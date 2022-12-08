The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.4

08.12.2022 11:42

Организация Blender Foundation представила выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.4, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Одновременно сформирован корректирующий выпуск Blender 3.3.2 в ветке с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которой будут формироваться до сентября 2024 года.

Среди добавленных в Blender 3.4 улучшений:

  • Реализована поддержка протокола Wayland, позволяющая напрямую запускать Blender в окружениях на базе Wayland без использования прослойки XWayland, что повысит качество работы в дистрибутивах Linux, применяющих Wayland по умолчанию. Для работы в окружениях на базе Wayland необходимо наличие библиотеки libdecor для декорирования окон на стороне клиента.
  • Добавлена возможность сборки Blender в форме модуля для языка Python, который позволяет создавать обвязки и сервисы для визуализации данных, создания анимации, обработки изображений, редактирования видео, преобразования 3D-форматов и автоматизации различных работ в Blender. Для доступа к функциональности Blender из кода на языке Python предложен пакет "bpy".
  • В систему рендеринга Cycles добавлена поддержка метода "Path Guiding", по сравнению с техникой трассировки путей позволяющего при потреблении тех же процессорных ресурсов добиться более высокого качества при обработке сцен с отражённым освещением. В частности, метод позволяет снизить уровень шумов в сценах, в которых при помощи техники трассировки путей проблематично отследить путь к источнику света, например, когда комната освещается через небольшую дверную щель. Метод реализован через интеграцию библиотеки OpenPG (Open Path Guiding), подготовленной компанией Intel.
  • В режиме скульптурного моделирования упрощён доступ к настройкам автоматического маскирования, которые теперь доступны в заголовке 3D-вьюпорта. Добавлены возможности для автоматического маскирования по неровностям, точке просмотра и выбранной области. Для преобразования автоматической маски в обычный атрибут маски, который можно редактировать и визуализировать, предлагается использовать кнопку "Create Mask".

  • В UV-редакторе (UV Editor) предложена новая кисть геометрического смягчения (Relax), позволяющая повысить качество UV-развёртки через достижение более точного соответствия 3D-геометрии при расчёте параметров наложения текстуры на 3D-объект. В UV-редактор также добавлена поддержка неравномерных сеток, пиксельных интервалов, верхнего закрепления сетки, вращения UV-развёртки с выравниванием по выбранному краю и быстрого выставления случайных параметров масштабирования, поворота или смещения для выбранных UV-островов.
  • Предоставлено наложение вьюпорта (Viewport Overlay) для отображения геометрических нод, которое можно использовать для предпросмотра, отладки или тестирования изменений атрибутов в дереве нод.

  • Добавлены 8 новых нод для извлечения данных из мэшей и кривых (например, определение стыков граней, углов вершин, установка нормали кривой и проверка контрольных точек). Добавлена нода для сэмплирования UV-поверхностей, позволяющая узнать значение атрибута на основе координат UV-развёртки. В меню "Add" обеспечено отображение ресурсов группы нодов.

  • Расширены возможности системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющей создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Добавлен модификатор контура для генерации обводки периметра на основе вида с камеры. Добавлена возможность импорта разом сразу нескольких SVG-файлов. Значительно улучшен инструмент заливки. Предложен новый метод заливки, использующий радиус окружности для определения близости концов линий при заполнении.

  • В файлах ".mtl" реализована поддержка расширений для физически корректного рендеринга (PBR).
  • Улучшена работа со шрифтами.
  • Добавлена возможность извлечения кадров из видео в формате WebM и реализована поддержка кодирования видео в формате AV1 с использованием FFmpeg.
  • В движке Eevee и вьюпорте на платформе Linux обеспечена возможность рендеринга в режиме без монитора (headless).
  • Увеличена производительность модификатора подразделения поверхности (Subdivision Surface Modifier), создания объектов в пакетном режиме, вычисления отключённых модификаторов, создания миниатюр в формате WebP. Повышена производительность скульптуринга в ситуациях, когда не используются маски и наборы граней.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.3
  3. OpenNews: В ежедневные сборки Blender включена поддержка Wayland
  4. OpenNews: Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright
  5. OpenNews: Сайт Blender отключён из-за попытки взлома
  6. OpenNews: 21 неисправленная уязвимость в системе 3D-моделирования Blender
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58286-blender
Ключевые слова: blender, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:06, 08/12/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Опять годноту подвезли.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:14, 08/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Опенсорс, за который не стыдно.
     
  • 1.3, Аноним (1), 12:18, 08/12/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Хорошо что в нём нет ни единой сточки на р****
     
  • 1.4, Растобой (?), 12:19, 08/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто топовый продукт.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:21, 08/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Смотришь на демонастрации, и видишь: вот он, IT прогресс! Очень круто.
     
  • 1.6, Иваня (?), 12:26, 08/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Математика рулит.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру