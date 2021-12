Компания Vizio потребовала закрыть дело, связанное с нарушением лицензии GPL

2.11 , Аноним ( 8 ), 11:14, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И окажется, что в телевизорах Visio его кода нет, ибо он с большой вероятностью законтрибьютил драйвер, который в этих телевизорах не нужен, и разработчики из Visio этот драйвер вырезали. А разработчикам самого ядра сказано бизнес не кошмарить, иначе их отстранят и их код заменят свеженаписанным.

3.22 , Аноним ( 22 ), 11:33, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда берем как можно больше таких граждан США

2.30 , Аноним ( 22 ), 11:53, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В #conservancy ответили по этому поводу следующим образом:

13:45 < jn> this lawsuit is specifically about the rights of non-contributors

13:46 < jn> because there are many more non-contributors than contributors