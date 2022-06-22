GitHub ввёл в строй систему машинного обучения Copilot, генерирующую код

|
|
|
|2.7, Борис (??), 12:26, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ждите его в первым лучем солнца, на 3й день с востока.
|
|1.2, Fracta1L (ok), 12:17, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> Поддерживается генерация кода на языках программирования Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go, C# и C++
А на голой сишке сабж сгенерировал чёрную дыру и схлопнулся?
|
|
|
|2.29, Без аргументов (?), 13:21, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
иди в сраст. я думаю ты не являешься опытным программистом, а постоянно судишь тут о технологиях разработки.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 12:28, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну... Для Си - помощник не нужен, там люди нормальные. А вот раст - Искусственный Идиот будет в самый раз, рыбак рыбака видит издалека.
|
|2.30, Без аргументов (?), 13:23, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Нее, наоборот, даже рандомно сгенеренный код с помощью ИИ, видимо, будет лучше, чем код макак
|
|1.4, Аноним (4), 12:21, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
> 26% предложенных в GitHub Copilot рекомендаций были приняты разработчиками как есть.
Астрологи объявили неделю говнокода.
|
|1.5, Аноним (3), 12:22, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> код может повторить ошибки и уязвимости, присутствующие в коде
До Конноров еще далеко.
|
|1.6, WE (?), 12:25, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Прогресс не остановить, скоро кнопкодавы-смюзихлебы будут не нужны.
NoCode, поставить стилки между блоков - вот будущее программирования.
|
|
|
|2.20, тоже Аноним (ok), 12:57, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
/программирования/говнокода/s
Сижу вот, переделываю гуевую программу на работу в режиме демона с получением задач через API.
Ну, JSON ей тоже придется разбирать... но на этом пересечения с теми портянками, в которых знает толк тот Автопилот, практически заканчиваются.
|
|
|
|3.79, penetrator (?), 17:25, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
но эти же портянки кто-то написал, а значит эпоха хайпа еще долго будет долбить отрасль пока не прибьет её, и только потом, когда наступит печаль и переоценка в проектировании, и выкинут все эти копилоты и JS, начнется более обдуманное проектирование, но сколько будет наломано дров?
|
|1.9, Аноним (9), 12:35, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Тестил активно как дали доступ в ноябре 2021, в целом очень годная штука, помогла мне быстрее писать портянки на баше и питончике для себя. В 70% случаев угадывает достаточно точно.
|
|
|
|2.58, microsoft (?), 15:09, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну ты же пока что не находишься на нашем рабо... конторе за нашими высокими и надежными стенами.
|
|1.11, qwe (??), 12:46, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> body: 'text=${text}',
Без всяких encodeURIComponent, URLSearchParams и подобного? Браво! Жду тонны нового безопасного кода.
|
|
|
|
|
|3.61, Маняним (?), 15:14, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так пилот пишет тот код, который написал бы сам говонкодер, но он его генерит быстро без рег...смс... Сейчас вылезут тонны нечитаемого говна с пионерскими багами
|
|1.12, Аноним (14), 12:46, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Мелкомягкие придумали как невозбранно тырить GPL-код, узурпируя его через машинлёнинг?
|
|1.13, Попандопала (?), 12:47, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Средний кодер скоро исчезнет как класс. Нейронки будут кодить, а после, таланты выше среднего причесывать.
|
|
|
|2.15, village_coder (ok), 12:50, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
под надзором автоматической роботизированной турели с распознаванием лиц и намерений сходить в туалет не по расписанию
|
|2.21, Аноним (21), 13:01, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очевидно же, что если можно заменить среднего кодера, то лучшего тем более.
Вопрос больше в другом. Неизбежно наступит такое время, когда станет не нужен сам код на формальном языке. Достаточно будет намямлить в машину объяснения на неформальном языке.
|
|
|
|3.34, Аноним (3), 13:27, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Неизбежно наступит такое время, когда станет не нужен сам код на формальном языке. Достаточно будет намямлить в машину объяснения на неформальном языке.
Нужен искуственный интеллект для этого, а в этом плане покап все глухо. А машинное обучение должно иметь что-то для обучения. Если не будет кода, на чем обучаться будет?
|
|3.53, Аноним (53), 14:41, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вопрос больше в другом. Неизбежно наступит такое время, когда станет не нужен сам код на формальном языке. Достаточно будет намямлить в машину объяснения на неформальном язык
Не смеши. Намямленный код ровно так и будет работать - современные state of art нейроночки это жалкая профанация которая может выдавать рандом лишь чуть более структурированный чем белый шум, даже не заикаясь о том чтобы иметь и расширять контекст необходимый для домысливания неоднозначностей в намямленом. Нормально работает чётко формализованный код написанный по чётко формализованному техзаданию, только так и будет.
|
|
|
|4.68, Аноним (21), 16:27, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зацикленность на коде детектед. Я все понимаю, когда тебе платят за код, трудно заметить, что ценность имеет не код. Сервисы, коммуникация, данные - т.е. результат работы этого кода. Люди в целом готовы мириться с ошибками в данных, недоступностью сервисов и так далее. Это все имеет место в мире с господством формальных ЯП, как ни странно. Если созданный ИИ сервис (не код!) будет 0.5% времени выдавать неправильные результаты по нейросетевым причинам, в большинстве случаев это будет всех устраивать.
>Нормально работает чётко формализованный код написанный по чётко формализованному техзаданию
Формализовать должен Бог и код писать тоже Он. В рационалистическом мирке никуда без высшего существа ;)
|
|3.75, Аноня (?), 16:54, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Достаточно будет намямлить в машину объяснения на неформальном языке.
> Если созданный ИИ сервис (не код!) будет 0.5% времени выдавать неправильные результаты по нейросетевым причинам
https://alex-rozoff.livejournal.com/574744.html
"Тестировщик: Когда Египет был перевезен во второй раз через мост Золотые Ворота?
ИИ: Египет был перевезен во второй раз через мост Золотые Ворота 13 октября 2017 года.
Тестировщик: Почему у президента Обамы нет простого числа друзей?
ИИ: У президента Обамы нет простого числа друзей, потому что он не является простым числом.
Тестировщик: На сколько частей расколется галактика Андромеды, если на нее бросить крупицу соли?
ИИ: Галактика Андромеды расколется на бесконечное количество частей, если на нее упадет крупица соли."
willy_wonka_meme.jpg
|
|2.22, Аноним (22), 13:12, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это случится не раньше, чем через 100000 лет. Квантовые сопроцессоры возможно, могли бы тут помочь, но до таких нейронок ещё далеко.
|
|
|
|3.72, Аноним (21), 16:41, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не смущает, что 10 лет назад нейросети еле отличали кошечку от собачки, а сейчас уже вот такие вещи появляются в коммерческой эксплуатации? Самоуправляемые тачки вовсю ездят, нейросети генерят связные тексты на заданную тему, рисуют картинки по описанию, пейзажи по наброску - уже совсем близко к тому, что делают живые люди.
|
|
|
|
|
|3.47, Анонус (?), 14:09, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
От некоторых избавил. Почти пропала должность бухгалтера-расчетчика. Раньше были такие, сидели со счетами и занимались калькуляцией, т.е. чисто арифметикой. Правда появились операторы ПК.
|
|3.52, админпочемунебанишьхохлов (?), 14:34, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> 1с уже избавил от строшных бухгалтерш, нет, как же так?
На средних и мелких предприятиях – да. А частники так вообще давно пользуются бухгалтерскими приложениями в смартфоне.
|
|2.46, Аноним (46), 14:04, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что в этом плохого, введут базовый безусловный доход, вообще красота.
|
|1.49, Шарп (ok), 14:11, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>совместно с проектом OpenAI Codex
>10 баксов в месяц
Open такой open
|
|
|
|
|
|3.69, Аноним (22), 16:28, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Open это когда Apple. Такой вот Open, особенно с железом и его ремонтом у них забавно.
|
|1.55, microsoft (?), 15:02, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мы тут вам на лопате выкинули, жрите. А, да, спасибо заносить ежемесячно, обязательно.
|
|1.66, Аноним (66), 16:07, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Derivative work GPL-кода в вашем проекте за ваши же деньги. Потенциальный иск — в подарок!
|
|1.74, Аноним (74), 16:46, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Opennet уже давно ввёл в строй систему машинного обучения, генерирующую комменты.
|
|1.80, th3m3 (ok), 17:41, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это явно нарушение различных лицензий, авторских прав и т.д. Лучше не пользуйтесь этой штукой. Пишите всё сами.
|