Vizio потребовала закрыть дело, связанное с нарушением лицензии GPL
и теперь у нее есть основание для этого как я понял из статьи
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|3.67, Аноним (58), 13:43, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если что, то мой комментарий не к требованию Vizio, а как самому иску к Vizio.
И хитрость этого "дела по gpl" в том, что отказываясь от требования потребителя, vizio нарушает права автора. То есть на основании удовлетворения требования Vizio (отказ исполнять лицензионный договор), можно подать иск за нарушение авторских прав. Двухходовочка - вот правильная тактика борьбы с нарушителями GPL. Естественно из-за этого больше точек отказа, и способов затянуть процесс.
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|3.68, Admino (ok), 13:45, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да нет у них никакого основания. Они просто хотят создать прецедент, чтобы отфуболивать будущие иски со стороны простых потребителей.
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