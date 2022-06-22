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GitHub ввёл в строй систему машинного обучения Copilot, генерирующую код

22.06.2022 12:14

GitHub объявил о завершении тестирования интеллектуального помощника GitHub Copilot, способного генерировать типовые конструкции при написании кода. Система разработана совместно с проектом OpenAI и использует платформу машинного обучения OpenAI Codex, натренированную на большом массиве исходных текстов, размещённых в публичных репозиториях GitHub. Сервис бесплатен для сопровождающих популярных открытых проектов и студентов. Для остальных категорий пользователей доступ к GitHub Copilot платный ($10 в месяц или $100 в год), но предоставляется бесплатный ознакомительный доступ к течение 60 дней.

Поддерживается генерация кода на языках программирования Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go, C# и C++ с использованием различных фреймворков. Доступны модули для интеграции GitHub Copilot со средами разработки Neovim, JetBrains IDEs, Visual Studio и Visual Studio Code. Судя по собранной в процессе тестирования телеметрии сервис позволяет генерировать код достаточно высокого качества - например, 26% предложенных в GitHub Copilot рекомендаций были приняты разработчиками как есть.

От традиционных систем автодополнения кода GitHub Copilot отличается возможностью формирования достаточно сложных блоков кода, вплоть до готовых функций, синтезированных c учётом текущего контекста. GitHub Copilot адаптируется к манере написания кода разработчиком и учитывает используемые в программе API и фреймворки. Например, при наличии в комментарии примера структуры JSON при начале написания функции для разбора этой структуры GitHub Copilot предложит уже готовый код, а при написании рутинных перечислений повторяющихся описаний сформирует оставшиеся позиции.

Способность GitHub Copilot генерировать готовые блоки кода привело к спорам, связанным с потенциальным нарушением копилефт лицензий. При формировании модели машинного обучения использованы реальные исходные тексты из репозиториев открытых проектов, размещённые на GitHub. Многие из этих проектов поставляются под копилефт лицензиями, такими как GPL, требующими поставки под совместимой лицензией кода производных работ. В случае вставки предложенного Copilot существующего кода разработчики могут невольно нарушить лицензию на проект, из которого был заимствован данный код.

Может ли считаться производной работа, сгенерированная системой машинного обучения, пока не ясно. Также возникают вопросы к тому является ли модель машинного обучения объектом авторских прав и если да, то кому принадлежат эти права и как они соотносятся с правами на код, на основе которого построена модель.

С одной стороны сгенерированные блоки могут повторять отрывки текста из существующих проектов, но с другой стороны система воссоздаёт структуру кода, а не копирует сам код. В соответствии с проведённым в GitHub исследованием только в 1% случаев предлагаемая Copilot рекомендация может включать отрывки кода существующих проектов, размером более 150 символов. В большинстве ситуаций повторы возникают когда Copilot не может корректно определить контекст или предлагает типовые решения проблемы.

Для предотвращения подстановки существующего кода в Copilot добавлен специальный фильтр, не допускающий пересечения с существующими проектами. При настройке разработчик может на своё усмотрение активировать или отключить данный фильтр. Из других проблем отмечается вероятность, что синтезированный код может повторить ошибки и уязвимости, присутствующие в коде, использованном при обучении модели.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-06-21...)
  2. OpenNews: Facebook развивает TransCoder для перевода кода с одного языка программирования на другой
  3. OpenNews: IBM открыл CodeNet для систем машинного обучения, транслирующих и проверяющих код
  4. OpenNews: Intel открыл код системы машинного обучения ControlFlag для выявления ошибок в коде
  5. OpenNews: DeepMind представил систему машинного обучения для генерации кода по текстовому описанию задачи
  6. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57386-github
Ключевые слова: github, copilot, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:17, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    И так, началось... Где же Джон Коннор?!.
     
     
  • 2.7, Борис (??), 12:26, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ждите его в первым лучем солнца, на 3й день с востока.
     
     
  • 3.40, Fracta1L (ok), 13:33, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не про Джона Коннора, это про Человека-Паука
     
  • 3.42, Аноним (1), 13:42, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на 3й день

    на пятый, попрошу!

     
     
  • 4.51, Аноним (51), 14:31, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоронят обычно на третий день
     
     
  • 5.60, microsoft (?), 15:13, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А танцевать как негры будем?
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 12:17, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Поддерживается генерация кода на языках программирования Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go, C# и C++

    А на голой сишке сабж сгенерировал чёрную дыру и схлопнулся?

     
     
  • 2.29, Без аргументов (?), 13:21, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    иди в сраст. я думаю ты не являешься опытным программистом, а постоянно судишь тут о технологиях разработки.
     
     
  • 3.33, Fracta1L (ok), 13:27, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И что? 😁
     
     
  • 4.62, Без аргументов (?), 15:46, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоун и трепло
     
  • 4.63, Без аргументов (?), 15:47, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    значит представления взяты на на опыте, а на том, что кто-то как-то прорекламировал
     
     
  • 5.70, Fracta1L (ok), 16:31, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Личный опыт ничего не значит в глобальных масштабах, внезапно
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:18, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ни C ни Rust нет. Расчитано на макак?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:28, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну... Для Си - помощник не нужен, там люди нормальные. А вот раст - Искусственный Идиот будет в самый раз, рыбак рыбака видит издалека.
     
  • 2.16, Sw00p aka Jerom (?), 12:51, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    php нет:) фухх пронесло
     
  • 2.30, Без аргументов (?), 13:23, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нее, наоборот, даже рандомно сгенеренный код с помощью ИИ, видимо, будет лучше, чем код макак
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:21, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > 26% предложенных в GitHub Copilot рекомендаций были приняты разработчиками как есть.

    Астрологи объявили неделю говнокода.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:52, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Эпоху говнокода.
     

  • 1.5, Аноним (3), 12:22, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > код может повторить ошибки и уязвимости, присутствующие в коде

    До Конноров еще далеко.

     
     
  • 2.26, админпочемунебанишьхохлов (?), 13:14, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но начало положено
     

  • 1.6, WE (?), 12:25, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прогресс не остановить, скоро кнопкодавы-смюзихлебы будут не нужны.
    NoCode, поставить стилки между блоков - вот будущее программирования.
     
     
  • 2.20, тоже Аноним (ok), 12:57, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /программирования/говнокода/s
    Сижу вот, переделываю гуевую программу на работу в режиме демона с получением задач через API.
    Ну, JSON ей тоже придется разбирать... но на этом пересечения с теми портянками, в которых знает толк тот Автопилот, практически заканчиваются.
     
     
  • 3.79, penetrator (?), 17:25, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но эти же портянки кто-то написал, а значит эпоха хайпа еще долго будет долбить отрасль пока не прибьет её, и только потом, когда наступит печаль и переоценка в проектировании, и выкинут все эти копилоты и JS, начнется более обдуманное проектирование, но сколько будет наломано дров?
     
  • 2.27, Placeholder (ok), 13:18, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я это слышал еще лет 15 назад.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:35, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тестил активно как дали доступ в ноябре 2021, в целом очень годная штука, помогла мне быстрее писать портянки на баше и питончике для себя. В 70% случаев угадывает достаточно точно.
     
     
  • 2.59, microsoft (?), 15:10, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От и умничка. А теперь заноси нам баксики за продолжение.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:43, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без регистрации человеку по коду нельзя искать, а ИИ можно
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 12:54, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клонировал репозиторий и ищешь. Что за проблемы
     
  • 2.44, Аноним (44), 14:00, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ущимления прав кожаных мешкоф
     
     
  • 3.65, Аноним (8), 16:07, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кожаных мешкоф

    "кожанов гнилых" (с)

     
  • 2.58, microsoft (?), 15:09, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же пока что не находишься на нашем рабо... конторе за нашими высокими и надежными стенами.
     

  • 1.11, qwe (??), 12:46, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > body: 'text=${text}',

    Без всяких encodeURIComponent, URLSearchParams и подобного? Браво! Жду тонны нового безопасного кода.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:47, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выполняют госзаказ АНБ
     
     
  • 3.61, Маняним (?), 15:14, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так пилот пишет тот код, который написал бы сам говонкодер, но он его генерит быстро без рег...смс... Сейчас вылезут тонны нечитаемого говна с пионерскими багами
     

  • 1.12, Аноним (14), 12:46, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Мелкомягкие придумали как невозбранно тырить GPL-код, узурпируя его через машинлёнинг?
     
     
  • 2.57, microsoft (?), 15:07, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Расстрэляьь его.
     

  • 1.13, Попандопала (?), 12:47, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Средний кодер скоро исчезнет как класс. Нейронки будут кодить, а после, таланты выше среднего причесывать.
     
     
  • 2.15, village_coder (ok), 12:50, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    под надзором автоматической роботизированной турели с распознаванием лиц и намерений сходить в туалет не по расписанию
     
     
  • 3.18, Sw00p aka Jerom (?), 12:53, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в раст наигрался? :)
     
  • 3.50, ryoken (ok), 14:27, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Marcus Wright: ACCESS GRANTED"
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:01, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно же, что если можно заменить среднего кодера, то лучшего тем более.
    Вопрос больше в другом. Неизбежно наступит такое время, когда станет не нужен сам код на формальном языке. Достаточно будет намямлить в машину объяснения на неформальном языке.
     
     
  • 3.34, Аноним (3), 13:27, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неизбежно наступит такое время, когда станет не нужен сам код на формальном языке. Достаточно будет намямлить в машину объяснения на неформальном языке.

    Нужен искуственный интеллект для этого, а в этом плане покап все глухо. А машинное обучение должно иметь что-то для обучения. Если не будет кода, на чем обучаться будет?

     
  • 3.53, Аноним (53), 14:41, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос больше в другом. Неизбежно наступит такое время, когда станет не нужен сам код на формальном языке. Достаточно будет намямлить в машину объяснения на неформальном язык

    Не смеши. Намямленный код ровно так и будет работать - современные state of art нейроночки это жалкая профанация которая может выдавать рандом лишь чуть более структурированный чем белый шум, даже не заикаясь о том чтобы иметь и расширять контекст необходимый для домысливания неоднозначностей в намямленом. Нормально работает чётко формализованный код написанный по чётко формализованному техзаданию, только так и будет.

     
     
  • 4.68, Аноним (21), 16:27, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зацикленность на коде детектед. Я все понимаю, когда тебе платят за код, трудно заметить, что ценность имеет не код. Сервисы, коммуникация, данные - т.е. результат работы этого кода. Люди в целом готовы мириться с ошибками в данных, недоступностью сервисов и так далее. Это все имеет место в мире с господством формальных ЯП, как ни странно. Если созданный ИИ сервис (не код!) будет 0.5% времени выдавать неправильные результаты по нейросетевым причинам, в большинстве случаев это будет всех устраивать.

    >Нормально работает чётко формализованный код написанный по чётко формализованному техзаданию

    Формализовать должен Бог и код писать тоже Он. В рационалистическом мирке никуда без высшего существа ;)

     
  • 3.75, Аноня (?), 16:54, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достаточно будет намямлить в машину объяснения на неформальном языке.
    > Если созданный ИИ сервис (не код!) будет 0.5% времени выдавать неправильные результаты по нейросетевым причинам

    https://alex-rozoff.livejournal.com/574744.html

    "Тестировщик: Когда Египет был перевезен во второй раз через мост Золотые Ворота?
    ИИ: Египет был перевезен во второй раз через мост Золотые Ворота 13 октября 2017 года.

    Тестировщик: Почему у президента Обамы нет простого числа друзей?
    ИИ: У президента Обамы нет простого числа друзей, потому что он не является простым числом.

    Тестировщик: На сколько частей расколется галактика Андромеды, если на нее бросить крупицу соли?
    ИИ: Галактика Андромеды расколется на бесконечное количество частей, если на нее упадет крупица соли."

    willy_wonka_meme.jpg

     
  • 2.22, Аноним (22), 13:12, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это случится не раньше, чем через 100000 лет. Квантовые сопроцессоры возможно, могли бы тут помочь, но до таких нейронок ещё далеко.
     
     
  • 3.72, Аноним (21), 16:41, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смущает, что 10 лет назад нейросети еле отличали кошечку от собачки, а сейчас уже вот такие вещи появляются в коммерческой эксплуатации? Самоуправляемые тачки вовсю ездят, нейросети генерят связные тексты на заданную тему, рисуют картинки по описанию, пейзажи по наброску - уже совсем близко к тому, что делают живые люди.
     
     
  • 4.76, Аноня (?), 16:56, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, ок, теперь ты не нужен - иди самоликвидируйся.
     

  • 1.25, админпочемунебанишьхохлов (?), 13:13, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    А я давно здесь пишу, что ИИ заменит программистов в первую очередь, а они не верили. И это только начало.
     
     
  • 2.28, myhand (ok), 13:19, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Погромистов только.  Исправил, благодари.
     
     
  • 3.32, админпочемунебанишьхохлов (?), 13:25, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну это уже твои проблемы как ты там себя называешь, но сути не меняет.
     
  • 2.31, Без аргументов (?), 13:25, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если только хеллоувроты писать по типу стэковерфлоу девелопмента
     
  • 2.36, Аноним (3), 13:29, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИИ будет ой как не скоро и будет ли вообще.
     
     
  • 3.56, microsoft (?), 15:04, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если будет именно ИИ, то не станет тебя... физически.
     
  • 2.41, Аноним (41), 13:39, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1с уже избавил от строшных бухгалтерш, нет, как же так?
     
     
  • 3.47, Анонус (?), 14:09, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От некоторых избавил. Почти пропала должность бухгалтера-расчетчика. Раньше были такие, сидели со счетами и занимались калькуляцией, т.е. чисто арифметикой. Правда появились операторы ПК.
     
  • 3.48, Попандопала (?), 14:10, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vim  же от кодеров не избавил.
     
  • 3.52, админпочемунебанишьхохлов (?), 14:34, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > 1с уже избавил от строшных бухгалтерш, нет, как же так?

    На средних и мелких предприятиях – да. А частники так вообще давно пользуются бухгалтерскими приложениями в смартфоне.

     
  • 2.46, Аноним (46), 14:04, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что в этом плохого, введут базовый безусловный доход, вообще красота.
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:43, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ляпать crud-ы вместо индусов?
     
     
  • 2.45, Аноним (44), 14:02, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/awtkns/fastapi-crudrouter
    для этого уже даже и индусов не надо
     

  • 1.49, Шарп (ok), 14:11, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >совместно с проектом OpenAI Codex
    >10 баксов в месяц

    Open такой open

     
     
  • 2.64, Аноним (8), 16:04, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не путай open и free
     
     
  • 3.69, Аноним (22), 16:28, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Open это когда Apple. Такой вот Open, особенно с железом и его ремонтом у них забавно.
     

  • 1.54, Аноним (54), 15:00, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Makakapilot
     
  • 1.55, microsoft (?), 15:02, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы тут вам на лопате выкинули, жрите. А, да, спасибо заносить ежемесячно, обязательно.
     
  • 1.66, Аноним (66), 16:07, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Derivative work GPL-кода в вашем проекте за ваши же деньги. Потенциальный иск — в подарок!
     
  • 1.67, Константавр (ok), 16:17, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь-то вы пойдёте на завод? Токарей нихрена нет.
     
     
  • 2.71, тоже Аноним (ok), 16:32, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, кому-то станет лучше, когда на завод вместо токарей придут talk-ари?
     
     
  • 3.78, Аноним (78), 17:00, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле, менеджеры по продажам что-ли?
     
  • 2.73, Аноним (78), 16:42, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и токарных станков уже нет.
     
  • 2.77, Вовочка (?), 17:00, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заводы? Какие заводы?
     

  • 1.74, Аноним (74), 16:46, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Opennet уже давно ввёл в строй систему машинного обучения, генерирующую комменты.
     
  • 1.80, th3m3 (ok), 17:41, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это явно нарушение различных лицензий, авторских прав и т.д. Лучше не пользуйтесь этой штукой. Пишите всё сами.
     

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